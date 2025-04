15 najlepszych alternatyw dla grup na Facebooku w 2025 roku

Szukasz przestrzeni do zbudowania dobrze prosperującej społeczności online dla swoich najbardziej wartościowych członków? Grupy na Facebooku mogą być łatwym punktem wyjścia, ale często okazują się niewystarczające, gdy społeczność rośnie i ewoluuje.

Gdy początkowa ekscytacja opadnie, prawdopodobnie zauważysz, że platforma nie ma zaawansowanych funkcji społecznościowych potrzebnych do budowania biznesu skoncentrowanego na społeczności, takich jak niestandardowy branding, zaawansowana analityka i narzędzia do zarządzania wydarzeniami.

Dlatego też przygotowaliśmy listę najlepszych alternatyw dla Facebook Groups. Od darmowych aplikacji do przesyłania wiadomości po potężne oprogramowanie do strumieniowego przesyłania wideo - te proste, darmowe platformy społecznościowe są wyposażone w funkcje zaprojektowane do połączenia, zaangażowania i skalowania społeczności tak, jak chcesz.

Dlaczego warto wybrać alternatywne grupy na Facebooku?

Grupy na Facebooku to łatwy i popularny sposób na połączenie się z ludźmi i budowanie społeczności online, dzięki ich szerokiemu zasięgowi i dostępności. Mają one jednak kilka limitów:

1. Nieefektywne udostępnianie plików

Pliki i załączniki są rozrzucone po postach i komentarzach w każdej grupie na Facebooku, co utrudnia ich lokalizację i organizację. Musisz przewijać w nieskończoność, aby zlokalizować określone posty lub dokumenty.

2. Brak niestandardowych funkcji

Jasne, grupy na Facebooku są łatwe do ustawienia, ale nie można ich dokładnie dostosować. Chcesz zmienić układ, czcionkę lub wrażenia użytkownika, aby lepiej odzwierciedlały Twoją markę? Nie. Utknąłeś z uniwersalnym podejściem Facebooka.

3. Zdezorganizowane dyskusje

Prowadzenie grupy na Facebooku może wydawać się pracą na pół etatu. Pomiędzy kontami spamerskimi, trollami i limitem kontroli administratora, trudno jest utrzymać płynne działanie. A ponieważ narzędzia Facebooka są dość sztywne, nie można niestandardowo zarządzać postami, zatwierdzeniami lub moderacją.

Oto dobra wiadomość: Facebook nie jest jedyną platformą do budowania społeczności. Istnieje kilka platform, które zapewniają znacznie większą kontrolę, pomagając stworzyć przestrzeń, która jest dokładnie taka, jak Twoja marka.

Niektóre alternatywy dla grup na Facebooku oferują nawet narzędzia do monetyzacji i angażowania społeczności.

15 najlepszych alternatyw dla grup na Facebooku

Przetestowaliśmy szeroki zakres platform społecznościowych, aby znaleźć najlepsze alternatywy dla grup na Facebooku i cieszymy się, że możemy podzielić się naszymi odkryciami. Oto najlepsze opcje, które pozwalają stworzyć własną społeczność online z ulepszonymi doświadczeniami użytkowników.

1. ClickUp (najlepszy do współpracy grupowej z narzędziami do zarządzania projektami i przepływu pracy)

Połącz się z ludźmi na ClickUp i współpracuj w czasie rzeczywistym

Jeśli szukasz alternatywy dla grup na Facebooku, która pomoże ci nawiązać i zbudować znaczące połączenia z członkami społeczności, ClickUp jest właśnie tym, czego potrzebujesz.

ClickUp to everything app for work_ która łączy zarządzanie projektami, dokumentami i komunikację w zespole, a wszystko to na jednej platformie - przyspieszonej przez automatyzację i wyszukiwanie nowej generacji AI. Możesz go używać do zapraszania członków jako gości lub dodawania ich do obszaru roboczego w celu płynnej współpracy przy projektach budujących społeczność.

Z Czat ClickUp możesz wysyłać osobiste wiadomości DM do interakcji jeden na jeden. Jeśli współpracujesz z członkiem zespołu lub jesteś jego mentorem, możesz z łatwością przekształcić swoje rozmowy w wykonalne zadania.

W przeciwieństwie do grup na Facebooku, nie musisz wielokrotnie dodawać wielu załączników. ClickUp Chat pozwala połączyć zadania i wiadomości, aby upewnić się, że wszyscy znają kontekst. Możesz również zorganizować Czat w Przestrzenie, tworząc oddzielne publiczne i prywatne kanały dla różnych pomysłów lub projektów.

Chcesz udostępniać aktualizacje dla całej społeczności? **Używaj postów do ogłaszania, wywoływania dyskusji lub udostępniania ekscytujących pomysłów

łącz się z członkami społeczności i śledź zadania za pomocą ClickUp Chat_

Najlepsza część? Możesz znaleźć dowolną wiadomość za pomocą funkcji wyszukiwania na czacie. Koniec z przewijaniem setek wiadomości w celu znalezienia odpowiednich informacji.

Rozpoczęcie pracy jest bardzo proste dzięki Szablon zarządzania społecznością ClickUp **Jest to gotowe do użycia ustawienie, które pomaga zorganizować obszar roboczy, zaplanować strategie komunikacji , usprawnij cykl pracy i zacznij budować swoją społeczność bez marnowania czasu na zastanawianie się.

ClickUp najlepsze funkcje

Nagrywaj i udostępniaj wideo lub instrukcje ekranowe bez wysiłku, aby wizualnie przekazywać pomysły lub instrukcje za pomocą ClickUp Clips Współpracuj z członkami społeczności w czasie rzeczywistym dzięki Dokumenty ClickUp . Oferuje bezpieczną kontrolę dostępu w celu zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa

Automatycznie otrzymuj podsumowania projektów i śledź postępy zadań dzięki ClickUp Brain Łatwo usprawnij strategie zespołu i dostosuj cele dzięki gotowym, konfigurowalnymszablony planów komunikacji Uprość planowanie zawartości dzięki gotowym do użycia szablonomszablony mediów społecznościowychzaprojektowanym z myślą o oszczędności czasu

Integracja z ponad 1000 aplikacji, takich jak Slack, Google Drive i Zoom z Integracje ClickUp aby zarządzać wszystkim w jednym miejscu

Limity ClickUp

Szeroki zakres funkcji może przytłoczyć nowych użytkowników i wymagać czasu na ich opanowanie

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się w sprawie ceny

Skontaktuj się w sprawie ceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o ClickUp?

Naszym wyzwaniem było stworzenie wirtualnej organizacji, która zapewniałaby wystarczającą strukturę bez tłumienia różnych teamów, z których każdy miał inną kulturę i styl pracy. Sekretem było przyjęcie prawdziwie oddolnego podejścia, w którym każdy udostępniał swoje najlepsze praktyki. Wynikiem tego była wirtualna kultura współpracy, która jest prawdziwie samokierująca i stale samodoskonaląca się dzięki innowacjom i opiniom użytkowników. David Corner, Digital Manager Europe w STANLEY Security

2. Slack (najlepszy do współpracy w miejscu pracy i korporacji)

via Slack Slack jest popularnym narzędzie komunikacji dla przedsiębiorstw do współpracy zespołowej i zarządzania społecznościami online. W przeciwieństwie do Facebook Groups, Slack utrzymuje porządek i profesjonalizm. Możesz tworzyć prywatne przestrzenie lub kanały dla określonych tematów, załączać pliki w celu łatwej współpracy i tworzyć podgrupy dla określonych dyskusji.

Chcesz połączyć się z członkiem grupy w czasie rzeczywistym, aby prowadzić zaawansowane rozmowy? Użyj Huddle. Slack pozwala również zapisywać ważne wiadomości osobno, aby mieć do nich łatwy dostęp później.

Najlepsze funkcje Slack

Przypinanie ważnych wiadomości i zasobów w kanałach dla łatwego dostępu

Niestandardowe preferencje powiadomień w celu ograniczenia rozpraszania uwagi

Ustawienie przypomnień w konwersacjach, aby być na bieżąco z ważnymi zadaniami

Limity Slack

Rozmowy są automatycznie usuwane po 90 dniach w planie Free

Cennik Slack

Free

Pro: $8.75/miesiąc

$8.75/miesiąc Business+: 15 USD/miesiąc

15 USD/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Slack

G2: 4,5/5 (ponad 33 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 33 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 27 000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Slack?

Najlepsze aspekty Slack to intuicyjne kanały komunikacji, które umożliwiają zorganizowaną współpracę w naszych zespołach. Funkcje takie jak dyskusje w wątkach, udostępnianie plików i integracja z narzędziami takimi jak Google Drive, Trello i Zoom sprawiają, że cykl pracy jest płynny. Free Plany mają ograniczone obciążenie dla udostępnianych plików.

Recenzja G2

3. Discord (najlepszy do gier i transmisji na żywo)

via Discord Discord oferuje nowy sposób na połączenie i rozwój społeczności, szczególnie dla tych, którzy cenią sobie interakcje w czasie rzeczywistym. Świetnie nadaje się do strumieniowania na żywo, gier lub swobodnych dyskusji. Członkowie Teams mogą nawet dodawać emotikony i naklejki, tworzyć niestandardowe awatary i używać efektów dźwiękowych, aby zwiększyć zaangażowanie społeczności.

Chcesz zoptymalizować swój serwer? Wypróbuj kilka Hacki do Discorda jak tworzenie kanałów tematycznych, aby rozmowy były skupione i zorganizowane. Można również ustawić niestandardowe uprawnienia dla każdego kanału, zapewniając dostęp do odpowiedniej zawartości i zapobiegając przepełnieniu czatów.

Discord - najlepsze funkcje

Integracja platform takich jak Twitch i YouTube w celu scentralizowania interakcji społeczności

Automatyzacja zadań, takich jak witanie nowych członków i zarządzanie rolami za pomocą botów AI

Płynna komunikacja za pomocą głosu i tekstu

Dodawanie do 250 000 członków na serwerach Discord

Limity Discorda

Dostępny jest czat głosowy, ale brakuje wbudowanych funkcji wideo

Ceny Discorda

Free

Discord Nitro Basic: $2.99/miesiąc

$2.99/miesiąc Discord Nitro: $9.99/miesiąc

Discord oceny i recenzje

Capterra: 4.7/5 (450+ recenzji)

4.7/5 (450+ recenzji) G2: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Discordzie?

Uwielbiam to, jak łatwy w użyciu jest Discord. Jest szybki i ma świetnie wyglądający interfejs użytkownika. Tworzenie różnych grup i społeczności jest bardzo łatwe, a interakcja z innymi jest świetną zabawą.

Recenzja Capterra

4. Mighty Networks (najlepsza do tworzenia społeczności online z białą etykietą)

via Mighty Networks Mighty Networks pozwala stworzyć w pełni markową i dochodową społeczność. Możesz dodawać swoje kursy, członkostwa i oferty w jednym miejscu. Oferuje elastyczne bloki konstrukcyjne zwane przestrzeniami, aby dodać niestandardowe funkcje dla swojej społeczności.

MightNetworks umożliwia również strumieniowanie na żywo i opcje czatu w czasie rzeczywistym. Członkowie społeczności mogą łatwo dołączyć z Internetu, Androida lub iOS i połączyć się ze sobą za pośrednictwem prywatnych wiadomości lub czatów w małych grupach.

Najlepsze funkcje Mighty Networks

Integracja aplikacji innych firm w celu organizowania wydarzeń

Łatwe skalowanie bez limitów hostów, członków i moderatorów

Opracowanie markowej aplikacji mobilnej w celu spersonalizowania społeczności

Tworzenie bibliotek zasobów i planowanie zawartości kursów

Limity Mighty Networks

Nie oferuje darmowego planu

Nowi użytkownicy zaznajomieni z Facebook Groups mogą mieć początkowo trudności z adaptacją

Cennik Mighty Networks

**Społeczność:$49/miesiąc

Plan kursów: 119 USD/miesiąc

119 USD/miesiąc Plan Business: $219/miesiąc

$219/miesiąc Plan Path-to-Pro: $430/miesiąc

Oceny i recenzje Mighty Networks

G2: 4.6/5 (ponad 350 recenzji)

4.6/5 (ponad 350 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 80 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Mighty Networks?

Przez lata prowadziłem moją społeczność podcasterów i twórców zawartości w grupie na Facebooku. Ale jedną WIELKĄ rzeczą, która zawsze stała nam na drodze, było rozproszenie uwagi. Teraz, w naszej społeczności Mighty Network, Podcasters Connect, ludzie wiedzą, że kiedy wejdą, nie będą bombardowani przez wszystkie czynniki rozpraszające, które pojawiają się w typowych mediach społecznościowych. Jedynym wyzwaniem związanym z Mighty Networks jest system "Plan". Migracja istniejących klientów na platformę była trudniejsza niż początkowo sądziłem. Ale powoli się z tym oswajam.

Recenzja G2

Mighty Pro, dodając logo swojego biznesu i motyw kolorystyczny.

5. LinkedIn (najlepszy dla profesjonalnych sieci i grup branżowych)

via LinkedIn Grupy LinkedIn oferują fantastyczny sposób na budowanie społeczności w ramach platformy mediów społecznościowych. Jest to podobne do Grup na Facebooku, ale z bardziej profesjonalną przewagą. Grupy te tworzą przestrzeń społecznościową, w której podobnie myślące osoby mogą się połączyć, wymieniać pomysłami i wspólnie się rozwijać.

Możesz ustawić zasady grupy, zaprosić swoje połączenia do dołączenia do grup i dodać link do grupy do swojego profilu LinkedIn. Pomaga to być na bieżąco z trendami w branży, jednocześnie budując społeczność, która wnosi prawdziwą wartość dodaną. LinkedIn umożliwia również wyświetlanie płatnych reklam w celu promocji grupy.

Najlepsze funkcje LinkedIn

Dostęp do globalnych możliwości nawiązywania kontaktów poza limitami geograficznymi

Udostępnianie blogów, białych ksiąg, infografik, materiałów wideo i innych materiałów określonej grupie odbiorców

Korzystanie z grup do prowadzenia badań rynkowych i bycia na bieżąco z trendami

Limity LinkedIn

Nie oferuje wbudowanych opcji do zrobienia pieniędzy na swojej grupie

Transmisje na żywo są zbyt skomplikowane, wymagają zatwierdzenia i ustawienia zewnętrznego oprogramowania

Cennik LinkedIn

Free

Premium: $29.99/miesiąc

$29.99/miesiąc Business: $59.99/miesiąc

Oceny i recenzje LinkedIn

G2: 4.3/5 (ponad 350 recenzji)

4.3/5 (ponad 350 recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o LinkedIn?

Uwielbiam to, że ludzie mogą dzielić się relatywną, ważną zawartością w grupie, wspólnymi odsetkami, ważnymi ofertami pracy i artykułami (na LinkedIn). Chciałbym, aby łatwiej było wyszukiwać zawartość z poprzednich postów, zamiast przewijać przez chwilę.

Recenzja G2

Grupy LinkedIn pochodzą z 2005 roku, co czyni je jednym z najstarszych narzędzi społecznościowych online, które są nadal w użyciu!

6. Discourse (najlepszy do tworzenia ustrukturyzowanych forów społecznościowych typu open source)

via Dyskurs Discourse jest platformą open-source, hostowaną na GitHub. Jest to nowoczesna wersja klasycznych forów dyskusyjnych. Discourse pozwala dodawać moderatorów społeczności i posiada przydatną funkcję powiadomień, dzięki której będziesz na bieżąco informowany, gdy ktoś odpowie na twoje posty.

To powiedziawszy, Discourse jest bardzo prosty w porównaniu do niektórych bardziej zaawansowanych platform społecznościowych. Najlepiej nadaje się do społeczności deweloperów z pewną wiedzą na temat kodowania, ponieważ ustawienie go samodzielnie może być trudne.

Najlepsze funkcje Discourse

Efektywne śledzenie i zarządzanie zawartością dzięki prostemu systemowi kolejek dla moderatorów

Niestandardowe powiadomienia poprzez ustawienie szczegółowych alertów do obserwowania określonych kategorii

Utrzymywanie nadzoru i skuteczne rozwiązywanie problemów dzięki niezbędnemu śledzeniu logów

Płynne monitorowanie interakcji z użytkownikami dzięki pomocnym notatkom dla wielu członków

Limity Discourse

Discourse został zaprojektowany z myślą o programistach i wymaga umiejętności administratora w zakresie hostingu i ustawień

Przejście z innej osobistej platformy społecznościowej na Discourse może być trudne i czasochłonne

Ceny Discourse

Starter: $20/miesiąc

$20/miesiąc Standard: $100/miesiąc

$100/miesiąc Business: $500/miesiąc

$500/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Discourse oceny i recenzje

Capterra: Za mało recenzji

Za mało recenzji G2: 4.0/5 (60+ opinii)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Discourse?

Discourse jest naprawdę łatwy w użyciu i pozwala na otwartą dyskusję na platformie w stylu forum. Jest dość konfigurowalny, dzięki czemu można tworzyć różne tematy i kategorie, a także śledzić zaangażowanie użytkowników.

Recenzja G2

Jeśli nie jesteś obeznany z technologią, Discourse oferuje usługę do zrobienia społeczności za ciebie, ale wiąże się to z wysoką ceną - około $100/miesiąc.

7. Circle (najlepsza platforma społecznościowa z wbudowanymi narzędziami do tworzenia kursów)

via Koło Circle to platforma społecznościowa dla twórców, trenerów i przedsiębiorców, którzy chcą zarabiać pasywnie dzięki swoim kursom i wydarzeniom. W ramach platformy można tworzyć grupy oparte na kohorcie i lekcje kroplowe, wysyłać masowe DM i prowadzić osobiste lub grupowe sesje coachingowe

Platforma umożliwia nawet utworzenie osobistego kanału głównego dla wszystkich członków społeczności i wysyłanie zautomatyzowanych cotygodniowych podsumowań w celu zwiększenia zaangażowania. Najlepszą funkcją Circle jest możliwość prowadzenia wideo na żywo. Możesz ustawić godziny pracy, prowadzić sesje AMA na żywo i do zrobienia livestreaming do interakcji ze swoją społecznością.

Najlepsze funkcje Circle

Niestandardowa platforma odzwierciedlająca unikalną tożsamość marki

Ułatwianie prywatnych i bezpośrednich wiadomości oraz dyskusji grupowych w celu wspierania głębszych połączeń

Tworzenie niestandardowych stron docelowych dla wydarzeń na żywo

Ograniczenia Circle

Przestrzenie nie są uniwersalne; nie można łączyć dyskusji z przestrzeniami kursów

Aplikacja na Androida jest limitowana i nie ma opcji aplikacji z białą etykietą

Ceny Circle

Professional: $89/miesiąc

$89/miesiąc Business: 199 USD/miesiąc

199 USD/miesiąc Enterprise: $360/miesiąc

$360/miesiąc Plus Branded App: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Circle

G2: 4,8/5 (ponad 60 recenzji)

4,8/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 20 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Circle?

Circle.so wyróżnia się intuicyjnym i przyjaznym dla użytkownika interfejsem, który upraszcza budowanie społeczności i zarządzanie nią.

Recenzja G2

Przestrzenie Circle w stylu watercooler pozwalają na swobodne dyskusje, dzięki czemu świetnie nadają się do wspierania połączeń poza tematem w grupach zawodowych.

8. Kajabi Communities (najlepsze do hostingu i sprzedaży kursów online)

via Społeczności Kajabi Kajabi jest powszechnie uznawana za platformę do budowania i zarządzania biznesami online. Pozwala na stworzenie własnej strony internetowej, projektowanie programów kursów lub coachingów, przetwarzanie płatności, prowadzenie kampanii marketingowych i ustawienie lejków sprzedażowych - wszystko z jednego miejsca.

To, co wyróżnia Kajabi jako alternatywę dla Facebook Groups, to funkcja Community Product. Narzędzie to umożliwia stworzenie przestrzeni społecznościowej bezpośrednio na stronie internetowej, pełniącej funkcję podobną do forum.

Najlepsze funkcje Kajabi Communities

Zbuduj witrynę członkowską za pomocą solidnego kreatora stron internetowych

Dostęp do szerokiego zakresu konfigurowalnych szablonów stron docelowych

Wykorzystaj wbudowane narzędzia do e-mail marketingu, aby bezproblemowo komunikacji grupowej Korzystaj z oprogramowania lejka sprzedażowego, aby angażować potencjalnych klientów na każdej scenie ich podróży

Twórz grywalizowane doświadczenia edukacyjne ze śledzeniem postępów, quizami i certyfikatami

Ograniczenia Kajabi Communities

Limit narzędzi do angażowania studentów i społeczności

Ceny mogą być drogie dla celów budowania społeczności

Cennik Kajabi Communities

Kickstarter: $69/miesiąc

$69/miesiąc Podstawowy: 149 USD/miesiąc

149 USD/miesiąc Growth: $199/miesiąc

$199/miesiąc Pro: 399 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Kajabi Communities

G2: 4.3/5 (ponad 80 recenzji)

4.3/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 200 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Kajabi Communities?

Łatwa do wdrożenia platforma do obsługi kursów, strony internetowej, e-maili, koszyka na zakupy i wielu innych funkcji. Posiada etykiety, sekwencje e-mail, quizy, podcasty, blogi, hosting wideo i niesamowitą elastyczność.

Recenzja G2

9. Patreon (najlepszy do tworzenia społeczności w celu monetyzacji zawartości)

via Patreon Patreon ułatwia twórcom zawartości rozwijanie i zarabianie na swoich społecznościach. Jest to platforma członkowska, która pozwala łatwo zarabiać dzięki usługom subskrypcji. Ustawienie jest proste: zarejestruj się, twórz poziomy subskrypcji i zacznij oferować ekskluzywne korzyści swoim fanom. Korzyści te mogą obejmować dostęp do kanału Patreon, czaty grupowe tylko dla członków, fora i inne specjalne bonusy.

Patreon oferuje sposób na połączenie się z odbiorcami na głębszym poziomie. Zapewniasz swoim fanom traktowanie VIP, jednocześnie budując trwałą strukturę społeczności wokół swojej pracy. Kto by tego nie pokochał?

Najlepsze funkcje Patreon

Tworzenie ekskluzywnych forów dla określonych poziomów członkostwa dzięki integracji z Discourse

Przypisywanie ról opartych na poziomach na Discordzie w celu wyróżnienia lojalnego wsparcia

Uzyskiwanie stałego dochodu dzięki cyklicznym subskrypcjom

Limity Patreon

Nie oferuje tak dużej kontroli w porównaniu do zarządzania grupami na własnej stronie internetowej

Patreon potrąca procent od zarobków uzyskanych za pośrednictwem platformy

Cennik Patreon

**Free

Pro: 8% zarobków

8% zarobków Premium: 12% zarobków

Oceny i recenzje Patreon

G2: 4.1/5 (ponad 60 recenzji)

4.1/5 (ponad 60 recenzji) Capterra: 4.9/5 (ponad 100 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Patreonie?

Patreon to świetny sposób na połączenie się z niestandardowymi klientami i sprawienie, by poczuli się częścią wyjątkowej społeczności.

Recenzja G2

Twórcy na Patreon łącznie zarobili ponad 8 miliardów dolarów od czasu jej uruchomienia, co czyni ją wiodącą platformą dla zarabiających społeczności.

10. BuddyBoss (najlepszy do budowania konfigurowalnych społeczności online)

via BuddyBoss BuddyBoss rozpoczął swoją działalność jako oprogramowanie open-source, dając użytkownikom swobodę dostosowywania go do własnych potrzeb. Z czasem przekształciło się ono w internetową platformę społecznościową.

Dzięki BuddyBoss możesz stworzyć społeczność podobną do Facebooka bezpośrednio na swojej stronie WordPress. Pozwala na dodanie niestandardowych funkcji budowania i zarządzania społecznością, takich jak sklepy internetowe, tłumaczenia, pulpity aktywności i wzmianki. Ma jednak ograniczone opcje projektowania, więc będziesz potrzebować dobrego motywu, aby Twoja witryna była atrakcyjna wizualnie.

Najlepsze funkcje BuddyBoss

Tworzenie profili użytkowników, kanałów wiadomości, prywatnych wiadomości, forów i grup społecznościowych dzięki wbudowanym funkcjom

Płynna integracja z LearnDash i WooCommerce w celu sprzedaży zawartości poprzez subskrypcje lub jednorazowe płatności

Zwiększ zaangażowanie członków, dodając grywalizację, tablice ogłoszeń, wydarzenia i nie tylko dzięki kompatybilnym wtyczkom WordPress

Limity BuddyBoss

Choć przyjazny dla użytkownika, jego opanowanie może zająć trochę czasu, jeśli jesteś nowy w WordPress lub platformach społecznościowych

Do określonych funkcji mogą być wymagane dodatkowe wtyczki

Cennik BuddyBoss

Plan dla pojedynczej witryny: 299 USD/rok

299 USD/rok Plan dla pięciu witryn: 349 USD/rok

349 USD/rok Plan dla dziesięciu witryn: $449/rok

$449/rok Plan standardowy: 179 USD/miesiąc, rozliczany rocznie

179 USD/miesiąc, rozliczany rocznie Usługa zrobiona dla ciebie: Za dodatkową jednorazową opłatą w wysokości 1,999 USD, usługa ta oferuje rozszerzone usługi brandingu i projektowania marketingowego, dodane do planu standardowego

Za dodatkową jednorazową opłatą w wysokości 1,999 USD, usługa ta oferuje rozszerzone usługi brandingu i projektowania marketingowego, dodane do planu standardowego Developer Add-on: Jednorazowa opłata w wysokości $299

BuddyBoss oceny i recenzje

Brak dostępnych recenzji

11. Reddit (najlepszy do połączenia z podobnie myślącymi osobami w niszowych społecznościach)

via Reddit Reddit działa podobnie do Facebook Groups, ale daje większą kontrolę nad społecznością i nie ingeruje w dane użytkowników. Możesz ustawić subreddit, aby zebrać ludzi o wspólnych odsetkach, aby omówić tematy w dobrze zorganizowany sposób. Pozwala również użytkownikom subskrybować konkretne społeczności lub tematy, co pomaga budować poczucie połączenia i przynależności

Marki mogą tworzyć subreddity, aby odpowiadać na pytania i opinie użytkowników oraz angażować się w dyskusje z ich celami. Społeczności Reddit pomagają również firmom zrozumieć bolączki, preferencje i trendy ich klientów poprzez obserwację konwersacji.

Najlepsze funkcje Reddit

Możliwość wyboru spośród czterech rodzajów społeczności na Reddit: publicznej, ograniczonej, prywatnej lub tylko premium

Dodawanie unikalnych zasad i wytycznych dostosowanych do każdego subreddita

Głosowanie w górę lub w dół zawartości w oparciu o jej znaczenie, odsetki i przydatność dla społeczności

Limity Reddit

Brak wbudowanej opcji monetyzacji grupy lub bezpośredniego generowania przychodów

Brak funkcji wideo-czatu, co ogranicza możliwości interakcji w czasie rzeczywistym

Cennik Reddit

Free dla użytkowników i Business, aby utworzyć subreddit. Reklamy są płatne

Oceny i recenzje Reddit

G2: 4.2/5 (50+ recenzji)

4.2/5 (50+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Reddit?

Reddit to wyjątkowa platforma mediów społecznościowych, która pozwala swoim użytkownikom dołączyć do społeczności, publikować zawartość i angażować się w dyskusje z innymi użytkownikami.

Recenzja G2

Użyj systemu nagród Reddit, aby przyznawać "nagrody" członkom z wyjątkowymi postami lub komentarzami, zwiększając zaangażowanie społeczności.

12. Bettermode (najlepszy do zarządzania profesjonalnymi, niestandardowymi społecznościami klientów w witrynie)

via Bettermode Szukasz sposobu na zbudowanie markowej społeczności klientów bezpośrednio na stronie internetowej Twojej firmy? Bettermode (dawniej Tribe) może być właśnie tym, czego potrzebujesz. Ta platforma z białą etykietą integruje się bezpośrednio z twoją stroną firmową, dając ci profesjonalną przestrzeń forum, gdzie twoi odbiorcy mogą się połączyć i zaangażować.

Dzięki Bettermode możesz prowadzić dyskusje, udostępniać zawartość i tworzyć aplikacje mobilne ze swoim brandingiem. Twoi niestandardowi klienci mogą uczestniczyć w dyskusjach, publikując zdjęcia i wideo, dołączając do ankiet i angażując się w dyskusje organizowane przez określone przestrzenie społecznościowe.

Najlepsze funkcje Bettermode

Ustawienie reguł automatyzacji w celu ograniczenia spamu i zapewnienia prywatności i bezpieczeństwa społeczności

Umożliwienie dyskusji na forum pod marką firmy

Efektywne organizowanie konwersacji przy użyciu przestrzeni

Limity trybu Bettermode

Brak funkcji czatu w porównaniu z innymi narzędziami do komunikacji w miejscu pracy

Brak wsparcia dla hostingu wydarzeń

Cennik Bettermode

Free

Lite: $24/miesiąc

$24/miesiąc Pro: $59/miesiąc

$59/miesiąc Business: $119/miesiąc

Oceny i recenzje Bettermode

G2: 4.6/5 (ponad 100 recenzji)

4.6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 90 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Bettermode?

Jest tak prosty w użyciu, że otrzymujesz bloki, z których możesz zbudować swoją platformę społecznościową, a następnie możesz dodać więcej funkcji i niestandardowych funkcji, jeśli chcesz.

Recenzja G2

Możesz użyć konfigurowalnego pulpitu analitycznego Bettermode do monitorowania trendów i zaangażowania w swojej społeczności.

13. Telegram (najlepszy do hostowania dużych grup z monetyzowanymi transmisjami i kanałami)

via Telegram Telegram zaczynał jako aplikacja do czatowania ze społecznością, ale teraz jest czymś znacznie więcej. Pomyśl o nim jako o mieszance e-maila, transmisji na żywo i wiadomości. Możesz wysyłać wiadomości, udostępniać wideo i przesyłać pliki w grupie.

Umożliwia ustawienie różnych kanałów i tworzenie społeczności skupionych na określonych tematach. Możesz także przypinać zasady grupy i ważne wiadomości. To, co sprawia, że Telegram jest świetną alternatywą dla Facebook Groups, to opcja transmisji na żywo i połączenia z członkami grupy docelowej w czasie rzeczywistym.

Najlepsze funkcje Telegrama

Tworzenie grup do 200 000 członków

Odpowiadanie na konkretne wiadomości w czatach grupowych poprzez przesunięcie w lewo i wpisanie odpowiedzi

Wzmianki o członkach w czacie grupowym, aby przyciągnąć ich uwagę i natychmiast zaangażować ich w rozmowę

Limity Telegrama

Głównie jednokierunkowy, brak prawdziwej interakcji ze społecznością

Brak wsparcia dla wydarzeń na żywo lub kursów online

Cennik Telegram

Free

Telegram oceny i recenzje

Capterra: 4.7/5 (6,000+ recenzji)

4.7/5 (6,000+ recenzji) G2: Za mało recenzji

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Telegramie?

To, co podoba mi się w Telegramie, to możliwość tworzenia dużych grup, kanałów, a udostępnianie plików do 2 GB jest fantastyczne.

Recenzja Capterra

Wypróbuj ankiety i quizy Telegrama, aby uczynić swoje kanały bardziej interaktywnymi i utrzymać zaangażowanie członków.

14. WhatsApp (najlepszy do budowania społeczności osobistych i zawodowych)

via WhatsApp Chociaż WhatsApp jest powszechnie używany jako prywatna aplikacja do przesyłania wiadomości, umożliwia również użytkownikom tworzenie prywatnej (darmowej lub płatnej) przestrzeni społecznościowej w celu połączenia się z osobami o podobnych poglądach, obecnymi klientami lub potencjalnymi klientami. WhatsApp zapewnia wsparcie dla czatów grupowych, wiadomości Business a nawet połączenia głosowe i wideo zapewniające płynną komunikację w czasie rzeczywistym.

Możesz wysyłać ogłoszenia społecznościowe na czacie ogólnym, tworzyć wydarzenia społecznościowe i korzystać z AI, aby uzyskać szybkie odpowiedzi na wszelkie pytania. Plus, Duży rozmiar grupy WhatsApp pozwala na połączenie się z mnóstwem członków w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje WhatsApp

Tworzenie podgrup w ramach społeczności dla określonych tematów

Zatwierdzanie lub usuwanie członków i kontrolowanie, kto może wysyłać wiadomości do grupy

Dodawanie członków za pomocą połączonych linków lub bezpośrednio z kontaktów

Limity WhatsApp

Każdy, kto ma Twój numer telefonu, może uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych i statusu, chyba że dostosujesz ustawienia prywatności

WhatsApp ogranicza liczbę zdjęć, które można wysłać jednocześnie

Cennik WhatsApp

Free

Oceny i recenzje WhatsApp

G2: 4,7/5 (ponad 80 recenzji)

4,7/5 (ponad 80 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 15 000 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o WhatsApp?

Osobiście uważam, że WhatsApp ma dobrą bazę odbiorców na całym świecie, co czyni go najlepszą platformą do dotarcia do maksymalnej liczby odbiorców w celach biznesowych. Platforma ta jest dostępna na wszystkich urządzeniach, co ułatwia niestandardowy kontakt z klientami w dowolnym momencie.

Recenzja G2

15. Hivebrite (najlepszy do budowania sieci absolwentów i społeczności zawodowych)

via Hivebrite Hivebrite to dedykowana prywatna platforma społecznościowa, stworzona z myślą o sieciach absolwentów. Oferuje funkcje takie jak fora dyskusyjne, grupy i podgrupy, markową aplikację mobilną, a nawet tablicę ofert pracy do udostępniania możliwości. Możesz połączyć ją ze swoim CRM, aby zarządzać wydarzeniami na żywo, biletami i listami uczestników bez wysiłku.

Pozwala również tworzyć niestandardowe opcje profilu, aby ograniczyć widoczność członków i możliwość wyszukiwania, dzięki czemu członkowie społeczności nie mogą wysyłać spamu do innych. Niemniej jednak, Hivebrite skłania się bardziej w kierunku tworzenia sieci kontaktów niż budowania aktywnej, super zaangażowanej społeczności.

Najlepsze funkcje Hivebrite

Tworzenie regionalnych oddziałów w celu obsługi lokalnych społeczności i zwiększania zasięgu

Dostęp do cennych danych i narzędzi analitycznych do śledzenia zaangażowania i poprawy wydajności

Płynne organizowanie wydarzeń na żywo i zarządzanie nimi dzięki wbudowanym funkcjom planowania

Tworzenie markowych aplikacji mobilnych oferujących spersonalizowane doświadczenie dla członków społeczności

Limity Hivebrite

Projekt platformy i interfejs mogą wydawać się nieco przestarzałe

Ceny Hivebrite

Połączenie: 799 USD/miesiąc

799 USD/miesiąc Skala: Niestandardowy cennik

Niestandardowy cennik Enterprise: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Hivebrite

G2: 4.4/5 (ponad 100 recenzji)

4.4/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 60 recenzji)

Co prawdziwi użytkownicy mówią o Hivebrite?

Hivebrite wyróżnia się elastyczną konstrukcją, łatwością wdrożenia, łatwością integracji, funkcjami interakcji z członkami i obsługą klienta. Bez (lub z minimalnymi) umiejętnościami technicznymi można niestandardowo dostosować układ każdej strony za pomocą przeciągania i upuszczania elementów strony oraz automatycznej zawartości.

Recenzja G2

Aktualizacja z Facebook Groups za pomocą ClickUp

Jasne, grupy na Facebooku to wygodny sposób na połączenie się z ludźmi, poszerzenie swojej sieci kontaktów i promocję swoich produktów. Jednakże, aby zbudować i skalować naprawdę dobrze prosperującą społeczność online, potrzebna jest dedykowana platforma społecznościowa, która umożliwia łatwe niestandardowe i zorganizowane interakcje.

Najlepszą alternatywą dla Facebooka jest LinkedIn Groups. Jeśli chcesz stworzyć niszową społeczność dla swojej marki, Mighty Networks może być odpowiednim rozwiązaniem. Jeśli jednak potrzebujesz platformy, która ułatwia współpracę, ClickUp jest najlepszą alternatywą dla grup na Facebooku.

Dzięki ClickUp możesz bez wysiłku budować i zarządzać swoją społecznością online, współpracować z członkami grupy, śledzić postęp zadań, automatyzować powtarzalne zadania i wiele więcej. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zwiększ swoje wysiłki na rzecz budowania społeczności!