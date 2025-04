Jak stworzyć plan zarządzania projektami BIM?

Tradycyjne rysunki i narzędzia CAD (Computer-Aided Design) mogą być pomocne podczas pracy nad planami i schematami budynków. Często jednak wiążą się one z własnymi wyzwaniami.

Wprowadzanie zmian w czasie rzeczywistym może być powolne i podatne na błędy. Ponadto integracja różnych dyscyplin może być trudna, a tworzenie znaczących wizualizacji jest równie trudne.

Wynik? Ograniczony dostęp i komunikacja, silosy danych, słabe wykrywanie kolizji projektowych i marnowanie zasobów.

Wyobraź sobie, że możesz tworzyć realistyczne wizualizacje 3D i podejmować mądrzejsze decyzje na każdej scenie procesu. To właśnie tutaj BIM (Building Information Modeling) staje się istotny.

W tym wpisie przyjrzymy się, na czym polega zarządzanie projektami BIM, jakie są jego kluczowe elementy i korzyści oraz jak można wdrożyć zarządzanie projektami BIM w celu powodzenia projektów budowlanych.

60-sekundowe podsumowanie Zarządzanie projektami BIM to proces planowania, koordynowania i nadzorowania wykorzystania modelowania informacji o budynku w celu poprawy wydajności, współpracy i wyników projektu

Oferuje to wiele korzyści, w tym płynniejszą realizację projektu, lepsze wykrywanie kolizji i wydajność, niższe koszty, lepszą wizualizację oraz lepszą współpracę i komunikację

BIM centralizuje wszystkie dane projektu w inteligentnych modelach 3D, usprawniając projekty między architektami, inżynierami, wykonawcami i zarządcami obiektów przez cały cykl życia budynku

Skorzystaj z obszernej listy narzędzi ClickUp , w tym Dokumentów, Pulpitów, Tablic, Wykresów i Mózgu, aby usprawnić cały proces wdrażania BIM

Czym jest zarządzanie projektami BIM?

Zarządzanie projektami BIM to podejście do planowania, projektowania, budowy i zarządzania budynkami lub projektami infrastrukturalnymi przy użyciu narzędzi i procesów cyfrowych.

Jest on zazwyczaj wykorzystywany przez architektów, inżynierów, producentów, wykonawców i zarządców obiektów do współpracy przy użyciu inteligentnych modeli 3D budynku lub obiektu.

Ten inteligentny model rejestruje fizyczne i funkcjonalne cechy budynku, ułatwiając wizualizację, dostosowywanie i doskonalenie każdego aspektu przed rozpoczęciem prac.

via InnovaSystems

To, co sprawia, że BIM w zarządzaniu projektami budowlanymi jest tak potężny, to jego zdolność do scentralizowania wszystkiego w udostępnianej bazie danych. Potrzebujesz sprawdzić materiały, przeprowadzić symulację lub zaplanować harmonogram konserwacji? Wszystko jest tam, gotowe do użycia.

I nie kończy się na budowie - BIM stanowi wsparcie dla całego cyklu życia projektu, od wstępnej koncepcji i projektu do eksploatacji, konserwacji, a nawet rozbiórki.

Do zrobienia? Jak wynika z raportu Allied Market Research, globalny rynek BIM, którego wartość w 2022 r. wynosiła 7,9 mld $, ma wzrosnąć do 34,2 mld $ do 2032 r., przy rocznej stopie wzrostu wynoszącej 16%. Ten szybki wzrost jest napędzany przez takie czynniki, jak mandaty rządowe dotyczące BIM, rozwój technologii cyfrowych w budownictwie oraz integracja rzeczywistości wirtualnej (VR) i rzeczywistości rozszerzonej (AR) z BIM.

Kluczowe elementy zarządzania projektami BIM

Teraz nadszedł czas, aby zagłębić się w kluczowe elementy, które sprawiają, że zarządzanie projektami BIM jest tak skuteczne. Przeanalizujmy każdy z podstawowych elementów bardziej szczegółowo:

przez ResearchGate

model 3D

Zacznijmy od gwiazdy pokazu - modelu 3D. W przeciwieństwie do oldschoolowych rysunków 2D, które ledwo nadają się do zrobienia, model 3D zna geometrię, materiały, układ i relacje przestrzenne.

Zamiast wpatrywać się w plan, wyobraź sobie krok do interaktywnej wersji całego projektu. To jak zamiana papierowej mapy na mapę Google - intuicyjna, szczegółowa i po prostu fajna.

🧾 Repozytorium danych

Następnie mamy repozytorium danych. Wszystko trafia do tego wspólnego środowiska danych, takich jak:

Projekty

Wymiary

Specyfikacje sprzętu

Kosztorysy

Gwarancja

Benchmarki

Harmonogramy konserwacji

Każdy członek zespołu może uzyskać dostęp do biblioteki cyfrowej budynku w czasie rzeczywistym i podejmować świadome decyzje, usprawniając zarządzanie danymi i koordynację projektów między członkami zespołu.

symulacja i analiza

Zarządzanie projektami BIM działa jak osobiste narzędzie do rozwiązywania problemów w budynku, przeprowadzając symulacje w celu identyfikacji potencjalnych problemów, zanim się pojawią. Na przykład, może wykryć kolizje między systemami elektrycznymi, wodno-kanalizacyjnymi i konstrukcyjnymi na długo przed rozpoczęciem budowy.

harmonogram i planowanie

Dzięki technologii 4D BIM planowanie jest dziecinnie proste. Ten komponent pozwala stworzyć szczegółową oś czasu budowy - zasoby, kamienie milowe, monitorowanie postępów i wprowadzanie korekt na bieżąco. Potencjalne problemy można wykryć z wyprzedzeniem, dzięki czemu nie będzie już żadnych niedotrzymanych terminów ani niespodzianek.

zarządzanie kosztami

narzędzia do zarządzania projektami BIM oparte na modelu 5D integrują dane kosztowe z modelem 3D. Wyobraź sobie możliwość podziału kosztów i budżetu projektu w tym samym miejscu, w którym projektujesz budynek. To po prostu daje dokładne oszacowanie kosztów! Teams może śledzić wydatki, dostosowywać je w czasie rzeczywistym i podejmować decyzje, dzięki którym koszty budowy nie przekroczą budżetu.

Czy wiesz? Według raportu Autodesk i Dodge Data & Analytics SmartMarket Report, 40-60% firm ze wszystkich sektorów wykorzystuje BIM w ponad połowie (>50%) swoich projektów.

analiza zrównoważonego rozwoju 6D

Komponent 6D BIM analizuje zużycie energii, ślad węglowy, a nawet sprawdza, czy używane materiały są zrównoważone, pomagając w konstruowaniu budynków, które są energooszczędne i przyjazne dla planety.

🧑‍🏭 Zarządzanie obiektem 7D

Technologia BIM wykracza poza fazę budowy, oferując korzyści w całym cyklu życia budynków. Ten komponent śledzi wszystko, od harmonogramów konserwacji po zarządzanie aktywami. Oznacza to mniej przestojów, niższe koszty operacyjne i lepiej działające budynki przez dłuższy czas.

integracja BIM

Co więcej, zarządzanie projektami BIM współpracuje również z innymi narzędziami. Niezależnie od tego, czy korzystasz z oprogramowania CRM dla branży budowlanej, ERP czy innych narzędzi, BIM umożliwia płynne połączenie platform i udostępnianie ustandaryzowanych danych projektu. Koniec z silosami danych, koniec z "Nie mam do tego dostępu!"

➡️ Przeczytaj również: Najlepsze oprogramowanie ERP dla firm budowlanych

Korzyści z BIM w zarządzaniu projektami

Technologia BIM zmienia oblicze branży budowlanej, a coraz więcej firm porzuca przestarzałe metody, by skorzystać z jej możliwości. Ponadto, wraz z szybko zmieniającymi się czasami, można nawet połączyć ją z narzędziami AI dla budownictwa, aby stać się jeszcze bardziej wydajnym.

Przyjrzyjmy się, jak BIM pomaga teamom budowlanym w powodzeniu projektów:

zwiększona wydajność

BIM automatyzuje wiele procesów budowlanych, pomagając wyeliminować niespójności po drodze. Prowadzi to do mniejszej liczby zleceń zmian, płynniejszej komunikacji i efektywnego zarządzania projektami.

Aplikacja działająca w czasie rzeczywistym: BIM automatyzuje różne zadania budowlane, w tym oceny ilościowe, kontrole kolizji, aktualizację danych i planów budowy oraz tworzenie modeli symulacyjnych, oszczędzając czas i poprawiając wydajność projektu.

wczesne wykrywanie kolizji

Każdy model może różnić się od warunków budowy na miejscu do ostatecznego budynku. Jednak BIM pomaga wcześnie wykrywać kolizje i błędy, dzięki czemu można rozpocząć pracę i zapobiec marnowaniu czasu i ręcznemu sprawdzaniu.

Aplikacja działająca w czasie rzeczywistym: Zaawansowane rozwiązanie do zarządzania projektami BIM wykrywa kolizje między rurami kanalizacyjnymi, kanałami wentylacyjnymi i kablami elektrycznymi - oznaczając problemy i generując raportowanie, dzięki czemu można natychmiast dostosować plany.

zwiększony zwrot z inwestycji

Technologia BIM przenosi wszystkich interesariuszy na jedną platformę, zapewniając, że projektanci, wykonawcy i dostawcy są zawsze zsynchronizowani. Ten poziom koordynacji zmniejsza kosztowne czkawki, przyspiesza podejmowanie decyzji i eliminuje marnotrawstwo.

Zastosowanie w czasie rzeczywistym: Technologia BIM może dostosować układy hydrauliczne i elektryczne w kompleksowym projekcie mieszkaniowym. Gdy zespół hydrauliczny aktualizuje trasy rur, zespół elektryczny natychmiast dostosowuje plany okablowania. Pozwala to uniknąć kosztownych nakładek i marnotrawstwa materiałów, szybciej realizując projekt i zwiększając zwrot z inwestycji dzięki płynniejszej współpracy przy projekcie.

Kroki do wdrożenia BIM w zarządzaniu projektami

Teraz masz już dobre rozeznanie w składnikach i korzyściach. Przyjrzyjmy się, jak można płynnie wprowadzić BIM do swojego procesu pracy w branży budowlanej ⬇️

1. Zrozumienie potrzeb i określenie jasnych celów

Każdy projekt ma swój własny zestaw wyzwań i celów. Dlatego pierwszym krokiem jest poświęcenie czasu z zespołem na zrozumienie zakresu, wymagań i celu projektu. Gdy to już będzie jasne, ustaw konkretne cele do osiągnięcia dzięki BIM.

Na początek mamy kilka pytań, które możesz sobie zadać: Jakie konkretne wyzwania, takie jak opóźnienia, przeróbki lub błędy w komunikacji, napotykamy w naszych obecnych projektach budowlanych?

Które procesy, takie jak wykrywanie kolizji lub planowanie, wymagają usprawnienia wraz z wdrożeniem BIM?

Jakie wymierne wyniki, takie jak obniżenie kosztów lub szybsze zakończenie projektu, określą powodzenie naszego wdrożenia BIM?

W jaki sposób BIM pomoże nam usprawnić koordynację między zespołami projektowymi, inżynieryjnymi i budowlanymi?

Jakich narzędzi i szkoleń będzie potrzebował nasz zespół, aby skutecznie zintegrować BIM z naszymi cyklami pracy?

Ostatecznie sprowadza się to do poprawy pracy zespołowej, zapobiegania opóźnieniom, zmniejszenia przekroczenia kosztów lub udoskonalenia dokładności projektu. Niezależnie jednak od tego, jakie są Twoje cele, ustawienie ich z góry nada ton powodzeniu.

Wskazówka dla profesjonalistów: Postaw sobie co najmniej jeden cel powiązany z jasnymi wskaźnikami, na przykład "Zmniejsz liczbę RFI o 30% w pierwszym roku", a nie niejasne cele, takie jak "popraw koordynację". dzięki temu powodzenie będzie mierzalne, a inwestycja w BIM uzasadniona.

Ale jak to wszystko zrobić? Jakie rozwiązanie zapewni płynne przejście na BIM i zmaksymalizuje jego korzyści?

Na początek możesz użyć ClickUp Docs do współpracy z członkami zespołu i zdefiniowania zakresu projektu, celu, założeń klienta i pożądanych celów.

Oto jak to zrobić:

Twórz szczegółowe konspekty projektów budowlanych z zagnieżdżonymi stronami, opcjami stylizacji, zakładkami, tabelami, banerami i przyciskami

Edytuj dokument w czasie rzeczywistym wraz z członkami zespołu, przypisuj im elementy działań i przekształcaj tekst w zadania, aby pozostać na bieżąco

Wklej tabelę zawartości i przejdź do dowolnej sekcji dokumentu dotyczącego zarządzania projektami budowlanymi

Użyj poleceń /Slash , aby dodać plany pięter, osadzić modele BIM lub wstawić tabele śledzenia postępów bezpośrednio do dokumentacji projektu budowlanego

Zdefiniuj cele, założenia i przeznaczenie projektu za pomocą ClickUp Docs

📮ClickUp Insight: Pracownicy wiedzy wysyłają średnio 25 wiadomości dziennie, szukając informacji i kontekstu. Oznacza to sporą ilość czasu zmarnowanego na przewijanie, wyszukiwanie i rozszyfrowywanie fragmentarycznych konwersacji w e-mailach i czatach. gdybyś tylko miał inteligentną platformę, która łączy zadania, projekty, czat i e-maile (plus AI!) w jednym miejscu. Ale do zrobienia: Wypróbuj ClickUp!

2. Opracowanie planu realizacji BIM

Kiedy tu dotrzesz, zacznij tworzyć plan BIM, który obejmuje wszystko - role, obowiązki, szczegóły, oś czasu, kamienie milowe, komunikację, standardy modelowania i sposób udostępniania danych. Pomoże to każdemu członkowi zespołu poznać swoje obowiązki i uniknąć luk w komunikacji.

Co więcej, zadaj sobie pytanie: 👉 Czy model BIM będzie aktywnie wykorzystywany na etapie planu, projektu i budowy oraz w jaki sposób wesprze podejmowanie decyzji na każdej z tych scen? którzy konkretni członkowie Teams lub działy będą mieli zadanie zaprojektowania, stworzenia i utrzymania modelu 3D BIM i jakie są ich rezultaty? 👉 Jaki jest dokładny oś czasu na zakończenie fazy projektowania i jakie są konkretne terminy dla każdej kolejnej fazy projektu? jaki poziom szczegółowości (LOD) jest wymagany dla modelu BIM, aby osiągnąć cele projektu, takie jak wykrywanie kolizji, szacowanie kosztów lub zarządzanie projektami?

Gdy masz już listę, do której możesz się odwołać, użyj Tablic ClickUp do tworzenia pomysłów, burzy mózgów i koordynowania planu. A co najlepsze? Rozpoczęcie pracy jest równie łatwe:

Twórz tablice od podstaw lub korzystaj z biblioteki gotowych szablonów, aby zaoszczędzić czas

Używaj kształtów i łączników do mapowania ról poszczególnych osób. Na przykład, pozwól specjalistom od projektowania zająć się modelami 3D, podczas gdy menedżerowie informacji o danych skupią się na spójności danych

Przekształć te kształty i teksty w możliwe do śledzenia Zadania ClickUp z odpowiednimi polami niestandardowymi, zależnościami i etykietami

Przeprowadź burzę mózgów ze swoim zespołem i opracuj plan realizacji BIM za pomocą ClickUp Whiteboards

➡️ Bonus: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami dla podwykonawców

Teraz nadszedł czas na wybór odpowiedniego narzędzia. Można powiedzieć, że wybór "tego jedynego" może być wyjątkowo trudny, ponieważ istnieje wiele programów do zarządzania przepływem pracy w budownictwie.

Do zrobienia - skąd wiesz, że wybierasz właściwe BIM w zarządzaniu projektami?

Oto cztery elementy, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze tego kluczowego narzędzia: Łatwość obsługi: Platforma musi być przyjazna dla użytkownika, aby czas szkolenia został skrócony o połowę Wymagania dotyczące projektu: Oceń zakres, rodzaj i złożoność projektu, aby wybrać narzędzie, które spełnia Twoje wymagania Skalowalność: Wraz z rosnącą liczbą powodzeń projektów i danych budowlanych, narzędzie powinno się skalować bez uszczerbku dla wydajności Interoperacyjność: Narzędzie powinno integrować się z istniejącymi systemami biznesowymi i rozwiązaniami oprogramowania BIM w celu połączenia cykli pracy przy jednoczesnym przełamaniu silosów danych

Dzięki tym wszystkim kryteriom i wielu innym, ClickUp for Construction Teams jest najlepszym rozwiązaniem dla zespołów, które chcą planować, zarządzać i śledzić projekty budowlane w ramach jednej platformy.

Planuj, zarządzaj i śledź projekty budowlane z ClickUp for Construction Teams

Oto, jak można go wykorzystać do przekształcenia całego cyklu pracy projektu budowlanego:

Zbuduj swój idealny cykl pracy: Monitoruj zasoby na Liście, Planuj i śledź zadania w Kalendarzu i miej oko na oś czasu projektu dzięki Wykresowi Gantta*. Możesz nawet tworzyć szczegółowe listy kontrolne za pomocą Monitoruj zasoby na Liście, Planuj i śledź zadania w Kalendarzu i miej oko na oś czasu projektu dzięki Wykresowi Gantta*. Możesz nawet tworzyć szczegółowe listy kontrolne za pomocą ClickUp Checklists i odkrywać ponad 15 widoków ClickUp , aby być na bieżąco z całym cyklem życia projektu budowlanego

Współpraca od biura do miejsca pracy: Potrzebujesz przejrzeć pracę lub zaktualizować zespół o ostatnie zmiany w przepisach? Użyj Potrzebujesz przejrzeć pracę lub zaktualizować zespół o ostatnie zmiany w przepisach? Użyj ClickUp Chat , aby połączyć interesariuszy projektu i członków zespołu oraz połączyć każdą rozmowę z konkretnymi zadaniami projektu. Dzięki połączeniu oprogramowania BIM z ClickUp, współpraca staje się dziecinnie prosta

Czatuj bez opuszczania obszaru roboczego i przekształcaj wiadomości w elementy działań dzięki ClickUp Chat

Integracja narzędzi o najwyższym priorytecie: ClickUp oferuje ponad 1000 integracji, umożliwiając połączenie z istniejącymi systemami CRM, ERP, narzędziami komunikacyjnymi i oprogramowaniem BIM. Połącz najważniejsze informacje budowlane w jeden, usprawniony cykl pracy

Zintegruj ClickUp z istniejącymi systemami CRM, ERP i narzędziami BIM, aby usprawnić pracę

💡 Porada dla profesjonalistów: Podczas gdy korzystanie z odpowiednich platform nie podlega negocjacjom, niektóre szablony sprawiają, że praca staje się jeszcze prostsza. Wypróbuj więc darmowe szablony do zarządzania budową z wbudowanymi niestandardowymi statusami i polami, aby zarządzać operacjami budowlanymi w jednym miejscu i wiedzieć, co się dzieje.

4. Wdrożenie cyklu pracy BIM

Zanurzmy się we wdrażaniu procesu BIM w zarządzaniu projektami. Po pierwsze - osoby zarządzające projektami powinny zacząć od oceny swoich obecnych cykli pracy. Pomoże to zidentyfikować obszary, w których BIM może usprawnić operacje i sprawić, że planowanie projektu będzie bardziej wydajne.

Następnie zacznij od projektu pilotażowego. Chodzi o to, aby uniknąć natychmiastowego wdrożenia na dużą skalę i przytłoczenia zespołu. Wybierz mały, prosty projekt, który będzie pasował do twojego regularnego obciążenia pracą.

Pozwoli to Twojemu zespołowi na zapoznanie się z platformą, oswojenie się z cyklami pracy i stawienie czoła wszelkim wyzwaniom w kontrolowanym środowisku przed wdrożeniem jej we wszystkich projektach.

Porada dla profesjonalistów: Zacznij od 2-3 funkcji BIM w projekcie pilotażowym, a nie od pełnego pakietu. W pierwszej kolejności skup się na ważnych i łatwych do opanowania funkcjach, takich jak wizualizacja 3D i podstawowe wykrywanie kolizji.

5. Monitorowanie i ciągłe doskonalenie

Wdrożenie BIM w zarządzaniu projektami to dopiero początek wyścigu - monitorowanie wydajności i ciągłe doskonalenie jest tym, co doprowadzi Cię do ostatecznego celu.

W tym celu należy ustalić kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) i metryki, aby zrozumieć skuteczność i zidentyfikować obszary wymagające poprawy. Niektóre wskaźniki, które można śledzić, obejmują dokładność i spójność modelu, wykrywanie kolizji i rozwiązywanie problemów oraz wydajność współpracy.

⌛ Oszczędność czasu: Stwórz "Kartę wyników BIM", która śledzi zarówno techniczne wskaźniki KPI (takie jak wskaźniki wykrywania kolizji), jak i czynniki ludzkie (takie jak wskaźniki adaptacji zespołu). Przeglądaj ją co miesiąc z kierownikami projektów.

A czy jest lepsza opcja niż ClickUp for Project Management, aby połączyć i monitorować cykle pracy? Szybko uzyskaj potężny wgląd i popraw wydajność projektu dzięki wbudowanym funkcjom ClickUp do śledzenia wydajności, takim jak Pulpity ClickUp. Nie ma potrzeby korzystania z oddzielnego oprogramowania do raportowania w branży budowlanej!

Śledź postępy i kamienie milowe projektu oraz przewiduj wyzwania za pomocą pulpitów ClickUp

Oto jak wizualizować dane i prowadzić swój zespół w kierunku powodzenia:

Wizualizuj postęp prac budowlanych i terminy dzięki funkcjom śledzenia czasu, zapewniając, że każda faza projektu budowlanego przebiega zgodnie z harmonogramem

Korzystaj z przeglądów sprzedaży, aby śledzić koszty, porównywać budżety i podejmować mądrzejsze decyzje finansowe dla swoich projektów

Ustaw portale dla klientów, aby bezpośrednio udostępniać aktualizacje, plany i kamienie milowe, utrzymując zaangażowanie interesariuszy

Zadawaj konkretne pytania dotyczące wydajności projektu i pozwól ClickUp Brain poprowadzić Cię z natychmiastowymi odpowiedziami w celu poprawy wydajności

Używałem go do śledzenia postępów w realizacji zamówienia na towary. Mogłem mieć szczegółowy opis, połączone próbki, kopie czatów tekstowych, aktualizacje statusu, wszystko w jednym miejscu. Wyeliminowało to wiele e-maili.

Używałem go do śledzenia postępów w realizacji zamówienia na towary. Mogłem mieć szczegółowy opis, połączone próbki, kopie czatów tekstowych, aktualizacje statusu, wszystko w jednym miejscu. Wyeliminowało to wiele e-maili.

Najlepsze praktyki w zarządzaniu projektami BIM

Aby usprawnić wdrażanie zarządzania projektami BIM, poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, którymi warto kierować się w pracy z zespołami projektowymi:

Trzymanie się ustandaryzowanych konwencji nazewnictwa: Stworzenie i konsekwentne stosowanie ustandaryzowanego systemu nazewnictwa poprawia koordynację projektu i minimalizuje błędy. Przykładowo, w projektach budowlanych należy stosować wyczyszczone Stworzenie i konsekwentne stosowanie ustandaryzowanego systemu nazewnictwa poprawia koordynację projektu i minimalizuje błędy. Przykładowo, w projektach budowlanych należy stosować wyczyszczone terminy z zakresu zarządzania projektami budowlanymi , takie jak ściany, drzwi, okna, instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne i mechaniczne

Priorytetowe zarządzanie danymi: Regularne tworzenie kopii zapasowych danych budowlanych i posiadanie planu odzyskiwania danych w przypadku ich utraty. W tym miejscu potrzebne są ustandaryzowane formaty danych, aby Teams mogli współpracować i zachować spójność w całym cyklu życia projektu

Wprowadź BIM do cyklu pracy w architekturze: Zarządzanie projektami w architekturze może zostać znacznie ulepszone, gdy zintegrujesz BIM. Pomaga to poprawić dokładność projektu, upraszcza komunikację między architektami, inżynierami i teamami budowlanymi oraz sprawia, że przejście od projektu do budowy jest znacznie płynniejsze

Ustaw jasne procedury SOP i protokoły kontroli jakości: Zdefiniuj standardowe procedury operacyjne (SOP) i wdróż środki kontroli jakości, aby Twój zespół mógł pracować z tego samego podręcznika. Pomaga to wcześnie identyfikować odchylenia i zwiększa powodzenie projektu

Wdrażaj i nadzoruj plany zarządzania projektami BIM za pomocą ClickUp

Zarządzanie projektami BIM zmienia i kształtuje sposób, w jaki projekty są tworzone, realizowane i utrzymywane. Jego wdrożenie i wykorzystanie wymaga jednak odpowiedniego planu.

W tym momencie Teams przechodzą na ClickUp, ponieważ jest on najbardziej skuteczny w wypełnianiu luki między koncepcją a wdrożeniem. Ponadto, narzędzia ClickUp do zarządzania projektami budowlanymi, w tym możliwości integracji, rozwiązania do komunikacji i współpracy oraz zaawansowana sztuczna inteligencja, zapewniają brak miejsca na błędy przy jednoczesnym obniżeniu kosztów projektu.

Chcesz wdrożyć zarządzanie projektami BIM bez żadnych kłopotów? Wypróbuj ClickUp za darmo już dziś.