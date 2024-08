10 najlepszych integracji Discord w 2024 roku (recenzje i ceny)

Discord to potęga komunikacji, utrzymująca graczy, społeczności i zespoły w kontakcie za pośrednictwem czatu tekstowego, głosowego i wideo. Integracje Discord podnoszą już popularną aplikację na nowy poziom, rozszerzając jej funkcjonalność, aby pomóc ci utrzymać wszystko (i wszystkich) w kontakcie.

Integracja Discord jest idealna dla użytkowników, którzy chcą poprawić komunikację, współpracę i produktywność. Wszystko polega na znalezieniu dopasowania do najczęściej używanych aplikacji.

Zebraliśmy 10 najlepszych integracji Discord na rynku, aby pomóc Ci przenieść serwer Discord na nowy poziom, wraz z recenzjami i informacjami o cenach.

Jeśli jesteś gotowy, aby połączyć się ze swoimi ulubionymi narzędziami na nowe sposoby, zapoznajmy się z 10 najpopularniejszymi obecnie integracjami Discord.

Czego należy szukać w integracjach Discord?

Wysokiej jakości integracje to sekret, dzięki któremu Twój serwer Discord będzie lśnił. ✨

Oto niektóre z kluczowych czynników, na które zwracaliśmy uwagę podczas tworzenia tej listy:

Przystępność cenowa: Najlepsze integracje Discord pasują do istniejącego budżetu

Najlepsze integracje Discord pasują do istniejącego budżetu Aktualizacje: Regularne aktualizacje sprawiają, że wszystko jest bardziej niezawodne i stabilne

Regularne aktualizacje sprawiają, że wszystko jest bardziej niezawodne i stabilne Bezpieczeństwo: Znajdź coś, co zapewnia prywatność wszystkiego

Znajdź coś, co zapewnia prywatność wszystkiego Dostosowanie: Poszukaj integracji, którą możesz stworzyć samodzielnie

Poszukaj integracji, którą możesz stworzyć samodzielnie Dostępność: Wybierz opcję bez kodu, którą każdy może skonfigurować, chyba że twój zespół ma wiedzę techniczną

Wybierz opcję bez kodu, którą każdy może skonfigurować, chyba że twój zespół ma wiedzę techniczną Funkcjonalność: Wybierz integrację Discord, która ma funkcjonalność, której potrzebujesz, niezależnie od tego, czy jest to zarządzanie projektami, analityka, boty muzyczne, czy coś innego

Często pomocne jest przeprowadzenie burzy mózgów na temat innych aspektów, z których skorzystaliby członkowie serwera, takich jak możliwość wysyłania kanałów RSS do Discord, publikowanie wiadomości na kanale Discord lub łatwy sposób tworzenia bogatych w treści osadzeń. Cokolwiek potrzebujesz do płynnego działania współpracy zespołowej !

10 najlepszych integracji Dyskorda do wykorzystania w 2024 roku

Bez zbędnych ceregieli, przejdźmy do 10 najlepszych integracji Discord. Nadszedł czas, aby zabrać swój zespół do współpraca w czasie rzeczywistym na nowy poziom.

Przeglądaj dostępne aplikacje i integracje w ClickUp, aby wykonywać pracę na jednej scentralizowanej platformie Integracja Discord z ClickUp to pestka.

Poważnie, ClickUp znalazł się na szczycie listy G2 dla najlepsze oprogramowanie do zarządzania projektami w 2024 roku ponieważ wszystko staje się łatwiejsze!

Możesz automatycznie wysyłać spersonalizowane powiadomienia ClickUp na swój kanał Discord, dzięki czemu cały zespół będzie na bieżąco.

Jest to również przystępne cenowo. Integracja z kontem Discord jest dostępna w każdym planie ClickUp, w tym w opcji Free Forever.

Mamy również rozwiązanie, jeśli szukasz Alternatywy dla Discord . 🙌 Widok czatu ClickUp pozwala Twojemu zespołowi komunikować się w czasie rzeczywistym, łącząc wszystko pod jednym dachem. Oto niektóre z jego najlepszych funkcji:

Udostępnianie linków i aktualizacji

Przekształcanie komentarzy w działania

Powiadamianie członków zespołu za pomocą @ wzmianek

Osadzanie stron internetowych, filmów i arkuszy kalkulacyjnych

Dołączanie list wypunktowanych, banerów i bloków kodu

Tworzenie oddzielnych widoków czatu dla określonych projektów Klip ClickUp też jest całkiem niezły. Używaj go do dostarczania wiadomości z precyzją i kontekstem, udostępniając nagrania ekranu i klipy głosowe każdemu, kto wyrazi na to zgodę.

Podobnie jak widok czatu, ClickUp Clip umożliwia tworzenie zadań z nagrań w celu usprawnienia przepływu pracy.

Na koniec, ale nie mniej ważne, mamy Komentarze ClickUp .

Komentarze są jednym z najpotężniejszych narzędzi do współpracy w ClickUp i są częścią tego, dlaczego mamy jedną z najlepszych aplikacji na świecie aplikacji do przesyłania wiadomości biznesowych około.

ClickUp Comments umożliwia komentowanie dokumentów, zadań i załączników w następujący sposób:

Zadawać pytania

Wysyłanie odpowiedzi

Uzyskiwać opinie

Zatwierdzać zgłoszenia

Śledzenie zwycięstw

Niezależnie od tego, czy integrujesz Discord z ClickUp, czy korzystasz z naszych funkcji komunikacji wewnętrznej, wiemy, że Ci się spodoba.

ClickUp najlepsze funkcje

ClickUp Discord Bot może zautomatyzować tworzenie zadań i aktualizacji, aby zaoszczędzić czas i usprawnić przepływ pracy

Opcje dostosowywania pozwalają wybrać, które powiadomienia chatbot będzie automatycznie wysyłać na kanał Discord

Ustawienia uprawnień pozwalają wybrać, do jakich kanałów i treści mogą mieć dostęp właściciele, administratorzy i goście

Ponad 1000 gotowych integracji z narzędziami takimi jak GitHub, Webhooks, Trello, Google Forms, Microsoft Teams, Slack i WordPress - plus opcja tworzenia niestandardowych integracji dla innych aplikacji za pomocą ClickUp API - ułatwiają życie

Biblioteka szablonów z ponad 1000 gotowych szablonów, w tym do zarządzania projektami iszablony planów komunikacjiusprawnia zarządzanie projektami

Aplikacja mobilna ClickUp jest kompatybilna z systemami Android i iOS; aplikacja desktopowa działa z systemami Microsoft, Mac i Linux; a rozszerzenie przeglądarki działa z przeglądarkami Chrome, Firefox i Edge

ClickUp ograniczenia

Niektórzy użytkownicy napotykają krzywe uczenia się podczas odkrywania wszystkich funkcji zarządzania projektami ClickUp (rozwiązane za pomocą bezpłatnych samouczków i kompleksowych często zadawanych pytań)

ClickUp można zintegrować tylko z jednym serwerem Discord na raz

ClickUp cena

Darmowy na zawsze

Nieograniczony: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Biznes: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Przedsiębiorstwo: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp AI jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka Workspace miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9,100+ recenzji)

4.7/5 (9,100+ recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 3 900 opinii)

2. Kalendarz Google

przez Kalendarz Google Czy kiedykolwiek chciałeś wysyłać informacje między Kalendarzem Google a Discordem? Dobre wieści! Integracja Kalendarza Google z Discord to rozwiązanie bez kodu, które pozwala to zrobić.

Zapier sprawia, że magia się dzieje, otwierając aplikację Discord na nieskończone możliwości dla każdego, kto korzysta z Kalendarza Google. Oznacza to również, że działa z Arkuszami Google, Gmailem i innymi aplikacjami Google z natywną integracją z Kalendarzem Google. 📅

Kalendarz Google najlepsze funkcje

Funkcje powiadomień i planowania ułatwiają planowanie wydarzeń, spotkań i przypomnień za pomocą Kalendarza Google; będziesz otrzymywać powiadomienia w czasie rzeczywistym o tych zadaniach na Discordzie

Kalendarz Google automatycznie synchronizuje zmiany z Discord, aby wszyscy byli na tej samej stronie i usprawnić przepływ pracy

Wiadomości, czat, funkcje głosowe i wideo Discord usprawniają współpracę między członkami zespołu i interesariuszami

Każdy użytkownik Discord może dostosować powiadomienia w oparciu o porę dnia, rodzaj wydarzenia, dzień tygodnia i inne

Kalendarz Google ograniczenia

Funkcje nie pozwalają na edycję wydarzeń lub zmianę kalendarza bezpośrednio z Discord - w tym celu należy użyć Kalendarza Google

Integracja obejmuje Zapier, Kalendarz Google i Discord i może wymagać odpowiedniej konfiguracji w celu zapewnienia bezpieczeństwa

Kalendarz Google Cena

Darmowy

Google Workspace Business Starter: $6/miesiąc

$6/miesiąc Google Workspace Business Standard: $12/miesiąc

$12/miesiąc Google Workspace Business Plus: 18 USD/miesiąc

18 USD/miesiąc Google Workspace Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kalendarz Google oceny i recenzje

G2: NIE DOTYCZY

NIE DOTYCZY Capterra: 4.8/5 (ponad 3000 recenzji)

3. YouTube

przez Discord Jeśli jesteś partnerem YouTube z włączonym członkostwem, możesz zintegrować swój kanał YouTube z serwerem Discord. Pozwala to na połączenie nowego lub istniejącego kanału w YouTube z nowym lub istniejącym Discordem tylko dla członków.

Z tego miejsca Twoi członkowie mogą używać Discord jako czatu, odtwarzacza wideo i społeczności otaczającej Twoje treści.

Najlepsze funkcje YouTube

Integracja YouTube z Discord nie wymaga Zapiera ani innego zewnętrznego narzędzia - możesz jednak użyć Zapiera, aby dodać funkcjonalność, jeśli chcesz

Możesz ustawić uprawnienia dla różnych kanałów, tworzyć nowe kanały Discord dla wybranych członków i zarządzać tym, kto może uzyskać dostęp do ogólnego czatu Discord za pomocą ustawień serwera w Discord

Automatyczna synchronizacja i konfigurowalne powiadomienia Discord dają więcej czasu na tworzenie treści, które odbiorcy chcą zobaczyć

Ustawienia okresu karencji pozwalają wybrać, co dzieje się, gdy użytkownicy nie mają aktywnego członkostwa na Twoim kanale YouTube

ograniczenia YouTube

Integracja z YouTube może nie działać ze wszystkimi botami Discord

Partnerstwo YouTube jest wymagane do korzystania z tej integracji; jeśli nie masz partnerstwa, możesz być w stanie zintegrować się za pomocą Zapier

YouTube cena

Darmowy

Oceny i recenzje YouTube

G2: N/A

N/A Capterra: 4.8/5 (600+ recenzji)

4. BitBucket

przez BitBucket BitBucket umożliwia kontrolę wersji dla projektów oprogramowania korzystających z Git i Mercurial. Zawiera narzędzia, które poprawiają współpracę w miejscu pracy , zarządzać kodem i śledzić zmiany.

Pipedream sprawia, że ta integracja jest bardzo prosta. Po połączeniu BitBucket z Discord, otrzymujesz powiadomienia i aktualizacje w czasie rzeczywistym dla swoich zespołów, dzięki czemu wszyscy mogą pracować razem.

Najlepsze funkcje BitBucket

Aktualizacje w czasie rzeczywistym ułatwiają usprawnienie pracystrategia komunikacji i proces tworzenia oprogramowania

Prowadzenie przejrzystego rejestru działań zespołu i postępów w każdym projekcie w celu zwiększenia odpowiedzialności i przejrzystości

Komunikacja i powiadomienia w aplikacji mogą pomóc zespołowi ograniczyć przełączanie się między platformami i narzędziami

Twórz niestandardowe powiadomienia w kanałach Discord, aby informować zespół o pull requestach, commitach i innych ważnych wydarzeniach

ograniczenia BitBucket

Integracja Discord jest dostępna tylko za pośrednictwem BitBucket Cloud; płynna integracja może wymagać pewnej wiedzy technicznej

Aby włączyć integrację Discord z BitBucket, należy użyć narzędzia innej firmy, takiego jak Pipedream

BitBucket cena

Darmowy

Standard: $15/miesiąc na użytkownika

$15/miesiąc na użytkownika Premium: $30/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje BitBucket

G2: 4.4/5 (ponad 900 recenzji)

4.4/5 (ponad 900 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 1300 recenzji)

5. X (Twitter)

przez IFTTT X, wcześniej znany jako Twitter, ułatwia łączenie zespołu pomocy technicznej z odbiorcami i usprawnianie strategii marketingowych. Możesz użyć IFTTT, aby ułatwić integrację Discord, dając dostęp do funkcji automatyzacji, takich jak publikowanie tweetów, wysyłanie wiadomości do kanałów Discord i otrzymywanie określonych powiadomień o wzmiankach na Twitterze.

X (Twitter) najlepsze funkcje

Integracja z Discord pozwala obserwującym widzieć najnowsze aktualizacje bez przełączania aplikacji, oszczędzając czas i ograniczając rozpraszanie uwagi

Usługi innych firm, takie jak Hootsuite i Tweetdeck, umożliwiają tworzenie i udostępnianie niestandardowych kanałów na Twitterze

Integracje z Twitterem i Discordem pozwalają społeczności być na bieżąco i angażować się w czasie rzeczywistym z ich ulubionej aplikacji

Integracja umożliwia automatyczne publikowanie i śledzenie tweetów jako nowych wiadomości w kanale Discord, aby na bieżąco informować wewnętrzne zespoły

X (Twitter) ograniczenia

Nie istnieje natywna integracja między Discord i Twitterem; będziesz musiał użyć bota, takiego jak IFTTT lub Zapier, aby połączyć Discord ze swoim kontem na Twitterze

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że zautomatyzowane tweety nie zawsze wyświetlają się poprawnie w Discordzie

X (Twitter) cena

Darmowy

Podstawowy: $3/miesiąc

$3/miesiąc Premium: $8/miesiąc

$8/miesiąc Premium+: $16/miesiąc na użytkownika

X (Twitter) oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 200 recenzji)

4.3/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 1600 recenzji)

6. Facebook

przez Integralnie Facebook może ułatwić szybką łączność, komunikację i współpracę. Dodając integrację z Discord, przekształcasz go w bardziej potężne narzędzie aplikację do komunikacji zespołowej niż kiedykolwiek.

Aby tak się stało, użyjesz narzędzia takiego jak Integrately. Integrately zapewnia dostęp do kilku automatyzacji, które pomagają usprawnić działanie i dostosować cele zespołu.

Najlepsze funkcje Facebooka

Automatyzacje umożliwiają otrzymywanie wiadomości Discord z każdym nowym postem na stronie na Facebooku

Niestandardowe automatyzacje pozwalają wybierać spośród kilku warunków i działań, dzięki czemu integracja Discord robi wszystko, czego potrzebujesz

Integracja Discord i Facebooka nie wymaga kodowania

Skonfiguruj powiadomienia Discord dla swojego zespołu wsparcia, aby mogli pozostać w kontakcie z bazą klientów bez przełączania aplikacji

ograniczenia Facebooka

Posty na Facebooku mogą nie wyświetlać się poprawnie w Discordzie i mogą nie zawierać wszystkich filmów lub obrazów

Wysoka częstotliwość postów na Facebooku może spowodować, że niektóre posty nie będą wyświetlane w Discordzie

Facebook cena

Darmowy

oceny i recenzje na Facebooku

G2: 4.2/5 (600+ recenzji)

4.2/5 (600+ recenzji) Capterra: N/A

7. Spotify

przez Spotify Integracja Spotify z Discordem pozwala zobaczyć i posłuchać tego, czego słuchają Twoi znajomi. Możesz nawet słuchać Spotify razem podczas gry, czatowania i imprezowania, używając Discord jako bazy domowej. 🎵🎶

Jest to świetne rozwiązanie do użytku osobistego, ale także do utrzymywania łączności między zespołami podczas pracy.

Najlepsze funkcje Spotify

Natywna integracja Discord jest dostępna za pośrednictwem Spotify, co ułatwia połączenie dwóch ulubionych aplikacji bez narzędzi lub wtyczek innych firm

To połączenie można rozszerzyć, łącząc je z innymi opcjami, takimi jak integracja Discord z PlayStation lub Xbox

Integracja pozwala zarządzać kontem Spotify i Discord z jednego pulpitu nawigacyjnego

Integracja jest bezpieczniejsza, ponieważ jest natywna między Discord i Spotify, zapewniając większą prywatność

ograniczenia Spotify

Funkcja Listen Along nie pozwala na słuchanie Spotify znajomego podczas rozmowy głosowej

Jeśli jeden użytkownik ma darmową wersję Spotify, a Ty masz wersję Premium, usłyszysz ciszę, podczas gdy oni usłyszą reklamy

Spotify ceny

Darmowa

Premium: $10.99/miesiąc

$10.99/miesiąc Premium Duo: $14.99/miesiąc

$14.99/miesiąc Premium Family: $16.99/miesiąc

Oceny i recenzje Spotify

G2: N/A

N/A Capterra: N/A

8. Grupy Google

przez Grupy Google Google Groups jest popularnym zarządzanie zespołem narzędzie, które umożliwia członkom zespołu współpracę za pośrednictwem grup opartych na wiadomościach e-mail, forów internetowych i współdzielonych skrzynek odbiorczych.

Zapier pozwala połączyć Grupy Google z Discord, dzięki czemu wszyscy mogą pozostać w kontakcie bez przełączania się między aplikacjami. Możesz tworzyć niestandardowe powiadomienia i automatyzacje, a także łączyć swoje aplikacje z innymi ulubionymi narzędziami, aby uzyskać ujednoliconą stację roboczą.

Najlepsze funkcje Grup Google

Płynnie integruje się z innymi usługami Google, a także z dowolnymi innymi platformami, które chcesz połączyć za pomocą Zapier

Pozwól swojemu zespołowi komunikować się za pośrednictwem Discord lub Google Groups, aby zaoszczędzić czas i zachęcić do współpracy w czasie rzeczywistym

Gotowe wyzwalacze pozwalają wybrać proste automatyzacje, takie jak powiadomienia o nowych wiadomościach publikowanych na kanale Discord

Uprawnienia i role ułatwiają określenie, kto ma dostęp do czego

ograniczenia Google Groups

Niektóre funkcje Google Groups mogą nie być łatwo replikowane na Discordzie; e-maile i udostępnione skrzynki odbiorcze mogą być wyświetlane nieprawidłowo

Do płynnej integracji Google Groups i Discord może być wymagana dodatkowa konfiguracja

Google Groups cena

Darmowy

Google Workspace Business Starter: $6/miesiąc

$6/miesiąc Google Workspace Business Standard: $12/miesiąc

$12/miesiąc Google Workspace Business Plus: 18 USD/miesiąc

18 USD/miesiąc Google Workspace Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Google Groups

G2: N/A

N/A Capterra: Nie dotyczy

9. SoundCloud

przez SoundCloud Integracja z Discord jest doskonałym rozwiązaniem, aby informować swój zespół lub znajomych o tym, czego słuchasz i co publikujesz w SoundCloud. Jest to kolejna integracja możliwa dzięki Zapier, co oznacza, że będziesz mógł tworzyć niestandardowe zadania i automatyzacje, aby uzyskać potrzebną funkcjonalność.

Najlepsze funkcje SoundCloud

Łatwe udostępnianie ścieżek dźwiękowych i muzyki między członkami zespołu na serwerze Discord

Twórcy treści i muzycy mogą usprawnić współpracę i uzyskać szybszą informację zwrotną bez opuszczania Discorda

Integracja umożliwia słuchanie wysokiej jakości utworów SoundCloud podczas pracy z zespołem lub grania w gry ze znajomymi w Discord

Wystarczy kilka kliknięć, aby połączyć SoundCloud i Discord

Ograniczenia SoundCloud

Członkowie dużych serwerów mogą otrzymywać zbyt wiele powiadomień; konieczna może być zaawansowana konfiguracja

Ta integracja Discord nie pozwala na pomijanie dźwięków, przewijanie utworów do przodu ani kontrolowanie głośności bez przełączania się na SoundCloud

SoundCloud cena

SoundCloud Go: $4.99/miesiąc za użytkownika

$4.99/miesiąc za użytkownika SoundCloud Go+: $9.99/miesiąc za użytkownika

Oceny i recenzje SoundCloud

G2: 4.5/5 (90+ recenzji)

4.5/5 (90+ recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 80 recenzji)

10. Twitch

przez Discord Integracja Twitcha z Discordem może poprawić wrażenia zarówno widzów, jak i streamerów, zwiększając zaangażowanie i tworząc bardziej interaktywne doświadczenie. Może to pomóc wzmocnić i rozwinąć społeczność Twitcha. 🎮

Twitch najlepsze funkcje

Widzowie mogą otrzymywać powiadomienia na Discordzie, gdy streamer idzie na żywo, co zwiększa prawdopodobieństwo, że będą oglądać transmisję

Personalizacja Discord pozwala stworzyć unikalne wrażenia dla widzów, zwiększając wartość treści przesyłanych strumieniowo

Kanały Discord ułatwiają utrzymywanie kontaktu z widzami i budowanie silnej społeczności

Streamerzy mogą używać Discorda do współpracy nad projektami i łatwej komunikacji w czasie rzeczywistym

Twitch ograniczenia

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że integracja z Discordem może rozpraszać streamerów i widzów, zmniejszając koncentrację na streamowanej treści

Problemy z opóźnieniami i wydajnością mogą mieć wpływ na transmisje na żywo w serwisie Twitch

Twitch ceny

Darmowy

Twitch oceny i recenzje

G2: 4.3/5 (ponad 50 recenzji)

4.3/5 (ponad 50 recenzji) Capterra: N/A

Discord Just Got Better

Powyższe integracje Discord oznaczają możliwości lepszej współpracy i komunikacji. Za każdym razem, gdy Discord jest zaangażowany, możesz tworzyć kanały do przekazywania określonych informacji, takich jak etykieta wirtualnych spotkań lub wytyczne dotyczące projektu, dzięki którym wszyscy są na tej samej stronie.

Niezależnie od tego, czy chcesz skorzystać z integracji Discord, aby usprawnić przepływ pracy, czy też znaleźć opcję korzystającą z jednej platformy, czas zacząć. ☀️🌻

Na co czekasz? Zarejestruj się w ClickUp już dziś - to nic nie kosztuje!