Jak przykłady Business Model Canvas mogą ukierunkować Twoją strategię

Kiedy ostatnio zajmowałeś się planem biznesowym? Jeśli jesteś jak większość przedsiębiorców, prawdopodobnie był on szczegółowy (i, bądźmy szczerzy, nieco przytłaczający), przez co nie był idealny do szybkich dyskusji lub prezentacji interesariuszom.

Ale co by było, gdybyś mógł wydestylować podstawowe elementy biznesu w ustrukturyzowanym, wizualnie dostępnym formacie? Właśnie w tym miejscu pojawia się Business Model Canvas (BMC). Zawiera on wszystkie podstawowe pomysły dotyczące Twojego biznesu w małym pakiecie, który możesz natychmiast zaprezentować inwestorom, partnerom lub członkom Teams.

W tym artykule omówimy rzeczywiste przykłady modelu biznesowego Canva i pokażemy, w jaki sposób mogą one kierować Twoją strategią. Zaczynajmy! 📈

60-sekundowe podsumowanie Tworzenie Business Model Canva (BMC) jest łatwym, przeprowadzanym krok po kroku procesem zapewniającym bezproblemowe doświadczenie. Proces ten jest jeszcze łatwiejszy dzięki ClickUp BMC to wizualne narzędzie, które kompresuje cały plan biznesowy do jednej strony Obejmuje on dziewięć głównych elementów: kluczowych partnerów, kluczowe zasoby, kanały, relacje z klientami, kluczowe działania, propozycję wartości, strukturę kosztów, strumienie przychodów, kanały dystrybucji i segmenty klientów Wiele firm i startupów, które odniosły powodzenie, korzysta z BMC, aby kierować i informować o swoich praktykach biznesowych

Czym jest Business Model Canvas?

Business Model Canvas to narzędzie do zarządzania strategicznego, które wizualnie przedstawia plan biznesowy w formacie tabelarycznym i graficznym. Pomaga opisywać, projektować, kwestionować, wymyślać i zmieniać model biznesowy.

BMC pozwala na zwięzłą mapę planu biznesowego na jednostronicowym dokumencie, z dziewięcioma boxami reprezentującymi podstawowe obszary działalności. Business Model Canvas można również wykorzystać jako szablon do projektowania nowych planów biznesowych.

Model ten, wprowadzony w 2005 roku przez Alexandra Osterwaldera i Yvesa Pigneura z firmy Strategyzer, jest szeroko stosowany w wiodących organizacjach i start-upach na całym świecie ze względu na swój skuteczny, ale przystępny format.

Model biznesowy Canva nie jest przeznaczony wyłącznie dla startupów, ale jest równie przydatny dla firm o ugruntowanej pozycji na rynku podczas zmiany strategii, wprowadzania nowych produktów lub wchodzenia na nowe rynki.

Kluczowe elementy BMC

Model biznesowy Canva jest zazwyczaj podzielony na dziewięć sekcji, z których każda reprezentuje kluczowy aspekt Twojego biznesu:

Kluczowi partnerzy: Obejmuje głównych partnerów, dostawców i zasoby, które od nich pozyskujesz. Partnerzy mogą być podzieleni na podstawie typów partnerstw, takich jak sojusze strategiczne lub wspólne przedsięwzięcia

Kluczowe działania: Określa, co musi zostać zrobione do zrobienia, aby dostarczyć swoją propozycję wartości. Obejmuje to wydajność, rozwiązywanie problemów, tworzenie sieci kontaktów, wybór platformy i inne kluczowe działania

Propozycje wartości: Określa, co oferujesz swoim niestandardowym klientom. Podkreśla problemy, które chcesz rozwiązać lub produkty i usługi, które oferujesz określonym segmentom klientów

Kluczowe zasoby: Określa zasoby wymagane do utrzymania wartości, w tym zasoby ludzkie, maszynowe, intelektualne i finansowe

Relacje z niestandardowymi klientami: Określa rodzaj relacji, jakich oczekują niestandardowi klienci. Może to mieć zakres od samoobsługi i dedykowanego wsparcia do współtworzenia i budowania społeczności, wraz z kosztami z tym związanymi

Kanały dystrybucji: Wyjaśnia kanały, za pośrednictwem których niestandardowi klienci wolą wchodzić z Tobą w interakcje. Mogą to być sklepy fizyczne, media społecznościowe, e-mail lub inne skuteczne metody

Segmenty niestandardowe: Identyfikuje grupy klientów, dla których tworzysz wartość. Określa, czy celujesz w rynek masowy, rynek niszowy, rynek podzielony na segmenty lub zróżnicowane grupy, podkreślając najbardziej krytyczną bazę konsumentów

Struktura kosztów: Bada wydatki związane z prowadzeniem biznesu. Obejmuje wgląd w to, które zasoby lub działania pochłaniają najwięcej pieniędzy i w jaki sposób przyczyniają się do ogólnych kosztów

Strumienie przychodów: Określa, w jaki sposób Twój Business działa i generuje przychody, np. poprzez opłaty za użytkowanie, subskrypcje, licencje lub pośrednictwo. Pokazuje również zachowania płatnicze klientów i wkład każdego strumienia w całkowity przychód

Pro Tip: Jeśli chcesz osiągnąć równowagę między zwięzłością BMC a szczegółowością tradycyjnych planów biznesowych, wypróbuj szablony Lean Canva.

Przykłady powodzenia Business Model Canva

Przyjrzyjmy się kilku przykładom Business Model Canvas, aby lepiej zrozumieć tę strukturę.

Airbnb

Airbnb, gigant zajmujący się rezerwacją noclegów, ma BMC skupiający się na dwóch segmentach klientów: gospodarzach oferujących zakwaterowanie i gościach szukających wyjątkowych pobytów.

Niestandardowe segmenty klientów: Zaspokaja potrzeby dwóch głównych grup: gospodarzy, którzy oferują zakwaterowanie lub doświadczenia, oraz gości, którzy są podróżnikami poszukującymi wyjątkowych, niedrogich pobytów z osobistym podejściem

Propozycje wartości: Oferuje gościom wyjątkowe zakwaterowanie i lokalne doświadczenia w konkurencyjnych cenach. Dla dostawców stanowi elastyczną platformę do zarabiania na udostępnianiu swojej przestrzeni

Kanały: Łączy użytkowników za pośrednictwem łatwej w obsłudze strony internetowej i aplikacji mobilnej, tworząc płynne środowisko do przeglądania, rezerwacji lub hostingu

Niestandardowe relacje z klientami: Wzmacnia relacje z gośćmi poprzez zaufane recenzje, spersonalizowane sugestie i wsparcie 24/7. Gospodarzom oferuje dedykowane narzędzia, gwarancje i pomoc w celu uproszczenia hostingu

Strumienie przychodów: Generuje dochód, pobierając opłatę za usługę od gości i procent od gospodarzy

Kluczowe działania: Koncentruje się na poprawie skalowalności, zaufania i zadowolenia użytkowników dzięki bezpiecznym płatnościom, zweryfikowanym profilom i kompleksowym recenzjom

Kluczowe zasoby: Opiera się na solidnej infrastrukturze technicznej, która zasila jego aplikację i stronę internetową. Jej reputacja w zakresie niezawodności, zaufania i wiedzy opartej na danych odgrywa kluczową rolę w jej powodzeniu

Kluczowe partnerstwa: Współpraca z podmiotami przetwarzającymi płatności w celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji, organami regulacyjnymi w celu przestrzegania lokalnych przepisów oraz dostawcami usług, takich jak sprzątanie czy fotografia

Struktura kosztów: Inwestuje w utrzymanie i modernizację platformy oraz prowadzenie kampanii marketingowych w celu przyciągnięcia nowych użytkowników. Dodatkowe wydatki obejmują obsługę klienta i środki bezpieczeństwa

Im więcej wiesz: Wyobraź sobie, że jesteś gospodarzem i nie wiesz, jak przyciągnąć więcej gości. BMC Airbnb buduje zaufanie poprzez recenzje i spersonalizowane sugestie, tworząc bazę lojalnych klientów, jednocześnie umożliwiając gospodarzom elastyczne zarabianie.

Amazon

Amazon przekształcił branżę detaliczną, oferując niezrównaną wygodę dzięki ogromnej platformie eCommerce i innowacyjnym usługom, takim jak Amazon Web Services (AWS).

Niestandardowe segmenty klientów: Obsługuje indywidualnych kupujących szukających wygody, małe firmy korzystające z rynku do sprzedaży produktów oraz klientów Enterprise polegających na AWS w zakresie usług w chmurze

Propozycje wartości: Zapewnia bezkonkurencyjną wygodę, konkurencyjne ceny i ogromny katalog produktów. Ulepsza również doświadczenia dzięki szybkiej dostawie, dostosowanym rekomendacjom i potężnym rozwiązaniom w chmurze za pośrednictwem AWS

Kanały: Angażuje niestandardowych klientów za pośrednictwem swojej strony internetowej, aplikacji mobilnej i urządzeń takich jak Alexa, zapewniając płynny dostęp do zakupów, streamingu i innych usług

Relacje z klientami: Wzmacnia lojalność dzięki spersonalizowanym doświadczeniom zakupowym i niezawodnemu wsparciu. Programy subskrypcji, takie jak Amazon Prime, dodają ekskluzywne korzyści, a bezproblemowa polityka zwrotów buduje zaufanie

Strumienie przychodów: Generuje przychody ze sprzedaży eCommerce, subskrypcji Prime, opłat sprzedawców zewnętrznych i usług AWS

Kluczowe działania: Koncentruje się na logistyce, operacjach opartych na AI oraz rozszerzaniu AWS i produkcji zawartości

Kluczowe zasoby: Opiera się na zaawansowanej infrastrukturze technologicznej, rozległej sieci centrów realizacji zamówień i zdolności do analizowania danych klientów w celu prowadzenia bardziej inteligentnych operacji

Kluczowe partnerstwa: Współpraca z dostawcami i producentami w celu oferowania różnorodnych produktów, Współpraca z kurierami w celu zapewnienia wydajnych dostaw, Współpraca z dostawcami rozrywki w celu wzbogacenia swojej biblioteki zawartości

Struktura kosztów: Automatyzacja i procesy oparte na danych pomagają Amazonowi minimalizować koszty operacyjne. Inwestycje w technologię, logistykę, infrastrukturę i obsługę klienta pozostają największymi wydatkami firmy

Uber

Uber, międzynarodowa firma transportowa oferująca przejazdy i inne usługi, ma BMC, który jest skierowany do dwóch różnych segmentów klientów: pasażerów, którzy potrzebują niedrogiego, wygodnego transportu i kierowców poszukujących elastycznych możliwości zarobkowania.

Niestandardowe segmenty klientów: Zaspokaja potrzeby kierowców szukających wygodnego i niedrogiego transportu oraz kierowców szukających elastycznych możliwości zarobku dzięki udostępnianiu przejazdów

Propozycje wartości: Dostawcy szybkich, niezawodnych i niedrogich przejazdów z dodatkami takimi jak śledzenie czasu w czasie rzeczywistym i płatności bezgotówkowe. Kierowcy korzystają z elastycznych godzin pracy, szerokiej bazy klientów i możliwości zarabiania na własnych warunkach

Kanały: Połączenie użytkowników za pomocą aplikacji mobilnej, która zarządza zamówieniami przejazdów, dopasowuje kierowców do pasażerów i ułatwia płatności bezgotówkowe

Niestandardowe relacje z klientami: Buduje zaufanie, oferując spersonalizowane opcje przejazdów, takie jak UberX i Uber Black, wdrażając protokoły bezpieczeństwa i utrzymując system oceny kierowców. Kierowcy otrzymują wsparcie w postaci zachęt, dostępu do zasobów i narzędzi do śledzenia zarobków

Strumienie przychodów: Zarabia dzięki prowizjom od opłat za przejazdy, cenom surge w godzinach szczytu i dodatkowym przychodom z usług takich jak Uber Eats, dostawa paczek i partnerstwa reklamowe

Kluczowe działania: Inwestuje w rozwój aplikacji, wdrażanie kierowców i kampanie marketingowe w celu rozwoju sieci kierowców i pasażerów

Kluczowe zasoby: Opiera się na solidnej platformie technologicznej do kojarzenia przejazdów, nawigacji GPS i przetwarzania płatności. Zaufana marka i możliwości analizy danych pomagają zoptymalizować trasy, ceny i zadowolenie użytkowników

Kluczowe partnerstwa: Obejmuje dostawców pojazdów oferujących opcje wynajmu, usługi map, takie jak Google Maps do nawigacji i procesory płatności zapewniające płynne transakcje

Struktura kosztów: Obejmuje opłaty za rozwój i utrzymanie aplikacji, zachęty dla kierowców oraz koszty marketingowe w celu przyciągnięcia i utrzymania użytkowników. Wsparcie operacyjne i środki skalowalności również stanowią znaczące wydatki

Spotify

Spotify dominuje na rynku usług streamingu muzyki. Oferuje rozszerzoną bibliotekę muzyczną w modelu freemium, przemawiając do zwykłych słuchaczy i subskrybentów premium.

Segmenty niestandardowe: Celem są dwie główne grupy użytkowników: zwykli słuchacze, którzy korzystają z warstwy Free, wspieranej reklamami oraz subskrybenci premium, którzy płacą za rozszerzone funkcje, takie jak słuchanie offline i wysokiej jakości strumieniowe przesyłanie dźwięku

Propozycje wartości: Oferuje ogromną bibliotekę muzyczną ze spersonalizowanymi listami odtwarzania wspieranymi reklamami dla użytkowników Free. Subskrybenci Premium mogą cieszyć się doświadczeniem bez reklam, pobieraniem offline i wyższą jakością dźwięku, co zwiększa ich ogólne wrażenia muzyczne

Kanały: Dociera do użytkowników za pośrednictwem przyjaznej dla użytkownika aplikacji mobilnej, aplikacji komputerowej i odtwarzacza internetowego, zapewniając płynną obsługę na wszystkich urządzeniach

Niestandardowe relacje z użytkownikami: Wspiera silne relacje z użytkownikami poprzez spersonalizowane rekomendacje, wyselekcjonowane playlisty, takie jak Discover Weekly i Release Radar, oraz bezpośrednie zaangażowanie poprzez powiadomienia w aplikacji, e-maile i media społecznościowe

Strumienie przychodów: Generuje dochód dzięki reklamom wyświetlanym użytkownikom Free, subskrypcjom premium i partnerstwom

Kluczowe działania: Koncentruje się na licencjach muzycznych, aby utrzymać dostęp do zróżnicowanej biblioteki muzycznej, udoskonalonych algorytmów i nowych funkcji w celu zwiększenia zaangażowania i satysfakcji użytkowników

Kluczowe zasoby: Opiera się na swojej platformie streamingowej, umowach licencyjnych i silnej reputacji marki

Kluczowe partnerstwa: Współpraca z etykietami muzycznymi i artystami w celu uzyskania ekskluzywnej zawartości, reklamodawcami w celu monetyzacji oraz producentami urządzeń w celu integracji z inteligentnymi głośnikami, samochodami i urządzeniami do noszenia

Struktura kosztów: Wiąże się z głównymi kosztami, takimi jak opłaty licencyjne, utrzymanie platformy, rozwój funkcji i kampanie marketingowe mające na celu pozyskanie i utrzymanie użytkowników

💡 Pro Tip: Rozpocznij oszczędnie, koncentrując się tylko na blokach konstrukcyjnych z minimalną realną kanwą, a następnie rozszerzaj w miarę dojrzewania swojego biznesu.

Wdrażanie modelu biznesowego (Business Model Canvas)

Stworzenie skutecznego BMC to nie tylko wypełnienie dziewięciu pól. Chodzi o stworzenie mapy swojego biznesu, która zapewni przejrzystość i powodzenie.

Przejdźmy przez kroki, aby stworzyć praktyczny, skuteczny i konfigurowalny BMC dla Twojego Businessu z ClickUp, aplikacją do wszystkiego do pracy.

Krok #1: Zdefiniuj segmenty niestandardowe

Zrozumienie, do kogo kierujesz swój marketing, ma kluczowe znaczenie. Zacznij od zadania sobie pytania:

*Kim są Twoi niestandardowi klienci?

*Do zrobienia czego potrzebują?

*Jak oni się zachowują?

Aby stworzyć wiarygodną bazę konsumentów, celuj w rzeczywistych nabywców z produktami, których naprawdę chcą. Segmentuj swoich strategicznych klientów na podstawie ich potrzeb, zachowań i innych danych demograficznych (wiek, płeć, lokalizacja itp.).

Na przykład Airbnb dzieli swoich odbiorców na gospodarzy (właścicieli nieruchomości) i gości (podróżnych), ponieważ ich potrzeby są różne.

Profesjonalne wskazówki: Priorytetyzuj segmenty w oparciu o rentowność lub zgodność z mocnymi stronami Twojego Businessu Tworzenie person klientów z uwzględnieniem wieku, dochodów, celów i wyzwań Korzystaj z narzędzi takich jak Google Analytics lub social media insights do śledzenia zachowań użytkowników

Krok #2: Ustalenie propozycji wartości

Następnie musisz zastanowić się, co sprawia, że Twój produkt lub usługa są niestandardowe dla Twoich klientów. To nie jest tylko lista funkcji - to unikalna wartość, którą wnosisz i dlaczego Twoi klienci powinni kupować od Ciebie (a nie od marki X).

Zacznij od określenia bolączek, które rozwiązują Twoje produkty lub usługi. Skoncentruj się zarówno na korzyściach emocjonalnych, jak i funkcjach. Czy Twoja usługa oszczędza czas, poprawia jakość życia lub zapewnia nostalgiczne wrażenia?

Zawsze weryfikuj swoją wartość za pomocą opinii klientów przed skalowaniem.

Pro Tip: Jeśli nie jesteś w stanie samodzielnie opracować dobrej propozycji wartości, skorzystaj z szablonu propozycji wartości biznesowej, aby uzyskać podstawę do pracy.

Krok #3: Nakreśl kanały

Kanały są ważne, ponieważ to właśnie tam niestandardowi klienci znajdują, kupują, używają i oceniają Twoje produkty. Dla przykładu, głównym kanałem Ubera jest aplikacja mobilna, a Google - wyszukiwarka.

Aby określić najlepsze kanały, przeprowadź ankiety wśród klientów, aby ustalić, gdzie spędzają najwięcej czasu, np. w mediach społecznościowych, sklepach fizycznych lub w innych miejscach. Jeśli posiadasz platformę cyfrową, określ, na których urządzeniach skupiasz się przede wszystkim.

Pro Tip: Zróżnicuj swoje ryzyko, stosując podejście wielokanałowe. Wiąże się to ze zwiększeniem widoczności na wielu platformach, takich jak media społecznościowe, tradycyjne reklamy, niestandardowe e-maile od klientów i inne. W ten sposób zwiększysz swoje szanse na pozyskanie większej liczby niestandardowych klientów.

Krok #4: Rozwijaj relacje z klientami

Relacje napędzają lojalność. Niestandardowi klienci zawsze wracają do Businessu, który sprawia, że czują się zrozumiani. Według badania przeprowadzonego przez SAP Emarsys, nawet w 2024 roku 69% konsumentów pozostanie lojalnych wobec określonych marek i będzie priorytetowo traktować zakupy u nich.

Zdecyduj, jaki rodzaj relacji z klientami chcesz wspierać:

Aby uzyskać indywidualne powiązanie, włącz konsultantów do swojej strategii transformacji cyfrowej

Aby uzyskać efektywny kosztowo, zautomatyzowany model, wykorzystaj narzędzia takie jak chatboty

Możesz także dodać programy lojalnościowe lub ekskluzywne członkostwa, aby zachęcić do ponownych zakupów.

Na przykład programy subskrypcji, takie jak Amazon Prime, zwiększają lojalność, oferując ekskluzywne korzyści, które sprawiają, że klienci wracają.

Krok #5: Identyfikacja źródeł przychodów

Strumienie przychodów utrzymują Twój Business, więc myślenie wykraczające poza pozorne strumienie jest niezbędne. Weźmy na przykład Amazon. Chociaż głównym źródłem przychodów jest sprzedaż produktów, firma dodała usługi subskrypcji, takie jak Prime, aby jeszcze bardziej zwiększyć swoje przychody.

Dywersyfikacja źródeł przychodów w pewnym stopniu ochroni Twój Business przed wahaniami rynkowymi. Bez względu na rodzaj prowadzonego biznesu, zawsze możesz zbadać dodatkowe źródła przychodów, takie jak subskrypcje, licencje lub marketing afiliacyjny.

Pro Tip: Przetestuj modele cenowe (pakiety, ceny warstwowe lub płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem), aby znaleźć najlepszy dla swoich odbiorców. Wybierz te, które zwiększą tempo wzrostu przychodów.

Krok #6: Lista kluczowych zasobów

Twoje zasoby obejmują wszystko, co ma kluczowe znaczenie dla dostarczania wartości, od pracowników i technologii po własność intelektualną. Poświęć chwilę, aby zgadnąć, jakie będą kluczowe zasoby Tesli. Jest to to, czego używają do produkcji swoich baterii elektrycznych.

Podobnie jak oni, musisz sporządzić listę kluczowych zasobów, które bezpośrednio przyczyniają się do Twojej podstawowej oferty. Takie postępowanie pozwala wskazać najważniejsze zasoby i zachęca do ich dalszego zabezpieczenia za pomocą planów awaryjnych.

Jeśli masz jakieś drogie zasoby z tej listy, dowiedz się, czy możesz je wydzierżawić lub udostępniać, aby zminimalizować koszty.

Pro Tip: Lista alternatywnych zasobów na wypadek regularnych zakłóceń w łańcuchu dostaw.

Krok #7: Określ kluczowe działania

Kluczowe działania to zadania, dzięki którym Twój Business działa i dostarcza wartość. Zapisz swoje, korzystając z tego krótkiego przewodnika:

Lista codziennych operacji, a także długoterminowych projektów

Oddziel podstawowe działania (te, które generują wartość) od zadań drugorzędnych

Automatyzacja powtarzalnych zadań w celu uwolnienia zasobów na innowacje

Musisz pamiętać o tych punktach, aby nigdy nie odchodzić od rzeczy, które sprawiają, że Twoi klienci do Ciebie wracają.

💡 Pro Tip: Skoncentruj się bardziej na swoich innowacjach i dowiedz się, jak wykorzystać je do rozwoju. Ćwicz zarządzanie innowacjami, aby wprowadzać innowacje bez przekraczania terminów.

Krok #8: Zbuduj kluczowe partnerstwa

Twój Business nie działa w próżni. Partnerstwa pomagają w pozyskiwaniu zasobów i technologii, a nawet w penetracji nowej bazy konsumentów. Różne marki korzystają z partnerstw w różny sposób.

Na przykład Nike współpracuje z popularnymi sportowcami, aby wzmocnić swoją markę. Z drugiej strony, Uber współpracuje z podmiotami przetwarzającymi płatności i dostawcami pojazdów.

Musisz szukać partnerstw, które uzupełniają Twoje słabości lub poszerzają Twój zasięg. W swoim BMC należy położyć podwaliny pod jasne umowy, które określają wzajemne korzyści i oczekiwania.

Krok #9: Analiza struktury kosztów

Zrozumienie swoich wydatków pomaga je zmniejszyć i działać wydajnie. Oto jak skutecznie sporządzić listę kosztów:

Klasyfikacja kosztów na stałe (czynsz, wynagrodzenia) i zmienne (marketing, materiały)

Przeprowadzić analizę kosztów i korzyści, aby ocenić, czy dany wydatek jest niezbędny

Regularny przegląd umów z dostawcami w celu wynegocjowania lepszych warunków

Wizualizuj swoje wysiłki i monitoruj wyniki za pomocą pulpitów ClickUp

Pulpity ClickUp pomagają wizualizować strukturę kosztów dzięki przejrzystemu widokowi kondycji finansowej firmy. Twórz karty pulpitu, aby ustalać priorytety określonych wydatków, wskazywać obszary problemowe i tworzyć zadania, które mogą zostać zakończone przez członków zespołu.

Przed skalowaniem upewnij się, że Twoje założenia są prawidłowe. Nigdy nie wchodź bez walidacji swojego modelu. Prowadzi to jedynie do strat i niewykorzystanych możliwości. Poświęcenie czasu na wcześniejsze testy jest zawsze bardziej opłacalne niż ponoszenie dużych strat.

Na przykład Spotify zweryfikował swój model freemium, eksperymentując z różnymi kombinacjami funkcji Free i Premium. Nieustannie ulepszają takie rzeczy, jak uczynienie opcji wyszukiwania Free lub umożliwienie darmowym użytkownikom widoku tekstów tylko kilku piosenek.

Ty możesz zrobić to samo. Przeprowadzaj małe eksperymenty, takie jak programy pilotażowe lub testy A/B, aby zbadać szanse na powodzenie nowych pomysłów. Zbieraj dane dotyczące pozyskiwania, konwersji i utrzymania klientów i bądź przygotowany do działania zgodnie z tymi danymi.

Przyjazne przypomnienie: Regularnie zadawaj sobie pytanie: "Co jeśli to założenie jest błędne?", aby zidentyfikować słabe punkty w swoim modelu.

Krok 11: Współpracuj z zespołem

Tworzenie BMC to wysiłek całego zespołu. Zbierz dane wejściowe ze swojej organizacji, aby odkryć martwe punkty i pobudzić nowe pomysły. Korzystaj z narzędzi do współpracy, takich jak ClickUp Whiteboards, aby przeprowadzać burze mózgów i udostępniać pomysły w czasie rzeczywistym.

Ożyw każdy pomysł dzięki dynamicznej edycji i pracy zespołowej z ClickUp Whiteboards

Możesz również korzystać z ClickUp Chat, aby rozmawiać ze swoimi Teams podczas tworzenia zadań i udostępniania danych referencyjnych bezpośrednio w interfejsie czatu. Centralizuje komunikację i zarządzanie zadaniami, zapewniając organizację bez konieczności ciągłego przełączania kontekstu.

Połącz wiadomości z zadaniami, aby utrzymać kontekst połączony za pomocą ClickUp Chat

Pozwala tworzyć zadania z czatów, rozpoczynać czaty z zadań, oznaczać członków zespołu i komunikować się za pomocą audio lub wideo - wszystko na jednej platformie w celu usprawnienia pracy zespołowej i współpracy.

Czytaj i reaguj na komentarze zespołu w czasie rzeczywistym za pomocą ClickUp Docs

ClickUp Docs to potężne narzędzie do tworzenia, udostępniania i edycji dokumentów.

Członkowie Twojego zespołu mogą wspólnie udostępniać, komentować i edytować pomysły w czasie rzeczywistym.

Unikanie typowych pułapek BMC Zachowaj prostotę: Unikaj przeładowania szczegółami Równowaga: Nie zaniedbuj relacji z klientami ani propozycji wartości

Krok #12: Ustawienie celów i kamieni milowych

Twój BMC to narzędzie, które ma kierować Twoimi działaniami. Więc kiedy jest już gotowy, dlaczego nie powiązać go z mierzalnymi celami? Ustaw kamienie milowe zgodnie z ramami SMART. Oznacza to po prostu, że cele powinny być następujące:

Konkretny

Mierzalny

Osiągalny

Istotne

Ograniczony czasowo

Jeśli kamienie milowe są duże, podziel je na mniejsze, łatwiejsze w zarządzaniu za pomocą szablonu ClickUp SMART Goals Template. Użyj go, aby zanotować zarówno cele osobiste, jak i biznesowe.

Śledź wszystkie swoje główne cele i mniejsze kamienie milowe za pomocą ClickUp Goals

Jeśli nie chcesz korzystać z szablonu, po prostu skorzystaj z ClickUp Goals. Umożliwia on tworzenie możliwych do śledzenia celów, które są połączone z twoją pracą. Pomoże ci pozostać na dobrej drodze i do zrobienia rzeczy w jasnych ramach czasu i zaktualizuje się dzięki automatyzacji śledzenia procesów.

Możesz nawet użyć go do mapy poszczególnych projektów lub kamieni milowych projektów, które są częścią kluczowych działań BMC. Dzięki celom możesz tworzyć szczegółowe plany realizacji projektów, które pomogą Ci osiągnąć wyznaczone cele.

Przyjazne przypomnienie: Twoja pierwsza wersja nie musi być idealna. Traktuj ją jako żywy dokument, który ewoluuje wraz z opiniami i trendami rynkowymi.

Krok #13: Iteruj i optymalizuj

Twój BMC nie jest statyczny - powinien ewoluować wraz z Twoim Businessem. Dodatkowo, Twój Business powinien być gotowy do radzenia sobie z bezprecedensowymi sytuacjami przy jego użyciu.

Na przykład, jeśli prowadzisz startup fitness, który koncentruje się na treningach osobistych, spowolnienie gospodarcze może zmusić Cię do przejścia na wirtualne sesje treningowe i zawartość treningową na żądanie, dzięki czemu Twój Business znów stanie się istotny.

Profesjonalne wskazówki: Zaplanuj kwartalne przeglądy, aby udoskonalić swój BMC Wykorzystanie informacji zwrotnych od klientów i rynku do aktualizacji założeń Nie bój się eksperymentować z nowymi podejściami lub strumieniami przychodów

Teraz, jeśli nie chcesz przechodzić przez kłopoty związane z tworzeniem BMC krok po kroku, wypróbuj jeden z gotowych do użycia szablonów poniżej.

Szablon modelu biznesowego ClickUp

Pobierz szablon Szablon Business Model Canva firmy ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc w tworzeniu, dokumentowaniu i śledzeniu modelu biznesowego.

Szablon ClickUp Business Model Canvas to wszechstronne narzędzie zaprojektowane, aby pomóc w wizualizacji, planowaniu i udoskonalaniu strategii biznesowej. Dostarcza ustrukturyzowanych ram do rozbicia krytycznych elementów, takich jak segmenty klientów, propozycje wartości i strumienie przychodów, zapewniając skuteczne uwzględnienie każdego aspektu modelu biznesowego.

Dzięki temu szablonowi możesz:

Uzyskaj przejrzysty, wizualny układ do definiowania i połączenia komponentów biznesu

Dostosuj model Canva do swoich potrzeb biznesowych i specyfiki branży

Pozwól swojemu Teamsowi wnosić swój wkład w czasie rzeczywistym

Połącz go bezpośrednio z zadaniami, osią czasu i pulpitami

ClickUp Startup Canva Szablon

Pobierz szablon Szablon Startup Canva Tablica firmy ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci podsumować, zwizualizować i śledzić Twój plan startupu.

Szablon ClickUp Startup Can va jest idealny dla firm na wczesnym etapie rozwoju, aby przeprowadzić burzę mózgów, opracować strategię i dostosować wszystkich członków zespołu do celów startupu i stawić czoła wyzwaniom unikalnym dla startupów. Pomaga wizualizować podstawowe elementy biznesu podczas planowania rozwoju i właściwej realizacji.

Szablon ten pozwala na:

Obejmij wszystkie krytyczne obszary swojego biznesu, takie jak grupa docelowa, model przychodów i propozycja wartości

Wykorzystaj format tablicy, aby swobodnie tworzyć mapy pomysłów i udoskonalać strategie w czasie rzeczywistym

Płynnie współpracuj, udostępniając spostrzeżenia i opinie bezpośrednio w szablonie

Dostosuj model Canva do potrzeb i celów swojego startupu

Połącz swoje pomysły z zadaniami, kamieniami milowymi lub osiami czasu, aby usprawnić ich realizację

Pro Tip: Jeśli BMC nie spełnia w pełni Twoich potrzeb, rozważ zamiast tego stworzenie planu biznesowego. Szablony planów biznesowych w ClickUp ułatwiają tworzenie szczegółowych, kompleksowych planów obejmujących wszystkie aspekty strategii biznesowej.

Wyzwania i kwestie związane z rozwojem modelu biznesowego

Tworzenie modeli Business wiąże się z wieloma wyzwaniami i krytycznymi kwestiami. Oto kilka, które powinieneś rozważyć dla swojego Businessu.

Wyzwanie nr 1: Niestandardowe segmenty klientów

Celowanie w niewłaściwych odbiorców prowadzi do marnowania zasobów i niedopasowania produktu do rynku. Zrównoważ swój zasięg. Nie idź tak szeroko, że Twój marketing stanie się napięty i rozcieńczony. Jednocześnie nie ograniczaj potencjału rozwoju poprzez zbyt wąskie podejście.

Rozwiązanie: Przeprowadź dogłębne badania rynku, wykorzystaj narzędzia takie jak ankiety i analizy oraz stwórz szczegółowe persony klientów, aby skupić się na nich i zwiększyć ich zaangażowanie.

Wyzwanie #2: Opracowanie silnej propozycji wartości

Ogólna lub niejasna propozycja wartości nie trafi do niestandardowych klientów i inwestorów. Potrzebujesz dogłębnej analizy rynku, aby upewnić się, że Twoja oferta niestandardowo trafia do klientów.

Generuj przełomowe i trafne podpowiedzi za pomocą ClickUp Brain

Rozwiązanie: Użyj ClickUp Brain, aby uzyskać pomocne podpowiedzi do ustrukturyzowania swojej unikalnej propozycji wartości.

Działa również jako osobisty asystent AI, zapewniając dostęp do całej bazy wiedzy. Możesz zadawać pytania związane z BMC i otrzymywać natychmiastowe, kontekstowe odpowiedzi z udostępnianych baz wiedzy.

Narzędzie zapewnia generowane przez AI podsumowania dyskusji i aktualizacje, zapewniając wszystkim zgodność podczas zmian w projekcie. Automatyzuje również codzienne standupy i aktualizacje zespołu, pomagając śledzić postępy bez długich spotkań.

Pro Tip: Potrzebujesz BMC, ale tylko dla jednego projektu? Spróbuj użyć szablonów przypadków biznesowych, które zapewniają taką samą głębię, ale koncentrują się bardziej na powodach i sposobach realizacji projektu lub proponowanej zmiany biznesowej.

Wyzwanie nr 3: Niepewne strumienie przychodów i zmienna struktura gotówki

Poleganie tylko na jednym modelu przychodów może sprawić, że Twój Business będzie podatny na zagrożenia, zwłaszcza jeśli jest on niewiarygodny. Kluczowa jest również struktura kosztów - przeszacowanie przychodów lub niedoszacowanie kosztów może szybko wyczerpać zasoby.

Rozwiązanie: Dywersyfikacja źródeł dochodu, testowanie modeli cenowych poprzez programy pilotażowe i monitorowanie trendów rynkowych w celu identyfikacji nowych możliwości. Korzystaj z narzędzi modelowania finansowego i przeprowadzaj analizę scenariuszy w celu prognozy i dostosowania struktury kosztów. Poszukiwanie sposobów zamiany kosztów stałych na zmienne (np. outsourcing).

Pro Tip: Użyj Canvy do symulacji różnych scenariuszy "co jeśli" (np. wejście nowego konkurenta lub spowolnienie gospodarcze) i tego, jak mogą one wpłynąć na istniejący model biznesowy.

Twórz i zarządzaj szablonami modeli biznesowych za pomocą ClickUp

Kanwa modelu biznesowego pomaga skompresować plan biznesowy do jednostronicowego dokumentu. Poprawia czytelność, a jednocześnie pozwala uczynić go bardziej bezpośrednim i prezentowalnym dla klientów, niestandardowych klientów i inwestorów.

Dzięki ClickUp możesz łatwo tworzyć skuteczne BMC, korzystając z różnych funkcji, w tym szablonów z możliwością dostosowania, celów ClickUp do śledzenia kamieni milowych, ClickUp Docs do wspólnej burzy mózgów i informacji zwrotnych w czasie rzeczywistym, ClickUp Brain do organizacji pomysłów oraz ClickUp Chat do płynnej komunikacji w zespole.

