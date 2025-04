Każdy specjalista QA zna presję napiętych terminów i złożonych funkcji. Wyeliminowałeś błędy, a aplikacja działa płynnie, ale pozostaje pytanie - czy wytrzyma w prawdziwym świecie?

Co jeśli wzrost liczby użytkowników spowoduje awarię aplikacji? A może nowa funkcja dezorientuje użytkowników zamiast ich zachwycać? Oto różnica między testowaniem funkcjonalnym a niefunkcjonalnym.

Testowanie funkcjonalne zapewnia, że kod robi to, do zrobienia czego został stworzony. Testowanie niefunkcjonalne? Chodzi o wydajność, bezpieczeństwo i wrażenia użytkownika - rzeczy, które tworzą lub psują oprogramowanie w produkcji.

Poznajmy szczegóły testowania funkcjonalnego i niefunkcjonalnego oraz dowiedzmy się, w jaki sposób oba te aspekty mogą usprawnić proces testowania.

60-sekundowe podsumowanie W skrócie, oto różnice między testowaniem funkcjonalnym a niefunkcjonalnym: Parametr Testowanie funkcji Testowanie niefunkcjonalne Focus Weryfikuje określone funkcje i funkcje oprogramowania Ocenia wydajność, użyteczność, bezpieczeństwo i inne atrybuty jakości Cel Zapewnia, że oprogramowanie poprawnie wykonuje zamierzone działania Zapewnia, że oprogramowanie spełnia pożądane standardy wydajności i doświadczenia użytkownika Zakres Testuje poszczególne funkcje lub funkcje, często w izolacji Testuje ogólne zachowanie systemu, w tym to, jak radzi on sobie w różnych warunkach Typ testowania Obejmuje testowanie jednostkowe, integracyjne i systemowe Obejmuje testowanie obciążenia, testowanie wydajności, testowanie warunków skrajnych i testowanie bezpieczeństwa Wykonanie Zazwyczaj wykonywane przed testami niefunkcjonalnymi. Przeprowadzane po testach funkcjonalnych w celu udoskonalenia ogólnej wydajności oprogramowania Wymagania W oparciu o konkretne wymagania dotyczące funkcji dostarczone przez klientów W oparciu o wymagania niefunkcjonalne, takie jak szybkość, skalowalność i niezawodność Walidacja wyników Sprawdź, czy określone funkcje zwracają oczekiwane wyniki Mierzy zdolność oprogramowania do utrzymania wydajności i niezawodności w różnych warunkach Wykonalność testów manualnych Łatwiejsze do wykonania ręcznie przy użyciu predefiniowanych przypadków testowych Często wymaga specjalistycznych narzędzi i środowisk do skutecznego testowania Jako aplikacja do wszystkiego, ClickUp zaspokaja wszystkie potrzeby związane z testowaniem. Wypróbuj teraz, za darmo!

Czym jest testowanie funkcji?

Testowanie funkcjonalne zapewnia, że każda funkcja aplikacji działa zgodnie ze specyfikacją wymagań, spełniając wszystkie wymagania funkcjonalne. Proces ten opiera się na metodach testowania typu "czarna skrzynka", koncentrując się na danych wejściowych i oczekiwanych wynikach bez analizowania wewnętrznego kodu.

Testerzy dostarczają dane testowe, symulują działania użytkownika i sprawdzają, czy wyniki testów są zgodne z oczekiwanym zachowaniem.

Testowanie funkcji znacząco przyczynia się do zwinnego testowania i polega na testowaniu czego.

Jeśli użytkownik może się zalogować, dodać produkt do koszyka i bezproblemowo dokonać płatności, to jest to wygrana. Niektóre typowe przykłady obejmują: Testowanie danych logowania

Weryfikacja funkcji koszyka na zakupy

Zapewnienie działania bramek płatniczych na różnych urządzeniach

Sprawdzanie przesłanych formularzy i powiadomień e-mail

Korzyści i zakres testów funkcjonalnych

Oto niektóre z kluczowych korzyści testowania funkcjonalnego:

Weryfikacja funkcji oprogramowania: Zapewnia, że system oprogramowania działa zgodnie z oczekiwaniami, sprawdzając, czy każda funkcja zapewnia użytkownikom zamierzoną funkcjonalność

Poprawa doświadczenia użytkownika: Poprzez testowanie funkcji takich jak logowanie użytkownika, menu nawigacyjne i formularze wejściowe, zapewnia przyjazne dla użytkownika doświadczenie, pozwalając użytkownikom końcowym na interakcję z systemem bez zamieszania

Wczesna identyfikacja błędów: Poprzez dokładne testowanie interakcji użytkownika i zachowania systemu, testy funkcjonalne pomagają wykrywać i dokumentować problemy na wczesnym etapie procesu rozwoju, zapobiegając kosztownym poprawkom w późniejszym czasie

Wsparcie dla walidacji logiki biznesowej: Potwierdza zgodność cyklu pracy aplikacji z zamierzonymi wymaganiami biznesowymi, zapewniając spójne wyniki dla różnych danych wejściowych

Do zrobienia? Automatyzacja testów nie jest zakończonym substytutem testów manualnych. Jest najskuteczniejsza, gdy jest stosowana równolegle z metodami manualnymi. Automatyzacja przyspiesza testowanie i wyłapuje określone defekty, ale nie może zastąpić ludzkiego wglądu potrzebnego do zadań takich jak testowanie eksploracyjne.

Rodzaje testów funkcji

Testowanie funkcjonalne można podzielić na różne typy testów, z których każdy koncentruje się na określonym aspekcie funkcjonalności oprogramowania.

1. Testowanie jednostkowe

Testowanie jednostkowe obejmuje izolowanie poszczególnych komponentów lub jednostek aplikacji. Jego celem jest sprawdzenie, czy każda jednostka, taka jak funkcje lub metody, działa zgodnie z oczekiwaniami.

Na przykład w aplikacji kalkulatora testy jednostkowe mogą weryfikować, czy funkcje dodawania i odejmowania zwracają dokładne wyniki. Metoda ta jest często stosowana wraz z innymi rodzajami testowania oprogramowania w celu zapewnienia dokładnej analizy kodu.

2. Testowanie integracyjne

Testowanie integracyjne ocenia, jak dobrze różne moduły współpracują ze sobą - na przykład testowanie, czy bramka płatności w aplikacji koszyka na zakupy płynnie integruje się z systemem magazynowym. Ten krok jest kluczowy dla API i połączonych systemów, zapewniając płynną komunikację między komponentami.

3. Testowanie systemu

Testowanie systemu jest jak badanie całego ciała dla oprogramowania. Weryfikuje, czy cały system oprogramowania spełnia zdefiniowane wymagania dotyczące funkcji, takie jak testy wydajności i bezpieczeństwa. Korzystanie z szablonów przypadków testowych może pomóc uprościć tę kompleksową fazę testowania, zapewniając, że wszystko działa przed wdrożeniem.

4. Testowanie akceptacyjne

Testy akceptacyjne zapewniają zgodność oprogramowania z oczekiwaniami użytkowników i wymaganiami biznesowymi. Kluczową częścią są testy akceptacyjne użytkownika (UAT), w których prawdziwi użytkownicy weryfikują system w środowisku podobnym do produkcyjnego. Ta ostateczna kontrola zapewnia, że aplikacja jest gotowa do uruchomienia i spełnia niestandardowe potrzeby klienta.

Faza ta często pomaga zidentyfikować wszelkie pozostałe problemy, które mogą mieć wpływ na zadowolenie użytkowników lub wyniki biznesowe, zapewniając płynne przejście do produkcji. Korzystanie z oprogramowania do śledzenia błędów może być bardzo korzystne dla powodzenia UAT.

Czym jest testowanie niefunkcjonalne?

Testowanie niefunkcjonalne ocenia wszystkie niefunkcjonalne aspekty aplikacji, takie jak wydajność, użyteczność i bezpieczeństwo, które określają, jak dobrze system zachowuje się w rzeczywistych warunkach.

Jeśli testowanie funkcjonalne zapewnia, że przyciski pilota działają, testowanie niefunkcjonalne sprawdza, czy pilot może być upuszczony, używany przy słabym oświetleniu lub czy jego funkcja nie jest opóźniona.

Na przykład, czy Twoja aplikacja może obsłużyć tysiące jednoczesnych użytkowników podczas wyprzedaży błyskawicznej? A może ugnie się pod presją? Czy chroni wrażliwe dane przed potencjalnymi zagrożeniami bezpieczeństwa, takimi jak cyberataki? Właśnie na takie pytania starają się odpowiedzieć testy niefunkcjonalne.

Korzyści i zakres testowania niefunkcjonalnego

Testowanie niefunkcjonalne ocenia, czy aplikacja spełnia oczekiwania użytkowników w zakresie szybkości, niezawodności i bezpieczeństwa. Oferuje również kilka innych krytycznych korzyści, takich jak:

Lepsze doświadczenie użytkownika: Oceniając takie aspekty jak wydajność, użyteczność i bezpieczeństwo, testy niefunkcjonalne zapewniają, że oprogramowanie jest responsywne i łatwe w użyciu, co zwiększa zadowolenie użytkowników

Zmniejszone ryzyko: Pomaga zidentyfikować potencjalne wąskie gardła, luki w zabezpieczeniach lub problemy ze stabilnością przed uruchomieniem oprogramowania, zmniejszając ryzyko niepowodzeń po uruchomieniu

Zwiększona wydajność i niezawodność: Testowanie niefunkcjonalne zapewnia, że oprogramowanie może obsługiwać szczytowe obciążenia, odzyskać sprawność po awarii i pozostać stabilne w różnych warunkach, co prowadzi do bardziej niezawodnego produktu

Zgodność i przestrzeganie standardów: Testowanie niefunkcjonalne zapewnia, że oprogramowanie spełnia standardy branżowe, takie jak wymagania regulacyjne i wytyczne dotyczące zgodności, co ma kluczowe znaczenie dla sektorów takich jak opieka zdrowotna i finanse

Rodzaje testów niefunkcjonalnych

Testowanie niefunkcjonalne obejmuje różne typy, z których każdy ma na celu weryfikację określonych atrybutów jakości oprogramowania. Poniżej przedstawiamy niektóre z najpopularniejszych typów:

1. Testowanie wydajności

Testy wydajnościowe oceniają, jak dobrze aplikacja reaguje w różnych warunkach obciążenia. Pomaga zidentyfikować opóźnienia i czas odpowiedzi serwera, zapewniając, że oprogramowanie może skutecznie obsługiwać żądania użytkowników.

Na przykład, pomiar szybkości ładowania strony lub czasu reakcji w różnych warunkach sieciowych pomaga zapewnić gotowość systemu do obsługi rzeczywistych wymagań użytkowników.

2. Testowanie obciążenia

Testowanie obciążenia mierzy zachowanie oprogramowania w oczekiwanych warunkach obciążenia, takich jak określona liczba użytkowników lub transakcji. Zapewnia to, że aplikacja pozostaje responsywna podczas regularnego użytkowania.

Nowa platforma e-commerce może być testowana z 1000 jednoczesnych użytkowników, aby sprawdzić, czy może obsługiwać przeglądanie, dodawanie elementów do koszyka i zakończone zakupy bez pogorszenia wydajności.

3. Testy warunków skrajnych

Testowanie w warunkach skrajnych powoduje, że system wykracza poza normalne obciążenie, aby zidentyfikować punkty przerwania i potencjalne awarie. Ocenia, jak system zachowuje się w ekstremalnych warunkach, takich jak gwałtowny wzrost aktywności użytkowników lub wprowadzanych danych, pomagając zapewnić, że system ulegnie awarii bez utraty danych.

Platforma do strumieniowego przesyłania wideo może zostać poddana testom warunków skrajnych w celu określenia, w jaki sposób radzi sobie z nagłym wzrostem liczby widzów podczas ważnego wydarzenia.

4. Testowanie użyteczności

Testowanie użyteczności koncentruje się na interfejsie użytkownika i doświadczeniu, zapewniając, że oprogramowanie jest łatwe w nawigacji i intuicyjne dla użytkowników końcowych. Obejmują one interakcję prawdziwych użytkowników z oprogramowaniem w celu zidentyfikowania potencjalnych obszarów dezorientacji lub frustracji.

Na przykład zespół Shopify przeprowadził ankietę w Experts Marketplace, aby upewnić się, że profile sprzedawców zawierają wszystkie istotne informacje dla decyzji o zatrudnieniu. Spostrzeżenia z wywiadów i testów ujawniły, że sprzedawcy potrzebowali z góry jasnych, zwięzłych szczegółów. Shopify zoptymalizowało profile po testach, zwiększając zaufanie użytkowników i wyższe wskaźniki zaangażowania.

5. Testowanie skalowalności

Testowanie skalowalności ocenia zdolność oprogramowania do skalowania w górę lub w dół w oparciu o zmiany obciążenia użytkownika lub ilości danych. Zapewnia to, że system może się rozwijać bez pogorszenia wydajności.

W przypadku aplikacji opartej na chmurze testowanie skalowalności może obejmować dodawanie zasobów, takich jak serwery, aby zapewnić, że aplikacja zachowuje responsywność wraz ze wzrostem ruchu użytkowników.

6. Testowanie bezpieczeństwa

Testy bezpieczeństwa identyfikują potencjalne luki w zabezpieczeniach i chronią oprogramowanie przed nieautoryzowanym dostępem i naruszeniem danych. Ten rodzaj testowania może obejmować testy penetracyjne i przeglądy kodu w celu zidentyfikowania słabych punktów, które mogą zostać wykorzystane.

Przykładowo, testowanie systemu bankowości internetowej może obejmować sprawdzanie luk w zabezpieczeniach, takich jak ataki SQL injection lub słabe mechanizmy uwierzytelniania.

Przeczytaj także: Najlepsze narzędzia do automatyzacji testów QA

Kluczowe różnice między testami funkcjonalnymi i niefunkcjonalnymi

Zarówno testy funkcjonalne, jak i niefunkcjonalne są niezbędne do dostarczenia wysokiej jakości oprogramowania.

Podczas gdy testowanie funkcjonalne zapewnia, że podstawowe funkcje działają zgodnie z oczekiwaniami, testowanie niefunkcjonalne weryfikuje takie aspekty, jak wydajność, bezpieczeństwo i użyteczność, zapewniając, że oprogramowanie działa wydajnie w rzeczywistych warunkach.

Przyjrzyjmy się kluczowym różnicom między nimi:

Parametr Testowanie funkcji Testowanie niefunkcjonalne Focus Weryfikuje określone funkcje i funkcje oprogramowania Ocenia wydajność, użyteczność, bezpieczeństwo i inne atrybuty jakości Cel Zapewnia, że oprogramowanie prawidłowo wykonuje zamierzone działania Zapewnia, że oprogramowanie spełnia pożądane standardy wydajności i doświadczenia użytkownika Zakres Testuje poszczególne funkcje lub funkcje, często w izolacji Testuje ogólne zachowanie systemu, w tym to, jak radzi on sobie w różnych warunkach Typ testowania Obejmuje testowanie jednostkowe, integracyjne i systemowe Obejmuje testowanie obciążenia, testowanie wydajności, testowanie warunków skrajnych i testowanie bezpieczeństwa Wykonanie Zazwyczaj wykonywane przed testami niefunkcjonalnymi. Przeprowadzane po testach funkcjonalnych w celu udoskonalenia ogólnej wydajności oprogramowania Wymagania W oparciu o konkretne wymagania dotyczące funkcji dostarczone przez klientów W oparciu o wymagania niefunkcjonalne, takie jak szybkość, skalowalność i niezawodność Walidacja wyników Sprawdź, czy określone funkcje zwracają oczekiwane wyniki Mierzy zdolność oprogramowania do utrzymania wydajności i niezawodności w różnych warunkach Wykonalność testów manualnych Łatwiejsze do wykonania ręcznie przy użyciu predefiniowanych przypadków testowych Często wymaga specjalistycznych narzędzi i środowisk do skutecznego testowania

Do zrobienia? Jeśli przeznaczasz mniej niż 10% swojego budżetu na automatyzację testów, pozostajesz znacznie w tyle za innymi firmami.

Wybór odpowiednich narzędzi do testowania Agile jest niezbędny do zapewnienia jakości i niezawodności aplikacji. Poniżej znajduje się krótki przegląd popularnych narzędzi do testowania funkcjonalnego i niefunkcjonalnego.

Narzędzia do testowania funkcjonalnego pomagają zweryfikować, czy oprogramowanie działa zgodnie z wymaganiami, zapewniając prawidłowe działanie jego funkcji. Oto niektóre z popularnych narzędzi do testowania funkcji:

Selenium : Narzędzie open-source do automatyzacji testowania aplikacji internetowych w wielu przeglądarkach i systemach operacyjnych. Wspiera zaawansowane skrypty w językach takich jak Java i Python, dzięki czemu jest popularnym wyborem do kompleksowego testowania stron internetowych : Narzędzie open-source do automatyzacji testowania aplikacji internetowych w wielu przeglądarkach i systemach operacyjnych. Wspiera zaawansowane skrypty w językach takich jak Java i Python, dzięki czemu jest popularnym wyborem do kompleksowego testowania stron internetowych

TestComplete: To narzędzie do testowania GUI zapewnia wsparcie dla automatyzacji testowania aplikacji webowych, mobilnych i desktopowych. Oferuje funkcje skryptowe i płynnie integruje się z potokami CI/CD, dzięki czemu idealnie nadaje się do testowania interfejsu użytkownika

Sauce Labs: Oparta na chmurze platforma wspierająca testowanie w różnych przeglądarkach i na różnych urządzeniach z możliwością rzeczywistego testowania. Jest szeroko stosowana do kompleksowego testowania i dobrze integruje się z popularnymi narzędziami do współpracy

Leapwork : Platforma do automatyzacji bez użycia kodu, umożliwiająca zespołom tworzenie testów przy użyciu wizualnych schematów blokowych. Nadaje się do testowania aplikacji internetowych i komputerowych, szczególnie dla Teams z limitem wiedzy programistycznej : Platforma do automatyzacji bez użycia kodu, umożliwiająca zespołom tworzenie testów przy użyciu wizualnych schematów blokowych. Nadaje się do testowania aplikacji internetowych i komputerowych, szczególnie dla Teams z limitem wiedzy programistycznej

Appium: Framework open-source do automatyzacji testów natywnych, hybrydowych i webowych aplikacji mobilnych. Zapewnia wsparcie dla testów wieloplatformowych i integruje się z usługami w chmurze w celu zapewnienia szerszego zasięgu

Narzędzia do testowania niefunkcjonalnego oceniają wydajność, skalowalność i niezawodność aplikacji w różnych warunkach. Oto niektóre z popularnych narzędzi do testowania niefunkcjonalnego:

Meter: Narzędzie open-source do testowania obciążenia i wydajności. Pomaga analizować niezawodność i szybkość reakcji aplikacji przy różnych obciążeniach pracą

LoadRunner: Solidne narzędzie do testowania wydajności, które symuluje duże obciążenia użytkowników w celu identyfikacji wąskich gardeł i oceny skalowalności aplikacji

NeoLoad : Idealny dla środowisk Agile i DevOps, NeoLoad zapewnia automatyzację testów obciążeniowych dla API i aplikacji oraz integruje się z narzędziami CI/CD : Idealny dla środowisk Agile i DevOps, NeoLoad zapewnia automatyzację testów obciążeniowych dla API i aplikacji oraz integruje się z narzędziami CI/CD

Loadster: To narzędzie do testowania obciążenia symuluje rzeczywiste wzorce ruchu w celu oceny skalowalności i optymalizacji wydajności aplikacji internetowych i interfejsów API

Professional: Wszechstronne narzędzie do testowania obciążenia zaprojektowane z myślą o scenariuszach na dużą skalę, oferujące przydatne spostrzeżenia w celu poprawy odporności aplikacji i czasów reakcji WebLoadProfessional: Wszechstronne narzędzie do testowania obciążenia zaprojektowane z myślą o scenariuszach na dużą skalę, oferujące przydatne spostrzeżenia w celu poprawy odporności aplikacji i czasów reakcji

Przeczytaj także: Agile Project Management: Zasady, struktura i metody

Jak ClickUp pomaga w zarządzaniu projektami testowymi

W projekcie testowania oprogramowania żonglowanie zadaniami jest jak kręcenie talerzami; jeśli jeden ruch jest niewłaściwy, wszystko się wali! Właśnie w tym pomaga ClickUp.

Skorzystaj z oprogramowania do zarządzania projektami Agile firmy ClickUp, aby zaprojektować swój idealny cykl pracy.

Zarządzaj całym cyklem życia produktu, od koncepcji do uruchomienia, i twórz adaptowalne cykle pracy nad produktem, które poprawiają współpracę zespołu, upraszczają przejścia i ułatwiają udostępnianie informacji w jednej scentralizowanej lokalizacji.

Oto bliższe spojrzenie na to, jak ClickUp może pomóc w zarządzaniu projektami testowymi.

wykorzystaj ClickUp do organizowania i przydzielania zadań testowych

Dzięki ClickUp Tasks możesz tworzyć, organizować i przydzielać zadania członkom zespołu, zapewniając przejrzystość i odpowiedzialność na każdej scenie procesu testowania.

Płynnie zarządzaj projektami testowania oprogramowania dzięki zadaniom ClickUp, ustalając priorytety i rozwiązując krytyczne problemy

Używaj Niestandardowych Statusów do śledzenia postępów, od "Do zrobienia" do "Przetestowane" i ustalaj priorytety zadań za pomocą poziomów oznaczonych kolorami, aby skupić się na krytycznych problemach w pierwszej kolejności. Wykorzystaj Niestandardowe Pola, aby uwzględnić istotne szczegóły, takie jak połączone przypadki testowe lub identyfikatory zadań, łącząc powiązane zadania w celu wizualizacji zależności i uniknięcia wąskich gardeł.

Dodawanie zadań do wielu list pozwala zarządzać międzyfunkcyjnymi cyklami pracy i upewnić się, że żaden szczegół nie zostanie pominięty.

Pro Tip: Rozszerzenie ClickUp do Chrome umożliwia użytkownikom tworzenie zadań bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Możesz szybko wygenerować nowe zadanie lub dodać je do istniejącej listy w ClickUp, podświetlając tekst na stronie internetowej. To narzędzie do automatyzacji w przeglądarce pozwala również na zapisywanie stron internetowych, obrazów i połączonych stron bezpośrednio w zadaniach ClickUp w celu łatwego do nich dostępu.

🚀 Śledzenie wskaźników wydajności za pomocą pulpitów ClickUp

Pulpity ClickUp zapewniają wgląd w czasie rzeczywistym we wskaźniki KPI rozwoju oprogramowania.

Pulpity ClickUp zapewniają widok z lotu ptaka na postęp działań testowych

Korzystaj z konfigurowalnych widoków do monitorowania krytycznych wskaźników, takich jak prędkość sprintu, pokrycie testami i status zaległości. Dzięki funkcjom takim jak wykresy Gantta do zarządzania mapami drogowymi, widoki obciążenia pracą w celu identyfikacji ryzyka i wąskich gardeł oraz śledzenie czasu dla rozliczanej pracy, Twój zespół QA może łatwo ustalać priorytety zadań i optymalizować wydajność.

automatyzacja powtarzalnych zadań dzięki ClickUp Automations

ClickUp Automatyzacja upraszcza powtarzające się zadania i pozwala skupić się na solidnym wprowadzaniu produktów na rynek. Możesz go używać do obsługi zadań, takich jak wprowadzanie danych do przypadków testowych, uruchamianie testów regresji, weryfikowanie spójnych elementów interfejsu użytkownika na różnych urządzeniach i przeprowadzanie walidacji danych bez wysiłku.

Korzystaj z automatyzacji ClickUp, aby automatycznie przypisywać zadania, publikować komentarze, zmieniać statusy, przenosić Listy i nie tylko

Dzięki ponad 100 gotowym szablonom, ClickUp umożliwia automatyzację typowych cykli pracy, takich jak aktualizowanie statusów zadań, przypisywanie zadań, powiadamianie członków zespołu i zarządzanie projektami.

Dynamiczne osoby przypisane zapewniają elastyczność, automatycznie dostosowując się do zmian ról w zespole, a integracje z popularnymi narzędziami, takimi jak HubSpot, GitHub i Twilio, usprawniają procesy zewnętrzne.

wykorzystanie pól niestandardowych do śledzenia określonych parametrów testowania

ClickUp Custom Fields pozwala dostosować przepływ pracy do śledzenia kluczowych parametrów testowania, takich jak waga błędu, typ testu, kroki reprodukcji i inne. Możesz tworzyć niestandardowe listy rozwijane, aby śledzić różne typy błędów, dodawać pola numeryczne do oceny ważności, a nawet używać zaawansowanych formuł do obliczania wskaźników, takich jak czas rozwiązywania błędów.

Oto niektóre z pól niestandardowych, które można utworzyć w celu usprawnienia zarządzania projektem testowania oprogramowania:

Śledzenie szczegółów błędów: Dodaj pola, aby określić wagę błędu, typ problemu i kroki reprodukcji w celu szybkiego rozwiązania

Monitoruj postęp testów: Używaj niestandardowych statusów, takich jak "W trakcie przeglądu", "Rozwiązany" lub "Wymaga ponownego przetestowania", aby zdefiniować sceny cyklu życia błędu

Usprawnij raportowanie: Sortuj, filtruj i twórz niestandardowe raporty, aby uzyskać wgląd w cykl pracy testerskiej, od nierozwiązanych problemów po wydajność testerów

Zaawansowane obliczenia: Uproszczenie złożonych metryk poprzez obliczanie wartości takich jak średni czas wykonania testu lub gęstość defektów bezpośrednio w ramach zadań

Zintegruj narzędzia takie jak LambdaTest do testowania zgodności z przeglądarką lub PractiTest do zarządzania przypadkami testowymi i synchronizacji danych testowych z ClickUp. Integracje te umożliwiają bezpośrednie przeprowadzanie testów i rejestrowanie wyników w ClickUp.

👀 Czy wiesz, że Ponad 50% Twoich kolegów ma QA Teams z więcej niż 10 testerami (ale czy to oznacza, że są bardziej zwinni?)

skorzystaj z szablonów ClickUp na dobry początek

ClickUp posiada zbiór szablonów specyfikacji funkcjonalnych i szablonów raportowania błędów, które pomagają w ustawieniu zarządzania przypadkami testowymi, raportowania problemów i śledzenia defektów.

Szablon do zarządzania testami ClickUp to kompleksowe rozwiązanie do zarządzania przypadkami testowymi, śledzenia postępów i zapewniania jakości w projektach. Szablon ten wspiera scenariusze testowe, przypadki i przebiegi, dzięki czemu jest niezbędnym narzędziem dla zespołów programistycznych skoncentrowanych na dostarczaniu zależnego oprogramowania.

Pobierz szablon Skorzystaj z szablonu zarządzania testami ClickUp, aby scentralizować proces testowania i z łatwością śledzić każdy przypadek testowy

Niezależnie od tego, czy jest to testowanie ręczne, czy integracja zautomatyzowanych narzędzi, szablon ten umożliwia:

Planuj i zarządzaj przypadkami testowymi przy użyciu niestandardowych statusów, takich jak "W trakcie" i "Gotowe do przeglądu"

Wizualizuj postęp testów dzięki szczegółowym widokom i zautomatyzowanym cyklom pracy

Płynnie współpracuj ze swoim zespołem nad błędami, problemami i wnioskami o funkcje

Ponadto szablon ClickUp do śledzenia błędów i problemów pozwala na szybsze ustalanie priorytetów i rozwiązywanie błędów dzięki usprawnionym cyklom pracy. Szablon ten usprawnia procesy testowania, zapewniając rozwiązywanie problemów zanim wpłyną one na użytkownika końcowego.

Pobierz szablon Szablon do śledzenia błędów i problemów ClickUp przyspiesza rozwiązywanie błędów

Ten szablon umożliwia QA Teams do:

Kategoryzuj i nadawaj priorytety defektom w oparciu o ich wagę i wymagania biznesowe

Automatyzacja procesów śledzenia w celu szybszej identyfikacji i rozwiązywania problemów

Wspieraj współpracę międzyfunkcyjną w zespołach wsparcia, inżynierii i produktów

Szablon raportów z testów ClickUp ułatwia tworzenie szczegółowych i praktycznych raportów z testów. Możesz również użyć szablonu przypadków testowych ClickUp do organizowania i wykonywania testów jednostkowych, integracyjnych i systemowych. Oba szablony wspierają ręczne testowanie i zapewniają zgodność ze specyfikacjami funkcji, pomagając spełnić wymagania biznesowe i oczekiwania użytkowników.

Myślę, że jest to naprawdę przydatne narzędzie do zarządzania wszystkimi projektami i klientami. W ExpressTech mamy różne Teams, więc wiedza o tym, kto pracuje nad jakimi zadaniami i co jest obecnie przypisane do Ciebie, oszczędza wiele czasu i kłopotów. Ponadto można ustawić fazę, w której obecnie znajduje się projekt, np. rozwój, testowanie, przegląd itp.

Myślę, że jest to naprawdę przydatne narzędzie do zarządzania wszystkimi projektami i klientami. W ExpressTech mamy różne Teams, więc wiedza o tym, kto pracuje nad jakimi zadaniami i co jest obecnie przypisane do Ciebie, oszczędza wiele czasu i kłopotów. Ponadto można ustawić fazę, w której obecnie znajduje się projekt, np. rozwój, testowanie, przegląd itp.

Przeczytaj również: Free śledzenie problemów i szablony dzienników w Excelu i ClickUp

Uprość testowanie i dostarczaj wyjątkowe oprogramowanie dzięki ClickUp

Testowanie jest integralną częścią procesu tworzenia oprogramowania.

Obie metody testowania, od testów jednostkowych po testy regresji i testy obciążeniowe, mają kluczowe znaczenie dla identyfikacji luk w oprogramowaniu i dostarczania systemu przyjaznego dla użytkownika.

Zarządzanie projektami przez ClickUp pozwala testerom projektować cykle pracy dostosowane do ich potrzeb, zapewniając, że każde zadanie jest udokumentowane, priorytetowe i śledzone w czasie rzeczywistym.

Od zarządzania przypadkami testowymi i śledzenia wyników testów po koordynację testów akceptacyjnych użytkowników i zapewnienie płynnych testów integracyjnych - ClickUp ma to wszystko.

Zarejestruj się w ClickUp już dziś za darmo!