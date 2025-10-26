10 najlepszych alternatyw dla NotebookLM do sporządzania notatek

NotebookLM mógł wydawać się idealnym cyfrowym notatnikiem, ale jego wady mogą czasami prowadzić do dodatkowej pracy i straty czasu. Jeśli napotkałeś te wyzwania, być może nadszedł właściwy moment, aby poszukać alternatywnych rozwiązań, które sprawią, że sporządzanie notatek będzie bardziej wydajne i bezproblemowe.

Aby pomóc Ci znaleźć idealne rozwiązanie, wybraliśmy najlepsze alternatywy dla NotebookLM — od popularnych aplikacji do notatek po zaawansowane narzędzia AI — które usprawnią Twój cykl pracy i zwiększą kreatywność. ✅

Czego należy szukać w alternatywie dla NotebookLM?

Wybierając oprogramowanie do sporządzania notatek alternatywne dla NotebookLM, należy wziąć pod uwagę kilka czynników, które pomogą zwiększyć wydajność i lepiej organizować notatki. Funkcje te obejmują:

✅ Łatwość obsługi: wybierz oprogramowanie do tworzenia notatek, które ma łatwy w obsłudze i intuicyjny interfejs, dzięki czemu nie musisz poświęcać czasu w limicie na naukę obsługi i możesz łatwo zapisywać wszystko, od zadań biurowych po przepis na szarlotkę Twojej mamy.

✅ Łatwość organizowania: wybierz alternatywę dla NotebookLM, która zawiera opcje organizowania notatek, takie jak tagowanie, etykietowanie i opcje folderów.

✅ Możliwości współpracy: Wybierz aplikację do robienia notatek z funkcjami, które sprawią, że stanie się ona Twoim podstawowym systemem zarządzania wiedzą. Obejmuje to możliwość współpracy z członkami zespołu, synchronizację notatek z innymi osobami oraz udostępnianie dokumentów.

✅ Integracja z innymi aplikacjami: wybierz alternatywę dla NotebookLM, która idealnie synchronizuje się z Twoimi urządzeniami i innymi platformami, takimi jak oprogramowanie do zarządzania dokumentami lub aplikacja zwiększająca wydajność, aby importować notatki i wszystkie swoje pomysły.

✅ AI i automatyzacja: wybierz alternatywę dla NotebookLM, która jest oparta na AI i upraszcza procesy, takie jak podsumowywanie karteczek samoprzylepnych, generowanie elementów do wykonania, a nawet konwersja notatek głosowych na tekst.

🔎 Czy wiesz, że... Pierwszą aplikacją do robienia notatek stworzoną dla komputerów był Notatnik Windows, wprowadzony przez firmę Microsoft w 1983 roku dla systemu operacyjnego MS-DOS.

10 najlepszych alternatyw dla NotebookLM

Stosowanie odpowiednich strategii sporządzania notatek pomaga zwiększyć wydajność, efektywnie organizować spotkania i zapewnić, że Twoje pomysły są zawsze realizowane.

Aby Ci w tym pomóc, stworzyliśmy listę najlepszych aplikacji do robienia notatek, które z łatwością zastąpią NotebookLM i idą o krok dalej dzięki zaawansowanym funkcjom AI, chroniącym poufne notatki i umożliwiającym tworzenie notatek z możliwością wyszukiwania.

Powyższy wideo przedstawia krótkie porównanie wszystkich narzędzi, a poniżej znajdziesz szczegółowe recenzje. Zapraszamy do lektury!

ClickUp (najlepszy do tworzenia notatek opartych na AI i zarządzania dokumentami)

ClickUp to prawdziwie wszechstronna aplikacja do pracy, która wykracza daleko poza proste sporządzanie notatek. Jej możliwości w zakresie AI usprawniają zarządzanie projektami, automatyzację zadań i współpracę zespołową, czyniąc ją scentralizowanym hubem zadań, projektów i współpracy.

Na przykład AI Notetaker firmy ClickUp automatycznie transkrybuje i podsumowuje wszystkie wirtualne spotkania. Co więcej, pomaga przekształcić je w zadania, które można natychmiast wykonać, dzięki czemu nie musisz już mozolnie sporządzać protokołów ze spotkań ani śledzić działań, które należy podjąć.

Funkcje zarządzania projektami ClickUp w połączeniu z automatyzacją i analizą AI pozwalają na efektywną koordynację działań związanych z zarządzaniem dokumentami. Natomiast skupienie się NotebookLM na notatkach może okazać się niewystarczające w przypadku projektów opartych na współpracy.

Zaawansowany asystent AI ClickUp, ClickUp Brain, idzie o krok dalej. Możesz go używać do transkrypcji notatek głosowych, sortowania notatek przygotowujących do egzaminów, tworzenia podsumowań notatek badawczych, a nawet przekształcania notatek odręcznych lub karteczek samoprzylepnych w bogate notatki. Ponadto możesz go używać do łączenia wielu notatek, tworzenia zadań do wykonania, a nawet pisania wysokiej jakości zawartości do wiadomości e-mail, opisów zadań lub dokumentów.

Wypróbuj ClickUp Brain za darmo. Podsumowuj notatki, twórz nową zawartość i uzyskaj właściwe odpowiedzi dzięki ClickUp Brain.

Dzięki zaawansowanym opcjom udostępniania i uprawnień ClickUp, takim jak przypisywanie zadań, komentarze i aktualizacje w czasie rzeczywistym, zespół może szybko przeglądać, komentować i aktualizować dokumenty w czasie rzeczywistym.

Oznaczaj innych w komentarzach, przypisuj im elementy do wykonania i przekształcaj tekst w zadania, które można śledzić, aby być na bieżąco z pomysłami dzięki ClickUp Dokumenty

W przeciwieństwie do potencjalnie izolowanego podejścia NotebookLM, ClickUp płynnie integruje się z Twoim przepływem pracy. ClickUp Notepad to osobisty notatnik do zapisywania pomysłów, który łatwo łączy się z zadaniami, projektami i dokumentami.

Organizuj swoje notatki, listy kontrolne i zadania w jednym miejscu dzięki ClickUp Notepad

Ponadto, dzięki możliwościom integracji, ClickUp łączy się z wieloma aplikacjami innych firm i zapewnia elastyczne opcje współpracy, ułatwiając zespołom zarządzanie plikami, udostępnianie zasobów i dodawanie komentarzy w jednym scentralizowanym obszarze roboczym.

Podczas gdy NotebookLM koncentruje się na badaniach w ramach jednego zestawu danych, ClickUp Brain MAX , Twój komputerowy towarzysz AI, umożliwia połączone wyszukiwanie w ClickUp, Google Drive, Dropbox, SharePoint, GitHub i Internecie — dzięki czemu Twój „notatnik” obejmuje całą cyfrową przestrzeń roboczą.

Dodaj funkcję Talk to Text , a będziesz mógł natychmiast dyktować notatki, wnioski ze spotkań lub pomysły z burzy mózgów, które Brain MAX następnie transkrybuje, organizuje i łączy z połączonymi zadaniami lub połączonymi dokumentami. Wynik? Jedna przestrzeń robocza oparta na AI, w której każdy plik, notatka i wypowiedziany pomysł jest natychmiast wyszukiwalny, uwzględniający kontekst i gotowy do działania — bez konieczności zmiany narzędzi.

Dla organizacji, które chcą usprawnić przepływ pracy i poprawić współpracę, ClickUp stanowi atrakcyjny wybór. Najlepsze rozwiązanie powinno naprawdę spełniać wszystkie te zadania, od sporządzania notatek do płynnej realizacji projektów. Właśnie w tym zakresie ClickUp wyróżnia się na tle innych! Jest to wszechstronna platforma, która łączy w sobie zaawansowane funkcje analityczne, łatwe sporządzanie notatek i atrakcyjne wizualizacje, a wszystko to wzbogacone o AI.

.

Jestem bardziej wydajny, ponieważ mogę przechowywać wszystkie swoje notatki w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje ClickUp

Podsumowuj notatki, transkrybuj audio, twórz elementy do wykonania, a nawet generuj zawartość za pomocą zaawansowanych funkcji opartych na sztucznej inteligencji.

Twórz, formatuj i udostępniaj notatki lub dokumenty we wspólnej przestrzeni roboczej za pomocą ClickUp Docs , dzięki czemu żadna notatka ani informacja nie zostanie utracona.

Uporządkuj swoje notatki i pomysły za pomocą tagów zadań ClickUp , które umożliwiają niestandardowe oznaczanie folderów, dokumentów i stron wiki, nawet o strukturze zagnieżdżonej, zapewniając maksymalną elastyczność.

Uzyskaj dostęp do swoich notatek na dowolnym urządzeniu dzięki płynnej synchronizacji za pomocą aplikacji mobilnej lub opcji w przeglądarce.

Zintegruj z ponad 1000 narzędziami i platformami zwiększającymi produktywność, aby zapewnić płynne śledzenie każdego działania, od notatek po zakończenie zadania.

Limitations ClickUp

Może być przytłaczający dla początkujących użytkowników ze względu na bogate funkcje.

Ceny ClickUp

Oceny i recenzje ClickUp

G2 : 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

Kiedyś polegałem wyłącznie na moich notatkach, ale po dwóch dniach testowania ClickUp zrozumiałem, że to rozwiązanie idealne dla mnie

📮ClickUp Insight: Tylko 10% respondentów naszej ankiety korzysta z asystentów głosowych (4%) lub automatycznych agentów (6%) do zastosowań AI, podczas gdy 62% preferuje narzędzia konwersacyjne AI, takie jak ChatGPT i Claude. Niższe wykorzystanie asystentów i agentów może wynikać z faktu, że narzędzia te są często zoptymalizowane pod kątem konkretnych zadań, takich jak obsługa bez użycia rąk lub określone cykle pracy. ClickUp oferuje najlepsze cechy obu rozwiązań. ClickUp Brain służy jako asystent konwersacyjny oparty na sztucznej inteligencji, który może pomóc w zakresie wielu różnych sytuacji. Z drugiej strony agenci oparci na AI w kanałach ClickUp Chat mogą odpowiadać na pytania, segregować problemy, a nawet wykonywać konkretne zadania ClickUp!

2. Notion (najlepszy do tworzenia uporządkowanych notatek tekstowych i organizacji)

za pośrednictwem Notion

Notion to potężna aplikacja do tworzenia notatek, która oferuje wsparcie dla szerokiego zakresu zawartości, w tym tekstu, obrazów, wideo, kodu i zakładek. Jej intuicyjna konstrukcja pozwala bez wysiłku przeciągać i upuszczać elementy do notatek lub używać polecenia /, aby usprawnić cykl pracy.

Niezależnie od tego, czy chodzi o organizowanie notatek ze spotkań, tworzenie wiki zespołu, czy zarządzanie projektami, Notion zapewnia wysoki stopień niestandardowego dostosowania do potrzeb osobistych i zawodowych. Platforma ta cieszy się najwyższą oceną wśród zespołów potrzebujących narzędzi do współpracy, oferując edycję w czasie rzeczywistym, komentowanie i obszary robocze do udostępniania dla płynnej komunikacji.

Posiada również silną społeczność, która pomoże Ci uzyskać szablony notatek dostosowane do wszystkich Twoich potrzeb — sortuj notatki, twórz tablice inspiracji, a nawet zarządzaj wszystkimi dokumentami w jednym miejscu.

Najlepsze funkcje Notion

Projektuj i personalizuj obszary robocze dla notatek, zadań i projektów dzięki wysoce intuicyjnemu interfejsowi użytkownika i szczegółowym instrukcjom.

Dodawaj i organizuj różnorodne typy zawartości, w tym tekst, obrazy, kod i zakładki.

Zminimalizuj rozpraszające czynniki dzięki wciągającemu doświadczeniu pisania, zaawansowanym cyfrowym kartom notatek i zaawansowanemu asystentowi AI.

Ograniczenia Notion

Chociaż oferuje niesamowitą elastyczność, struktura organizacyjna czasami wydaje się przytłaczająca.

Ograniczona funkcja offline w porównaniu z konkurencją

Ceny Notion

Free: 0 USD

Plus : 10 USD/miesiąc za licencji

Biznes : 15 USD/miesiąc za licencję

Przedsiębiorstwa: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Notion

G2 : 4,7/5 (ponad 5500 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 2000 recenzji)

Notion to niesamowite oprogramowanie. Można w nim zrobić prawie wszystko, co tylko można sobie wyobrazić, jeśli chodzi o organizację, wydajność itp. Jednak ogromna głębia i możliwości programu powodują, że nauka jego obsługi wymaga czasu, co jest nieco sprzeczne z ogólną wydajnością.

3. Evernote (najlepszy pod względem dostępności na różnych urządzeniach)

za pośrednictwem Evernote

Kolejne świetne narzędzie do pisania notatek i synchronizowania ich, dzięki czemu wszystko masz w jednym miejscu. Evernote od dawna jest ulubionym narzędziem osób, które chcą zoptymalizować zarządzanie notatkami i wiedzą.

Od tworzenia szczegółowych konspektów projektów po opracowywanie strategii zawartości — narzędzia organizacyjne i zaawansowane funkcje wyszukiwania Evernote pomagają zoptymalizować cykl pracy. Dzięki temu zmniejsza się czas poświęcany na poszukiwanie informacji, a zwiększa się czas poświęcany na działanie.

Oprócz podstawowych funkcji, możliwości integracyjne Evernote sprawiają, że jest to doskonała alternatywa dla NotebookLM. Wsparcie różnych aplikacji innych firm i elastyczne opcje współpracy umożliwiają zespołom zarządzanie plikami, udostępnianie zasobów i dodawanie komentarzy w jednym, scentralizowanym obszarze roboczym.

Najlepsze funkcje Evernote

Porządkuj swoje notatki w notatnikach i stosach, aby je kategoryzować i oznaczać etykietami, co zapewni szybki dostęp i lepszą organizację.

Łatwo wyszukuj odręczne notatki i obrazy dzięki zaawansowanej funkcji wyszukiwania, która obejmuje nawet zdjęcia i szkice.

Zapisuj lub wycinaj strony internetowe i artykuły, aby przeczytać je później, w tym możliwość przechwytywania lub importowania artykułów naukowych lub dokumentów.

Ograniczenia Evernote

Wersja bezpłatna umożliwia synchronizację tylko między dwoma urządzeniami.

Evernote nie posiada zaawansowanych funkcji opartych na AI, takich jak podsumowywanie zawartości lub automatyczna organizacja.

Ceny Evernote

Free: 0 USD

Osobisty : 14,99 USD/miesiąc

Profesjonalny : 17,99 USD/miesiąc

Teams: 24,99 USD miesięcznie za użytkownika

Oceny i recenzje Evernote:

G2 : 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 8000 recenzji)

Możliwość płynnej synchronizacji między wszystkimi moimi urządzeniami. Mogę robić notatki na telefonie podczas spotkania, a później natychmiast uzyskać do nich dostęp na laptopie. System tagowania i notatniki ułatwiają organizację wszystkiego.

4. Obsidian (najlepszy do notatek markdown i łączenia pomysłów)

za pośrednictwem Obsidian

Obsidian to platforma do tworzenia notatek zaprojektowana w oparciu o lokalną pamięć masową i pliki markdown, zapewniająca profesjonalistom pełną kontrolę nad ich repozytoriumami wiedzy.

Zamiast polegać wyłącznie na infrastrukturze chmurowej i zastrzeżonych interfejsach, Obsidian pozwala stworzyć niestandardowy, offline'owy obszar roboczy, który rozwija się wraz z Twoimi projektami. Niezależnie od tego, czy planujesz złożone pomysły, zarządzasz badaniami, czy planujesz wprowadzenie produktów na rynek, elastyczność platformy i podejście „lokalność przede wszystkim” zapewniają długoterminową stabilność i spokój ducha.

Dla tych, którzy uważają środowisko NotebookLM za ograniczające, Obsidian oferuje intuicyjną strukturę, w której pomysły i informacje są nie tylko przechowywane, ale także połączone ze sobą. Ta struktura pozwala na wizualizację i zrozumienie powiązań między notatkami na pierwszy rzut oka.

Najlepsze funkcje Obsidian

Wykorzystaj możliwości zaawansowanego dwukierunkowo połączonego łączenia, aby stworzyć połączenie między powiązanymi notatkami i zbudować sieć powiązanych ze sobą pomysłów.

Formatuj swoje notatki za pomocą Markdown, aby łatwo je formatować i dostosowywać do niestandardowych potrzeb.

Dostosuj niestandardową funkcjonalność Obsidian dzięki szerokiemu zakresowi wtyczek społecznościowych dostarczanych przez dedykowaną społeczność programistów.

Ograniczenia Obsidian

Obsidian nie został stworzony z myślą o współpracy, przez co jest mniej odpowiedni do pracy zespołowej.

Eksportowanie notatek do bardziej konwencjonalnych formatów (takich jak PDF lub Word) jest trudne.

Ceny Obsidian

Osobiste : Free

Komercyjna : 50 USD/rok na użytkownika

Synchronizacja : 5 USD miesięcznie za użytkownika

Publikuj: 10 USD/miesiąc za stronę

Oceny i recenzje Obsidian

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: 4,8/5 (ponad 30 recenzji)

Doskonałe oprogramowanie do tworzenia notatek z użyciem znaczników MarkdownZalety: Łatwe w użyciu do tworzenia i edytowania notatek. Było pomocne w importowaniu i odczytywaniu notatek z użyciem znaczników Markdown, które wyeksportowałem z aplikacji Mac Notes. Wady: Syntax oparty na znacznikach Markdown wymaga trochę czasu, aby się do niego przyzwyczaić*

5. Roam Research (najlepsze rozwiązanie do tworzenia notatek w sieci)

za pośrednictwem Roam Research

Roam Research to potężne narzędzie do tworzenia notatek, które zyskało wiernych zwolenników wśród pracowników umysłowych, badaczy i pisarzy. Zamiast kategoryzować informacje w statycznych folderach lub notatnikach, oferuje dynamiczne, wzajemnie powiązane podejście do tworzenia notatek, które priorytetowo traktuje relacje między pomysłami.

Narzędzie to charakteryzuje się unikalnym podejściem, skupiającym się na myśleniu sieciowym, w ramach którego użytkownicy tworzą notatki, które płynnie łączą się ze sobą. Ta metoda tworzenia notatek jest szczególnie popularna wśród użytkowników preferujących nieliniowe, wzajemnie powiązane podejście.

W ten sposób, jako alternatywa dla NotebookLM, Roam pozwala na bardziej dynamiczny i odkrywczy styl tworzenia notatek, który ewoluuje wraz z Twoim myśleniem i cyklem pracy, zamiast go ograniczać.

Najlepsze funkcje Roam

Osadzaj zawartość z innych notatek bez powielania, korzystając z odnośników wbudowanych.

Generuj codzienne notatki ” i dodawaj je do istniejącej struktury, aby śledzić swoje postępy i pomysły.

Szybko zawęź duże wykresy powiązanych ze sobą pomysłów po utworzeniu wielu sekcji w notatkach podrzędnych za pomocą filtrów.

Ograniczenia Roam

Unikalna struktura i interfejs Roam nie są tak intuicyjne jak niektóre alternatywne rozwiązania.

Roam działa głównie w chmurze, a dostęp offline jest nieco limitowany.

Ceny Roam

Pro : 15 USD/miesiąc na użytkownika

Believer: 500 USD za pięć lat

Oceny i recenzje Roam

G2 : Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

6. Afforai (najlepszy do intuicyjnego sporządzania notatek z wykorzystaniem AI)

za pośrednictwem Afforai

Afforai to aplikacja do robienia notatek, która wykorzystuje sztuczną inteligencję (AI) w celu usprawnienia procesu tworzenia notatek i zarządzania wiedzą. Funkcje AI platformy oferują inteligentne funkcje, takie jak automatyzacja podsumowań notatek, ekstrakcja tekstu z zawartości multimedialnej oraz sugestie uwzględniające kontekst.

To, co wyróżnia Afforai, to sposób, w jaki uczy się on na podstawie Twoich nawyków i dostosowuje się do przepływu Twoich projektów. Ten oparty na AI program do sporządzania notatek z spotkań pomaga nawet w przygotowywaniu notatek, połączonych i generowaniu dokładnych protokołów, dzięki czemu idealnie nadaje się do spotkań lub sesji burzy mózgów.

Wybierając Afforai jako alternatywę dla NotebookLM, profesjonaliści zyskują przyszłościowe rozwiązanie, które jest zgodne ze sposobem, w jaki nowoczesne zespoły gromadzą wiedzę i podejmują decyzje.

Najlepsze funkcje Afforai

Integracja z popularnymi narzędziami do zarządzania projektami w celu płynnego dostosowania cyklu pracy.

Wyodrębniaj i analizuj informacje z obrazów, notatek głosowych i wideo dzięki funkcjom wspomaganym przez AI.

Dbaj o aktualność swoich notatek i dostępność na wielu urządzeniach.

Ograniczenia Afforai

Większe poleganie na narzędziach AI może czasami skutkować mniej dokładnymi kategoryzacjami.

Zaawansowane funkcje AI mogą wymagać czasu na naukę dla początkujących użytkowników, którzy używają ich do pisania notatek.

Ceny Afforai

Starter : Free

Student : 4,99 USD/miesiąc

Profesjonalna : 9,99 USD/miesiąc

Unlimited: 19,99 USD/miesiąc

Oceny i recenzje Afforai:

G2 : 4,7/5 (ponad 120 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 50 recenzji)

Wykorzystaj stare e-booki i pliki PDF!Ogólnie: Moje ogólne wrażenia są bardzo pozytywne. Dobra obsługa klienta, łatwe ustawienie i rozpoczęcie użytkowania oraz pomocne narzędzie do pomocy w badaniach.

7. Tana (najlepsza do zaawansowanego porządkowania wiedzy)

za pośrednictwem Tana

Reklamowana jako aplikacja do tworzenia supernotatek, Tana to aplikacja nowej generacji do robienia notatek, oferująca świeże spojrzenie na sposób, w jaki profesjonaliści gromadzą, tworzą połączenia i klasyfikują swoją wiedzę.

Tana działa jako elastyczny ekosystem informacyjny, który można dostosować do złożoności i niuansów swoich projektów. Jego charakterystyczne podejście, oparte na strukturach opartych na danych, sprawia, że jest to atrakcyjna alternatywa dla NotebookLM dla tych, którzy potrzebują czegoś więcej niż tylko miejsca do przechowywania i synchronizacji notatek samoprzylepnych.

Jedną z kluczowych funkcji opartych na tym podejściu jest możliwość wizualizacji powiązań między danymi za pomocą innowacyjnego, połączonego systemu „bloków” i „węzłów”. Dzięki temu rozwiązanie to idealnie nadaje się dla osób, które muszą obsługiwać złożone informacje — takich jak badacze, twórcy zawartości i zarządzanie projektami — zapewniając intuicyjny, niemal mapujący umysł styl organizacji.

Najlepsze funkcje Tana

Organizuj zawartość w elastycznych, filtrowanych tabelach i listach, aby uzyskać szybki wgląd w uporządkowane bazy danych.

Twórz złożone systemy wiedzy i zarządzaj informacjami za pomocą Supertags.

Dostosuj Tana do swoich konkretnych potrzeb, dostosowując szablony, tagi i struktury notatek.

Ograniczenia Tana

Nowym użytkownikom opanowanie elastycznej struktury i zaawansowanych funkcji może sprawiać trudności.

Mniej opcji integracji z narzędziami innych firm, co ogranicza jego użyteczność w niektórych ustawieniach profesjonalnych.

Ceny Tana

Free: 0 USD

Podstawowy: 1 USD/miesiąc

Teams: Niestandardowe

Oceny i recenzje Tana

G2: Zbyt mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

💡 Porada dla profesjonalistów: Rozpoczęcie pracy nad projektem badawczym często kończy się przytłaczającym uczuciem pustki, które powstrzymuje Cię przed dalszym działaniem. Szablony planów badań eliminują ten problem, prowadząc Cię od samego początku i zamieniając to, co kiedyś wydawało się przytłaczające, w uporządkowany, pewny siebie początek.

8. Mem. ai (najlepsze rozwiązanie do dynamicznych notatek wspomaganych przez AI)

za pośrednictwem Mem.ai

Mem.ai to innowacyjna aplikacja do robienia notatek, która łączy prostotę tradycyjnego sporządzania notatek z potężnymi możliwościami AI, co czyni ją jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi w tej przestrzeni. Zaprojektowana z myślą o współczesnym użytkowniku, jej kluczowa funkcja automatycznie organizuje i kategoryzuje notatki, zmniejszając uciążliwość ręcznego tagowania i zarządzania folderami.

Opierając się na algorytmach AI, narzędzie to identyfikuje wzorce, odnajduje kluczowe informacje i przedstawia je, gdy stają się istotne. Co więcej, nie tylko przechowuje notatki, ale także przewiduje potrzeby użytkownika. Mem. AI w tle udoskonala swoje zrozumienie zainteresowań, zadań i priorytetów użytkownika podczas pracy.

Najlepsze funkcje Mem. ai

Przechowuj notatki w bardziej uporządkowany sposób, korzystając z funkcji opartych na AI, które kategoryzują notatki na podstawie wzorców użytkowania, zmniejszając potrzebę ręcznego tagowania.

Szybko udostępniaj notatki i pomysły współpracownikom, dzięki czemu wszyscy będą na bieżąco bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów administracyjnych.

Zintegruj się płynnie z różnymi narzędziami, takimi jak Google Drive, Slack i innymi, aby scentralizować wszystkie swoje informacje.

Ograniczenia Mem. ai

System adaptacyjny Mem. ai może być niekonwencjonalny dla osób preferujących foldery i liniowe konspekty.

Jako nowsza aplikacja, Mem. ai nie ma jeszcze tak dopracowanego interfejsu i funkcji, jakie oferują aplikacje do robienia notatek o ugruntowanej pozycji na rynku.

Ceny Mem. ai

Mem : 14,99 USD/miesiąc

Mem Teams: ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Mem. ai

G2 : Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

9. RemNote (najlepszy dla osób uczących się i zapamiętujących wiedzę)

za pośrednictwem RemNote

RemNote wyróżnia się tym, że przekształca proces robienia notatek w długoterminowy system budowania wiedzy, a nie tylko przechowywania informacji. Łącząc robienie notatek z powtarzaniem w odstępach czasu i fiszkami, RemNote gwarantuje, że kluczowe informacje nie znikną w zapomnieniu. W ten sposób zachęca do tworzenia żywego repozytorium pomysłów, które ewoluuje wraz z Twoim myśleniem.

W przeciwieństwie do NotebookLM, RemNote opiera się na podejściu opartym na połączonych pojęciach, hierarchicznej organizacji i wbudowanych technikach uczenia się. Gdy dodajesz nowe pomysły, zaznaczasz kluczowe punkty lub pogłębiasz zrozumienie złożonych pojęć, różne funkcje RemNote zapewniają, że wszystko pozostaje dostępne i umieszczone w odpowiednim kontekście.

Niezależnie od tego, czy opracowujesz projekt badawczy, syntetyzujesz materiały do czytania, czy tworzysz mapę strategicznego planu, RemNote pomaga profesjonalistom zachować porządek oraz stale budować i wzmacniać swoją wiedzę.

Najlepsze funkcje RemNote

Zmień swoje notatki w fiszki, korzystając z funkcji automatycznego coachingu notatek, która ułatwia aktywne uczenie się i powtarzanie w odstępach czasu.

Uzyskaj hierarchiczną strukturę notatek w formacie zagnieżdżonym, ułatwiającą zarządzanie i odwoływanie się do powiązanych pojęć.

Synchronizuj wszystkie swoje notatki i fiszki na wszystkich urządzeniach, aby uczyć się i mieć dostęp do swoich notatek w dowolnym miejscu.

Ograniczenia RemNote

Opanowanie unikalnego ekosystemu aplikacji do robienia notatek RemNote wymaga czasu.

RemNote oferuje limitowaną integrację z aplikacjami innych firm, co może być wadą dla użytkowników, którzy polegają na szerszym ekosystemie technologicznym.

Ceny RemNote

Free : 0 USD

Pro : 10 USD/miesiąc na użytkownika

Pro z AI: 20 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje RemNote

G2 : Za mało recenzji

Capterra: zbyt mało recenzji

10. Microsoft OneNote (najlepszy do tworzenia notatek w dowolnej formie)

za pośrednictwem OneNote

Microsoft OneNote to solidna alternatywa dla NotebookLM dla osób korzystających z ekosystemu Microsoft. Jako część pakietu Office 365, OneNote z łatwością integruje się z innymi aplikacjami Microsoft, takimi jak Word, Excel i Outlook, tworząc środowisko, w którym notatki w naturalny sposób uzupełniają istniejące cykle pracy.

Zamiast tworzyć od podstaw nowy sposób sporządzania notatek, OneNote udoskonala rozwiązania, które profesjonaliści już uznają za skuteczne: sekcje hierarchiczne, intuicyjne notatniki i organizację opartą na stronach, która jest przystępna i elastyczna.

Jedną z wyróżniających się funkcji programu OneNote jest elastyczność w tworzeniu notatek. Niezależnie od tego, czy wolisz pisać na klawiaturze, odręcznie, czy osadzać dokumenty, elastyczne pole robocze dostosowuje się do różnych metod wprowadzania danych bez narzucania ścisłych formatów lub ram koncepcyjnych. Możliwość rysowania lub dodawania adnotacji do notatek na urządzeniach z ekranem dotykowym zapewnia dodatkową wygodę użytkownikom, którzy wolą szkicować swoje pomysły lub korzystać z rysika.

Najlepsze funkcje programu Microsoft OneNote

Zsynchronizuj wszystkie swoje notatki w systemach Windows, macOS, iOS i Android, aby mieć do nich dostęp z dowolnego urządzenia.

Organizuj notatki w notatnikach, sekcjach i stronach, aby uzyskać przejrzystą strukturę i łatwą nawigację.

Przeszukuj wszystkie osadzone elementy wizualne, ponieważ OneNote wyodrębnia tekst z obrazów, umożliwiając szybkie wyszukiwanie.

Limity programu Microsoft OneNote

OneNote nie posiada funkcji analizy opartej na sztucznej inteligencji, którą oferują niektóre nowsze narzędzia.

Funkcje współpracy programu OneNote nie są tak rozbudowane ani intuicyjne, jak w innych narzędziach do tworzenia notatek.

Ceny Microsoft OneNote

Wliczone w subskrypcję Microsoft 365, już od 69,99 USD rocznie.

Oceny i recenzje Microsoft OneNote

G2 : 4,5/5 (ponad 1800 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 1700 recenzji)

Korzystam z OneNote od prawie 3 lat. Zasadniczo jest to dobre narzędzie do śledzenia naszych codziennych zadań i zarządzania listą rzeczy do zrobienia. Możemy tworzyć wiele sekcji, a w każdej sekcji możemy tworzyć wiele stron. Istnieją również inne funkcje, takie jak podświetlanie tekstu różnymi kolorami, wstawianie obrazów i wiele innych. Ogólnie rzecz biorąc, jest to dobre narzędzie. Bardzo często z niego korzystam, prawie codziennie, ponieważ zarządzam tutaj moją listą rzeczy do zrobienia. *

