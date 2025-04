10 najlepszych narzędzi AI do generowania elevator pitch

Wszyscy widzieliśmy te momenty w Shark Tank, w których nawet najlepsze pomysły szokująco zawodzą. Niektóre z tych momentów można było uratować dzięki dobrze skonstruowanej prezentacji.

Oczywiście większość z nas nie stanie przed światłami i kamerami kiedy przedstawiamy się profesjonalnie . Ale stawka jest wysoka, a zegar tyka za każdym razem, gdy robisz pitch!

Sprzedawanie pomysłów na biznes lub przekonywanie potencjalnych pracodawców w ciągu zaledwie kilku sekund to przerażająca perspektywa. Większość z nas prawdopodobnie by się potknęła lub była poważnie nieprzygotowana.

Ale nie martw się! Rozwiązanie jest proste - aplikacja AI do przekształcania rozproszonych myśli w porywającą prezentację, którą pochwaliłby nawet Mark Cuban.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto 10 najlepszych generatorów elevator pitch, dzięki którym w mgnieniu oka opowiesz o swoim genialnym pomyśle:

Czego powinieneś szukać w generatorach elevator pitch?

Pierwsze wrażenie może być wszystkim; masz jedną szansę - a czasem tylko kilka sekund - aby się liczyło. Oto, na co powinieneś zwrócić uwagę w generatorze elevator pitch, który zapewni, że zabłyśniesz:

Opcje personalizacji: Znajdź taki, który pozwoli ci dostosować prezentację do twoich konkretnych potrzeb, branży, celu i pożądanego tonu

Znajdź taki, który pozwoli ci dostosować prezentację do twoich konkretnych potrzeb, branży, celu i pożądanego tonu Przyjazny dla użytkownika interfejs: Użyj generatora, który jest intuicyjny i łatwy w nawigacji, nawet dla użytkowników nietechnicznych

Użyj generatora, który jest intuicyjny i łatwy w nawigacji, nawet dla użytkowników nietechnicznych Cenne spostrzeżenia: Poszukaj pomocnych informacji zwrotnych, sugestii i spostrzeżeń, aby udoskonalić swoją prezentację i uczynić ją bardziej wpływową

Poszukaj pomocnych informacji zwrotnych, sugestii i spostrzeżeń, aby udoskonalić swoją prezentację i uczynić ją bardziej wpływową Opcje niestandardowe: Wybierz narzędzia, które oferująkonfigurowalne szablony one-pager i elastyczność pod względem tonu, stylu i długości generowanych pitchów

Wybierz narzędzia, które oferująkonfigurowalne szablony one-pager i elastyczność pod względem tonu, stylu i długości generowanych pitchów Współpraca: Wybierz narzędzie do generowania elevator pitch, które umożliwia współpracę w czasie rzeczywistym, co jest świetnym rozwiązaniem, gdy pracujesz z teamami

Pro Tip: Użyj trzech C dla perswazyjnego elevator pitch - jasności, zwięzłości i atrakcyjności - aby wyróżnić swoją prezentację. Niech nie zawiera żargonu i będzie zwięzła, a zakończy się silnym wezwaniem do działania, aby zapadła w pamięć.

10 najlepszych generatorów elevator pitch

Teraz, gdy już wiesz, czego szukać, oto krótka lista 10 najlepszych narzędzi do tworzenia prezentacji w windzie na rynku.

1. ClickUp (najlepszy do łatwego generowania elevator pitch generowanych przez AI)

ClickUp Brain

Twój generator elevator pitch musi być tak szybki jak twoja prezentacja i tak samo spersonalizowany. To brzmi jak zadanie dla ClickUp !

ClickUp to coś więcej niż tylko generator prezentacji - to aplikacja do wszystkiego, która upraszcza cały proces. Od burzy mózgów po tworzenie i wysyłanie prezentacji - wszystko można zrobić w jednym miejscu.

Chcesz szybko wygenerować elevator pitch? ClickUp Brain wygeneruje dla Ciebie spersonalizowaną stronę, dokładnie taką, jaką chcesz.

Po prostu wprowadź wszystkie potrzebne informacje - swoje referencje i pochodzenie, cele, USP itp. i wybierz ton, aby uzyskać spersonalizowaną prezentację. Co najlepsze? Może również czerpać informacje z już istniejących zadań, notatek ze spotkań, a nawet czatów, dzięki czemu prezentacja jest istotna i nic wartościowego nie zostanie pominięte!

AI może być świetnym sparingpartnerem, ale nic nie przebije ludzkich opinii i starej dobrej pracy zespołowej. Dokumenty ClickUp może pomóc w uatrakcyjnieniu prezentacji, umożliwiając współpracę z zespołem.

Niezależnie od tego, czy notujesz pierwsze wersje robocze, czy jesteś współautorem ostatecznej prezentacji, Docs to miejsce, w którym możesz pracować nad udoskonalaniem pomysłów w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem i rozmawiać z nimi podczas pracy.

Gdy prezentacja jest już gotowa, nie trzeba jej pobierać ani przełączać zakładek, by ją wysłać. Zamiast tego możesz udostępniać swoje dopracowane prezentacje bezpośrednio za pośrednictwem e-mail w ClickUp .

ClickUp Elevator Pitch szablon

Aby szybko rozpocząć, spróbuj użyć szablonu Szablon prezentacji firmy ClickUp . Jest idealny dla początkujących i pomaga we wszystkim od pomysłu do daty powstania.

Oto, w jaki sposób może zasilić Twój elevator pitch:

Przeprowadź burzę mózgów ze swoim zespołem w Doc i wspólnie sfinalizuj swoją prezentację

Utwórzszablony zadań w ClickUp i niestandardowo dodaj do nich szczegóły dotyczące oferowanego produktu lub usługi

Użyj Listy kontrolne ClickUp aby śledzić wszystko, co należy przećwiczyć przed wystąpieniem w windzie, od mowy ciała po ton głosu!

ClickUp najlepsze funkcje

Użyj ClickUp Brain, aby stworzyć szablon elevator pitch i spełnić inne wymagania w ciągu kilku sekund

Wdrażaj pola niestandardowe w zadaniach, aby śledzić istotne elementy prezentacji, takie jak grupa docelowa, unikalna propozycja wartości i kluczowe wnioski

Dostęp do wszystkich informacji w aplikacji mobilnej ClickUp, gdy jesteś w ruchu

Ćwicz i nagrywaj swoje prezentacje bezpośrednio i udostępniaj je innym w ClickUp za pomocą ClickUp Clip Limity ClickUp

Niektórzy użytkownicy mogą odczuwać trudność w uczeniu się niektórych funkcji

Niektóre funkcje mogą wymagać dłuższego czasu ładowania

Cennik ClickUp

**Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Kontakt w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i opinie klientów

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 4 000 recenzji)

🧠Fun Fact: Badania pokazują, że przeciętny ludzki czas skupienia uwagi wynosi zaledwie 48 sekund -w porównaniu z 75 sekundami w 2012 r., co sprawia, że zwięzły przekaz ma kluczowe znaczenie dla przyciągnięcia uwagi.

2. Galaxy.ai (najlepsze dla niestandardowych elevator pitch)

przez Galaxy.ai Doskonałe pomysły są czasem trudne do wyjaśnienia w 30 sekund, prawda? Cóż, Galaxy.ai próbuje to zmienić.

Galaxy.ai to asystent AI, który zapewnia ponad 1500 narzędzi do wszystkiego, od pisania po generowanie obrazów i wideo. Narzędzie to pomaga tworzyć zwięzłe elevator pitches, które odzwierciedlają Twoją osobowość w każdym słowie.

Najlepsze funkcje Galaxy.ai

Adresowanie punktów bólu i odsetków dzięki generowaniu skoncentrowanemu na odbiorcach

Wybierz preferowany ton głosu i dostosuj prezentację, aby odzwierciedlała Twój unikalny styl. Narzędzie generuje dwie wersje prezentacji, dzięki czemu można wybrać najlepszą

Dostęp do gotowych szablonów dostosowanych do konkretnych branż, takich jak technologia, opieka zdrowotna i finanse

Korzystaj z baz danych badań rynkowych lub analiz mediów społecznościowych, aby spersonalizować swoje prezentacje

Ograniczenia Galaxy.ai

Funkcje analityczne są dostępne tylko w płatnych wersjach

Chociaż AI jest zaawansowana, istnieją instancje, w których wygenerowana zawartość może wymagać ręcznych niestandardowych zmian

Ceny Galaxy.ai

**Free Forever

**Wersja płatna:$49/miesiąc

Galaxy.ai oceny i recenzje

G2: Ocena niedostępna

Ocena niedostępna Capterra: Oceny niedostępne

3. WriterBuddy (najlepszy dla początkujących twórców)

przez PismoerBuddyWriterBuddy to poręczny asystent AI zaprojektowany, aby pomóc w profesjonalnym pisaniu za pomocą ponad 40 narzędzi. Ten generator elevator pitch AI jest idealny dla użytkowników z zerowym doświadczeniem w tworzeniu pitchów.

Zapewnia przyjazny dla użytkownika interfejs, umożliwiając każdemu szybkie i łatwe generowanie oryginalnych, przekonujących prezentacji.

Najlepsze funkcje WriterBuddy

Wykorzystanie narzędzi AI do tworzenia spersonalizowanych, skutecznych ofert inspirowanych najlepszymi praktykami branżowymi

Spersonalizuj swoją ofertę, aby współgrała z Twoimistrategia marketingowa produktu z maksymalnie 10 opcjami opartymi na Twoich informacjach

Tworzenie ofert w ponad 20 językach dla globalnej atrakcyjności

Pracuj z 2000 darmowych kredytów miesięcznie i ponad 40 szablonami zawartości

Limity WriterBuddy

Po wyczerpaniu puli 2000 miesięcznych kredytów nie można generować żadnych darmowych materiałów

Zbyt wiele niestandardowych opcji może dezorientować niektórych użytkowników

Cennik WriterBuddy

**Free Forever

Podstawowy: $15/miesiąc

$15/miesiąc Pro: $29/miesiąc

$29/miesiąc **Unlimited:$49/miesiąc

WriterBuddy oceny i recenzje

G2: Ocena niedostępna

Ocena niedostępna Capterra: Ocena niedostępna

Pro Tip: Sparuj swój generator elevator pitch z aplikacją Narzędzia AI CRM aby śledzić każdego potencjalnego klienta i niestandardowo dostosowywać działania następcze i oferty.

4. Voila (najlepsze dla uproszczonych elevator pitches)

przez Voilà Masz problem z wyjaśnieniem swojego pomysłu na biznes odbiorcom? Voila pomaga przekształcić złożone koncepcje w jasne, zwięzłe komunikaty.

Voilà to najlepszy asystent AI, który generuje teksty i obrazy oraz odczytuje adresy URL stron internetowych. Skupienie się na skutecznej komunikacji sprawia, że jest to doskonały generator elevator pitch do networkingu i pitchingu.

Najlepsze funkcje Voilà

Pomiń żargon i zamień złożone pomysły w jasne, przyciągające uwagę komunikaty

Tworzenie prezentacji w ponad 50 językach

Wyostrz swoje unikalne propozycje wartości, aby utrzymać swój marketing na miejscu

Niestandardowe i nieograniczone tworzenie prezentacji tak często, jak potrzebujesz

Limity Voila

Wersja Free wykorzystuje podstawowe AI, co może wpływać na dokładność

Skuteczność wygenerowanego pitcha w dużej mierze zależy od jakości i jasności danych wejściowych dostarczonych przez dostawcę

Ceny Voilà

**Free Forever

Premium: $8/miesiąc

$8/miesiąc Ultimate: $16/miesiąc

Voilà oceny i recenzje

G2: Ocena niedostępna

Ocena niedostępna Capterra: Ocena niedostępna

5. Texta.ai (najlepsze do generowania pitchów w stylu ChatGPT)

przez Texta.ai Szukasz narzędzia, w którym będziesz mógł wykorzystać swoje Podpowiedzi ChatGPT ? To jest dla ciebie. Chociaż jest przeznaczony głównie do długiej zawartości, takiej jak blogi, Texta.ai pomaga również w stworzeniu skutecznego elevator pitch.

Przedsiębiorcy i osoby poszukujące pracy mogą korzystać z przyjaznego dla użytkownika interfejsu, aby stworzyć dobrze przygotowaną prezentację, skutecznie komunikującą ich pomysły i unikalne punkty sprzedaży.

Najlepsze funkcje Texta.ai

Poprowadź narzędzie AI, aby udoskonaliło i stworzyło dla ciebie idealną prezentację - szybko się uczy i dostosowuje

Wybieraj spośród szablonów branżowych, aby oddzielić prezentacje medyczne od marketingowych

Uzyskaj przyjazne dla początkujących wskazówki i pomysły, aby Twoja prezentacja przyciągała wzrok, nawet jeśli jesteś nowy w narzędziach AI

Wyeliminuj robotycznie brzmiący puch dzięki humanizatorowi AI, dzięki czemu Twoja prezentacja będzie naturalna i zrozumiała

Limity Texta.ai

Sugestie narzędzia mogą się czasami powtarzać

Może być drogie do użytku osobistego

Ceny Texta.ai

Free Forever

7-dniowa wersja próbna

Indywidualnie: $9/miesiąc

$9/miesiąc Teams: $39/miesiąc

$39/miesiąc Skala: $79/miesiąc

Texta.ai oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 200 recenzji)

4.2/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 300 recenzji)

6. Typli.ai (najlepszy do szczegółowych elevator pitches)

przez Typli.aiTypli.ai to kolejny asystent AI, który dostarcza 184+ Narzędzi AI do pisania które obejmują wszystko, od długich artykułów po krótkie formularze.

Ten darmowy generator elevator pitch jest idealny dla startupów, przedsiębiorców i profesjonalistów, którzy chcą wywrzeć trwałe wrażenie.

Najlepsze funkcje Typli.ai

Pozwól Typli.ai ulepszyć Twoją prezentację, dodając wartościowe segmenty, wykraczając poza poleganie wyłącznie na Twoim wkładzie

Skorzystaj z narzędzi wsparcia, takich jak AI Summarizer lub Bullet Point Generator, aby udoskonalić swoją prezentacjębusiness case Uzyskaj dostęp do historii prezentacji, aby powrócić do wcześniej wygenerowanych pomysłów i wykorzystać je ponownie



Limity Typli.ai

Wersja Free pozwala jedynie na podanie 500-znakowej podpowiedzi

Nie zapewnia wyboru języka

Ceny Typli.ai

Free: Do 1000 wygenerowanych słów

Do 1000 wygenerowanych słów Podstawowy: $12.99/miesiąc

$12.99/miesiąc Pro: $49.99/miesiąc

$49.99/miesiąc Plus: $19.99/miesiąc

Typli.ai oceny i recenzje

G2: Ocena niedostępna

Ocena niedostępna Capterra: 4.4/5 (ponad 20 recenzji)

7. Taskade (najlepsze do wspólnego tworzenia pitch)

przez Taskade Jesteś zmęczony graniem solo? Taskade to przede wszystkim narzędzie do zarządzania projektami, które pomaga stworzyć skuteczny elevator pitch z zespołem.

Koncentruje się na współpracy w czasie rzeczywistym i burzy mózgów wspomaganej przez AI, co pomaga dopracować główny przekaz.

Najlepsze funkcje Taskade

Niestandardowyszablon elevator pitch aby dopasować go do swoich potrzeb i wykorzystać jako plan do stworzenia idealnej prezentacji

Współpracuj w czasie rzeczywistym ze swoim zespołem w udostępnianym obszarze roboczym, aby uzyskać natychmiastową informację zwrotną i przeprowadzić burzę mózgów

Pomoc AI w burzy mózgów w celu generowania pomysłów i udoskonalania komunikatów w oparciu o wkład zespołu

Śledzenie zadań związanych z opracowywaniem prezentacji, aby upewnić się, że wszystko jest gotowe przed dniem prezentacji

Limity Taskade

Asystent AI jest dostępny tylko dla płacących użytkowników

Może nie być najlepszym wyborem dla początkujących, którzy potrzebują większej pomocy przy tworzeniu swoich pierwszych prezentacji

Cennik Taskade

Free Forever:

Taskade Pro: $10/miesiąc na użytkownika

$10/miesiąc na użytkownika Taskade for Teams: $20/miesiąc na użytkownika

Taskade oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 50 recenzji)

4.6/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 60 recenzji)

8. Angel Match (najlepszy do prezentacji dla inwestorów)

przez Angel MatchAngel Match to wyspecjalizowana platforma, która umożliwia połączenie startupów z rozległą siecią ponad 110 000 aniołów biznesu i inwestorów venture capital.

Jej generator elevator pitch został zaprojektowany, aby pomóc założycielom startupów szybko stworzyć przekonujące szablony pitch deck które skutecznie komunikują swoje pomysły na biznes potencjalnym inwestorom.

Najlepsze funkcje Angel Match

Tworzenie spersonalizowanych prezentacji poprzez dodanie szczegółów, takich jak nazwa startupu, branża, grupa docelowa i ton

Łatwe generowanie nieograniczonych prezentacji za pomocą przyjaznego dla użytkownika interfejsu - nie jest wymagana wiedza techniczna

Dostęp do profili inwestorów w celu dostosowania prezentacji do ich odsetków i środowisk, aby uzyskać maksymalny efekt

Limity Angel Match

Nie jest dostępny poziom Free

Szablony nie są dostępne w planie podstawowym, co stwarza problemwyzwanie dla startupów Cennik Angel Match

Podstawowy: $59/miesiąc

$59/miesiąc Wzrost: $99/miesiąc

$99/miesiąc Premium: $199/miesiąc

Angel Match oceny i recenzje

G2: Ocena niedostępna

Ocena niedostępna Capterra: Ocena niedostępna

9. Thanos (najlepszy do angażujących elevator pitches)

przez Thanos Co by było, gdyby Thanos miał ponad 400 kamieni nieskończoności zamiast tylko 6? To przerażająca myśl, ale to Thanos jest inny. W tym przypadku ma 400+ narzędzi AI.

Podczas gdy Kamienie Nieskończoności pozwalają ich właścicielowi na ostateczną kontrolę nad czasem, przestrzenią, rzeczywistością, umysłem, mocą i duszą, narzędzia te dają kontrolę nad zawartością i danymi powstania.

Najlepsze funkcje Thanosa

Dostosuj swoje prezentacje do różnych scenariuszy, odnetworking na konferencji do rozmów kwalifikacyjnych i spotkań z inwestorami

Wybieraj spośród różnych tonów, takich jak swobodny lub formalny, aby dopasować się do klimatu swojej publiczności lub wydarzenia

Uzyskaj zastrzyk kreatywności dzięki podpowiedziom i sugestiom, które zainspirują Cię do nieszablonowego myślenia

Limity Thanosa

Proste podejście może nie zaspokoić potrzeb użytkowników szukających prezentacji branżowych

Jakość prezentacji w dużej mierze zależy od danych wejściowych

Ceny Thanos

Free forever

Basic: $25/miesiąc

$25/miesiąc Pro: $49/miesiąc

Thanos oceny i recenzje

G2: Ocena niedostępna

Ocena niedostępna Capterra: Oceny niedostępne

10. HyperWrite (najlepszy do tworzenia ofert na rozmowy kwalifikacyjne)

przez HyperWriteHyperWrite wykorzystuje zestaw narzędzi zaprojektowanych w celu uproszczenia pisania z pomocą AI.

Generator elevator pitch HyperWrite jest idealny dla osób poszukujących pracy, rekruterów i trenerów kariery, którzy chcą zrobić pierwsze wrażenie.

Najlepsze funkcje HyperWrite

Podaj szczegóły dotyczące stanowiska, o które się ubiegasz, aby stworzyć prezentację idealnie dopasowaną do roli

Polegaj na zaawansowanych modelach GPT-4 i ChatGPT, aby stworzyć prezentację podkreślającą twoje unikalne mocne strony

Spersonalizuj swoją ofertę za pomocą rozszerzenia HyperWrite Chrome, aby uzyskać styl i ton, który naprawdę do ciebie pasuje

Limity HyperWrite

Zaawansowane funkcje wymagają subskrypcji

Ceny HyperWrite

Limitowany darmowy dostęp

Premium: $19.99/miesiąc

$19.99/miesiąc Ultra: $44.99/miesiąc

HyperWrite oceny i recenzje

G2: Ocena niedostępna

Ocena niedostępna Capterra: Ocena niedostępna

Pro Tip: Skoncentruj się na czymś więcej niż tylko przedstawieniu swojej oferty za pomocą słów. Upewnij się, że emanujesz pewnością siebie poprzez inteligentny język ciała, pewną postawę, mocny ubiór i wpływowy ton.

Bądź perfekcjonistą z ClickUp

Chcesz otworzyć drzwi do wymarzonego klienta lub pracy? Wystarczy trzydzieści sekund. Chociaż pomysł stworzenia idealnej prezentacji w windzie brzmi zniechęcająco, nie jest to niemożliwe.

Najlepsze jest to, że nie trzeba być nawet wybitnym pisarzem. Wystarczy mieć odpowiednie generatory elevator pitch - z AI wszystko jest możliwe! ClickUp's oprogramowanie do zarządzania projektami wyróżnia się jako kompleksowe rozwiązanie do tworzenia prezentacji, które są równie profesjonalne, co spersonalizowane. Co więcej, możesz zarządzać wszystkimi wersjami roboczymi prezentacji w jednym miejscu, uzyskiwać pomysły i informacje zwrotne, aby je udoskonalić, a także z pewnością zaprezentować się z najlepszej strony - z poziomu tego samego narzędzia.

Od generowania świeżych pomysłów z AI do współpracy w czasie rzeczywistym, ClickUp jest skrzydłowym, którego potrzebujesz. Zarejestruj się na darmowe konto ClickUp teraz.