Free Marketing Plan Templates for Google Dokumenty Google

Do premiery produktu pozostało zaledwie kilka tygodni. Twój zespół nie odnalazł się jeszcze pośród porozrzucanych zadań, e-maili i notatek. Terminy się zbliżają, dezorientacja narasta i nagle wydaje się, że to, co pewne, jest prawie niemożliwe do zrealizowania.

A gdyby tak jeden dobrze ustrukturyzowany dokument mógł zjednoczyć wszystkich i zapobiec opóźnieniu premiery - lub, co gorsza, jej fiasko?

Taką obietnicę daje szablon planu marketingowego w Dokumentach Google. Oferuje on elastyczny, oparty na współpracy sposób tworzenia map strategii marketingowych i łączenia zespołu wokół wspólnej wizji. Niezależnie od tego, czy uruchamiasz kampanię, zarządzasz produkcją zawartości, czy planujesz wydarzenie, odpowiedni szablon zapewnia, że każdy szczegół jest uwzględniony - pomagając ci działać pewnie i precyzyjnie.

Zapoznajmy się z najlepszymi szablonami, które upraszczają proces i pozwalają na ustawienie go w sposób gwarantujący powodzenie.

Co składa się na dobry szablon planu marketingowego w Dokumentach Google?

Dobry szablon planu marketingowego w Dokumentach Google powinien oferować strukturę, przejrzystość i łatwość użycia, aby pomóc teamom skutecznie planować cele marketingowe i realizować strategie marketingowe.

Zawiera on podstawowe elementy, takie jak:

Badanie rynku w celu zrozumienia trendów branżowych, konkurencji i niestandardowych potrzeb klientów

w celu zrozumienia trendów branżowych, konkurencji i niestandardowych potrzeb klientów Analiza grupy docelowej w celu określenia, kim są niestandardowi klienci i jak do nich dotrzeć

w celu określenia, kim są niestandardowi klienci i jak do nich dotrzeć Wyczyszczone cele , aby zdefiniować konkretne, mierzalne cele cele marketingowe które są zgodne z twoją strategią biznesową

, aby zdefiniować konkretne, mierzalne cele cele marketingowe które są zgodne z twoją strategią biznesową alokacja budżetu w celu efektywnej dystrybucji zasobów pomiędzy kampanie i kanały

w celu efektywnej dystrybucji zasobów pomiędzy kampanie i kanały Oś czasu w celu ustawienia realistycznych terminów i śledzenia projektów

w celu ustawienia realistycznych terminów i śledzenia projektów Mierniki wydajności do mierzenia powodzenia i dostosowywania strategii w oparciu o dane

Struktura ta pozwala firmom na efektywne tworzenie map kampanii, śledzenie postępów i wprowadzanie zmian w oparciu o dane marketingowe KPI .

Free Dokumenty Google szablony planów marketingowych

Stworzenie planu marketingowego może wiele zmienić w każdym biznesie, ale nie wszystkie szablony są sobie równe. Startupy potrzebują innego szablonu niż wielomilionowe przedsiębiorstwa; zespół ds. marketingu oprogramowania nie będzie w stanie pracować z tym samym szablonem co marka czekolady i prawdopodobnie będziesz potrzebować oddzielnych szablonów do marketingu wydarzeń i marketingu zawartości.

Właśnie dlatego zebraliśmy kilka najlepszych darmowych szablonów do marketingu eventowego szablonów planów marketingowych -Szablony planów marketingowych zawierają niezbędne funkcje, wskazówki i narzędzia, które pomogą Ci rozpocząć strategię marketingową, niezależnie od branży i celów.

1. Szablon planu marketingowego od CoSchedule

przez CoSchedule Uprość przepływ pracy swojego zespołu dzięki Szablon planu marketingowego CoSchedule . Został zaprojektowany tak, aby uporządkować każdy szczegół, zapewnić płynną współpracę i sprawić, że dostosowanie projektu będzie łatwe - ponieważ planowanie marketingowe nigdy nie powinno być uciążliwe.

Dzięki niestandardowym formularzom, które można udostępniać, można skrócić czas poświęcany na koordynowanie szczegółów i terminów, aby zebrać wszystkie wymagania dotyczące projektu po jego przesłaniu. Formularze te rejestrują wszystko, co jest potrzebne z góry, dzięki czemu Twój zespół może zakończyć pracę szybciej i z jasnymi specyfikacjami.

Zapewnij jakość i zgodność, dodając wymagane zatwierdzenia do cykli pracy, utrzymując projekty w zgodzie ze standardami firmowymi i branżowymi przed ich opublikowaniem.

Ponadto pulpit zespołu w CoSchedule zapewnia widok na żywo list rzeczy do zrobienia i bieżących projektów każdego pracownika, ułatwiając oddelegowanie i dostosowanie pracy do priorytetów zespołu.

Idealne rozwiązanie dla: Teamów marketingowych, które chcą uprościć planowanie i śledzenie projektów

2. Szablon raportowania mediów społecznościowych HubSpot

przez HubSpot Gotowy na osiąganie lepszych wyników z mediów społecznościowych? Szablon raportowania mediów społecznościowych HubSpot jest dostawcą ustrukturyzowanego, przyjaznego dla użytkownika sposobu śledzenia wskaźników. Dostępny w wielu formatach, pomaga być na bieżąco z danymi i łatwo śledzić postępy.

Dla każdej używanej platformy - niezależnie od tego, czy jest to Facebook, Twitter, Instagram czy LinkedIn - szablon ten pomaga udokumentować istotne punkty danych, w tym liczbę odbiorców, posty marki, całkowite zaangażowanie i wskaźniki zaangażowania. Ponadto umożliwia śledzenie zmian miesiąc do miesiąca (MoM) w celu uzyskania wglądu w kluczowe trendy i obszary wzrostu.

Szablon HubSpot zawiera również sekcje do raportowania pozyskanych mediów, takich jak wzmianki, potencjalny zasięg i potencjalne wyświetlenia dla każdego kanału, wraz z porównaniami MoM. Ta funkcja jest idealna do oceny organicznej ekspozycji marki i widoczności platformy.

Dzięki temu ustrukturyzowanemu raportowaniu Twój zespół może podejmować świadome decyzje, optymalizować wysiłki w mediach społecznościowych i prezentować wyniki podkreślające postęp i wpływ.

Idealny dla: Menedżerów mediów społecznościowych śledzących wyniki na wielu platformach

3. Szablon informacji prasowej o wydarzeniu autorstwa HubSpot

przez HubSpot Ogłoś swoje wydarzenie za pomocą Szablon informacji prasowej o wydarzeniu HubSpot . Twórz przyciągające uwagę nagłówki, udostępniaj najważniejsze wydarzenia i upewnij się, że Twoja wiadomość dotrze do rynku docelowego - a wszystko to w dopracowanym formacie, który możesz dostosować do swoich potrzeb.

Szablon można pobrać w formacie Microsoft Word, Dokumenty Google lub PDF. Możesz również przenieść informację prasową na papier firmowy, aby nadać jej profesjonalny charakter.

Zacznij od przykuwającego uwagę nagłówka. Następnie podaj datę premiery i miasto, w którym odbędzie się wydarzenie. Na koniec przedstaw wydarzenie, podkreślając szczegóły dotyczące tego, co, kiedy i gdzie.

Możesz rozwinąć wydarzenie w dwóch lub trzech akapitach, omawiając unikalne aspekty lub działania. Nie zapomnij podać danych kontaktowych do osoby odpowiedzialnej za komunikację.

idealny dla: Teamów PR, które chcą tworzyć zapowiedzi wydarzeń, które przyciągają uwagę i skutecznie przekazują kluczowe szczegóły

Ciekawostka: Badania pokazują, że najlepszym dniem na wysłanie informacji prasowej o wydarzeniu jest Wtorek rano, kiedy skrzynki odbiorcze są mniej zatłoczone, a czytelnicy są bardziej skupieni.

4. Szablon planu marketingu zawartości od Backlinko

przez Backlinko Czy masz trudności z opracowaniem spójnej strategii dotyczącej zawartości? Szablon planu marketingu zawartości Backlinko zawiera podejście krok po kroku do odkrywania pomysłów na zawartość, analizowania konkurencji i planowania kampanii w celu uzyskania maksymalnego wpływu.

Zacznij od znalezienia pomysłów na zawartość, korzystając z podpowiedzi i narzędzi angażujących odbiorców. Następnie przeanalizuj konkurencję, aby dostrzec luki w zawartości i zaplanować strategię. Na koniec skorzystaj ze wskazówek dotyczących promocji, aby zamienić zawartość w magnesy przyciągające ruch i zwiększyć jej zasięg.

Możesz również przeprowadzić analizę rynku konkurencyjnego, aby pomóc Ci zrozumieć, jak wyróżnić się na tle konkurencji strategia komunikacji marketingowej od konkurencji.

🌟Idealne dla: Teamów contentowych do generowania pomysłów na zawartość, analizowania konkurencji i zwiększania zasięgu

Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj funkcji Smart Compose w Dokumentach Google, aby przyspieszyć pisanie. Sugeruje ona zakończone zdania podczas pisania, pomagając zachować koncentrację i zwiększyć wydajność - zwłaszcza podczas długich sesji burzy mózgów!

Chociaż szablony te obiecują zaoszczędzić czas i dać ci więcej przestrzeni do działania, są one tylko punktem wyjścia do dobrze zorganizowanego cyklu pracy marketingowej.

Limity korzystania z szablonów planów marketingowych w Dokumentach Google

Dokumenty Google mogą być jednym z najpopularniejszych menedżerów dokumentów, ale to jedyna rzecz, którą robi dobrze. A doświadczeni marketerzy, tacy jak Ty, wiedzą, że to tylko wierzchołek góry lodowej dla skutecznego marketingu zarządzanie projektami marketingowymi .

Oto kilka limitów do rozważenia:

Brak scentralizowanego zarządzania zadaniami: Będziesz musiał przełączać się między Dokumentami i innymi platformami, aby przypisywać zadania, śledzić terminy i zarządzać marketingowymi cyklami pracy

Będziesz musiał przełączać się między Dokumentami i innymi platformami, aby przypisywać zadania, śledzić terminy i zarządzać marketingowymi cyklami pracy Podstawowe dostosowanie szablonów: Szablony w Dokumentach Google są nieco sztywne i mogą wymagać ręcznego rozszerzenia, aby spełnić konkretne potrzeby związane z celami marketingowymi

Szablony w Dokumentach Google są nieco sztywne i mogą wymagać ręcznego rozszerzenia, aby spełnić konkretne potrzeby związane z celami marketingowymi Brak opcji integracji: Dokumenty Google nie integrują się płynnie z innymi narzędziami marketingowymi, co ogranicza możliwość zarządzania i śledzenia wysiłków marketingowych na wielu platformach

Dokumenty Google nie integrują się płynnie z innymi narzędziami marketingowymi, co ogranicza możliwość zarządzania i śledzenia wysiłków marketingowych na wielu platformach Brak wizualnego zarządzania projektami: Dokumenty Google zawierają dużo tekstu, co oznacza, że tracisz dostęp do narzędzi wizualnych, takich jak wykresy Gantta, tablice Kanban lub widoki postępu zadań, które są niezbędne dla większych zespołów, aby uzyskać widoczność działań marketingowych

Alternatywy dla szablonów planów marketingowych dla Dokumentów Google

Limity szablonów Dokumentów Google podkreślają potrzebę lepszych alternatyw, które mogą udoskonalić Twój plan marketingowy proces planowania marketingowego . ClickUp to aplikacja do wszystkiego w pracy, umożliwiająca zespołom marketingowym planowanie, realizację i optymalizację kampanii z jednego obszaru roboczego.

Co najlepsze? Jest na tyle wszechstronna, że może być używana zarówno przez jednoosobowe zespoły marketingowe, jak i duże działy marketingu w inicjatywach marketingowych, takich jak media społecznościowe i marketing produktów. Płynnie dostosowuje się do każdej branży i celu marketingowego.

Brzmi zbyt dobrze, by mogło być prawdziwe?

Oto, co użytkownik ClickUp ma do powiedzenia na temat jego możliwości:

_W pełni konfigurowalne oprogramowanie do zarządzania zadaniami, do którego można się rozwijać w miarę zaznajamiania się z oprogramowaniem. Zaadaptowałem go do użytku w marketingu, zarządzaniu projektami, planowaniu mediów społecznościowych i opracowywaniu SOP Zweryfikowana recenzja G2 The Oprogramowanie do zarządzania projektami marketingowymi ClickUp oferuje narzędzia do śledzenia kampanii, kalendarze zawartości, współpracę zespołową i analizę wydajności, pomagając Businessowi dostosować wysiłki marketingowe do mierzalnych celów.

Zapoznaj się z tymi darmowymi szablonami do planowania marketingowego ClickUp, aby bezbłędnie zaplanować działania marketingowe - od początku do końca.

1. Szablon planu marketingowego ClickUp

Szablon planu marketingowego ClickUp

Szablon Szablon planu marketingowego ClickUp eliminuje stres związany z planowaniem marketingowym, przekształcając go w płynny proces. Dzięki temu szablonowi możesz ustawić jasne, osiągalne cele (np. podwojenie kwartalnych rejestracji na webinary w drugim kwartale) i podzielić je na możliwe do wykonania kroki (np. prowadzenie kampanii LinkedIn, oferowanie zachęt do uczestnictwa i tworzenie celowych kohort do promocji e-mail), utrzymując swój zespół zorganizowany i skoncentrowany na tym, co najważniejsze - powodzeniu.

Szablon oferuje elastyczne widoki zadań, w tym widok listy do organizowania i filtrowania zadań, widok tablicy do wizualizacji postępów według statusu lub priorytetu oraz widok osi czasu do liniowego planowania i harmonogramowania.

Pola niestandardowe, takie jak Kwartał, Wysiłek i Postęp umożliwiają szczegółowe śledzenie priorytetów zadań i stopnia ich zakończenia. Dzięki tym funkcjom Teams może efektywnie organizować strategie marketingowe i precyzyjnie śledzić wyniki.

Idealny dla: Teamów marketingowych koncentrujących się na przekształcaniu koncepcji wysokiego poziomu w praktyczne, wykonalne strategie

2. Szablon planu działań marketingowych ClickUp

Szablon planu działań marketingowych ClickUp

Jeśli chodzi o zapewnienie, że Twoje wysiłki marketingowe są zawsze na właściwym torze, szablon Szablon planu działań marketingowych ClickUp jest Twoim najlepszym sprzymierzeńcem. Pomaga on podzielić strategię na konkretne działania, przypisać zadania odpowiednim członkom zespołu i pociągnąć wszystkich do odpowiedzialności, zapewniając, że nic nie zostanie pominięte.

Możesz skutecznie śledzić swoje zadania dzięki wbudowanym terminom i przypomnieniom, utrzymując swój zespół zgodnie z harmonogramem i koncentrując się na osiąganiu kluczowych celów.

Szablon pełni również funkcje Niestandardowe statusy zadań ClickUp , niestandardowe pola i niestandardowe widoki, które pomogą Ci dostosować plan działania i upewnić się, że jest on idealnie dopasowany do Twoich celów marketingowych.

Idealny dla: Teamów, które chcą przekształcić śmiałe cele marketingowe w jasną, opartą na działaniach mapę drogową, która zapewnia wymierne wyniki

3. Szablon strategicznego planu marketingowego ClickUp

Szablon strategicznego planu marketingowego ClickUp

Szukasz narzędzia, które pomoże Ci odkryć nowe możliwości rynkowe i dostosować wysiłki Twojego zespołu? Szablon strategicznego planu marketingowego ClickUp zawiera wszystkie niezbędne informacje. Szablon ten pomaga w tworzeniu map planów działań, śledzeniu postępów i wykorzystywaniu danych, aby dotrzymać terminów i zmieścić się w budżecie podczas wdrażania strategii marketingowej strategia wejścia na rynek .

Wzbogać swój plan marketingu zawartości dzięki zaawansowanym funkcjom niestandardowym ClickUp, takim jak:

Niestandardowe Statusy : Efektywne śledzenie postępów dzięki statusom takim jak Do zrobienia, W trakcie, Do zatwierdzenia, Zakończone i Odrzucone

: Efektywne śledzenie postępów dzięki statusom takim jak Do zrobienia, W trakcie, Do zatwierdzenia, Zakończone i Odrzucone Pola niestandardowe : Zapisywanie istotnych szczegółów, takich jak kanały, daty publikacji, filary zawartości i inne w 15 Pola niestandardowe w ClickUp dla łatwej wizualizacji i zarządzania

: Zapisywanie istotnych szczegółów, takich jak kanały, daty publikacji, filary zawartości i inne w 15 Pola niestandardowe w ClickUp dla łatwej wizualizacji i zarządzania Widoki niestandardowe: Uzyskaj dostęp do swojego planu poprzez siedem unikalnych Niestandardowe widoki w ClickUp , takich jak Daty publikacji, Oś czasu działu i Widok zawartości, zapewniając, że wszystko jest dobrze zorganizowane i dostępne

Idealne rozwiązanie dla: Businessów chcących poprawić swoje podejście marketingowe, niezależnie od tego, czy budują strategię od zera, czy udoskonalają istniejącą w celu uzyskania najwyższej wydajności

4. Szablon planu marketingu zawartości ClickUp

Szablon planu marketingu treści ClickUp

Szablon ClickUp Content Marketing Plan ułatwia przekształcanie pomysłów w zawartość, która trafia do odbiorców. Pomaga dostosować zawartość do celów marketingowych, zdefiniować docelowe grupy demograficzne i zapewnić, że Twój zespół konsekwentnie dostarcza angażującą, wartościową zawartość, która przekłada się na powodzenie, takie jak zwiększone zaangażowanie, konwersje i wykwalifikowani potencjalni klienci.

Szablon zawiera wszechstronne widoki zadań, takie jak np:

Widok listy do grupowania i sortowania zadań

do grupowania i sortowania zadań Widok kalendarza do wizualizacji harmonogramów publikacji

do wizualizacji harmonogramów publikacji Widok osi czasu do śledzenia produkcji zawartości według typu lub działu oraz

do śledzenia produkcji zawartości według typu lub działu oraz Widoki Tablicy do organizowania zadań według statusu lub sceny zawartości

Pola niestandardowe zawierają szczegóły zadania z opcjami takimi jak Typ zawartości, Kanały, Data publikacji i Recenzent dla efektywnego śledzenia. Funkcje takie jak pola oceny do oceny jakości wyjściowej, pola strony internetowej dla połączonych zawartości i listy rozwijane dla etapów zatwierdzania zapewniają precyzyjne zarządzanie każdym szczegółem.

Idealne rozwiązanie dla: Twórców treści, teamów marketingowych i firm, które chcą wzmocnić swoje połączenie z odbiorcami poprzez przemyślane i celowe strategie dotyczące zawartości

5. Szablon planu zawartości ClickUp

Szablon planu zawartości ClickUp

Solidny plan zawartości jest kluczem do utrzymania wysiłków marketingowych na właściwym torze i dotarcia do odbiorców. Dzięki Szablon planu zawartości ClickUp , możesz bez wysiłku organizować, planować i poświęcać każdej zawartości uwagę, na jaką zasługuje, zapewniając silne zaangażowanie i pomagając osiągnąć cele biznesowe.

Szablon ten organizuje wszystkie materiały marketingowe i działania badawcze, aby pomóc w osiągnięciu celów strategii zawartości. Pomaga również w tworzeniu map celów, organizowaniu zadań i śledzeniu każdego kroku planowania zawartości.

Plusy, Dokumenty ClickUp ułatwia współpracę, przechowując notatki, pomysły i zasoby zespołu w jednym miejscu.

Idealny dla: Twórców treści, menedżerów mediów społecznościowych i teamów marketingowych do tworzenia spójnej i skutecznej strategii zawartości

👀 Do zrobienia? pierwszy kurs marketingu został zaoferowany na Uniwersytecie Michigan w 1902 roku.

6. Szablon planu marketingowego wydarzenia ClickUp

Szablon planu marketingowego wydarzenia ClickUp

Szablon Szablon planu marketingowego wydarzenia ClickUp eliminuje kłopoty związane z zarządzaniem wydarzeniami. Od planowania po realizację, przechowuje wszystko w jednym miejscu, umożliwiając śledzenie postępów, ustalanie priorytetów zadań i ustalanie jasnych celów w celu spotkania.

Podziel swoje działania związane z planowaniem wydarzeń, tworząc Zadania ClickUp dla każdego elementu działania, przypisywanie ich do członków zespołu i monitorowanie postępów w czasie rzeczywistym.

Szablon pomaga zarządzać harmonogramem poprzez śledzenie czasu spędzonego nad każdym zadaniem i dostosowywanie osi czasu w razie potrzeby. Daje również jasny widok na to, kto jest odpowiedzialny za co, pomagając zespołowi pozostać w zgodzie i skupić się na powodzeniu wydarzenia.

Idealne dla: Menedżerów wydarzeń i teamów marketingowych, którzy chcą udoskonalić koordynację wydarzeń i zapewnić ich sprawną realizację od początku do końca

7. Szablon planu sprzedaży i marketingu ClickUp

Szablon planu sprzedaży i marketingu ClickUp

Aby zwiększyć przychody i pozostać konkurencyjnym, musisz dostosować swoje wysiłki sprzedażowe i marketingowe do ogólnych celów biznesowych. Szablon planu sprzedaży i marketingu ClickUp pomaga efektywnie organizować zasoby, ustawiać cele i monitorować postępy, aby zapewnić współpracę marketingu i sprzedaży.

Szablon ten ułatwia:

Tworzenie Cele ClickUp oraz ustawienie celów i wskaźników KPI do mierzenia powodzenia

Wizualizuj zadania i procesy za pomocą Pulpity ClickUp promocja współpracy między Teamsami

Śledzenie wyników w czasie rzeczywistym, aby w razie potrzeby wprowadzać korekty oparte na danych

Dzięki szablonowi planu sprzedaży i marketingu ClickUp Twój zespół może skupić się na spójnych, skutecznych strategiach, które wspierają ogólne cele biznesowe i napędzają wzrost.

Idealny dla: Teamów sprzedażowych i marketingowych, które chcą skupić się na strategiach bezpośrednio stymulujących rozwój Businessu

8. Szablon planu kampanii marketingowej ClickUp

Szablon śledzenia i analizy kampanii ClickUp

Z szablonem Szablon planu kampanii marketingowej ClickUp zarządzanie kampaniami marketingowymi staje się znacznie łatwiejsze. Umożliwia śledzenie wszystkiego w jednym okienku - wydatków, wydajności i kreacji - zapewniając, że kampanie są dobrze zorganizowane i zoptymalizowane pod kątem powodzenia.

Szablon ten zawiera pole Progress Auto do automatycznego śledzenia zakończenia zadania oraz pole Dropdown do segmentacji odbiorców.

Pole Website przechwytuje adresy URL, podczas gdy pole Money umożliwia budżetowanie poprzez formatowanie wartości takich jak wydatki, CPC i CPM w dowolnej walucie. Pola numeryczne obsługują metryki, takie jak kliknięcia, konwersje i wyświetlenia.

Pole Formuła ułatwia zaawansowane obliczenia, obliczając kluczowe metryki, takie jak CTR, CPA i pozostały budżet marketingowy, co sprawia, że zarządzanie kampaniami marketingowymi bez wysiłku i w oparciu o dane.

Idealny dla: Teamów marketingowych szukających kompleksowego rozwiązania do zarządzania i mierzenia każdego szczegółu swoich kampanii z łatwością

👀 Czy wiesz, że Według badania McKinsey, tylko 37% liderów marketingu twierdzi, że ustanowili skuteczne metody współpracy w ramach zespołu marketingowego i z innymi obszarami biznesowymi, takimi jak eCommerce, rozwój produktów i sprzedaż. To ogromna szansa na poprawę!

9. Szablon planu marketingowego w mediach społecznościowych ClickUp

Szablon planu marketingowego ClickUp w mediach społecznościowych

Według Statista, ponad 5 miliardów ludzi korzystało z mediów społecznościowych w 2024 roku i projektuje się, że liczba ta osiągnie prawie 6 miliardów do 2027 roku. Ten wzrost sprawia, że silna obecność w mediach społecznościowych - i solidny plan dotyczący zawartości - jest niezbędna dla firm, aby skutecznie się angażować.

Z Szablon planu marketingowego w mediach społecznościowych ClickUp , można uprościć proces tworzenia i tworzenia postów, co czyni go nieocenionym zasobem dla każdego zespołu zajmującego się marketingiem w mediach społecznościowych.

Szablon ten umożliwia planowanie, tworzenie i organizowanie całej zawartości w jednym miejscu. Pomaga:

Przygotować streszczenie, aby nakreślić cele mediów społecznościowych

Opracować strategiczne podejście, aby zrealizować cele określone w planie biznesowym

Zaplanować i efektywnie zarządzać postami na wielu platformach

Idealne dla: Teams mediów społecznościowych, którzy chcą uporządkować swoje pomysły na zawartość, być na bieżąco z harmonogramami i upewnić się, że każdy post jest zgodny z ich celami marketingowymi

🧠 Ciekawostka: Generacja Z jest jedyną grupą demograficzną, która priorytetowo traktuje jakość wideo (52%) nad wiarygodnością i autentycznością (48%).

10. Szablon kalendarza marketingowego ClickUp

Szablon kalendarza marketingowego ClickUp

Planowanie zawartości i kampanii stało się znacznie łatwiejsze dzięki szablonowi Szablon kalendarza marketingowego ClickUp . Szablon ten pomaga stworzyć mapę całej strategii dotyczącej zawartości i zapewnia dotrzymanie wszystkich terminów.

Użyj go do:

Śledzenia postępów dzięki statusom takim jak Cancled, Complete, In Progress, In Review i Needs Attention

Zarządzać terminami i budżetami dzięki dodatkowym atrybutom

Uzyskać dostęp do różnych widoków, takich jak Widok listy procesów marketingowych i Widok tabeli budżetu w celu łatwego dostępu do informacji

i w celu łatwego dostępu do informacji Ulepszone funkcje śledzenia czasu projektu, etykiety i ostrzeżenia o zależnościach

Idealny dla: Twórców treści i marketerów, którzy chcą w prosty sposób organizować, planować i śledzić swoje kampanie i zawartość w jednym miejscu

Ulepsz swój plan strategii marketingowej dzięki ClickUp

Podczas gdy darmowe szablony planów marketingowych w Dokumentach Google zapewniają podstawowe ramy, ClickUp wykracza poza nie, łącząc elastyczne szablony z solidnymi funkcjami zarządzania projektami - wszystko na jednej platformie.

Dzięki ClickUp nie tylko tworzysz plan marketingowy; budujesz dynamiczny, gotowy do działania plan marketingowy strategię promocji która ewoluuje wraz z Twoimi celami.

Oto, co wyróżnia ClickUp:

Dostosowywane szablony : Dopasuj każdy szczegół do swoich unikalnych potrzeb marketingowych

: Dopasuj każdy szczegół do swoich unikalnych potrzeb marketingowych Zintegrowane narzędzia : Śledzenie kampanii, zarządzanie budżetami i płynne dostosowywanie Teamsów

: Śledzenie kampanii, zarządzanie budżetami i płynne dostosowywanie Teamsów Wgląd w czasie rzeczywistym: Monitoruj wydajność i zmieniaj strategie, aby być na bieżąco

Przestań żonglować narzędziami i zacznij centralizować swoje wysiłki! Zacznij korzystać z ClickUp już dziś!