Jak stworzyć dziennik decyzji, aby odnieść sukces w zarządzaniu projektami?

Człowiek podejmuje średnio około 35 000 decyzji dziennie. Ale jako kierownik projektu możesz mieć wrażenie, że podejmujesz dwa razy więcej decyzji, zwłaszcza gdy żonglujesz wieloma zadaniami.

Badanie przeprowadzone przez firmę McKinsey wykazało, że proces podejmowania decyzji zajmuje ogromną część czasu menadżera - tak dużo jak 70% dla niektórych kierowników wyższego szczebla .

Jeszcze ważniejsze jest śledzenie tych decyzji, ponieważ może to być równie ważne jak same decyzje. Narzędziem, które może się tu przydać, jest dziennik decyzji dotyczących produktu.

Niedoceniane, ale niezbędne, dzienniki decyzji produktowych pomagają lepiej śledzić cykl życia zarządzania projektami.

W tym artykule pomożemy Ci odkryć, dlaczego dziennik decyzji jest niezbędny do śledzenia projektu , jak go stworzyć i najlepsze praktyki dla powodzenia zarządzania projektami.

🧠 Ciekawostka: Tradycyjnie decyzje dotyczące projektów były dokumentowane w protokołach ze spotkań. Z biegiem czasu potrzeba bardziej uporządkowanego i dostępnego zapisu doprowadziła do opracowania dedykowanych dzienników decyzyjnych, zapewniając, że krytyczne wybory były łatwe do prześledzenia i nie były zakopane w długich dokumentach.

Zrozumienie dzienników decyzji

Zanim zaczniemy, najpierw zbadajmy, czym są dzienniki decyzji, podzielmy ich kluczowe elementy i zbadajmy różne rodzaje dzienników decyzji, które można utworzyć.

Czym jest dziennik decyzji?

Dziennik decyzji to ustrukturyzowany zapis kluczowych decyzji podejmowanych w trakcie trwania projektu. Rejestruje szczegóły, takie jak sama decyzja, jej uzasadnienie, rozważane alternatywy i zaangażowani interesariusze.

Prowadząc dziennik decyzji, zwiększasz przejrzystość, odpowiedzialność i komunikację w zespole projektowym, szczególnie w przypadku korzystania z różnych metod podejmowania decyzji techniki grupowego podejmowania decyzji .

Składniki dziennika decyzyjnego

Dobrze skonstruowany dziennik decyzyjny projektu zazwyczaj zawiera następujące elementy:

Oświadczenie o decyzji: Jasne, zwięzłe podsumowanie podjętej decyzji, napisane w sposób zrozumiały dla całego zespołu Data podjęcia decyzji: Data podjęcia decyzji, która pomaga śledzić oś czasu projektu i identyfikować potencjalne opóźnienia Osoby odpowiedzialne za podjęcie decyzji: Osoby odpowiedzialne za podjęcie decyzji, zapewniające odpowiedzialność i przejrzystość w zespole Uzasadnienie: Uzasadnienie decyzji, dostarczenie kontekstu i wsparcie uzasadnienia wyboru Rozważane alternatywy: Lista innych opcji ocenionych przed podjęciem ostatecznej decyzji, pokazująca dokładny proces decyzyjny Potencjalne ryzyko i strategie łagodzące: Ocena potencjalnego ryzyka połączonego z decyzją wraz ze strategiami łagodzenia go i zmniejszania negatywnego wpływu Elementy działań: Konkretne zadania lub kroki wymagane do wdrożenia decyzji, zapewniające jej skuteczne wykonanie Właściciele i terminy: Osoby odpowiedzialne za każdy element działania i ich odpowiednie terminy, sprzyjająceodpowiedzialność zespołu i śledzenie postępów

Rodzaje rejestrowanych decyzji

Decyzje są siłą napędową każdego projektu, nadając mu kierunek i kształtując jego wyniki. Dlatego też dziennik decyzji musi być wystarczająco wszechstronny, aby uchwycić niuanse różnych decyzji stylów podejmowania decyzji . Przyjrzyjmy się typom decyzji, które mogą być rejestrowane:

Decyzje strategiczne: Są to decyzje wysokiego szczebla, które mają wpływ na ogólny kierunek projektu, szczególnie w projektach długoterminowych. Są one kluczowe dla dostosowania projektu do szerszych celów organizacyjnych Decyzje taktyczne: Są to decyzje średniego szczebla i mają na celu wsparcie realizacji celów strategicznych. Często wiążą się z oddelegowaniem do członków zespołu projektowego i wymagają jasnegomodele komunikacji, zwłaszcza w zespołach o różnych funkcjach lub zespołach rozproszonych Decyzje operacyjne: Są to codzienne decyzje, które zapewniają sprawne działanie projektu. Są one często podejmowane przez poszczególnych członków zespołu lub małe grupy i zazwyczaj wymagają szybkiego, sprawnego podejmowania decyzji Decyzje związane z ryzykiem: Często podejmowane w celu uwzględnienia zidentyfikowanego ryzyka lub potencjalnych zagrożeń dla projektu, decyzje te mogą obejmować strategie łagodzenia skutków, plany awaryjne lub inne środki mające na celu zminimalizowanie negatywnych skutków i poruszanie się w warunkach niepewności Decyzje kontrowersyjne: Mogą to być decyzje, które wywołują spory lub debaty w zespole. Rejestrowanie ich zapewnia przejrzystość, pomaga uzasadnić przesłanki i utrzymuje wszystkich na tej samej stronie, nawet jeśli opinie są różne

Wskazówka dla profesjonalistów: Nie tylko rejestruj samą decyzję - uchwyć racjonalne jej uzasadnienie. Krótko wyjaśnij powody wyboru określonego sposobu działania. Ten kontekst jest nieoceniony dla przyszłych odniesień i może zapobiec nieporozumieniom w przyszłości.

Przeczytaj również: Jak skutecznie i szybko podejmować decyzje

Kiedy używać dzienników decyzji

Kiedy jesteś kierownikiem projektu, decyzje podejmowane są szybko i sprawnie. Bez ustrukturyzowanego sposobu ich dokumentowania, ryzykujesz błędną komunikację i utratę odpowiedzialności w swoich Teams. W tym miejscu dzienniki decyzji stają się nieocenione.

Usprawniają one współpracę w zespole działając jednocześnie jako scentralizowany zapis.

Oto kluczowe scenariusze, w których dziennik decyzji staje się niezbędny:

Złożone projekty: W przypadku projektów z wieloma interesariuszami, zależnościami lub rezultatami, dziennik decyzji śledzi każdy wybór, zapewniając zgodność zmetodologiami zarządzania projektami Środowiska o szybkim tempie pracy: W przypadku teamów pracujących w napiętych terminach, dzienniki decyzji zapewniają szybki dostęp do wcześniejszych decyzji, zmniejszając opóźnienia spowodowane powtarzającymi się dyskusjami lub niepewnością

W przypadku projektów z wieloma interesariuszami, zależnościami lub rezultatami, dziennik decyzji śledzi każdy wybór, zapewniając zgodność zmetodologiami zarządzania projektami Dystrybucja zespołów: W zdalnych lub hybrydowych ustawieniach, dzienniki decyzji usprawniają współpracę zespołu. Podwajają się jako pojedyncze źródło prawdy, utrzymując wszystkich członków w pętli, niezależnie od ich lokalizacji

W zdalnych lub hybrydowych ustawieniach, dzienniki decyzji usprawniają współpracę zespołu. Podwajają się jako pojedyncze źródło prawdy, utrzymując wszystkich członków w pętli, niezależnie od ich lokalizacji Ograniczanie ryzyka: Pomagają zidentyfikować wzorce w podejmowaniu decyzji, zapewniają wgląd w ryzyko i umożliwiają proaktywne dostosowywanie strategii

Pomagają zidentyfikować wzorce w podejmowaniu decyzji, zapewniają wgląd w ryzyko i umożliwiają proaktywne dostosowywanie strategii Przeglądy po zakończeniu projektu: Dzienniki decyzyjne są cenne do analizy wyników i udoskonalania procesów

Wskazówka dla profesjonalistów: Decyzje zawarte w dzienniku można powiązać z powiązaną dokumentacją projektu, taką jak dokumenty dotyczące wymagań, protokoły ze spotkań lub oceny ryzyka. Tworzy to wyraźną ścieżkę audytu i zapewnia cenny kontekst dla każdej decyzji.

Korzyści z używania dzienników decyzji

Dziennik decyzji to nie tylko prowadzenie dokumentacji - to strategiczne narzędzie dla twojego zespołu. Prawidłowo prowadzony, służy nie tylko do śledzenia wyborów, ale także do lepszej współpracy, odpowiedzialności i organizacji. Oto jak to zrobić:

1. Lepsza komunikacja

Pomyśl o dzienniku decyzji jak o udostępnianym podręczniku zespołu. Jest to scentralizowana przestrzeń, w której wszyscy mają dostęp do tych samych informacji o kluczowych decyzjach i powodach ich podjęcia.

Jako kierownik projektu, większość decyzji, które podejmujesz, ma wpływ nie tylko na Twój zespół, ale także na inne piony. Dokumentowanie procesu decyzyjnego i przypisywanie odpowiedzialności zmniejsza nieporozumienia i zapewnia, że wszyscy są zsynchronizowani z celami projektu.

Co więcej, wiedza o powodach podejmowania decyzji buduje zaufanie i sprzyja pracy zespołowej.

2. Zwiększona odpowiedzialność

Odpowiedzialność staje się łatwa, gdy elementy działań są powiązane z konkretnymi nazwiskami. Twój dziennik decyzyjny będzie zawierał nazwiska osób odpowiedzialnych i inne ważne nazwiska kluczowe dla utrzymania ciągłości działań.

Ten dziennik nie tylko śledzi bieżące postępy, ale także służy jako zapis historyczny - idealny do przeglądania przeszłych wyborów i wyciągania z nich wniosków. Dzięki wyszczególnieniu każdej decyzji i jej wpływu, Teams mogą uniknąć błędnych kroków i utrzymać swoje projekty na właściwym torze.

3. Usprawniona dokumentacja projektu

Od wdrażania nowych członków zespołu po przygotowanie do audytów, dobrze utrzymana dokumentacja projektu jest skarbnicą informacji. Twój projekt jest przyszłościowy, jeśli dziennik decyzji jest regularnie aktualizowany.

Konsoliduje on wszystkie krytyczne szczegóły w jednym, łatwym w nawigacji dokumencie, dzięki czemu przekazywanie zadań i kontrole zgodności przebiegają sprawniej niż kiedykolwiek.

Przeczytaj również: 12 wyzwań związanych z zarządzaniem projektami i jak je rozwiązać

Jak stworzyć i prowadzić dziennik decyzji w zarządzaniu projektami

Na szczęście istnieje prosty sposób na rozpoczęcie prowadzenia dzienników decyzji.

ClickUp

, aplikacja Wszystko do pracy, przydaje się tutaj. ClickUp dla zespołów zarządzających projektami może pomóc w tworzeniu i prowadzeniu nienagannego dziennika decyzji. Dodaj zarządzanie projektami, dokumentację, burzę mózgów i narzędzia do wizualizacji wraz z popularnymi integracjami, a otrzymasz zwycięski zestaw do zarządzania projektami. Twój zespół może osiągnąć tak wiele w ciągu jednego dnia!

Przyjrzyjmy się tworzeniu i zarządzaniu dziennikiem decyzji w ClickUp:

Krok 1: Utwórz nowy dokument lub listę zadań

Zarządzasz złożonymi projektami lub szukasz centralnego huba dla historii podejmowania decyzji przez Twój zespół? Dokumenty ClickUp oferuje elastyczność i możliwość dostosowania do własnych potrzeb. I może służyć jako punkt wyjścia dla Twojego dziennika decyzji!

Połącz zadania z ClickUp Docs, aby stworzyć kontekstowe relacje w ramach cyklu pracy

Oto jak ClickUp Docs może pomóc:

Dostosowywany wygląd: Stwórz profesjonalny i zorganizowany dziennik decyzji dzięki zagnieżdżonym stronom, szablonom i opcjom stylizacji ClickUp. Dodawaj tabele dla ustrukturyzowanych danych i formatuj dokument tak, aby odpowiadał Twoim potrzebom w zakresie cyklu pracy

Stwórz profesjonalny i zorganizowany dziennik decyzji dzięki zagnieżdżonym stronom, szablonom i opcjom stylizacji ClickUp. Dodawaj tabele dla ustrukturyzowanych danych i formatuj dokument tak, aby odpowiadał Twoim potrzebom w zakresie cyklu pracy Współpraca w czasie rzeczywistym: Współpracuj ze swoim zespołem, edytując dziennik decyzji w czasie rzeczywistym. Używaj etykiet i komentarzy do omawiania decyzji, bezpośrednio przypisuj elementy działań i przekształcaj tekst w zadania, które można śledzić, aby zapewnić realizację każdego problemu

Współpracuj ze swoim zespołem, edytując dziennik decyzji w czasie rzeczywistym. Używaj etykiet i komentarzy do omawiania decyzji, bezpośrednio przypisuj elementy działań i przekształcaj tekst w zadania, które można śledzić, aby zapewnić realizację każdego problemu Centralny dostęp: Połącz swój dziennik decyzji z odpowiednimi zadaniami i projektami, ułatwiając dostęp do wszystkich powiązanych informacji w jednym miejscu. Zapewnij zespołowi spójność i dostęp do informacji dzięki połączeniu aplikacji Teams z cyklami pracy

Połącz swój dziennik decyzji z odpowiednimi zadaniami i projektami, ułatwiając dostęp do wszystkich powiązanych informacji w jednym miejscu. Zapewnij zespołowi spójność i dostęp do informacji dzięki połączeniu aplikacji Teams z cyklami pracy Ulepszone zarządzanie przepływem pracy: Dodaj widżety, aby aktualizować statusy projektów, przypisywać zadania lub dostosowywać cykle pracy bez przełączania zakładek. Ta integracja zapewnia, że dziennik decyzji jest zawsze aktualny i umożliwia podjęcie odpowiednich działań

Dodaj widżety, aby aktualizować statusy projektów, przypisywać zadania lub dostosowywać cykle pracy bez przełączania zakładek. Ta integracja zapewnia, że dziennik decyzji jest zawsze aktualny i umożliwia podjęcie odpowiednich działań Łatwe wyszukiwanie informacji: Użyj Docs Hub do wyszukiwania, sortowania i filtrowania swoich zasobów. Dzięki zweryfikowanym wiki, gotowym szablonom i narzędziom wyszukiwania, znalezienie potrzebnych informacji jest szybkie i łatwe

Krok 2: Połącz decyzje z odpowiednimi zadaniami i projektami

Świetny dziennik decyzji nie tylko rejestruje wybory - łączy je z możliwymi do podjęcia krokami i rzeczywistymi wynikami.

Z Zadania ClickUp umożliwia bezpośrednie połączenie każdej decyzji z odpowiednimi zadaniami i projektami. Zapewnia to wyraźne połączenie między decyzjami i ich praktycznymi konsekwencjami, nawet w przypadku zarządzania wieloma zespołami.

Ustaw zależności w ClickUp Tasks, abyś mógł połączyć decyzje ze swoimi cyklami pracy i zobaczyć, jak wpływają one na każde zadanie

Oto, jak sprawić, by dziennik decyzji był bardziej praktyczny:

Połącz powiązane i zależne zadania: Stwórz sieć kontekstu, łącząc powiązane lub zależne zadania ze swoimi decyzjami. Zapewnia to jasny widok tego, jak decyzje wpływają na inne aspekty projektu

Stwórz sieć kontekstu, łącząc powiązane lub zależne zadania ze swoimi decyzjami. Zapewnia to jasny widok tego, jak decyzje wpływają na inne aspekty projektu Śledzenie postępów i unikanie wąskich gardeł: Dzięki połączeniu zadań z decyzjami można bezpośrednio monitorować ich postępy i wcześnie identyfikować potencjalne wąskie gardła. Upewnij się, że Twoje decyzje są nie tylko udokumentowane, ale także skutecznie wykonywane

Dzięki połączeniu zadań z decyzjami można bezpośrednio monitorować ich postępy i wcześnie identyfikować potencjalne wąskie gardła. Upewnij się, że Twoje decyzje są nie tylko udokumentowane, ale także skutecznie wykonywane Wizualizacja pracy na wielu listach: Usprawnienie pracy pomiędzy funkcjami poprzez dodawanie zadań lub podzadań do wielu list. Zadania zachowują swój oryginalny status, priorytet, automatyzacje i pola niestandardowe, zapewniając spójną widoczność i dostosowanie w całym zespole

Krok 3: Niestandardowy dziennik decyzji

Podczas tworzenia dziennika decyzji, jeden rozmiar nie pasuje do wszystkich. Każdy projekt ma unikalne potrzeby. Dla niektórych ważniejsze może być śledzenie dat decyzji, podczas gdy dla innych może to być ocena skutków.

Z Pola niestandardowe ClickUp możesz zaprojektować dziennik decyzji, który jest dostosowany do Twojego projektu, zapewniając, że Twój zespół uchwyci najważniejsze szczegóły.

Twórz różne niestandardowe pola ClickUp, aby dopasować je do swojego dziennika decyzji dla różnych projektów

Oto jak ta funkcja może podnieść jakość Twojego dziennika decyzji:

Dodaj istotne szczegóły decyzji: Uwzględnij pola niestandardowe dla kluczowych informacji, takich jak daty decyzji, interesariusze, uzasadnienie i ocena wpływu. Pola te ułatwiają dokumentowanie każdej decyzji z zachowaniem przejrzystości i kontekstu

Uwzględnij pola niestandardowe dla kluczowych informacji, takich jak daty decyzji, interesariusze, uzasadnienie i ocena wpływu. Pola te ułatwiają dokumentowanie każdej decyzji z zachowaniem przejrzystości i kontekstu Śledzenie i zarządzanie decyzjami: Dostosuj rozwijane listy, dodaj pola numeryczne lub śledź postępy z danymi klienta lub interesariuszy w jednym miejscu. Nie ma ograniczeń co do liczby pól niestandardowych, które można dodać do każdej decyzji

Dostosuj rozwijane listy, dodaj pola numeryczne lub śledź postępy z danymi klienta lub interesariuszy w jednym miejscu. Nie ma ograniczeń co do liczby pól niestandardowych, które można dodać do każdej decyzji Sortowanie i filtrowanie pod kątem tego, co najważniejsze: Wyróżnij krytyczne decyzje, porządkując pola według ważności. Użyj opcji filtrowania, aby szybko znaleźć określone elementy lub przebrnąć przez bałagan, aby szybciej uzyskać wgląd w dane

Wyróżnij krytyczne decyzje, porządkując pola według ważności. Użyj opcji filtrowania, aby szybko znaleźć określone elementy lub przebrnąć przez bałagan, aby szybciej uzyskać wgląd w dane Automatyzacja obliczeń dla danych numerycznych: Potrzebujesz obliczyć potencjalny koszt decyzji lub porównać wyniki oceny wpływu? Szybko wykonuj obliczenia między numerycznymi polami niestandardowymi, aby dokonywać świadomych wyborów

Przeczytaj także: Jak zoptymalizować zarządzanie projektami dzięki automatyzacji

Krok 4: Włącz współpracę w zespole

Współpraca i płynna komunikacja odgrywają niezaprzeczalnie potężną rolę w prowadzeniu kompleksowego dziennika decyzji. I ClickUp Chat i ClickUp przypisuje komentarze sprawiają, że proces ten jest bezproblemowy.

Scentralizuj komunikację w zespole dzięki ClickUp Chat

Oto, w jaki sposób mogą one pomóc we współpracy nad dziennikami decyzji:

Usprawniona komunikacja: Używaj Czatu do omawiania decyzji w czasie rzeczywistym bez konieczności przełączania się na inną platformę. Współpracuj z pojedynczymi osobami lub grupami, udostępniaj aktualizacje, a nawet twórz zadania bezpośrednio z wiadomości na czacie

Używaj Czatu do omawiania decyzji w czasie rzeczywistym bez konieczności przełączania się na inną platformę. Współpracuj z pojedynczymi osobami lub grupami, udostępniaj aktualizacje, a nawet twórz zadania bezpośrednio z wiadomości na czacie Podsumowania oparte na AI: Bądź na bieżąco z dyskusjami dzięki funkcji AI Catchup, która podsumowuje pominięte rozmowy. Bądź zawsze na bieżąco z czatami związanymi z decyzjami, oszczędzając sobie przewijania starych wątków

Bądź na bieżąco z dyskusjami dzięki funkcji AI Catchup, która podsumowuje pominięte rozmowy. Bądź zawsze na bieżąco z czatami związanymi z decyzjami, oszczędzając sobie przewijania starych wątków Komentarze z możliwością działania: Przekształć informacje zwrotne lub zatwierdzenia w możliwe do wykonania kroki, przypisując komentarze jako zadania. Osoby przypisane muszą je zakończyć przed zamknięciem głównego zadania, dzięki czemu każdy szczegół zostanie zaadresowany

Przekształć informacje zwrotne lub zatwierdzenia w możliwe do wykonania kroki, przypisując komentarze jako zadania. Osoby przypisane muszą je zakończyć przed zamknięciem głównego zadania, dzięki czemu każdy szczegół zostanie zaadresowany Śledzenie i zatwierdzanie w czasie rzeczywistym: Używaj komentarzy do zadawania pytań, żądania zatwierdzeń lub dokumentowania zwycięstw bezpośrednio w zadaniach, dokumentach lub załącznikach. Centralizuje to informacje zwrotne, dzięki czemu dziennik decyzji jest dokładny i kompleksowy

Użyj ClickUp Assigned Comments do tworzenia zadań poza komentarzami, aby natychmiast podejmować działania

Krok 5: Automatyzacja aktualizacji i powiadomień

Zarządzanie szczegółowym dziennikiem decyzji w projekcie może być czasochłonne, zwłaszcza gdy wymaga regularnych aktualizacji, przypomnienia i powiadomienia. Z Automatyzacja ClickUp można uprościć ten proces, aktualizując dziennik decyzji bez dodatkowej pracy ręcznej.

Podłącz swój dziennik decyzji za pomocą AI w ClickUp Automatyzacja i wypełnij niestandardowe pola, aby wysyłać przypomnienia, powiadomienia o aktualizacjach i analizować dane

Oto jak możesz korzystać z tej funkcji:

Automatyzacja przypisywania zadań i aktualizacji: Użyj gotowych szablonów do obsługi powtarzalnych zadań, takich jak przypisywanie obowiązków i aktualizowanie statusów po dodaniu nowych decyzji. Upewnij się, że każda decyzja zostanie podpowiedziana i podjęta

Użyj gotowych szablonów do obsługi powtarzalnych zadań, takich jak przypisywanie obowiązków i aktualizowanie statusów po dodaniu nowych decyzji. Upewnij się, że każda decyzja zostanie podpowiedziana i podjęta Dynamiczne aktualizacje przypisanych osób: Zachowaj elastyczność automatyzacji, przypisując zadania do dynamicznych grup, takich jak osoby obserwujące zadanie lub osoba, która wyzwalała aktualizację. Dzięki temu powiadomienia i zadania zawsze trafiają do właściwych osób

Zachowaj elastyczność automatyzacji, przypisując zadania do dynamicznych grup, takich jak osoby obserwujące zadanie lub osoba, która wyzwalała aktualizację. Dzięki temu powiadomienia i zadania zawsze trafiają do właściwych osób Wysyłaj powiadomienia na czas: Skonfiguruj automatyzacje e-mail, aby powiadamiać członków zespołu o nowych decyzjach lub aktualizacjach istniejących. Informuj i angażuj interesariuszy bez konieczności ręcznego tworzenia aktualizacji

Jeśli szukasz czegoś prostszego na początek, najlepszym wyborem będzie Szablon dziennika decyzji w zarządzaniu projektami ClickUp może pomóc w tworzeniu dziennika decyzji bez konieczności rozpoczynania od zera. Został on stworzony, aby pomóc w dokładnym zarządzaniu procesem decyzyjnym bez ryzyka przeoczenia szczegółów.

Szablon dziennika decyzji w zarządzaniu projektami ClickUp

Oto, co oferuje:

Niestandardowe statusy: Śledzenie postępu decyzji za pomocą dostosowanych statusów, takich jak Do przeglądu, W trakcie przeglądu, Zatwierdzona, Odrzucona i Porzucona. Potrzebujesz więcej opcji? Możesz je szybko dodać

Śledzenie postępu decyzji za pomocą dostosowanych statusów, takich jak Do przeglądu, W trakcie przeglądu, Zatwierdzona, Odrzucona i Porzucona. Potrzebujesz więcej opcji? Możesz je szybko dodać Pola niestandardowe: Przechwytuj istotne szczegóły za pomocą atrybutów takich jak Approver, Project Aspect i Impact. Uzyskaj pełną jasność co do tego, kto zatwierdził decyzję, na jakie obszary ma ona wpływ i jaki jest jej ogólny wpływ

Przechwytuj istotne szczegóły za pomocą atrybutów takich jak Approver, Project Aspect i Impact. Uzyskaj pełną jasność co do tego, kto zatwierdził decyzję, na jakie obszary ma ona wpływ i jaki jest jej ogólny wpływ Niestandardowe widoki: Uzyskaj dostęp i uporządkuj dane dotyczące decyzji za pomocą czterech różnych widoków:

Decision Log: Wyczerpująca lista wszystkich decyzji Decision Board: Tablica wizualna do szybkiego śledzenia decyzji Kalendarz: Śledzenie decyzji w oparciu o oś czasu Getting Started Guide: Ustrukturyzowany przegląd, który ustawi cię na powodzenie

Uzyskaj dostęp i uporządkuj dane dotyczące decyzji za pomocą czterech różnych widoków:

Przeczytaj również: 10 darmowych szablonów do podejmowania decyzji w Excelu, Docs i ClickUp

Usprawnienie zarządzania projektami dzięki skutecznemu rejestrowaniu decyzji

W zarządzaniu projektami pojedyncza decyzja może zmienić oś czasu, budżet i wyniki. Ale jeśli masz solidny dziennik decyzji, twój zespół może dość łatwo znaleźć przyczynę i skutek każdego z nich.

Teraz, gdy masz już pomysł, jak stworzyć dziennik decyzji, oto kilka sposobów, w jakie skuteczny dokument może usprawnić zarządzanie projektami:

Znaczenie dzienników decyzyjnych w zarządzaniu projektami

W połowie dużego projektu nowo wprowadzony interesariusz zastanawia się, dlaczego w zeszłym roku wybrano konkretną trasę. Powoduje to panikę i zdezorientowane spojrzenia podczas rozmowy na stojąco.

Jeśli masz solidny dziennik decyzji, wszystko co musisz zrobić, to ponownie przyjrzeć się decyzji. Od tego, dlaczego podjąłeś tę decyzję, po jej wpływ, masz absolutną jasność. Maintainer usprawnia komunikację, zmniejsza ryzyko i przydaje się w każdym momencie pracy cyklu życia zarządzania projektami .

Rola w automatyzacji procesów biznesowych (BPA)

Jasne, prowadzenie dziennika decyzji brzmi jak żmudny proces. Ale dzięki narzędziom takim jak ClickUp można zautomatyzować nie tylko funkcje dziennika, ale także procesy biznesowe.

Pomyśl o tym, że interesariusze są powiadamiani o zmianach bez konieczności ręcznej interwencji, a kolejne zadania są przydzielane automatycznie. Zmniejsza to również liczbę błędów i przyspiesza śledzenie projektu ze względu na minimalny wysiłek ludzki.

Połączenie z trójkątem zarządzania projektami

Trójkąt zarządzania projektami - zakres, czas i koszt - jest podstawą każdego projektu. Dzienniki decyzji pomagają Teams zrównoważyć te ograniczenia poprzez dokumentowanie kompromisów i ich konsekwencji.

Wyobraźmy sobie projekt rozwoju oprogramowania, w którym klient prosi o dodatkową funkcję w późnej fazie oś czasu. Dodanie tej funkcji zwiększyłoby zakres projektu i wpłynęłoby zarówno na czas, jak i koszty. Teams zgadza się dotrzymać terminu, ale po zwiększonych kosztach.

Twój dziennik decyzji będzie teraz zawierał uzasadnienie wykonanych połączeń i ich wpływ na wynik. Jako osoby zarządzające projektami możesz w przejrzysty sposób wykazać, w jaki sposób decyzje są zgodne z celami strategicznymi i dostosowują się do zmieniających się wymagań.

