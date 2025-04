11 najlepszych menedżerów plików na Androida w 2025 roku

Co trzy lata kupujesz nowy telefon, pełen nadziei i obietnic. Plan? Tym razem będziesz okresowo tworzyć kopie zapasowe zdjęć, wyczyścisz pamięć i uporządkujesz pliki, abyś mógł znaleźć rzeczy na czas.

Mijają trzy miesiące, a rzeczywistość uderza - przeżułeś 70% pamięci wewnętrznej i gorączkowo pytasz: "Gdzie u licha podział się ten PDF?"

Brzmi znajomo? Nie martw się; zdarza się to najlepszym z nas.

To, czego potrzebujesz, to nie tylko dowolny menedżer plików do prostej lokalizacji plików. Zapomnij o tych podstawowych, które pozwalają tylko tworzyć, kopiować, przenosić i zmieniać nazwy plików.

Potrzebujesz inteligentnego menedżera plików, który został zbudowany z myślą o łatwym zarządzaniu plikami - takiego, który nie tylko upycha pliki w folderach, ale faktycznie pomaga organizować je tak, jak chcesz.

Wyobraź sobie narzędzie, które potrafi przeszukać bałagan i znaleźć dokumenty, nawet jeśli zapomniałeś ich tytułów. Dodatkowe funkcje? Może również szyfrować pliki i przesyłać je do usług przechowywania w chmurze w celu płynnego udostępniania plików.

W tym artykule udostępnimy listę narzędzi, które mogą zrobić wszystkie powyższe rzeczy i nie tylko. Poznajmy 11 najlepszych menedżerów plików na Androida, których można używać do organizowania i udostępniania plików.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Oto krótki przegląd najlepszych menedżerów plików na Androida:

ClickUp (najlepszy do scentralizowanej organizacji plików i współpracy) Total Commander (najlepszy do zaawansowanych operacji na plikach i wsparcia FTP) X Plore File Manager (najlepszy do dwupanelowej nawigacji po plikach i bezproblemowego udostępniania) Files (najlepsze do prostej organizacji plików i zarządzania pamięcią masową) Amaze File Manager (najlepszy do bezpiecznego i wydajnego zarządzania przestrzenią plików) ES File Explorer (najlepszy do przesyłania plików i integracji z chmurą) Solid Explorer (najlepszy do bezpiecznego szyfrowania plików i dostępu na poziomie roota) FX File Explorer (najlepszy do wielozadaniowego i przyjaznego dla multimediów zarządzania plikami) Astro File Manager (najlepszy do łatwego sortowania plików, tworzenia kopii zapasowych i synchronizacji w chmurze) MiXplorer Silver (najlepszy dla zaawansowanych narzędzi i wsparcia rozwoju aplikacji) Root Explorer (najlepszy dla użytkowników root zarządzających plikami systemowymi i uprawnieniami) ## Czego należy szukać w menedżerach plików na Androida?

Wybór odpowiedniego menedżera plików na Androida nie musi być długim procesem. Oto przydatna lista kontrolna funkcji:

Intuicyjny interfejs : Szukaj przejrzystego projektu z łatwą nawigacją i funkcją "przeciągnij i upuść" dla lepszego doświadczenia użytkownika

: Szukaj przejrzystego projektu z łatwą nawigacją i funkcją "przeciągnij i upuść" dla lepszego doświadczenia użytkownika Wszechstronne operacje na plikach : Upewnij się, że narzędzie zapewnia wsparcie dla takich czynności jak kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, zmiana nazwy, tworzenie zakładek i kompresja plików (np. ZIP, RAR)

: Upewnij się, że narzędzie zapewnia wsparcie dla takich czynności jak kopiowanie, przenoszenie, usuwanie, zmiana nazwy, tworzenie zakładek i kompresja plików (np. ZIP, RAR) Integracja z chmurą i siecią : Wybierz menedżery, które zapewniają bezproblemowe połączenie z pamięcią masową w chmurze (Google Drive, Dropbox) i lokalizacjami sieciowymi (SMB, FTP)

: Wybierz menedżery, które zapewniają bezproblemowe połączenie z pamięcią masową w chmurze (Google Drive, Dropbox) i lokalizacjami sieciowymi (SMB, FTP) Zaawansowane funkcje wyszukiwania : Korzystaj z narzędzi z filtrami typu pliku, rozmiaru lub daty oraz funkcji takich jak OCR, aby zlokalizować zawartość w obrazach lub zeskanowanych dokumentach

: Korzystaj z narzędzi z filtrami typu pliku, rozmiaru lub daty oraz funkcji takich jak OCR, aby zlokalizować zawartość w obrazach lub zeskanowanych dokumentach Silne funkcje bezpieczeństwa : Wybieraj aplikacje z szyfrowaniem, folderami chronionymi hasłem i opcjami bezpiecznego udostępniania poufnych plików

: Wybieraj aplikacje z szyfrowaniem, folderami chronionymi hasłem i opcjami bezpiecznego udostępniania poufnych plików Dostęp do roota : Zaawansowani użytkownicy mogą wybrać menedżery, które umożliwiają modyfikację plików systemowych i danych aplikacji w celu uzyskania większej kontroli

: Zaawansowani użytkownicy mogą wybrać menedżery, które umożliwiają modyfikację plików systemowych i danych aplikacji w celu uzyskania większej kontroli Wbudowane funkcje multimedialne : Poszukaj zintegrowanych przeglądarek lub odtwarzaczy obrazów, wideo i dokumentów, aby uniknąć przełączania się między aplikacjami

: Poszukaj zintegrowanych przeglądarek lub odtwarzaczy obrazów, wideo i dokumentów, aby uniknąć przełączania się między aplikacjami Konfigurowalne opcje: Wybierz narzędzia z motywami, układami i skrótami, aby spersonalizować interfejs pod swoje preferencje

11 najlepszych menedżerów plików na Androida

1. ClickUp (najlepszy do scentralizowanej organizacji plików i współpracy) ClickUp naprawdę umieszcza zarządzanie w menedżerze plików.

W przeciwieństwie do typowych menedżerów plików, w których znajdowanie dokumentów jest uciążliwe, ClickUp zapewnia, że zawsze wiesz, gdzie jest wszystko.

Powiedzmy, że codziennie masz mnóstwo pomysłów na biznes, ale Twoje dokumenty są porozrzucane po losowych folderach. Z czasem tracą one kontekst lub znikają w próżni.

ClickUp rozwiązuje ten problem dzięki funkcji Hierarchia projektów , dając każdemu plikowi wyraźny dom. Zacznij od Obszarów roboczych dla szerokich kategorii klasyfikacji, takich jak "Praca" lub "Osobiste", a następnie dodaj Przestrzenie dla projektów, takich jak "Marketing" lub "Praca z klientem"

Dodaj kontekst do swoich plików i dokumentów za pomocą przeglądu listy ClickUp

Zejdź dalej dzięki Folderom dla podkategorii. Wszystko jest uporządkowane, dzięki czemu można łatwo zobaczyć duży obraz bez utraty śledzenia szczegółów.

Ponadto, jeśli mówimy o kontekście, Dokumenty ClickUp do zrobienia niesamowitej roboty. Po pierwsze, w Docs można przechowywać wszystko, od firmowych wiki po umowy z klientami. Następnie możesz połączyć te dokumenty z cyklami pracy, upewniając się, że osoba przypisana doskonale rozumie swoje zadania.

Connect your ClickUp Docs with workflows to provide more context to tasks (Połącz dokumenty ClickUp z cyklami pracy, aby zapewnić większy kontekst dla zadań)

Znajdowanie plików jest równie proste. Połączone wyszukiwanie ClickUp umożliwia natychmiastową lokalizację czegokolwiek, zarówno w ClickUp, połączonej aplikacji, jak i na dysku lokalnym.

ClickUp pozwala na połączenie ulubionych aplikacji i wyszukiwanie dowolnego pliku za pomocą prostych słów kluczowych poprzez Connected Search ClickUp Brain's funkcja wyodrębniania zadań poprawia funkcjonalność wyszukiwania. Skanuje ogromne ilości danych dotyczących projektów, w tym e-maili, dokumentów i rozmów. Asystent AI automatycznie identyfikuje kluczowe zadania, terminy i zależności za pomocą prostych danych wejściowych, takich jak szczegóły projektu, i tworzy uporządkowaną listę zadań, nadając priorytet temu, co najważniejsze.

Bonus: ClickUp integruje się również z Twoimi ulubionymi aplikacjami (Google Drive, Dropbox i wieloma innymi), dzięki czemu nie będziesz musiał przeskakiwać między aplikacjami, aby znaleźć to, czego potrzebujesz.

ClickUp najlepsze funkcje

Struktura hierarchii : Użyj unikalnej Hierarchii Projektów ClickUp, aby zorganizować Obszary Robocze, Przestrzenie, Foldery i Listy, ułatwiając lokalizację i zarządzanie plikami, zachowując duży obraz na widoku

: Użyj unikalnej Hierarchii Projektów ClickUp, aby zorganizować Obszary Robocze, Przestrzenie, Foldery i Listy, ułatwiając lokalizację i zarządzanie plikami, zachowując duży obraz na widoku Widok listy : Filtruj i wyszukuj określone zadania lub pliki w oparciu o kryteria, takie jak terminy, priorytety lub typy plików, aby uzyskać przejrzysty przegląd obszaru roboczego

: Filtruj i wyszukuj określone zadania lub pliki w oparciu o kryteria, takie jak terminy, priorytety lub typy plików, aby uzyskać przejrzysty przegląd obszaru roboczego Niestandardowe kolory : Niestandardowe kolory list i folderów pozwalają wizualnie rozróżniać projekty lub wskazywać statusy, pomagając zidentyfikować obszary robocze na pierwszy rzut oka

: Niestandardowe kolory list i folderów pozwalają wizualnie rozróżniać projekty lub wskazywać statusy, pomagając zidentyfikować obszary robocze na pierwszy rzut oka Etykiety : Kategoryzuj pliki za pomocą etykiet i etykiet w oparciu o typ dokumentu, priorytet lub fazę projektu, poprawiając możliwości wyszukiwania i organizację

: Kategoryzuj pliki za pomocą etykiet i etykiet w oparciu o typ dokumentu, priorytet lub fazę projektu, poprawiając możliwości wyszukiwania i organizację ClickUp Dokumenty : Przechowuj wszystkie dokumenty firmowe pod jednym dachem i połącz je bezpośrednio z cyklami pracy

: Przechowuj wszystkie dokumenty firmowe pod jednym dachem i połącz je bezpośrednio z cyklami pracy ClickUp Brain : Analizuj e-maile, dokumenty i rozmowy za pomocą AI, aby zidentyfikować zadania, terminy i zależności, automatycznie generując priorytetową listę zadań, aby zaoszczędzić czas

: Analizuj e-maile, dokumenty i rozmowy za pomocą AI, aby zidentyfikować zadania, terminy i zależności, automatycznie generując priorytetową listę zadań, aby zaoszczędzić czas Połączone wyszukiwanie : Wyszukiwanie plików w ClickUp, połączonych aplikacjach lub na dysku lokalnym za pomocą niestandardowych komend, dostępnych z dowolnego miejsca w obszarze roboczym

: Wyszukiwanie plików w ClickUp, połączonych aplikacjach lub na dysku lokalnym za pomocą niestandardowych komend, dostępnych z dowolnego miejsca w obszarze roboczym Wiele widoków : Wybieraj spośród wielu Widoki ClickUp takich jak Widok listy, Kanban lub Widok wszystkiego, aby organizować i wizualizować pliki zgodnie z własnymi preferencjami

: Wybieraj spośród wielu Widoki ClickUp takich jak Widok listy, Kanban lub Widok wszystkiego, aby organizować i wizualizować pliki zgodnie z własnymi preferencjami Gotowe do użycia szablony: Użyj szablonów jak npSzablon struktury folderów do zarządzania projektami ClickUp aby ustawić spójne cykle pracy, śledzić postępy i zwiększyć odpowiedzialność zespołu

Limity ClickUp

Ze względu na szeroki szyk funkcji, nowi użytkownicy mogą mieć początkowo pewne trudności z nawigacją

Niektóre zaawansowane funkcje, takie jak szczegółowe niestandardowe ustawienia i integracje, nie są w pełni dostępne w aplikacji mobilnej

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc

: $7/miesiąc Business : $12/miesiąc na użytkownika

: $12/miesiąc na użytkownika Enterprise : Cena niestandardowa

: Cena niestandardowa ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (9,900+ recenzji)

: 4.7/5 (9,900+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,300+ recenzji)

2. Total Commander (najlepszy do zaawansowanych operacji na plikach i wsparcia FTP)

via Google Play Total Commander to darmowy menedżer plików, który łączy w sobie szyfrowanie plików, prosty interfejs i wbudowane narzędzie ZIP, aby stworzyć doświadczenie zarządzania plikami na Androidzie wykraczające poza podstawowe przeglądanie.

Niezależnie od tego, czy chodzi o porównywanie plików, zarządzanie serwerami FTP, czy też pakowanie i rozpakowywanie archiwów, Total Commander zapewnia pełną kontrolę nad plikami i pomaga bezpiecznie udostępniać je w różnych formatach.

Najlepsze funkcje Total Commander

Ochrona danych dzięki kodowaniu i dekodowaniu w formatach XXE, UUE i MIME, a także dzielenie i łączenie dużych plików

Przyjazny dla użytkownika wygląd dostępny zarówno w wersji 32-bitowej, jak i 64-bitowej, oferujący bezpośredni dostęp do Network Neighborhood

Dostęp do wbudowanego klienta FTP kompatybilnego z większością serwerów FTP i komputerów mainframe, umożliwiającego zdalne przesyłanie plików z łatwością

Obsługa plików ZIP przy użyciu technologii ZLIB i wsparcie dla formatów rozpakowywania, takich jak ARJ, ZIP i GZ

Kopiowanie plików bezpośrednio między archiwami, usprawniając zarządzanie plikami na urządzeniach z systemem Android

Limity Total Commander

Wymaga obejścia dla zapisu na karcie SD, szczególnie dla użytkowników Androida KitKat

Nie może kopiować plików w tle, wymagając aktywnego monitorowania podczas transferów

Opiera się na bibliotekach OLE2 dla funkcji "przeciągnij i upuść" i zaawansowanych funkcji

Wersja 16-bitowa nie ma wsparcia dla funkcji "przeciągnij i upuść"

Brak wsparcia dla wysokich znaków ASCII, co wpływa na języki z akcentami lub symbolami specjalnymi

Ceny Total Commander

Free

Total Commander oceny i recenzje

Capterra : Za mało recenzji

: Za mało recenzji G2: Za mało recenzji

3. X Plore File Manager (najlepszy do dwupanelowej nawigacji po plikach i bezproblemowego udostępniania)

via Google Play X-Plore File Manager wprowadza świeże spojrzenie na Androida oprogramowanie do udostępniania plików z dwupanelowym układem, który skraca czas kopiowania, przenoszenia i udostępniania plików na urządzeniu z systemem Android.

Niezależnie od tego, czy udostępniasz pliki przez Wi-Fi, uzyskujesz dostęp do pamięci masowej w chmurze, czy zarządzasz dyskami USB, X-Plore oferuje zestaw narzędzi do zarządzania i udostępniania plików. Kilka godnych uwagi funkcji to wsparcie dla napisów dla plików multimedialnych i wbudowane narzędzie kosza, które pomaga odzyskać przypadkowo usunięte pliki.

X Plore File Manager najlepsze funkcje

Widok dwóch folderów obok siebie, co ułatwia kopiowanie i przenoszenie plików między nimi

Bezproblemowy dostęp do urządzeń zewnętrznych, takich jak dyski USB lub pamięci masowe

Udostępnianie plików za pośrednictwem udostępnionej sieci Wi-Fi bez kłopotów z kablami

Odtwarzanie wideo z napisami bezpośrednio w aplikacji, wraz ze wsparciem dla widoku obrazów i innych typów plików

Łatwe przywracanie przypadkowo usuniętych plików za pomocą wbudowanego kosza

Przykład: Fotograf dzikiej przyrody powracający z podróży do Serengeti używa wbudowanego menedżera plików X-Plore do sortowania setek zdjęć RAW z karty SD na urządzenie z systemem Android. Korzystając z dwupanelowego układu, przenosi wybrane pliki bezpośrednio do skategoryzowanych folderów "Lwy", "Słonie" i "Krajobrazy" Funkcja kosza zapewnia, że wszelkie przypadkowe usunięcia można łatwo przywrócić, podczas gdy zintegrowany odtwarzacz wideo pomaga im przeglądać i przycinać klipy bez opuszczania aplikacji.

X Plore File Manager ograniczenia

Usunięte pliki z pamięci masowej w chmurze nie zawsze można odzyskać, więc użytkownicy muszą postępować ostrożnie

Urządzenia z systemem Android 14+ zgłaszają problemy z rozróżnianiem struktur folderów

Pojawiły się raportowania błędów, takich jak domyślne ukrywanie plików APK w niektórych wersjach

Problemy z połączeniem z Dyskiem Google i serwerami FTP z powodu powtarzających się podpowiedzi dotyczących logowania

Android 13+ wymaga uprawnień dla każdego podfolderu, co prowadzi do opóźnień

X Plore File Manager - ceny

Free

X Plore File Manager ocena i recenzje

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

4. Files (najlepszy do prostej organizacji plików i zarządzania pamięcią masową)

via Pliki Google Pliki to odpowiedź Google na sprawnego Androida oprogramowanie do organizacji plików .

Poza organizowanie plików i folderów , Files oferuje wbudowane rozwiązanie do wyczyszczenia pamięci podręcznej, usuwania zduplikowanych plików i odzyskiwania miejsca - wszystko bez konieczności dokonywania zakupów w aplikacji.

Dzięki intuicyjnemu projektowi i praktycznym funkcjom, Files jest przydatny dla użytkowników, którzy chcą wygodnego sposobu zarządzania plikami na swoich urządzeniach z Androidem.

Najlepsze funkcje aplikacji Files

Zarządzanie i widok dwóch folderów jednocześnie dla płynnej nawigacji bez ciągłego przełączania

Tworzenie i rozpakowywanie plików ZIP, RAR i 7z, z wbudowaną integracją z Google Drive, OneDrive i iCloud

Podgląd zdjęć, dokumentów i wideo bez ich otwierania, co pozwala zaoszczędzić czas podczas zarządzania plikami

Używanie skrótów z okna właściwości do identyfikowania i porównywania plików w celu uzyskania dokładności

Łatwa nawigacja po rozszerzonych systemach plików za pomocą widoku kolumnowego, niezależnie od głębokości lub rozmiaru katalogów

Limity plików

Niektóre pliki lub foldery mogą wymagać określonych uprawnień konta, komplikując dostępność

Uprawnienia dla wsparcia wielu okien często muszą być aktualizowane ręcznie po aktualizacji systemu

Wymaga ręcznego sortowania zduplikowanych lub nieautoryzowanych plików, co może być czasochłonne

Duplikaty w przechowywaniu plików mogą prowadzić do marnowania pamięci i nieefektywności

Najlepiej nadaje się do zadań zarządzania plikami na mniejszą skalę, przez co jest mniej idealny do operacji na dużą skalę

Pro Tip: Regularne usuwanie zduplikowanych plików w celu zwolnienia przestrzeni dyskowej i poprawy wydajności urządzenia.

Ceny plików

Free

Oceny i recenzje plików

Capterra : Za mało recenzji

: Za mało recenzji G2: Za mało recenzji

5. Amaze File Manager (najlepszy do bezpiecznego i wydajnego zarządzania przestrzenią plików)

via Google Play Dzięki otwartemu oprogramowaniu Amaze File Manager zapewnia przejrzystość i kontrolę użytkownika, a jednocześnie jest dostawcą potężnych narzędzi do zarządzania plikami.

Narzędzie to zostało zaprojektowane z myślą o użytkownikach, dla których priorytetem jest przestrzeń i bezpieczeństwo na ich urządzeniach z Androidem, niezależnie od tego, czy chodzi o ochronę prywatności za pomocą szyfrowania AES, czy też o łatwy dostęp do szczegółów pamięci masowej.

Najlepsze funkcje Amaze File Manager

zarządzanie i rozwijanie plików przechowywanych na platformach w chmurze za pomocą opcjonalnej wtyczki

Tworzenie serwerów FTP lub połączenie z zewnętrznymi klientami FTP w celu płynnego przesyłania plików

Dostęp do funkcji eksploratora głównego z wbudowaną przeglądarką bazy danych SQLite do zaawansowanych operacji na plikach

Zabezpieczanie plików za pomocą szyfrowania AES, wspieranego odciskiem palca lub hasłem, zgodnie z preferencjami użytkownika

Uzyskaj szczegółowe statystyki pamięci wewnętrznej i zewnętrznej na pierwszy rzut oka

Przykład: Niezależny konsultant prawny pracujący z domu polega na Amaze File Manager do zarządzania poufnymi plikami spraw. Używa funkcji szyfrowania AES do ochrony hasłem poufnych dokumentów przed udostępnianiem ich klientom za pośrednictwem bezpiecznej platformy w chmurze. Dzięki wglądowi w pamięć masową monitoruje dostępną pamięć, aby upewnić się, że zawsze jest przestrzeń na nowe sprawy.

Ograniczenia Amaze File Manager

Urządzenia z systemem KitKat mogą mieć problemy z wykonywaniem podstawowych operacji na zewnętrznej pamięci masowej, w tym na kartach SD

Dostęp do folderów nadrzędnych wymaga rozszerzenia przewijania, zwłaszcza w przypadku długich nazw folderów

Niektóre urządzenia z Androidem mogą komplikować ustawienie Amaze File Manager jako domyślnego menedżera plików

Użytkownicy nie mogą wyłączyć animacji, co niektórzy uważają za niewygodne

Naciśnięcie ikony opcji w widoku listy może być trudne ze względu na jej umiejscowienie

Ceny Amaze File Manager

Free

Amaze File Manager ocena i recenzje

Capterra : Za mało recenzji

: Za mało recenzji G2: Za mało recenzji

6. ES File Explorer (najlepszy do przesyłania plików i integracji z chmurą)

via Google Play Wyobraź sobie przesyłanie plików między urządzeniem a chmurą - może się to wydawać długim, uciążliwym procesem.

Zaprojektowany przez ES Global, ES File Explorer upraszcza ten proces, zapewniając płynny ruch plików w obu kierunkach. Niezależnie od tego, czy uzyskujesz dostęp do pamięci masowej w chmurze, zarządzasz plikami lokalnymi, czy odtwarzasz multimedia bezpośrednio w aplikacji, ES File Explorer jest wygodną opcją dla użytkowników Androida do zarządzania plikami.

Najlepsze funkcje ES File Explorer

Łatwe przeglądanie, przenoszenie, usuwanie, zmienianie nazw i organizowanie plików

Odtwarzanie plików audio i wideo bezpośrednio w aplikacji, oszczędzając czas na przeglądanie multimediów

Dostęp do plików systemowych i zarządzanie nimi dzięki zaawansowanym funkcjom na poziomie roota

Instalowanie i odinstalowywanie aplikacji bez wysiłku, z funkcjami czyszczenia nieużywanych aplikacji

Rozpakowywanie i rozpakowywanie folderów w celu wydajnego przechowywania i udostępniania plików

Ograniczenia ES File Explorer

Użytkownicy muszą upewnić się, że instalują bezpieczną i zaufaną wersję aplikacji ze względu na wcześniejsze kontrowersje związane z prywatnością

Ceny Eksploratora plików ES

Free

ES Pro : 6,99 USD miesięcznie

: 6,99 USD miesięcznie ES remove ads: $1.99

ES File Explorer ocena i recenzje

Capterra : Za mało recenzji

: Za mało recenzji G2: Za mało recenzji

7. Solid Explorer (najlepszy do bezpiecznego szyfrowania plików i dostępu na poziomie roota)

via Solid Explorer USP Solid Explorer polega na połączeniu eleganckiego wyglądu i konfigurowalnych motywów z funkcjami dostępu na poziomie roota.

Dzięki dwupanelowemu układowi, zarządzanie plikami lokalnymi i plikami w chmurze jest dziecinnie proste. Dodaj zaawansowane szyfrowanie, wsparcie dla archiwów i możliwość dostępu do plików na poziomie systemu; masz narzędzie, które naprawdę zasługuje na swoją nazwę.

Najlepsze funkcje Solid Explorer

Ochrona plików za pomocą hasła lub szyfrowania opartego na odciskach palców w celu zwiększenia bezpieczeństwa

Szybka lokalizacja plików dzięki wydajnej funkcji indeksowania aplikacji

Połączenie urządzenia z Androidem z komputerem PC za pośrednictwem serwera FTP w celu łatwego dostępu do plików lokalnych

Spersonalizuj interfejs aplikacji za pomocą dostosowywanych motywów, aby uzyskać indywidualne wrażenia

Łatwe zarządzanie plikami ZIP, 7ZIP i RAR w celu usprawnienia kompresji i wyodrębniania plików

Pro Tip: Włącz szyfrowanie plików dla poufnych dokumentów, aby zapewnić ich bezpieczeństwo, zwłaszcza podczas udostępniania plików.

Limity Solid Explorer

Zezwala stronom trzecim na dostęp do danych użytkownika za ich zgodą, podnosząc kwestie prywatności

Brak specjalnego narzędzia do analizy przestrzeni dyskowej, choć wykorzystanie przestrzeni można śledzić w szufladzie aplikacji

Ceny Solid Explorer

Free

Wersja płatna: $5.99

Recenzja Solid Explorer

Capterra : Za mało recenzji

: Za mało recenzji G2: Za mało recenzji

8. FX File Explorer (najlepszy do wielozadaniowego i przyjaznego dla multimediów zarządzania plikami)

via Google Play FX File Explorer jest dedykowany użytkownikom Androida, dla których liczy się elastyczność i przejrzysty interfejs.

Ta popularna aplikacja do zarządzania plikami na Androida oferuje darmowy moduł podstawowy i płatne dodatki, dzięki czemu płacisz tylko za to, czego używasz.

Zaprojektowany zarówno dla telefonów, jak i tabletów, oferuje tryb podwójnego widoku, integrację z pamięcią masową w chmurze i zaawansowane szyfrowanie, aby zapewnić porządek i bezpieczeństwo plików i multimediów.

FX File Explorer - najlepsze funkcje

Widok i zarządzanie dwoma folderami obok siebie, usprawniające wielozadaniowość

Korzystanie z gestów "przesuń, aby wybrać" i zwiększanie wydajności dzięki interfejsowi Material Design

Integracja z usługami w chmurze, takimi jak Dropbox, Google Drive i SugarSync

Zabezpieczanie plików za pomocą szyfrowania AES-256/AES-128 i wsparcie dla zaszyfrowanych plików zip

Uprość przeglądanie plików multimedialnych, sortując je według wykonawcy, albumu lub listy odtwarzania

FX File Explorer limits

Nie może otwierać plików APK pobranych ze sklepu Google Play

Wymaga przybliżonych uprawnień lokalizacji dla Androida 8.0 i nowszych, co budzi obawy o użyteczność

Użytkownicy mogą napotkać problemy z połączeniem z Dyskiem Google

FX File Explorer ceny

Model główny : Free

: Free Dodatki: Zależność od funkcji

FX File Explorer opinie

Capterra : Za mało recenzji

: Za mało recenzji G2: Za mało recenzji

9. Astro File Manager (najlepszy do łatwego sortowania plików, tworzenia kopii zapasowych i synchronizacji w chmurze)

via Google Play Astro File Manager to wszechstronne narzędzie do organizowania, przesyłania i tworzenia kopii zapasowych plików na urządzeniu z systemem Android.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz plikami w pamięci wewnętrznej, na kartach SD czy w chmurze, możliwość sortowania i kategoryzowania plików przez Astro oznacza koniec z niekończącym się przewijaniem w celu znalezienia tego, czego potrzebujesz. Aplikacja posiada również przydatną funkcję przechowywania w chmurze i lokalnie, która pozwala zarządzać zawartością w obu lokalizacjach.

Najlepsze funkcje Astro File Manager

Płynne przenoszenie, kopiowanie, zmienianie nazw i udostępnianie plików w pamięci wewnętrznej, na kartach SD i w chmurze

Organizowanie plików bez wysiłku w celu szybkiego dostępu przy minimalnym wysiłku

Zarządzanie zawartością na platformach w chmurze i lokalnej pamięci masowej, zapewniając elastyczność

Ograniczenia Astro File Manager

Brak funkcji cięcia i może wykazywać czkawkę wydajności na niektórych urządzeniach

Ukrywa rozszerzenia plików, przez co przeglądanie jest mniej intuicyjne dla niektórych użytkowników

Ceny Astro File Manager

Free

Astro File Manager opinie

Capterra : Za mało recenzji

: Za mało recenzji G2: Za mało recenzji

10. MiXplorer Silver (najlepszy do zaawansowanych wtyczek i udostępniania plików)

via MiXplorer MiXplorer to bogate w funkcje oprogramowanie do zarządzania plikami dla systemu Android, które umożliwia użytkownikom przenoszenie, tworzenie kopii zapasowych, zmianę nazwy, udostępnianie i kompresowanie plików, w tym plików w formatach specyficznych dla MiXplorer lub standardowych.

Dodatkowe wtyczki, takie jak Archiver, Image, Tagger i PDF są płatnymi opcjami rozwoju aplikacji.

Najlepsze funkcje MiXplorer Silver

Korzystaj z nieograniczonej liczby zakładek i wsparcia dla dwóch paneli w trybie poziomym, z funkcją przeciągania i upuszczania dla danych powstania zadań

Niestandardowe tryby widoku dla poszczególnych folderów i sortowanie plików bez wysiłku

Personalizacja zakładek w oparciu o typy plików, zapewniająca szybki dostęp do często używanych plików

Przykład: Analityk danych przeglądający raporty, arkusze kalkulacyjne i bazy danych w wielu formatach może korzystać z funkcji przeglądania MiXplorer w zakładkach, aby otwierać wiele katalogów jednocześnie. Aplikacja pomaga również przeciągać i upuszczać pliki do odpowiednich folderów i kompresuje zarchiwizowane dane do zaszyfrowanych plików ZIP w celu bezpiecznego udostępniania.

Ograniczenia MiXplorer Silver

Chociaż dostępnych jest wiele dodatków, tylko kilka z nich jest przydatnych do zadań w sieci lokalnej

Płatna wersja to przede wszystkim wsparcie dla rozwoju, a nie odblokowanie ekskluzywnych funkcji

Ceny MiXplorer Silver

Free

Płatna: $5.99

Recenzje MiXplorer Silver

G2 : Za mało recenzji

: Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

11. Root Explorer (najlepszy dla użytkowników root zarządzających plikami systemowymi i uprawnieniami)

via Root Explorer Root Explorer jest odpowiedni dla użytkowników Androida, którzy potrzebują pełnego dostępu do systemu plików swojego urządzenia, w tym ukrytego folderu danych.

Root Explorer umożliwia użytkownikom root zagłębianie się w pliki systemowe, zarządzanie uprawnieniami i wykonywanie zaawansowanych zadań, z którymi zwykłe menedżery plików nie mogą sobie poradzić. Dzięki wsparciu dla chmury i wielu zakładkom, aplikacja ta równoważy moc z wygodą, dzięki czemu jest niezbędnym narzędziem dla zaawansowanych technologicznie użytkowników, którzy wymagają większej kontroli nad swoimi urządzeniami.

przykład: Programista Androida rozwiązujący problem z aplikacją potrzebuje dostępu do plików systemowych, które zazwyczaj są ukryte. Korzystając z Root Explorera, może zagłębić się w folder danych, zmodyfikować uprawnienia do określonych plików i dodać zakładki do często używanych katalogów w celu łatwego dostępu. Wsparcie dla wielu zakładek umożliwia przełączanie się między dziennikami, folderami systemowymi i Dropbox w celu płynnego debugowania.

Najlepsze funkcje Root Explorer

Zarządzanie wieloma zakładkami jednocześnie i wsparcie dla chmury dzięki integracji z Google Drive i Dropbox

Łatwe modyfikowanie uprawnień plików za pomocą prostego długiego naciśnięcia żądanego pliku

Tworzenie zakładek dla szybkiego dostępu i udostępnianie plików przez e-mail lub Bluetooth

Limity Root Explorera

Rootowanie urządzenia unieważnia jego gwarancję, co zniechęca niektórych użytkowników do korzystania z Root Explorer

Zrootowane urządzenia mogą utracić dostęp do niektórych aplikacji o wysokim poziomie bezpieczeństwa

Modyfikowanie plików systemowych po zrootowaniu może prowadzić do nieprawidłowego działania urządzenia lub jego zablokowania

Ceny Root Explorer

Free

Płatny: $4.99

Opinie o Root Explorer

Capterra : Za mało recenzji

: Za mało recenzji G2: Za mało recenzji

Chaos w plikach? ClickUp mówi: "Nie na mojej zmianie"

Rozumiemy to - to błędny cykl: Stresujesz się, bo nie możesz znaleźć swoich dokumentów, a organizowanie ich przypomina wspinaczkę na Mount Everest.

To właśnie tutaj ClickUp wkracza do akcji.

Dzięki hierarchii projektów możesz od samego początku nadać każdemu plikowi odpowiednie miejsce w obszarze roboczym, przestrzeni lub folderze.

Potrzebujesz szybko coś zlokalizować? Funkcja Connected Search umożliwia natychmiastowe wyszukiwanie plików, nawet w połączonych aplikacjach.

Dodaj do tego konfigurowalne kolory, etykiety i gotowe do użycia szablony, a otrzymasz narzędzie, które przekształci chaos w przejrzystość.

Nie pozwól, by Twoje pliki rządziły. Zarejestruj się na ClickUp teraz i odzyskaj kontrolę!