11 najlepszych aplikacji do zarządzania czasem w 2025 roku (recenzje & ceny)

Czy zdarza ci się rozpraszać podczas pracy nad napiętym terminem? Albo kończysz dzień z poczuciem bezproduktywności i zastanawiasz się, gdzie podział się cały czas?

Wszyscy tam byliśmy. Od przypomnień w kalendarzu po spotkania w biurze i listy rzeczy do zrobienia, konsekwentne wykonywanie wszystkiego może być przytłaczające.

Wszyscy chcemy zrobić więcej w krótszym czasie. 🕖

Kluczem do wydajności jest zdolność do efektywnego zarządzania czasem . I tu z pomocą przychodzą aplikacje do zarządzania czasem.

Niezależnie od tego, czy jesteś menedżerem, który chce oddelegowane zadania do swojego zespołu lub freelancera ustawienie miesięcznego kalendarza, istnieje aplikacja dostosowana do Twoich potrzeb. Przygotowaliśmy listę 11 najlepszych aplikacji do zarządzania czasem. Czytaj dalej.

Czym jest aplikacja do zarządzania czasem?

Aplikacja komputerowa do zarządzania czasem to aplikacja mobilna lub stacjonarna zaprojektowana, aby pomóc użytkownikom planować, śledzić i optymalizować sposób przydzielania czasu na wszystkie zadania i zarządzanie projektami.

Pomagają one osobom prywatnym i profesjonalistom organizować swoje harmonogramy, zwiększyć wydajność i osiągnąć lepszą równowagę między życiem zawodowym a prywatnym. ⏳

Niezależnie od tego, czy jesteś mistrzem wielozadaniowości, czy chcesz uporządkować chaos w życiu osobistym lub zawodowym, narzędzia do zarządzania czasem pomogą Ci pracować szybciej przypisując rekordy czasu do różnych zadań i projektów.

Ponadto, są one wyposażone w dodatkowe funkcje, takie jak notatki, listy rzeczy do zrobienia, menedżery zadań, organizatory czasu, zarządzanie projektami i śledzenie nawyków. Ponieważ to nie czas sam w sobie śledzisz, ale to, na co go poświęcasz.

Czego należy szukać w aplikacjach do zarządzania czasem?

Kompatybilność międzyplatformowa: Wybierz aplikację narzędzie do zarządzania czasem które jest kompatybilne z różnymi platformami, co pozwala na elastyczne śledzenie czasu spędzonego na danym zadaniu i pracę na wielu urządzeniach, w tym telefonach komórkowych, tabletach i pulpitach

Wybierz aplikację narzędzie do zarządzania czasem które jest kompatybilne z różnymi platformami, co pozwala na elastyczne śledzenie czasu spędzonego na danym zadaniu i pracę na wielu urządzeniach, w tym telefonach komórkowych, tabletach i pulpitach Śledzenie aktywności: Narzędzie do zarządzania czasem powinno obejmować tworzenie listy do zrobienia zadań, kategoryzowanie, ustawienie priorytetów i terminów oraz śledzenie czasu pracy w ciągu dnia. Aplikacje do zarządzania czasem muszą mieć również możliwość edycji śledzonego czasu i pozwalać na blokowanie czasu ręcznie, aby pozostać skupionym na krytycznych zadaniach

Śledź bieżące, przeszłe i przyszłe spotkania lub wydarzenia za pomocą szablonu ClickUp do blokowania harmonogramu

Raportowanie i analityka : Bogaty pulpit analityczny analizuje Twoją wydajność i pomaga zidentyfikować obszary do poprawy. Wykorzystaj te dane do ustawienia szacowany czas dokładnie

: Bogaty pulpit analityczny analizuje Twoją wydajność i pomaga zidentyfikować obszary do poprawy. Wykorzystaj te dane do ustawienia szacowany czas dokładnie Intuicyjny interfejs: Przejrzysty, łatwy w użyciu i intuicyjny interfejs aplikacji pomaga się skupić na zarządzaniu swoim czasem, a nie na rozgryzaniu nawigacji w aplikacji

Przejrzysty, łatwy w użyciu i intuicyjny interfejs aplikacji pomaga się skupić na zarządzaniu swoim czasem, a nie na rozgryzaniu nawigacji w aplikacji Możliwości integracji: Narzędzia do zarządzania czasem powinny oferować płynną integrację z zarządzaniem projektami, komunikacją, fakturowaniem i aplikacjami kalendarza dla profesjonalistów i kierowników projektów w celu automatyzacji cykli pracy

Narzędzia do zarządzania czasem powinny oferować płynną integrację z zarządzaniem projektami, komunikacją, fakturowaniem i aplikacjami kalendarza dla profesjonalistów i kierowników projektów w celu automatyzacji cykli pracy Funkcja offline: Rozważ aplikację do zarządzania czasem, która może śledzić czas spędzony nawet podczas pracy w trybie offline, dzięki czemu będziesz na bieżąco z czasem, nawet bez połączenia z Internetem

Rozważ aplikację do zarządzania czasem, która może śledzić czas spędzony nawet podczas pracy w trybie offline, dzięki czemu będziesz na bieżąco z czasem, nawet bez połączenia z Internetem Wbudowaneszablony do zarządzania czasemPosiadanie dostępu do gotowych szablonów do budżetowania czasu oraz szablony do planowania dziennego pomaga w natychmiastowym rozpoczęciu pracy bez konieczności budowania szablonu planer dzienny od zera

11 najlepszych aplikacji do zarządzania czasem w 2024 roku

1. ClickUp

Stań się bardziej zorganizowany i lepiej wykorzystuj swój czas, korzystając ze śledzenia czasu w projektach ClickUp

Śledzenie czasu to podstawa powodzenia każdego projektu. Chcesz dostarczać projekty na czas jako zespół, ponieważ opóźnienia mogą prowadzić do przekroczenia budżetu.

Aplikacja do zarządzania czasem wbudowana w system platforma do zarządzania projektami oszczędza Twojemu zespołowi kłopotów związanych z przemieszczaniem się między narzędzie do śledzenia czasu i platformę do zarządzania projektami. Jest to jedno źródło prawdy, które pozwala efektywnie zarządzać czasem i pozostać na dobrej drodze do osiągnięcia celu celów zarządzania czasem .

Twórz karty czasu pracy, aby gromadzić i wyświetlać śledzenie czasu w zadaniach i lokalizacjach w celu szybkiego wglądu w postępy Zarządzanie czasem w ClickUp pozwala Twojemu zespołowi śledzić czas z dowolnej platformy, wystawiać klientom faktury za rozliczane godziny i integrować karty czasu pracy z cyklami pracy nad projektami.

Szeroki zakres funkcji oszczędzających czas, w tym daty rozpoczęcia i zakończenia, zmiana daty końcowej, karty czasu pracy i zmiana harmonogramu zależności, sprawiają, że jest to najlepsza aplikacja do zarządzania czasem.

ClickUp najlepsze funkcje

Śledzenie czasu w dowolnym miejscu - na pulpicie lub w aplikacji aplikacja mobilna . Time tracker działa na różnych urządzeniach i łączy dane czasowe z zadaniami ClickUp

Śledzenie czasu, ustawienie szacowanego czasu, dodawanie notatek i widok raportowania czasu z dowolnego miejsca z globalnym timerem w ClickUp

Użyj Śledzenie czasu projektu w ClickUp funkcja ręcznego dodawania wpisów czasu dla przeszłych działań, a nawet edytowania wcześniej śledzonych wpisów sprawia, że śledzenie czasu w projekcie jest dziecinnie proste

Prognozuj i ustalaj oczekiwania za pomocą szacowanego czasu, dziel szacowany czas między członków zespołu na zadania i przeglądaj podsumowania szacowanego czasu, aby uzyskać szerszy obraz

Rozróżnianie godzin podlegających i niepodlegających rozliczeniu w celu dokładnego obciążania klientów

Przełączanie się z jednego środowiska do drugiego bez utraty bieżącego postępu timera za pomocą globalnego timera ClickUp ⌛

Korzystaj z gotowych szablonów, takich jak npSzablon harmonogramu zarządzania czasem, szablony rejestru czasu pracy i wiele więcej, aby zorganizować swój dzień i projekty bez wysiłku

Limity ClickUp

Karty czasu pracy i raporty rozliczeniowe są dostępne tylko w planach Business i Enterprise

Niestandardowe dostosowanie aplikacji ClickUp wiąże się z niewielką krzywą uczenia się

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach za $5/członka obszaru roboczego/miesiąc

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9000+ recenzji)

4.7/5 (9000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3800+ recenzji)

2. Notion

przez Notion Nasze zadania i projekty są często rozproszone w różnych dziennikach, listach do zrobienia, a nawet aplikacjach do prowadzenia notatek na naszych telefonach.

Nie widzimy ich w jednym miejscu, co prowadzi do niedotrzymywania terminów kluczowych działań.

Wizualizacja wszystkich nadchodzących zadań w jednym miejscu jest podstawowym krokiem do skutecznego zarządzania czasem.

Narzędzie do zarządzania projektami Notion pozwala kierownikom projektów lepiej planować zadania poprzez wizualizację ich w jednym miejscu, wsparcie wielu kalendarzy i widoków Kanban oraz poprawę wydajności dzięki skutecznemu monitorowaniu.

Compare Notion vs. ClickUp !

Notion najlepsze funkcje

Funkcja śledzenia zadań umożliwia wizualizację wszystkich planowanych zadań i projektów w jednym miejscu, ustalanie priorytetów i śledzenie ich postępów

Widok osi czasu zapewnia elastyczność w zakresie zakresu projektów, dostosowywania osi czasu i niestandardowych widoków, dzięki czemu można wykreślić projektów i zadań chronologicznie

Notion AI automatycznie wypełnia dane, tworzy raporty analityczne i automatycznie generuje nowe pomysły na pisanie do zaoszczędzić czas podczas burzy mózgów

Notion limits

Aplikacja mobilna może być powolna w użyciu

Aplikacja ma krzywą uczenia się

Cennik Notion

Free dla użytkowników indywidualnych

Plus: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Business: $8/miesiąc za użytkownika

$8/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Notion AI można dodać do dowolnego płatnego planu za 8 USD za członka/miesiąc

Notion oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (4835 recenzji)

4.7/5 (4835 recenzji) Capterra: 4.8/5 (1946 recenzji)

3. MyLifeOrganized

przez MyLifeOrganized Wyobraź sobie, że planujesz wydarzenie biznesowe. Istnieją zadania zależne od wielu osób w różnych Teams. Na przykład, drukowanie tła zależy od gotowego projektu, podczas gdy inny zespół jest odpowiedzialny za jego wydrukowanie.

Zawsze, gdy występują zależności, konieczne jest ich zwizualizowanie, aby zrozumieć, które zadanie przekroczyło zaplanowany czas i spowodowało opóźnienie.

MyLifeOrganized (MLO) tworzy elastyczne hierarchiczne listy z podzadaniami i zdefiniowanymi zależnościami do zrobienia.

Najlepsze funkcje MyLifeOrganized

Interfejs "przeciągnij i upuść" do tworzenia list zadań do zrobienia i porządkowania ich w formie listy lub wirtualnego drzewa w celu łatwego śledzenia czasu

Tworzenie podzadań w ramach zadań, a nawet dodawanie zależności w ramach zadań

Gotowy szablon do wdrożenia techniki zarządzania czasem takich jak podejście Davida Allena "Getting Things Done"® (GTD®)

Ograniczenia MyLifeOrganized

Interfejs nie jest intuicyjny i łatwy w użyciu

Użytkownicy potrzebują dodatkowej subskrypcji, aby włączyć synchronizację w chmurze na różnych urządzeniach

Cennik MyLifeOrganized

MLO dla Androida (opłata jednorazowa, bez opłat miesięcznych) Free Professional: 29,99 USD

(opłata jednorazowa, bez opłat miesięcznych) MLO dla iOS (opłata jednorazowa, bez opłat miesięcznych) Free Professional: 29,99 USD

(opłata jednorazowa, bez opłat miesięcznych) MLO dla Windows (opłata jednorazowa, bez opłat miesięcznych) Standard: 49,95 USD Professional: 59,95 USD

(opłata jednorazowa, bez opłat miesięcznych) Usługa synchronizacji w chmurze (do synchronizacji postępów na różnych urządzeniach) 19,95 USD rocznie 12,95 USD za sześć miesięcy

(do synchronizacji postępów na różnych urządzeniach)

Oceny i recenzje MyLifeOrganized

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

4. Rize

przez Rize Jako kierownik projektu ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób Twój zespół inwestuje swój czas i czy istnieje lepszy sposób na zmaksymalizowanie wydajności wszystkich osób.

Rize to aplikacja do zarządzania czasem, która wykorzystuje AI do poprawy koncentracji i wydajności oraz budowania zdrowych nawyków pracy. Pomaga ona zarządzać zadaniami pomiędzy wieloma trwającymi projektami i unikaj rozpraszania uwagi.

Automatycznie śledź zadania, kategoryzuj działania swojego zespołu w czasie rzeczywistym, analizuj sposób, w jaki inwestują czas i pomóż im zoptymalizować wydajność.

Najlepsze funkcje Rize

Automatyczne śledzenie czasu spędzonego na komputerze bez konieczności uruchamiania lub zatrzymywania timerów

Tworzenie niestandardowych kategorii w celu uzyskania lepszego wglądu w to, gdzie spędza się czas

Ustawienie liczbę godzin przeznaczonych na pracę w ciągu dnia i otrzymuj powiadomienia, aby zapobiec przepracowaniu

Limity Rize

Użytkownicy zgłaszają problemy podczas ustawienia niestandardowych kategorii

Niedostępne na iOS i Androida

Ceny Rize

Darmowa wersja próbna, tylko na miesiąc

Miesięcznie: $16.99 miesięcznie

$16.99 miesięcznie Roczny: $9.99 miesięcznie

Oceny i recenzje Rize

G2: NA (0 recenzji)

NA (0 recenzji) Capterra: NA (0 recenzji)

5. Wrike

przez Wrike Zbyt wiele osobistych lub e-mailowych spotkań może być przytłaczające dla zespołu. Co gorsza, większość czasu spędzają na odpowiadaniu na e-maile, co prowadzi do utraty wydajności.

Korzystając z kalendarzy Wrike, odpowiedni interesariusze otrzymują informacje o postępach w realizacji projektu w czasie rzeczywistym, bez konieczności sprawdzania wielu e-maili. Kalendarz projektu śledzi terminy, postęp projektu, kolizje obciążenia pracą i potencjalne wąskie gardła.

Najlepsze funkcje Wrike

Oprogramowanie do śledzenia czasu Wrike wyświetla dokładny czas spędzony na różnych projektach/zadaniach, który można porównać z planowanymi godzinami

Śledzenie wykorzystanego czasu w celu uzyskania dokładnych godzin podlegających rozliczeniu, a następnie zsynchronizowanie go z systemami finansowymi w celu wystawienia faktury

Na bieżąco informuj Teams o kamieniach milowych niezbędnych do planowania projektów i synchronizuj zadania między działami

Limity Wrike

Brak wbudowanych narzędzi analitycznych do zrobienia wizualizacji

Widok osi czasu nie ma funkcji cofania; nie można zmienić harmonogramu zadań

Cennik Wrike

Free: 0$ za użytkownika miesięcznie

0$ za użytkownika miesięcznie Teams: $9.80 za użytkownika miesięcznie

$9.80 za użytkownika miesięcznie Business: 24,80 USD za użytkownika miesięcznie

24,80 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: niestandardowy cennik

niestandardowy cennik Pinnacle: niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4.2/5 (3500 recenzji)

4.2/5 (3500 recenzji) Capterra: 4.3/5 (2535 opinii)

6. Toggl Track

przez Toggl Dokładne zarządzanie godzinami rozliczeniowymi jest kluczowym wyzwaniem, przed którym stają kierownicy projektów podczas pracy z różnymi członkami zespołu na całym świecie. Aplikacje do zarządzania projektami pomagają zmaksymalizować czas zespołu na każdym projekcie klienta.

Business używa Toggl do rozliczania klientów, mierzenia rentowności i zarządzania obciążeniem pracą. Śledzenie czasu można wyświetlać w formie siatki lub kalendarza, a pulpity raportowania czasu pokazują, gdzie zespół spędza czas codziennie i co tydzień.

Przeczytaj naszą obszerną recenzję *Toggl review* !

Najlepsze funkcje Toggl Track

Rozszerzenie Toggl Track Chrome pozwala automatycznie uruchamiać i zatrzymywać aplikację do śledzenia czasu, nawet jeśli komputer był bezczynny, ale timer nadal działa; oferuje również sposoby korygowania zarejestrowanego bloku czasu

Tworzenie dokładnych budżetów projektów w oparciu o dane śledzenia czasu i śledzenie rozliczalnych godzin dla projektów w pulpicie klienta

Integracja ze wszystkimi wiodącymi kalendarzami Google, narzędziami do zarządzania projektami , platformami HR i księgowymi

Toggl Śledzenie limitów

Użytkownicy zgłaszają instancje, w których czas zakończenia sesji nie został zarejestrowany w aplikacji komputerowej

Nie ma zarządzanie zadaniami lub funkcji planowania; nie można zaplanować i śledzić obciążenia pracą zespołu

Toggl Track pricing

Free: dla maksymalnie pięciu użytkowników

dla maksymalnie pięciu użytkowników Start: $9 za użytkownika miesięcznie

$9 za użytkownika miesięcznie Premium: 18 USD za użytkownika miesięcznie

18 USD za użytkownika miesięcznie Enterprise: Niestandardowy cennik

Śledzenie Toggl oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (1553 recenzji)

4.6/5 (1553 recenzji) Capterra: 4.7/5 (2235 opinii)

7. Asana

przez Asana Dane dotyczące czasu mają kluczowe znaczenie dla obciążenia pracą i planowania zasobów, zapewniają szacowane w czasie rzeczywistym postępy w projektach, a także są ważne dla lepszej prognozy i budżetowania.

Dokładne śledzenie czasu ma kluczowe znaczenie dla zarządzania projektami osobistymi i zawodowymi.

Wbudowane timery w aplikacji do zarządzania czasem Asana pomagają automatycznie rejestrować czas i dostarczać dane w czasie rzeczywistym do pulpitu analitycznego, pomagając zespołom pozostać na bieżąco.

Compare Asana vs. ClickUp !

Najlepsze funkcje Asany

Natywna funkcja śledzenia czasu w celu oszacowania czasu potrzebnego do wykonania zadania i zarejestrowania faktycznie spędzonego czasu

Tworzenie podzadań, przypisywanie ich do członków zespołu i widok ich postępów w czasie rzeczywistym 🤝

Dane śledzenia czasu mogą być raportowane w pulpicie analitycznym i wspierają sortowanie za pomocą niestandardowych pól, takich jak szacowany czas, spędzony czas i inne

Limity Asany

Wbudowane śledzenie czasu jest wspierane tylko w planie Advanced i wyższych

Interfejs nie jest tak intuicyjny jak w innych aplikacjach

Cennik Asany

Free: do użytku osobistego (śledzenie czasu wspierane tylko przez integracje)

do użytku osobistego (śledzenie czasu wspierane tylko przez integracje) Starter: $10.99/miesiąc (nie wspiera wbudowanego śledzenia czasu)

$10.99/miesiąc (nie wspiera wbudowanego śledzenia czasu) Zaawansowany: 24,99 USD/miesiąc

24,99 USD/miesiąc Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Asana

G2: 4.3/5 (9522 recenzji)

4.3/5 (9522 recenzji) Capterra: 4.5/5 (12270 opinii)

8. TimeTree

przez TimeTree Organizujesz duże wydarzenie? TimeTree pomaga koordynować wydarzenia poprzez udostępnianie ważnych informacji i harmonogramy pracy . Jest to punkt kompleksowej obsługi do udostępniania planów i omawiania nadchodzących ekscytujących wydarzeń w jednym kalendarzu.

TimeTree posiada również funkcje czatu, które rodzina, przyjaciele i grupy hobbystyczne mogą wykorzystać do stworzenia kalendarza dla każdej społeczności i planowania wydarzeń.

Najlepsze funkcje TimeTree

Udostępnianie informacji w formacie kalendarza za pomocą publicznego kalendarza TimeTree

Usprawnienie całej komunikacji w jednym miejscu i wysyłaj przypomnienia , zdjęcia lub załączniki związane z wydarzeniem

Limity TimeTree

Udostępniany kalendarz może mieć maksymalnie 200 członków

Istnieje limit 20 kalendarzy na konto

Ceny TimeTree

Darmowa wersja próbna

Premium: $4.49 miesięcznie

Oceny i recenzje TimeTree

G2: Brak listy na G2

Brak listy na G2 Capterra: Za mało ocen

9. Habitica

via Habitica Trudno jest pozostać konsekwentnym podczas tworzenia nowych nawyków. Interaktywna aplikacja do zarządzania czasem Habitica oferuje system nagród podkreślający postępy i czyniący je bardziej namacalnymi.

Bądź na bieżąco z zadaniami, realizuj listy rzeczy do zrobienia, zwiększaj wydajność i otrzymuj nagrody za każdym razem, gdy zakończysz ważne zadanie w tej darmowej aplikacji do zarządzania czasem i zadaniami.

Najlepsze funkcje Habitica

Śledzenie i zarządzanie czasem, nawykami w pracy, codziennymi celami i listą rzeczy do zrobienia za pomocą aplikacji mobilnych i interfejsu internetowego Habitica

Awatar na wyższym poziomie i odblokowywanie funkcji w grze za każdym razem, gdy odhaczasz kolejne zadania

Nagrody i kary w grze oraz silna sieć społecznościowa inspirująca użytkowników

Limity Habitica

Grywalizacja może nie być dużą motywacją dla niektórych osób

Ceny Habitica

Miesięcznie: $4.99 i zawiera 25 klejnotów

$4.99 i zawiera 25 klejnotów 3 miesiące: $14.99 i zawiera 30 klejnotów i jedną mistyczną klepsydrę

$14.99 i zawiera 30 klejnotów i jedną mistyczną klepsydrę 6 miesięcy: 29,99$, w tym 35 klejnotów i dwie mistyczne klepsydry

29,99$, w tym 35 klejnotów i dwie mistyczne klepsydry Roczny: $47.99 i zawiera 45 klejnotów i cztery mistyczne klepsydry

Habitica oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

10. Trello

przez Trello Przy napiętym harmonogramie pracy i wielu trwających projektach, potrzebujesz pomocy w zarządzaniu osobistą wydajnością. Aplikacja do zarządzania czasem Trello usprawnia zarządzanie czasem osobistym, udoskonala metody ustalania priorytetów i zająć się swoją listą do zrobienia.

Trello łączy wszystkie zadania, członków zespołu i narzędzia za pomocą swoich tablic, list i kart, aby lepiej zrozumieć zasoby i alokację czasu.

Compare Trello vs. ClickUp !

Najlepsze funkcje Trello

Śledzenie osobistych terminów wydajności za pomocą widoku kalendarza Trello oraz Szablony Trello Użyj Osi czasu, aby śledzić postępy wszystkich zadań w projekcie na przestrzeni czasu. Po prostu przeciągnij i upuść, aby rozpocząć lub zmienić daty rozpoczęcia w miarę zmiany priorytetów 📆

Zarządzaj obciążeniem pracą, pokonuj wąskie gardła, wizualizuj wskaźniki, takie jak terminy i przypisane zadania, oraz informuj interesariuszy za pomocą pulpitu Trello

Limity Trello

Brak wbudowanego wsparcia dla śledzenia czasu

Wersja Free ma ograniczone możliwości

Cennik Trello

Free

Standardowy: 5 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

5 USD za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Premium: $10 za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

$10 za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie Enterprise: $17.50 za użytkownika miesięcznie, rozliczane rocznie

Trello oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (13427 recenzji)

4.4/5 (13427 recenzji) Capterra: 4,5/5 (23018 opinii)

11. Clockify

przez Clockify Clockify to prosta i skuteczna aplikacja do zarządzania czasem, która umożliwia użytkownikom śledzenie godzin pracy w różnych projektach. Jest to idealne narzędzie dla agencji, freelancerów i profesjonalistów, którzy chcą zorganizować swój czas w celu bardziej efektywnego zarządzania. Clockify pełni funkcję przejrzystego interfejsu, który umożliwia łatwe przełączanie się między zadaniami i generowanie kompleksowych raportów.

Najlepsze funkcje Clockify

Użytkownicy mogą tworzyć timery dla konkretnych zadań, przydzielać śledzony czas zgodnie z projektem i zarządzać wieloma timerami jednocześnie.

Oferuje pulpit aktywności zespołu do monitorowania wydajności zespołu na pierwszy rzut oka, oferując wgląd w optymalizację.

Clockify integruje z popularnymi narzędziami do zarządzania projektami, takimi jak Trello, Asana i Jira

Limity Clockify

Niektórzy użytkownicy raportowali sporadyczne usterki w działaniu timera, a interfejs może być trudny w nawigacji.

Zaawansowane funkcje, takie jak śledzenie celów lub alerty, są dostępne tylko w płatnych wersjach.

Ceny Clockify

Free Forever: limit funkcji

limit funkcji Podstawowa: $4.99/miesięcznie

$4.99/miesięcznie Standard: $6.99/miesięcznie

$6.99/miesięcznie Pro: $9.99/miesięcznie

$9.99/miesięcznie Enterprise: $14.99/miesięcznie

Opinie klientów Clockify

G2: 4,5/5 (150 recenzji)

4,5/5 (150 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 4 500 recenzji)

Maksymalizacja wydajności dzięki najlepszym aplikacjom do zarządzania czasem

Gdy w twoim życiu dużo się dzieje, może to powodować stres i wiele niedotrzymanych terminów. Odpowiednia aplikacja do śledzenia czasu może pomóc w efektywnym zarządzaniu czasem, poprawie wydajności osobistej i zawodowej oraz osiągnięciu lepszej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Wybierając pomiędzy aplikacjami do zarządzania czasem, które pasują do twojego projektu, skup się na funkcjach, możliwościach międzyplatformowych, integracji z wiodącymi narzędziami do zarządzania projektami i kalendarzami, automatyzacji i analizach, które pomogą ci lepiej wykorzystać czas. ClickUp funkcje śledzenia czasu, w połączeniu z kompleksowym oprogramowaniem do zarządzania projektami, pozwalają na skupić się na najbardziej krytycznych zadaniach . Wypróbuj ClickUp za darmo _już dziś i zrób więcej w krótszym czasie