Jak korzystać z NotebookLM dla programistów

Jeśli jesteś programistą, z pewnością miałeś takie dni, w których twój mózg był wirem pomysłów, kodów i tuzina oczekujących zadań, które zdawały się piętrzyć. Być może próbowałeś zorganizować wszystkie te myśli w formie notatek, tylko po to, by później wrócić i odkryć, że nie ma to absolutnie żadnego sensu!

To, czego potrzebujesz, to poręczne cyfrowe narzędzie do robienia notatek, które może przekształcić te chaotyczne notatki w uporządkowane spostrzeżenia. Oczywiście przydaje się również sposób na przekształcenie tych pomysłów w listy rzeczy do zrobienia i udostępnianie ich swojemu zespołowi.

Cóż, przywitaj się z NotebookLM.

NotebookLM to narzędzie do tworzenia notatek, które może rozwiązać wszystkie twoje problemy. W tym wpisie na blogu omówimy w szczególności, w jaki sposób programiści mogą używać NotebookLM do organizowania swoich myśli, generowania pomysłów i ulepszania swoich badań.

Czym jest NotebookLM?

przez NotebookLM NotebookLM, opracowany przez Google Labs, jest poręcznym narzędziem do badań i notatek uruchomionym w 2023 roku. Jest zbudowany na dużym modelu językowym Google - Gemini 2.0 i działa jako osobisty asystent badawczy, pomagając w interakcji z informacjami, które są dla Ciebie ważne.

Do NotebookLM można przesłać dowolny plik - PDF, URL strony internetowej, własne dokumenty, pliki audio, Dokumenty Google, Slajdy Google, a nawet wideo z YouTube. Narzędzie przeanalizuje przesłane informacje, aby podsumować je przy użyciu multimodalnych możliwości Gemini, aby zapewnić zwięzłe podsumowania. NotebookLLM może nawet tworzyć połączenia między tematami, dzięki czemu można szybko zrozumieć złożone tematy i zidentyfikować wzorce.

NotebookLM oferuje kilka innych funkcji zarządzanie badaniami funkcje, które przeanalizujemy poniżej.

Kluczowe funkcje NotebookLM

Oto kilka wyróżniających się funkcji NotebookLM, które mogą ułatwić życie studentom, badaczom i profesjonalistom.

1. Funkcja #1: Notebooki

Notatniki są podobne do folderów, w których zapisywane są pliki na komputerze. Dla każdego projektu lub tematu można utworzyć inny notatnik. Ponieważ każdy notatnik jest całkowicie zakończony, NotebookLM nie ma dostępu do informacji z wielu notatników jednocześnie.

Twórz notatniki dla każdego projektu, tematu lub przedmiotu

Możesz udostępniać swoje notatniki maksymalnie 50 indywidualnym użytkownikom, jeśli uzyskasz dostęp do NotebookLM za pośrednictwem osobistego ID Gmail. Z drugiej strony, jeśli masz konto Enterprise, notatniki mogą być udostępniane nieograniczonej liczbie użytkowników w organizacji. W zależności od preferencji, notatnik może być udostępniany tylko z dostępem do widoku lub edycji.

2. Funkcja #2: Natychmiastowy wgląd w dane

NotebookLM pełni funkcję interfejsu podobnego do czatu, w którym można zadawać pytania w oparciu o informacje przesłane do narzędzia. Dzięki odpowiednim podpowiedziom, NotebookLM może podsumowywać informacje, generować konspekty, formatować informacje jako FAQ i nie tylko. Możesz także wybrać z listy sugerowanych pytań, aby zaoszczędzić więcej czasu!

Odpowiedzi będą zawierać cytaty użyte przez NotebookLM w celu dostarczenia informacji. W ten sposób można sprawdzić dokładność odpowiedzi i znaleźć oryginalny cytat, z którego wyodrębniono odpowiedź.

Zadawaj pytania związane z przesłanymi informacjami za pomocą interfejsu czatu NotebookLM

wskazówka: Należy pamiętać, że NotebookLM będzie pozyskiwał odpowiedzi tylko z informacji przesłanych przez użytkownika, chyba że zostanie wyraźnie poproszony o zrobienie tego inaczej.

3. Funkcja #3: Notatki

Twórz notatki z ważnymi informacjami, do których chcesz się później odwołać. Możesz utworzyć nową notatkę i wpisać lub wkleić do niej informacje. Możesz też zapisać określone odpowiedzi wygenerowane przez NotebookLM jako notatki.

możesz utworzyć maksymalnie 1000 notatek do zrobienia w każdym notatniku.

Tworzenie notatek w celu uporządkowania wyników badań

Notatki można nawet przekształcić w dokumenty źródłowe, co pozwala na pracę ze zbiorem pomysłów zebranych podczas czytania oryginalnych informacji. Jest to przydatne, gdy chcesz przekształcić swoje notatki w przydatną zawartość i przekształcić rozproszone pomysły w spójny materiał wyjściowy do badań lub prezentacji.

4. Funkcja #4: Przeglądy audio

Jest to wciąż stosunkowo nowa funkcja w NotebookLM. Przegląd audio zamienia informacje w dyskusję między dwoma hostami AI. Model podsumowuje wszystkie przesłane informacje, ustanawia połączenia między różnymi powiązanymi tematami, a wszystko to jest wykorzystywane w rozmowie, która brzmi tak, jakby dwie osoby rozmawiały przez podcast.

Pliki audio można pobrać, aby słuchać ich w podróży. Sprawia to, że zrozumienie pewnych pojęć jest łatwiejsze i bardziej wciągające. Ponieważ jednak przeglądy audio są wciąż eksperymentalne, podczas dyskusji mogą wkraść się nieścisłości.

Ceny NotebookLM

Free Forever

NotebookLM Plus: $20/miesiąc za użytkownika

Jak korzystać z NotebookLM dla programistów

NotebookLM może być cennym narzędziem dla programistów, zwłaszcza jeśli zarządzasz wieloma zadaniami, takimi jak debugowanie kodu, czytanie dokumentacji, planowanie sprintów lub analizowanie koncepcji technicznych.

Przeanalizujmy, w jaki sposób można efektywnie korzystać z NotebookLM do rozwiązywania różnych przypadków użycia.

1. Zarządzanie dokumentacją kodu

Programiści używają dokumentacji kodu do organizowania informacji związanych z projektami rozwoju oprogramowania. Dokumentacja ta stanowi punkt odniesienia dla interesariuszy i użytkowników, dostarczając szczegółowych informacji na temat architektury bazy kodu, interfejsów API i funkcji tworzonego oprogramowania.

Oprogramowanie NotebookLM może być wykorzystywane do zarządzania dokumentacją kodu na następujące sposoby:

Podsumowanie dokumentacji

Prześlij przewodniki techniczne, dokumentację API, diagramy architektury, dzienniki zmian i inne pliki zarządzania bazą kodu do NotebookLM. Model może następnie analizować te pliki w celu generowania kontekstowych podsumowań podkreślających krytyczne punkty, dzięki czemu łatwiej jest udostępniać kluczowe spostrzeżenia członkom zespołu

Porada dla profesjonalistów: Należy pamiętać, że NotebookLM będzie pozyskiwał odpowiedzi tylko z informacji przesłanych przez użytkownika, chyba że zostanie wyraźnie poproszony o zrobienie tego inaczej. Podsumowane przeglądy dokumentacji kodu mogą być wykorzystane do szybkiego wdrażania nowych programistów

Połącz powiązane pomysły i zależności

Po przesłaniu dokumentacji kodu, AI może połączyć funkcje, zależności i inne powiązane koncepcje. Funkcja ta umożliwia wizualizację interakcji między różnymi komponentami w bazie kodu.

Na przykład funkcja wzmiankowana w pliku struktury projektu może być powiązana z logiką stojącą za nią, która jest przechowywana w dokumentacji specyfikacji technicznej. Możliwość zobaczenia, w jaki sposób różne komponenty są połączone, może ułatwić programistom debugowanie i refaktoryzację.

👀 Do zrobienia? 80% naszych nowoczesnych aplikacji korzysta z zależności open-source (gotowych fragmentów kodu).

Oznacza to, że programiści muszą być niezwykle ostrożni w zarządzaniu tymi zależnościami. Jeden niewłaściwy ruch może wpłynąć na stabilność i funkcję oprogramowania. Korzystanie z narzędzia do porównywania opartego na AI ułatwia wiele ręcznej pracy związanej ze śledzeniem i zarządzaniem tymi zależnościami.

2. Debugowanie i śledzenie problemów

Debugowanie wymaga od programistów przeglądania kodu, sprawdzania problemów i rozwiązywania błędów w oprogramowaniu.

Śledzenie problemów wymaga od deweloperów kategoryzowania błędów, żądań funkcji i innych zadań związanych z rozwojem w scentralizowanym systemie w celu śledzenia postępów i zarządzania odpowiedzialnością.

Centralizacja dokumentacji deweloperskiej

Programiści mogą przesyłać fragmenty kodu, dzienniki, raporty o błędach i notatki ze spotkań do notatnika, dzięki czemu wszystkie informacje dotyczące błędów są przechowywane w jednym miejscu

Odniesienia oparte na AI mogą pomóc programistom połączyć raporty problemów z dokumentacją kodu w celu znalezienia pierwotnej przyczyny błędu poprzez połączenie błędów z możliwymi przyczynami

Lokalizacja konkretnych informacji

Użytkownicy mogą korzystać z interfejsu czatu, aby zadawać pytania NotebookLM w oparciu o przesłane informacje, a NotebookLM wyświetli spostrzeżenia z cytatami. Ułatwia to lokalizację dokładnych informacji związanych z błędem lub błędem

Można również poprosić NotebookLM o wyodrębnienie kluczowych wniosków z przesłanych informacji i przedstawienie ich w ustrukturyzowanym formacie. Przykładem może być dokument informacyjny, który podkreśla kluczowe problemy skonsolidowane z raportów o błędach przesyłanych przez programistów

Wspólna praca nad błędami i bugami

Przydatne do śledzenia problemów, deweloperzy mogą przesyłać notatki ze spotkań na temat dyskusji o błędach i poprosić AI o utworzenie raportu o błędzie na podstawie tego, co zostało omówione

Odpowiedzi mogą być zapisywane w notatniku i udostępniane innym zainteresowanym stronom. Decyzje związane z rozwiązaniem i postępem mogą być rejestrowane jako notatki

W ten sposób deweloperzy mogą wspólnie pracować nad problemami, a także monitorować postępy w ich raportowaniu

3. Nauka nowych technologii

Programiści mogą wykorzystać zaawansowane funkcje NotebookLM, aby znacznie ułatwić sobie naukę nowych technologii.

Generowanie podsumowań

Prześlij wszystkie zasoby związane z nową technologią do NotebookLM, aby stworzyć centralny hub wiedzy. Użyj AI do generowania podsumowań, FAQ, przewodników do nauki i osi czasu z przesłanych informacji, aby podkreślić najważniejsze pojęcia.

Porada dla profesjonalistów: Stwórz słownik pojęć, aby pomóc deweloperom zrozumieć terminologię związaną z nową technologią.

Tworzenie notatek

Deweloperzy mogą dodawać swoje komentarze do tematów i zapisywać je jako notatki, aby móc się do nich później odwołać. Jeśli notatki są rozszerzone, można je przekształcić w źródło, aby uzyskać sugestie dotyczące możliwych ulepszeń, alternatywnych podejść i nie tylko.

Przeglądy audio

Jeśli przeglądanie stron tekstu wydaje się zbyt przytłaczające, deweloperzy mogą po prostu skorzystać z przeglądów audio.

🧠 Fun Fact: NotebookLM przekształca tekst w dyskusje typu "deep-dive", z funkcją dwóch gospodarzy AI, którzy podsumowują materiał i przekształcają go w angażujący i żywy baner.

Użytkownicy mogą wykorzystać te przeglądy audio do nauki w bardziej interaktywny sposób. Rozmowy te można nawet pobrać, aby użytkownicy mogli ich słuchać w podróży, umożliwiając im wykorzystanie czasu, który w przeciwnym razie byłby bezczynny.

4. Wspólne udostępnianie wiedzy

Dzięki wspólnemu udostępnianiu wiedzy programiści mogą omawiać wyzwania i opracowywać rozwiązania kształtowane przez opinie ekspertów. Poprawia to jakość kodu i redukuje silosy informacyjne, które mogą spowalniać postęp.

Możesz wykorzystać kreatywny potencjał Notebook LM jako system zarządzania wiedzą na wiele sposobów:

Udostępnianie notatników

Teams mogą udostępniać notatniki, które zawierają wszystkie przesłane informacje, dzięki czemu wszyscy pozostają w zgodzie i mają dostęp do jednego źródła prawdy.

wskazówka: Włącz różne poziomy dostępu podczas udostępniania notatników, aby ograniczyć niepożądane zmiany i zapewnić, że tylko właściwe osoby mogą wprowadzać zmiany w informacjach

Analizuj wykorzystanie notebooków

Jeśli utworzyłeś udostępniany zasób notatnika, analiza użytkowania jest dobrym sposobem na zmierzenie, jak dobrze informacje są wykorzystywane. W ten sposób można uzyskać wgląd w liczbę użytkowników, którzy uzyskali dostęp do notatnika i liczbę zapytań generowanych dziennie.

Niższe wskaźniki użytkowania mogą oznaczać, że twój zespół może potrzebować więcej kontekstu lub dodatkowych zasobów, aby pomóc im w pełni zaangażować się w zawartość notebooków.

5. Planowanie i ustalanie priorytetów projektów

Programiści pracujący nad wieloma projektami mogą używać NotebookLM do tworzenia centrów pomocy, centralizowania informacji związanych z projektem i analizowania wymagań.

Tworzenie centrów pomocy

Przesyłanie dokumentów związanych z projektem do jednego notatnika i generowanie podsumowań dla długich dokumentów, aby można było łatwo uzyskać do nich dostęp i odwoływać się do nich

Wykorzystanie AI do wyodrębnienia kluczowych informacji i uporządkowania ich w różnych formatach, takich jak tabele, dokumenty lub pytania i odpowiedzi, w celu uzyskania wysokiego poziomu zrozumienia

Identyfikacja i priorytetyzacja zadań

Zadawaj NotebookLM konkretne pytania dotyczące wymagań projektu i organizuj odpowiedzi jako notatki. Na przykład zapytaj model: "Jakie są najważniejsze funkcje wyróżnione w historiach użytkowników?"

NotebookLM może również wygenerować oś czasu reprezentującą główne kamienie milowe, które mają zostać zakończone w projekcie. Programiści mogą korzystać z tych osi czasu i notatek do śledzenia tego, co musi zostać zrobione, w oparciu o ważność i pilność

Analizuj zależności

Użyj NotebookLM, aby zidentyfikować powiązane zadania i działania w projekcie i odpowiednio zaplanować swoją pracę. Użyj cytatów, aby wskazać informacje i szybko zidentyfikować obszary budzące obawy

NotebookLM można również wykorzystać do analizy dokumentów projektu i uzyskania przeglądu potencjalnych zagrożeń, zadając pytania typu "Jakie są zagrożenia rynkowe dla tego oprogramowania?"

Zalety korzystania z NotebookLM dla programistów

Programiści mogą myśleć o Google NotebookLM jako o swoim koledze do badań, zakończonym wszystkim, czego potrzebują do organizowania, podsumowywania i łączenia kropek w dokumentacji kodu i innych informacjach technicznych. Oto kilka zalet dodania tego narzędzia do istniejącego stosu technologicznego:

Wydajna dokumentacja kodu ułatwiająca utrzymanie scentralizowanego repozytorium informacji

Podsumowania oparte na AI w celu podkreślenia kluczowych punktów i istotnych szczegółów

Usprawnione notatki i wspólne udostępnianie wiedzy

Wielomodalne zrozumienie, które umożliwia przesyłanie informacji w różnych formatach

Odsyłacze z obsługą AI sugerujące powiązane pomysły i koncepcje

Przeglądy audio umożliwiające interaktywną naukę

Najczęstsze bolączki związane z korzystaniem z NotebookLM

Chociaż NotebookLM jest jedną z lepszych aplikacji AI do zrobienia notatek, badań i udostępniania wiedzy, to ma ona kilka limitów.

Niezgrabny interfejs, którego zrozumienie może zająć trochę czasu

Odpowiedzi zapisane jako notatki nie mogą być ponownie edytowane

Brak aplikacji mobilnej

Przeglądy audio mogą czasami wprowadzać nieścisłości podczas dyskusji, więc nie jest to jeszcze niezawodna funkcja

Free Plan ma wiele limitów, a aktualizacje w płatnej warstwie nie są wystarczająco zaawansowane w stosunku do ceny

Alternatywne narzędzia dla programistów do użycia zamiast NotebookLM

NotebookLM to dobra opcja, jeśli szukasz jednego z tych prostych narzędzi AI, które pomogą ci w badaniach i notatkach. Jeśli jednak zastanawiasz się nad czymś bardziej zaawansowanym, na przykład wirtualnym asystentem badawczym, który może pomóc ci w burzy mózgów, automatycznym generowaniu zawartości i kompilowaniu notatek z badań, możesz wypróbować ClickUp. ClickUp to coś więcej niż proste narzędzie do notatek lub badań. Oferuje zestaw funkcji zaprojektowanych, aby pomóc Ci pracować mądrzej, a nie ciężej.

Wypróbuj wszechstronne narzędzie ClickUp do zwiększania wydajności z zaawansowanymi funkcjami do tworzenia notatek, współpracy i nie tylko

Platforma zapewnia scentralizowany obszar roboczy do współpracy z członkami zespołu, tworzenia pięknie sformatowanych dokumentów, budowania niestandardowych obszarów roboczych i nie tylko. Oprócz tego, ClickUp jest wzbogacony o potężne funkcje AI, które pomagają usprawnić procesy biznesowe, oszczędzając zbędnej pracy.

W jaki sposób ClickUp może pomóc z zarządzanie projektami oprogramowania ?

1. Dokumentacja techniczna oparta na AI

ClickUp AI ClickUp Brain działa jako asystent pisania, umożliwiając automatyczne tworzenie dokumentów specyfikacji technicznych i materiałów źródłowych w ciągu kilku sekund. Wszystko, co musisz zrobić, to wprowadzić odpowiednie podpowiedzi do narzędzia i voila! Szczegółowa struktura dokumentacji kodu jest gotowa do użycia. Dokumentację można niestandardowo dostosować do konkretnego przypadku użycia i wprowadzać zmiany w zależności od potrzeb, aby lepiej dostosować ją do swojego cyklu pracy.

Użyj ClickUp Brain, aby z łatwością generować dokumentację techniczną

ClickUp Brain może być również używany jako Narzędzie do kodowania AI do generowania przypadków testowych na podstawie kodu lub wymagań testowych. Analizuje wymagania, wyodrębnia kluczowe funkcje i identyfikuje zarówno pozytywne, jak i negatywne scenariusze testowe. Oznacza to, że przeglądy kodu i testowanie zajmują teraz o połowę mniej czasu.

co jeszcze potrafi ClickUp Brain do zrobienia?

Uzyskiwać wgląd w obszar roboczy, aby udzielać natychmiastowych odpowiedzi na wszystkie pytania związane z pracą

Automatycznie generować raporty o statusie i aktualizacje postępu w oparciu o zmiany wprowadzone w zadaniach i dokumentach

Generować tabele z bogatymi danymi i spostrzeżeniami, w tym tabele śledzenia błędów i problemów, tabele przypadków testowych i przeglądy kodu

Automatyczne podsumowywanie kluczowych punktów omawianych podczas spotkań zainicjowanych za pomocą Integracja ClickUp z Zoomem i tworzyć elementy działań do dalszych działań

💡 Porada dla profesjonalistów: Zintegruj ClickUp z aplikacją narzędziem do tworzenia oprogramowania jak GitHub, dzięki czemu można połączyć pull requesty, commity i branchy z zadaniami. W ten sposób cała aktywność programistyczna jest powiązana z konkretnymi, możliwymi do śledzenia zadaniami.

2. Scentralizowane repozytorium informacji

Twórz firmowe wiki lub doskonale zorganizowane repozytoria informacji za pomocą Dokumenty ClickUp . Dodaj połączenia, tabele, obrazy i zakładki, aby Twoje dokumenty były jak najbardziej kontekstowe. Możesz na przykład dołączyć sformatowane fragmenty kodu, aby wyjaśnić, jak zaimplementować daną funkcję lub funkcjonalność.

Dodawanie fragmentów kodu w celu wyjaśnienia funkcji za pomocą ClickUp Docs

Dzięki ClickUp Docs możesz organizować informacje w wielu dokumentach i folderach dla tematów takich jak dokumentacja API, specyfikacje techniczne i inne obszary związane z kodem. Zaproś interesariuszy do przeglądania i edytowania dokumentów, zostawiania komentarzy i przypisywania elementów działań bezpośrednio z poziomu dokumentów.

Współpracuj nad informacjami związanymi z projektem za pomocą ClickUp Docs

Przyspiesz pracę dzięki szablonom ClickUp

ClickUp oferuje również ogromną bibliotekę zwinnych szablonów szablonów do tworzenia oprogramowania do zarządzania projektami. Oznacza to, że nie musisz martwić się o tworzenie dokumentu od zera za każdym razem, gdy rozpoczyna się nowy projekt.

Oto dwa szablony na początek:

The Szablon do tworzenia oprogramowania ClickUp zapewnia wszystko, czego zespół programistów będzie potrzebował do dostarczania funkcji produktu oraz naprawiania błędów i pomyłek. Użyj ClickUp Views, aby uzyskać widok z lotu ptaka na swoje zadania do wykonania i dodaj etykiety, aby łatwo filtrować informacje, które chcesz zobaczyć.

Szablon do tworzenia oprogramowania ClickUp

Dzięki temu szablonowi możesz:

Organizować zadania za pomocą widoku listy lub tablicy dla lepszej widoczności

Burza mózgów pomysłów i rozwiązań przy użyciu Tablice ClickUp Dodawanie niestandardowych statusów do wykonywanych zadań w celu ich lepszego śledzenia

Przechwytuj określone informacje związane z błędami, błędami i funkcjami za pomocą pól niestandardowych

Teams deweloperów mogą również korzystać z szablonu Szablon dziennika zmian oprogramowania ClickUp to kompleksowy framework, który zapewnia płynną i wydajną obsługę wniosków o zmianę. Może pomóc w śledzeniu procesów zmian i utrzymaniu szczegółowej historii wszystkich poprawek błędów i wydań zrobionych w przeszłości.

Szablon dziennika zmian oprogramowania ClickUp

Możesz użyć tego szablonu do:

Utrzymywania scentralizowanej bazy danych wniosków o zmianę i powiązanej dokumentacji

Przypisywania wniosków o zmianę do odpowiednich członków teamu

Ustawienie Powtarzające się zadania w ClickUp dla przeglądów i zatwierdzeń wszystkich wprowadzonych zmian

Użyj ClickUp Brain, aby uprościć planowanie zadań i zarządzanie dokumentami

💡 Pro Tip: Utrzymuj płynny i zorganizowany cykl pracy programistycznej dzięki ClickUp szablony śledzenia problemów . Standaryzacja przechwytywania błędów, żądań funkcji, ulepszeń i historii użytkowników w celu szybszego rozwiązywania problemów.

3. Automatyzacja cykli pracy

Pozwól swoim programistom skupić się na tym, co robią najlepiej i pozwól automatyzacji zająć się resztą. Z Automatyzacja ClickUp , możesz usprawnić powtarzające się zadania, zapewniając płynniejszy cykl pracy i lepsze rozwiązywanie problemów.

Tworzenie niestandardowych cykli pracy automatyzacji za pomocą ClickUp AI Automation Builder

Załóżmy, że fragment kodu został zakończony i jest gotowy do testowania i przeglądu. Tworzone jest zadanie, a status jest aktualizowany do "Code Review". Kreator automatyzacji AI pozwala skonfigurować regułę, zgodnie z którą zadanie jest automatycznie przypisywane do starszego programisty w celu sprawdzenia. Automatyzacja może również zawierać powiadomienia wysyłane do dewelopera wraz z terminem wykonania zadania.

Jest to idealne rozwiązanie do zarządzania złożonymi recenzjami kodu i przyspiesza pracę.

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Jeśli chcesz lepiej wykorzystać AI do tworzenia oprogramowania ustaw niestandardowe pola dla zadań w ClickUp. Ustaw konkretne wyzwalacze, tak aby za każdym razem, gdy się pojawią, Brain automatycznie wypełniał pole najnowszą aktualizacją zadania.

4. Zarządzanie zadaniami deweloperskimi

Łatwo twórz, przypisuj i zarządzaj zadaniami, takimi jak planowanie, kodowanie, rozwój funkcji i wdrażanie dla odpowiednich członków zespołu za pomocą Zadania ClickUp . Kategoryzuj różne typy zadań za pomocą list, folderów i przestrzeni w oparciu o sprinty lub działy, takie jak Front End, Back End itp.

Przypisywanie członkom zespołu zadań związanych z tworzeniem oprogramowania za pomocą ClickUp Tasks

Ustaw terminy i przypomnienia dla każdego zadania wraz z poziomami priorytetów, aby Twoje Teams dokładnie wiedziały, na czym mają się skupić. Dodawaj opisy zadań, pola niestandardowe i typy zadań, aby upewnić się, że osoby przypisane mają wszystko, czego potrzebują do wykonania swoich elementów działań.

Wskazówka dla profesjonalistów: Przechwytuj przesłane błędy za pomocą funkcji Widok formularza ClickUp . Odpowiedzi są automatycznie kategoryzowane i łączone z zadaniami, które można śledzić, a następnie kierowane do odpowiednich członków zespołu.

5. Tworzenie wizualnych map drogowych

Użyj narzędzia Widok wykresu Gantta ClickUp do wizualnego przedstawiania cykli pracy Twojego zespołu. Przeciągaj i upuszczaj elementy działań na elastycznej osi czasu i korzystaj z kolorowych etykiet, aby organizować zadania i uzyskać przegląd krytycznych kamieni milowych.

Wizualizacja zadań na elastycznej osi czasu dzięki ClickUp Gantt Chart View

Korzystaj z widoków kaskadowych, aby zobaczyć, które zadania zależą od innych i śledzić stopień zaawansowania projektu za pomocą procentowych wskaźników postępu. Identyfikuj obszary budzące obawy i potencjalne wąskie gardła oraz podejmuj działania, zanim dojdzie do ich eskalacji, aby zapewnić płynną realizację projektów.

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Inne alternatywy dla NotebookLM

Oprócz ClickUp, zebraliśmy również kilka innych popularnych alternatyw dla NotebookLM.

Notion - do tworzenia notatek, zarządzania zadaniami i dokumentacji

Confluence - do zarządzania wiedzą i dokumentacją kodu

Slab - do organizowania dokumentacji wewnętrznej

Coda - do współpracy zespołowej i zarządzania projektami

Obsidian - do tworzenia notatek i wizualizacji połączonych notatek jako grafu wiedzy

Podnieś poziom swojego cyklu pracy z ClickUp

NotebookLM to świetne narzędzie do tworzenia notatek i dobre rozwiązanie, jeśli szukasz czegoś z podstawową dokumentacją kodu i funkcjami udostępniania wiedzy. Jeśli jednak jesteś programistą szukającym czegoś, co faktycznie pomoże ci planować, zarządzać i realizować sprinty w najbardziej efektywny sposób, NotebookLM może być dla ciebie zbyt niszowy.

Z drugiej strony, ClickUp, ze swoją obszerną listą funkcji, pomaga usprawnić planowanie sprintów, ich rozszerzenie i wszystko pomiędzy. Niezależnie od tego, czy współpracujesz nad kodem, wizualizujesz swoją mapę drogową produktu, zarządzasz zadaniami, czy też przeprowadzasz burzę mózgów, ClickUp naprawdę cię wspiera.

Jeśli więc szukasz czegoś, co łączy wydajność z funkcjonalnością, zarejestruj się w ClickUp już dziś! 🌟