Smartsheet vs ClickUp: Które narzędzie do zarządzania projektami jest najlepsze?

Zapytaj dowolnego profesjonalistę, a powie ci, że umiejętności zarządzania projektami są niezbędne, aby odnieść sukces w pracy. Nie jest to jednak tak proste, jak bycie dobrym strategiem i menedżerem zespołu. Posiadanie odpowiednich narzędzie do zarządzania projektami dodatkowo usprawni ten proces.

Jeśli spędziłeś niezliczone godziny na poszukiwaniach najlepszego oprogramowanie do zarządzania projektami do zarządzania projektami, Twoje poszukiwania kończą się tutaj.

Smartsheet i ClickUp to kompetentne narzędzia do zarządzania projektami. Jeśli wybierzesz jedno z nich, Twój zespół będzie Ci wdzięczny. Nie jesteś tu jednak po krótką odpowiedź.

Przeanalizujmy każde narzędzie i przyjrzyjmy się przeglądowi, najlepszym funkcjom i cenom. Pod koniec tego artykułu będziesz mieć jasny obraz najlepszego oprogramowania do zarządzania czasem.

Czym jest ClickUp?

Dostosuj cele biznesowe, śledź postępy, prowadź spotkania dotyczące zarządzania projektami i współpracuj wydajnie, niezależnie od lokalizacji, dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami ClickUp Remote Team

ClickUp to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania projektami zarządzanie projektami oprogramowanie i narzędzie do współpracy, które łączy wszystkie operacje na jednej platformie. Twórz zadania, zarządzaj cyklami pracy, zapraszaj członków zespołu, dodawaj nieograniczoną liczbę użytkowników do udostępniania plików, przygotowuj Wiki za pomocą dokumentów, śledź postępy projektu na pulpitach w czasie rzeczywistym i nie tylko.

Potraktuj ClickUp jako centrum kontroli do analizowania wszystkich cykli pracy i podejmowania szybszych decyzji bez konieczności przełączania się między narzędziami i aplikacjami innych firm.

Jeśli myślisz, że dotknięcie kilku kluczy w celu przełączenia narzędzi - tzw przełączanie kontekstowe nie jest poważnym wyzwaniem, pomyśl jeszcze raz.

Każdy członek twojego zespołu może spędzać 4 godziny tygodniowo przełączanie się między aplikacjami.

Funkcje ClickUp

ClickUp to potężne oprogramowanie do zarządzania projektami znane z szerokiego zakresu funkcji. Wyjaśniliśmy trzy najpopularniejsze funkcje ClickUp, z których codziennie korzystają kierownicy projektów i małe firmy:

Zarządzanie zadaniami

Zarządzanie projektami to podstawa planowania projektów. Jednak śledzenie zadań jest skomplikowane. Zadania ClickUp upraszcza ten proces, umożliwiając organizowanie i wizualizowanie zadań w dowolny sposób.

Co więcej, możesz przypisać nowe elementy akcji do istniejącego zadania poprzez dodanie komentarza i etykiety członka zespołu.

Widok tabeli Widok tabeli ClickUp to najprostszy sposób wizualizacji danych w każdym projekcie. Organizuje wszystkie dane w formacie tabeli, dzięki czemu łatwo jest zarządzać budżetem, zapasami lub informacjami o kliencie. Edytuj dane zbiorczo, dodawaj niestandardowe pola z ponad 15 typów pól i przypinaj kolumny.

Poznaj widoki ClickUp

Gdy tabela będzie gotowa, udostępnij ją swoim klientom za pomocą połączonego linku. Wyeksportuj dane z widoku tabeli do arkusza kalkulacyjnego, aby zaktualizować swoją bazę danych.

Szablon arkusza kalkulacyjnego

Szablon arkusza kalkulacyjnego

Skorzystaj z ponad 1000 konfigurowalnych szablonów ClickUp, aby ograniczyć ręczne wprowadzanie danych dzięki automatyzacji importu danych, tworzyć niestandardowe formuły i równania oraz śledzić postępy za pomocą wizualizacji.

Plany cenowe ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD/miesiąc za użytkownika

: 7 USD/miesiąc za użytkownika Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Plan Enterprise: Kontakt w sprawie cen

**Co to jest Smartsheet?

Personalizacja cyklu pracy za pomocą widżetów i automatyzacja zadań przy użyciu Smartsheet

Smartsheet to platforma do zarządzania pracą dla przedsiębiorstw. Oferuje znajomy interfejs arkusza kalkulacyjnego do rejestrowania planów, zasobów i harmonogramów. Udostępnianie pracy współpracownikom wewnętrznym i zewnętrznym, nawet jeśli nie są oni użytkownikami Smartsheet.

Umożliwia wizualizację danych historycznych jako wykresów w celu monitorowania trendów w formatach takich jak burndown, seria kolumn i migawka.

Smartsheet łączy w sobie funkcje zarządzania projektami i Excela. Interfejs użytkownika jest podobny do formatu arkuszy kalkulacyjnych Excel i Arkuszy Google.

Smartsheet ułatwia współpracę nad zawartością, ponieważ można ustawić alerty w celu przypomnienia współpracownikom, umożliwić dostawcom przeglądanie zawartości bez udzielania im dostępu do arkusza projektu i zablokować starszą wersję po przesłaniu nowej zawartości.

Widok listy zadań na wykresach Gantta umożliwia tworzenie ścieżek krytycznych, ustalanie linii bazowych i wyróżnianie najważniejszych zadań na osi czasu projektu.

Funkcje Smartsheet

Smartsheet oferuje rozbudowane funkcje zarządzania projektami, które umożliwiają zarządzanie projektami, organizowanie zadań, współpracę z wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami oraz śledzenie każdej sceny cyklu życia projektu.

Oto kilka najważniejszych funkcji z listy Smartsheet, których nie można przegapić:

Bridge

Bridge to interfejs typu "przeciągnij i upuść", który pozwala niestandardowo dostosowywać cykle pracy w celu automatyzacji powtarzalnych zadań. Zaprojektuj cykl pracy przy użyciu logiki, która pasuje do Twojego przepływu procesu i ustaw wyzwalacze oparte na wydarzeniach lub harmonogramie. Dzięki wbudowanym integracjom lub opcjom niskokodowym można również korzystać z wywołań API i JavaScript.

Formularze

Formularze Smartsheet pomagają szybko dostarczać kluczowe informacje w ustrukturyzowanym formacie

Twórz formularze Smartsheet, aby zbierać dane od każdego. Dzięki logice warunkowej pytania będą zawsze odpowiednie dla osoby wypełniającej formularz. Użyj elementów brandingowych, takich jak kolory tła, logo, GIF-y, tekst i obrazy, aby spersonalizować formularz. Dane z tych formularzy są zapisywane bezpośrednio w arkuszu kalkulacyjnym, co ułatwia podejmowanie dalszych działań.

Automatyzacja cyklu pracy

Automatyzacja cykli pracy to jedna z najpopularniejszych funkcji Smartsheet. Najlepsze jest to, że intuicyjna konstrukcja Smartsheet sprawia, że optymalizacja powtarzalnych i czasochłonnych procesów jest dziecinnie prosta.

Użyj wizualnie załadowanego dymku schematu blokowego, aby zautomatyzować cykl pracy w Smartsheet. Te oparte na współpracy i konfigurowalne funkcje to inteligentne rozwiązanie, które zapewnia szybki przegląd zadań wymagających automatyzacji, wraz z warunkami wyzwalacza i konsekwencjami.

Ponadto można ustawić reguły dla równoległych cykli pracy, aby pomóc w automatyzacji zadań na dowolnym scena, dla zarządzanie projektami dla marketingu agencje, śledzenie błędów dla zespołów programistycznych lub fakturowanie zamówień dla zespołów łańcucha dostaw.

Najbardziej zauważalną wadą przy porównywaniu Smartsheet i ClickUp jest to, że automatyzacja cyklu pracy w Smartsheet wymaga znajomości narzędzia PM i nie jest przyjazna dla początkujących.

Plany cenowe Smartsheet

Free Forever

Pro : $7/miesiąc za użytkownika

: $7/miesiąc za użytkownika Business : $25/miesiąc na użytkownika

: $25/miesiąc na użytkownika Enterprise Plan: Kontakt w sprawie cen

ClickUp vs. Smartsheet: Porównanie funkcji

Zarówno Smartsheet, jak i ClickUp są w stanie wykonać za ciebie ciężkie zadania, niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie procesami, współpracę w czasie rzeczywistym, zarządzanie obciążeniem pracą czy komunikację w zespole. Co więcej, oferują one darmowy plan, który doskonale nadaje się do testowania przed rozpoczęciem korzystania z pełnoprawnych narzędzi.

Nadszedł czas, aby zagłębić się w analizę funkcji każdego z narzędzi i zrozumieć, w jaki sposób różnią się one od siebie.

Podzieliliśmy funkcje na sześć kategorii i porównaliśmy Smartsheet i ClickUp.

Widoczność projektów w ClickUp

ClickUp oferuje ponad 15 niestandardowych widoków projektów, w tym widok kalendarza, oś czasu, tablicę, widok obciążenia pracą i formularz. Widok Mapa myśli to najlepszy wybór do wizualnego przedstawiania pomysłów i cykli pracy. Łatwo jest zmienić układ przepływu pracy, tworzyć logiczne ścieżki i przekształcać mapy myśli w elementy akcji.

Podobnie, widok Box jest doskonałym wyborem, jeśli nad projektem pracuje jednocześnie wiele teamów. Informuje on, nad czym pracują poszczególne osoby, jaki jest status ich pracy i kto ma jakie obciążenie. Przeciągając i upuszczając zadania, można przydzielać obowiązki członkom zespołu i być na bieżąco z zarządzaniem zasobami.

Widoczność projektów w Smartsheet

Smartsheet oferuje cztery sposoby wizualizacji danych projektu: Widok siatki, Gantt, karty i kalendarza. Opcje niestandardowe są ograniczone w porównaniu do ClickUp, ale każdy z widoków może w inny sposób zaspokoić potrzeby związane z zarządzaniem projektami.

Widok siatki: Widok siatki wyświetla dane projektu w formacie arkusza kalkulacyjnego. Umożliwia dodawanie wierszy i kolumn oraz załączanie dokumentów bezpośrednio do arkusza

Widok siatki wyświetla dane projektu w formacie arkusza kalkulacyjnego. Umożliwia dodawanie wierszy i kolumn oraz załączanie dokumentów bezpośrednio do arkusza Widok Gantt: Widok Gantt prezentuje informacje w formie arkusza kalkulacyjnego po lewej stronie, a po prawej znajdują się wykresy Gantt do śledzenia czasu trwania różnych zadań

Widok Gantt prezentuje informacje w formie arkusza kalkulacyjnego po lewej stronie, a po prawej znajdują się wykresy Gantt do śledzenia czasu trwania różnych zadań Widok karty: Widok karty jest doskonałą opcją dlazwinnego zarządzania projektami jak widok danych na tablicy Kanban. Użyj funkcji przeciągnij i upuść, aby ponownie przypisać zależności między zadaniami

Widok karty jest doskonałą opcją dlazwinnego zarządzania projektami jak widok danych na tablicy Kanban. Użyj funkcji przeciągnij i upuść, aby ponownie przypisać zależności między zadaniami Widok kalendarza: Widok kalendarza jest idealnym wyborem do śledzeniaoś czasu projektu i unikania nakładania się

Funkcje współpracy w ClickUp

Zilustruj swoje pomysły, naszkicuj strategie i przeprowadź skuteczną burzę mózgów dzięki ClickUp Tablica

Współpraca zespołowa i komunikacja w zespole stanowią formularz powodzenia w zarządzaniu projektami.

ClickUp jest specjalistą w tej kategorii, będąc przyjaznym dla użytkownika interfejsem z intuicyjnymi funkcjami, które umożliwiają dzielenie się pomysłami i pracę z zespołem. Nie ma prawie żadnej krzywej uczenia się dla nowych użytkowników, co czyni ClickUp jednym z najlepszych programów do zarządzania projektami. Tablica ClickUp i Dokumenty ClickUp zaspokoi wszystkie potrzeby związane ze współpracą.

Tablice ClickUp to wirtualne pokoje spotkań, w których możesz wizualizować nowe pomysły i cykle pracy, przeprowadzać burze mózgów i opracowywać strategie kolejnych kroków. Śledź działania innych członków zespołu w czasie rzeczywistym i udostępniaj im swoje przemyślenia w formie notatek.

Najlepszą częścią korzystania z Tablic jest to, że pomysły Twojego zespołu zamieniają się w skoordynowane działania, co oznacza, że nie ma luki czasowej w realizacji.

ClickUp Docs spełnia wszystkie wymagania dotyczące zawartości do zarządzania projektami. Użyj Docs, aby tworzyć wspólne dokumenty jako Wiki lub mapy drogowe z edycją w czasie rzeczywistym, przypisując komentarze jako elementy działań i dodając dokumenty wsparcia, pliki PDF, prezentacje i tabele jako punkty odniesienia.

Przekształcaj tekst w wykonalne zadania i przydzielaj je członkom zespołu, aby mieć pewność, że nic nie pójdzie na marne.

Wreszcie, ClickUp's Proofing umożliwia zaznaczanie znaczników na dokumentach, dodawanie adnotacji do plików PDF, rysowanie znaczników na makietach projektów i nie tylko.

Funkcje współpracy w Smartsheet

Współpracuj ze swoim zespołem na łatwej w użyciu platformie do wykonywania pracy

Smartsheet posiada kilka ciekawych funkcji współpracy, które przyciągają użytkowników preferujących pracę w oprogramowaniu o funkcjonalności zbliżonej do arkusza kalkulacyjnego. Udostępnianie arkusza kalkulacyjnego innym osobom w celu współpracy pozwala być na bieżąco z ich uzupełnieniami dzięki śledzeniu w czasie rzeczywistym.

Twoi dostawcy mogą również komentować w Smartsheet, nawet jeśli nie mają do niego dostępu. Posiadasz uprawnienia do kontrolowania poziomów uprawnień i przypisywania typów użytkowników, które określają, co mogą, a czego nie mogą zrobić ze swoim kontem Smartsheet.

Funkcje współpracy w Smartsheet są pomocne, ale ograniczone. Większe Teams szukające rozbudowanych możliwości współpracy mogą nie być pod wrażeniem.

Możliwości analityczne w ClickUp

Miej oko na kondycję projektu, korzystając z zaawansowanej analityki w ClickUp

ClickUp słynie z możliwości raportowania i analizy w czasie rzeczywistym. Pulpit ClickUp daje Ci zakończony przegląd wszystkich Twoich projektów i jest konfigurowalny, więc to Ty decydujesz i ustalasz priorytety, które chcesz analizować i śledzić.

ClickUp oferuje ponad 50 widżetów do budowania pulpitu, w tym zarządzanie sprintami, obciążenie pracą, śledzenie czasu, tabele i niestandardowe wykresy.

Generuj raporty w czasie rzeczywistym, aby sprawdzić szacowany czas i jakie zadania zostały dziś wykonane przez Twój zespół. Cele ClickUp uzupełniają niestandardowe pulpity. Utwórz cele projektu wraz z osią czasu i celami oraz automatyczne śledzenie postępów. Zbierz swoje cele w różnych folderach według cykli sprintu, OKR lub cotygodniowych kart wyników pracowników. Kamienie milowe ClickUp przenosi śledzenie celów na wyższy poziom, umożliwiając dodawanie kamieni milowych. Kamienie milowe wyświetlane są w postaci diamentowych ikon, co ułatwia identyfikację krytycznych zadań projektu.

Możliwości analityczne w Smartsheet

Pracuj z danymi w czasie rzeczywistym z wielu arkuszy w jednym widoku, korzystając z solidnej funkcji raportowania Smartsheet.

Smartsheet's oprogramowanie arkusza kalkulacyjnego jest znane z solidnej funkcji raportowania. Twój raport może być raportem wierszowym lub raportem podsumowującym arkusz.

Raportowanie wierszowe agreguje wszystkie informacje o wierszach z wielu arkuszy. Raporty podsumowujące arkusze przedstawiają podsumowanie z wielu arkuszy, aby zapewnić przegląd różnych projektów w jednym miejscu.

Dane w tych raportach można filtrować, aby zachować to, co istotne. Jest to świetny pomysł na udostępnianie niestandardowych raportów interesariuszom zainteresowanym obserwowaniem określonych obszarów w projekcie.

Co więcej, wizualny pulpity projektów dostarczają analiz w czasie rzeczywistym w celu podsumowania portfolio projektów i rozwiązywania konfliktów.

Funkcje automatyzacji ClickUp

Podsumuj swoje zadania i dokumenty w kilka sekund dzięki ClickUp AI ClickUp AI to potęga automatyzacji, inteligentny pomocnik, który znacznie ułatwi Ci pracę.

ClickUp AI jest ręcznie tworzony na podstawie różnych ról i przypadków użycia. Tworzy podzadania i elementy akcji na podstawie opisu, podsumowuje wątki komentarzy i pisze aktualizacje. Zwiększ przejrzystość, zwięzłość i zaangażowanie swoich tekstów, korzystając z ClickUp AI jako inteligentnego redaktora.

ClickUp pełni również funkcję ponad 100 gotowych opcji automatyzacji dla powtarzalnych zadań. Korzystaj z tych opcji automatyzacji w obecnej formie lub dostosuj je do swoich potrzeb. Automatycznie przydzielaj zadania, publikuj komentarze i przenoś statusy, aby skupić się na bardziej krytycznych obszarach.

Ustaw wyzwalacz dla automatyzacji i dokładne warunki dla wyzwalacza, aby wszystko działało płynnie, nawet w trybie autopilota.

Funkcje automatyzacji w Smartsheet

Smartsheet oferuje bezkodowe cykle pracy do automatyzacji, aby wyeliminować powtarzalne zadania i zaoszczędzić czas. Posiadają one zbiór gotowych szablonów do tworzenia cotygodniowych żądań statusu i terminów lub ustawienia niestandardowych przepływów pracy.

Można korzystać z pojedynczych przepływów pracy lub łączyć wiele akcji i ścieżek warunkowych. Jeśli planujesz regularnie korzystać z niestandardowych przepływów pracy, oznacz je jako powtarzające się.

Przeglądaj i odpowiadaj na prośby o zatwierdzenie z poziomu aplikacji mobilnej Smartsheet, aplikacji komputerowej, e-maila, a nawet Slacka.

Zarówno Smartsheet, jak i ClickUp są imponujące pod względem automatyzacji. Jednak dostępność AI w ClickUp daje mu przewagę.

Obsługa klienta w ClickUp

ClickUp posiada obszerną listę zasobów w sekcji Centrum pomocy ClickUp jeśli utkniesz. Dostęp do Centrum pomocy można uzyskać z poziomu przeglądarki, obszaru roboczego lub dowolnej strony ClickUp. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy w znalezieniu rozwiązania, skontaktuj się z całodobowym wsparciem na żywo w celu uzyskania priorytetowego wsparcia, które jest również dostępne dla użytkowników planu Free ClickUp.

Poza wsparciem na żywo, ClickUp oferuje pięć innych opcji wsparcia:

ClickUp University: ClickUp University to platforma do samodzielnej nauki. Kursy są tworzone dla nowych i istniejących użytkowników w celu budowania podstawowej wiedzy. Otrzymujesz również certyfikaty za powodzenie testu wiedzy

ClickUp University to platforma do samodzielnej nauki. Kursy są tworzone dla nowych i istniejących użytkowników w celu budowania podstawowej wiedzy. Otrzymujesz również certyfikaty za powodzenie testu wiedzy Webinaria ClickUp: ClickUp oferuje webinaria na żądanie, które można oglądać w dowolnym momencie. Dostępna jest również opcja webinariów na żywo dla Ciebie i Twojego zespołu, aby pomóc Ci nauczyć się przypadków użycia, cykli pracy i zaawansowanych funkcji

ClickUp oferuje webinaria na żądanie, które można oglądać w dowolnym momencie. Dostępna jest również opcja webinariów na żywo dla Ciebie i Twojego zespołu, aby pomóc Ci nauczyć się przypadków użycia, cykli pracy i zaawansowanych funkcji API ClickUp: Ustawienie integracji na koncie ClickUp z innymi narzędziami za pomocą dokumentacji ClickUp AI

Ustawienie integracji na koncie ClickUp z innymi narzędziami za pomocą dokumentacji ClickUp AI Szablony ClickUp: Centrum szablonów ClickUp pozwala wybrać szablony zaprojektowane specjalnie dla różnych przypadków użycia. Wyszukaj odpowiedni szablon i dostosuj go do swoich potrzeb

Centrum szablonów ClickUp pozwala wybrać szablony zaprojektowane specjalnie dla różnych przypadków użycia. Wyszukaj odpowiedni szablon i dostosuj go do swoich potrzeb Społeczność ClickUp: Śledź stronę Grupa ClickUpper na Facebookuoficjalną grupę użytkowników ClickUp, gdzie zadają pytania, dyskutują o nowych funkcjach i udostępniają swoje przemyślenia na temat wszystkiego, co związane z ClickUp

Obsługa klienta w Smartsheet

Portal obsługi klienta w Smartsheet służy dwóm celom: samoobsługowemu baza wiedzy oraz scentralizowaną lokalizację do otwierania i śledzenia spraw dotyczących wsparcia. wsparcie telefoniczne 24/7 jest dostępne dla płatnych użytkowników, którzy wybrali określone typy i oferty planów.

Smartsheet oferuje również dwa pakiety wsparcia: Wsparcie standardowe i Profesjonalne. Pakiet standardowy jest Free Plan dla planów Enterprise i obejmuje ciągłe szkolenia z Smartsheet University oraz globalne wsparcie telefoniczne 24×7.

Pakiet profesjonalny obejmuje wszystko to, co pakiet standardowy, a ponadto oferuje usługę Pro Desk. Pro Desk to zaplanowana sesja coachingowa jeden na jeden z ekspertem Smartsheet, dedykowanym menedżerem ds. powodzenia klienta.

Integracje z ClickUp

Połącz ClickUp z ponad 1000 innych narzędzi pracy, aby usprawnić wszystkie procesy

ClickUp integruje się z ponad 1000 narzędzi innych firm w celu scentralizowania wszystkich informacji w jednym miejscu, aby pomóc Twoim Teams uniknąć przełączania kontekstu i ułatwić usprawnić procesy .

Integracje innych firm z systemami CRM, rozwiązaniami do zarządzania projektami, platformami do zarządzania zasobami i innymi aplikacjami biznesowymi zmniejszają liczbę błędów i ręczne wprowadzanie danych w różnych systemach. Oszczędność czasu i zyskaj większą widoczność wyników biznesowych dzięki ClickUp.

Oto lista najpopularniejszych narzędzi, z którymi integruje się ClickUp:

Slack

HubSpot

Zoom

Gmail

Dropbox

GitHub

Figma

Integracje z Smartsheet

Integracje ze Smartsheet pozwalają uniknąć silosowania danych i umożliwiają zespołowi podejmowanie bardziej świadomych decyzji opartych na danych. Integracje obejmują narzędzia do przesyłania wiadomości i komunikacji, oprogramowanie do współpracy w zakresie zawartości oraz rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa i zarządzania.

Oto lista najpopularniejszych narzędzi, z którymi integruje się Smartsheet:

DocuSign

Jira

Slack

Tableau

Zapier

ClickUp vs. Smartsheet na Reddicie

Udaliśmy się na Reddit, aby sprawdzić, co ludzie myślą o Smartsheet vs ClickUp, który z nich wypada lepiej od drugiego. Ogólnie rzecz biorąc, głosy są na korzyść ClickUp. Oto kilka opinii na wsparcie naszych ustaleń:

Ten użytkownik pochwalił potencjał ClickUp jako oprogramowanie do zarządzania zadaniami i jego funkcje współpracy:

"ClickUp jest znacznie lepszy w zarządzaniu zadaniami, więc świetnie nadaje się do śledzenia sprintów i niskopoziomowych zadań budowania. To jest to, w czym pracuje nasz zespół programistów, a pulpity są świetne do przeglądania podczas naszych codziennych spotkań. Jest znacznie lepszy do współpracy w zespole, a możliwości dostosowywania list są ogromne. Widok Gantta może jednak zrobić tylko tyle, a śledzenie czasu i zarządzanie budżetem pozostawiają wiele do życzenia"

Ten konkretny użytkownik podkreśla przystępną cenę ClickUp i ciągłe aktualizacje produktu:

"ClickUp ma również ciągły cykl wydawniczy i stale rozszerza swoje możliwości. Jest bardzo przystępny cenowo. Społeczność, w której można zadawać pytania, sugerować funkcje itp. jest aktywnie monitorowana przez zespół."

**Które narzędzie do zarządzania projektami jest najlepsze dla teamów programistycznych?

W przeciąganiu liny Smartsheet ClickUp prowadzi jako właściwe oprogramowanie do zarządzania projektami.

Smartsheet to wysoce wydajne oprogramowanie do zarządzania projektami z licznymi niestandardowymi możliwościami i integracjami. Jeśli jednak spróbujesz zwizualizować swój zespół programistyczny za pomocą Smartsheet, nie spełni on twoich oczekiwań.

Interfejs przypominający arkusz kalkulacyjny, ograniczona automatyzacja i ograniczone opcje raportowania nie będą odpowiadać potrzebom współczesnych zespołów programistycznych i biznesów nowej generacji.

Z drugiej strony, ClickUp wyróżnia się w tych obszarach i triumfuje we współpracy w czasie rzeczywistym. ClickUp jest idealny dla zespołów programistycznych, w tym zespołów pracujących zdalnie, do efektywnego zarządzania zasobami i obsługi wielu projektów bez wysiłku.

ClickUp szybko dostosowuje się do Twojego planu biznesowego i potrzeb. ClickUp skaluje się dzięki nowym funkcjom, integracjom i szablonom rozwoju oprogramowania wraz z rozwojem Twojego biznesu.Gotowy, aby przenieść zarządzanie projektami na wyższy poziom? Zarejestruj się w ClickUp już dziś !