Najważniejsze wskaźniki zarządzania zapasami i KPI do śledzenia

Pojedynczy błąd w operacjach magazynowych może wywołać efekt falowania w całym biznesie.

Załóżmy, że prognoza zapotrzebowania na sprzedaż wynosi 1000 jednostek produktu, ale rzeczywiste zapotrzebowanie wynosi 2000 jednostek. Wynik? Braki magazynowe, niezadowoleni klienci, zwiększone koszty wysyłki, utrata przychodów i inne nieefektywności operacyjne.

Właśnie dlatego należy śledzić odpowiednie wskaźniki zapasów i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI), aby utrzymać równowagę zapasów, zmniejszyć koszty operacyjne i błędy oraz poprawić ogólną wydajność procesu zarządzania zapasami.

W tym kompleksowym przewodniku wyjaśnimy kluczowe wskaźniki, które należy śledzić, aby zapewnić płynne operacje magazynowe, oraz przedstawimy kroki skutecznego monitorowania kluczowych wskaźników wydajności.

Zrozumienie wskaźników KPI zarządzania zapasami

KPI w zarządzaniu zapasami to kwantyfikowalne wskaźniki, które oceniają efektywność zarządzania zapasami. Pomagają one monitorować i analizować poziomy zapasów, wskaźniki rotacji i ogólny stan zapasów, aby osiągnąć cele biznesowe.

Śledzenie wskaźników zarządzania zapasami i KPI pomaga również kontrolować koszty zapasów, prognozować zapotrzebowanie klientów i zapewniać wydajność operacyjną.

Można na przykład analizować koszty utrzymywania zapasów, aby zidentyfikować koszty związane z ich przechowywaniem i podjąć działania, jeśli koszty te są zbyt wysokie.

Korzyści ze śledzenia wskaźników KPI i metryk zapasów

Wskaźniki KPI i metryki są jak kryształowe kule. Pomagają przewidywać i zapobiegać.

Po rozpoczęciu śledzenia wskaźników KPI będziesz wiedzieć, co działa dobrze, a co nie. Oto kilka korzyści płynących ze śledzenia wskaźników magazynowych i KPI.

🌟 Lepszy wynik satysfakcji niestandardowych klientów

Załóżmy, że wynik zadowolenia klientów wynosi 70%, co oznacza spadek w porównaniu z ostatnim kwartałem z powodu częstych braków w zapasach. Śledzenie wskaźników KPI, takich jak współczynnik zapełnienia, czas realizacji, rotacja zapasów, poziomy zapasów bezpieczeństwa i stosunek zapasów do sprzedaży, pozwala zapobiegać niedostatecznym zapasom i tworzyć bufor na wypadek nieoczekiwanych skoków popytu. W wyniku tego możesz zaoferować klientom bezproblemową obsługę, zwiększając ogólny wynik zadowolenia.

📊 Podwyższony poziom usług i redukcja braków magazynowych

Śledzenie wskaźników zapasów pokazuje jak dobre są twoje usługi. Na przykład, jeśli wskaźniki realizacji i zamówień przekraczają 95%, wiesz, że jesteś mistrzem w obsłudze klienta. Dostawy są terminowe, zapasy są zawsze wystarczające, a liczba skarg klientów znacznie się zmniejszyła.

🎯 Lepsza dokładność i wydajność zapasów

Wskaźniki KPI dotyczące zapasów poprawiają ogólną wydajność i zapewniają dokładne prognozy popytu, wskazując obszary wymagające poprawy.

Na przykład, niski wskaźnik rotacji zapasów może oznaczać złe praktyki zakupowe, nadmierne zapasy, zmieniające się wymagania klientów lub błędne podejmowanie decyzji. W ten sposób można śledzić dokładność prognozy popytu, ocenić zakupy zapasów i wdrożyć najlepsze praktyki, aby zapobiec nadmiernym zapasom.

🧠 Czy wiesz? Walmart zidentyfikowała opóźnienia w łańcuchu dostaw poprzez śledzenie bieżących poziomów zapasów i wskaźników rotacji. Pomogło to firmie przejść na model zapasów zarządzanych przez dostawcę, który zminimalizował opóźnienia w ruchu zapasów i skrócił czas oczekiwania na odbiór.

Kluczowe wskaźniki zapasów do śledzenia

Przyjrzyjmy się różnym typom wskaźników dotyczących zapasów, które należy śledzić w celu podejmowania świadomych decyzji.

🌱 Wskaźniki zapasów: KPI sprzedaży

Wskaźniki KPI sprzedaży pokazują jak szybko zapasy zamieniają się w sprzedaż. Działają one jako punkt kontrolny, pomagając określić, czy zapasy są dostosowane do potrzeb niestandardowych, ceny produktów są prawidłowe, a poziomy zapasów optymalne.

Zasadniczo mówią ci czy twoje zapasy pomagają ci osiągnąć cele sprzedażowe, czy też cię powstrzymują. Oto najważniejsze wskaźniki KPI sprzedaży, które pomogą w monitorowaniu celów sprzedażowych:

Wskaźnik rotacji zapasów

Wskaźnik rotacji zapasów mierzy liczbę sprzedaży i wymiany zapasów w danym okresie. Pomyśl o tym jako o sposobie na sprawdzenie, czy twoje produkty są szybko wyczyszczone, czy po prostu siedzą i zbierają kurz.

Określa, ile zapasów firmy się sprzedaje i czy jest ich zbyt dużo w porównaniu do sprzedaży. Metryka ta pomaga również zidentyfikować wolno rotujące produkty, umożliwiając optymalizację poziomu zapasów.

Wskaźnik rotacji zapasów = koszt sprzedanych towarów (COGS) / średni stan zapasów

Notatka: COGS to bezpośredni koszt produkcji towarów/usług. Obejmuje on koszty materiałów i robocizny oraz bezpośrednie koszty ogólne fabryki.

Przykład: Jeśli COGS wynosi 300 000 USD, a zapasy na początku i na końcu roku wynoszą odpowiednio 100 000 USD i 8 000 USD, wskaźnik rotacji zapasów wynosi [ 300 000 USD / (100 000 + 8000) / 2 ] = 5,55

Współczynnik odsprzedaży

Współczynnik odsprzedaży

Współczynnik sprzedaży oblicza procent sprzedanych zapasów w porównaniu do otrzymanych zapasów. Na przykład, jeśli wskaźnik sprzedaży wynosi 70%, oznacza to, że sprzedano 70 na 100 jednostek produktu.

Wysoki wskaźnik sprzedaży oznacza zazwyczaj, że na twoje produkty jest popyt, podczas gdy niski wskaźnik może być sygnałem do ponownego przemyślenia strategii magazynowej lub marketingowej. Może to pomóc w zidentyfikowaniu najpopularniejszych i słabo sprzedających się produktów oraz w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych.

Współczynnik sprzedaży = (liczba sprzedanych jednostek / liczba otrzymanych jednostek) x 100

Marża brutto według produktu

Marża brutto według produktu pokazuje jaki zysk osiągasz na każdym elemencie po pokryciu kosztów jego produkcji. Zasadniczo jest to różnica między ceną sprzedaży produktu a kosztami jego wytworzenia.

Tak więc, jeśli sprzedajesz produkt za 100$, a koszt jego produkcji wynosi 60$, twoja marża brutto wynosi 40$. Jest to prosty sposób na sprawdzenie, jak dobrze radzi sobie każdy produkt. Pomaga zidentyfikować najbardziej dochodowe produkty, opracować strategie cenowe i zoptymalizować asortyment produktów.

Marża brutto według produktu = (Przychody ze sprzedaży - COGS / Przychody ze sprzedaży) x 100

Przykład: Jeśli przychody ze sprzedaży określonego typu produktu wynoszą 10 000 USD, a koszty COGS wynoszą 2000 USD, marża brutto według produktu wynosi [(10000-2000) / 10000 ] x 100 = 80%.

Przychód na jednostkę

Przychód na jednostkę

Przychód na jednostkę polega na ustaleniu ile pieniędzy przynosi średnio każdy produkt w danym okresie. Daje to jasny obraz tego, jak dobrze radzi sobie każdy element i jaki jest jego wkład w ogólną sprzedaż.

Na przykład, jeśli sprzedajesz produkt za 50$ i sprzedałeś 100 sztuk w ciągu miesiąca, twój przychód na jednostkę wynosi 50$. Ten wskaźnik pomaga zidentyfikować najlepsze wyniki i zrozumieć, gdzie można skoncentrować wysiłki sprzedażowe w celu zwiększenia rentowności!

Przychód na jednostkę = całkowity przychód / całkowita liczba sprzedanych jednostek

Przykład: Możesz użyć przychodu na jednostkę, aby obliczyć przychód wygenerowany przez każdą warstwę cenową - podstawową, profesjonalną i Enterprise w miesiącu.

Poziomy subskrypcji Liczba subskrybentów Łączny miesięczny przychód ($) Przychód na jednostkę miesięcznie ($) Podstawowy 7000 42,000 6 Profesjonalny 5000 25,000 5 Enterprise 3000 24,000 8

Poziom Enterprise generuje najwyższy przychód na jednostkę, mimo że ma najmniejszą liczbę subskrybentów. Wskazuje to, jak dobrze działa strategia cenowa premium. W ten sposób można przełamać wartość każdego poziomu cenowego i podejmować strategiczne decyzje dotyczące cen, celów klientów, ofert promocyjnych i innych.

🌱 Wskaźniki zapasów: Wskaźniki KPI dotyczące odbioru

Wskaźniki KPI dotyczące przyjmowania zapasów pomagają ocenić jak skutecznie zarządzasz procesem wprowadzania nowych zapasów. Zapewniają wgląd w sposób obsługi przychodzących zapasów, co może znacząco wpłynąć na ogólną wydajność operacyjną.

Czas otrzymania

Czas przyjęcia mierzy czas potrzebny zespołowi na przygotowanie przychodzących zapasów do sprzedaży. Ocenia on wydajność procesu przyjmowania zapasów. Krótszy czas przyjęcia oznacza szybszą dostępność zapasów, niższe koszty utrzymania magazynu i lepszą wydajność operacyjną.

Czas przyjęcia = całkowity czas od przybycia zapasów do zapasów gotowych do sprzedaży (czas weryfikacji zapasów + czas rejestracji zapasów + czas przygotowania zapasów do sprzedaży)

Przykład: Załóżmy, że zapasy przybyły o 9:00 rano. Rozładunek rozpoczyna się o 9:05, a weryfikacja zapasów i kontrola jakości zrobione są o 11:00. Następnie zapasy są etykietowane i gotowe do sprzedaży o godzinie 11:30. Całkowity czas = od 9:00 do 11:30 = 1,5 godziny.

Czas odkładania

Czas odłożenia oblicza czas potrzebny na przeniesienie zapasów z przestrzeni odbioru i przechowywanie ich w docelowej przestrzeni magazynowej. Gdy produkty są przechowywane szybko i prawidłowo, zmniejsza to ryzyko niewłaściwego umieszczenia elementów i zapewnia więcej miejsca na nowe zapasy.

Czas odłożenia = Całkowity czas od otrzymania zapasów do przeniesienia ich do lokalizacji przechowywania

Przykład: Jeśli otrzymasz zapasy o 10:00 rano i przeniesiesz je do magazynu o 11:30, Twój czas odłożenia wyniesie 1,5 godziny.

🌱 Metryki zapasów: Operacyjne wskaźniki KPI

🌱 Metryki zapasów: Operacyjne wskaźniki KPI

Operacyjne wskaźniki KPI informują jak dobrze przebiegają procesy inwentaryzacji. Pomagają mierzyć ich wydajność i w razie potrzeby wprowadzać ulepszenia.

Stosunek zapasów do sprzedaży

Wskaźnik zapasów do sprzedaży mierzy relacje między wartością zapasów w magazynie a sprzedażą zrealizowaną w danym okresie. Pomaga zrozumieć, jak skutecznie zapasy zamieniają się w sprzedaż.

Jeśli wskaźnik zapasów do sprzedaży jest niski, oznacza to, że nie posiadasz wystarczającej ilości zapasów, aby zaspokoić zapotrzebowanie klientów. Z drugiej strony, jeśli wskaźnik jest wysoki, może to wskazywać na nadmierne zapasy i rosnące koszty utrzymania.

Wskaźnik zapasów do sprzedaży = całkowita wartość zapasów na koniec okresu / całkowita sprzedaż w danym okresie

Przykład: Jeśli całkowita wartość zapasów na koniec roku wynosi $4000, a całkowita sprzedaż za rok wynosi $10 000, wskaźnik zapasów do sprzedaży wyniesie 4000/10000 = 0,4 lub 40%

Czas cyklu zamówienia

Czas cyklu zamówienia mierzy, jak długo trwa realizacja zamówienia klienta. Ocenia on wydajność procesów wewnętrznych, w tym wysyłkę, gotowość do wysyłki i dostawę.

Podobnie, można również użyć tego wskaźnika do pomiaru czasu potrzebnego na otrzymania zamówienia od dostawcy. Ta metryka odzwierciedla wydajność procesu zamawiania i pomaga zidentyfikować problemy związane z łańcuchem dostaw.

Czas cyklu zamówienia = (Data dostawy zamówienia - Data złożenia zamówienia) / Łączna liczba wysłanych zamówień

Współczynnik wypełnienia

Współczynnik wypełnienia

Wskaźnik zapełnienia mierzy procent zamówień klientów zakończonych w całości z istniejących zapasów, bez braków magazynowych lub zamówień zaległych

Ten wskaźnik wydajności zapasów mierzy efektywność procesów, identyfikuje problemy z dostępnością zapasów i pomaga w zarządzaniu strategiami uzupełniania zapasów. Wysoki wskaźnik zapełnienia wskazuje, że masz odpowiednie produkty dostępne wtedy, gdy niestandardowi klienci ich potrzebują, podczas gdy niski wskaźnik zapełnienia sygnalizuje potencjalne problemy z dostępnością zapasów.

Współczynnik zapełnienia = (liczba zamówień zakończonych w całości / całkowita liczba zamówień) X 100

Przykład: Jeśli liczba zrealizowanych zamówień wynosi 10 000, a łączna liczba zamówień wynosi 12 000, współczynnik zapełnienia wynosi (10 000 / 12 000) x 100 = 83%.

Notatka: Dobry wskaźnik realizacji zamówień wynosi zazwyczaj od 85 do 95%. Jednak marki o wysokiej wydajności dążą do osiągnięcia wskaźnika wypełnienia powyżej 95%.

Czas realizacji Czas realizacji mierzy całkowity czas między złożeniem zamówienia a jego otrzymaniem. Metryki tej można użyć do pomiaru czasu potrzebnego na realizację zamówienia klienta i otrzymanie zapasów od dostawców po złożeniu zamówienia.

Ta metryka zapasów pomaga w planowanie zbiorcze , prognoza popytu i poprawa wydajności łańcucha dostaw.

Czas realizacji = czas zaopatrzenia + czas przetwarzania zamówienia + czas dostawy

Lub

Czas realizacji = Data dostawy zamówienia - Data złożenia zamówienia

Przykład: Jeśli przetworzenie i realizacja zamówienia klienta zajmuje łącznie 15 dni, możesz ocenić swoje wewnętrzne procesy, aby skrócić czas realizacji. Zoptymalizuj zarządzanie zapasami, uzyskaj wgląd w łańcuch dostaw i podejmuj strategiczne decyzje dotyczące zakupów i sprzedaży.

🌱 Wskaźniki zapasów: KPI pracowników

W przeciwieństwie do innych wskaźników zapasów, te wskaźniki KPI mierzą wydajność i wydajność pracowników. Im wyższa wydajność, tym lepsze ogólne wyniki biznesowe.

Koszt pracy na element

Koszt pracy na element oblicza kwotę wydaną na wyprodukowanie jednej jednostki produktu. Obejmuje on wynagrodzenia za pracę i dodatkowe koszty produkcji poniesione w całym procesie produkcji do sprzedaży.

Pomiar kosztu robocizny na element pomoże ograniczyć niepotrzebne wydatki, ustawić konkurencyjne ceny produktów i wdrożyć procesy w celu zmniejszenia kosztów pracy.

Koszt robocizny na element = całkowity koszt robocizny / liczba jednostek ogółem

Przykład: Jeśli całkowity koszt robocizny wynosi 10 000 USD miesięcznie za wyprodukowanie 500 jednostek, koszt robocizny wynosi 10 000 USD / 500 = 20 USD.

Wydajność wewnętrznego systemu zarządzania magazynem (WMS)

Wskaźnik wydajności WMS mierzy ROI (zwrot z inwestycji) dla wewnętrznego systemu zarządzania magazynem oprogramowanie do zarządzania zapasami . Oblicza zysk lub stratę poniesioną w związku z zakupem systemu zarządzania magazynem

Ta metryka uwzględnia koszt oprogramowania, dodatkowe koszty sprzętu, niezrealizowane zyski (na przykład czas zaoszczędzony na rejestrowaniu zapasów) i nowe możliwości (na przykład obsługa większej liczby klientów niż wcześniej). Korzystając z tego wskaźnika, można

Ocenić, czy system WMS przynosi zadowalające wyniki, czy też nie

Zidentyfikować obszary i procesy magazynowe wymagające optymalizacji

Podejmować świadome decyzje dotyczące inwestycji technologicznych

Wewnętrzna wydajność WMS = (zysk z inwestycji - koszt inwestycji) / koszt inwestycji

Przykład: Jeśli zysk i koszt inwestycji wynoszą odpowiednio 5000 USD i 10000 USD, wydajność systemu WMS wynosi [(15000 - 10000) / 10000] x 100 = 50%.

🌱 Dodatkowe ważne wskaźniki KPI dotyczące zarządzania zapasami

🌱 Dodatkowe ważne wskaźniki KPI dotyczące zarządzania zapasami

Oto kilka innych wskaźników dotyczących zapasów Przykłady KPI aby pomóc Ci lepiej zrozumieć wydajność zapasów.

Dni w magazynie / Tygodnie w magazynie

Wskaźniki zapasów w dniach i tygodniach mierzą liczbę dni i tygodni, przez które wystarczą istniejące zapasy. Innymi słowy, obliczają one dni/tygodnie potrzebne firmie na sprzedaż zapasów.

Dni w zapasach = (średni stan zapasów/koszt własny sprzedaży) x 365

Tygodnie w magazynie = (średni stan zapasów/koszt własny sprzedaży) x 52

Przykład: Jeśli średni stan zapasów wynosi 10 000 USD, a koszt sprzedaży wynosi 2000 USD, dni i tygodnie na stanie wyniosą odpowiednio 1825 dni i 260 tygodni.

Wskaźnik zamówień zaległych

Ten wskaźnik zapasów pokazuje procent zamówień klientów, które nie mogą być natychmiast zrealizowane z istniejących zapasów. Wskaźnik ten pokazuje, jak dobrze zarządzasz zapasami w popycie oraz dostosowaniem popytu i podaży.

Wskaźnik zamówień zaległych = (liczba produktów zaległych / całkowita liczba zamówień) X 100

Przykład: Jeśli masz 500 produktów na zaległych zamówieniach, a całkowita liczba zamówień wynosi 10000, Twój wskaźnik zaległych zamówień wynosi 5%.

Dokładność prognozy popytu

Dokładność prognozy popytu porównuje aktualny stan zapasów z prognozą w celu zweryfikowania jej dokładności.

Dokładność prognozy popytu = [{rzeczywisty - (rzeczywisty - prognoza)} / rzeczywisty] x 100

Przykład: Jeśli prognoza popytu wynosi 10 000 jednostek, a rzeczywista sprzedaż wynosi 9000 jednostek. Wówczas dokładność prognozy popytu wyniesie [10 000 - (10 000 - 9000) ] / 10 000 = 0,9 x 100 = 90%.

Stopa zwrotu / wskaźnik utraconej sprzedaży

Stopa zwrotu to odsetek sprzedanych produktów zwróconych przez klientów. Ta metryka pomaga ocenić zadowolenie klientów z produktów.

Stopa zwrotu = (liczba zwróconych produktów / łączna liczba sprzedanych produktów) X 100

Przykład: Jeśli klienci zwracają 500 produktów z 10 000 sprzedanych produktów, stopa zwrotu wynosi 5%.

Z drugiej strony, wskaźnik utraconej sprzedaży mierzy potencjalną sprzedaż, której nie udało się osiągnąć z powodu braków magazynowych. Wskaźnik ten pomaga zrozumieć skuteczność procesów zarządzania zapasami i ich wpływ na przychody.

Współczynnik utraconej sprzedaży = (liczba dni braku produktu w magazynie / 365) X 100

Przykład: Jeśli liczba dni przestoju wynosi 20, wskaźnik utraconej sprzedaży wynosi 5,45.

Wskaźnik zamówień doskonałych / Kurczenie się zapasów

Wskaźnik zamówień zrealizowanych perfekcyjnie oblicza procent zamówień zrealizowanych perfekcyjnie bez żadnych problemów lub błędów

Wskaźnik zamówień doskonałych = (liczba zamówień doskonałych / całkowita liczba zamówień) x 100

Przykład: Jeśli z 8000 zamówień 5000 zostało zrealizowanych bezbłędnie, wskaźnik zamówień zrealizowanych bezbłędnie wynosi 62,5%.

Wskaźnik kurczenia się zapasów pokazuje straty w zapasach spowodowane uszkodzeniem, utratą w transporcie, kradzieżą lub innymi błędami. Metryka ta podkreśla problemy z dokładnością zapasów i procesy logistyczne .

Kurczenie się zapasów = [(zapasy zarejestrowane - zapasy rzeczywiste) / zapasy zarejestrowane] × 100

Przykład: Jeśli zarejestrowany stan zapasów wynosi 80 000 USD, a rzeczywisty 75 000 USD, wskaźnik kurczenia się zapasów wynosi 6,25%.

Inne czynniki i wskaźniki w zarządzaniu zapasami

Oto kilka innych czynników i wskaźników zarządzania zapasami, które warto dodać do swoich Pulpit KPI .

Koszt jednostkowy i średnie zapasy

Koszt jednostkowy oblicza całkowity koszt poniesiony przy wytwarzaniu jednej jednostki produktu. Wskaźnik ten ma kluczowe znaczenie dla firm wytwarzających produkty w większych ilościach.

Koszt jednostkowy = (koszty stałe + koszty zmienne) / liczba wyprodukowanych jednostek

Przykład: Jeśli poniesione koszty stałe i zmienne wynoszą odpowiednio 500 USD i 300 USD, a liczba jednostek wynosi 1000, koszt jednostkowy wynosi (500 + 3000) / 1000 = 3,5 USD.

Z drugiej strony, średni stan zapasów to wskaźnik pozwalający oszacować wartość zapasów posiadanych w danym okresie

Średni stan zapasów = (stan zapasów na początku okresu + wartość zapasów na koniec okresu) / 2

Przykład: Jeśli wartość zapasów na początku okresu wynosi $4000, a na koniec okresu wynosi $500, średni stan zapasów wyniesie $2250.

Koszt utrzymania zapasów

Koszt utrzymania zapasów to całkowity koszt poniesiony w związku z utrzymywaniem zapasów w magazynie lub składowaniu do momentu ich sprzedaży. Wskaźnik ten zazwyczaj obejmuje koszty kapitału, magazynowania, obsługi zapasów i ryzyka związanego z zapasami.

Śledzenie tego wskaźnika pomaga zidentyfikować ukryte wydatki na zapasy i niepotrzebne koszty ich utrzymywania, a także ukierunkowuje strategie planowania zapasów.

Koszt utrzymania zapasów = [(koszty przechowywania + koszty ubezpieczenia + koszty możliwości + koszty obsługi) / całkowita wartość zapasów] x 100

Przykład: Jeśli koszt magazynowania wynosi 500$, koszt serwisu 200$, koszt ubezpieczenia 300$, a łączna wartość zapasów 20 000$, to procentowy koszt utrzymania zapasów wynosi (500 + 300 + 200) / 20 000] x 100 = 5%.

Marża brutto zwrotu z inwestycji

Wskaźnik ROI marży brutto mierzy jak dużo firma zarabia w porównaniu do ilości zakupionych zapasów. Wskaźnik ten pokazuje wydajność w kupowaniu i sprzedawaniu produktów.

Zwrot z inwestycji w marżę brutto = (marża brutto / średni koszt zapasów) X 100

Przykład: Jeśli marża brutto wynosi 2000 USD, a średni koszt zapasów wynosi 10 000 USD, zwrot z inwestycji w marżę brutto wynosi 20%.

Jak wybrać odpowiednie wskaźniki KPI do zarządzania zapasami?

Podobnie jak nie można zapewnić powodzenia projektu, koncentrując się tylko na jednym zasobie lub umiejętności, skuteczne zarządzanie zapasami wymaga zrównoważonego wyboru wskaźników KPI.

Oto jak wybrać odpowiednie wskaźniki KPI do zarządzania zapasami.

Czynniki, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze wskaźników KPI

Wybierając wskaźniki inwentaryzacji i KPI, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki:

🚀 Znaczenie dla celów biznesowych

Wybierz wskaźniki KPI powiązane z celami strategicznymi Twojej firmy. Zapewni to śledzenie wskaźników, które przyczyniają się do poprawy wyników biznesowych.

Na przykład, jeśli celem jest poprawa zadowolenia klientów, należy śledzić czas cyklu zamówienia (czas między złożeniem zamówienia a jego dostarczeniem). Krótszy czas cyklu pomoże zwiększyć zadowolenie klientów.

💡 Praktyczne spostrzeżenia

Wybierz wskaźniki inwentaryzacji i KPI, które dostarczą praktycznych informacji i pomogą ci się poprawić. Upewnij się, że wybierasz wskaźniki, które podkreślają obszary wymagające uwagi

Na przykład śledzenie wskaźnika zapasów do sprzedaży pokazuje, ile zapasów jest dostępnych do sprzedaży. Wskaźnik ten może pomóc w identyfikacji problemów związanych z nadmiernymi zapasami, a także w zapobieganiu wyczerpywaniu się zapasów.

📑 Wymagania branżowe

Wybierając wskaźniki KPI dotyczące zapasów, należy wziąć pod uwagę wymagania branżowe. Na przykład przychód na jednostkę może pomóc w analizie i tworzeniu strategii cenowych, jeśli prowadzisz biznes oparty na subskrypcji.

Podobnie, jeśli jesteś firmą motoryzacyjną, śledzenie wskaźników takich jak czas realizacji zamówienia przez dostawcę ma kluczowe znaczenie dla terminowej produkcji.

Dostosowanie KPI do celów biznesowych

Oprócz powyższych czynników, należy upewnić się, że wskaźniki KPI są zgodne z celami biznesowymi. Oto jak można je dostosować.

Krok 1: Ustawienie celów biznesowych SMART

Cele SMART oferują jasne ramy dla ustawienia i osiągnięcia celów, zapewniając, że cele inwentaryzacji są wykonalne. Takie ukierunkowanie pozwala skutecznie pracować nad poprawą ogólnych operacji magazynowych.

Dlatego zdefiniuj swoje cele biznesowe przed wyborem wskaźników KPI. Zapewni to bezpośrednie wsparcie celów przez wskaźniki KPI

Oto kilka przykładów celów SMART:

Zmniejszenie wskaźnika zwrotów produktów o 10% w ciągu następnego kwartału w celu poprawy reputacji marki

Zmniejszenie liczby braków magazynowych na elementach o wysokim popycie o 15% w ciągu następnego kwartału w celu poprawy wyniku satysfakcji klienta

wyznaczaj cele biznesowe i śledź ich postępy za pomocą ClickUp Goals

💡 Pro Tip: Użyj szablony ustawienia celów do ustawienia celów SMART w zorganizowany sposób. Szablony te pozwalają wizualizować cele, śledzić postępy i zarządzać nimi w jednym miejscu.

Krok 2: Lista pytań biznesowych

Wybierając KPI do inwentaryzacji, spisz listę pytań biznesowych, na które chcesz uzyskać odpowiedzi i upewnij się, że KPI odpowiadają na te pytania. Instancja:

Dlaczego mamy do czynienia z opóźnieniami w dostawach?

Dlaczego często występują braki magazynowe?

Jaka jest obecna stopa zwrotu?

Następnie wybierz wskaźniki KPI, które odpowiadają na powyższe pytania - wskaźnik braków magazynowych, czas realizacji zamówienia, czas cyklu zamówienia, stopa zwrotu itp. Konsekwentne monitorowanie tych wskaźników KPI pomoże zidentyfikować przyczyny nieefektywności operacyjnej.

Krok 3: Przestań gonić za próżnymi wskaźnikami

Próżne wskaźniki to wskaźniki KPI, które wyglądają świetnie, ale nie dostarczają praktycznych informacji, które mogłyby pomóc w podejmowaniu decyzji. Przykładowo, całkowita wartość zapasów jest wskaźnikiem próżności, ponieważ nie odzwierciedla efektywności zarządzania zapasami. Co więcej, może maskować wolno rotujące elementy i problemy z nadmiernymi zapasami.

Krok 4: Śledzenie trendów

Monitoruj trendy KPI zapasów na przestrzeni miesięcy i lat, aby uzyskać głębszy wgląd w wyniki swojej działalności. Na przykład, jeśli zauważysz malejący wskaźnik rotacji zapasów, może to wskazywać na powolną sprzedaż. Możesz dalej kopać głębiej, aby dowiedzieć się, czy jest to spowodowane nadmiernymi zapasami, nieskutecznymi strategiami marketingowymi lub zmianami w wymaganiach klientów.

Jak śledzić kluczowe wskaźniki efektywności zarządzania zapasami?

Wdrażanie najlepszych praktyk w zakresie wskaźników inwentaryzacji

Oto kroki do skutecznego wdrożenia i monitorowania wskaźników KPI dotyczących zapasów.

Użyj odpowiedniego narzędzia: Stwórz system zarządzania zapasami z odpowiednim oprogramowaniem do organizowania i śledzenia danych dotyczących zapasów oraz raportowania wybranych wskaźników KPI

🙌 Szkolenie Teams: Upewnij się, że Twój zespół rozumie i w pełni wykorzystuje potencjał oprogramowania. Przeprowadzaj sesje szkoleniowe, zbieraj informacje zwrotne i obliczaj zwrot z inwestycji w system, aby ocenić zyski i straty

Przeglądaj i dostosowuj wskaźniki KPI: Śledzenie wskaźników KPI i ciągłe dostosowywanie strategii w oparciu o wyniki. Na przykład, po przeprowadzeniu przeglądu wydajności może się okazać, że cel dotyczący rotacji zapasów jest nierealistyczny. Dokonaj więc odpowiednich korekt

Oprócz wdrażania najlepszych praktyk, należy uważać na te częste wyzwania w śledzeniu KPI.

⚠️ Niekonsekwencja: Konsekwentne śledzenie wskaźników KPI jest wyzwaniem. Ustal rutynę regularnego śledzenia wskaźników lub użyj zautomatyzowanego systemu śledzenia zapasów, aby zachować spójność

⚠️ Limit widoczności danych: Firmy często mają trudności z uzyskaniem kompleksowego widoku danych w zespołach i magazynach. Korzystaj ze scentralizowanych systemów zarządzania zapasami, aby wyświetlać dane w jednym miejscu i zachować przejrzystość między zespołami

⚠️ Zbyt złożone wskaźniki: Używanie zbyt wielu lub zbyt złożonych wskaźników KPI może przytłoczyć Teams i przesłonić możliwe do podjęcia działania spostrzeżenia. Skoncentruj się na kilku kluczowych, przydatnych wskaźnikach KPI, które są ściśle powiązane z celami biznesowymi

