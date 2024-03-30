Jak nawiązywać kontakty na konferencji: Wskazówki dotyczące networkingu, które pomogą Ci się przygotować

Niezależnie od tego, czy jest to wydarzenie wirtualne, czy osobiste, konferencja może mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju zawodowego. To doskonała okazja, aby być na bieżąco z trendami w branży i tworzyć wzajemnie korzystne relacje z osobami o podobnych poglądach.

Udział w konferencji może być jednak onieśmielający dla osób, które biorą w niej udział po raz pierwszy. co, jeśli moja niezręczność stłumi każdą rozmowę? Albo gorzej, co, jeśli mam plamę musztardy na koszuli i nikt mi o tym nie powie! 😅

Chociaż te obawy są powszechne i uzasadnione, nie możesz pozwolić, aby powstrzymały Cię przed nawiązywaniem kontaktów. Prawda jest taka, że nie potrzebujesz żadnych specjalnych umiejętności networkingowych, aby twoje doświadczenie konferencyjne było owocne - wystarczy odpowiednie przygotowanie.

Jeśli zbliża się duże wydarzenie, przeczytaj nasz przewodnik po tym, jak nawiązywać kontakty na konferencji. Dowiesz się z niego, co robić, a czego nie robić podczas networkingu i poznasz narzędzia, które pomogą ci się przygotować i wyciągnąć jak najwięcej wartości z wydarzenia.

Przygotowanie do networkingu na konferencji

Przed rozpoczęciem wydarzenia istnieje wiele kroków, które można podjąć, aby zapewnić sobie pozytywne wrażenia z konferencji. Nawet niewielkie przygotowanie może znacznie pomóc w jak najlepszym wykorzystaniu wydarzenia networkingowego. Im lepiej się przygotujesz, tym mniej stresujące będą dni konferencji i tym pewniej będziesz się czuł. 💪

Pro tip: Potraktuj networking konferencyjny jako projekt rozwoju zawodowego. Traktuj go jak każde inne zadanie, skrupulatnie planując każdy krok. A zarządzanie projektami narzędzie takie jak ClickUp może być baza danych typu "wszystko w jednym" dla planów konferencji, notatek i nowych kontaktów. Ułatwia przygotowania i pomaga być na bieżąco ze wszystkim, gdziekolwiek jesteś.

Wykorzystaj ClickUp do robienia notatek, udostępniania spostrzeżeń i łatwej komunikacji.

Postępuj zgodnie z sześcioma poniższymi strategiami, aby przygotować się do konferencji i przygotować się na powodzenie.

1. Miej wyczyszczone cele

Zastanów się, dlaczego bierzesz udział w konferencji. Wyodrębnij najważniejsze korzyści, które masz nadzieję z niej uzyskać. Niech to będą cele i wykorzystaj je do kierowania swoim planem i działaniami na miejscu. 🧭

Konferencje odbywają się w szybkim tempie i są wypełnione wydarzeniami towarzyskimi. Chociaż możesz chcieć uczestniczyć we wszystkich z nich, jest to niemożliwe. Będziesz musiał nadać priorytet niektórym działaniom, a ustawienie celów ci w tym pomoże

Pro tip: Możesz zdefiniować swoje Cele w ClickUp i ustawienie mierzalnych celów dla każdego z nich. Oznaczaj swoje postępy w trakcie zakończonych zadań, a ClickUp automatycznie obliczy Twoje postępy.

Sprecyzuj swoje cele konferencyjne i śledź postępy w ich realizacji dzięki ClickUp

2. Pobyt w hotelu konferencyjnym

Konferencje zazwyczaj pozostawiają wiele miejsca na networking (pun intended). Możesz spotkać innych uczestników podczas przerw, wyznaczonych sesji networkingowych i imprez.

Aby pójść o krok dalej, zarezerwuj pokój w hotelu konferencyjnym (jeśli jest to hotel). W ten sposób będziesz miał więcej okazji do nawiązania kontaktów i spotkasz innych uczestników w wolnym czasie. Jeśli zatrzymasz się w tym samym hotelu, łatwiej będzie ci umówić się na szybką kawę lub wspólny lunch i nawiązać znaczące połączenia.

Porada dla profesjonalistów: Szybko opracuj swój plan podróży dzięki aplikacji Szablon Planera Podróży ClickUp . Zbierz wszystkie informacje o swojej podróży, takie jak zakwaterowanie, transport i niezbędne rzeczy do spakowania, aby nie zgubić się w różnych aplikacjach i notatkach.

Zapamiętaj wszystkie najważniejsze szczegóły dotyczące wyjazdu na konferencję dzięki szablonowi Trip Planner od ClickUp

3. Tworzenie harmonogramu konferencji

Zapoznaj się z harmonogramem konferencji na oficjalnej stronie internetowej. Przeanalizuj go uważnie, aby określić optymalną oś czasu, pamiętając o uwzględnieniu wydarzeń networkingowych. 📆

Jeśli chcesz w pełni skorzystać z programu konferencji, istnieje duże prawdopodobieństwo, że twój harmonogram będzie napięty, więc najlepiej jest utworzyć szczegółową agendę . Oprócz ram czasowych, zanotuj lokalizacje sesji konferencyjnych

Po przybyciu na miejsce zapoznaj się z nim, aby nie szukać gorączkowo sal wykładowych w ostatniej chwili. W ten sposób możesz oszczędzić sobie nerwów i spędzić przerwy na nawiązywaniu kontaktów. Nie zapomnij zapisać się na sesje networkingowe, spotkania, kolacje i inne wydarzenia o ograniczonym obciążeniu tak szybko, jak to możliwe.

Pro tip: Skorzystaj z ClickUp'a Widok kalendarza , Widok Gantt lub Widok osi czasu do wizualizacji harmonogramu konferencji i uproszczenia śledzenia wydarzeń.

Zaplanuj wszystkie działania związane z konferencją dzięki widokowi kalendarza w ClickUp

4. Przećwicz wprowadzenie

Jeśli nie przychodzi Ci to naturalnie, musisz również przygotować się do komunikacji . W pewnym momencie wydarzenia będziesz musiał się przedstawić. Jeśli nie jesteś do tego przyzwyczajony, możesz się jąkać i mamrotać, co może być krępujące. Przy odrobinie praktyki możesz pokonać tę przeszkodę.

Nie oznacza to, że powinieneś przygotować długi wykład TED na swój temat. Prosty elevator pitch wystarczy, aby wydawać się pewnym siebie i pozostawić pozytywne pierwsze wrażenie na innych uczestnikach. 🗣️

Jeśli obawiasz się zainicjowania rozmowy, przygotowanie kilku pytań przełamujących lody może być pomocne:

na którą część konferencji czekasz najbardziej?

jaka jest twoja ulubiona część konferencji do tej pory?

czy często uczestniczysz w konferencjach?

Upewnij się, że Twoje karty biznesowe lub wirtualne są aktualne i zaopatrz się w nie przed wydarzeniem.

5. Strój na powodzenie

Ubranie nie czyni człowieka, ale może sprawić, że poczuje się dobrze. Zamiast zwykłej koszulki i dżinsów, rozważ założenie czegoś bardziej formalnego na konferencję, aby zwiększyć pewność siebie. Strój powinien być jednak wygodny, ponieważ konferencje mogą być wyczerpujące. 👔

Możesz również nosić odznakę, aby reprezentować swoją firmę. Odznaki mogą być doskonałym początkiem rozmowy, zwłaszcza jeśli druga strona zna Twoją firmę

6. Pokaż swoją pewność siebie

Syndrom oszusta i brak pewności siebie mogą sabotować twoje działania podczas wydarzeń networkingowych, uniemożliwiając ci dostrzeżenie swojej wartości i udostępnianie jej innym. Jeśli chcesz nawiązać kontakty na konferencji i zbudować znaczące połączenia, musisz zebrać siły i odłożyć na bok swoje wątpliwości.

Tak, nie wszyscy cię polubią - ale niektórzy mogą. Wycofując się w głąb siebie, nie dajesz innym szansy na poznanie cię i polubienie. Pamiętaj, że zawsze możesz mówić o konferencji i swojej branży - nie możesz się pomylić z tymi tematami.

Ujawniając się i uczestnicząc w rozmowach, otworzysz cały świat możliwości. Kto wie, może nawet natkniesz się na menedżerów ds. rekrutacji i zapewnisz sobie kolejną świetną pracę! 🤩

Cel profesjonalnych sieci i kart Business

Nie musisz czekać na konferencję, aby spotkać innych uczestników. Znajdź stronę wydarzenia w profesjonalnych sieciach, takich jak LinkedIn lub platformach społecznościowych, takich jak Facebook i zobacz, kto o nim mówi. Możesz zidentyfikować osoby o podobnych odsetkach lub nawet zdać sobie sprawę, że znasz niektórych uczestników. Jeśli uznasz to za stosowne, możesz ich dodać lub skontaktować się z nimi w celu omówienia nadchodzącego wydarzenia.

Aby zwiększyć swoją widoczność, możesz podjąć następujące kroki:

Post o konferencji: Bądź aktywny w sieciach lub mediach społecznościowych i dołączaj odpowiednie hashtagi. W ten sposób inni mogą cię zauważyć, a nawet nawiązać z tobą połączenie, kładąc podwaliny pod osobisty networking Aktualizuj swoje profile: Upewnij się, że twoje profile dokładnie odzwierciedlają twoją profesjonalną wiedzę i odsetki. Pomagają one zaprezentować się w najlepszym świetle i przyciągnąć uwagę podobnie myślących kolegów 👥 Zainstaluj aplikację konferencyjną: Jeśli aplikacja jest dostępna, zainstaluj ją przed wydarzeniem i dołącz do innych społeczności online. Aplikacja konferencyjna może poprawić twoje wrażenia i zazwyczaj ma funkcje sieciowe, umożliwiając uczestnikom tworzenie profili

Chociaż wymiana informacji w serwisach społecznościowych jest obecnie powszechnym sposobem nawiązywania połączeń, nie należy lekceważyć potęgi karty biznesowej: Ułatwia ona nawiązywanie kontaktów po wydarzeniu i sprawia, że wydajesz się profesjonalny i zorientowany na cel, co jest szczególnie ważne, jeśli chodzi o konferencje dotyczące przedsiębiorczości . Na karcie należy podać tytuł stanowiska, dane kontaktowe oraz profile w mediach społecznościowych .

Jeśli wolisz nie nosić ze sobą stosu kart, możesz stworzyć cyfrową wizytówkę za pomocą jednego z wielu dostępnych narzędzi online. Cyfrowe karty Business pozwalają na zawarcie większej ilości informacji, które można edytować w dowolnym momencie.

6 wskazówek dotyczących skutecznego nawiązywania kontaktów podczas konferencji

Przygotowanie przed wydarzeniem jest ważne, ale prawdziwa gra networkingowa odbywa się na konferencji. Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami, aby jak najlepiej wykorzystać możliwości nawiązywania kontaktów.

1. Zacznij na właściwej stopie

Po wejściu na miejsce przywitaj się z grupą i uściśnij dłoń członkom panelu i moderatorom. To sprawi, że wydasz się przyjazny, pozostawisz pozytywne wrażenie na innych i utorujesz drogę do przyszłych rozmów. 👋

2. Inicjuj rozmowy i bierz w nich udział

W niektórych przypadkach inni uczestnicy mogą zainicjować rozmowę z Tobą, ale Ty również powinieneś ją zainicjować. Korzystaj z każdej nadarzającej się okazji do zrobienia tego.

Na przykład, gdy czekasz na rozpoczęcie prezentacji, możesz poznać osobę siedzącą obok ciebie. Zapytaj ją, jak sobie radzi i skorzystaj z przygotowanych przez siebie starterów do zrobienia rozmowy. Później możesz udostępniać informacje o swojej firmie, projektach, nad którymi pracujesz a nawet kilka anegdot. 😁

Kiedy prowadzisz rozmowę, upewnij się, że jej nie zdominujesz - w końcu powinna to być ulica dwukierunkowa. słuchaj aktywnie, zamiast przygotowywać się do tego, co chcesz powiedzieć. zadawaj odpowiednie pytania i podtrzymuj rozmowę. W ten sposób okażesz szczere odsetki, utworzysz znaczące relacje i unikniesz niezręcznej ciszy.

3. Branch out dla większej liczby połączeń

Jeśli nawiązałeś z kimś kontakt, możesz być skłonny trzymać się go przez całą konferencję. To w porządku, ale ograniczy to możliwości tworzenia nowych połączeń i powiązań zawodowych. Zawsze możesz pozostać z nimi w kontakcie po wydarzeniu, ponieważ konferencje zdarzają się tylko raz na jakiś czas.

Podobnie, jeśli przyjedziesz na wydarzenie z kolegami lub koleżankami z klasy, nie ograniczaj swoich możliwości nawiązywania nowych kontaktów komunikacji w miejscu pracy tylko do nich. Spróbuj spotkać się z innymi uczestnikami konferencji. Możesz także poprosić osoby, które znasz, aby przedstawiły Cię swoim znajomym i w ten sposób poszerzyć swoją sieć kontaktów. 🔗

4. Miej strategię wyjścia z rozmów

Oprócz wiedzy o tym, jak podtrzymać rozmowę, powinieneś wiedzieć, kiedy i jak ją zakończyć. Nawet jeśli spotkanie jest wciągające, ogranicz je do około 15 minut, aby zapewnić zarówno sobie, jak i drugiej stronie czas jest efektywnie wykorzystany **Oto kilka sugestii dotyczących strategii wyjścia:

Poczekaj na pauzę w rozmowie

Wymów się nadchodzącą sesją, na którą musisz się dostać

Bądź szczery i wyjaśnij, że chcesz się rozejść, choć podobało ci się to spotkanie

Przedstaw ich innej osobie i pozwól jej kontynuować rozmowę

Poproś o spotkanie później, a może nawetzaplanuj spotkanie Cokolwiek powiesz, nie zapomnij wymienić się kartami Business, zakończyć pozytywną notatką i podziękować osobie za poświęcony czas. 🙏

Oprócz wizytówek, możesz użyć ClickUp, aby notatka i śledzenia wszystkich nowych kontaktów . Hierarchia ClickUp'a przedstawia prosty sposób organizowania kontaktów i udostępniania informacji na ich temat. Twórz zadania dla każdego kontaktu, dodawaj do nich obrazy, pliki i opisy oraz sortuj je na Listy i Przestrzenie. Z ponad 15 widokami, w tym Widok tabeli ClickUp i Widok tablicy możesz niestandardowo dostosować swój obszar roboczy w dowolny sposób.

Zanotuj swoje nowe połączenia i istotne informacje na ich temat za pomocą widoku tabeli ClickUp

Jeśli masz mało czasu, użyj opcji Szablon listy kontaktów ClickUp i od razu zacznij nawiązywać kontakty! Szablon zawiera pola niestandardowe, w których można wprowadzić kontakty:

Tytuły pracy

Lokalizacje

Adresy e-mail

Profile w mediach społecznościowych

Najlepsze jest to, że szablon można modyfikować według własnych upodobań.

5. Rób notatki

Przy tak dużej ilości networkingu możesz zapomnieć, o czym w ogóle była konferencja. Dlatego powinieneś notować kluczowe wnioski z prezentacji, paneli i warsztatów. Możesz to zrobić efektywnie dzięki Dokumenty ClickUp i ich wszechstronne opcje formatu.

Zapisuj cenne spostrzeżenia z konferencji dzięki ClickUp Docs

Nie masz ochoty czytać wszystkich notatek po konferencji? Zapytaj ClickUp Brain , asystent AI aplikacji, aby podsumować je dla Ciebie, abyś mógł zobaczyć szerszy obraz. W przypadku, gdy kolega poprosi o pełne notatki, ponieważ nie mógł dotrzeć na konferencję, poproś ClickUp AI o korektę notatek i uporządkowanie ich przed przekazaniem. 🤖

Użyj ClickUp Brain, aby podsumować swoje notatki w ciągu kilku sekund

Podobnie jak w przypadku notowania najcenniejszych spostrzeżeń od głównego mówcy, zrób notatki z rozmów, które odbyłeś. Ponieważ na konferencji nawiążesz wiele nowych połączeń, możesz zapomnieć o niektórych z nich, jeśli ich nie udokumentujesz.

Zapisz wszystko, co pomoże ci zapamiętać daną osobę - gdzie się spotkaliście, o czym rozmawialiście, a może jakieś zabawne momenty. Możesz także zrobić zdjęcia, aby zachować wspomnienia.

Zamiast robić notatki na odwrocie kart z wizytówkami lub w aplikacji do notatek w telefonie, skorzystaj z listy kontaktów utworzonej w ClickUp, aby zebrać wszystkie informacje i zdjęcia. Znacznie ułatwi to późniejszą pracę, gdy będziesz kontynuować kontakt. 📓

Przypomnij sobie każdą interakcję, robiąc notatki w ClickUp

6. Kontynuacja

Powinieneś skontaktować się ze swoimi połączeniami po konferencji, aby utrzymać profesjonalne relacje. Zostaw sobie trochę czasu na odpoczynek, ale kontaktuj się z nimi, gdy jeszcze mają o Tobie świeże wspomnienie. Najlepiej w ciągu około dwóch dni od wydarzenia. Możesz ustawić przypomnienie w ClickUp aby upewnić się, że nie zapomnisz. ⏰

Jeśli złożyłeś jakieś obietnice, upewnij się, że również ich dotrzymałeś. W ten sposób możesz zbudować zaufanie i wykorzystać potencjalne możliwości biznesowe.

Jak nawiązywać kontakty na wirtualnej konferencji

Wydarzenia wirtualne mogą nie pozwalać na kontakt wzrokowy, jak ma to miejsce w przypadku wydarzeń osobistych, ale mogą oferować równie wiele możliwości nawiązywania kontaktów, jeśli masz odpowiednie podejście. 🧑‍💻

Większość wskazówek zawartych w tym artykule dotyczy wirtualnych wydarzeń i konferencji ale tutaj znajduje się kilka wskazówek dotyczących networkingu specyficznych dla komunikacja wirtualna :

Publikuj posty w mediach społecznościowych przed rozpoczęciem konferencji biznesowej i po jej zakończeniu

Utwórz profil uczestnika na platformie i połącz swoje media społecznościowe

Przedstaw się po wejściu i włącz kamerę

Nie bój się zadawać pytań i aktywnie uczestniczyć w dyskusjach

Dołącz do czatu grupowego i wyślij prywatną wiadomość do uczestników, jeśli nawiążesz połączenie

5 typowych błędów w networkingu, których należy unikać

Jeśli jesteś nowicjuszem, jeśli chodzi o konferencje i networking, uważaj, aby nie popełnić tych pięciu błędów:

Zapominanie o poproszeniu o dane kontaktowe: Z chęci spotkania jak największej liczby osób, możesz zapomnieć o wyjściu z rozmowy bez wymiany kart Business lub danych kontaktowych. Z tego powodu możesz stracić kontakt z niesamowitymi profesjonalistami, a nawet potencjalnymi klientami i pracodawcami Łączenie się tylko z osobami z większym stażem: Osoby na wyższych pozycjach są wpływowe i mogą cię wiele nauczyć. Nie wolno jednak lekceważyć innych. Kto wie, gdzie może leżeć twoja następna praca Chwalenie się swoimi osiągnięciami: Choć powinieneś być dumny ze swojej pracy i dzielić się nią z innymi, zachowaj umiar, by nie wyjść na egocentryka. Daj wszystkim równe szanse na podzielenie się swoimi osiągnięciami i otrzymanie pochwały Proszenie o oferty pracy: Konferencje łączą osoby o wspólnych, prawdziwych odsetkach. To nie są tablice ogłoszeń. Chociaż networking może prowadzić do oferty pracy, nie szukaj jej od osób, które spotkałeś kilka minut temu. Powinieneś najpierw nawiązać połączenie i zaoferować pomoc, zanim o nią poprosisz Bycie nieprzystępnym: Jeśli spędzisz konferencję wpatrując się w swój telefon w kącie, prawdopodobnie nikogo nie spotkasz. Będziesz wydawać się niezainteresowany i zamknięty, co ograniczy możliwości nawiązania połączenia

Rozwiń swoją profesjonalną sieć dzięki ClickUp

Niezależnie od tego, czy jesteś wielkim liderem czy małą rybką w oceanie, uczestnictwo w wydarzeniach i nawiązywanie kontaktów może mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju kariery. Z czasem staje się to łatwiejsze, ale zawsze możesz skorzystać z naszych wskazówek, jak nawiązywać kontakty na konferencjach, gdy nie masz pewności.

Jeśli za pierwszym razem nie uda ci się nawiązać wielu połączeń, nie rozpaczaj! Przeanalizuj, co poszło nie tak, próbuj dalej i wykorzystaj zdobytą wiedzę na przyszłych konferencjach.

Dzięki narzędziu takiemu jak ClickUp, przygotowanie do konferencji i poruszanie się po nich jest mniej onieśmielające. Zarejestruj się za Free już dziś i spraw, aby Twoja następna konferencja zakończyła się pełnym powodzeniem! ✨