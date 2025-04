Stres organizacyjny: Rodzaje, oznaki i sposoby radzenia sobie z nim

Jeśli kliknąłeś na ten wpis na blogu, prawdopodobnie czujesz się zestresowany.

fakt: 83% pracowników w USA twierdzi, że cierpi z powodu codziennego stresu związanego z pracą. Ma to ogromny wpływ na wydajność, kreatywność i relacje osobiste.

Wraz z niestabilnym rynkiem pracy, wymagającymi nowymi rolami i zdalnymi/hybrydowymi modelami pracy, istnieje zbyt wiele czynników, które wpływają dziś na pracę. Wszystkie te czynniki mogą prowadzić do stresu organizacyjnego.

W tym wpisie na blogu oferujemy kompleksowy elementarz na temat stresu organizacyjnego. Omawiamy, jak go zdiagnozować, zrozumieć i złagodzić w miejscu pracy.

60-sekundowe podsumowanie Stres organizacyjny to fizyczne, emocjonalne i psychiczne obciążenie, którego doświadczają pracownicy z powodu wymagań związanych z ich pracą. Może on objawiać się w postaci zmęczenia, drażliwości, trudności z koncentracją, niezdolności do snu i innych dolegliwości fizycznych, takich jak bóle głowy, bóle pleców, problemy trawienne itp. Rodzaje stresu Stres związany z obciążeniem pracą

Stres związany z rolą

Stres związany z rozwojem kariery

Stres związany ze zmianami

Stres interpersonalny

Stres ekonomiczny Wpływ stresu Badania wielokrotnie wykazały, że stres organizacyjny ma duży wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne każdej osoby. Niska wydajność

Absencja

Wysoka rotacja pracowników

Rosnące koszty opieki zdrowotnej

Utrata reputacji Strategie radzenia sobie i zarządzanie stresem organizacyjnym Radzenie sobie ze stresem wymaga strategicznego podejścia i solidnych narzędzi, w tym: Efektywne zarządzanie zadaniami

Przemyślane zarządzanie czasem

Rozsądne zarządzanie obciążeniem pracą

Wyczyszczone priorytety

Przejrzysta komunikacja

Szczegółowa, holistyczna i obejmująca całą organizację inicjatywa łagodzenia stresu

Czym jest stres organizacyjny?

Stres organizacyjny lub stres w miejscu pracy odnosi się do fizycznego, emocjonalnego i psychicznego napięcia doświadczanego przez osoby z powodu wymagań związanych z ich pracą. Może to być spowodowane

Rola : Niedopasowanie możliwości danej osoby do roli, jaką przypisano jej w organizacji

Obowiązki : Nieuzasadnione oczekiwania i przytłaczające obowiązki, które sprawiają, że pracownicy czują się skazani na porażkę

Środowisko: Aspekty kulturowe i interpersonalne, które przyczyniają się do pracy

Niektóre z tych przyczyn omówimy szczegółowo w następnej sekcji.

Rodzaje stresu organizacyjnego

Stresu organizacyjnego nie da się opisać za pomocą szerokich pociągnięć pędzla. Stresujące może być wszystko, od nagle zaplanowanego spotkania, przez temperamentnego menedżera, po stagnację kariery.

Jednak kilka instancji wysokiej aktywności zazwyczaj nie prowadzi do stresu. Stres organizacyjny jest często wynikiem fizycznego, emocjonalnego lub psychicznego obciążenia przez dłuższy okres czasu. Aby zrozumieć całą gamę, przyjrzyjmy się kilku rodzajom stresu w pracy.

Stres związany z obciążeniem pracą

Kiedy zawsze jest zbyt wiele do zrobienia (lub zbyt skomplikowane zadania), napięte terminy lub monotonna praca, która nie rozpala żadnej kreatywności, pojawia się stres związany z obciążeniem pracą.

Na przykład, jeśli twoje Teams pracują nad wieloma projektami o wysokim priorytecie jednocześnie przez dłuższy okres czasu, mogą czuć się przytłoczeni i przepracowani, co prowadzi do stresu.

Stres związany z rolą

Gdy występuje niejednoznaczność, konflikt lub przeciążenie obowiązkami zawodowymi, członkowie zespołu mogą doświadczać stresu związanego z rolą.

Na przykład, oczekiwanie od przedstawiciela obsługi klienta, że będzie zajmował się zapytaniami dotyczącymi wsparcia technicznego bez odpowiedniego szkolenia / podnoszenia kwalifikacji może prowadzić do zamieszania, słabej wydajności i frustracji.

Stres związany z rozwojem kariery

Stres związany z rozwojem kariery wynika z obaw o rozwój zawodowy i bezpieczeństwo zatrudnienia. Ograniczone możliwości promocji, transferów wewnętrznych, podnoszenia kwalifikacji lub rozwoju mogą być stresujące dla pracowników. Szybki rozwój technologii i AI również zwiększa strach przed starzeniem się.

Zmień stres

Zmiany są nieuniknione. Często wiąże się z nimi również stres. Każda organizacja przechodzi przez okresy nowych systemów, technologii, przywództwa, strategii itp. Presja związana z dostosowaniem się do tych zmian często prowadzi do stresu.

Stres interpersonalny

Organizacja to grupa ludzi, którzy muszą ze sobą harmonijnie współpracować. Kiedy pojawia się dysharmonia w postaci konfliktów, błędnej komunikacji, negatywnych interakcji lub zerwanej współpracy, pojawia się stres interpersonalny.

Stres ekonomiczny

Stres ekonomiczny wynika z niepewności finansowej w organizacji, takiej jak niepewność zatrudnienia, niskie wynagrodzenie lub niewystarczające zasoby. Najczęstszym przykładem jest sytuacja, w której organizacja ogłasza zwolnienia. Może on jednak również wystąpić, gdy rynki są niestabilne lub gdy wydatki danej osoby rosną (np. gdy ma dziecko lub kupuje dom).

Rozumiejąc stres, należy zwrócić uwagę na to, że może się do niego przyczyniać kilka pozornie niezwiązanych ze sobą czynników.

Na przykład nieprzestrzeganie protokołów BHP może powodować obawy o własne bezpieczeństwo, prowadząc do stresu.

Niezgłoszone lub nierozwiązane molestowanie seksualne może być ogromnym stresorem. Oto niektóre z najczęstszych przyczyn stresu organizacyjnego.

Przyczyny stresu organizacyjnego

Kiedy omawialiśmy rodzaje stresu, przyjrzeliśmy się niektórym sytuacjom, które prowadzą do stresu organizacyjnego. Podczas gdy duże obciążenie pracą lub nagłe zwolnienie może być wyzwalaczem, podstawowa przyczyna jest bardziej systemowa, np:

Niewłaściwy plan organizacyjny: Każda organizacja, która nie ma wyczyszczonego i adaptowalnego planu jest wylęgarnią stresu dla wszystkich pracowników. Najczęstsze problemy obejmują obiecywanie klientowi nieracjonalnych oś czasu, nieodpowiednie zatrudnianie/kadra, brak solidnego planu wynagrodzeń lub brak empatycznych inicjatyw na rzecz różnorodności.

Brak inicjatyw na rzecz dobrostanu pracowników: Aby zarządzać stresem związanym z pracą, potrzebne są programy pomagające pracownikom identyfikować i radzić sobie z napięciami. Może to być infolinia dotycząca problemów ze zdrowiem psychicznym, opcje urlopu żałobnego, nieoceniające przywództwo itp. Brak takich programów niezmiennie pogłębia stres związany z pracą.

Obciążanie pracownika: Organizacje, które dążą do wzmocnienia pozycji pracowników, również nieumyślnie obciążają ich własnym zarządzaniem stresem.

Na przykład, brak dostępu do biura dla niepełnosprawnych członków zespołu sprawia, że to pracownik jest odpowiedzialny za poproszenie o wsparcie. Może to być stresujące fizycznie i emocjonalnie.

Niewłaściwa komunikacja: Organizację definiuje sposób, w jaki komunikuje się ona ze swoimi pracownikami, zwłaszcza jeśli są to złe wieści. Każda wiadomość przekazana bez empatii, jasności lub współczucia może prowadzić do zamieszania i ostatecznie stresu.

Brak granic: Szybko rozwijające się organizacje, zwłaszcza startupy, oczekują od pracowników długich godzin pracy. Dostawcy podstawowych usług, tacy jak pielęgniarki i lekarze, często do zrobienia mają nadgodziny. Może to wpływać na równowagę między życiem zawodowym a prywatnym, a w końcu przerodzić się w chroniczny stres.

Nieskuteczne przywództwo: Pracownicy oczekują od swoich menedżerów wskazówek i wskazówek. Czasami menedżerowie mogą być świetnymi indywidualnymi wykonawcami, ale nie są przeszkoleni w kierowaniu zespołem. W wyniku tego, nieefektywni liderzy mogą prowadzić do dezorientacji teamów, które próbują wszystko rozgryźć, co powoduje ogromny stres.

Niezależnie od rodzaju lub przyczyny stresu organizacyjnego, pierwszym krokiem do jego przezwyciężenia jest zrozumienie jego objawów i rzeczywistego wpływu. Zobaczmy.

Objawy stresu organizacyjnego

Podobnie jak choroba fizyczna, stres również wymaga dokładnej diagnostyki. W niektórych przypadkach konieczna może być konsultacja z lekarzem. Często jednak objawy można zaobserwować samodzielnie.

Oto niektóre z powszechnie obserwowanych objawów stresu organizacyjnego.

Zmęczenie: Pracownicy doświadczający stresu organizacyjnego czują się wyczerpani fizycznie i psychicznie, niewspółmiernie do włożonego wysiłku. Utrzymujące się zmęczenie obniża poziom energii, utrudniając im zachowanie wydajności i koncentracji.

Drażliwość: Stres może powodować, że pracownicy stają się łatwo zirytowani lub sfrustrowani, nawet drobnymi niedogodnościami. Można zaobserwować, że ktoś, kto był powszechnie lubiany, nagle zaczyna warczeć na ludzi lub wysyłać nieprzyjemne e-maile bez powodu.

Brak zaangażowania: Zestresowani ludzie często przyjmują cyniczne podejście do pracy. Nie są entuzjastycznie nastawieni do nowych inicjatyw i pomysłów. Mogą również nie angażować się w działania organizacyjne, takie jak imprezy firmowe lub inne wydarzenia.

Trudności z koncentracją: Innym częstym objawem stresu jest pogorszenie funkcji poznawczych, w tym niezdolność do skupienia się lub skutecznego przetwarzania informacji. Pracownicy mogą mieć trudności z ustalaniem priorytetów zadań, podejmowaniem decyzji lub zapamiętywaniem istotnych szczegółów.

Niezdolność do snu: Pracownicy doświadczający stresu często mają trudności z zasypianiem lub utrzymaniem snu, ponieważ ich umysły są zajęte sprawami związanymi z pracą. Brak regenerującego snu skutkuje dalszym zmęczeniem, drażliwością i zmniejszoną zdolnością umysłową do radzenia sobie z wyzwaniami w miejscu pracy.

Problemy ze zdrowiem fizycznym: W zaawansowanych przypadkach przewlekły stres może objawiać się fizycznie w postaci bólów głowy, wysokiego ciśnienia krwi, napięcia mięśni lub problemów trawiennych. Jeśli odczuwasz ból w dolnej części pleców, a nowe ergonomiczne krzesło nie pomogło, rozważ wizytę u lekarza w sprawie stresu.

Są to objawy na poziomie indywidualnym. Jeśli myślisz, że są one osobiste i wpływają tylko na pracownika, nie możesz się bardziej mylić.

Wpływ stresu organizacyjnego

Stres organizacyjny rzuca długi cień na problemy, które bezpośrednio wpływają na wyniki finansowe firmy. Przyjrzyjmy się poniżej niektórym z jego znaczących skutków.

Niska wydajność

"Wyższe wyniki stresu były znacząco powiązane z niższymi wynikami wydajności" - piszą autorzy najnowszego badania. Stwierdzają oni, że jest to prawdą niezależnie od rasy, płci, statusu powiązań czy wykształcenia. Zasadniczo stres sprawia, że Ty i Twoi pracownicy jesteście mniej wydajni.

Absencja

Amerykański Instytut Stresu szacuje, że milion pracowników jest nieobecnych każdego dnia z powodu stresu. W rzeczywistości, nawet gdy pracownicy są zapisani do pracy, spędzają ponad pięć godzin tygodniowo myśląc o stresorach.

Rotacja pracowników

40% rotacji pracowników w Wielkiej Brytanii wynika ze stresu. przyznaje to 95% liderów HR - 46% z nich podaje stres jako powód odejścia połowy pracowników. Koszt zatrudnienia, szkolenia i wdrożenia członków zespołu w miejsce tych, którzy odeszli, może sięgać milionów dolarów.

Koszty opieki zdrowotnej

Stres zawodowy kosztuje USA 190 miliardów dolarów opieki zdrowotnej rocznie. Występowanie problemów związanych ze stresem, takich jak depresja, lęk, osłabienie układu odpornościowego, problemy trawienne itp. zwiększa składki ubezpieczeniowe, a także utratę wydajności z powodu zwolnień lekarskich lub hospitalizacji.

Na innym poziomie stres potęguje również wpływ złych zachowań.

Na przykład, palenie tytoniu, nadużywanie alkoholu, przejadanie się, stosowanie leków bez recepty itp. może wzrosnąć, powodując kolejną falę problemów zdrowotnych.

Rozszerzający się wpływ

Stres nie jest zaraźliwy. A może jest? Jeden zestresowany pracownik może stworzyć środowisko wrogości lub irytacji w swoim zespole. Jeśli jest to menedżer, jego stres może przerodzić się w stres jego zespołu. Z biegiem czasu kultura organizacyjna przekształci się w kulturę stresu i wypalenia.

Utrata reputacji

Jeśli organizacja jest wrogim lub pełnym stresu środowiskiem, wieść o tym z pewnością się rozniesie. Poprzez sieci takie jak LinkedIn, Reddit i strony z recenzjami organizacji, potencjalni inwestorzy, pracownicy i klienci dowiedzą się o stresie, jakiego doświadczają twoje Teams. Może to mieć ogromne długoterminowe skutki.

Jeśli nadal nie jesteś przekonany, oto kilka statystyk dotyczących wypalenia zawodowego, aby uzyskać zakończony obraz.

Strategie radzenia sobie i zarządzanie stresem

Najlepszym sposobem na zmniejszenie stresu jest zbudowanie przez organizacje systemów zaprojektowanych w celu jego uniknięcia. Może to być wszystko, od zrozumienia polityki urlopowej po lepsze zarządzanie pracą za pomocą solidnego narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp. Dowiedzmy się więcej.

Zapewnij przejrzystość i widoczność dzięki efektywnemu zarządzaniu zadaniami

Kiedy pracownik nie wie, jaką ma pracę i kiedy, może czuć się zdezorientowany. Oznacza to, że każdego dnia pojawia się w pracy, czekając na instrukcje od kierownika. Co więcej, bez widoczności nawet krótkoterminowych celów i zadań, jakikolwiek plan jest nieosiągalny.

Aby zmniejszyć niepokój w miejscu pracy i złagodzić stres związany z rolą, ustaw system zarządzania zadaniami. ClickUp Tasks to skuteczny sposób na organizację i usprawnienie pracy.

Zadania : Ustawienie indywidualnych zadań z wyczyszczonymi opisami

Osoby przypisane : Wyjaśnij obowiązki, dodając osoby przypisane i obserwujące

Terminy : Efektywne planowanie pracy z zachowaniem rozsądnych oś czasu

Zależności : Zarządzaj zależnościami zadań i połączonymi cyklami pracy bez napotykania nagłych wąskich gardeł

Współpraca : Wyjaśniaj pomysły i wymagania w kontekście za pomocą zagnieżdżonych komentarzy

Powtarzalność: Powielaj standardowe procedury operacyjne (SOP) i struktury projektów za pomocą : Powielaj standardowe procedury operacyjne (SOP) i struktury projektów za pomocą szablonów list zadań

Jeśli dopiero zaczynasz, wypróbuj szablon do zarządzania zadaniami ClickUp. Ten przyjazny dla początkujących szablon może pomóc w wizualizacji całego projektu, podzieleniu go na możliwe do zarządzania zadania, optymalizacji cyklu pracy, mierzeniu postępów w czasie rzeczywistym i nie tylko.

Pobierz ten szablon Szablon do zarządzania zadaniami ClickUp

Przemyślane zarządzanie czasem

Zasadniczo ponad 85% pracowników lub członków siły roboczej uważa, że są wydajni. Ponad 85% menedżerów uważa, że wydajność pozostawia wiele do życzenia.

Jednym z kluczowych aspektów wydajności jest czas. Każdy czas spędzony na czynnościach, których pracownicy nie uważają za wartościowe, może przyczynić się do zwiększenia stresu związanego z zrobieniem czegoś.

Na przykład, hybrydowe Teams często narzekają na zalew spotkań, z którego wynika, że cierpią na syndrom spotkania po spotkaniu i muszą poświęcić dodatkowe godziny, aby zakończyć swoje zadania.

Jako osoba zarządzająca projektami, zwracaj uwagę na czas.

Szacowanie : Poproś członków Teams, aby oszacowali czas, jaki należy poświęcić na każde zadanie i odpowiednio go rozplanowali

Śledzenie : Podczas wykonywania zadania poproś członków zespołu o śledzenie czasu, abyś mógł porównać szacowany czas z rzeczywistym. Śledź także czas spędzony na spotkaniach, w e-mailach itp.

Optymalizacja: Zaplanuj pracę z wystarczającą ilością czasu buforowego, aby : Zaplanuj pracę z wystarczającą ilością czasu buforowego, aby zwiększyć wydajność . Włącz płynną współpracę asynchroniczną za pomocą narzędzia takiego jak ClickUp Chat , aby zminimalizować liczbę niepotrzebnych spotkań

Rozmowy asynchroniczne, komentarze kontekstowe, tworzenie zadań jednym kliknięciem i wiele więcej w ClickUp Chat

Rozsądne przydzielanie obciążenia pracą

W dowolnym momencie pracownicy mają już mnóstwo zadań, nad którymi pracują lub zaległości, które muszą wyczyścić. Upewnij się, że uwzględniasz to obciążenie pracą przed przydzieleniem im nowych zadań.

Widoki obciążenia pracą i Box w ClickUp to świetny sposób na zapobieganie przeciążeniu pracowników. Zobacz, kto co robi, ile ma dostępnego czasu, kiedy jest na urlopie itp. w jednym miejscu, aby efektywnie zarządzać zasobami.

Widok ClickUp Box do zarządzania zasobami zespołu

Skutecznym sposobem do zrobienia tego jest szablon obciążenia pracowników ClickUp. Pomaga on monitorować obciążenie pracą, zrozumieć aktualną wydajność, zidentyfikować wąskie gardła i odpowiednio przydzielić pracę pracownikom.

Pobierz ten szablon Szablon obciążenia pracą dla pracowników ClickUp

Użyj tego szablonu jako cotygodniowej karty raportowania pracy swojego zespołu - kto co robi i w jakim tempie. Dokonuj korekt, takich jak dostosowywanie terminów lub realokacja zasobów w oparciu o wgląd w czasie rzeczywistym.

Ustawienie właściwych priorytetów

Zbyt wiele zadań, z których wszystkie są ważne jednocześnie, jest przytłaczające i stresujące. Skorzystaj więc z narzędzia do ustalania priorytetów, aby uwolnić swoje Teams od niepotrzebnego stresu. Użyj priorytetów zadań ClickUp, aby oznaczyć zadanie jako "pilne", "ważne", "normalne" lub "mało ważne"

Oznacz swoje zadania flagą ClickUp Task Priorities, zanim ktoś oznaczy je jako stresujące

Wyczyszczone komunikaty

Niezależnie od tego, czy chodzi o ogłoszenie nowej polityki back-to-office, czy o szczegóły nowego projektu, należy wyrobić w sobie nawyk jasnej i przejrzystej komunikacji.

Używaj długich tekstów w formie formularza: Jeśli zapisujesz długie ogłoszenie lub zmianę w polityce, spraw, by było ono dostępne i czytelne za pomocą narzędzia takiego jak ClickUp Docs. Dodaj banery, obrazy, wyróżnienia tekstu itp., aby umożliwić lepsze zapamiętanie.

Wypróbuj wideo: Demonstrujesz coś lub szkolisz kogoś? Wypróbuj ClickUp Clips, aby bez wysiłku przechwytywać wideo z ekranu.

Ponoszenie odpowiedzialności: Kiedy mówisz do konkretnej osoby lub teamu, @ oznacz ich, aby mieć pewność, że otrzymali Twoją wiadomość.

Zachowaj połączenie: Połącz swoje wiadomości z zadaniami, dokumentami, plikami i nie tylko w ClickUp Chat, aby prowadzić kontekstową konwersację.

Stwórz pozytywne środowisko pracy

Oczywiście łatwiej to powiedzieć niż zrobić, ale trzeba próbować, prawda? Oto kilka sposobów, które można wdrożyć.

Szkolenie pracowników

Prowadź regularne warsztaty i seminaria na tematy związane z zarządzaniem stresem, takie jak sposoby wychodzenia z wypalenia zawodowego i walki ze zmęczeniem psychicznym. Zapraszaj zewnętrznych prelegentów i ekspertów ds. zdrowia psychicznego, aby zapewnić członkom swojego zespołu odpowiednie narzędzia do radzenia sobie ze stresem.

Zachęcanie do wyznaczania granic

Aktywnie zachęcaj pracowników do ustawienia granic dla ich dnia pracy. Może to być odłączenie się od służbowych e-maili po godzinach pracy lub poświęcenie kilku dni w każdym kwartale na rodzinne wakacje. Pomóż im pielęgnować pozytywny stres lub eustres - normalną i zdrową reakcję na stresujące wydarzenia.

Punktem wyjścia do ustawienia granic musi być zarządzanie przeciążeniem powiadomieniami. Umożliw członkom zespołu zarządzanie powiadomieniami w ClickUp poprzez wyłączenie powiadomień na urządzeniach mobilnych podczas odbierania ich na urządzeniu biurowym.

Dbaj o równowagę między życiem zawodowym a prywatnym

Bez pracy nie ma kołaczy. Wspieraj środowisko, w którym pracownicy robią przerwy, których potrzebują, aby się naładować. Możesz nawet ustawić budżet uznaniowy na wsparcie ich hobby lub szkolenia, nawet jeśli nie są one bezpośrednio związane z pracą.

📖 Dodatkowa lektura: Sprawdź przykłady równowagi między życiem zawodowym a prywatnym.

Wszystkie powyższe pomysły są przeznaczone dla kierowników projektów i liderów zespołów do wdrożenia na ich poziomie. Co zatem HR i liderzy mogą zrobić na poziomie organizacji? Przekonajmy się.

Rola HR i przywództwa w łagodzeniu stresu

Zasoby ludzkie (HR) i kierownictwo są odpowiedzialne za tworzenie strategicznych i obejmujących całą organizację programów łagodzenia stresu. Oto kilka pomysłów.

Lepsze zatrudnianie: Zacznij od upewnienia się, że kandydat jest odpowiedni do danej pracy, aby uniknąć stresu związanego z rolą. Pisz jasne opisy stanowisk, ustalaj realistyczne oczekiwania, dokładnie wdrażaj pracowników i nastawiaj ich na powodzenie.

Ukierunkowane szkolenie dla liderów: Przeszkol swoich liderów, aby lepiej radzili sobie ze stresem własnym i zespołu. Naucz ich, jak przekazywać informacje zwrotne, skutecznie komunikować się, podejmować trudne decyzje lub rozwiązywać konflikty w zespole bez zwiększania stresu.

Informacje zwrotne od pracowników: Regularnie badaj puls organizacji za pomocą ankiet dotyczących dobrego samopoczucia pracowników. Publikuj wyniki w przejrzysty sposób i natychmiast podejmuj niezbędne działania.

Niestandardowe zasady: W oparciu o wyniki ankiety, zaprojektuj swoje zasady tak, aby spełniały potrzeby pracowników.

Na przykład, jeśli Teams zgłaszają, że są przepracowani, skup się na polityce zatrudniania, lepszej alokacji zasobów lub automatyzacji.

Priorytety zdrowia psychicznego: Stwórz polityki i inicjatywy, które priorytetowo traktują zdrowie psychiczne, takie jak programy pomocy dla pracowników (EAP), elastyczne godziny pracy, dni odnowy biologicznej, programy zarządzania stresem itp. Upewnij się, że plan ubezpieczeniowy zawiera postanowienia dotyczące problemów związanych ze zdrowiem psychicznym.

Współpracuj z organizacjami non-profit lub dostawcami usług medycznych, aby oferować doradztwo, a nawet wsparcie medyczne w zakresie problemów ze zdrowiem psychicznym.

Otwarte rozmowy: Otwarcie rozmawiaj o problemach ze zdrowiem psychicznym w organizacji. Stwórz środowisko, w którym pracownik może otwarcie i bez osądzania porozmawiać o tym, że jest zestresowany.

Wsparcie dla wszystkich: Upewnij się, że głos każdego pracownika jest słyszany, a jego potrzeby uwzględniane.

Na przykład, możesz mieć tylko kilku niepełnosprawnych pracowników. Nawet w takim przypadku stwórz zasady i systemy, które zapewnią, że zostaną oni uwzględnieni, a ich unikalne potrzeby zostaną zaspokojone.

Skuteczne zarządzanie stresem organizacyjnym z ClickUp

Jeśli 83% pracowników jest codziennie zestresowanych, to z pewnością jest to powód do poważnego niepokoju. Jednak jako ludzie staramy się zamiatać stres pod dywan i działać tak, jakby nie miał on znaczenia. Organizacje również dążą do zrobienia tego samego - dopóki nie zdadzą sobie sprawy z rzeczywistych finansowych, reputacyjnych i ludzkich kosztów stresu.

Stres organizacyjny jest złożony i wieloaspektowy. Długie godziny regularnej pracy mogą prowadzić do bezsenności, niepokoju, zerwania relacji, a ostatecznie wpływać na wydajność i kreatywność.

Brak możliwości wzięcia kilku dni wolnego w celu odświeżenia się może być duszący i wpływać na samopoczucie pracowników. Otrzymywanie pracy, do której nie ma się kwalifikacji/przygotowania, może prowadzić do poważnych problemów z samooceną. Każdy z tych czynników spowodował straty w wysokości 300 miliardów dolarów w przemyśle amerykańskim.

Z drugiej strony, radzenie sobie z nadmiernym stresem wymaga systemowego i strategicznego podejścia. Jedna elastyczna polityka urlopowa lub bezpłatna infolinia zdrowia psychicznego nie wystarczą.

W rzeczywistości najlepszym sposobem radzenia sobie ze stresem jest fundamentalna zmiana sposobu, w jaki pracujemy - skuteczne dostosowanie się do wirtualnego obszaru roboczego, który służy nam wszystkim.

Dobrym punktem wyjścia jest darmowe oprogramowanie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp. ClickUp umożliwia zarządzanie czasem, zasobami, obciążeniami pracą i zadaniami. Możesz publikować zasady w przejrzysty sposób, aby pracownicy mieli do nich dostęp w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.

Możesz zautomatyzować powtarzalne procesy i zarządzać powiadomieniami. Możesz także ustawić realistyczne cele i osiągać je bez stresu.

Wypróbuj ClickUp już dziś za darmo!