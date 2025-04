15 najlepszych pisarzy treści AI do szybszego tworzenia treści

AI przekształca dane powstania, czyniąc je szybszymi i bardziej wydajnymi niż kiedykolwiek. Jednak u podstaw świetnej zawartości nadal leży ludzkie podejście - empatia, kreatywność i osobowość, które rezonują z czytelnikami.

W tym miejscu wkraczają narzędzia AI. Zaprojektowane do współpracy z Tobą, a nie zastępowania Cię, radzą sobie z ciężkimi zadaniami, takimi jak automatyzacja powtarzalnych zadań, dzięki czemu możesz skupić się na tym, co najważniejsze: tworzeniu zawartości, która łączy i konwertuje.

Marketerzy, którzy wykorzystują AI jako część swojego procesu, widzą do 70% wzrost ROI . Z odpowiednimi narzędziami, AI jest nie tylko wydajne, ale i wzmacniające.

via Semrush Po zagłębieniu się w narzędzia AI do pisania, stworzyłem listę moich najlepszych wyborów - narzędzi, które wydawały się rozumieć, czego chcę, zamiast wypluwać zbyt wymyślny puch. Zanurzmy się w tę listę!

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

Poszukaj kreatorów zawartości AI, które generują wysokiej jakości, zgodne z faktami treści, umożliwiają personalizację wyników i są łatwe w użyciu.

Oto nasza lista 15 najlepszych dostępnych obecnie kreatorów zawartości AI:

ClickUp : Najlepszy do tworzenia treści AI i automatyzacji przepływu pracy

: Najlepszy do tworzenia treści AI i automatyzacji przepływu pracy Copy.ai : Najlepszy do bezwysiłkowego tworzenia zawartości na dużą skalę

: Najlepszy do bezwysiłkowego tworzenia zawartości na dużą skalę Rytr : Najlepszy do wszechstronnego generowania zawartości w różnych formatach

: Najlepszy do wszechstronnego generowania zawartości w różnych formatach Grammarly : Najlepsze do edycji zawartości

: Najlepsze do edycji zawartości Frase : Najlepsze do tworzenia i optymalizacji zawartości pod kątem SEO

: Najlepsze do tworzenia i optymalizacji zawartości pod kątem SEO Jasper.ai : Najlepszy do tworzenia zawartości opartej na AI w celach marketingowych

: Najlepszy do tworzenia zawartości opartej na AI w celach marketingowych Anyword : Najlepsze do tworzenia zawartości opartej na danych

: Najlepsze do tworzenia zawartości opartej na danych Writesonic : Najlepszy do tworzenia zawartości opartej na AI i optymalizacji SEO

: Najlepszy do tworzenia zawartości opartej na AI i optymalizacji SEO ChatGPT : Najlepszy do szybkiego, wszechstronnego pisania zawartości opartej na AI

: Najlepszy do szybkiego, wszechstronnego pisania zawartości opartej na AI Wordtune : Najlepsze do szybkiego dostosowywania tonu i prostego przepisywania treści

: Najlepsze do szybkiego dostosowywania tonu i prostego przepisywania treści Sudowrite : Najlepsze dla pisarzy fikcji szukających kreatywnej pomocy opartej na AI

: Najlepsze dla pisarzy fikcji szukających kreatywnej pomocy opartej na AI Article Forge : Najlepszy do automatyzacji generowania długich formatów zawartości

: Najlepszy do automatyzacji generowania długich formatów zawartości Quillbot : Najlepszy do udoskonalania zawartości i zwiększania przejrzystości

: Najlepszy do udoskonalania zawartości i zwiększania przejrzystości Hypotenuse AI : Najlepsze dla marek e-commerce skalujących dane powstania zawartości

: Najlepsze dla marek e-commerce skalujących dane powstania zawartości Aplikacja Hemingway: Najlepsza dla entuzjastów zwięzłego i jasnego pisania

Czego powinieneś szukać w AI Content Writerze?

Po eksperymentowaniu z prawie każdym autorem treści AI, jakiego udało mi się znaleźć, przy piątej próbie miałem krystalicznie czysty pomysł na to, co wyróżnia najlepszych autorów treści AI. Oto podsumowanie:

Jakość wyjściowa zawartości : Nie wszystkie narzędzia do pisania AI są sobie równe - zawsze szukaj narzędzi, które równoważą kreatywność z przejrzystością

: Nie wszystkie narzędzia do pisania AI są sobie równe - zawsze szukaj narzędzi, które równoważą kreatywność z przejrzystością Łatwość użycia : Najlepsze narzędzia AI do pisania są intuicyjne, nawet dla osób nietechnicznych. Wybierz narzędzie, którego obsługa nie wymaga doktoratu z AI

: Najlepsze narzędzia AI do pisania są intuicyjne, nawet dla osób nietechnicznych. Wybierz narzędzie, którego obsługa nie wymaga doktoratu z AI Dostępność personalizacji : Dobre narzędzia AI pozwalają na zawartość niestandardową dla odbiorców docelowych w kampaniach marketingowych (lub kampaniach reklamowych w Google Ads)- personalizacja jest kluczem do utrzymania głosu marki

: Dobre narzędzia AI pozwalają na zawartość niestandardową dla odbiorców docelowych w kampaniach marketingowych (lub kampaniach reklamowych w Google Ads)- personalizacja jest kluczem do utrzymania głosu marki Dokładność zawartości: Generatory pisania AI mogą być kreatywne, czasami zbyt kreatywne. Poszukaj narzędzi, które priorytetowo traktują dokładność - od tego zależy twoja strategia SEO i wiarygodność

Pro Tip: Samodzielne dostarczanie danych to najlepszy sposób na zapewnienie, że zawartość generowana przez AI jest zgodna z faktami. Wyszukaj wiarygodne statystyki lub liczby, dostarcz je swoim asystentom pisania AI i poproś ich o wplecenie ich w zawartość w odpowiedni i wartościowy sposób.

Cena : Świetna zawartość nie powinna rozbijać banku. Znajdź narzędzie, które oferuje elastyczne ceny i wystarczający zwrot z inwestycji

: Świetna zawartość nie powinna rozbijać banku. Znajdź narzędzie, które oferuje elastyczne ceny i wystarczający zwrot z inwestycji Limity słów : Zastanów się, ile zawartości będziesz potrzebować. Wiele platform AI oferuje zarówno ograniczone, jak i nielimitowane plany, więc wybierz taki, który odpowiada twoim potrzebom

: Zastanów się, ile zawartości będziesz potrzebować. Wiele platform AI oferuje zarówno ograniczone, jak i nielimitowane plany, więc wybierz taki, który odpowiada twoim potrzebom Oferowane szablony: Szablony to sekretny sos. Upewnij się, że narzędzie ma wiele gotowych do użycia formatów, które odpowiadają twoim potrzebom w zakresie content marketingu

Przeczytaj również: 7 szablonów do pisania treści za darmo dla szybszego tworzenia danych

15 najlepszych pisarzy treści AI

To jest moment, na który czekałeś - ostateczna lista autorów treści AI, którzy zapewniają wyniki na najwyższym poziomie. Zanurzmy się!

1. ClickUp (najlepszy do tworzenia treści AI i automatyzacji przepływu pracy)

edytuj dokumenty w czasie rzeczywistym, śledź zmiany i upewnij się, że wszyscy są na tej samej stronie dzięki ClickUp Docs_ ClickUp ma wszystko, czego szukałem w narzędziu do pisania AI - i nie tylko.

Oczywiście, jest pełen szablonów dla każdego zadania i typu zawartości, jaki można sobie wyobrazić, i jest idealnym oprogramowaniem do zarządzania projektami, aby śledzić terminy, nadchodzące projekty i wskaźniki wydajności. Ale to, co naprawdę kocham, to jego genialna AI. ClickUp Brain to jak posiadanie profesjonalnego redaktora na szybkim wybieraniu. Nie tylko pomaga dopracować zawartość, ale sugeruje ulepszenia, które mają sens.

A co najlepsze? Wszystko - dosłownie wszystko - można przekształcić w zadanie.

Możesz przypisywać interesariuszy, rejestrować komunikację, a nawet osadzać zadania w Dokumenty ClickUp do edycji w czasie rzeczywistym. Ja i moi redaktorzy możemy pracować razem, widzieć zmiany na bieżąco i uniknąć dramatu "Kto co edytował?".

otrzymuj inteligentne sugestie, aby poprawić przejrzystość, spójność i ogólną jakość dzięki ClickUp_

Pozwól mi to rozbić:

Generowanie pomysłów i briefów : Szukasz inspiracji? ClickUp Brain wykorzystuje swoje supermoce AI, aby tworzyć pomysły na zawartość i szczegółowe briefy, które idealnie pasują do Twoich celów

: Szukasz inspiracji? ClickUp Brain wykorzystuje swoje supermoce AI, aby tworzyć pomysły na zawartość i szczegółowe briefy, które idealnie pasują do Twoich celów Twórz zautomatyzowane posty w mediach społecznościowych : Od burzy mózgów po planowanie, ClickUp Brain cię wspiera. Zapewnia spójność postów w mediach społecznościowych na różnych platformach bez konieczności ręcznego przesyłania

: Od burzy mózgów po planowanie, ClickUp Brain cię wspiera. Zapewnia spójność postów w mediach społecznościowych na różnych platformach bez konieczności ręcznego przesyłania Uporaj się z blokiem pisarskim: Gapisz się na pustą stronę? ClickUp Brain generuje wysokiej jakości szkice w ciągu kilku minut, oszczędzając czas i pobudzając kreatywność

Gapisz się na pustą stronę? ClickUp Brain generuje wysokiej jakości szkice w ciągu kilku minut, oszczędzając czas i pobudzając kreatywność Współpraca w czasie rzeczywistym : ClickUp Docs ratuje mi życie, gdy potrzebuję opinii lub edycji. To jak Dokumenty Google, ale inteligentniejsze, z edycją na żywo i integracją zadań

: ClickUp Docs ratuje mi życie, gdy potrzebuję opinii lub edycji. To jak Dokumenty Google, ale inteligentniejsze, z edycją na żywo i integracją zadań Automatyzacja cyklu pracy: Automatyzacja ClickUp połączenie wszystkich narzędzi i procesów, dzięki czemu nic nie umknie Twojej uwadze. Mniej e-maili, więcej pisania

ClickUp najlepsze funkcje:

360-stopniowy widok : Oferuje ponad 15 niestandardowych widoków do zarządzania zadaniami i projektami

: Oferuje ponad 15 niestandardowych widoków do zarządzania zadaniami i projektami Asystent pisania AI : Dostawca ponad 100 narzędzi opartych na badaniach dla wysokiej jakości zawartości

: Dostawca ponad 100 narzędzi opartych na badaniach dla wysokiej jakości zawartości Narzędzia do współpracy : Umożliwienie pracy zespołowej z Tablicami, ClickUp Docs i Mapy myśli ClickUp Pulpity czasu rzeczywistego : Śledzenie postępów na pierwszy rzut oka vis Pulpity nawigacyjne ClickUp Niestandardowa automatyzacja : Obsługa powtarzalnych zadań w celu zaoszczędzenia czasu

: Umożliwienie pracy zespołowej z Tablicami, ClickUp Docs i Mapy myśli ClickUp Integracje aplikacji : Połączenie z ponad 1000 aplikacji dla usprawniona automatyzacja cyklu pracy Biblioteka szablonów : Dostęp do ponad 1000 konfigurowalnych szablonów dla wszystkich zespołów

: Połączenie z ponad 1000 aplikacji dla usprawniona automatyzacja cyklu pracy

Limity ClickUp

Dostęp premium : Free Plan i goście nie mają dostępu do funkcji AI

: Free Plan i goście nie mają dostępu do funkcji AI Krzywa uczenia się: Zaawansowane funkcje mogą wydawać się przytłaczające dla początkujących

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7 miesięcznie

$7 miesięcznie Business: $12 miesięcznie

$12 miesięcznie Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

Oceny i recenzje:

G2 : 4.7/5 (2,000+ recenzji)

: 4.7/5 (2,000+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,500+ recenzji)

Idealny dla: Teams szukających narzędzia typu "wszystko w jednym" do zarządzania projektami i tworzenia treści z wykorzystaniem AI.

📌 Reddit Consensus: Jak ClickUp AI redefiniuje wydajność ClickUp AI pomaga zespołom przekraczać granice, a użytkownicy wykorzystują funkcje takie jak podsumowania zadań, niestandardowe pola i wbudowane narzędzia AI w celu usprawnienia operacyjnego cyklu pracy. Jedna z wyróżniających się historii przedstawia zakład produkcyjny 3D, w którym AI jest wykorzystywana nie tylko do organizowania zadań produkcyjnych, ale także do tworzenia płynnej komunikacji z klientem i szkolenia pracowników bezpośrednio w ClickUp.

Od integracji przewodników SOP z OpenAI po generowanie inteligentnych aktualizacji dla interesariuszy, ClickUp AI nie tylko zarządza cyklami pracy - centralizuje je i usprawnia. Teams nie muszą już żonglować narzędziami; pracują mądrzej, szybciej i bardziej zespołowo.

wszechstronność ClickUp AI sprawia, że jest to niezbędne narzędzie dla teamów poszukujących innowacji w codziennych cyklach pracy.

2. Copy.ai (najlepsze do łatwego tworzenia zawartości na dużą skalę)

via Copy.ai Jeśli kiedykolwiek siedziałeś, wpatrując się w pusty ekran, pragnąc, aby właściwe słowa pojawiły się w magiczny sposób, znam to uczucie - i właśnie tam błyszczy Copy.ai.

Zasilany przez imponujący silnik GPT-3, ten asystent pisania AI pomaga w burzy mózgów, sporządzaniu szczegółowych raportów lub kształtowaniu odpowiedniego sloganu.

Byłem pod wrażeniem łatwości tworzenia cykli pracy, zapisywania czatów jako projektów i tworzenia spójnego głosu marki.

A co najlepsze? Jest tak intuicyjny, że mniej czasu spędzisz na jego rozgryzaniu, a więcej na tworzeniu.

Najlepsze funkcje Copy.ai

Generowanie wysokiej jakości zawartości : Tworzy zawartość zoptymalizowaną pod kątem SEO, od blogów po teksty sprzedażowe, w ciągu kilku sekund

: Tworzy zawartość zoptymalizowaną pod kątem SEO, od blogów po teksty sprzedażowe, w ciągu kilku sekund Spójność głosu marki : Niestandardowa zawartość odzwierciedlająca unikalny ton i przekaz

: Niestandardowa zawartość odzwierciedlająca unikalny ton i przekaz Wydajny cykl pracy : Automatyzacja zadań, takich jak podsumowywanie webinarów lub generowanie raportów z analizy konkurencji

: Automatyzacja zadań, takich jak podsumowywanie webinarów lub generowanie raportów z analizy konkurencji Funkcje współpracy : Umożliwia przestrzenie zespołowe dla wspólnej widoczności i usprawnionej produkcji zawartości

: Umożliwia przestrzenie zespołowe dla wspólnej widoczności i usprawnionej produkcji zawartości Wszechstronność: Obsługuje wiele typów zawartości, w tym podpisy, e-maile i kreatywne pisanie

Limity Copy.ai

Ograniczone możliwości tworzenia długich formularzy : Free Plan nie zapewnia wsparcia dla tworzenia długich formatów zawartości

: Free Plan nie zapewnia wsparcia dla tworzenia długich formatów zawartości Opóźnienia cyklu pracy : Tworzenie złożonych cykli pracy może trwać dłużej niż oczekiwano

: Tworzenie złożonych cykli pracy może trwać dłużej niż oczekiwano Obawy o koszty: Płatne plany mogą wydawać się drogie dla małych Teams lub freelancerów

Ceny Copy.ai

Free

Starter : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Zaawansowany: 249 USD/miesiąc

Copy.ai oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (180+ recenzji)

: 4.7/5 (180+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (60+ recenzji)

Reddit Consensus: ChatGPT, ale lepszy - tak mówią użytkownicy. Copy.ai przyciągnęło uwagę na Reddicie za rozwiązanie frustracji związanej z limitami użytkowania GPT-4. Użytkownicy doceniają fakt, że Copy.ai korzysta z GPT-4 bez tych samych ograniczeń, oferując nieograniczony dostęp wraz z pakietem szablonów i funkcji, które zwiększają jego funkcjonalność w zakresie danych powstania. Podczas gdy niektórzy uznali wersję próbną za restrykcyjną, inni zauważyli potencjalną wartość dla tych, którzy w dużym stopniu polegają na narzędziach takich jak ChatGPT, ale potrzebują większej elastyczności. Podsumowując:

via Reddit Idealny dla: Business i marketerów, którzy potrzebują bezwysiłkowego generowania zawartości na dużą skalę przy jednoczesnym zachowaniu spójności marki.

Przeczytaj również: 10 najlepszych alternatyw i konkurentów Copy AI

3. Rytr (najlepszy do wszechstronnego generowania zawartości w różnych formatach)

via Rytr Jeśli szukasz narzędzia do pisania AI, które jest intuicyjne i wszechstronne, Rytr jest doskonałym wyborem. W przeciwieństwie do narzędzi skierowanych wyłącznie do firm, jest on przeznaczony dla twórców zawartości, freelancerów i marketerów, którzy przedkładają opowiadanie historii i zaangażowanie nad złożoność techniczną.

To, co sprawia, że Rytr błyszczy, to jego prostota. Niezależnie od tego, czy chcesz przeredagować, skrócić lub rozwinąć zdanie, wystarczy wybrać typ zawartości, dostarczyć kontekst i pozwolić AI zająć się resztą.

Bonus: Rytr zawiera narzędzia SEO, takie jak analizator SERP i generator słów kluczowych, aby zapewnić dobrą pozycję zawartości.

Najlepsze funkcje Rytr

Wszechstronność pisania AI : Generuje posty na blogi, teksty reklam, konspekty i nie tylko dla ponad 40 typów zawartości

: Generuje posty na blogi, teksty reklam, konspekty i nie tylko dla ponad 40 typów zawartości Narzędzia do udoskonalania zawartości : Automatycznie zmienia słowa, skraca lub rozszerza zawartość dla lepszej przejrzystości

: Automatycznie zmienia słowa, skraca lub rozszerza zawartość dla lepszej przejrzystości Optymalizacja SEO : Zawiera analizator SERP i narzędzie do badania słów kluczowych, aby poprawić rankingi wyszukiwania

: Zawiera analizator SERP i narzędzie do badania słów kluczowych, aby poprawić rankingi wyszukiwania Sprawdzanie plagiatu : Zapewnia, że każda zawartość jest oryginalna i niepowtarzalna

: Zapewnia, że każda zawartość jest oryginalna i niepowtarzalna Współpraca w zespole : Oferuje funkcje zapewniające widoczność zespołu i udostępnianie projektów

: Oferuje funkcje zapewniające widoczność zespołu i udostępnianie projektów Rozszerzenie Chrome: Umożliwia bezproblemowe generowanie zawartości bezpośrednio w przeglądarce

Limity Rytr

Limit w wersji Free : Free Plan ma limit 10,000 znaków miesięcznie

: Free Plan ma limit 10,000 znaków miesięcznie Dokładność : Jak większość AI, czasami produkuje zawartość z nieścisłościami

: Jak większość AI, czasami produkuje zawartość z nieścisłościami Powtarzające się wyniki: Czasami generowana zawartość może wydawać się powtarzalna

Ceny Rytr:

Free

Unlimited : $7.50/miesiąc

: $7.50/miesiąc Premium: $24.16/miesiąc

Oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (800+ recenzji)

Idealny dla: Freelancerów i twórców treści potrzebujących wszechstronnej zawartości generowanej przez AI ze wsparciem SEO.

🧠 Czy wiesz: Blogerzy korzystający z narzędzi AI oszczędzają ok 30% czasu który normalnie spędziliby na tworzeniu wpisu na blogu. To tak, jakby zyskać dodatkową przerwę na kawę lub sesję burzy mózgów na artykuł.

Przeczytaj również: 10 programów do cyklu pracy nad zawartością dla Teamów Marketingowych

4. Grammarly (najlepszy do edycji zawartości)

via Grammarly Grammarly Premium to pozycja obowiązkowa dla każdego, kto chce udoskonalić i dopracować swoje teksty. W przeciwieństwie do innych narzędzi AI, które koncentrują się na generowaniu zawartości, Grammarly doskonale radzi sobie z optymalizacją tego, co już napisałeś.

Niezależnie od tego, czy jesteś pisarzem szlifującym swoją wersję roboczą, czy użytkownikiem zawartości generowanej przez AI, który chce udoskonalić wyniki, Grammarly podnosi jakość twojej pracy.

Oto jednak to, co kocham najbardziej: Grammarly płynnie integruje się z platformami takimi jak Dokumenty Google. Możesz skorzystać z niego, gdy potrzebujesz dodatkowego wsparcia, podobnie jak w przypadku GrammarlyGo, ale z dodatkową mocą wiodącego w branży narzędzia do sprawdzania gramatyki Grammarly.

Najlepsze funkcje Grammarly

Sprawdzanie gramatyki i pisowni : Identyfikuje i poprawia błędy gramatyczne z wiodącą w branży precyzją

: Identyfikuje i poprawia błędy gramatyczne z wiodącą w branży precyzją Korekta tonu : Analizuje i dostosowuje ton, aby pasował do zamierzonych odbiorców i celu

: Analizuje i dostosowuje ton, aby pasował do zamierzonych odbiorców i celu Generowanie podpowiedzi AI : Dostarcza do 2000 podpowiedzi w planie Pro, aby pomóc w rozszerzaniu tematów i przezwyciężaniu bloków pisarskich

: Dostarcza do 2000 podpowiedzi w planie Pro, aby pomóc w rozszerzaniu tematów i przezwyciężaniu bloków pisarskich Przepisywanie zdań : Oferuje rozwiązania umożliwiające przeformułowanie i poprawę jasności i przepływu jednym kliknięciem

: Oferuje rozwiązania umożliwiające przeformułowanie i poprawę jasności i przepływu jednym kliknięciem Wykrywanie plagiatu : Wykrywa zduplikowaną zawartość i tekst wygenerowany przez AI dla dodatkowej pewności

: Wykrywa zduplikowaną zawartość i tekst wygenerowany przez AI dla dodatkowej pewności Integracja z Dokumentami Google: Działa bezpośrednio w Dokumentach Google, zapewniając płynną edycję

Limity Grammarly

Limit funkcji mobilnych : Nie zawsze działa dobrze na urządzeniach mobilnych, z okazjonalnymi usterkami

: Nie zawsze działa dobrze na urządzeniach mobilnych, z okazjonalnymi usterkami Opóźnienia przy długiej zawartości : Duża zawartość może spowolnić działanie

: Duża zawartość może spowolnić działanie Nadgorliwe poprawki: Czasami sugeruje poprawki przed dokończeniem zdania, co może zakłócać przepływ tekstu

Cennik Grammarly

Free : $0/miesiąc

: $0/miesiąc Pro : $30/miesiąc

: $30/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Grammarly

G2 : 4.7/5 (9,700+ recenzji)

: 4.7/5 (9,700+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (7,000+ recenzji)

Reddit Consensus: Grammarly jest często polecane dla początkujących, szczególnie do wyłapywania niezręcznych sformułowań i poprawy zwięzłości zdań. Wielu użytkowników sugeruje, że jest przydatny przez kilka miesięcy, aby nauczyć się stylu pisania i typowych błędów, ale niektórzy użytkownicy Reddita uważają, że wypada słabo w porównaniu z bardziej zaawansowanymi opcjami, zwłaszcza jeśli masz ograniczony budżet.

via Reddit Idealny dla: Pisarzy, którzy chcą dopracować swoje szkice, poprawiając gramatykę, ton i styl.

5. Frase (najlepszy do tworzenia i optymalizacji zawartości pod kątem SEO)

via Frase Wyobraź sobie narzędzie, które nie tylko pomaga ci pisać, ale pomaga ci myśleć.

to potężne narzędzie do badań i optymalizacji zawartości pod kątem SEO. Zaprojektowany, aby usprawnić wczesne sceny powstania zawartości, Frase doskonale przekształca dane SERP i spostrzeżenia konkurencji w przydatne briefy treści, oszczędzając czas i wysiłek.

Wyróżniająca się funkcja? Narzędzia Wikipedia Concept Map i Topic Planner pomagają wizualizować pomysły i tworzyć klastry tematyczne - idealne do planowania długoterminowej strategii zawartości.

Najlepsze funkcje Frase

Badanie i planowanie zawartości: Analizowanie danych SERP i generowanie szczegółowych briefów treści w kilka sekund, oszczędzając godziny ręcznej pracy

Analizowanie danych SERP i generowanie szczegółowych briefów treści w kilka sekund, oszczędzając godziny ręcznej pracy Kreator konspektów: Twórz szczegółowe konspekty, pobierając dane od najlepszych konkurentów i integrując pytania użytkowników

Twórz szczegółowe konspekty, pobierając dane od najlepszych konkurentów i integrując pytania użytkowników Narzędzia do pisania oparte na AI: Korzystaj z ponad 36 narzędzi AI do generowania postów na blogu, list i nie tylko - a wszystko to w ponad 20 językach

Korzystaj z ponad 36 narzędzi AI do generowania postów na blogu, list i nie tylko - a wszystko to w ponad 20 językach Optymalizacja zawartości: Popraw SEO swojej zawartości dzięki integracji Frase z Google Search Console i analizie słów kluczowych

Popraw SEO swojej zawartości dzięki integracji Frase z Google Search Console i analizie słów kluczowych Obszar roboczy do współpracy: Organizuj swoje projekty za pomocą folderów, przydzielaj zadania i śledź postępy we współpracy zespołowej

Limity Frase

Koszty dodatkowe: Podczas gdy podstawowe plany są przystępne cenowo, niektóre funkcje, takie jak nielimitowane słowa AI i analiza ilości słów kluczowych, wymagają dodatkowych opłat

Podczas gdy podstawowe plany są przystępne cenowo, niektóre funkcje, takie jak nielimitowane słowa AI i analiza ilości słów kluczowych, wymagają dodatkowych opłat Sporadyczne usterki: Problemy z automatycznym odświeżaniem mogą zakłócić cykl pracy, jeśli nie zapisałeś swoich postępów

Problemy z automatycznym odświeżaniem mogą zakłócić cykl pracy, jeśli nie zapisałeś swoich postępów Krzywa uczenia się: Przy tak wielu funkcjach, początkującym może zająć trochę czasu, aby skutecznie poruszać się po wszystkim

Ceny Frase

wersja próbna: Free Trial

Solo: $15/miesiąc

$15/miesiąc Podstawowy: $45/miesiąc

$45/miesiąc **Teams:$115/miesiąc

Oceny i recenzje Frase

G2: 4.8/5 (290+ recenzji)

4.8/5 (290+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (ponad 330 recenzji)

Reddit Consensus: Frase jest wysoko ceniony za swój potencjał w zakresie ułatwiania badań i danych powstania zawartości, szczególnie dla niezależnych dziennikarzy, blogerów i marketerów. Użytkownicy chwalą wewnętrzną wyszukiwarkę i asystenta badawczego AI, które indeksują strony internetowe na podstawie zapytań, tworząc bibliografie i podsumowania źródeł w czasie rzeczywistym.

via Reddit Idealny dla: Content marketerów i specjalistów SEO poszukujących narzędzi do badań, briefów zawartości i optymalizacji.

Przeczytaj również: Zarządzanie projektami SEO - 8 wskazówek jak zoptymalizować cykl pracy [z szablonami]

6. Jasper.ai (najlepszy do tworzenia zawartości AI ukierunkowanej na marketing)

via Jasper.ai Jasper został stworzony specjalnie dla marketerów i to widać.

Od tworzenia przyjaznych dla SEO postów na blogu po generowanie podpisów na Instagramie, które zwiększają zaangażowanie, narzędzie to zostało zaprojektowane, aby pomóc zespołom marketingowym każdej wielkości skalować ich wysiłki bez utraty kreatywnej iskry.

Ustawienie Jasper wyróżnia się możliwością dostosowania zawartości do tonu i stylu marki.

Funkcje takie jak "Wyjaśnij mi to jak piątoklasista" zmieniają zasady gry, upraszczając złożone tematy, sprawiając, że zawartość techniczna lub niszowa staje się bardziej przystępna i angażująca dla szerszej publiczności - cenny atut dla marketerów, których celem są różne grupy demograficzne.

Najlepsze funkcje Jasper.ai

Marketing Editor : Tworzenie i udoskonalanie zawartości za pomocą jedynego edytora AI przeszkolonego w zakresie najlepszych praktyk marketingowych

: Tworzenie i udoskonalanie zawartości za pomocą jedynego edytora AI przeszkolonego w zakresie najlepszych praktyk marketingowych Niestandardowy głos marki : Upewnij się, że każda zawartość jest zgodna z tonem i stylem Twojej marki

: Upewnij się, że każda zawartość jest zgodna z tonem i stylem Twojej marki Biblioteka aplikacji AI : Dostęp do ponad 80 aplikacji dostosowanych do różnych potrzeb marketingowych, od postów na blogu po sekwencje e-maili

: Dostęp do ponad 80 aplikacji dostosowanych do różnych potrzeb marketingowych, od postów na blogu po sekwencje e-maili **Tryb SEO: Optymalizacja zawartości pod kątem wyszukiwarek bez konieczności korzystania z osobnego narzędzia

Generowanie i edycja obrazów: Generuj wizualizacje, aby uzupełnić swoją kopię

Limity Jasper.ai

Obawy związane z modelem subskrypcji : Ceny oparte są na liczbie słów, co może wydawać się ograniczające dla użytkowników tworzących duże ilości zawartości

: Ceny oparte są na liczbie słów, co może wydawać się ograniczające dla użytkowników tworzących duże ilości zawartości Zmagania z tematami niszowymi : Jasper.ai doskonale radzi sobie z ogólną zawartością marketingową, ale czasami zawodzi w przypadku wysoce specjalistycznych lub technicznych tematów

: Jasper.ai doskonale radzi sobie z ogólną zawartością marketingową, ale czasami zawodzi w przypadku wysoce specjalistycznych lub technicznych tematów Potrzebne sprawdzanie faktów: Podobnie jak większość narzędzi AI, Jasper wymaga ludzkiego redaktora do weryfikacji dokładności informacji

Ceny Jasper.ai

Creator Plan : 39 USD/miesiąc

: 39 USD/miesiąc Pro Plan : $59/miesiąc

: $59/miesiąc Business Plan: Ceny niestandardowe

Jasper.ai oceny i recenzje:

G2 : 4.7/5 (1,200+ reviews)

: 4.7/5 (1,200+ reviews) Capterra: 4.8/5 (1,800+ reviews)

Idealny dla: Teamów marketingowych skoncentrowanych na generowaniu zawartości dostosowanej do marki i przyjaznej dla SEO na dużą skalę.

Przeczytaj również: 15 najlepszych alternatyw i konkurentów Jasper AI

7. Anyword (najlepszy do tworzenia zawartości opartej na danych)

via Anyword Wyobraź to sobie: Właśnie skończyłeś pisać reklamę na Facebooku. Uważasz, że jest dowcipna, angażująca i dokładnie taka, jakiej potrzebują Twoi docelowi odbiorcy, aby kliknąć ten błyszczący przycisk "Kup teraz".

Problem? Nie dowiesz się, czy to działa, dopóki nie zostanie uruchomione - oto nieprzespane noce i niekończące się testy A / B.

Tutaj właśnie wkracza Anyword. To oparte na AI narzędzie do tworzenia zawartości nie tylko generuje kopie - przewiduje, jak dobrze będą działać.

🦸‍♂️ Wyobraź sobie, że masz pomocnika, który mówi ci: "Hej, ten nagłówek będzie konwertował o 20% lepiej", zanim klikniesz przycisk publikacji.

Jeśli jesteś podobny do mnie i chcesz przestać zgadywać i zacząć tworzyć zawartość, która działa, zanurzmy się w tym, co sprawia, że Anyword jest marzeniem marketera.

Najlepsze funkcje Anyword

Przewidywalny wynik wydajności : Zobacz, jak Twoja zawartość prawdopodobnie będzie działać przed publikacją, oszczędzając czas na testach A/B

: Zobacz, jak Twoja zawartość prawdopodobnie będzie działać przed publikacją, oszczędzając czas na testach A/B Kreator blogów : Szybsze tworzenie postów blogowych przyjaznych dla SEO dzięki sugerowanym konspektom, wstępom i zoptymalizowanym sekcjom

: Szybsze tworzenie postów blogowych przyjaznych dla SEO dzięki sugerowanym konspektom, wstępom i zoptymalizowanym sekcjom Biblioteka niestandardowych słów kluczowych : Zbuduj repozytorium często używanych terminów, aby zachować spójny przekaz i zwiększyć możliwości wyszukiwania

: Zbuduj repozytorium często używanych terminów, aby zachować spójny przekaz i zwiększyć możliwości wyszukiwania Tworzenie reklam z wykorzystaniem AI : Generowanie tekstu reklamy z wykorzystaniem AI dla platform takich jak Facebook, LinkedIn i Google z szablonami dostosowanymi do zaangażowania

: Generowanie tekstu reklamy z wykorzystaniem AI dla platform takich jak Facebook, LinkedIn i Google z szablonami dostosowanymi do zaangażowania Analiza wydajności: Śledzenie i porównywanie wariantów zawartości w różnych kanałach, aby znaleźć to, co działa najlepiej

Limity Anyword

Koncentracja na krótkich treściach : Nie jest idealny do długich projektów bez znaczącej ręcznej edycji

: Nie jest idealny do długich projektów bez znaczącej ręcznej edycji Wysoka cena za zaawansowane funkcje : Plany Data-Driven i Business Plan mogą być drogie dla mniejszych zespołów

: Plany Data-Driven i Business Plan mogą być drogie dla mniejszych zespołów Limit integracji: Opiera się na API, a nie na połączeniach typu plug-and-play

Cennik Anyword

Starter Plan : $49/miesiąc

: $49/miesiąc Data-Driven Plan : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Business Plan : $499/miesiąc

: $499/miesiąc Enterprise Plan: Ceny niestandardowe

Anyword oceny i recenzje

G2 : 4.8 (1,200+ recenzji)

: 4.8 (1,200+ recenzji) Capterra: 4.8 (390+ recenzji)

Idealny dla: Marketerzy skoncentrowani na wydajności, szukający analityki predykcyjnej do optymalizacji swoich tekstów.

8. Writesonic (najlepszy do tworzenia treści i optymalizacji SEO z wykorzystaniem AI)

via Writesonic Writesonic to narzędzie AI do pisania, które obiecuje zaoszczędzić czas i energię, tworząc różnorodną zawartość - od postów na blogu po reklamy i strony docelowe.

Możesz spodziewać się funkcji takich jak sprawdzanie faktów, niestandardowy głos marki i często zadawane pytania generowane przez AI.

Moją uwagę zwróciła wbudowana optymalizacja SEO i możliwość generowania zawartości w ponad 20 językach. Sprawia to, że narzędzie jest wszechstronnym wyborem dla blogerów, marketerów i właścicieli małych firm.

Przyjrzyjmy się jego najlepszym funkcjom i kilku dziwactwom, które zauważyłem podczas jego testowania.

Najlepsze funkcje Writesonic:

AI article writer : Tworzy dokładne i zoptymalizowane pod kątem SEO artykuły o długości do 5000 słów

: Tworzy dokładne i zoptymalizowane pod kątem SEO artykuły o długości do 5000 słów Niestandardowy głos marki : Dostosowuje ton i styl zawartości, aby odzwierciedlić unikalny głos użytkownika

: Dostosowuje ton i styl zawartości, aby odzwierciedlić unikalny głos użytkownika Sprawdzanie i optymalizacja SEO : Natychmiastowy dostawca wglądu w SEO na stronie i optymalizacje

: Natychmiastowy dostawca wglądu w SEO na stronie i optymalizacje Szablony zawartości : Oferuje ponad 80 szablonów dla blogów, postów w mediach społecznościowych, opisów produktów i nie tylko

: Oferuje ponad 80 szablonów dla blogów, postów w mediach społecznościowych, opisów produktów i nie tylko Wsparcie wielojęzyczne: Generuje zawartość w ponad 20 językach, aby poszerzyć zasięg odbiorców

Limity Writesonic:

Krzywa uczenia się : Niektóre funkcje, takie jak zaawansowane szablony, mogą wymagać czasu, aby je opanować

: Niektóre funkcje, takie jak zaawansowane szablony, mogą wymagać czasu, aby je opanować Sporadyczne nieścisłości : Sprawdzanie faktów jest niezbędne w przypadku artykułów o wysokim poziomie badań

: Sprawdzanie faktów jest niezbędne w przypadku artykułów o wysokim poziomie badań Braki w samouczkach: Bardziej szczegółowe przewodniki mogłyby ułatwić wdrożenie

Ceny Writesonic:

Free Plan

Indywidualny : 20 USD/miesiąc

: 20 USD/miesiąc Standard : $99/miesiąc

: $99/miesiąc Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Writesonic:

G2 : 4.7/5 (1,980+ recenzji)

: 4.7/5 (1,980+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (2,000+ recenzji)

Reddit Consensus: Writesonic jest ceniony za zdolność do szybkiego generowania wysokiej jakości zawartości, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla pisarzy borykających się z blokiem lub specyficznymi potrzebami w zakresie treści. Użytkownicy często porównują jego wydajność z innymi narzędziami, takimi jak Copymatic, zwracając uwagę na wyższą jakość zawartości.

via Reddit Idealny dla: Marketerzy i właściciele małych firm, którzy chcą zawartości opartej na AI z wbudowanymi funkcjami SEO.

Przeczytaj również: 18 najlepszych darmowych szablonów do postów, kampanii i zawartości w mediach społecznościowych

9. ChatGPT (najlepszy do szybkiego, wszechstronnego pisania zawartości z wykorzystaniem AI)

via ChatGPT Jedna czwarta firm raportowała oszczędności od 50 000 do 70 000 USD za pomocą ChatGPT.

Jest więc oczywiste, że marketerzy zwracają się do tego narzędzia, aby automatyzację procesu tworzenia zawartości .

Szczerze mówiąc, widzę w tym urok - oszczędza czas, obniża koszty i tworzy wysokiej jakości zawartość na dużą skalę.

Niezależnie od tego, czy tworzysz posty na blogu i opisy produktów, czy burzę mózgów w mediach społecznościowych, ChatGPT szybko i sprawnie wykona swoje zadanie.

Najlepsze funkcje ChatGPT

Oszczędność czasu : Generuje zawartość w kilka sekund, pomagając firmom dotrzymać napiętych terminów

: Generuje zawartość w kilka sekund, pomagając firmom dotrzymać napiętych terminów Różnorodność typów zawartości : Z łatwością obsługuje blogi, posty w mediach społecznościowych, opisy produktów i nie tylko

: Z łatwością obsługuje blogi, posty w mediach społecznościowych, opisy produktów i nie tylko Pomoc w czasie rzeczywistym : Dostawca reaguje na podpowiedzi w sposób zbliżony do ludzkiego, zmniejszając blokadę pisarską

: Dostawca reaguje na podpowiedzi w sposób zbliżony do ludzkiego, zmniejszając blokadę pisarską Efektywność kosztowa : Oferuje przystępne cenowo plany w porównaniu do zatrudniania pełnoetatowych pisarzy

: Oferuje przystępne cenowo plany w porównaniu do zatrudniania pełnoetatowych pisarzy Niestandardowe GPT: Umożliwia tworzenie dostosowanych modeli AI w celu dopasowania do konkretnych potrzeb biznesowych

Limity ChatGPT

Brak oryginalności : Może tworzyć powtarzalną lub pochodną zawartość bez uważnego podpowiedzi

: Może tworzyć powtarzalną lub pochodną zawartość bez uważnego podpowiedzi Wymagana edycja : Zawartość często wymaga dopracowania, aby dostosować się do głosu marki i zapewnić dokładność faktów

: Zawartość często wymaga dopracowania, aby dostosować się do głosu marki i zapewnić dokładność faktów Zależność od podpowiedzi: Jakość wyników w dużym stopniu zależy od jasności i szczegółowości danych wejściowych

Ceny ChatGPT

Free

Plus : $20/miesiąc

: $20/miesiąc Pro: $200/miesiąc

$200/miesiąc Teams : $25/użytkownika/miesiąc lub $30/użytkownika/miesiąc zależnie od planu

: $25/użytkownika/miesiąc lub $30/użytkownika/miesiąc zależnie od planu Enterprise: Niestandardowy cennik

ChatGPT oceny i recenzje

G2 : 4.7/5 (630+ recenzji)

: 4.7/5 (630+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (60+ recenzji)

📌 Konsensus Reddit: ChatGPT przeszedł długą drogę, a GPT-4 oferuje znaczące ulepszenia w stosunku do wcześniejszych wersji. Chociaż nadal brakuje mu osobowości i wymaga ostrożnych podpowiedzi, użytkownicy zgadzają się, że może on tworzyć przyzwoitą zawartość dla niektórych artykułów, szczególnie w połączeniu z ludzką edycją w celu zwiększenia przepływu i urozmaicenia.

via Reddit Idealny dla: Profesjonalistów i Businessu szukających szybkich, wszechstronnych danych powstania zawartości w różnych formatach.

Przeczytaj również: Free szablony kalendarzy zawartości dla mediów społecznościowych w Excelu i arkuszach kalkulacyjnych

10. Wordtune (najlepszy do szybkiego dostosowywania tonu i prostych przeróbek)

via Wordtune Kiedy po raz pierwszy wypróbowałem Wordtune, zaintrygowało mnie jego skupienie się na przepisywaniu i dostosowywaniu tonu.

Nie jest to najbardziej bogate w funkcje narzędzie, ale wykonuje solidną robotę, pomagając ci w dostosowaniu pisania pod kątem jasności, tonu i stylu. Jeśli kiedykolwiek wahałeś się, czy twój e-mail powinien brzmieć swobodnie czy formalnie, Wordtune działa jak zaufany pomocnik.

Ten oparty na AI asystent sugeruje przeróbki, poprawia frazowanie, a nawet pomaga z synonimami - idealny do szybkiej edycji, ale nie nadaje się do ciężkiego pisania lub wspólnych projektów.

Najlepsze funkcje Wordtune

Elastyczność tonacji : Bardzo podobała mi się możliwość przełączania między swobodnym i formalnym tonem za pomocą jednego kliknięcia

: Bardzo podobała mi się możliwość przełączania między swobodnym i formalnym tonem za pomocą jednego kliknięcia Sugestie ponownego pisania : Podświetlenie zdania dało mi zakres opcji do wyboru - niektóre lepsze niż inne, ale ogólnie przydatne

: Podświetlenie zdania dało mi zakres opcji do wyboru - niektóre lepsze niż inne, ale ogólnie przydatne Inteligentne synonimy : Sprytne narzędzie, które sugeruje alternatywy, zwłaszcza gdy zbyt często powtarzasz to samo słowo

: Sprytne narzędzie, które sugeruje alternatywy, zwłaszcza gdy zbyt często powtarzasz to samo słowo Narzędzie do podsumowywania : Przydatne do kondensowania długich akapitów w strawne podsumowania

: Przydatne do kondensowania długich akapitów w strawne podsumowania Opcje integracji: Działa dobrze jako rozszerzenie przeglądarki w Google Chrome, a nawet podłącza się do Microsoft Word

Limity Wordtune

Ograniczenia wersji Free : 10 przeróbek dziennie było limitem - zbyt szybko się przez nie przepaliłem

: 10 przeróbek dziennie było limitem - zbyt szybko się przez nie przepaliłem Sporadyczne chybienia: Niektóre sugestie nie trafiały w sedno, tracąc kontekst lub brzmiąc niezręcznie

Cennik Wordtune

Free : 10 przepisań dziennie

: 10 przepisań dziennie Plan zaawansowany : $4.19/miesiąc

: $4.19/miesiąc Unlimited Plan: $5.99/miesiąc

Wordtune oceny i recenzje

G2 : 4.6 (170+ recenzji)

: 4.6 (170+ recenzji) Capterra: 4.4 (75+ recenzji)

Idealny dla: Profesjonaliści potrzebujący szybkich poprawek i dostosowania tonu w celu dopracowania komunikacji.

11. Sudowrite (najlepszy dla pisarzy fikcji szukających kreatywnej pomocy opartej na AI)

via Sudowrite Kiedy natknąłem się na Sudowrite, byłem ciekawy, jak narzędzie AI może zaspokoić potrzeby pisarzy beletrystycznych.

Jest ono sprzedawane jako asystent pisania, który może pomóc w tworzeniu całych powieści lub scenariuszy podczas burzy mózgów.

Z mojego doświadczenia wynika, że to tak, jakby mieć współscenarzystę, który nigdy się nie męczy - choć czasami brakuje mu ludzkiego dotyku, aby historie były naprawdę żywe .

Najlepsze funkcje Sudowrite

Silnik fabularny : Prowadzi przez tworzenie postaci, wątków, a nawet pełnych rozdziałów. Świetnie nadaje się do rozpoczęcia szkicu

: Prowadzi przez tworzenie postaci, wątków, a nawet pełnych rozdziałów. Świetnie nadaje się do rozpoczęcia szkicu Rewrite and Expand : Oferuje przeformułowane lub rozszerzone wersje, aby utrzymać przepływ historii

: Oferuje przeformułowane lub rozszerzone wersje, aby utrzymać przepływ historii Magia burzy mózgów : Generuje nazwy, zwroty akcji i świeże pomysły, aby pobudzić kreatywność

: Generuje nazwy, zwroty akcji i świeże pomysły, aby pobudzić kreatywność Narzędzie do wizualizacji : Umożliwia generowanie wizualizacji postaci i budowanie świata - świetne, by pozostać zainspirowanym

: Umożliwia generowanie wizualizacji postaci i budowanie świata - świetne, by pozostać zainspirowanym Sugestie zwrotów akcji: Pomaga wprowadzić świeże zwroty akcji, gdy narracja wydaje się przewidywalna

Ograniczenia Sudowrite

Nieautentyczny głos : Chociaż uczy się na podstawie twojego stylu, to jednak od czasu do czasu błądzi, co sprawia, że edycja jest koniecznością

: Chociaż uczy się na podstawie twojego stylu, to jednak od czasu do czasu błądzi, co sprawia, że edycja jest koniecznością Pomysły na poziomie powierzchni : Niektórym wygenerowanym zawartościom brakuje emocjonalnej głębi i niuansów, które może zapewnić tylko człowiek

: Niektórym wygenerowanym zawartościom brakuje emocjonalnej głębi i niuansów, które może zapewnić tylko człowiek Ceny za wysokie wykorzystanie: Często piszący mogą zauważyć, że miesięczny koszt kredytów szybko się sumuje

Cennik Sudowrite

Hobby & Student Plan : $10/miesiąc

: $10/miesiąc Professional Plan : $22/miesiąc

: $22/miesiąc Max Plan: $44/miesiąc

Sudowrite oceny i recenzje:

G2: 4.7/5 (1,990+ recenzji)

Reddit Consensus: Sudowrite zebrał mieszane, ale ogólnie pozytywne opinie od użytkowników na Reddicie, szczególnie za jego zdolność do przezwyciężenia bloku pisarskiego i pomocy w procesie edycji. Pisarze chwalą funkcję "Napisz", która dostarcza przydatnych podpowiedzi i pomysłów, aby utrzymać proces twórczy w ruchu. Jednak funkcja "Generuj rozdział" początkowo spotkała się z krytyką za powtarzalne wyniki.

via Reddit ✨ Idealny dla: Pisarzy beletrystyki szukających pomocy AI w burzy mózgów, redagowaniu i edytowaniu kreatywnych prac.

Przeczytaj również: Najlepsze podpowiedzi AI dla marketerów i pisarzy

12. Article Forge (najlepszy do automatyzacji generowania długiej zawartości)

via Artykuł Forge Podczas odkrywania Article Forge, uderzyło mnie jego twierdzenie o tworzeniu długiej, zoptymalizowanej pod kątem SEO zawartości za pomocą jednego kliknięcia.

Pomysł tworzenia wysokiej jakości artykułów zawierających ponad 1500 słów w mniej niż minutę brzmiał niemal zbyt dobrze, by mógł być prawdziwy.

Jednakże, dzięki funkcjom takim jak zbiorcze dane powstania artykułów i integracja z WordPress, Article Forge jest skierowany do użytkowników, którzy chcą uprościć produkcję zawartości bez poświęcania jakości.

Najlepsze funkcje Article Forge

Automatyzacja tworzenia długich formularzy: Generuje artykuły zawierające ponad 1500 słów w zaledwie 60 sekund na podstawie wprowadzonych słów kluczowych i instrukcji

Generuje artykuły zawierające ponad 1500 słów w zaledwie 60 sekund na podstawie wprowadzonych słów kluczowych i instrukcji Optymalizacja SEO: Pisze zawartość z uwzględnieniem algorytmów rankingowych Google, w tym użycia słów kluczowych i trafności tematu

Pisze zawartość z uwzględnieniem algorytmów rankingowych Google, w tym użycia słów kluczowych i trafności tematu Tworzenie artykułów zbiorczych: Umożliwia generowanie wielu artykułów jednocześnie, idealne do skalowaniawysiłków związanych z content marketingiem przy użyciu AI Integracja z WordPress: Publikuje artykuły bezpośrednio na blogu WordPress, oszczędzając czas na przesyłanie i formatowanie

Umożliwia generowanie wielu artykułów jednocześnie, idealne do skalowaniawysiłków związanych z content marketingiem przy użyciu AI Pass AI detection: Zawiera funkcję zmniejszającą prawdopodobieństwo oznaczenia zawartości jako wygenerowanej przez AI, choć wyniki są różne

Ograniczenia Article Forge

Zawartość na poziomie powierzchni: Artykuły często wymagają ręcznych poprawek, aby dopasować je do głosu marki i zapewnić wyjątkowość

Artykuły często wymagają ręcznych poprawek, aby dopasować je do głosu marki i zapewnić wyjątkowość Problemy z formatowaniem: Wygenerowana zawartość nie ma zaawansowanego formatu, takiego jak wypunktowania, nagłówki lub pogrubienie tekstu dla najlepszych praktyk SEO

Wygenerowana zawartość nie ma zaawansowanego formatu, takiego jak wypunktowania, nagłówki lub pogrubienie tekstu dla najlepszych praktyk SEO Nieścisłości gramatyczne: Częste drobne błędy mogą sprawić, że zawartość nie będzie wyglądać na dopracowaną bez dodatkowej edycji

Cennik Article Forge

Plan standardowy: $27/miesiąc

$27/miesiąc Business Plan: Niestandardowy cennik

Article Forge oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 50 recenzji)

Idealny dla: Businessów poszukujących zautomatyzowanej, długiej zawartości zoptymalizowanej pod kątem SEO do skalowania swojej strategii.

13. Quillbot (najlepszy do udoskonalania zawartości i zwiększania przejrzystości)

via Quillbot Kiedy po raz pierwszy wypróbowałem Quillbota, nie byłem do końca pewien, czego się spodziewać. Jest to popularne narzędzie do parafrazowania i poprawiania tekstów, ale byłem ciekawy, czy sprosta temu szumowi. Po przetestowaniu jego funkcji widzę, dlaczego jest to ulubione narzędzie wśród studentów, badaczy i pisarzy.

Tryby parafrazowania, sprawdzania gramatyki i podsumowywania Quillbota są intuicyjne i zapewniają przyzwoite wyniki. Chociaż nie jest to narzędzie, na którym polegałbym całkowicie przy tworzeniu dopracowanej zawartości, jest ono niezaprzeczalnie pomocne przy szybkich poprawkach i przezwyciężaniu bloków pisarskich.

Jednak wyniki często wymagają poprawek, aby brzmiały naturalnie.

Najlepsze funkcje Quillbot

Tryby parafrazowania : Podobało mi się to, że można przełączać się między trybami, takimi jak Standard i Fluency, w zależności od celu - czy chcesz zachować prostotę, czy brzmieć bardziej profesjonalnie

: Podobało mi się to, że można przełączać się między trybami, takimi jak Standard i Fluency, w zależności od celu - czy chcesz zachować prostotę, czy brzmieć bardziej profesjonalnie Sprawdzanie gramatyki : Zaskakująco skuteczny w wyłapywaniu błędów, choć nie tak dopracowany jak inne narzędzia, z których korzystałem

: Zaskakująco skuteczny w wyłapywaniu błędów, choć nie tak dopracowany jak inne narzędzia, z których korzystałem Podsumowanie : Przydatny do kondensowania długich fragmentów tekstu w strawne streszczenia, co pozwoliło mi zaoszczędzić czas podczas przeglądania artykułów naukowych

: Przydatny do kondensowania długich fragmentów tekstu w strawne streszczenia, co pozwoliło mi zaoszczędzić czas podczas przeglądania artykułów naukowych Generator cytatów: Ratuje życie, jeśli żonglujesz pracą akademicką, ułatwiając prawidłowe formatowanie referencji

Limity Quillbota

Wymaga dopracowania : Parafrazowany tekst czasami wydawał się nieco mechaniczny, wymagając ludzkiego dotyku, aby wygładzić rzeczy

: Parafrazowany tekst czasami wydawał się nieco mechaniczny, wymagając ludzkiego dotyku, aby wygładzić rzeczy Ograniczona kreatywność : Jest to funkcja przydatna do przepisywania, ale nie pomoże zbytnio, jeśli chcesz uzyskać oryginalną, angażującą emocjonalnie zawartość

: Jest to funkcja przydatna do przepisywania, ale nie pomoże zbytnio, jeśli chcesz uzyskać oryginalną, angażującą emocjonalnie zawartość Ceny premium: Wersja Free jest ograniczona, a plan Premium może wydawać się nieco stromy dla zwykłych użytkowników

Cennik Quillbot

Plan miesięczny: $9.95/miesiąc

$9.95/miesiąc Półroczny plan : $6.66/miesiąc

: $6.66/miesiąc Plan roczny: $4.17/miesiąc

Quillbot oceny i recenzje

G2 : 4.4/5 (30+ recenzji)

: 4.4/5 (30+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (140+ recenzji)

Idealny dla: Studenci i pisarze potrzebujący szybkich narzędzi do parafrazowania, sprawdzania gramatyki i podsumowywania.

14. Hypotenuse AI (najlepsze dla marek e-commerce skalujących dane powstania)

via Hypotenuse AI Hypotenuse AI to kompleksowa platforma do generowania opisów produktów, postów na blogach i materiałów marketingowych.

Moje doświadczenie? Jest imponująca w przypadku zadań masowych i zawartości opartej na SEO, ale najbardziej wyróżniała się jej zdolność do utrzymania spójnego tonu podczas generowania wsadowego opisów produktów - ratunek dla każdego, kto zarządza dużymi katalogami.

Jedna rzecz, którą dodałbym do platformy: Narzędzie mogłoby korzystać z bardziej zróżnicowanych szablonów dla unikalnych potrzeb w zakresie zawartości.

Najlepsze funkcje Hypotenuse AI

Generowanie zawartości : Bez wysiłku twórz zoptymalizowane pod kątem SEO opisy produktów, podpisy na Instagramie i nie tylko dzięki narzędziom do masowego cyklu pracy

: Bez wysiłku twórz zoptymalizowane pod kątem SEO opisy produktów, podpisy na Instagramie i nie tylko dzięki narzędziom do masowego cyklu pracy HypoChat do badań i udoskonalania zawartości : Współpracuj z AI w celu sprawdzenia zawartości lub kreatywnej burzy mózgów, usprawniając swój proces

: Współpracuj z AI w celu sprawdzenia zawartości lub kreatywnej burzy mózgów, usprawniając swój proces HypoArt do generowania obrazów : Generuj obrazy o jakości studyjnej lub ulepszaj zdjęcia produktów za pomocą narzędzi AI

: Generuj obrazy o jakości studyjnej lub ulepszaj zdjęcia produktów za pomocą narzędzi AI Zlokalizowana zawartość : Tłumacz i dostosowuj zawartość dla globalnych odbiorców w ponad 30 językach

: Tłumacz i dostosowuj zawartość dla globalnych odbiorców w ponad 30 językach Spójność głosu marki: Zastosujwytyczne dotyczące marki aby upewnić się, że cała wygenerowana zawartość jest zgodna z Twoim tonem

Hypotenuse AI limity

Ograniczenia wersji próbnej Free : Limit kredytów utrudnia pełne zbadanie potencjału platformy bez zobowiązania się do planu

: Limit kredytów utrudnia pełne zbadanie potencjału platformy bez zobowiązania się do planu Różnorodność szablonów: Chociaż biblioteka szablonów jest solidna dla e-commerce, przydałoby się więcej opcji dla różnych branż i typów zawartości

Ceny Hypotenuse AI

Wejście : 19 USD/miesiąc

: 19 USD/miesiąc Essential : $56/miesiąc

: $56/miesiąc Blog Pro : Od $150/miesiąc

: Od $150/miesiąc E-commerce Basic: $150/miesiąc

Oceny i recenzje Hypotenuse AI

G2: 4.7/5 (60+ recenzji)

Idealny dla: Marki e-commerce skalujące swoją zawartość dzięki funkcjom SEO i generowania masowego.

15. Aplikacja Hemingway (najlepsza dla entuzjastów zwięzłego i przejrzystego pisania)

via Aplikacja Hemingway Wiele słyszałem o aplikacji Hemingway App - czy proste narzędzie do edycji może dorównać nazwisku legendarnego pisarza?

Po spędzeniu czasu z jej minimalistycznym interfejsem stwierdziłem, że jest ona zaskakująco skuteczna w doskonaleniu mojego pisania.

Niezależnie od tego, czy masz skłonność do długich zdań, czy po prostu chcesz, aby twoje słowa miały większą siłę przebicia, Hemingway działa jak rozsądny trener, podkreślając obszary wymagające poprawy za pomocą jasnych, oznaczonych kolorami sugestii.

Najlepsze funkcje aplikacji Hemingway

Klarowność oznaczona kolorami : Podkreśla przysłówki, stronę bierną i złożone zdania, aby pomóc w dopracowaniu prozy

: Podkreśla przysłówki, stronę bierną i złożone zdania, aby pomóc w dopracowaniu prozy Ocena czytelności : Dostarcza ocenę na poziomie klasy, aby upewnić się, że twoje pisanie jest przystępne

: Dostarcza ocenę na poziomie klasy, aby upewnić się, że twoje pisanie jest przystępne Tryby edycji i pisania : Pozwala przełączać się między pisaniem bez rozpraszania uwagi a dogłębną edycją

: Pozwala przełączać się między pisaniem bez rozpraszania uwagi a dogłębną edycją Przystępna wersja na pulpit : Jednorazowa opłata w wysokości $19,99 za płatną aplikację to okazja do skorzystania z funkcji offline

: Jednorazowa opłata w wysokości $19,99 za płatną aplikację to okazja do skorzystania z funkcji offline Opcje eksportu: Zapisz swoją pracę w formatach takich jak Word, PDF i Markdown

Ograniczenia aplikacji Hemingway

Brak sprawdzania gramatyki : Pomija wiele błędów gramatycznych w porównaniu do narzędzi takich jak Grammarly

: Pomija wiele błędów gramatycznych w porównaniu do narzędzi takich jak Grammarly Brak możliwości zapisywania w wersji online : Użytkownicy Free nie mogą zapisywać ani eksportować swojej pracy

: Użytkownicy Free nie mogą zapisywać ani eksportować swojej pracy Limit funkcji dla długich projektów: Nie nadaje się idealnie do rękopisów o długości książki lub ciężkiej edycji

Ceny aplikacji Hemingway

Wersja Free

Płatna wersja na pulpit: 19,99 USD jednorazowej opłaty

Hemingway App oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (40+ recenzji)

Reddit Consensus: Aplikacja Hemingway wyrzeźbiła sobie niszę wśród agencji kreatywnych i pisarzy chcących usprawnić swoją zawartość, zwłaszcza w napiętych terminach. Użytkownicy Reddita podkreślają jej wartość w nauczaniu funkcjonalnej zwięzłości, umiejętności przydatnej zarówno w pisaniu komercyjnym, jak i beletrystycznym.

via Reddit Idealny dla: Pisarzy, którzy chcą zwięzłej, jasnej prozy i poprawy czytelności swoich prac.

Bezwysiłkowe tworzenie zawartości w zasięgu ClickUp'a

Debata na temat AI w tworzeniu zawartości jest tak podzielona, jak ananas na pizzy: wydajny czy powtarzalny? Jedno jest pewne - AI zdemokratyzowała pisanie, czyniąc je dostępnym dla wszystkich.

Aby jednak wyróżnić się w morzu zawartości AI, firmy potrzebują czegoś więcej niż chwytliwych nagłówków. Czytelnicy pragną treści, które rozwiązują problemy, odpowiadają na pytania i budują połączenia. Autentyczna, oryginalna wiedza jest kluczowym wyróżnikiem.

ClickUp sprawia, że jest to łatwe.

Od generowania pomysłów za pomocą ClickUp Brain po współpracę w czasie rzeczywistym, usprawnia dane powstania zawartości dzięki funkcjom takim jak konfigurowalne szablony, automatyzacja postów społecznościowych i edycja w czasie rzeczywistym.

Dlaczego więc nie zrobić kroku naprzód? Zarejestruj się w ClickUp i obserwuj, jak Twoja gra w tworzenie zawartości wznosi się na wyższy poziom, jedno zadanie na raz.