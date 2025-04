ponad 50 podpowiedzi graficznych AI do tworzenia oszałamiających wizualizacji

Wyobraź sobie taką sytuację: jest późna noc, a ty jesteś w pętli szkicowania, wymazywania i nadmiernego myślenia. Wypróbowujesz schemat kolorów, potem kolejny, zmieniasz kompozycję, a obraz nadal nie wygląda dobrze.

Generatory obrazów AI umożliwiają artystom i tym z nas, którzy nie mają umiejętności projektowania, tworzenie oszałamiających wizualizacji po prostu opisując swoje koncepcje słowami.

Jednak, podobnie jak w przypadku innych narzędzi AI, efekty wizualne zależą od podpowiedzi. Od realistycznych portretów po marzycielskie abstrakcyjne krajobrazy, możesz tworzyć nieskończone wizualizacje.

Na tym blogu omówimy ponad 50 podpowiedzi graficznych AI, które pomogą ci ożywić twoją wizję w wielu przypadkach użycia. 🎯

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto jak tworzyć oszałamiające wizualizacje za pomocą podpowiedzi AI:

Podaj jasne instrukcje dla narzędzi AI do generowania obrazów, w zakresie od prostych do szczegółowych opisów

Uwzględnij typ obrazu, główny temat, tło, styl kompozycji i dodatkowe szczegóły

Bądź konkretny, przekazuj nastrój, używaj odniesień artystycznych, udoskonalaj poprzez iterację i eksperymentuj, aby tworzyć obrazy generowane przez AI

Możesz tworzyć obrazy do profesjonalnego projektowania, sztuki, kreskówek, gier wideo, broszur marketingowych, wydarzeń i nie tylko!

Priorytetyzuj zadania za pomocą ClickUp Tasks, przeprowadzaj burze mózgów za pomocą Tablic, przechowuj podpowiedzi w Dokumentach i współpracuj za pośrednictwem ClickUp Chat, aby uzyskać informacje zwrotne w czasie rzeczywistym

**Co to są podpowiedzi graficzne AI?

**Podpowiedź graficzna AI to jasna instrukcja lub opis używany do generowania obrazu wizualnego. Jest to szczegółowy przewodnik dla narzędzia AI, określający takie aspekty, jak temat, styl, oświetlenie, paleta kolorów i nastrój

Jakość podpowiedzi zależy od tego, jak dobrze opiszesz swoją wizję. Wyraźna i szczegółowa podpowiedź zmniejsza zamieszanie i prowadzi do lepszych wyników.

Podstawowe elementy dobrej podpowiedzi

Silna podpowiedź jest jasna, konkretna i angażująca, dając AI wystarczający kontekst do kierowania jej odpowiedzią, pozostawiając jednocześnie przestrzeń dla kreatywności.

Powinien określać pożądany format lub wynik - esej, listę lub narrację - i zawierać wszelkie kluczowe szczegóły, które pomogą ukształtować kierunek odpowiedzi.

Zapoznajmy się z kilkoma wskazówkami dotyczącymi podpowiedzi graficznych AI. 👇

Typ obrazu

Wybierz rodzaj obrazu: model 3D, ilustrację, animowaną scenę, a nawet odręczny szkic. Musisz także określić wszelkie preferencje dotyczące stylu wizualnego, takie jak kreskówkowy lub hiperrealistyczny.

Przykład: 'Twórz hiperrealistyczny model 3D futurystycznego samochodu sportowego z eleganckimi krzywiznami i świecącym niebieskim podświetleniem.'

Główny temat

Wyraźnie określ kluczowy temat obrazu. Może to być postać, przedmiot, zwierzę, a nawet scena, taka jak zakres górski lub panorama miasta. Bądź tak konkretny, jak to tylko możliwe; w razie potrzeby możesz opisać pozę, wygląd lub rolę w scenie.

Przykład: "Inspirowana cyberpunkiem postać w skórzanej kurtce, ze świecącymi cybernetycznymi ramionami, stojąca pewnie w deszczu."

Scena tła

Ustawienie środowiska dla obiektu. Niezależnie od tego, czy jest to tętniąca życiem ulica miasta, spokojny las, czy coś abstrakcyjnego, tło pomaga kształtować obraz.

Przykład: _'Tętniący życiem, futurystyczny rynek z holograficznymi znakami, robotycznymi sprzedawcami i tętniącym życiem tłumem'

Styl kompozycji

Określ, w jaki sposób ma być ułożony obraz. Czy ma to być zbliżenie, czy ujęcie szerokokątne? Czy chcesz mieć czysty, minimalistyczny projekt, czy bardziej szczegółowy? Rozważ uwzględnienie w swoich pomysłach na podpowiedź elementów wpływających na nastrój, takich jak dramatyczne cienie lub miękkie, ciepłe oświetlenie.

Przykład:"Dramatyczne zbliżenie smoczego oka, odbijające sylwetkę rycerza zbliżającego się z uniesionym mieczem."

🔍 Czy wiesz? Według globalnej ankiety Adobe, 83% kreatywnych profesjonalistów używa generatywnej AI w swojej pracy. Z kolei 20% zgłasza, że ich pracodawcy lub niestandardowi klienci pytają o AI w ich pracy. Podkreśla to rosnące oczekiwania profesjonalistów w zakresie włączenia AI do procesu projektowania.

Dodatkowe szczegóły

Dodaj unikalne szczegóły do podpowiedzi generatora grafiki AI i nadaj swojemu obrazowi więcej charakteru. Może to obejmować tekstury, takie jak chropowatość kamiennej ściany lub gładkość szklanej powierzchni.

Możesz także opisać schematy kolorów, energię sceny, a nawet wpływy artystyczne - żywe kolory inspirowane pop-artem lub delikatny, wyblakły wygląd przypominający zdjęcia w stylu vintage.

**Przykład: "Pióra feniksa powinny mienić się tęczowymi odcieniami, a jego oczy powinny świecić jak roztopiona lawa"

Dlaczego opanowanie podpowiedzi graficznych AI ma znaczenie

Opanowanie podpowiedzi AI pozwala w pełni uwolnić potencjał generatorów obrazu, wypełniając lukę między niejasnymi pomysłami a oszałamiającymi wizualizacjami. Daje ci kontrolę nad stylem, nastrojem i innymi szczegółami, abyś mógł spełnić swoją artystyczną wizję.

Oto jak te podpowiedzi pomagają:

Zwiększona kreatywność: Możesz szybko zbadać szerszy zakres koncepcji i stylów, aby wygenerować niekonwencjonalne i eksperymentalne pomysły wizualne

Możesz szybko zbadać szerszy zakres koncepcji i stylów, aby wygenerować niekonwencjonalne i eksperymentalne pomysły wizualne Zwiększona wydajność: Narzędzia AI automatyzują i przyspieszają proces projektowania w zwinnych cyklach pracy, takich jak kampanie marketingowe

Narzędzia AI automatyzują i przyspieszają proces projektowania w zwinnych cyklach pracy, takich jak kampanie marketingowe Lepsze podejmowanie decyzji: Podpowiedź inżynieryjna ułatwia szybką informację zwrotną i wizualny wgląd w wybory projektowe, umożliwiając interesariuszom szybką ocenę różnych koncepcji

Podpowiedź inżynieryjna ułatwia szybką informację zwrotną i wizualny wgląd w wybory projektowe, umożliwiając interesariuszom szybką ocenę różnych koncepcji Efektywność kosztowa: Dane powstania obrazu z podpowiedziami AI zmniejszają zależność od tradycyjnych zasobów projektowania graficznego, które mogą być kosztowne i czasochłonne

Przykłady skutecznych podpowiedzi obrazów AI

Aby stworzyć inspirującą i unikalną grafikę, odpowiednia podpowiedź może mieć ogromne znaczenie. Zapoznajmy się z kilkoma przykładami podpowiedzi graficznych AI. Przyjrzymy się również innym przypadkom użycia.💁

l. Sztuka

Oto kilka skutecznych podpowiedzi dotyczących sztuki AI, aby stworzyć oszałamiające Sztuka generowana przez AI :

Tworzenie storyboardów: Generowanie paneli storyboardów dla [typ filmu], ilustrujących kluczowe momenty, takie jak [opis sceny]. Skup się na [emocje] ze stylem łączącym [styl wizualny] Ilustracje redakcyjne: Stwórz ilustrację redakcyjną do [typ publikacji] na [temat, np. zdrowie psychiczne]. Użyj [elementy artystyczne], aby wizualnie przedstawić [koncepcja]

przez Stabilna dyfuzja

Ilustracje do książek dla dzieci: Zaprojektuj kapryśne postacie do opowieści dla dzieci o [temat], z funkcją [szczegóły]. Uwzględnij ustawienia takie jak [lokalizacja] ze spójnym, [styl] Sztuka surrealistyczna: _Generuj surrealistyczne obrazy przedstawiające [koncepcja] z [kluczowe elementy]. Użyj mieszanki schematów kolorów, aby stworzyć odpowiedni nastrój Sztuka abstrakcyjna: Generuj surrealistyczne obrazy przedstawiające [koncepcję] z [kluczowymi elementami]. Użyj mieszanki [schematów kolorów], aby stworzyć [nastrój] Sztuka eksperymentalna: Stwórz eksperymentalne dzieło, w którym [element] łączy się z [nieoczekiwane formy], tworząc surrealistyczną, ale harmonijną fuzję

przez ClickUp Brain

Sztuka krajobrazu: Generowanie impresjonistycznego obrazu w stylu [ustawienie], z grubymi pociągnięciami pędzla i ciepłymi tonami, aby przywołać [emocje] Sztuka portretowa: Stwórz kapryśny portret postaci, włączając surrealistyczne elementy, takie jak unoszące się latarnie lub zwierzęcych towarzyszy o ludzkim wyrazie twarzy Sztuka konceptualna: Zaprojektuj konceptualne dzieło przedstawiające [ideę], łącząc elementy takie jak starożytna architektura przeplatająca się z neonowymi przewodami i ekranami

II. Profesjonalne projekty

Oto kilka przykładowych podpowiedzi AI dla profesjonalnych projektów:

Układ strony e-commerce: Utwórz [przymiotnik] układ dla strony e-commerce sprzedającej [kategoria produktów]. Strona główna powinna zawierać duży obraz bohatera [polecany produkt] i zawierać przejrzystą nawigację z sekcjami dla [określone kategorie]. Użyj nowoczesnej palety kolorów i upewnij się, że układ jest łatwy w nawigacji z naciskiem na user experience Projekt broszury korporacyjnej:_Zaprojektuj broszurę korporacyjną dla [nazwa firmy], [typ branży]. Broszura powinna zawierać sekcje dotyczące przeglądu firmy, oferowanych usług i opinii klientów. Użyj palety kolorów i zintegruj określone elementy wizualne

przez Stable Diffusion

Projekt logo dla [nazwa_biznesu]: Zaprojektuj maksymalistyczne logo dla [nazwa_biznesu], [branża]. Logo powinno używać [styl czcionki] i zawierać subtelny element graficzny, który odzwierciedla [wartości] firmy. Paleta kolorów powinna być [kolory] dla nowoczesnego i czystego wyglądu Projekt interfejsu użytkownika aplikacji mobilnej: Zaprojektuj elegancki i intuicyjny interfejs użytkownika aplikacji mobilnej dla [nazwa aplikacji], [funkcja aplikacji]. Aplikacja powinna pełnić funkcję [schemat kolorów] i zawierać łatwe w nawigacji zakładki, przyciski i powiadomienia. Strona główna powinna wyświetlać [kluczowe funkcje], a aplikacja powinna mieć [specyficzne elementy projektu] Render 3D produktu dla [nazwa produktu]: Utwórz fotorealistyczny render 3D [nazwa produktu], pokazujący jego funkcje w [ustawienie]. Produkt powinien być umieszczony na gładkiej powierzchni z refleksami świetlnymi. Render powinien podkreślać [specyficzne funkcje], z [oświetleniem], które podkreśla tekstury i kontury produktu

za pośrednictwem generatora obrazów AI w ClickUp Tablica

Projekt opakowania produktu: _Zaprojektuj eleganckie, nowoczesne opakowanie dla [nazwa produktu]. Powinno ono pełnić funkcję [specyficzny materiał] i [paleta kolorów]. Logo produktu musi mieć minimalistyczną typografię; każdy dodatkowy tekst powinien być napisany [czcionka]. Projekt powinien przekazywać atrybuty marki

III. Zdjęcia

Oto kilka podpowiedzi AI dla różnych rodzajów fotografii:

przez Adobe Firefly

Blogi podróżnicze/strony internetowe: _Generowanie zdjęć przedstawiających ustawienie słońca nad określonym miejscem podróży, uchwycenie ciepłego blasku zmierzchu. Uwzględnij szczegóły, takie jak sylwetki budowli lub kolorowe niebo z gradientami koloru pomarańczowego, różowego i fioletowego Prezentacja produktu: Zrób zdjęcie w wysokiej rozdzielczości przedstawiające [typ produktu] umieszczone na [typ powierzchni] w [ustawienie studyjne]. Stylizuj kompozycję w [styl kompozycji], aby podkreślić [funkcje produktu], takie jak [specyficzne cechy] Magazyny lifestylowe:_Stwórz zdjęcia przedstawiające [otoczenie główne], wypełnione naturalnym światłem wpadającym przez [rodzaj okien]. Podkreśl kluczowe elementy wystroju z drobnymi szczegółami, takimi jak akcenty dekoracyjne Blogi wellness: _Twórz spokojne obrazy osób uprawiających [aktywność wellness] w [lokalizacja] o [pora dnia]. Użyj palety określonych odcieni, aby wywołać określone odczucia

przez ClickUp Whiteboards

Użycie produktu lifestylowego: Zrób zdjęcie osoby, np. mężczyzny, kobiety lub dziecka, używającej produktu w określonej lokalizacji, np. w kuchni, salonie. Pokaż im [konkretną czynność, np. delektowanie się filiżanką kawy, korzystanie z produktu] z miękkim, naturalnym oświetleniem ze [źródła światła, np. okna, lampy] Fashion editorial: _Stwórz modową sesję redakcyjną z funkcją [temat] w [lokalizacja]. Uwzględnij modelki wystylizowane na [elementy], pozujące w [dynamicznych pozach]. Użyj oświetlenia podkreślającego nastrój, aby uwydatnić kluczowe funkcje

IV. Kreskówki i karykatury

Oto kilka podpowiedzi graficznych AI do tworzenia kreskówek i karykatur:

Projektowanie postaci dla seriali internetowych: Twórz unikalne postacie dla [temat serialu], włączając [funkcje projektowe]. Podkreśl [specyficzny ton] za pomocą [styl] Karykatury promocyjne: Projektowanie humorystycznych karykatur na potrzeby [typ wydarzenia], z funkcją [przerysowane wyrażenia, kluczowe rekwizyty lub zabawne ustawienia], które są zgodne z [temat kampanii]

przez Adobe Firefly

Niestandardowe pamiątki: Generowanie karykatur [konkretnych osób], uchwycenie [kluczowych szczegółów], które odzwierciedlają ich [doświadczenia lub osobowości] Murale sztuki publicznej: Zaprojektuj tętniący życiem mural celebrujący [temat], zawierający [kluczowe elementy]. Upewnij się, że projekt przekazuje [konkretne wiadomości] w [stylu]

czy wiesz, że **Rozmiar globalnego rynku generatorów obrazu AI ma według projektów wzrosnąć do zrobienia 917 448 tysięcy dolarów w ciągu najbliższych pięciu lat .

V. Projektowanie gier wideo

Oto kilka podpowiedzi graficznych AI dotyczących projektowania gier wideo:

Schematy kolorów i motywy: Opracuj paletę kolorów dla [typ gry], z funkcją [konkretne odcienie], które wywołują [emocje]. Upewnij się, że paleta uzupełnia [kluczowe elementy] Projekt postaci: _ Stwórz projekty dla [typ postaci] w [ustawienie gry]. Skup się na szczegółach odzwierciedlających ich role Koncepcje otoczenia: Generuj wizualizacje [konkretnej lokalizacji], prezentując [szczegóły]. Użyj [oświetlenia], aby wzmocnić [wydźwięk] środowiska

via Tablica ClickUp

Materiały promocyjne gry: Zaprojektuj baner dla [typ gry] z funkcją [główna postać lub scena]. Uwzględnij [szczegóły], aby przyciągnąć uwagę i podkreślić [unikalne punkty sprzedaży] gry

VI. Branding i tożsamość

Oto kilka podpowiedzi AI, których możesz użyć do tworzenia obrazów związanych z marką i tożsamością:

Branding collateral: Twórz wizualne materiały brandingowe, takie jak karty Business i papier firmowy, używając logo i schematu kolorów [nazwa marki]. Upewnij się, że wszystko jest spójne i odzwierciedla tożsamość marki, z elementami takimi jak [np. czyste linie, profesjonalne czcionki] Projektowanie opakowań: Projektowanie koncepcji opakowań dla [typ produktu], przy użyciu ekologicznych materiałów, takich jak [np. papier z recyklingu, biodegradowalny plastik] i nowoczesnych elementów projektu, które odzwierciedlają [styl marki] Makiety towarów: Twórz makiety markowych towarów, takich jak koszulki lub kubki z funkcją logo [nazwa marki], aby pokazać, jak Twoje produkty będą wyglądać w prawdziwym życiu

przez Stable Diffusion

Projekt stoiska na wydarzenie: _Zaprojektuj wizualizacje stoiska na wydarzenie z funkcją produktów [nazwa marki]. Uwzględnij banery, ustawienia i elementy takie jak [np. markowe rekwizyty], aby skutecznie reprezentować markę

VII. Typografia i projekt graficzny

Oto kilka podpowiedzi, które ci pomogą wykorzystanie AI do projektowania graficznego i typografii:

Eksperymentalne układy typograficzne: _Twórz śmiałe i futurystyczne projekty typograficzne z funkcją ponadwymiarowych, nakładających się na siebie liter w [schemat kolorów]. Zintegruj geometryczne wzory i abstrakcyjne kształty jako wizualne uzupełnienie, zapewniając dynamiczny przepływ elementów tekstu Ilustracje zintegrowane z tekstem: Zaprojektuj typografię, w której litery stanowią część ilustracji, takiej jak [przykładowy motyw]. Użyj [specyficzny styl], aby płynnie połączyć tekst i obrazy

przez ClickUp Whiteboards

Projekt plakatu: Wygeneruj plakat graficzny w określonym stylu, skupiając się na czystej typografii i odważnej negatywnej przestrzeni. Użyj prostego stylu czcionki z [określoną paletą kolorów], aby podkreślić przejrzystość i siłę oddziaływania Wzory typograficzne: _Zaprojektuj powtarzający się wzór wykonany w całości z typografii, w którym litery są zniekształcone, obrócone lub wyabstrahowane w motywy dekoracyjne. Wybierz motyw i harmonijną paletę kolorów, aby uzyskać spójny projekt

przez Adobe Firefly

Połączenie typografii i fotografii: _Zaprojektuj wizualizację, w której typografia jest zintegrowana ze zdjęciem, np. słowa tworzące formularz [punkt orientacyjny lub obiekt]. Upewnij się, że litery naśladują teksturę i oświetlenie zdjęcia, aby uzyskać płynne połączenie

VIII. Wizualizacje marketingowe

Oto kilka podpowiedzi dotyczących obrazów AI dla marketingu:

Styl infografiki w mediach społecznościowych: _Utwórz kolorową infografikę, która podkreśla zalety [usługi/produktu]. Użyj ikon, takich jak [przykładowe ikony] i krótkiego tekstu, aby był atrakcyjny wizualnie i łatwy do zrozumienia Odliczanie czasu w mediach społecznościowych: Utwórz grafikę odliczającą czas do nadchodzącej wyprzedaży [produkt]. Użyj dynamicznych elementów, takich jak zegary lub timery, wraz z frazami takimi jak "[nazwa wyprzedaży]" lub "[szczegóły odliczania]", aby zbudować oczekiwanie

przez ClickUp Whiteboards

Obraz nagłówka dla e-mail marketingu: Zaprojektuj czysty i angażujący nagłówek dla swojego e-mail newslettera, z funkcją [motyw lub produkt], z logo po jednej stronie i prostym tłem [kolor/tekstura] Baner promocyjny: Utwórz baner dla kampanii e-mail [produkt], aby promować rabat na [produkt/usługa]. Użyj pogrubionej typografii z naciskiem na [rabat procentowy] i żywych kolorów, aby przyciągnąć uwagę Przycisk wezwania do działania: _Zaprojektuj jasny, przyciągający uwagę przycisk wezwania do działania. Tekst powinien brzmieć "[zwrot akcji]" w pogrubionych, jasnych kolorach, aby zachęcić do kliknięcia

przez Stable Diffusion

Wizualizacje landing page: _Zaprojektuj wizualizacje dla strony docelowej [nazwa witryny] podkreślające kluczowe funkcje [produkt/usługa]. Użyj ikon i krótkich tekstów, takich jak "[Funkcja 1], [Funkcja 2], [Funkcja 3]", aby zachować prostotę i efektowność Niestandardowe ilustracje: Opracuj unikalne ilustracje dla [nazwa strony internetowej], które reprezentują [podstawowe wartości Twojej marki], ustawione na odpowiednich tłach, które pasują do przekazu, takich jak [np. panorama miasta, motywy inspirowane naturą] Obraz reklamy displayowej: _Zaprojektuj reklamę displayową z funkcją [typ produktu] na czystym tle. Użyj pogrubionego tekstu, takiego jak "[kluczowa zaleta produktu]" i przyciągających wzrok kolorów, takich jak [jaskrawy pomarańczowy, niebieski itp Miniaturka wideo: Stwórz chwytliwą miniaturkę do reklamy wideo na temat [usługa/produkt]. Wykorzystaj angażujące elementy wizualne, takie jak [np. produkt w akcji, animowany tekst] i nakładki tekstowe, aby przyciągnąć uwagę Ulotka promocyjna: Utwórz atrakcyjną ulotkę promującą wydarzenie lub sprzedaż. Uwzględnij wizualizacje [wyróżnione produkty] i wszystkie kluczowe szczegóły wydarzenia, takie jak [data wydarzenia, lokalizacja], w przejrzystym, łatwym do odczytania formacie Infografika studium przypadku: Stwórz infografikę podsumowującą kluczowe wnioski ze studium przypadku na temat [temat lub produkt], dzięki czemu będzie ona łatwa do przyswojenia wizualnie

przez ClickUp Whiteboards

Wizualizacje do białej księgi: Zaprojektuj grafikę do białej księgi na temat, rozkładając złożone idee na proste, wizualne elementy w celu lepszego zrozumienia

IX. Marketing wydarzeń

Oto kilka podpowiedzi generatora obrazów AI dla marketingu wydarzeń:

Baner konferencyjny:Projektuj wizualizacje banerów konferencyjnych, promując sesje na tematy związane z branżą lub tematem, aby się wyróżniały Grafika zaproszenia na wydarzenie: Twórz grafikę zaproszenia na swoje wydarzenie, wyraźnie pokazującą datę, godzinę, lokalizację i szczegóły RSVP z atrakcyjnym wyglądem

przez Adobe Firefly

Oznakowanie sponsorów: _Zaprojektuj oznakowanie, które będzie rozpoznawać sponsorów wydarzenia, zawierając ich logo i elementy marki w czystym, profesjonalnym układzie Projekt tła fotobudki: Stwórz zabawny projekt tła fotobudki na swoje wydarzenie, włączając motyw przewodni wydarzenia i pozostawiając przestrzeń na logo Grafika podsumowująca wydarzenie: Zaprojektuj grafikę podsumowującą najważniejsze wydarzenia, w tym kluczowe cytaty, spostrzeżenia prelegentów i referencje uczestników

🔍 **Do zrobienia? 71% obrazów udostępnianych w mediach społecznościowych jest generowanych przez AI w Stanach Zjednoczonych. W Kanadzie i regionie APAC odsetek ten jest wyższy i wynosi 77%, podczas gdy w Europie 68%.

Jak napisać podpowiedź graficzną AI i narzędzia do tworzenia podpowiedzi graficznych

Zanim zrozumiemy, jak napisać podpowiedź graficzną AI, zapoznajmy się z Narzędzia generatora grafiki AI .

Oto kilka, których możesz użyć:

DALL.E 3: Zintegrowany z ChatGPT, oferuje bezproblemowe doświadczenie w tworzeniu podpowiedzi i ich generowaniu

Zintegrowany z ChatGPT, oferuje bezproblemowe doświadczenie w tworzeniu podpowiedzi i ich generowaniu Midjourney: Znany ze swojej artystycznej wydajności, Midjourney generuje obrazy często przypominające profesjonalne ilustracje i sztukę koncepcyjną

Znany ze swojej artystycznej wydajności, Midjourney generuje obrazy często przypominające profesjonalne ilustracje i sztukę koncepcyjną Stable Diffusion: Przeznaczony dla programistów i twórców ze względu na swoją elastyczność i niestandardowy charakter, jest to narzędzie AI o otwartym kodzie źródłowym, które służy do dostrajania

Przeznaczony dla programistów i twórców ze względu na swoją elastyczność i niestandardowy charakter, jest to narzędzie AI o otwartym kodzie źródłowym, które służy do dostrajania Adobe Firefly: Zintegrowany z pakietem Adobe Creative Suite, Firefly jest idealny dla marketerów i projektantów pracujących nad dopracowaną zawartością

Odpowiednie narzędzia upraszczają ten proces, czyniąc dane powstania bardziej intuicyjnymi i wydajnymi. Narzędzia inżynieryjne podpowiedź takie jak ChatGPT mogą pomóc w dopracowaniu i burzy mózgów kreatywnych podpowiedzi, podczas gdy platformy takie jak Canva poprawiają wygenerowane koncepcje.

Jest jednak coś lepszego. ClickUp , aplikacja Wszystko do pracy, umożliwia generowanie unikalnych podpowiedzi w oparciu o parametry zdefiniowane przez użytkownika, takie jak styl graficzny, motyw i preferencje kolorystyczne.

ClickUp Brain

Zintegrowany asystent oparty na AI, ClickUp Brain wykorzystuje uczenie maszynowe do analizowania ogromnych baz danych sztuki i trendów oraz pisania podpowiedzi, które pobudzą kreatywność użytkownika.

ClickUp Brain to innowacyjna funkcja oparta na AI, która na nowo definiuje sposób zarządzania projektami przez Teams.

Oprócz upraszczania cyklu pracy, funkcja ta wyróżnia się jako kreatywna potęga, umożliwiając użytkownikom generowanie obrazów na żądanie. Wszystko do zrobienia to otworzyć Tablice ClickUp i dodać opisową podpowiedź. Pomaga to w komunikacji wizualnej i sesjach burzy mózgów, ułatwiając wprowadzanie koncepcji w życie.

Dodaj krótką podpowiedź opisową, aby wygenerować sztukę AI na ClickUp AI Tablica

Ponadto pomaga w tworzeniu precyzyjnych i skutecznych podpowiedzi, aby osiągnąć pożądane wyniki. Funkcja ta jest szczególnie cenna dla tych, którzy mogą mieć trudności z przełożeniem abstrakcyjnych pomysłów na wykonalne opisy.

ClickUp oferuje również funkcje zarządzania zadaniami i projektami. Dostarcza wszystkiego, czego potrzebuje twój cykl pracy, od szablony do burzy mózgów do skutecznych narzędzi współpracy.

Przyjrzyjmy się niektórym z jego funkcji, które możesz wykorzystać do swoich potrzeb artystycznych i graficznych. 📃

Zadania ClickUp

Usprawnij swój cykl pracy projektowej dzięki zadaniom ClickUp Zadania ClickUp upraszcza kreatywny przepływ pracy, umożliwiając tworzenie angażujących wizualizacji przy zachowaniu porządku. Podziel oś czasu projektowania na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu zadania.

Każde zadanie zawiera szczegółowe informacje, takie jak opisy projektów, terminy i poziomy priorytetów, aby pomóc ci pozostać na bieżąco.

Na przykład, podczas burzy mózgów nad wizualizacjami generowanymi przez AI, możesz utworzyć zadania z listą koncepcji dla określonych stylów, takich jak typografia, grafika koncepcyjna lub projekt graficzny. Dodaj wyraźne priorytety, aby najpierw zająć się najpilniejszymi projektami.

Tablice ClickUp

Wizualna mapa projektów i współpraca z zespołem w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Whiteboards Tablica ClickUp są świetnym sposobem na stworzyć tablicę pomysłów , burzy mózgów i planowania pomysłów podpowiedzi AI, oferując dynamiczne i oparte na współpracy środowisko Teams. Możesz wizualnie mapować swoje myśli za pomocą różnych kreatywnych narzędzi, takich jak notatki samoprzylepne, mapy myśli i schematy blokowe, aby organizować i udoskonalać pomysły.

Dzięki możliwościom współpracy w czasie rzeczywistym, wielu członków zespołu może jednocześnie dodawać i edytować pomysły, zostawiać komentarze i rozwijać wzajemne sugestie. Zapewnia to efektywne przechwytywanie wszystkich danych wejściowych.

Na przykład, jeśli planujesz surrealistyczną serię artystyczną, możesz utworzyć sekcje dla tematów takich jak "wymarzone krajobrazy", "hybrydy natura-technika" i "abstrakcyjne figury"

🧠 Fun Fact: Najdroższym dziełem sztuki AI było sprzedane za $432,000 . Jest on znany jako Portrait of Edmond de Belamy, przedstawiający portret wyimaginowanej osoby stworzony przez AI zwaną Generative Adversarial Network. Został on ustawiony przez członków francuskiego kolektywu artystycznego "Obvious Art"

Dokumenty ClickUp

Tworzenie scentralizowanej bazy danych podpowiedzi graficznych AI w ClickUp Docs Dokumenty ClickUp jest doskonałym narzędziem do tworzenia i przechowywania scentralizowanego repozytorium dokumentów Podpowiedzi dotyczące sztuki AI do organizowania i uzyskiwania dostępu do kreatywnych pomysłów w jednym miejscu.

Teams mogą płynnie współpracować, tworząc, edytując i udoskonalając podpowiedzi do różnych zadań artystycznych i projektowych.

Podpowiedzi te można organizować w zagnieżdżone strony, foldery lub przestrzenie w oparciu o kategorie, takie jak "AI Art Creation", "Product Photography" lub "Social Media Graphics". Ponadto, aplikacja łączy się płynnie z Tasks i Whiteboards, aby wszystkie informacje były scentralizowane.

ClickUp Chat

Uzyskaj opinie zespołu i opracuj zmiany z zespołem za pomocą ClickUp Chat ClickUp Chat oferuje solidne narzędzia do współpracy, które wspierają komunikację w zespole i przekazywanie informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym. Możesz używać czatu do omawiania pomysłów, udostępniania spostrzeżeń lub wzajemnej krytyki podczas pracy nad projektami artystycznymi.

Możesz także ustawić dedykowane kanały dla konkretnych projektów lub zintegrować je z Zadaniami i Dokumentami, pozwalając wszystkim angażować się w dyskusje, mając jednocześnie bezpośredni dostęp do odpowiednich podpowiedzi i zasobów.

Użyj ClickUp Assign Comments, aby oznaczyć konkretnych interesariuszy w celu uzyskania opinii

Dalej, ClickUp Przypisywanie komentarzy usprawnia proces przekazywania informacji zwrotnych, przekształcając komentarze w zadania, które można wykonać. **Na przykład, podczas przeglądu projektu, można bezpośrednio przypisać etykiety projektantowi w celu dostosowania układu

Natychmiast wyśle im powiadomienie w celu jasnego określenia odpowiedzialności.

Najlepsze praktyki i wskazówki dotyczące udoskonalania podpowiedzi

Tworzenie skutecznych podpowiedzi do generowania obrazów przez AI ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia pożądanych efektów wizualnych.

Oto kilka kluczowych strategii ulepszania podpowiedzi:

Nastrój i styl: Przymiotniki to świetny sposób na przekazanie pożądanego nastroju lub estetyki. Jeśli szukasz nowoczesnego, czystego stylu, możesz określić: "Stwórz minimalistyczny projekt z ostrymi liniami i neutralną paletą kolorów"

Przymiotniki to świetny sposób na przekazanie pożądanego nastroju lub estetyki. Jeśli szukasz nowoczesnego, czystego stylu, możesz określić: "Stwórz minimalistyczny projekt z ostrymi liniami i neutralną paletą kolorów" Odniesienia artystyczne: Odnoszą się do znanych artystów lub ruchów. Na przykład, poproś o "impresjonistyczny obraz" lub "przypominający abstrakcyjne prace Picassa"

Odnoszą się do znanych artystów lub ruchów. Na przykład, poproś o "impresjonistyczny obraz" lub "przypominający abstrakcyjne prace Picassa" Wyważ długość i szczegółowość: Dobra podpowiedź musi być szczegółowa, ale nie powinna przytłaczać generatora obrazu. W przypadku prostych koncepcji dobrze sprawdza się 5-7 słów, podczas gdy złożone podpowiedzi mogą wymagać nieco więcej wyjaśnień

Dobra podpowiedź musi być szczegółowa, ale nie powinna przytłaczać generatora obrazu. W przypadku prostych koncepcji dobrze sprawdza się 5-7 słów, podczas gdy złożone podpowiedzi mogą wymagać nieco więcej wyjaśnień Udoskonalanie poprzez iterację: Jeśli AI nie uchwyci twojej wizji przy pierwszej próbie, dostosuj podpowiedź i spróbuj jeszcze raz. Drobne poprawki mogą zrobić dużą różnicę, a prowadzenie dziennika powodzenia podpowiedzi pomaga poprawić przyszłe wyniki

Jeśli AI nie uchwyci twojej wizji przy pierwszej próbie, dostosuj podpowiedź i spróbuj jeszcze raz. Drobne poprawki mogą zrobić dużą różnicę, a prowadzenie dziennika powodzenia podpowiedzi pomaga poprawić przyszłe wyniki Eksperymentuj z odmianami: Spróbuj zmienić przymiotniki lub dodać nowe elementy, aby zbadać różne wyniki. Eksperymentowanie z różnymi sformułowaniami lub szczegółami pomaga odkryć nowe interpretacje wizualne i zbliżyć się do idealnego wyniku

Zmień swoje pomysły w oszałamiające obrazy dzięki ClickUp

Z ponad 50 podpowiedziami dotyczącymi obrazów AI w zestawie narzędzi z tego wpisu na blogu, możliwości tworzenia oszałamiających wizualizacji są nieograniczone. Od fotografii produktowej po angażujące posty w mediach społecznościowych, AI może wynieść Twój proces twórczy na nowy poziom.

Ale chociaż AI dostarcza nieskończonych inspiracji, kluczem do powodzenia jest organizacja i śledzenie kreatywnych projektów. W tym miejscu z pomocą przychodzi ClickUp.

ClickUp organizuje zadania, ustawia terminy i współpracuje bez wysiłku, zapewniając, że Twoje pomysły nie pozostaną tylko koncepcjami, ale zostaną zrealizowane w najbardziej efektywny sposób.

Chcesz podnieść poziom swoich obrazów i projektów artystycznych generowanych przez AI? Zarejestruj się w ClickUp za Free już dziś! ✅