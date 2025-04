10 najlepszych generatorów inteligentnych celów AI na 2025 r

Ustawienie celów, które "trzymają się kupy" może przypominać grę prób i błędów.

Niezależnie od tego, czy jesteś profesjonalistą planującym swoją karierę, studentem tonącym w terminach, czy kimś, kto śledzi miesięczne oszczędności, przekształcenie celów w jasny, możliwy do wykonania plan nie zawsze jest proste.

Na szczęście czasy pisania niejasnych list do zrobienia i liczenia na najlepsze już minęły. Oparte na AI Cele SMART generatory są tutaj do zrobienia - przekształcenia wielkich idei w konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie (SMART) cele i przyczynienia się do rozwoju osobistego.

W tym zestawieniu 10 najlepszych generatorów celów SMART AI, przyjrzyjmy się najbardziej innowacyjnym narzędziom, które pomogą ci uporządkować myśli, stworzyć dobrze zdefiniowane cele i skupić się na tym, co najważniejsze.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Szukasz najlepszego generatora celów SMART? Oto 10 naszych najlepszych rekomendacji do tworzenia celów SMART:

ClickUp (najlepszy do inteligentnego generowania celów i zintegrowanego zarządzania zadaniami/projektami) Notion AI (najlepszy do elastycznego planowania celów z pomocą AI) Trello (najlepsze do wizualizacji celów za pomocą tablic Kanban) Monday.com (najlepsze do zarządzania celami w wielu Teams) Todoist (najlepszy do ustawienia osobistych celów i organizacji zadań) Asana (najlepsza do dostosowywania celów SMART do cyklu pracy zespołu) Weekdone (najlepszy do śledzenia OKR i wydajności zespołu) Smartsheet (najlepszy do zarządzania celami w ustrukturyzowanych cyklach pracy) Taskade (najlepsze do wspólnego ustawienia celów w zdalnych zespołach) Wrike (najlepszy do zarządzania celami w zespołach na poziomie Enterprise)

Czego należy szukać w generatorach celów SMART AI?

Wybór odpowiedniego darmowego generatora celów SMART upraszcza ustawienie celów i tworzenie skutecznych celów. Oto kluczowe funkcje, które należy traktować priorytetowo, aby generator celów SMART działał:

Wyczyszczone i zwięzłe propozycje celów: Cele generowane przez AI, które są konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie

Cele generowane przez AI, które są konkretne, mierzalne, osiągalne, istotne i określone w czasie Niestandardowe: Możliwość dostosowania celów do konkretnych ról, teamów lub branż

Możliwość dostosowania celów do konkretnych ról, teamów lub branż Śledzenie czasu rzeczywistego: Funkcje monitorowania postępów, ustawienia przypomnień i dostosowywania celów w razie potrzeby

Funkcje monitorowania postępów, ustawienia przypomnień i dostosowywania celów w razie potrzeby Spostrzeżenia oparte na danych: Wykorzystanie AI do analizy danych dotyczących wydajności i sugerowania ulepszeń

Wykorzystanie AI do analizy danych dotyczących wydajności i sugerowania ulepszeń Narzędzia do współpracy: Opcje dla członków Teams do współtworzeniaustawienie celów i śledzenie

Opcje dla członków Teams do współtworzeniaustawienie celów i śledzenie Integracja: Bezproblemowa integracja z istniejącymi narzędziami do zarządzania projektami lub wydajnością

Bezproblemowa integracja z istniejącymi narzędziami do zarządzania projektami lub wydajnością Przyjazny dla użytkownika interfejs: Intuicyjny design ułatwiający nawigację i wyznaczanie celów

10 najlepszych generatorów celów SMART AI

Przyjrzyjmy się teraz 10 najlepszym generatorom celów AI SMART, których możesz użyć do osiągnięcia swoich celów:

1. ClickUp (najlepszy do inteligentnego generowania celów i zintegrowanego zarządzania zadaniami/projektami)

Jeśli szukasz generatora celów AI SMART, który z łatwością połączy twoje cele z zadaniami i projektami, ClickUp jest wyróżniającym się wyborem.

Dostosuj swój zespół poprzez śledzenie mierzalnych postępów dzięki ClickUp Goals i powodzenie w generowaniu inteligentnych celów Cele ClickUp weź swoje cele SMART i podziel je na mniejsze, możliwe do zarządzania Cele i Kamienie Milowe. Na przykład, w przypadku ukierunkowanych kampanii marketingowych, możesz podzielić swój nadrzędny cel zwiększenia liczby rejestracji o 20% na cele takie jak zwiększenie ruchu na stronie internetowej o 15%, poprawa współczynnika konwersji strony docelowej o 10% i zwiększenie współczynnika klikalności wiadomości e-mail o 5%.

Korzystanie z Zadania ClickUp w ramach każdego kamienia milowego można utworzyć listę poszczególnych zadań i łatwo śledzić ich postęp. Wizualne paski postępu wyjaśniają, na jakim etapie znajdują się sprawy, a cele można aktualizować lub dostosowywać w razie potrzeby.

Ważne jest dla mnie, aby mieć wgląd w to, jak postępujemy w kierunku naszych większych celów. ClickUp szybko zapewnia mi widoczność na wysokim poziomie, której potrzebuję, a której nie mieliśmy z naszymi poprzednimi narzędziami_. Juan Casian dyrektor generalny Atrato

Dodatkowo, ClickUp dostarcza gotowe szablony, takie jak np Szablon celów SMART ClickUp który ułatwia wyobrażenie sobie i udokumentowanie celów SMART. Zawiera dedykowane sekcje do definiowania celów SMART, takie jak pola na opisy celów, wskaźniki powodzenia i terminy - zapewniając jasność i zgodność od samego początku.

Wbudowane arkusze i tablice pozwalają na współpracę z zespołem w procesie ustawiania celów i wyrównywania wysiłków.

Szablon można również wykorzystać do ustawienia, śledzenia i realizacji osobistych celów.

Szablon ten jest dostawcą śledzenie postępu projektu do monitorowania stopnia zakończenia i kamieni milowych w czasie rzeczywistym, z wbudowanymi narzędziami do przypisywania obowiązków i łączenia zadań bezpośrednio z celami.

Pobierz ten szablon ClickUp Brain , natywny asystent ClickUp AI, został zaprojektowany w celu wyeliminowania zgadywania w ustawieniu celów. Rozumiejąc Twoje dane wejściowe i wymagania projektu, może zasugerować jasne, wykonalne cele, które są zgodne z Twoimi celami. Automatyzuje również dane powstania podzadań z twoich zadań, dzięki czemu możesz łatwo krok po kroku zająć się większymi celami.

Przechwytywanie i organizowanie nowych pomysłów i istniejącej wiedzy w inteligentny sposób dzięki ClickUp Brain

Jeśli cel obejmuje zakończenie wielu zadań, ClickUp Brain może automatycznie uszeregować zadania, zapewniając, że te najbardziej krytyczne otrzymają uwagę w pierwszej kolejności. The AI pomaga również w automatyzacji powtarzalnych lub rutynowych zadań b y umożliwiając tworzenie niestandardowych automatyzacji if-then przy użyciu komend w języku naturalnym.

ClickUp najlepsze funkcje

Mierz postępy, śledź kluczowe wskaźniki i zarządzaj zadaniami lub wydajnością zespołu - wszystko w jednym miejscu dzięki aplikacji Pulpity ClickUp Dostosuj swój obszar roboczy do unikalnych potrzeb swojego zespołu lub projektu dzięki konfigurowalnemu Widoki ClickUp i łatwo monitoruj oś czasu celów

Usprawnij współpracę zespołu nad udostępnianymi celami dzięki komentarzom do zadań, natychmiastowym powiadomieniom i edycji w czasie rzeczywistym w aplikacji Dokumenty ClickUp ,

Śledzenie postępów w realizacji celów SMART dzięki aplikacjiSzablon planu działania dla inteligentnych celów ClickUp Limity ClickUp

Nowi użytkownicy mogą doświadczyć krzywej uczenia się ze względu na rozszerzenie funkcji

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,500+ recenzji)

: 4.7/5 (9,500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

Porada dla profesjonalistów: Zacznij od dokładnego zintegrowania całej mojej dokumentacji pracy z ClickUp, w tym notatek ze spotkań, raportowania, polityki firmy i podręczników projektów. Im bardziej kompleksowe dane, tym skuteczniej ClickUp Brain może generować precyzyjne, kontekstowe i określone w czasie cele.

2. Notion AI (najlepsze rozwiązanie do elastycznego planowania celów z pomocą AI)

przez Notion AI Jeśli szukasz narzędzia, które łączy w sobie elastyczność ze spostrzeżeniami opartymi na sztucznej inteligencji, aby pomóc Ci w ustawieniu i osiągnięciu celów, Notion AI może być idealnym rozwiązaniem.

Pomaga w ustawieniu celów SMART, oferując inteligentne sugestie, poprawiając ich strukturę i zapewniając, że każdy cel jest konkretny, mierzalny, określony w czasie i możliwy do wykonania.

Skorzystaj z możliwości adaptacji Notion i wszechstronnych bloków konstrukcyjnych, aby zaprojektować niestandardowe narzędzia do śledzenia celów. Współpraca jest płynna, z edycją w czasie rzeczywistym, udostępnianymi obszarami roboczymi i szczegółowymi uprawnieniami, dzięki czemu jest idealna dla teamów każdej wielkości, aby wspólnie realizować swoje Big, Hairy, Audacious Goals (BHAGs).

Najlepsze funkcje Notion AI

Generowanie niestandardowych kamieni milowych w celu skutecznego mierzenia i śledzenia postępów w realizacji celu SMART

Tworzenie codziennych list do zrobienia poprzez skanowanie wpisów w dzienniku i identyfikowanie konkretnych działań potrzebnych do zrobienia celu

Wykorzystanie spersonalizowanych szablonów do zarządzania projektami, śledzenia projektów i dokumentacji dostosowanej do indywidualnych potrzeb

Limity Notion AI

Nie zawiera natywnego śledzenia kamieni milowych lub kluczowych wyników, jak dedykowane narzędzia do realizacji celów

Krzywa uczenia się dla modułowych ustawień może być wyzwaniem dla nowych użytkowników

Ceny Notion AI

Free Plan

Plus : 12 USD za licencję miesięcznie

: 12 USD za licencję miesięcznie Business : 18 USD/miejsce na miesiąc

: 18 USD/miejsce na miesiąc Enterprise : Cena niestandardowa

: Cena niestandardowa Notion AI: Dodatek w cenie $10/członka miesięcznie

Notion AI oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (5,500+ recenzji)

: 4.7/5 (5,500+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,000+ recenzji)

🧠Fun Fact: Notion celowo zaprojektował swojego asystenta AI z zabawną estetyką -nadając mu "falujące brwi i zawiłe pismo odręczne" - dzięki czemu AI wydaje się bardziej przystępna i podobna do człowieka.

3. Trello (najlepsze do wizualizacji celów za pomocą tablic Kanban)

przez Trello Jeśli wolisz wizualizować swoje cele jako zadania na tablicy, Trello jest prostym, ale skutecznym rozwiązaniem oprogramowanie do ustawiania celów które musisz wypróbować.

Jego tablice w stylu Kanban pomagają podzielić cele SMART na możliwe do zrobienia zadania, zorganizować je w sceny (takie jak do zrobienia, zrobione i zrobione) oraz wizualnie śledzić postępy.

Trello nie posiada funkcji AI, ale integruje się z narzędziami innych firm, takimi jak Butler i Power-Ups, w celu automatyzacji cykli pracy i analizowania postępów w realizacji celów.

Najlepsze funkcje Trello

Tworzenie hierarchicznego śledzenia celów z listami dla rocznych, kwartalnych, miesięcznych i codziennych celów osobistych i zawodowych

Tworzenie niestandardowych list, takich jak "Backlog", "In Progress" i "Zakończone", aby śledzić postępy w realizacji celów

Ustaw precyzyjne terminy dla każdego celu i zadania. Przydzielanie celów konkretnym członkom zespołu w celu osobistej odpowiedzialności

Limity Trello

Ograniczone funkcje AI w porównaniu do konkurencji

Podstawowe widoki, raportowanie i analityka bez Power-Ups

Cennik Trello

Free Plan

Standard : 6 USD/użytkownika miesięcznie

: 6 USD/użytkownika miesięcznie Premium : $12.50/użytkownika miesięcznie

: $12.50/użytkownika miesięcznie Enterprise: 17,50 USD/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Trello oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (13,500+ recenzji)

: 4.4/5 (13,500+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (23,000+ recenzji)

Pro Tip: Zacznij od prostej struktury tablicy, aby uporządkować swoje cele i stopniowo dodawaj złożone warstwy zadań i podzadań, gdy poczujesz się bardziej komfortowo z możliwościami Trello w zakresie śledzenia celów.

4. Monday.com (najlepszy do zarządzania celami w wielu Teams)

przez Monday.com Monday.com jest przeznaczony dla teamów, które muszą ustawić i śledzić cele SMART w wielu projektach.

Intuicyjny interfejs pozwala tworzyć cykle pracy do śledzenia celów, przypisywać zadania i monitorować postępy za pomocą narzędzi wizualnych, takich jak wykresy Gantta, kalendarze i osie czasu.

Dzięki możliwościom automatyzacji Monday.com eliminuje powtarzające się zadania, pomagając skupić się na pracy o wysokiej wartości i szybciej realizować to, co ważne.

To sprawia, że jest to świetna opcja dla Teams, którzy potrzebują funkcji zarządzania projektami i celami pod jednym dachem.

Najlepsze funkcje Monday.com

Konfigurowalne widoki pulpitu dla różnych perspektyw celów

Inteligentne generowanie zadań w oparciu o historyczne dane dotyczące wydajności

Wyrównajcele zawodowe i cyklów pracy przy użyciu szablonów z możliwością dostosowania

Płynna integracja z aplikacjami Slack, Zoom, obszarem roboczym Google i innymi

Limity Monday.com

Funkcje AI są ograniczone w porównaniu do konkurencji

Platforma może wydawać się przytłaczająca do zarządzania mniejszymi projektami, które nie potrzebują tylu dzwonków i gwizdków

Ceny Monday.com

Free Plan

Podstawowy : 12 USD za licencję miesięcznie

: 12 USD za licencję miesięcznie Standard : 14 USD/miejsce na miesiąc

: 14 USD/miejsce na miesiąc Pro : $24/miejsce na miesiąc

: $24/miejsce na miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Monday.com oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (12,500+ recenzji)

: 4.7/5 (12,500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (5,000+ recenzji)

Porada dla profesjonalistów: Wykorzystaj widok "Obciążenie pracą" Monday.com, aby zapobiec wypaleniu członków zespołu podczas śledzenia ambitnych celów, zapewniając zrównoważoną dystrybucję celów i realistyczne oś czasu ich osiągnięcia.

5. Todoist (najlepszy do ustawienia osobistych celów i organizacji zadań)

przez Todoist Zaprojektowany z myślą o osobistej wydajności, Todoist pozwala ci podzielić twoje osobiste cele na wykonalne zadania, ustawienie priorytetów i śledzenie terminów.

Funkcja inteligentnego harmonogramu oparta na AI sugeruje optymalne terminy dla zadań w oparciu o obciążenie pracą i nawyki, pomagając osiągnąć cele w zrównoważony sposób.

Dzięki funkcjom takim jak powtarzające się zadania, etykiety i niestandardowe filtry, Todoist zapewnia porządek i zarządzanie celami.

Najlepsze funkcje Todoist

Efektywna organizacja zadań dzięki etykietom, filtrom i priorytetom

Dostęp do celów w dowolnym momencie dzięki wsparciu międzyplatformowemu

Integracja cyklu pracy z narzędziami innych firm, z których korzystasz na co dzień, takimi jak Kalendarz Google, Slack i Outlook

Limity Todoist

Ograniczone funkcje współpracy w porównaniu do innych narzędzi do zespołowego ustawiania celów

Nie nadaje się idealnie do zarządzania złożonymi celami dla wielu zespołów

Cennik Todoist

Początkujący: Free

Free Pro : $4/użytkownika miesięcznie

: $4/użytkownika miesięcznie Business: $6/użytkownik miesięcznie

Todoist oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (500+ recenzji)

: 4.4/5 (500+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (2500+ recenzji)

6. Asana (najlepsza do dostosowania celów SMART do cyklu pracy zespołu)

przez Asana Dobry inteligentny generator celów sprawdza się w przypadku teamów, które dążą do dostosowania swoich celów do szerszego cyklu pracy nad projektem. Asana właśnie do tego służy. Umożliwia ustawienie celów, połączenie ich z zadaniami i śledzenie postępów w czasie rzeczywistym.

Funkcja celów na platformie zapewnia, że cele zespołu są realizowane na bieżąco 1-5-10-letnie cele są jasno określone, mierzalne i połączone z działaniami, które można podjąć.

Asana oferuje również konfigurowalne widoki, w tym oś czasu, tablice kanban i listy, dzięki czemu łatwo dostosować ją do preferowanego cyklu pracy zespołu.

Najlepsze funkcje Asana

Natychmiastowa widoczność postępów w realizacji celów dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym po zakończeniu zadań

Automatyzacja priorytetów za pomocą AI Asana obsługiwanego przez Work Graph

Połączenie cykli pracy z ponad 100 integracjami aplikacji, w tym Slack, Zoom i Microsoft Teams

Limity Asany

Większa krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Niestandardowe widoki są dostępne tylko w płatnych planach

Cennik Asany

Osobisty : Free

: Free Starter : 8,50 USD/użytkownika miesięcznie

: 8,50 USD/użytkownika miesięcznie Zaawansowany : $19.21/użytkownika miesięcznie

: $19.21/użytkownika miesięcznie Enterprise : Ceny niestandardowe

: Ceny niestandardowe Enterprise+: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Asana

G2 : 4.4/5 (10 500+ recenzji)

: 4.4/5 (10 500+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (13,000+ recenzji)

Porada dla profesjonalistów: Wykorzystaj szablony celów Asany i funkcje AI, aby ustandaryzować dane powstania w całej organizacji, zapewniając spójność i zgodność z celami strategicznymi.

7. Weekdone (najlepszy do śledzenia OKR i wydajności zespołu)

przez Weekdone Jeśli koncentrujesz się na śledzeniu wyników zespołu i dostosowywaniu indywidualnych celów SMART do OKR (celów i kluczowych wyników) całej firmy, Weekdone jest wyspecjalizowanym narzędziem, które upraszcza ten proces.

Pomaga ono podzielić cele na mierzalne OKR, przypisać do nich własność i śledzić postępy poprzez cotygodniowe odprawy i raportowanie.

Dzięki intuicyjnym pulpitom i analizom, Weekdone zapewnia przejrzystość i odpowiedzialność zespołu. Jest to idealne rozwiązanie dla menedżerów i liderów, którzy chcą ustrukturyzowanego sposobu śledzenia celów i wydajności zespołu.

Najlepsze funkcje Weekdone

Wizualizacja postępów w realizacji celów na wielu poziomach organizacyjnych za pomocąPulpity OKR i analiz

Generowanie cotygodniowych raportów e-mail z wglądem w realizację celów

Udostępnianie i otrzymywanie informacji zwrotnych za pomocą narzędzi do współpracy

Limity Weekdone

Brak zaawansowanych funkcji zarządzania zadaniami

Limit integracji w porównaniu do innych narzędzi

Cennik Weekdone

Free dla małych Teams (do 3 użytkowników)

(do 3 użytkowników) Pakiet dla 10 użytkowników: 108 USD/miesiąc

108 USD/miesiąc Premium: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Weekdone

G2 : 4.1/5 (30+ recenzji)

: 4.1/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (60+ recenzji)

Przeczytaj również: ponad 60 przykładów OKR - Jak pisać skuteczne OKR?

8. Smartsheet (najlepszy do zarządzania celami w ustrukturyzowanych cyklach pracy)

przez Smartsheet Dla profesjonalistów, którzy rozwijają się w ustrukturyzowanych cyklach pracy, Smartsheet łączy funkcje podobne do arkusza kalkulacyjnego z narzędziami do zarządzania celami i projektami.

Jest idealny do zarządzania celami SMART w szczegółowych formatach opartych na siatce, jednocześnie integrując je z większymi planami projektów.

Pulpity i raporty Smartsheet zapewniają przejrzysty widok postępów, a funkcje automatyzacji oszczędzają czas podczas intensywnej pracy. Funkcje klasy Enterprise są idealne dla dużych Teams zarządzających złożonymi cyklami pracy.

Najlepsze funkcje Smartsheet

Wykorzystanie wielu opcji szablonów dla różnych typów celów i poziomów złożoności

Możliwość ustawienia wskaźników początkowych i końcowych

Integracja z narzędziami dla przedsiębiorstw, takimi jak Salesforce i Microsoft Office

Limity Smartsheet

Większa krzywa uczenia się dla użytkowników nietechnicznych

Ograniczone funkcje współpracy dla aktualizacji w czasie rzeczywistym

Cennik Smartsheet

Free

Pro : $12/członka miesięcznie

: $12/członka miesięcznie Business : $24/członka miesięcznie

: $24/członka miesięcznie Enterprise : Niestandardowy cennik

: Niestandardowy cennik Zaawansowane zarządzanie pracą: Ceny niestandardowe

Smartsheet oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (17 500+ recenzji)

: 4.4/5 (17 500+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (3,000+ recenzji)

Przeczytaj również: Smartsheet vs ClickUp: Które narzędzie do zarządzania projektami jest najlepsze?

9. Taskade (najlepsze do wspólnego ustawienia celów w zdalnych Teams)

przez Taskade W przypadku zespołów zdalnych Taskade wyróżnia się funkcjami współpracy w czasie rzeczywistym.

Jego szablony ustawienia celów umożliwiają tworzenie celów SMART, dzielenie ich na możliwe do wykonania kroki i współpracę z zespołem przy użyciu udostępnianych obszarów roboczych, połączeń wideo na żywo i komunikatorów internetowych.

Funkcje oparte na AI, takie jak automatyzacja zadań i inteligentne sugestie, pomagają poprawić wydajność cyklu pracy i zapewnić terminową realizację celów. Minimalistyczny design Taskade ułatwia koncentrację i organizację bez przytłaczania użytkowników złożonością.

Najlepsze funkcje Taskade

Konfigurowalni agenci AI, którzy dostosowują się do konkretnej metodologii ustawiania celów

Tworzenie i wizualizacja celów za pomocą list, tablic, map myśli i schematów blokowych

Korzyści ze wspólnego ustawienia celów z synchronizacją zespołu

Limity Taskade

Brak zaawansowanego raportowania i analityki

Może wydawać się zbyt prosta dla dużych, złożonych projektów

Cennik Taskade

Free Plan

Pro : $10/użytkownika miesięcznie

: $10/użytkownika miesięcznie Teams: 20 USD/użytkownika miesięcznie

Taskade oceny i recenzje

G2 : 4.6/5 (50+ recenzji)

: 4.6/5 (50+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (60+ recenzji)

Przeczytaj także: Ustawienie celów na potrzeby oceny wyników pracy

10. Wrike (najlepszy do zarządzania celami w zespołach na poziomie Enterprise)

przez Wrike Wrike oferuje zaawansowane narzędzia dla zespołów zarządzających dużymi projektami i celami SMART.

Funkcja celów Wrike pomaga śledzić postępy, przydzielać obowiązki i zapewniać skuteczną realizację celów.

Inteligencja pracy AI platformy usprawnia cele w zakresie wydajności dostarczając priorytetyzację zadań, przewidywanie ryzyka i równoważenie obciążenia pracą.

Najlepsze funkcje Wrike

Bezpośrednie połączenie projektów i zadań z celami strategicznymi

Wykorzystanie gotowych folderów do rozgraniczania celów biznesowych i celów zespołu

Kompleksowe śledzenie postępów dzięki szczegółowemu raportowaniu i analizom

Limity Wrike

Stroma krzywa uczenia się dla nowych użytkowników

Przytłaczająca dla podstawowych potrzeb zarządzania celami

Cennik Wrike

Free Plan

Teams : 10 USD/użytkownika miesięcznie

: 10 USD/użytkownika miesięcznie Business : $24.80/użytkownika miesięcznie

: $24.80/użytkownika miesięcznie Enterprise : Ceny niestandardowe

: Ceny niestandardowe Pinnacle: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Wrike

G2 : 4.2/5 (3,500+ recenzji)

: 4.2/5 (3,500+ recenzji) Capterra: 4.3/5 (2,500+ recenzji)

Porada dla profesjonalistów: Wykorzystaj modele pracy Wrike, aby przekształcić szersze cele w wykonalne, możliwe do śledzenia zadania na wszystkich poziomach zespołu.

Znajdź swój idealny generator celów SMART

Wybór odpowiedniego generatora celów SMART opartego na AI może znacznie poprawić planowanie, śledzenie i osiąganie celów - niezależnie od tego, czy jesteś osobą dążącą do rozwoju osobistego, czy zespołem dążącym do osiągnięcia większych celów biznesowych.

Od elastycznych platform opartych na sztucznej inteligencji, takich jak Notion AI i Taskade, po solidne narzędzia zorientowane na zespoły, takie jak Monday.com i Wrike, każda opcja oferuje unikalne zalety.

Jeśli jednak szukasz najlepszego połączenia ustawienia celów, zarządzania projektami i współpracy, ClickUp jest najlepszym wyborem.

Zaawansowane funkcje AI, konfigurowalne szablony i kompleksowe pulpity sprawiają, że jest to kompleksowe rozwiązanie do dokumentowania i osiągania celów SMART.

Niezależnie od tego, czy ustawiasz cele dla siebie, czy dla swojego zespołu, ClickUp zapewnia, że każdy kamień milowy jest wykonalny, mierzalny i łatwy do śledzenia.

Gotowy, aby usprawnić proces ustawiania celów? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zacznij z łatwością przekształcać swoje złożone cele w osiągnięcia.