Rozwiń swój biznes ubezpieczeniowy: Najlepsze rozwiązania CRM dla branży ubezpieczeniowej

Powodzenie w biznesie ubezpieczeniowym to nie tylko sprzedaż polis. Obejmuje on budowanie zaufania, przewidywanie potrzeb klientów i tworzenie znaczących połączeń na każdym kroku.

To właśnie tutaj oprogramowanie CRM (Customer Relationship Management) staje się najpotężniejszym sprzymierzeńcem. Centralizuje ono dane klientów, automatyzuje kluczowe procesy i usprawnia działania następcze, tworząc bardziej wydajne i elastyczne cykle pracy. Poprawa niestandardowego doświadczenia klienta o zaledwie 1% może zwiększyć przychody o 1 mld $. Taka jest siła solidnego ubezpieczenia Wdrożenie CRM !🔑

Brzmi jak coś, co przydałoby się Twojemu biznesowi ubezpieczeniowemu? Bądź na bieżąco, ponieważ badamy 10 najlepszych systemów CRM, które zmieniają branżę i zwiększają zadowolenie klientów. 🚀

Wykorzystaj ClickUp CRM do scentralizowania cyklu pracy w ubezpieczeniach

Oto krótki przegląd 10 najlepszych platform CRM zaprojektowanych specjalnie dla firm ubezpieczeniowych:

✅ ClickUp: Najlepsza do automatyzacji cyklu pracy i zarządzania roszczeniami

hubSpot CRM: Najlepszy do dostosowania procesów marketingu i sprzedaży ubezpieczeń

monday CRM: Najlepszy do wizualnego śledzenia projektów i zadań

pipedrive: Najlepszy do zarządzania pipeline'em sprzedaży

freshsales: Najlepsze rozwiązanie do komunikacji z klientami oparte na AI

zoho CRM: Najlepszy pod względem niestandardowych rozwiązań i skalowalności

agencyBloc: Najlepszy dla agentów ubezpieczeń na życie i zdrowotnych

insureio: Najlepsze do automatyzacji sprzedaży i marketingu w ubezpieczeniach

radiusbob: najlepsze rozwiązanie do uproszczonego zarządzania potencjalnymi klientami i agentami

salesforce Financial Services Cloud: Najlepsza dla agencji na poziomie Enterprise

Czego należy szukać w CRM dla branży ubezpieczeniowej?

Wybierając odpowiedni CRM dla swojego biznesu ubezpieczeniowego, ważne jest, aby wyjść poza powierzchowne funkcje i zagłębić się w to, co naprawdę wspiera twoje cele.

Oto najważniejsze z nich Komponenty CRM na których należy się skupić pod względem funkcji, skalowalności i doświadczenia klienta:

Dostosowywane cykle pracy: Dostosuj platformę CRM do unikalnych potrzeb swojej agencji. Automatyzacja procesów, konfiguracja potoków roszczeń i ustawienie wyzwalaczy w celu realizacji bez błędów

Dostosuj platformę CRM do unikalnych potrzeb swojej agencji. Automatyzacja procesów, konfiguracja potoków roszczeń i ustawienie wyzwalaczy w celu realizacji bez błędów Kompleksowe zarządzanie polisami: Śledzenie każdego kamienia milowego polisy. Od generowania leadów i underwritingu do odnowień i roszczeń, nadzoruj każdą scenę, aby uzyskać bezbłędne wyniki,niestandardową obsługę klienta Raportowanie i analityka: Zamień dane w przydatne informacje. Śledzenie krytycznychWskaźniki CRM takich jak wskaźnik utrzymania klientów, możliwości sprzedaży krzyżowej, czas rozwiązywania roszczeń i wydajność agentów w celu podejmowania lepszych decyzji

Śledzenie każdego kamienia milowego polisy. Od generowania leadów i underwritingu do odnowień i roszczeń, nadzoruj każdą scenę, aby uzyskać bezbłędne wyniki,niestandardową obsługę klienta Bezpieczeństwo i zgodność: Chroń poufne informacje o klientach dzięki zaawansowanemu szyfrowaniu i dostępowi opartemu na rolach. Zapewnienie zgodności ze standardami branżowymi, takimi jak HIPAA, RODO i modelowe przepisy NAIC

Chroń poufne informacje o klientach dzięki zaawansowanemu szyfrowaniu i dostępowi opartemu na rolach. Zapewnienie zgodności ze standardami branżowymi, takimi jak HIPAA, RODO i modelowe przepisy NAIC Zarządzanie potencjalnymi klientami: Łączenie potencjalnych klientów z wielu kanałów - mediów społecznościowych, formularzy internetowych i poleceń w jednym miejscu. Dedykowany CRM pełni funkcjęoprogramowanie do niestandardowych baz danych klientówprzechowując każdą interakcję z klientem w celu zapewnienia płynnej komunikacji

Łączenie potencjalnych klientów z wielu kanałów - mediów społecznościowych, formularzy internetowych i poleceń w jednym miejscu. Dedykowany CRM pełni funkcjęoprogramowanie do niestandardowych baz danych klientówprzechowując każdą interakcję z klientem w celu zapewnienia płynnej komunikacji Możliwości integracji: Wybierz CRM, który dobrze współpracuje z innymi narzędziami w twoim stosie technologicznym. Poszukaj integracji z platformami do zarządzania polityką, księgowością i marketingiem, aby zredukować silosy danych

Bonusowa wskazówka: Podkreśl dostępność mobilną📱

W tym mobilnym świecie Twój CRM powinien nadążać. Prognozy przewidują globalnych przychodów z aplikacji mobilnych osiągną 613 miliardów dolarów do 2025 roku, co sprawia, że CRM przyjazny dla urządzeń mobilnych nie podlega negocjacjom.

Twój CRM powinien zapewniać pełną funkcjonalność na urządzeniach mobilnych, niezależnie od tego, czy zarządzasz roszczeniami zdalnie, czy spotykasz się z klientami na miejscu. Dzięki temu agenci ubezpieczeniowi będą sprawni i elastyczni, zapewniając wyjątkową obsługę klienta w dowolnym miejscu i czasie!

10 najlepszych programów CRM dla branży ubezpieczeniowej do sprawdzenia

Rosnące oczekiwania klientów i ostra konkurencja zmieniają branżę ubezpieczeniową. w 2022 r. składki ubezpieczeniowe w USA przekroczyły poziom 1,4 biliona dolarów podkreślając ogromny rynek pełen potencjału.

Dlatego agenci ubezpieczeniowi powinni skupić się na byciu bardziej wydajnymi niż kiedykolwiek, a solidny system CRM stanowi wsparcie dla tego celu.

Oto dziesięć wyjątkowych rozwiązań, które warto rozważyć:

1. ClickUp (najlepszy do automatyzacji cyklu pracy i zarządzania roszczeniami ubezpieczeniowymi)

Wypróbuj ClickUp CRM

ClickUp CRM

Jako aplikację do wszystkiego w pracy, ClickUp umożliwia bezproblemową automatyzację cyklu pracy, pomagając agentom ubezpieczeniowym zachować porządek i szybkość reakcji, zarówno w przypadku rozpatrywania roszczeń, jak i monitorowania klientów.

W branży ubezpieczeniowej każda podróż klienta jest wyjątkowa, a Zaawansowany CRM ClickUp bez wysiłku spełnia te potrzeby. Zamiast żonglować wieloma aplikacjami do polis, odnowień, roszczeń i komunikacji, pomaga całej operacji połączyć się pod jednym cyfrowym dachem.

Magia zaczyna się od konfigurowalnych cykli pracy, które dostosowują się do każdego cyklu życia polisy, niezależnie od tego, czy chodzi o ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie samochodu czy specjalistyczne plany komercyjne. Tymczasem, ClickUp CRM optymalizuje również komunikację z klientami, automatyzuje rutynowe zadania i zapewnia wgląd w czasie rzeczywistym, dzięki czemu Twój zespół jest na bieżąco z każdym szczegółem, zapewniając wyjątkową obsługę w każdym punkcie kontaktu.

Wypróbuj pola niestandardowe w ClickUp

Menedżer pól niestandardowych ClickUp w CRM dla ubezpieczeń

Masz trudności z zakładką limitów ubezpieczenia, dat odnowienia lub informacji o beneficjentach? Pola niestandardowe ClickUp rozwiązują ten problem, umożliwiając włączenie wszystkich kluczowych danych klienta do widoków zadań i projektów

Co więcej, rozbudowane funkcje raportowania ClickUp ujawniają wydajność agentów i pojawiające się wąskie gardła, pomagając podejmować mądrzejsze decyzje. ClickUp oferuje rozszerzoną bibliotekę Szablony CRM -świetny punkt wyjścia dla profesjonalistów z branży ubezpieczeniowej, którzy nie chcą zaczynać od zera.

Szablon CRM ClickUp

Jednym z wyróżniających się szablonów jest Szablon ClickUp CRM zaprojektowany do zarządzania niestandardowymi klientami, potencjalnymi klientami i całym procesem sprzedaży w jednym miejscu. Wynik? Płynniejszy cykl pracy dla Twojego zespołu i szczęśliwsi, bardziej pewni siebie ubezpieczający. Oto dlaczego ten szablon przypadnie Ci do gustu:

Uzyskanie cennych informacji umożliwiających śledzenie oś czasu odnowień, statusów roszczeń i wydajności agentów

Współpracuj nad transakcjami lub zmianami zakresu ubezpieczenia za pomocą zintegrowanych czatów, komentarzy i udostępniania plików

Użyj widoku powitalnego, aby spersonalizować proces wdrażania każdego klienta

Idealny dla: Wieloliniowych lub specjalistycznych agencji obsługujących złożone roszczenia i zakres ochrony. Jest to również korzystne dla brokerów ubezpieczeniowych, którzy potrzebują współpracy w czasie rzeczywistym i automatycznych przypomnień na jednej platformie.

💡 Pro Tip: Walczysz o przyciągnięcie i pielęgnowanie klientów o wysokiej wartości? ClickUp Brain rewolucjonizuje strategię dzięki spostrzeżeniom opartym na AI. Oto jak wykorzystać AI do generowania leadów i doładuj swój pipeline:

Twórz precyzyjne profile idealnych klientów dzięki analizie danych opartej na AI 🎯

Automatyzacja działań i planowanie spersonalizowanych e-maili, utrzymujących zaangażowanie potencjalnych klientów 📧

Udoskonal swoje strategie marketingowe i skup się na możliwościach wysokiej konwersji 📈

Udostępnianie spostrzeżeń generowanych przez AI całemu zespołowi w celu uzyskania spójnego podejścia 🤝

ClickUp najlepsze funkcje

Możliwość dostosowania Widoki ClickUp aby uporządkować proces ubezpieczeniowy i zwiększyć wydajność

Automatyzacja powtarzających się zadań i terminów, aby odnowienia lub działania następcze nigdy się nie prześlizgnęły

Korzystaj z komunikacji w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Chat i udostępnianie zasobów między zespołami sprzedaży i marketingu

Analizowanie trendów i wskaźników KPI agentów przy użyciu dynamicznego Pulpity ClickUp Limity ClickUp

Szeroki zakres funkcji i niestandardowych opcji może stanowić krzywą uczenia się

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie wyceny

Skontaktuj się w sprawie wyceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4000 recenzji)

Użytkownicy są zachwyceni możliwościami CRM ClickUp, chwaląc jego wszechstronność i niestandardowe możliwości. Oto, co mówią zadowoleni użytkownicy Recenzent G2 miał do powiedzenia:

Uwielbiam ClickUp! Używam go do wszystkiego w moim biznesie, od zarządzania sprzedażą i cyklem sprzedaży CRM po komunikację w zespole i harmonogramy wydajności. Możliwość niestandardowego dostosowania wszystkiego sprawia, że ClickUp jest elastyczny i pozwala mi uczynić każdą przestrzeń moją własną.

Dowiedz się, jak AI może pomóc w automatyzacji powtarzalnych zadań związanych z konserwacją i aktualizacją. 👇🏼

2. HubSpot CRM (najlepszy do marketingu ubezpieczeniowego i dostosowania procesu sprzedaży)

via HubSpot CRM W branży ubezpieczeniowej procesy sprzedaży i marketingu muszą być zsynchronizowane - a HubSpot jest świetny w wypełnianiu tej luki. Jego łatwy w użyciu interfejs jest idealny dla agentów ubezpieczeniowych, którzy chcą kompleksowego rozwiązania, aby dostosować każdą interakcję i zwiększyć możliwości sprzedaży.

Poza tym ta platforma CRM wyróżnia się komunikacją z klientami, automatyzacją marketingu i zgodnością z przepisami. Wbudowane narzędzia do zarządzania zgłoszeniami serwisowymi i śledzenia opinii klientów zapewniają, że każda podróż klienta jest spersonalizowana i wydajna.

Najlepsze funkcje HubSpot CRM

Ochrona danych klientów dzięki cyklom pracy zatwierdzania zawartości i udokumentowanej komunikacji

Przeglądanie przydatnych informacji i generowanie raportów za pomocą pulpitów analitycznych w czasie rzeczywistym

Zwiększ wydajność Teams dzięki udostępnianiu zadań i kontroli dostępu opartej na rolach

Wzmocnienie pozycji agentów ubezpieczeniowych dzięki modułom szkoleniowym, webinarom i dedykowanemu wsparciu

Limity HubSpot

Wersja Free oferuje niestandardowe opcje w ograniczonym zakresie

Zaawansowane narzędzia są płatne, co może nie odpowiadać mniejszym teamom

Cennik HubSpot

Darmowe narzędzia: Free dla maksymalnie 2 użytkowników

Free dla maksymalnie 2 użytkowników Starter: 16$/miesiąc za użytkownika (dodatkowe licencje w cenie 20$/miesiąc)

16$/miesiąc za użytkownika (dodatkowe licencje w cenie 20$/miesiąc) Professional: $1000/miesiąc dla 3 użytkowników (dodatkowe licencje w cenie $50/miesiąc)

$1000/miesiąc dla 3 użytkowników (dodatkowe licencje w cenie $50/miesiąc) Enterprise: 3800 USD/miesiąc dla pięciu użytkowników (dodatkowe licencje w cenie 75 USD/miesiąc)

HubSpot oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (12000+ recenzji)

4.4/5 (12000+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (4200+ recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o HubSpot?

Używałem tego oprogramowania, gdy pracowałem na polu ubezpieczeń i fantastycznie sprawdzało się do śledzenia wszystkich liderów mojego zespołu i zapewniało, że nie nadepnęliśmy nikomu na krok.

Recenzent G2

3. monday CRM (najlepszy do wizualnego śledzenia projektów i zadań)

via monday.com Cykle pracy w ubezpieczeniach rozwijają się dzięki przejrzystości i strukturze, a monday CRM zapewnia jedno i drugie. Ten bogaty wizualnie Baza danych CRM centralizuje proces sprzedaży i powiązania z klientami, utrzymując każde zadanie, działania następcze i kamienie milowe zorganizowane w jednym miejscu.

Twórz aplikacje, projektuj cykle pracy i twórz niestandardowe automatyzacje dostosowane do unikalnych procesów Twojej agencji ubezpieczeniowej. Zanurz się w szczegółowych raportach lub uzyskaj szybki przegląd dzięki wizualnym pulpitom - idealnym do śledzenia wyników sprzedaży, roszczeń polisowych i postępów klienta.

czy wiesz, że budowa tamy Hoovera w latach trzydziestych XX wieku zapoczątkowała innowacje w dziedzinie ubezpieczeń? Zbyt duża dla pojedynczej firmy ubezpieczeniowej, doprowadziła do zawarcia jednej z pierwszych w historii umów współubezpieczenia. Dwadzieścia cztery agencje ubezpieczeniowe połączyły siły, aby umożliwić realizację tego cudu inżynierii.

Monday CRM najlepsze funkcje

Wizualizacja procesu sprzedaży dzięki konfigurowalnym pulpitom i tablicom Kanban

Przyspiesz zamykanie transakcji dzięki automatyzacji konwersacji e-mail i przypomnieniom o zadaniach

Dostosowywanie cykli pracy w celu odzwierciedlenia polityki i zarządzania potencjalnymi klientami za pomocą intuicyjnego interfejsu "przeciągnij i upuść"

Współpracuj dzięki tablicom Teams i powiadomieniom w czasie rzeczywistym

Monday CRM Limity

W podstawowych planach brakuje zaawansowanych funkcji CRM i narzędzi do raportowania

Koszty szybko rosną wraz z powiększaniem się zespołu

monday CRM pricing

Podstawowy: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Standard: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Pro: 33 USD/miesiąc za użytkownika

33 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Ceny niestandardowe

Monday.com CRM oceny i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 900 opinii)

4.6/5 (ponad 900 opinii) Capterra: 4.7/5 (390+ opinii)

Porada dla profesjonalistów: Zastanawiasz się, jak najlepsze systemy CRM sprawdzają się w rzeczywistych scenariuszach? Sprawdź te Przykłady oprogramowania CRM aby odkryć praktyczne przypadki użycia, które zainspirują Twoją strategię.

4. Pipedrive (najlepszy do zarządzania potokiem sprzedaży)

via Pipedrive Pipedrive zasługuje na swoją nazwę, oferując precyzyjny, wizualny pipeline do zarządzania leadami. Jego integracja z e-mailem, kalendarzami i platformami marketingowymi sprawia, że agenci spędzają mniej czasu na żonglowaniu narzędziami, a więcej na zamykaniu transakcji.

Można tworzyć osobne pipeline'y dla różnych linii produktowych i przeciągać transakcje z jednej sceny na drugą. W rezultacie agenci ubezpieczeniowi nigdy nie stracą orientacji, na jakim etapie znajduje się potencjalny klient. Ponadto pulpity nawigacyjne w czasie rzeczywistym pomagają ocenić współczynniki konwersji, średni czas trwania transakcji i prognozowane przychody.

Najlepsze funkcje Pipedrive

Śledzenie każdej transakcji i wysiłku związanego z generowaniem leadów za pomocą przejrzystego, wizualnego pipeline'u

Wyróżnianie klientów o wysokiej wartości za pomocą inteligentnych narzędzi do segmentacji i filtrowania

Niestandardowe pulpity pozwalające obserwować wydajność, KPI sprzedaży i wydajność zespołu

Ustawienie cyklicznych przypomnień, aby być na bieżąco z interakcjami z klientami i działaniami sprzedażowymi

Limity Pipedrive

Nie oferuje planu Free, co może ograniczać dostępność dla mniejszych teamów

Automatyzacja marketingu jest mniej zaawansowana w porównaniu do konkurencji

Ceny Pipedrive

Essential: $14/miesiąc za użytkownika

$14/miesiąc za użytkownika Zaawansowany: $29/miesiąc za użytkownika

$29/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $59/miesiąc za użytkownika

$59/miesiąc za użytkownika Power: 69 USD/miesiąc za użytkownika

69 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: $99/miesiąc na użytkownika

Pipedrive oceny i recenzje

G2: 4,3/5 (ponad 2 100 recenzji)

4,3/5 (ponad 2 100 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 3,000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Pipedrive?

Jako agent ubezpieczeniowy, Pipedrive pomaga mi być na bieżąco z odnowieniami i skupić się na najważniejszym zadaniu w danym momencie. Analityka jest również bardzo pomocna, ponieważ pomaga mi śledzić rozwój mojego biznesu.

Recenzent G2

5. Freshsales (najlepsze rozwiązanie do analizy i komunikacji z klientem z wykorzystaniem AI)

via Freshworks Freshsales, oparte na AI oprogramowanie CRM firmy Freshworks, na nowo definiuje sposób, w jaki agenci ubezpieczeniowi obsługują interakcje z klientami, zarządzają polisami i zamykają więcej transakcji. Asystent AI, Freddy AI, przewiduje zachowania klientów, ocenia potencjalnych klientów i podkreśla możliwości o najwyższym priorytecie

Ujednolicony pulpit centralizuje e-mail, telefon, czat i SMS, zapewniając płynną komunikację. Tymczasem automatyzacja cyklu pracy eliminuje powtarzalne, niestandardowe zadania, pozwalając skupić się na budowaniu silniejszych relacji z klientami i osiąganiu wyników.

Freshsales najlepsze funkcje

Inteligentna ocena potencjalnych klientów, predykcyjne spostrzeżenia i przydatne rekomendacje

Połączenie z klientami przez e-mail, telefon, czat i SMS w jednym pulpicie

Wizualizacja procesu sprzedaży za pomocą widoków Kanban i kart typu "przeciągnij i upuść"

Śledzenie wskaźników KPI, statusów polityk i postępów klientów za pomocą analiz w czasie rzeczywistym

Limity Freshsales

Zaawansowane narzędzia do raportowania są dostępne w wyższych planach

Nowi użytkownicy mogą potrzebować czasu na dostosowanie się do pełnych możliwości platformy

Ceny Freshsales

Free Plan: $0 (dla maksymalnie 3 użytkowników)

$0 (dla maksymalnie 3 użytkowników) Wzrost: $11/miesiąc na użytkownika

$11/miesiąc na użytkownika Pro: $47/miesiąc na użytkownika

$47/miesiąc na użytkownika Enterprise: $71/miesiąc na użytkownika

Freshsales oceny i recenzje

G2: 4,5/5 (ponad 1 200 opinii)

4,5/5 (ponad 1 200 opinii) Capterra: 4,5/5 (ponad 600 opinii)

6. Zoho CRM (najlepszy pod względem niestandardowych ustawień i skalowalności)

via Zoho CRM Zoho CRM dla agentów ubezpieczeniowych został stworzony, aby usprawnić każdą scenę podróży klienta - od wdrażania do obsługi roszczeń i odnowień. Dostosuj cykl pracy do unikalnych potrzeb swojej agencji, zautomatyzuj przypomnienia o odnowieniach i zyskaj widoczność rekordów klientów.

Dzięki wielokanałowej komunikacji przez e-mail, telefon, czat i media społecznościowe, każda interakcja z klientem pozostaje płynna na jednej platformie. Dodatkowo, dzięki potężnym pulpitom analitycznym, zamienisz dane klientów w spostrzeżenia, które napędzają mądrzejsze decyzje.

Najlepsze funkcje Zoho CRM

Przypisywanie roszczeń do odpowiednich agentów dzięki wcześniej ustawionym regułom i redukcja opóźnień

Zarządzanie wieloma polisami w ramach jednego profilu klienta z wyczyszczoną widocznością

Tworzenie wielostronicowych układów polityk, ustawienie pól warunkowych i definiowanie unikalnych struktur danych

Standaryzacja procesów dzięki listom kontrolnym, umowom SLA i cyklom pracy zatwierdzania

Limity Zoho CRM

Narzędzie ma stromą krzywą uczenia się dla użytkowników nietechnicznych

Zaawansowane funkcje wymagają rozszerzenia

Cennik Zoho CRM

**Free

Standard: $20/miesiąc na użytkownika

$20/miesiąc na użytkownika Profesjonalny: 35 USD/miesiąc za użytkownika

35 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: $50/miesiąc za użytkownika

$50/miesiąc za użytkownika Ultimate: $65/miesiąc na użytkownika

Zoho CRM oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (ponad 2700 recenzji)

4.1/5 (ponad 2700 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 6800 opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Zoho CRM?

Zoho to jeden z najładniejszych, najlepiej zaprojektowanych i łatwych w obsłudze CRM-ów, z jakich kiedykolwiek korzystałem. Jego interfejs użytkownika jest chwytliwy i atrakcyjny, a intuicyjny układ interfejsu użytkownika sprawia, że dobrze nadaje się do użytku przez każdego

Recenzent G2

📮ClickUp Insight: 37% pracowników wysyła notatki lub protokoły ze spotkań w celu śledzenia elementów działań, ale 36% nadal polega na innych, fragmentarycznych metodach.

Bez ujednoliconego systemu rejestrowania decyzji, kluczowe informacje mogą zostać zagubione w czatach, e-mailach lub arkuszach kalkulacyjnych. Dzięki ClickUp możesz natychmiast przekształcić rozmowy w wykonalne zadania w całym obszarze roboczym - upewniając się, że nic nie umknie Twojej uwadze.

Wypróbuj ClickUp za Free

7. AgencyBloc (najlepszy dla agencji ubezpieczeń na życie i zdrowotnych)

via AgencyBloc AgencyBloc to niezawodny system zarządzania agencją zbudowany specjalnie dla agencji ubezpieczeń na życie i zdrowotnych, który optymalizuje każdy aspekt firmy ubezpieczeniowej, od obsługi klienta i działań sprzedażowych po zarządzanie zgodnością.

Jego system Commissions+ eliminuje błędy, przyspiesza wypłaty i odkrywa nieodebrane zarobki. Inteligentne kampanie e-mailowe pielęgnują nowych potencjalnych klientów, a pulpity analityczne w czasie rzeczywistym dostarczają praktycznych informacji umożliwiających podejmowanie świadomych decyzji.

Najlepsze funkcje AgencyBloc

Automatyzacja cykli pracy w celu utrzymania klienta i zarządzania zgodnością z przepisami

Lepsze prowizje dzięki konfigurowalnym strukturom wypłat i zestawieniom dla agentów

Generowanie propozycji świadczeń grupowych za pomocą narzędzi do wyceny wielu przewoźników

Dostęp do zabezpieczeń zgodnych z HIPAA dzięki regularnym audytom HITRUST/SOC 2

Limity AgencyBloc

Pierwotnie zaprojektowany jako CRM dla ubezpieczeń zdrowotnych i na życie, co ogranicza jego szersze zastosowanie

Opcje integracji z aplikacjami innych firm są ograniczone

Ceny AgencyBloc

Niestandardowy cennik

AgencyBloc oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (ponad 30 recenzji)

4.7/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.8/5 (120+ opinii)

8. Insureio (najlepsze do automatyzacji marketingu i sprzedaży ubezpieczeń)

via Ubezpieczenie Dla agencji ubezpieczeniowych lub brokerów czas to pieniądz - a Insureio zapewnia, że każda minuta ma znaczenie. To oprogramowanie CRM minimalizuje papierkową robotę, pozwala budować niestandardowe lejki, które prowadzą potencjalnych klientów od pozyskania potencjalnych klientów do wyceny, i zapewnia przepływ ubezpieczeń.

Zbudowany z myślą o procesach sprzedaży i marketingu, usprawnia zatwierdzanie, pielęgnuje potencjalnych klientów i ulepsza taktyki działań następczych - pod jednym dachem. Porównuj polisy od ponad 40 przewoźników w kilka sekund, prowadź kampanie za pomocą gotowych szablonów i pozwól, aby realizacja zamówień była do zrobienia

Najlepsze funkcje Insureio

Śledzenie leadów, zadań lub polis za pomocą pulpitów w czasie rzeczywistym i narzędzi do prognozy sprzedaży

Automatyzacja kampanii marketingowych przy użyciu gotowych szablonów i cykli pracy

Zintegrowane narzędzia do wyceny polis na życie, LTC, rent inwalidzkich i dożywotnich

Zwiększenie retencji klientów i budowanie lepszych relacji dzięki bezpiecznemu portalowi klienta

Limity Insureio

Limit integracji z innymi firmami może ograniczać elastyczność

Interfejs wydaje się przestarzały w porównaniu z nowoczesnymi systemami CRM

Ceny Insureio

Podstawowy: $25/miesiąc za użytkownika

$25/miesiąc za użytkownika Marketing: $50/miesiąc za użytkownika

$50/miesiąc za użytkownika Zarządzanie agencją: $50/miesiąc za użytkownika

$50/miesiąc za użytkownika Marketing i zarządzanie agencją: 75 USD/miesiąc za użytkownika

Insureio oceny i recenzje

G2: NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY Capterra: za mało opinii

9. Radiusbob (najlepszy do uproszczonego zarządzania potencjalnymi klientami i agentami)

via Radiusbob Radiusbob (Bob, skrót od "Book of Business") upraszcza zarządzanie agentami i potencjalnymi klientami dla brokerów ubezpieczeniowych. Obietnica? Mniej czasu na nawigację po narzędziach, a więcej na budowanie niestandardowych relacji z klientami.

To oprogramowanie CRM dla agencji ubezpieczeniowych zastępuje rozdrobnione systemy poprzez centralizację śledzenia potencjalnych klientów, automatyzację sprzedaży i komunikację. Odkrywaj więcej potencjalnych klientów, planuj działania następcze i wyzwalaj kampanie kroplowe - przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa wszystkich danych klienta.

Najlepsze funkcje Radiusbob

Automatyzacja cykli pracy sprzedażowej w zakresie dystrybucji potencjalnych klientów i działań następczych

Wykonywanie i odbieranie połączeń bezpośrednio na platformie za pomocą zintegrowanego VoIP

Ochrona informacji o klientach dzięki zaawansowanemu szyfrowaniu i integracji z innymi firmami

Zachowaj porządek dzięki historii klientów, przypomnieniom, zadaniom i notatkom ze znacznikiem czasu

Limity Radiusbob

Brak aplikacji mobilnej może ograniczać elastyczność agentów ubezpieczeniowych w podróży

Ograniczone wsparcie w zakresie wdrażania, które może spowolnić proces ustawień

Cennik Radiusbob

Agent: $43/miesiąc za użytkownika

$43/miesiąc za użytkownika CSR: $86/miesiąc za użytkownika

$86/miesiąc za użytkownika Broker: $190/miesiąc za użytkownika

$190/miesiąc za użytkownika Agencja: $380/miesiąc za użytkownika

Radiusbob oceny i recenzje

G2: Za mało opinii

Za mało opinii Capterra: Za mało opinii

Co prawdziwi użytkownicy mówią o RadiusBob?

Radius jest codzienną częścią mojego dnia pracy. Dzięki niemu jestem na bieżąco z obciążeniem pracą i mogę skupić się na tym, na co zwrócić uwagę, by zwiększyć liczbę potencjalnych klientów. Integracja mojego kalendarza pozwala mi zobaczyć plan każdego dnia i zautomatyzować planowanie dla moich klientów

Recenzent G2

10. Chmura usług finansowych Salesforce (najlepsza dla agencji na poziomie Enterprise)

via Chmura usług finansowych Salesforce Salesforce Financial Services Cloud jest doskonałym rozwiązaniem dla dużych firm ubezpieczeniowych prowadzących działalność na wielu liniach. Ujednolica wszystkie dane z systemów ubezpieczeniowych, bankowych i zarządzania majątkiem, zapewniając 360-stopniowy widok bazy klientów.

Ta płynna integracja pomaga agentom sprzedaży podejmować świadome decyzje i zapewniać hiper-spersonalizowane doświadczenia klientów. Ponadto analityka oparta na AI wykracza poza podstawowe raportowanie - umożliwiając przewidywanie potrzeb klientów i możliwości sprzedaży krzyżowej.

Najlepsze funkcje Salesforce Financial Services Cloud

Ujednolicenie danych klientów z wielu platform w celu płynnego śledzenia polis

Korzystanie ze wstępnie skonfigurowanych cykli pracy w celu szybkiego i wydajnego wdrażania klientów

Integracja z setkami narzędzi innych firm w celu uzyskania dodatkowych funkcji

Poprawa wydajności dzięki automatyzacji AI i portalom samoobsługowym

Limity Salesforce Financial Services Cloud

Wysokie ceny mogą nie pasować do mniejszych agencji lub niezależnych brokerów

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Cennik Salesforce Financial Services Cloud

Sprzedaż: 300 USD/miesiąc za użytkownika

300 USD/miesiąc za użytkownika Usługa: $300/miesiąc za użytkownika

$300/miesiąc za użytkownika Sprzedaż+Usługa: 325 USD/miesiąc za użytkownika

325 USD/miesiąc za użytkownika Einstein 1 dla sprzedaży i usług: $700/miesiąc na użytkownika

Salesforce Financial Services Cloud oceny i recenzje

G2: 4,2/5 (ponad 90 recenzji)

4,2/5 (ponad 90 recenzji) Capterra: Brak wystarczającej liczby recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Salesforce Financial Services Cloud?

Dla mnie najważniejsza jest organizacja, a ten CRM działa magicznie i pomaga mi osiągać miesięczne cele. Bardzo łatwo jest usprawnić i ustalić priorytety, co jest ważne, a co nie.

Recenzent G2

