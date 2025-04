Najlepsze zadania dzięki 15 aplikacjom zwiększającym wydajność dla studentów

Za każdym razem zaczyna się tak samo. Siadasz z najlepszymi intencjami - otwierasz laptopa, może nawet podręcznik, a pięć minut później oglądasz wideo o tym, jak śnią wieloryby.

Brzmi znajomo? Utrzymanie się na właściwym torze wydaje się niemożliwą grą między niekończącymi się powiadomieniami i rosnącą listą zadań.

I tu z pomocą przychodzą aplikacje zwiększające wydajność studentów. ✅

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz sprytniejszego sposobu na zorganizowanie list rzeczy do zrobienia, zaplanowanie tygodnia za pomocą Kalendarza Google, czy wreszcie wypróbowanie techniki Pomodoro w celu pokonania prokrastynacji, narzędzia te zostały zaprojektowane tak, aby ułatwić życie studentom.

Na tym blogu poznamy 15 najlepszych aplikacji zwiększających wydajność dla studentów. Zaczynamy!

**Na co zwrócić uwagę w narzędziach zwiększających wydajność dla studentów?

Studenci często zmagają się z zarządzanie czasem stwierdzając, że jest to kluczowe źródło stresu i przytłoczenia na co dzień. W rzeczywistości, 45% amerykańskich studentów twierdzi, że doświadcza "więcej niż przeciętnego stresu", podczas gdy 33% studentów raportowało "przeciętny stres"

Choć nie jest to kompleksowe rozwiązanie, aplikacje zwiększające wydajność mogą w znacznym stopniu pomóc w rozwiązaniu tych problemów, pomagając studentom zaoszczędzić czas, usprawnić zadania i promować koncentrację.

Oto kluczowe funkcje, których należy szukać w aplikacji zwiększającej wydajność:

Dostosowywane listy do zrobienia: Wybierz aplikacje zwiększające wydajność, które organizują zadania z opcjami ustawienia priorytetów, terminów i powtarzających się przypomnień

Integracja z kalendarzem: Wybierz aplikacje zwiększające wydajność z funkcją synchronizacji harmonogramów z Kalendarzem Google lub podobnymi narzędziami, aby uniknąć niedotrzymania terminów lub nakładania się zadań

Focus timer: Wybieraj aplikacje zwiększające wydajność z wbudowanymi timerami Pomodoro lub funkcjami blokowania aplikacji, aby zminimalizować rozpraszanie uwagi podczas sesji nauki

Synchronizacja i tworzenie kopii zapasowych w chmurze: Wybierz narzędzia zapewniające wydajność, które umożliwiają dostęp do notatek, zadań i plików na wielu urządzeniach, zapewniając stałe połączenie

Opcje cyfrowych notatników: Priorytetem są narzędzia zwiększające wydajność dla studentów, które podwajają się jako aplikacje do robienia notatek dla danych multimedialnych, takich jak obrazy, notatki głosowe i odręczne adnotacje

Narzędzia do współpracy: Wybieraj aplikacje zwiększające wydajność ze współdzielonymi tablicami zadań, udostępnianiem plików i kanałami komunikacji dla projektów grupowych

Śledzenie czasu: Skoncentruj się na narzędziach zwiększających wydajność, które rejestrują sposób spędzania czasu, pomagając zidentyfikować wąskie gardła w życiu studenckim

15 najlepszych aplikacji zwiększających wydajność dla studentów

Odpowiednia aplikacja zwiększająca wydajność pozwala przetrwać i rozwijać się w życiu akademickim. Poznajmy 15 najlepszych aplikacji zwiększających wydajność dla studentów:

1. ClickUp (najlepsze narzędzie do zwiększania wydajności dla studentów)

Wypróbuj ClickUp

Aplikacje zwiększające wydajność dla studentów : ClickUp

Na pierwszym miejscu jest ClickUp -Twój najlepszy pomocnik w nauce i wszechstronna aplikacja zwiększająca wydajność, zaprojektowana tak, aby życie studenckie było dziecinnie proste. Niezależnie od tego, czy chodzi o zarządzanie zadaniami, śledzenie projektów klasowych, czy organizowanie życia osobistego, ClickUp ma narzędzia, które pomogą Ci pozostać na szczycie. ClickUp dla studentów jest jak osobisty asystent, menedżer projektów i guru wydajności w jednym. Idealny do zarządzania czasem w ustawieniu uniwersyteckim, ClickUp oferuje różne funkcje, aby usprawnić przepływ pracy akademickiej i pozostać zorganizowanym.

Zawiera funkcje takie jak zarządzanie zadaniami - z konfigurowalnymi zadaniami, podzadaniami i listami kontrolnymi do podziału zadań. Za jego pomocą można ustawić przypomnienia o terminach, wizualnie śledzić postępy i współpracować przy projektach grupowych za pomocą udostępnianych list zadań i dokumentów.

ClickUp ułatwia również sporządzanie notatek, tworzenie dokumentów i ustawianie celów, dzięki czemu wszystkie zadania są scentralizowane.

💡 Pro Tip: Czy wiesz, że Szablon Getting Things Done (prosta lista) w ClickUp jest inspirowany słynną metodą GTD Davida Allena? Użyj tego szablonu, aby podzielić nawet najbardziej przytłaczające zadania na małe kroki - idealne do przekształcenia chaotycznego harmonogramu nauki lub zbliżającego się projektu w bezstresowy plan. Szablon Szablon wydajności osobistej ClickUp jest kolejnym dodatkowym narzędziem, które może pomóc ci pozostać skupionym!

Wypróbuj ClickUp Brain

ClickUp Brain

Poza tym, ClickUp Brain usprawnia zarządzanie czasem, umożliwiając tworzenie notatek bezpośrednio z asystenta pisania AI. Pomaga również tworzyć dopracowane e-maile, eseje lub konspekty, a funkcje takie jak transkrypcja i szybkie odpowiedzi usprawniają komunikację.

Śledź swoje sesje nauki i wdrażaj blokady czasowe, aby zachować wydajność dzięki funkcji śledzenia czasu w ClickUp

Jeśli zmagasz się z zarządzaniem swoim czasem skupienia podczas sesji nauki, funkcja ClickUp Time Tracker ratuje życie. Pozwala rejestrować czas spędzony na konkretnych zadaniach, takich jak przeglądanie slajdów z wykładów lub praca nad zadaniami.

Możesz również wdrożyć metody blokowania czasu za pomocą trackera, aby przydzielić okresy nauki, takie jak 25-minutowe interwały skupienia, po których następują 5-minutowe przerwy, aby zachować wydajność i uniknąć wypalenia.

Korzystanie z zadań ClickUp

Zadania ClickUp

Ponadto, Zadania ClickUp doskonale nadaje się do dzielenia dużych zadań na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu. Pozwala ustawić terminy, priorytetyzować zadania i dodawać notatki lub zasoby bezpośrednio do każdego z nich.

Na przykład, jeśli piszesz pracę naukową, stwórz zadania dla konspektu, badań, redagowania i edycji, upewniając się, że żaden krok nie zostanie pominięty. 🛠️

Najlepsze funkcje ClickUp

Twórz mapy pomysłów, przydzielaj zadania i twórz wizualny cykl pracy za pomocą aplikacji Tablica ClickUp aby każdy w grupie mógł ją zobaczyć i aktualizować w czasie rzeczywistym

Ustawienie cyklu pracy poprzez Automatyzacja ClickUp które obsługują powtarzalne zadania, takie jak cotygodnioweplany wydajności lub przypomnienia o terminach zadań automatycznie

Zorganizuj swoje akademickie obciążenie pracą za pomocą ponad 15 niestandardowych widoków wizualizując swoje zadania na liście, śledząc terminy projektów w kalendarzu lub zarządzając harmonogramem przygotowań do egzaminów za pomocą wykresów Gantta

Użyj Notatnik ClickUp i Dokumenty ClickUp do notowania pomysłów lub tworzenia obszernych dokumentów z zagnieżdżonymi stronami

Nagrywanie ekranu za pomocą ClickUp Clip aby uzyskać informacje zwrotne lub uzyskać jasność co do konkretnych zadań i powiązanych zadań

Tworzenie spersonalizowanych pulpit na ClickUp aby monitorować swoje zadania, oceny i terminy w jednym miejscu, uzyskując widok semestru z lotu ptaka

limity ClickUp

Niektóre zaawansowane funkcje, takie jak niektóre widoki, nie są jeszcze w pełni funkcjonalne w aplikacji mobilnej

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc na użytkownika

: $7/miesiąc na użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za $7/miesiąc na użytkownika

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. Kalendarz Google (najlepszy do uproszczonego planowania i zarządzania zadaniami)

via Google Calendar Kalendarz Google jest idealny dla studentów, którzy chcą pozostać zorganizowani podczas zarządzania napiętym harmonogramem. Jego zdolność do wyrównywania zadań, wydarzeń i terminów bezpośrednio na wizualnej osi czasu sprawia, że jest to jedna z najlepszych aplikacji zapewniających wydajność dla studentów, aby zrównoważyć terminy akademickie z zajęciami pozalekcyjnymi.

Chcesz zaplanować cały tydzień? Przeciągnij i upuść wydarzenia na oś czasu, aby zobaczyć, gdzie wcisnąć tę bardzo potrzebną sesję w bibliotece lub przerwę na kawę. Dodatkowo, możesz oznaczyć swój kalendarz kolorami, aby rozróżnić zajęcia, sesje nauki i przestoje. 🎨

Najlepsze funkcje Kalendarza Google

Dodawanie i śledzenie zadań bezpośrednio w kalendarzu w celu wyraźnego dostosowania terminów

Planowanie i udostępnianie terminów na sesje nauki lub spotkania z połączonymi linkami do rezerwacji

Włączanie codziennych e-maili z agendą, aby być na bieżąco z harmonogramem każdego ranka

Limity Kalendarza Google

Niektóre funkcje są zbyt uproszczone do kompleksowego zarządzania czasem i projektami

Ceny Kalendarza Google

Wersja Free

Business Starter: $6/miesiąc na użytkownika

$6/miesiąc na użytkownika Business Standard: 12 USD/miesiąc za użytkownika

12 USD/miesiąc za użytkownika Business Plus: 18 USD/miesiąc za użytkownika

18 USD/miesiąc za użytkownika Enterprise: Skontaktuj się z działem sprzedaży w celu ustalenia ceny

Oceny i recenzje Kalendarza Google

G2: 4,6/5 (ponad 42 600 recenzji)

4,6/5 (ponad 42 600 recenzji) Capterra: 4,8/5 (ponad 3 300 recenzji)

3. Dysk Google (najlepszy do wspólnego zarządzania plikami)

via Google Drive Dysk Google jest najbardziej dostępnym narzędziem dla studentów zarządzających projektami grupowymi, udostępniającymi zadania lub organizującymi materiały do nauki. Przechowywanie plików w chmurze i funkcje współpracy na platformie umożliwiają dostęp, edycję i udostępnianie plików w czasie rzeczywistym na różnych urządzeniach.

Od przechowywania notatek z wykładów po współedytowanie prezentacji z kolegami z klasy, Dysk Google przechowuje wszystko w jednym dostępnym miejscu. Korzystaj z Dokumentów Google do wspólnego pisania esejów, Arkuszy Google do tworzenia list rzeczy do zrobienia i Prezentacji Google do tworzenia prezentacji i przechowuj je wszystkie na Dysku! ⭐

Najlepsze funkcje Dysku Google

Przechowywanie i organizowanie notatek, projektów i plików w chmurze

Współpracuj nad fizycznymi dokumentami, skanuj je i przesyłaj na Dysk, aby inni członkowie zespołu mieli do nich natychmiastowy dostęp

Zapomnij o kłopotach z zapisywaniem i przesyłaniem nowych i ważnych aktualizacji do chmury dzięki Drive automatycznie zapisującemu wszystkie zmiany

limity Google Drive

Free limit przestrzeni dyskowej wynoszący 15 GB jest ograniczający dla studentów z dużym zapotrzebowaniem na pliki

Podstawowe funkcje w porównaniu do innych narzędzi zwiększających wydajność dla studentów

Ceny Dysku Google

Free (do 15 GB)

Podstawowy (100 GB): 1,99 USD/miesiąc na użytkownika

1,99 USD/miesiąc na użytkownika Premium (2 TB): 9,99 USD/miesiąc na użytkownika

9,99 USD/miesiąc na użytkownika AI Premium (2 TB): 19,99 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Dysku Google

G2: 4,7/5 (42 620+ recenzji)

4,7/5 (42 620+ recenzji) Capterra: 4,8/5 (ponad 4 200 recenzji)

4. Forest (najlepsza do utrzymania koncentracji dzięki grywalizacji)

via ForestLas wykorzystuje grywalizację, aby pomóc uczniom zachować wydajność i zminimalizować rozpraszanie uwagi. Sadząc wirtualne drzewo za każdym razem, gdy się skupiasz, aplikacja zachęca Cię do trzymania się z dala od telefonu.🌳

Z czasem wydajność przekłada się na sadzenie wirtualnych drzew w bujnym wirtualnym lesie i przyczynianie się do zrównoważonego rozwoju. Zgadza się, możesz użyć wirtualnych monet z Forest, aby pomóc sadzić prawdziwe drzewa! To sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla uczniów, którzy rozwijają się dzięki motywacji wizualnej i lubią zamieniać zadania w zabawne wyzwania.

Najlepsze funkcje Forest

Sadzenie wirtualnych drzew, które rosną, gdy ty skupiasz się na zamianie ciężkiej pracy w wizualną nagrodę

Trzymaj się z dala od rozpraszających aplikacji, ponieważ opuszczenie aplikacji Forest powoduje śmierć drzewa

Budowanie spersonalizowanego wirtualnego lasu w czasie, odzwierciedlającego twoje skupienie i wydajność

Leśne limity

Ograniczona integracja z zewnętrznymi narzędziami zwiększającymi wydajność, takimi jak menedżery zadań czy kalendarze

Rozszerzenie dla Chrome jest ograniczone i nieco wadliwe

Ceny Forest

Jednorazowy zakup: 3,99 USD/użytkownika

5. Microsoft OneNote (najlepszy do tworzenia wszechstronnych i opartych na współpracy notatek)

via MicrosoftMicrosoft OneNote to potężna aplikacja do robienia notatek, która dostosowuje się do Twojego unikalnego stylu robienia notatek. Pomaga płynnie organizować notatki z wykładów, burze mózgów i szkicować diagramy.

Funkcje transkrypcji głosu i udostępniania są szczególnie przydatne do przechwytywania wykładów w podróży i współpracy z kolegami z klasy nad projektami. Integracja z pakietem Microsoft Office zapewnia płynny cykl pracy. Dostępny na każdym urządzeniu, OneNote jest doskonałym narzędziem do utrzymania porządku i zwiększenia wydajności. 📝

Najlepsze funkcje Microsoft OneNote

Używanie cyfrowego atramentu do szkicowania, dodawania adnotacji i wyróżniania notatek w celu spersonalizowanego uczenia się

Nagrywaj i transkrybuj wykłady bezpośrednio w aplikacji, aby później łatwo je przejrzeć

Współpraca z kolegami z klasy lub nauczycielami poprzez udostępnianie i edytowanie notatek w czasie rzeczywistym

limity Microsoft OneNote

Synchronizacja może być zawodna podczas przełączania między urządzeniami lub pracy w trybie offline

Ceny Microsoft OneNote

Wersja Free

Microsoft 365 Personal: 6,99 USD/miesiąc za użytkownika

6,99 USD/miesiąc za użytkownika Microsoft 365 Family: 9,99 USD/miesiąc za użytkownika (do 6 użytkowników)

Oceny i recenzje Microsoft OneNote

G2: 4,5/5 (ponad 1800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1 790 recenzji)

💡 Porada Pro: Jeśli nie używasz Narzędzia AI do notatek , prawdopodobnie tracisz możliwość zaoszczędzenia czasu i zwiększenia wydajności.

6. Cold Turkey (najlepsze dla wydajności bez rozpraszania uwagi)

via zimna Turcja_ Cold Turkey to najlepsze narzędzie, jeśli trudno ci się skupić z powodu rozpraszających cię stron internetowych, aplikacji lub gier.

Pozwalając na blokowanie stron internetowych, aplikacji, a nawet całego Internetu, Cold Turkey tworzy zdyscyplinowane środowisko pracy, które trudno oszukać. To narzędzie jest szczególnie cenne, jeśli nieustannie walczysz z prokrastynacją - zmusza cię do ustalania priorytetów zadań i odzyskiwania wydajności.

Najlepsze funkcje Cold Turkey

Robienie przerw o określonych porach dzięki timerom opartym na technice Pomodoro, które naprzemiennie włączają i wyłączają blok podczas pracy

Blokowanie osadzonej zawartości, która jest ładowana w ramce iframe, takiej jak wideo z YouTube

Blokowanie ustawień, aby zapobiec zmianom podczas aktywnych bloków, zapewniając odpowiedzialność

limity Zimnego Indyka

Urządzenia mobilne nie są wspierane ze względu na limity systemu operacyjnego

Ceny w zimnej Turcji

Jednorazowa płatność w wysokości 39 USD za użytkownika

7. Quizlet (najlepsze interaktywne i spersonalizowane narzędzia do nauki)

via QuizletQuizlet to narzędzie do nauki za pomocą interaktywnych fiszek, testów praktycznych i narzędzi AI, takich jak Q-Chat, które sprawiają, że nauka jest skuteczna i wciągająca. Jest to szczególnie przydatne dla studentów przygotowujących się do egzaminów z dowolnego przedmiotu, umożliwiając im tworzenie niestandardowej zawartości lub dostęp do zestawów wyselekcjonowanych przez ekspertów.

Dzięki funkcjom takim jak Tryb nauki i spersonalizowane śledzenie postępów, Quizlet dostosowuje się do stylu i tempa nauki. Narzędzia do współpracy i zweryfikowana przez ekspertów zawartość zapewniają skuteczne przygotowanie do egzaminów, quizów lub codziennej pracy w klasie.

Najlepsze funkcje Quizlet

Zapamiętywanie i internalizacja pojęć z większą dokładnością dzięki praktyce wyszukiwania

Korzystaj ze spersonalizowanych testów praktycznych, które w miarę postępów przechodzą od prostych do złożonych pytań

Zwiększ zaangażowanie w klasie dzięki grom na żywo w klasie, takim jak Quizlet Live

limity Quizlet

Powtarzające się pytania w niektórych ustawieniach stają się z czasem irytujące

Bardziej aplikacja do nauki niż do zwiększania wydajności, aby pomóc uczniom utrzymać koncentrację

Ceny quizlet

Free Plan: $0

$0 Quizlet Plus: $7.99/miesiąc za użytkownika

Quizlet opinie i oceny

G2: 4.5/5 (280+ opinii)

4.5/5 (280+ opinii) Capterra: 4.6/5 (ponad 130 recenzji)

💡 Pro Tip: Wykorzystaj AI do zwiększenia wydajności do tworzenia quizów dostosowanych do materiału do nauki. Wprowadź swoje notatki lub kluczowe tematy i pozwól AI wygenerować pytania wielokrotnego wyboru lub fiszki, które sprawdzą twoje zrozumienie. To zabawny i skuteczny sposób na przygotowanie się do egzaminów lub utrwalenie wiedzy!

8. RescueTime (najlepszy do automatycznego śledzenia czasu i poprawy koncentracji)

via RescueTimeRescueTime pomaga automatycznie śledzić czas i budować nawyki wydajności. Dostarcza szczegółowych informacji na temat Twojego dnia, identyfikuje czynniki rozpraszające i podkreśla obszary wymagające poprawy, zapewniając Ci realizację celów akademickich.

Dzięki funkcjom takim jak Sesje skupienia, ustawienie celów i automatyczne śledzenie aktywności, RescueTime pomaga efektywnie zarządzać harmonogramami nauki. Zidentyfikuj i zrozum swój wzorzec nauki, aby pozostać na szczycie swoich celów, maksymalizując wydajność, minimalizując prokrastynację i tworząc lepszą równowagę. 🕒

Najlepsze funkcje RescueTime

Blokowanie rozpraszających witryn i aplikacji przy jednoczesnym ustawieniu dedykowanych okresów skupienia

Wgląd w codzienną aktywność w czasie rzeczywistym dzięki automatyzacji śledzenia

Ustawienie spersonalizowanych celów i śledzenie postępów dzięki szczegółowym trendom i spostrzeżeniom

RescueTime limit

Ograniczona integracja między aplikacjami mobilnymi i komputerowymi

Ceny RescueTime

Lite: Free na zawsze

Free na zawsze Premium Solo: $12/miesiąc

$12/miesiąc Premium Teams: $9/miesiąc za użytkownika

RescueTime opinie i oceny

G2: 4.1/5 (ponad 85 recenzji)

4.1/5 (ponad 85 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 130 recenzji)

9. Anki (najlepsza do opanowania materiału poprzez powtarzanie w przestrzeniach)

via Anki Anki to najlepszy sposób na skuteczne i długotrwałe zapamiętywanie informacji. Platforma wykorzystuje przestrzenie powtarzania w celu zwiększenia długoterminowej retencji, co czyni ją idealną do opanowania złożonych tematów.

Konfigurowalne, bogate w multimedia karty Anki wspierają tekst, obrazy, audio i wideo, zaspokajając różne style uczenia się i czyniąc je niezbędnymi do nauki nowego języka lub zapamiętywania złożonych pojęć.

Niezależnie od tego, czy chodzi o przygotowanie do egzaminów, opanowanie słownictwa czy zapamiętanie szczegółowych pojęć, Anki pomaga skupić się na tym, co najważniejsze. 💾

Najlepsze funkcje Anki

Zoptymalizuj swój czas nauki dzięki inteligentnemu systemowi planowania Anki dla maksymalnej wydajności

Zasobne i aktywne fora użytkowników pomagające w rozwiązywaniu problemów podczas użytkowania

Synchronizuj talie na różnych urządzeniach z AnkiWeb dla płynnej nauki w dowolnym miejscu

Anki limit

Powiadomienia dla AnkiDroid są czasami niespójne, często wymagając ręcznego sprawdzania aplikacji

Krzywa uczenia się w Anki jest nieco stroma w porównaniu do innych aplikacji zwiększających wydajność dla studentów

Ceny Anki

Free

Aplikacja mobilna na iOS: $24.99 (jednorazowy zakup)

Anki opinie i ocena

G2: 4.7/5 (25+ recenzji)

4.7/5 (25+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 20 recenzji)

10. Todoist (najlepszy do prostego i intuicyjnego zarządzania zadaniami)

via Todoist Todoist jest idealny, jeśli szukasz czystego, przyjaznego dla użytkownika narzędzia do efektywnego organizowania swoich zadań i priorytetów. Wyróżnia się prostotą, oferując funkcje takie jak wprowadzanie języka naturalnego do dodawania zadań i potężne filtry ułatwiające szybką kategoryzację.

Intuicyjny interfejs platformy pozwala podzielić zadania na możliwe do wykonania zadania, ustawić terminy i nadać priorytety temu, co najważniejsze, aby ukończyć studia.

Niezależnie od tego, czy planujesz zadania, śledzisz zajęcia pozalekcyjne, czy ustawiasz przypomnienia dla projektów grupowych, elastyczność Todoist sprawia, że jest to niezbędne narzędzie dla zapracowanych studentów. Dzięki synchronizacji między urządzeniami i inteligentnym funkcjom, Todoist doskonale nadaje się do zachowania wydajności w podróży. 🗃️

Najlepsze funkcje Todoist

Ustawienie cyklicznych przypomnień dla codziennych nawyków, takich jak przeglądanie notatek lub uczęszczanie na zajęcia

Organizowanie i priorytetyzowanie zadań za pomocą etykiet, filtrów i tablic w celu lepszej koncentracji

Śledzenie postępów dzięki funkcjom wglądu w wydajność i ustawiania celów

Todoist limit

Ograniczone funkcje współpracy w porównaniu do pełnych narzędzi do zarządzania projektami i innych aplikacji

Ceny Todoist

Początkujący: Free

Free Pro: $5/miesiąc na użytkownika

$5/miesiąc na użytkownika Business: $8/miesiąc za użytkownika

recenzja i ocena Todoist

G2: 4,4/5 (ponad 800 recenzji)

4,4/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 2500 recenzji)

11. Notion (najlepszy do kompleksowej organizacji i niestandardowego kształtowania obszarów roboczych)

via Notion Dzięki wysoce konfigurowalnemu interfejsowi, Notion pomaga uczniom w tworzeniu dostosowanych ustawień do robienia notatek, śledzenia zadań i zarządzania projektami, pozwalając im na usprawnienie rutynowych czynności związanych z nauką. Od budowania list rzeczy do zrobienia po prowadzenie cyfrowego notatnika, Notion dostosowuje się do każdego stylu uczenia się i potrzeb.

Aplikacja umożliwia współpracę, dzięki czemu idealnie nadaje się do projektów grupowych i sesji nauki. Z szablony wydajności dla każdego przypadku użycia, Notion dostosowuje się do cyklu pracy i pomaga zorganizować kalendarz akademicki. ✍️

Notion najlepsze funkcje

Tworzenie spersonalizowanych pulpitów za pomocą kombinacji zadań, notatek i baz danych

Tworzenie dynamicznych relacji między notatkami, harmonogramami i zasobami za pomocą połączonych baz danych

Współpraca z kolegami z klasy w czasie rzeczywistym dzięki udostępnianym stronom i historiom wersji

Notion limitations

Zaawansowane opcje niestandardowe wydają się przytłaczające dla nowych użytkowników

Ograniczone możliwości offline stanowią wyzwanie bez stałego dostępu do Internetu.

Ceny Notion

Free : $0/miesiąc na użytkownika (limit wysyłania plików 5MB)

: $0/miesiąc na użytkownika (limit wysyłania plików 5MB) Plus : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Business : $18/miesiąc na użytkownika

: $18/miesiąc na użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie cen

Ocena i ocena Notion

G2 : 4.7/5 (5,800+ recenzji)

: 4.7/5 (5,800+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (2,200+ recenzji)

12. Habitica (najlepsza do grywalizacji nawyków i wydajności)

via Habitica Habitica to wyjątkowa aplikacja zwiększająca wydajność, która przekształca zarządzanie zadaniami we wciągającą grę z podziałem na role. Taka grywalizacja sprawia, że jest to idealne rozwiązanie dla studentów, którzy chcą budować nawyki i pozostać zorganizowani. Śledź swoje nawyki, codzienne cele i zadania oraz zdobywaj nagrody, takie jak sprzęt bojowy, zwierzęta i umiejętności magiczne w miarę zdobywania kolejnych poziomów.

Jeśli przegapisz zadania, czekają cię kary, co dodaje zabawnego poczucia odpowiedzialności.

Co więcej, możesz współpracować z przyjaciółmi, aby wspólnie pokonywać potwory i wykonywać zadania. To interaktywne podejście promuje odpowiedzialność i konsekwencję, skutecznie pomagając uczniom w zarządzaniu obciążeniem pracą akademicką i osobistymi commitami.

Najlepsze funkcje gry Habitica

Twórz niestandardowe nawyki, codzienne zadania i listy, zdobywając punkty doświadczenia i odblokowując osiągnięcia w miarę postępów

Tworzenie i dołączanie do gildii w celu zapewnienia odpowiedzialności i interakcji społecznych z innymi osobami

Personalizowanie awatarów w celu odzwierciedlenia postępów i osiągnięć

Habitica limit

Interfejs użytkownika mógłby zyskać na aktualizacjach poprawiających przejrzystość i niestandardowy charakter

Do płynnej funkcji zawsze wymagane jest szybkie i stabilne połączenie z Internetem

Ceny Habitica

Free Plan

Miesięcznie: $4.99/miesiąc na użytkownika

13. Freedom (najlepsza do zarządzania cyfrowymi rozpraszaczami na wszystkich urządzeniach)

via Freedom Freedom to aplikacja zwiększająca wydajność zaprojektowana, aby pomóc studentom zminimalizować cyfrowe rozpraszanie uwagi poprzez blokowanie dostępu do określonych stron internetowych i aplikacji na wielu urządzeniach. Tworząc skoncentrowane, wolne od rozpraszaczy środowisko, Free umożliwia studentom skoncentrowanie się na nauce i zwiększenie ogólnej wydajności.

Dzięki Freedom można zaplanować sesje nauki, zsynchronizować preferencje blokowania na różnych urządzeniach i wykorzystać funkcje hałasu otoczenia, aby utrzymać koncentrację. To kompleksowe podejście pomaga w rozwijaniu skutecznych nawyków uczenia się i osiąganiu celów akademickich. 🛡️

Najlepsze funkcje Freedom

Blokowanie rozpraszających witryn i aplikacji na wszystkich urządzeniach z synchronizacją między urządzeniami w celu utrzymania koncentracji

Planowanie i automatyzacja sesji blokowania w celu dostosowania do harmonogramów nauki

Włącz tryb zablokowany, aby zapobiec przedwczesnemu zakończeniu sesji bloków

Limity wolności

Użytkownicy Androida mogą obecnie utworzyć tylko jedną domyślną listę blokowania, co ogranicza możliwości niestandardowe

Ceny Freedom

Premium: $8.99/miesiąc za użytkownika

$8.99/miesiąc za użytkownika Na zawsze: $199

14. Grammarly (najlepsza do poprawy jakości pisania z pomocą AI)

via Grammarly Grammarly to nie tylko poprawianie gramatyki - to inteligentny Asystent pisania AI zaprojektowany, aby poprawić każdy aspekt komunikacji. Jego zaawansowane funkcje pomagają w tworzeniu dobrze skonstruowanych esejów, prac badawczych i zadań, zapewniając dopracowane i skuteczne pisanie akademickie.

Dzięki płynnej integracji z wieloma platformami, takimi jak Microsoft Word, Dokumenty Google i przeglądarki internetowe, Grammarly pomaga uczniom w utrzymaniu wysokiej jakości pisania w różnych aplikacjach. 📚

Najlepsze funkcje Grammarly

Dostawca zaawansowanych sugestii dotyczących gramatyki, pisowni i tonu dla dopracowanej komunikacji, wraz z kontrolą plagiatu

OfertyNarzędzia oparte na AI do przepisywania zdań, ulepszania słownictwa i automatycznego cytowania

Automatyczne generowanie i formatowanie cytatów bezpośrednio z poziomu przeglądarki

Grammarly limit

Czasami zbyt agresywne sugestie, prowadzące do rozproszenia uwagi

Subskrypcja zaawansowanych funkcji może być wysoka dla studentów dbających o budżet

Grammarly pricing

Free

Pro: $30/miesiąc za użytkownika

$30/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje gramatyczne

G2: 4.7/5 (9,700+ recenzji)

4.7/5 (9,700+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (7,100+ recenzji)

15. Pomofocus (najlepszy do uporządkowanego zarządzania czasem i koncentracji)

via Pomofocus **Technika Pomodoro została wynaleziona przez studenta uniwersytetu Francesco Cirillo pod koniec lat 80-tych XX wieku.

Pomofocus to prosty, ale skuteczny timer Pomodoro zaprojektowany, aby pomóc ci zachować wydajność i efektywnie zarządzać czasem. Dzięki funkcjom takim jak śledzenie zadań, konfigurowalne timery i wizualne raporty wydajności, Pomofocus jest idealny do tworzenia zorganizowanego cyklu pracy bez rozpraszania uwagi.

Dostępny za pośrednictwem przeglądarek stacjonarnych i mobilnych, pomaga użytkownikom w zarządzaniu zadaniami, takimi jak nauka, pisanie lub kodowanie, promując trwałą koncentrację i efektywne zarządzanie czasem. ⏱️

Najlepsze funkcje Pomofocus

Korzystaj z konfigurowalnego timera Pomodoro, aby ustawić skoncentrowaną pracę i przerwy dostosowane do twoich potrzeb

Śledzenie postępu zadań i widok szczegółowych dziennych, tygodniowych i miesięcznych raportów w celu monitorowania wydajności

Zapisywanie artykułów internetowych i powtarzających się zadań jako szablonów do szybkiego i łatwego ustawienia

Pomofocus limit

Brak kompleksowych funkcji zarządzania zadaniami i śledzenia czasu, które można znaleźć w niektórych z najlepszych aplikacji zwiększających wydajność dla studentów

Ceny Pomofocus

Free

Premium: $3/miesiąc za użytkownika

Zrób pierwszy krok w kierunku wydajności z ClickUp

Wybór najlepszych darmowych aplikacji zwiększających wydajność zależy od Twoich unikalnych potrzeb - zarządzania zadaniami, śledzenia czasu lub poprawy koncentracji.

Podczas gdy wyspecjalizowane narzędzia, takie jak Forest lub RescueTime, są świetne, posiadanie kompleksowego rozwiązania, takiego jak ClickUp, upraszcza wszystko. ✅

Od wspólnych tablic po automatyzację opartą na AI, wszechstronność ClickUp oznacza, że nie potrzebujesz wielu narzędzi, aby zachować wydajność. To najlepsza aplikacja, która pomaga uczniom planować, organizować i efektywnie wykonywać zadania w jednej przestrzeni.

Gotowy na zmianę sposobu zarządzania swoim życiem akademickim? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i przejmij kontrolę nad swoją wydajnością!