Slack vs. Discord: Która aplikacja do czatu jest lepsza?

Kiedy myślimy o komunikacji w zespole, dwie nazwy, które przychodzą nam do głowy to Slack i Discord.

Slack, pierwotnie zaprojektowany do komunikacji w miejscu pracy, przekształcił się we wszechstronną platformę współpracy dla Teams każdej wielkości. Discord zyskał popularność wśród graczy, ale rozszerzył się również na społeczności i grupy odsetkowe.

Teraz, podczas gdy oba są narzędzia komunikacji asynchronicznej które oferują wiadomości błyskawiczne, czat głosowy i funkcje budowania społeczności, są przeznaczone dla różnych odbiorców i przypadków użycia.

W tym artykule porównamy Slack i Discord, aby dowiedzieć się, która aplikacja do czatowania jest lepsza i z jakich powodów. Spojrzymy również na Reddit, aby zobaczyć, co armia Reddit myśli o Slack vs. Discord.

Zacznijmy od Slacka. 👇

Zrozumieć Slack

przez Slack Slack to oparta na chmurze platforma komunikacyjna przeznaczona do współpracy w miejscu pracy. Zasadniczo jest to cyfrowy obszar roboczy, w którym Teams mogą komunikować się, udostępniać pliki i współpracować nad projektami.

Slack zastępuje tradycyjne wiadomości e-mail i aplikacje do komunikacji zespołowej poprzez centralizację komunikacji w jednym miejscu. Niektóre podstawowe funkcje obejmują:

Udostępnianie i prywatne kanały: Są to zorganizowane przestrzenie dla konkretnych tematów lub projektów

Są to zorganizowane przestrzenie dla konkretnych tematów lub projektów Slack Huddles: Natychmiastowe rozmowy głosowe/wideo z zespołem

Natychmiastowe rozmowy głosowe/wideo z zespołem Bezpośrednie przesyłanie wiadomości: Wysyłanie wiadomości w czatach jeden na jeden lub grupowych

Wysyłanie wiadomości w czatach jeden na jeden lub grupowych Udostępnianie plików: Łatwe udostępnianie i dostęp do plików wszystkich typów z podglądem wielkości kęsa

Łatwe udostępnianie i dostęp do plików wszystkich typów z podglądem wielkości kęsa Integracje: Połączenie obszaru roboczego Slack z innymi aplikacjami i usługami

Porozmawiajmy o tym szczegółowo.

Funkcje Slack

1. Kanały i wiadomości

via Slack

Kanały Slack umożliwiają tworzenie dedykowanych przestrzeni dla konkretnych projektów, działów lub ogólnych tematów. Kanały zapewniają skupienie rozmów i są łatwe do przeszukiwania.

Slack umożliwia tworzenie kanałów publicznych i prywatnych:

Kanały publiczne: Dostępne dla wszystkich członków obszaru roboczego, sprzyjające otwartej komunikacji i udostępnianiu wiedzy

Dostępne dla wszystkich członków obszaru roboczego, sprzyjające otwartej komunikacji i udostępnianiu wiedzy Kanały prywatne: Kanały tylko na zaproszenie do poufnych dyskusji, zapewniające bezpieczeństwo informacji

Slack oferuje również bezpośrednie wiadomości do prywatnych rozmów, które są idealne do szybkich dyskusji, udostępniania poufnych informacji lub współpracy jeden na jeden. Wątki Slack działają podobnie jak wątki X (Twitter), pomagając organizować rozmowy w bezpośrednich wiadomościach w celu lepszego skupienia.

2. Szybkie i łatwe spotkania

Via: Slack

Slack Huddles to odświeżające podejście do tradycyjnego formatu spotkań. Te improwizowane połączenia audio są przeznaczone do szybkich, nieformalnych rozmów w obszarze roboczym.

Huddles są idealne do dyskusji pod wpływem chwili. Oferuje:

Szybkość i spontaniczność: Zainicjuj huddle w kilka sekund bez potrzeby zapraszania do kalendarza lub udostępniania połączonych linków

Zainicjuj huddle w kilka sekund bez potrzeby zapraszania do kalendarza lub udostępniania połączonych linków Skupienie się na dźwięku: Nadanie priorytetu wyczyszczonej komunikacji poprzez dźwięk, minimalizując rozpraszanie uwagi i maksymalizując wydajność

Nadanie priorytetu wyczyszczonej komunikacji poprzez dźwięk, minimalizując rozpraszanie uwagi i maksymalizując wydajność Elastyczność: Łatwe przechodzenie od czatu do audio i wideo, zależnie od potrzeb rozmowy

Łatwe przechodzenie od czatu do audio i wideo, zależnie od potrzeb rozmowy Integracja: Bezproblemowe działanie w ekosystemie Slack, dzięki czemu jest dostępny dla wszystkich członków zespołu

3. Udostępnianie plików

przez Slack

Slack ułatwia udostępnianie i dostęp do wszystkich typów plików, umożliwiając płynną współpracę i wymianę dokumentów. Posiada funkcje zarządzania plikami, takie jak:

Wysyłanie i podgląd plików: Przeciąganie i upuszczanie plików bezpośrednio do kanałów lub wiadomości bezpośrednich

Przeciąganie i upuszczanie plików bezpośrednio do kanałów lub wiadomości bezpośrednich Organizacja plików: Tworzenie folderów w celu uporządkowania plików

Tworzenie folderów w celu uporządkowania plików Wyszukiwanie plików: Szybkie wyszukiwanie określonych plików za pomocą słów kluczowych lub filtrów

Szybkie wyszukiwanie określonych plików za pomocą słów kluczowych lub filtrów Integracja z pamięcią masową w chmurze: Połączenie z usługami takimi jak Google Drive lub Dropbox dla bezproblemowego dostępu

Połączenie z usługami takimi jak Google Drive lub Dropbox dla bezproblemowego dostępu Historia wersji plików: śledzenie zmian w plikach na przestrzeni czasu

4. Integracje

Wszechstronność Slack jest zwiększona dzięki rozszerzonym możliwościom integracji. Połączenie z narzędziami i usługami innych firm za pomocą:

Katalog aplikacji: Odkrywaj i dodawaj aplikacje dla różnych funkcji, takich jak zarządzanie projektami, obsługa klienta i analityka

Odkrywaj i dodawaj aplikacje dla różnych funkcji, takich jak zarządzanie projektami, obsługa klienta i analityka Niestandardowe integracje: Twórz niestandardowe integracje za pomocą API Slack dla unikalnych wymagań

Twórz niestandardowe integracje za pomocą API Slack dla unikalnych wymagań Automatyzacja cyklu pracy: Połączenie z narzędziami takimi jak Zapier w celu automatyzacji zadań i ograniczenia pracy ręcznej

Połączenie z narzędziami takimi jak Zapier w celu automatyzacji zadań i ograniczenia pracy ręcznej Rozszerzona funkcja: Integracja z niezbędnymi narzędziami, takimi jak Google Drive, Trello i Zoom w celu zapewnienia płynnej współpracy

Ceny Slack

Free Forever

Pro: $8.75/użytkownika/miesiąc

$8.75/użytkownika/miesiąc Business+: $15/użytkownika/miesiąc

$15/użytkownika/miesiąc Enterprise Grid: Niestandardowy cennik

Understanding Discord

Via: Discord Discord został zaprojektowany jako narzędzie komunikacyjne dla graczy, ale świetnie nadaje się również do chillowania z przyjaciółmi i budowania społeczności.

Pierwotnie platforma społecznościowa przeznaczona dla graczy, Discord ewoluował w wszechstronną platformę komunikacyjną dla różnych społeczności podczas pandemii.

Na dzień dzisiejszy stał się on popularnym alternatywą dla Slacka .

Discord zapewnia przestrzeń, w której ludzie mogą łączyć się za pośrednictwem serwerów - wirtualnych hubów dostosowanych do konkretnych odsetków, tematów lub grup. Oferuje czat grupowy, połączenia głosowe, połączenia wideo, wbudowane gry i narzędzia, dzięki czemu jest popularny zarówno dla zwykłych, jak i zorganizowanych grup.

Ale... ale... to nie wszystko Slack.

Funkcje Discord

1. Serwery

Przez: Discord

Fundament Discorda zbudowany jest na serwerach, które są zasadniczo wirtualnymi przestrzeniami, w których mogą gromadzić się społeczności podobnie myślących osób. Serwery te mogą być dostosowane do konkretnych odsetków, gier, a nawet sieci zawodowych.

Tworzenie serwerów: Użytkownicy mogą tworzyć własne serwery z niestandardowymi nazwami, ikonami i opisami.

Użytkownicy mogą tworzyć własne serwery z niestandardowymi nazwami, ikonami i opisami. Niestandardowe ustawienia serwera: Dostosuj ustawienia serwera, role i uprawnienia, aby zarządzać członkami i zawartością.

Dostosuj ustawienia serwera, role i uprawnienia, aby zarządzać członkami i zawartością. Odkrywanie serwerów: Znajdowanie i dołączanie do publicznych serwerów na podstawie odsetków za pomocą funkcji odkrywania Discorda.

Znajdowanie i dołączanie do publicznych serwerów na podstawie odsetków za pomocą funkcji odkrywania Discorda. Zaproszenia na serwer: Udostępnianie zaproszeń znajomym w celu powiększenia społeczności na serwerze.

Udostępnianie zaproszeń znajomym w celu powiększenia społeczności na serwerze. Kategorie i kanały na serwerze: Organizuj swój serwer w różne sekcje i tematy.

2. Czat głosowy i wideo

Discord wyróżnia się w komunikacji w czasie rzeczywistym dzięki funkcjom wysokiej jakości połączeń głosowych i komunikacji wideo o niskim opóźnieniu.

Jednak szybka różnica między rozmowami na Slacku i Discordzie polega na tym, że Discord pozwala na maksymalnie 25 uczestników, podczas gdy Slack ogranicza się do dwóch uczestników w planie Free.

Inne funkcje obejmują:

Kanały głosowe: Tworzenie dedykowanych kanałów głosowych dla różnych grup lub działań

Tworzenie dedykowanych kanałów głosowych dla różnych grup lub działań Udostępnianie ekranu: Udostępnianie ekranu innym osobom w celu strumieniowania gier lub wspólnej pracy

Udostępnianie ekranu innym osobom w celu strumieniowania gier lub wspólnej pracy Push-to-talk: Unikaj hałasu w tle dzięki funkcji push-to-talk

3. Kanały tekstowe

Przez: Discord

Kanały tekstowe Discord umożliwiają pisemną komunikację w obrębie serwerów, pozwalając na dyskusje, ogłoszenia i udostępnianie plików.

Możesz dodawać niestandardowe emotikony, naklejki, efekty dźwiękowe, ustawić własny awatar marki i niestandardowy status oraz napisać własny profil, aby pojawiać się na czacie po swojemu.

4. Czaty grupowe i wiadomości bezpośrednie

Przez: Discord

Oprócz komunikacji na serwerze, Discord oferuje bezpośrednie wiadomości do prywatnych rozmów między osobami lub małymi grupami.

Czaty jeden na jeden: Wysyłanie prywatnych wiadomości do innych użytkowników Discorda

Wysyłanie prywatnych wiadomości do innych użytkowników Discorda Bezpośrednie wiadomości grupowe: Twórz czaty grupowe z wieloma osobami, oglądaj wideo, graj w gry, słuchaj muzyki lub spamuj memami

Twórz czaty grupowe z wieloma osobami, oglądaj wideo, graj w gry, słuchaj muzyki lub spamuj memami Czaty głosowe i wideo: Inicjuj połączenia głosowe lub wideo w bezpośrednich wiadomościach, łatwo wskakuj i wychodź z czatów głosowych lub tekstowych bez konieczności dzwonienia lub zapraszania kogokolwiek

Inicjuj połączenia głosowe lub wideo w bezpośrednich wiadomościach, łatwo wskakuj i wychodź z czatów głosowych lub tekstowych bez konieczności dzwonienia lub zapraszania kogokolwiek Potwierdzenia przeczytania i wskaźniki pisania: Wiedz, kiedy wiadomości są czytane i kiedy inni piszą

Cena Discord

Free Forever

Nitro Basic: $2.99/miesiąc

$2.99/miesiąc Nitro: $9.99/miesiąc

Slack vs. Discord: Porównanie funkcji

Przejdźmy do sedna i porównajmy Slack vs. Discord. Omówimy wszystko, od czatu po udostępnianie plików, abyś mógł zdecydować, która platforma najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Funkcje Slack Discord dla kogo jest przeznaczony? Business i organizacje zazwyczaj używają Slack do profesjonalnej komunikacji Discord jest popularny wśród graczy, hobbystów i społeczności do swobodnego czatowania i spędzania czasu Opcje językowe Slack obsługuje 11 języków, obejmując sporą część globu Discord jest bardziej inkluzywny, ze wsparciem dla 29 języków Chatting and Calling Slack błyszczy w komunikacji opartej na tekście z Unlimited kanałami i przejrzystym interfejsem. Świetnie nadaje się do udostępniania dokumentów i zrobienia pracy Discord to przede wszystkim głos i wideo. Możesz rozmawiać nawet z 25 znajomymi jednocześnie w krystalicznie czystej jakości Historia wiadomości Slack przechowuje historię czatów przez 90 dni w planie Free (z możliwością aktualizacji) dla dłuższego przechowywania Discord jest hojny z ponadczasowym przechowywaniem historii wiadomości Opcje niestandardowe Slack pozwala spersonalizować obszar roboczy za pomocą motywów kolorystycznych lub nawet stworzyć własne Discord oferuje prostsze podejście z jasnymi, ciemnymi lub dopasowanymi do systemu motywami Rozmiar udostępniania plików Slack umożliwia udostępnianie dużych plików, do 1 GB, ułatwiając udostępnianie dokumentów i multimediów Discord jest lepszy do szybkiego udostępniania obrazów i krótkich wideo, z darmowym limitem 8 MB na plik Połączenia wideo Slack jest darmowy dla maksymalnie 2 osób na spotkaniu, podczas gdy do hostowania dużych spotkań wideo potrzebny jest płatny plan Discord jest przeznaczony do grupowych połączeń wideo, umożliwiając do 25 osób na czacie twarzą w twarz jednocześnie za darmo Limity przestrzeni dyskowej Płatny plan Slack oferuje 5 GB przestrzeni dyskowej, podczas gdy płatne plany zapewniają do 1 TB przestrzeni dyskowej Discord oferuje nieograniczoną przestrzeń dyskową Wątki konwersacyjne ✅ ✅ Integracje Slack pozwala na integrację tylko z 10 aplikacjami w planie Free, ale możesz zintegrować się z nieograniczoną liczbą aplikacji w wersji płatnej Discord integruje się z Twitch, Steam i innymi. Jednak maksymalna liczba aplikacji, które serwer może zintegrować to 50 Obsługa klienta Slack oferuje solidną obsługę klienta 24/7 dla płatnych użytkowników Discord polega bardziej na swojej społeczności w zakresie pomocy, która może być trafiona lub chybiona

Funkcja #1: Kanały

Kanały są blokami konstrukcyjnymi zarówno Slacka, jak i Discorda, ale służą nieco innym celom.

Slack

Slack wyróżnia się organizacją kanałów. Dzięki opcjom zarówno publicznym, jak i prywatnym, można tworzyć dedykowane przestrzenie dla określonych Teams, projektów lub ogólnych dyskusji.

To ustrukturyzowane podejście sprawia, że rozmowy są skoncentrowane i łatwe do przeszukiwania, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla miejsc pracy.

Discord

Discord również pełni funkcję kanałów zarówno publicznych, jak i prywatnych. Jego model skoncentrowany na serwerze oferuje większą elastyczność, co jest idealne do budowania społeczności online wokół wspólnych odsetek.

W ramach jednego serwera można utworzyć wiele kanałów, co pozwala na prowadzenie dyskusji na różne tematy.

🏆Zwycięzca: W pierwszej rundzie pojedynku Slack vs. Discord oba narzędzia oferują opcje publiczne i prywatne oraz ustrukturyzowane podejście do komunikacji. Oba ułatwiają organizowanie rozmów, wyszukiwanie informacji i efektywne zarządzanie projektami. **Slack remisuje z Discordem!

Funkcja #2: Bezpośrednie przesyłanie wiadomości

Bezpośrednie przesyłanie wiadomości jest podstawową funkcją zarówno Slacka, jak i Discorda. Podczas gdy obie platformy oferują tę funkcję, istnieją pewne niuanse, które należy wziąć pod uwagę.

Slack

Slack zapewnia solidne możliwości bezpośredniego przesyłania wiadomości, umożliwiając użytkownikom angażowanie się w rozmowy jeden na jednego lub tworzenie czatów grupowych dla określonych projektów lub zespołów.

Funkcje takie jak odpowiedzi w wątkach pomagają organizować rozmowy i utrzymywać dyskusje w skupieniu.

Discord

Discord oferuje również bezpośrednie wiadomości, umożliwiając użytkownikom połączenie się ze znajomymi lub innymi członkami ich społeczności. Niedawno dodano długo oczekiwaną funkcję wątku do sekcji czatu.

Chociaż może nie mieć takiego samego poziomu funkcji organizacyjnych jak Slack, skutecznie służy do swobodnych i opartych na społeczności interakcji.

🏆Zwycięzca: W tej rundzie wyzwania Slack vs. Discord, jest remis! Obie platformy oferują solidne możliwości bezpośredniego przesyłania wiadomości, pozwalając na rozmowy jeden na jednego lub grupowe. Obie platformy skutecznie służą temu celowi.

Funkcja #3: Udostępnianie i zarządzanie plikami

Udostępnianie plików jest niezbędne do współpracy, czy to w pracy, czy dla zabawy. Zobaczmy, jak Slack i Discord wypadają w porównaniu.

Slack

Slack oferuje solidny system udostępniania plików, dzięki czemu jest preferowanym wyborem dla profesjonalnych środowisk. Dzięki dużym limitom rozmiaru plików można łatwo udostępniać dokumenty, arkusze kalkulacyjne i inne duże pliki.

Ponadto funkcje organizacyjne Slack, takie jak możliwość tworzenia folderów i wyszukiwania określonych plików, poprawiają ogólne wrażenia z zarządzania plikami.

Discord

Możliwości udostępniania plików w Discord są bardziej odpowiednie do szybkiego i swobodnego udostępniania, koncentrując się głównie na GIF-ach, obrazach i plikach multimedialnych.

Chociaż jest to wygodne do udostępniania memów lub zrzutów ekranu, brakuje mu możliwości obsługi większych dokumentów lub wspólnych projektów.

🏆Zwycięzca: W tej rundzie, Slack ma lepsze możliwości udostępniania plików, w tym większe rozmiary plików i lepszą organizację, co czyni go zdecydowanym zwycięzcą w przypadku profesjonalnej i wspólnej pracy.

Funkcja #4: Wyszukiwanie

Szukanie rozmowy sprzed miesiąca jest jak szukanie igły w stogu siana. Wydajna funkcja wyszukiwania ma kluczowe znaczenie dla poruszania się po ogromnej ilości informacji na platformie. Zobaczmy, jak Slack i Discord wypadają w porównaniu.

Slack

Funkcja wyszukiwania Slack jest wyróżniającą się funkcją, pozwalającą użytkownikom szybko i łatwo znaleźć określone informacje. Można przeszukiwać wiadomości, pliki i kanały przy użyciu różnych filtrów i słów kluczowych.

Discord

Funkcja wyszukiwania w Discord jest bardziej ograniczona, skupiając się głównie na tekście w wiadomościach i kanałach. Chociaż może to być pomocne w znajdowaniu określonych konwersacji, brakuje mu głębi i precyzji możliwości wyszukiwania Slacka.

🏆Zwycięzca: W porównaniu Slack vs. Discord pod względem możliwości wyszukiwania, najlepsza funkcja wyszukiwania Slacka, z możliwością przeszukiwania wielu typów zawartości i stosowania filtrów, czyni go zdecydowanym zwycięzcą.

Funkcja #5: Integracje

Integracje są kluczem do maksymalizacji użyteczności platformy. Porównajmy Slack i Discord w tym obszarze.

Slack

Udostępnianie integracji przez Slack

z popularnymi narzędziami dla biznesu i wydajności. Od oprogramowania do zarządzania projektami po przechowywanie danych w chmurze, Slack może płynnie łączyć się z wieloma aplikacjami, zwiększając wydajność cyklu pracy i usprawniając procesy dla użytkowników Slack.

Ta wszechstronność sprawia, że Slack jest preferowanym wyborem dla firm i organizacji.

Discord

Podczas gdy

Discord oferuje świetne integracje

discord skupia się głównie na społecznościach graczy i platformach streamingowych. Jest to zgodne z podstawową bazą użytkowników i zapewnia cenne integracje dla graczy i dostawców zawartości.

Jeśli jednak chodzi o narzędzia związane z biznesem i wydajnością, Slack wyraźnie przyćmiewa Discord.

🏆Zwycięzca: Rozbudowane możliwości integracyjne Slacka sprawiają, że jest on zdecydowanym zwycięzcą w tej kategorii. Jego zdolność do połączenia z szerokim zakresem narzędzi biznesowych i zwiększających wydajność znacznie zwiększa jego wartość dla profesjonalnych użytkowników.

Funkcja #6: Grywalizacja i doświadczenie użytkownika

Podstawową różnicą między Slackiem a Discordem są ich docelowi odbiorcy i odpowiadające im ustawienia funkcji.

Slack

Slack jest przeznaczony dla Enterprise i profesjonalnych Teams. Koncentruje się na wydajności i współpracy, a nie na rozrywce.

Chociaż oferuje kilka podstawowych elementów grywalizacji, takich jak reakcje i emoji, mają one przede wszystkim na celu ułatwienie komunikacji i zaangażowania w kontekście pracy.

Discord

Discord, mający swoje korzenie w społeczności graczy, nadaje priorytet funkcjom, które zwiększają interakcję społeczną i zabawę. Jest to widoczne w jego:

Dostosowywane awatary i profile: Użytkownicy mogą spersonalizować swoją tożsamość online za pomocą różnych opcji

Użytkownicy mogą spersonalizować swoją tożsamość online za pomocą różnych opcji Dodatki Nitro: Płatne poziomy oferują dodatkowe funkcje, takie jak niestandardowe emotikony, animowane awatary i wyższe limity przesyłania, dodając warstwę ekskluzywności

Płatne poziomy oferują dodatkowe funkcje, takie jak niestandardowe emotikony, animowane awatary i wyższe limity przesyłania, dodając warstwę ekskluzywności Poziomowanie serwerów: Serwery mogą awansować w oparciu o aktywność użytkowników, tworząc poczucie społeczności i postępu

Serwery mogą awansować w oparciu o aktywność użytkowników, tworząc poczucie społeczności i postępu Nagrody w aplikacji: Użytkownicy mogą zdobywać nagrody lub odznaki za określone działania, zachęcając do zaangażowania

🏆Zwycięzca: Ostatnia runda w dyskusji Discord vs. Slack i Discord na zwycięstwo. Discord kładzie duży nacisk na grywalizację i budowanie społeczności. Slack, choć oferuje niezbędne narzędzia do współpracy, przyjmuje bardziej poważne i profesjonalne podejście.

Slack vs. Discord na Reddicie

Porównaliśmy Slack i Discord funkcja po funkcji, ale co sądzą prawdziwi użytkownicy?

Wyszukaliśmy Slack vs. Discord na Reddicie, aby zobaczyć, jak społeczność internetowa ocenia te dwie popularne platformy. Znaleźliśmy komentarz, który doskonale to podsumowuje:

"Te dwa produkty są skierowane do dwóch bardzo różnych grup ludzi, tak bardzo, że ich interfejsy to odzwierciedlają, więc to jak porównywanie jabłek do pomarańczy w ogrodzie owocowym"_

discord jest świetny dla graczy, ma prawie zerową integrację w klasie i wtyczki, więc niestandardowe boty nadrabiają utratę funkcji czatu. IMO Discord wyróżnia się w czatach głosowych, miałem znacznie lepsze doświadczenia z rozmowami głosowymi na Discordzie w porównaniu do Slacka. Jednak Discord ma mnóstwo funkcji połączonych bezpośrednio z grami - takich jak niestandardowe statusy aktywności, niestandardowe zaproszenia do gier itp

slack jest bardziej odpowiedni dla firm w środowisku startupowym. Nie szczególnie dla osób prywatnych, ale dla Teams, którzy pragną bardziej zorganizowanego środowiska, które integruje inne oprogramowanie związane z pracą, takie jak Drive i Outlook

szczerze mówiąc, nie można porównywać tych dwóch rozwiązań bez zastanowienia się, dla kogo są przeznaczone

Spotkanie z ClickUp - najlepszą alternatywą dla Slack vs. Discord

Slack i Discord są świetne do czatowania, ale co z sytuacjami, gdy trzeba faktycznie _załatwić sprawę? Żonglowanie wieloma narzędziami do komunikacji, zarządzania projektami i zadaniami może zabić wydajność.

ClickUp to potężna platforma, która wykracza poza zwykłą komunikację. Łączy w sobie najlepsze aspekty zarządzania projektami, zarządzania zadaniami i komunikacji w jednym, ujednoliconym obszarze roboczym.

Sprawdźmy, jak ClickUp może zrewolucjonizować sposób, w jaki pracujesz.

ClickUp's One-Up #1: Czat i współpraca

Użyj widoku czatu ClickUp, aby współpracować ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym

Widok czatu ClickUp

został zaprojektowany jako centralny hub dla

komunikacji Teams

i współpracy. W przeciwieństwie do samodzielnych narzędzi do czatu, ClickUp oferuje kilka

szablonów planów komunikacji

i płynnie integruje się z istniejącym cyklem pracy, zapewniając bardziej holistyczne podejście do wydajności.

Kluczowe funkcje widoku czatu w ClickUp

Współpraca w czasie rzeczywistym Komunikator internetowy: Angażuj się w wiadomości błyskawiczne, udostępniaj aktualizacje i współpracuj bez wysiłku

Angażuj się w wiadomości błyskawiczne, udostępniaj aktualizacje i współpracuj bez wysiłku Integracja zadań: Łatwe przypisywanie elementów akcji w czatach, dzięki czemu zadania nie umkną uwadze

Łatwe przypisywanie elementów akcji w czatach, dzięki czemu zadania nie umkną uwadze Bogate formatowanie: Niestandardowe wiadomości z różnymi opcjami formatu dla przejrzystej komunikacji

Niestandardowe wiadomości z różnymi opcjami formatu dla przejrzystej komunikacji Organizacja: Twórz kanały czatu dla różnych Teams lub projektów, utrzymując konwersacje w centrum uwagi

Twórz kanały czatu dla różnych Teams lub projektów, utrzymując konwersacje w centrum uwagi Scentralizowana platforma: Unikaj żonglowania wieloma narzędziami, zarządzając całą komunikacją i pracą w ClickUp

ClickUp's One-Up #2: Wiadomości wideo w nowej odsłonie

ClickUp's Clips umożliwia nagrywanie wideo i natychmiastowe udostępnianie ich swoim rówieśnikom

ClickUp's Clips

oferuje unikalne podejście do komunikacji i współpracy, wykraczające poza tradycyjne

oprogramowanie do nagrywania ekranu

. Dzięki płynnej integracji z ekosystemem ClickUp, Clips jest dostawcą potężnego sposobu na udostępnianie pomysłów, zbieranie opinii i usprawnianie cyklu pracy.

Kluczowe funkcje ClickUp Clips

Natychmiastowe udostępnianie: Szybkie przechwytywanie i udostępnianie ekranu, eliminując potrzebę długich łańcuchów e-mail lub mylących wyjaśnień

Szybkie przechwytywanie i udostępnianie ekranu, eliminując potrzebę długich łańcuchów e-mail lub mylących wyjaśnień Transkrypcja oparta na AI: Automatyczna konwersja klipów wideo na tekst za pomocą funkcji ClickUp Brain ułatwiając wyszukiwanie konkretnych informacji

Automatyczna konwersja klipów wideo na tekst za pomocą funkcji ClickUp Brain ułatwiając wyszukiwanie konkretnych informacji Współpracująca informacja zwrotna: Pozostawianie komentarzy bezpośrednio na wideo, wspierając skuteczną komunikację i udostępnianie pomysłów

Pozostawianie komentarzy bezpośrednio na wideo, wspierając skuteczną komunikację i udostępnianie pomysłów Integracja z zadaniami: Bezproblemowe przekształcanie Clipów w możliwe do wykonania zadania, zapewniając, że pomysły zostaną przekształcone w wyniki

Bezproblemowe przekształcanie Clipów w możliwe do wykonania zadania, zapewniając, że pomysły zostaną przekształcone w wyniki Scentralizowane zarządzanie: Przechowuj wszystkie swoje klipy w jednym miejscu dzięki funkcji Clips Hub

ClickUp's One-Up #3: Zamień komentarze w akcje

Łatwo przekształcaj komentarze w możliwe do wykonania zadania dzięki funkcji Przypisane komentarze ClickUp

Przypisywanie komentarzy ClickUp

przekształca zwykłe rozmowy w zadania, które można wykonać. Przypisując konkretne komentarze, Teams może upewnić się, że żadne zadanie lub prośba nie umknie uwadze. To scentralizowane podejście do zarządzania komentarzami promuje odpowiedzialność i wydajność.

Wyczyszczona odpowiedzialność: Przypisywanie komentarzy do konkretnych członków zespołu w celu uzyskania jasnej własności

Przypisywanie komentarzy do konkretnych członków zespołu w celu uzyskania jasnej własności Lepsza organizacja: Śledzenie wszystkich przypisanych komentarzy w jednej scentralizowanej lokalizacji

Śledzenie wszystkich przypisanych komentarzy w jednej scentralizowanej lokalizacji Zwiększona wydajność: Przekształcanie komentarzy w wykonalne zadania, które napędzają projekt do przodu

Przekształcanie komentarzy w wykonalne zadania, które napędzają projekt do przodu Zmniejszone przytłoczenie: Unikanie gubienia się w morzu komentarzy poprzez ustalanie priorytetów i efektywne zarządzanie nimi

ClickUp's One-Up #4: Współpraca wizualna z Tablicami

Tablice ClickUp umożliwiają zespołom kreatywne myślenie i efektywną współpracę w jednym miejscu

Tablice ClickUp

oferują dynamiczną kanwę dla Teams do tworzenia pomysłów, współpracy i realizacji. Łączy w sobie współpracę w czasie rzeczywistym, zarządzanie zadaniami i narzędzia kreatywne.

Tablice ClickUp przekształcają sesje burzy mózgów w wykonalne plany.

Kluczowe funkcje ClickUp Whiteboards

Współpraca w czasie rzeczywistym: Płynna współpraca z członkami zespołu, niezależnie od lokalizacji

Płynna współpraca z członkami zespołu, niezależnie od lokalizacji Integracja z zadaniami: Przekształcanie pomysłów w wykonalne zadania, aby napędzać projekt do przodu

Przekształcanie pomysłów w wykonalne zadania, aby napędzać projekt do przodu Wszechstronne narzędzia: Wykorzystaj zakres narzędzi, aby ożywić swoje pomysły, od rysowania odręcznego po dane powstania

Wykorzystaj zakres narzędzi, aby ożywić swoje pomysły, od rysowania odręcznego po dane powstania Organizacja wizualna: Połączenie pomysłów i tworzenie wizualnych reprezentacji cykli pracy i procesów

Dodatkowe funkcje

Dowiedz się, kto pracuje nad dokumentem w dowolnym momencie dzięki funkcji wykrywania współpracy ClickUp

Współpraca na żywo w ClickUp

funkcja usprawnia jednoczesną pracę, zapewniając wgląd w działania zespołu w trakcie ich trwania. Pokazuje, kiedy członkowie zespołu oglądają lub edytują zadania, ClickUp umożliwia bardziej połączone i wydajne środowisko pracy.

Kluczowe korzyści współpracy na żywo

Świadomość w czasie rzeczywistym: Wiedza o tym, kiedy członkowie zespołu aktywnie pracują nad tymi samymi zadaniami

Wiedza o tym, kiedy członkowie zespołu aktywnie pracują nad tymi samymi zadaniami Lepsza koordynacja: płynna koordynacja wysiłków dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym

płynna koordynacja wysiłków dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym Usprawniona komunikacja: Ograniczenie komunikacji zwrotnej poprzez sprawdzanie, kto nad czym pracuje

Dzięki Collaboration Detection, ClickUp umożliwia zespołom bardziej efektywną i wydajną współpracę.

Jeśli chcesz uzyskać bardziej szczegółowe porównanie poszczególnych funkcji, zapoznaj się z naszym obszernym artykułem

porównanie ClickUp vs. Slack

.

Prosta aplikacja do czatu nie wystarczy do zrobienia tego, co masz do zrobienia

Slack i Discord bez wątpienia zrewolucjonizowały sposób, w jaki się komunikujemy, a każda z nich jest dostosowana do konkretnych potrzeb i odbiorców.

Slack, skupiający się na wydajności i organizacji, doskonale sprawdza się w profesjonalnych ustawieniach. Z drugiej strony Discord rozwija się w środowiskach społecznościowych, oferując solidne możliwości głosowe i wideo.

Jednak ewoluujący charakter pracy wymaga czegoś więcej niż tylko narzędzi komunikacyjnych Platformy takie jak ClickUp oferują kompleksowe rozwiązanie, które łączy w sobie najlepsze aspekty czatu, zarządzania projektami i współpracy.

Funkcje takie jak ClickUp Chat, Clips, Assigned Comments i Whiteboards zapewniają bardziej holistyczne podejście do pracy zespołowej, przekraczając limity tradycyjnych platform czatowych.

Pobierz ClickUp dla swojego zespołu

już dziś!