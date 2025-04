Grok vs. ChatGPT: Szczegółowa analiza możliwości AI

AI staje się priorytetem dla biznesu. McKinsey raportuje, że 77% firm już z niej korzysta lub ją bada.

Przy tak wielu opcjach istnieje narzędzie AI do wszystkiego. Ale dowiedzieć się, które narzędzie jest najlepsze dla Ciebie? To już zupełnie inna historia.

Grok AI i ChatGPT to popularne systemy AI z przydatnymi funkcjami. Ale który z nich najlepiej odpowiada Twoim potrzebom?

W tym wpisie na blogu omówimy ich mocne strony, ceny i użyteczność, aby pomóc Ci podjąć decyzję.

⏰60-sekundowe podsumowanie Oto krótki przegląd kluczowych możliwości ChatGPT i Grok AI ChatGPT jest najlepszy dla Grok AI jest najlepszy dla Tworzenie wysokiej jakości, podobnych do ludzkich, odpowiedzi na tekst Generowanie angażujących wyników opartych na tekście i obrazie Gdy potrzebujesz odpowiedzi opartych na ponownie wyszkolonych danych Dane w czasie rzeczywistym dzięki dostępowi do Internetu i możliwościom integracji Uogólnione odpowiedzi z limitem niestandardowym Gdy potrzebujesz wysoce adaptowalnego narzędzia AI do różnych narzędzi i potrzeb branżowych Ogólne zadania biznesowe i komunikacja Automatyzacja i integracja na poziomie Enterprise ClickUp łączy mocne strony obu samodzielnych chatbotów AI w aplikację do wszystkiego w pracy

ClickUp zapewnia zarządzanie zadaniami, współpracę i wgląd oparty na AI w jednym miejscu, eliminując potrzebę korzystania z wielu narzędzi. ClickUp Brain oferuje funkcje oparte na sztucznej inteligencji, takie jak automatyczne aktualizacje, wgląd w czasie rzeczywistym i tworzenie zadań AI w celu usprawnienia cyklu pracy

ClickUp łączy się nawet z zewnętrznymi aplikacjami, takimi jak Google Drive, GitHub i Salesforce, zapewniając kompleksowy dostęp do danych

Dostarcza konfigurowalne szablony i cykle pracy automatyzacji dostosowane do każdego przypadku użycia, zwiększając wydajność i zdolność adaptacji

Czym jest Grok AI?

Grok AI, opracowany przez xAI Elona Muska, to zaawansowany model językowy zaprojektowany, aby konkurować z najlepszymi aplikacjami AI, takimi jak ChatGPT i Claude. Grok AI nie tylko tworzy kreatywne teksty i radzi sobie z zadaniami opartymi na obrazach; może również pomóc w automatyzacji procesów biznesowych. Mówimy tu o wielozadaniowości!

via X

Funkcje Grok AI

Grok został stworzony z myślą o użytkownikach z sektora Enterprise i jest teraz dostępny dla subskrybentów X [dawniej Twitter]. Dzięki integracji API, jest super konfigurowalny i skalowalny do różnych potrzeb organizacyjnych.

Oto zestawienie kluczowych funkcji Grok AI.

Funkcja #1: Automatyzacja procesów biznesowych

Grok AI automatyzuje zadania związane z obsługą klienta, zarządzaniem e-mailami i tworzeniem zawartości. Jego chatboty zarządzają rutynowymi zapytaniami za pomocą zaawansowanej analizy danych, pozwalając Teams skupić się na bardziej złożonych problemach, jednocześnie zapewniając klientom terminowe odpowiedzi.

Może również nadawać priorytety e-mailom i przygotowywać wersje robocze odpowiedzi w oparciu o preferowany styl. Dodatkowo, Grok AI wspiera tworzenie materiałów takich jak teksty marketingowe, opisy produktów i raporty.

Być może jednak będziesz musiał poświęcić trochę czasu na jej dostrojenie.

Funkcja #2: Integracja z systemami Business

Grok AI łączy się z systemami CRM [Salesforce, HubSpot] i ERP [SAP, Oracle] w celu automatyzacji procesów i poprawy wydajności. Integruje się również z oprogramowaniem księgowym, takim jak QuickBooks, obsługując zadania takie jak fakturowanie, śledzenie wydatków i raportowanie finansowe.

Funkcja #3: Generowanie kodu

Grok AI integruje się z VS Code, czyniąc kodowanie bardziej dostępnym dzięki funkcji wsparcia programowania. Można jej używać do generowania fragmentów kodu, debugowania lub uzyskiwania wyjaśnień dotyczących złożonych funkcji. To wygodny sposób na wykorzystanie AI do zwiększenia wydajności i eksperymentowania z nowymi koncepcjami kodowania w interfejsie.

via Grok AI

🧠 Ciekawostka: Słowo "grok", oznaczające głębokie zrozumienie, pochodzi z fikcyjnego języka marsjańskiego [powieść science fiction Heinleina z 1961 roku "Stranger in a Strange Land"] - pasuje do misji SpaceX Elona Muska, która ma pomóc nam "zrozumieć" Marsa!

Ceny Grok AI

Grok AI jest dostępny tylko dla użytkowników z płatną subskrypcją X, a ceny zależą od rodzaju subskrypcji:

X Premium: W cenie 8 USD miesięcznie; oferuje dostęp do Grok

X Premium+: Dostępny za 16 USD miesięcznie; zapewnia również dostęp do Grok

Czym jest ChatGPT?

ChatGPT, opracowany przez OpenAI, to zaawansowany chatbot AI, który może generować kontekstowy i podobny do ludzkiego tekst, pomagać w różnych zadaniach i dostosowywać się do różnych przypadków użycia. GPT [Generative Pre-trained Transformer] to podstawowa technologia stojąca za ChatGPT.

via ChatGPT

Wyszkolony na ogromnych zbiorach danych, GPT wykorzystuje techniki głębokiego uczenia się, aby zrozumieć wzorce językowe i zapewnić dokładne, spójne odpowiedzi.

Rodzaje subskrypcji ChatGPT

Free tier : Podstawowy dostęp do możliwości ChatGPT z limitem użytkowania

ChatGPT Plus : Dostęp do GPT-4 [bardziej zaawansowane funkcje], szybszy czas reakcji i priorytetowy dostęp w godzinach szczytu

Dostęp do API: Integracja ChatGPT z aplikacjami i cyklami pracy, z wykorzystaniem opartym na ilości wywołań API

Funkcje ChatGPT

ChatGPT dostarcza zakres narzędzi dostosowanych zarówno do pracy zawodowej, jak i kreatywnej. Oto przegląd niektórych z jego wyróżniających się funkcji:

Funkcja #1: Analityka predykcyjna i prognoza

ChatGPT nie tylko przetwarza dane - może analizować historyczne wzorce i trendy, aby oferować prognozy, które pomagają podejmować bardziej świadome decyzje. Badanie danych z przeszłości dotyczących sprzedaży, zachowań niestandardowych klientów lub zmian na rynku może przewidywać przyszłe wyniki, takie jak nadchodzący popyt lub potencjalne zagrożenia.

Umożliwia to firmom wyprzedzanie trendów, bardziej efektywną alokację zasobów i ograniczanie ryzyka, zanim stanie się ono problemem.

Funkcja #2: Planowanie scenariuszy i rozwój strategii

ChatGPT może symulować różne scenariusze biznesowe w oparciu o dane wprowadzone przez użytkownika. Pomaga to liderom biznesu i kierownikom projektów oceniać strategie, przewidywać potencjalne przeszkody i podejmować bardziej świadome decyzje.

Pro Tip: Przeprowadź różne scenariusze "co jeśli" przez ChatGPT, aby zbadać możliwe wyniki przed sfinalizowaniem strategii. Może to ujawnić ukryte ryzyko lub nieoczekiwane możliwości, pomagając w dopracowaniu planów i lepszym przygotowaniu się na niespodzianki.

Funkcja #3: Tłumaczenie językowe i wsparcie wielojęzyczne

Potrzebujesz komunikować się w innym języku? ChatGPT może pomóc przetłumaczyć tekst lub pomóc w wielojęzycznych zadaniach, a wszystko to w ramach jednego interfejsu użytkownika. Niezależnie od tego, czy piszesz wiadomość po hiszpańsku, tłumaczysz raport na francuski, czy po prostu uczysz się nowych zwrotów, ChatGPT sprawia, że zmiana języka jest łatwa i dostępna.

via ChatGPT

do zrobienia? ChatGPT pomógł kiedyś użytkownikowi napisać 300-stronicową powieść w zaledwie jeden dzień - mowa o szybkim ghostwriterze!

Ceny ChatGPT

Free : Podstawowy dostęp do ChatGPT, limit funkcji, odpowiedni dla zwykłych użytkowników

ChatGPT Plus (20 USD/miesiąc) : Wersja płatna posiada wszystkie funkcje z wersji Free oraz szybszy czas reakcji, dostęp do najnowszego modelu i priorytetowy dostęp w godzinach szczytu

ChatGPT Enterprise [niestandardowy cennik]: Zaawansowane funkcje dla firm, w tym zwiększony dostęp do API, niestandardowe integracje, ulepszone środki bezpieczeństwa i dostosowane ceny w zależności od potrzeb organizacji

Przeczytaj również: Jak pokonać typowe wyzwania związane z AI

Grok AI vs ChatGPT: Porównanie funkcji

Grok AI i ChatGPT wnoszą różne możliwości do konwersacyjnej sztucznej inteligencji, z różnym naciskiem na interakcję z użytkownikiem, rozmowy podobne do ludzkich, dostęp do danych i kreatywne generowanie. Który system AI najlepiej odpowiada Twoim potrzebom?

Oto zestawienie porównujące Grok AI i ChatGPT pod względem kluczowych funkcji.

Funkcje Grok AI ChatGPT Generowanie zawartości Specjalizuje się w generowaniu obrazów wraz z odpowiedziami opartymi na tekście, zapewniając angażujące wyniki dzięki dużym modelom językowym Doskonale radzi sobie z tworzeniem wysokiej jakości odpowiedzi podobnych do ludzkich, koncentrując się głównie na przetwarzaniu języka naturalnego Dostęp do danych Integruje dostęp do danych w czasie rzeczywistym, dostarczając aktualne odpowiedzi Limit wstępnie wyszkolonych danych (od najnowszego modelu) i brak dostępu do informacji na żywo Integracja użytkowników Oferuje dostęp do API, idealny dla firm integrujących AI z większymi platformami Integracja dla firm jest dostępna w planie Enterprise, ale ma ograniczone opcje API w porównaniu do Grok AI Niestandardowe Zaprojektowany z myślą o możliwości dostosowania do różnych narzędzi i potrzeb branżowych Bardziej uogólnione odpowiedzi, mniej konfigurowalny przepływ konwersacji, chyba że na wyższych poziomach subskrypcji Ceny Wymaga płatnej subskrypcji X, z opcjami opartymi na poziomach dostępu Dostępne za darmo, z zaawansowanymi funkcjami w płatnych planach zaczynających się od ChatGPT Plus

Czytaj dalej, aby bliżej przyjrzeć się porównaniu Grok AI i ChatGPT pod względem kluczowych funkcji, które pomogą Ci zdecydować, który system jest odpowiedni dla Twoich potrzeb.

Funkcja #1: Współpraca w czasie rzeczywistym i komunikacja w zespole

ChatGPT wspiera płynną współpracę z narzędziami do tworzenia zawartości i zarządzania zadaniami, zapewniając szybkie aktualizacje i dostosowanie dla zespołów. Jego prosty interfejs pomaga Teams skupić się na zadaniach bez rozpraszania uwagi.

Grok AI wyróżnia się jednak zaawansowaną współpracą z aktualizacjami projektów opartymi na sztucznej inteligencji, przydzielaniem zadań i integracją z narzędziami takimi jak Asana i Jira. Jest to idealne rozwiązanie dla Teams pracujących nad złożonymi projektami, ponieważ centralizuje komunikację i zarządzanie projektami.

Zwycięzca 🏆: Grok AI Grok AI oferuje doskonałą współpracę dla złożonych cykli pracy, podczas gdy ChatGPT błyszczy w prostej komunikacji.

Funkcja #2: Jakość i dokładność odpowiedzi

ChatGPT dostarcza dokładnych odpowiedzi na podstawie rozszerzonych danych szkoleniowych, ale czasami może mieć trudności z utrzymaniem kontekstu w dłuższych rozmowach lub wysoce wyspecjalizowanych zapytaniach.

Z drugiej strony, Grok AI oferuje ulepszone zrozumienie kontekstowe i jest specjalnie dostosowany do dogłębnej, specjalistycznej wiedzy, dzięki czemu jest bardzo skuteczny w zadaniach wymagających precyzji i trafności.

Zwycięzca 🏆: Grok AI Grok AI przewyższa ChatGPT dzięki specjalistycznej wiedzy i lepszemu zrozumieniu zadań wymagających precyzji i głębokiego kontekstu.

Funkcja #3: Bezpieczeństwo danych

Podejście ChatGPT do bezpieczeństwa danych nadaje priorytet bezpieczeństwu użytkownika i dokładności. Od czasu ostatnich aktualizacji do GPT-4, OpenAI zainwestowało czas w udoskonalenie swoich zabezpieczeń i dostosowanie.

W wyniku tego GPT-4 jest teraz o 82% mniej skłonny do odpowiadania na żądania dotyczące ograniczonej zawartości i o 40% bardziej skłonny do udzielania dokładnych odpowiedzi w porównaniu z GPT-3. 5.

Z kolei funkcje bezpieczeństwa danych Grok AI są dostosowane do ekosystemu platformy X, gdzie korzystają z ogólnych zasad bezpieczeństwa X. Jednak X niedawno zmienił swoje ustawienia, aby domyślnie wykorzystywać posty i interakcje użytkowników do trenowania Grok. Użytkownicy, którzy nie wyrażą na to zgody, muszą ręcznie zrezygnować, co wywołało kontrowersje.

Zwycięzca 🏆: ChatGPT Zaangażowanie ChatGPT w bezpieczeństwo danych i rzeczowe odpowiedzi daje użytkownikom pewność bezpiecznych i niezawodnych interakcji z AI.

Przeczytaj również: Jak korzystać z narzędzi AI, aby zmaksymalizować wydajność?

Grok AI vs ChatGPT na Reddit

W toczącej się debacie między ChatGPT i Grok AI, użytkownicy Reddita wyrazili różne opinie na podstawie swoich doświadczeń z obiema platformami.

Jeden komentarz się wyróżnił:

Używałbym Grok, gdyby był Free, ale nie jest, a ja nie używam Twittera/X.

Używałbym Grok, gdyby był Free, ale nie jest, a ja nie używam Twittera/X.

Ten sentyment odzwierciedla powszechne wahanie wśród potencjalnych użytkowników, którzy nie chcą płacić za narzędzie AI, zwłaszcza jeśli nie używają X.

Inny Redditor zauważył fundamentalne różnice między tymi dwoma AI, stwierdzając,

Prawdziwa różnica między GROK i ChatGPT: Grok nie traktuje cię jak DZIECKO.

Prawdziwa różnica między GROK i ChatGPT: Grok nie traktuje cię jak DZIECKO.

Tak więc Grok jest dla użytkowników szukających bardziej prostego i dojrzałego stylu interakcji.

via Reddit

Inny post na Reddit zwrócił uwagę na odsetki przypadków użycia:

Poprosiłem ją do zrobienia dla mnie kodu w Unity3D i zrobiła to tak dobrze, jak obecna wersja GPT. Następnie poprosiłem go o zaktualizowanie kodu przy użyciu zasobu, a on wyszukał go w Internecie - nie tylko X - i poprawnie go zaktualizował.

Poprosiłem ją do zrobienia dla mnie kodu w Unity3D i zrobiła to tak dobrze, jak obecna wersja GPT. Następnie poprosiłem go o zaktualizowanie kodu przy użyciu zasobu, a on wyszukał go w Internecie - nie tylko X - i poprawnie go zaktualizował.

Poznajmy teraz najlepsze alternatywy dla Grok AI i ChatGPT.

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla Grok AI vs. ChatGPT

W przeciwieństwie do samodzielnych modeli AI, takich jak ChatGPT lub Grok AI, ClickUp jest aplikacją do wszystkiego, która łączy Twoje zadania, wiedzę i rozmowy na jednej platformie. Łączy w sobie wgląd w obszar roboczy oparty na AI z płynnym zarządzaniem projektami, dzięki czemu jest idealnym rozwiązaniem do zarządzania dużymi obrazami i codziennymi zadaniami.

Możesz śledzić aktualizacje projektów, zarządzać cyklami pracy i współpracować ze swoim zespołem z obszaru roboczego ClickUp

Oto, co Matthew Boulden, kierownik ds. zarządzania zasobami i wydajności w Aurecon, ma do powiedzenia na temat korzystania z ClickUp AI,

ClickUp zapewnia wysoki poziom widoczności zarówno dla członków zespołu, jak i menedżerów w zakresie tego, z czego składa się projekt i jak postępuje jego realizacja. Wykorzystuje również AI w sposób, który zmniejsza poziom administracji wymagany dla wszystkich aspektów projektów.

ClickUp zapewnia wysoki poziom widoczności zarówno dla członków zespołu, jak i menedżerów w zakresie tego, z czego składa się projekt i jak postępuje jego realizacja. Wykorzystuje również AI w sposób, który zmniejsza poziom administracji wymagany dla wszystkich aspektów projektów.

Oto głębsze spojrzenie na to, co sprawia, że ClickUp jest najlepszym rozwiązaniem AI dla wszystkich Twoich potrzeb.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

Możliwości ClickUp Brain w zakresie kontekstowej sztucznej inteligencji wypełniają lukę między narzędziami, zadaniami i Teams, co czyni go niezbędnym dla specjalistów AI, kierowników projektów i liderów biznesu.

Oto, co otrzymasz dzięki Brain:

Ujednolicony dostęp do wiedzy: Połączenie zewnętrznych aplikacji, takich jak Google Drive, GitHub, Figma i Salesforce, aby uzyskać dostęp do wszystkich plików i źródeł danych w jednym miejscu. Koniec z przełączaniem się między platformami

Znajdź odpowiednie informacje ze wszystkich swoich aplikacji na wyciągnięcie ręki dzięki ClickUp Brain

Natychmiastowe odpowiedzi dotyczące kontekstu pracy: Uzyskaj dokładny wgląd w czasie rzeczywistym w swoje zadania, dokumenty i członków zespołu bez zbędnego dopytywania. ClickUp Brain konsoliduje informacje, oszczędzając czas i wysiłek

Zakończone, zorganizowane i monitorowane zadania dzięki ClickUp Brain

Automatyzacja aktualizacji i raportowania: Wyeliminuj ręczne raportowanie dzięki generowanym przez AI aktualizacjom postępów i raportom o statusie zadań, projektów i działań zespołu. Bądź na bieżąco bez kiwnięcia palcem

Uzyskaj automatyczne aktualizacje i podsumowania aktywności zadań w określonych okresach za pomocą ClickUp Brain

AI CatchUp : Natychmiastowy dostęp do ważnych tematów i elementów działań omawianych na : Natychmiastowy dostęp do ważnych tematów i elementów działań omawianych na czacie ClickUp , dzięki czemu możesz włączyć się do każdej dyskusji z pełnym kontekstem

/AI do tworzenia zadań*: Automatycznie twórz, przypisuj i połącz elementy działań z rozmów na czacie, aby utrzymać cykl pracy bez wysiłku

Konwertuj wiadomości na zadania jednym kliknięciem za pomocą ClickUp AI w ClickUp Chat

Niestandardowe szablony w kilka sekund : Generowanie gotowych do użycia szablonów dla zadań, dokumentów i projektów dostosowanych do każdego przypadku użycia

Szybkie odpowiedzi AI: Odpowiadaj na wiadomości bez wysiłku - po prostu wpisz skrót, a AI stworzy idealną wiadomość w odpowiednim dla ciebie tonie

Przeczytaj również: Optymalizacja zadań w kilka sekund: 10 najlepszych narzędzi ClickUp Brain

ClickUp's One Up #2: Dokumenty ClickUp

ClickUp Docs na nowo definiuje zarządzanie dokumentami dzięki potężnym funkcjom, które integrują AI i wspólną edycję, przyćmiewając samodzielne narzędzia, takie jak ChatGPT lub Grok AI.

Zarządzaj swoją pracą i współpracą bez wysiłku dzięki ClickUp Docs - Twojemu zakończonemu rozwiązaniu do inteligentniejszego zarządzania dokumentami

Oto dlaczego jest lepsza:

Dynamiczne tworzenie dokumentów : Twórz dokumenty ClickUp i wiki dostosowane do dowolnego cyklu pracy za pomocą zagnieżdżonych stron, szablonów i zaawansowanych opcji stylizacji. Idealny do map drogowych, baz wiedzy lub wiki Teams

Integracja z cyklem pracy : Połącz ClickUp Docs bezpośrednio z zadaniami i projektami. Aktualizuj cykle pracy, zmieniaj statusy i przydzielaj zadania - wszystko to bez opuszczania Docs

Współpraca w czasie rzeczywistym : Współpracuj jednocześnie ze swoim zespołem nad burzą mózgów, edycją i finalizacją dokumentów bez konfliktów wersji

Konfigurowalne szczegóły : Stylizuj dokumenty ClickUp za pomocą unikalnych czcionek, przestrzeni, ikon i obrazów okładek, aby uczynić je wizualnie atrakcyjnymi i zorganizowanymi

Prywatność i kontrola udostępniania : Zarządzaj uprawnieniami dzięki bezpiecznym opcjom udostępniania dla Teams, gości lub publicznego dostępu

Archiwizuj z pewnością: Archiwizuj dokumenty i odzyskuj je bez wysiłku, gdy zajdzie taka potrzeba. Poszczególne strony mogą być również archiwizowane lub przywracane w razie potrzeby

Wykorzystaj ClickUp Brain do generowania i udoskonalania zawartości w ClickUp Docs

Narzędzia AI ClickUp mogą dodatkowo pomóc w generowaniu pomysłów na zawartość, optymalizacji języka, a nawet formatowaniu dokumentów.

ClickUp's One Up #3: Pakiet do zarządzania projektami

Przekształć swoje doświadczenie w zarządzaniu projektami dzięki kompleksowemu pakietowi do zarządzania projektami ClickUp

Zoptymalizuj zarządzanie projektami dzięki platformie do zarządzania projektami ClickUp. ClickUp wykorzystuje sztuczną inteligencję do udoskonalania każdego etapu zarządzania projektami, od planu po realizację i monitorowanie. Oferuje również szeroki zakres automatyzacji cykli pracy, aby jeszcze bardziej to uprościć.

📮ClickUp Insight: 92% pracowników wiedzy ryzykuje utratę ważnych decyzji rozproszonych po czacie, e-mailu i arkuszach kalkulacyjnych. Bez ujednoliconego systemu rejestrowania i śledzenia decyzji, krytyczne informacje biznesowe giną w cyfrowym szumie. Dzięki możliwościom zarządzania zadaniami ClickUp nigdy nie będziesz musiał się o to martwić. Twórz zadania z czatu, komentarzy do zadań, dokumentów i e-maili za pomocą jednego kliknięcia!

Oto jak to pomaga:

Współpracuj ze wszystkimi interesariuszami za pomocą ClickUp Docs, aby nakreślić wizję projektu

Automatyzacja ClickUp zajmuje się powtarzalnymi zadaniami, takimi jak zmiany statusu, przekazywanie projektów i zatwierdzanie, umożliwiając Teams skupienie się na pracy o dużym znaczeniu

Uzyskaj pełną widoczność szczegółów projektu dzięki ponad 15 niestandardowym widokom w ClickUp , w tym widokowi tabeli, widokowi listy, wykresom Gantta, tablicom Kanban i innym

Monitoruj postępy projektu i wskaźniki KPI w czasie rzeczywistym dzięki konfigurowalnym pulpitom ClickUp

ClickUp's One Up #4: ClickUp Chat

ClickUp Chat łączy komunikację i zarządzanie zadaniami na jednej platformie, upraszczając współpracę w zdalnych Teams.

Utrzymuj połączenie ze swoim Teamsem i współpracuj bez wysiłku dzięki ClickUp Chat

Oto co możesz z nią zrobić:

Sprawdzaj priorytety członków zespołu i planuj spotkania bezpośrednio w Chat

Używaj AI do natychmiastowych odpowiedzi, nadrabiania zaległości w nieodebranych wiadomościach, tworzenia zadań z czatów i znajdowania powiązanych zadań lub dokumentów w czasie rzeczywistym

Połącz czaty z listami, folderami i przestrzeniami w ClickUp, aby płynnie zarządzać projektami i aktualizacjami z poziomu interfejsu czatu

Ustawienie czatów jako publicznych lub prywatnych, z opcjami kontrolowania dostępu i prywatności

Przypinaj najważniejsze czaty, aby mieć do nich szybki dostęp i dodawaj opisy lub nagłówki, aby zachować kontekst

Szybka lokalizacja konwersacji lub informacji w czatach i między nimi

Przeczytaj również: ChatGPT vs. ClickUp: Które narzędzie AI jest najlepsze?

Zdefiniuj na nowo swoje doświadczenie z AI dzięki ClickUp

Zdecydowanie największym zagrożeniem związanym ze sztuczną inteligencją jest to, że ludzie zbyt wcześnie dochodzą do wniosku, że ją rozumieją.

Zdecydowanie największym zagrożeniem związanym ze sztuczną inteligencją jest to, że ludzie zbyt wcześnie dochodzą do wniosku, że ją rozumieją.

Podkreśla, że użytkownicy powinni krytycznie oceniać wybrane przez siebie narzędzia, zamiast zakładać, że w pełni rozumieją ich funkcje i limity.

Narzędzia takie jak Grok AI mają swoją niszę, a ChatGPT wyróżnia się wszechstronnością, ale ClickUp idzie o krok dalej. Łącząc zarządzanie zadaniami, współpracę i funkcje oparte na AI, takie jak ClickUp Chat i konfigurowalne cykle pracy w jednym narzędziu, ClickUp zwiększa wydajność jak żadne inne. To naprawdę Twoja aplikacja do zrobienia wszystkiego więcej, bez wysiłku.

Zacznij korzystać z ClickUp już dziś!