Telegram vs. Whatsapp for Business: Co jest lepsze?

Aby skutecznie angażować swoich klientów, musisz być tam, gdzie oni są.

Kiedy miliony ludzi na całym świecie zaczęły używać WhatsApp i Telegram do osobistej komunikacji za pośrednictwem tekstu, audio i wideo, potencjał biznesowy tych platform stał się zbyt duży, by go nie wykorzystać.

Dzięki zaawansowanym funkcjom, obie platformy komunikatorów internetowych umożliwiają Business personalizację interakcji z niestandardowymi klientami, integrację z narzędziami CRM lub systemami ERP oraz automatyzację odpowiedzi w celu zapewnienia wydajnej komunikacji. na którą platformę powinieneś postawić jako właściciel firmy?

Na tym blogu odpowiemy na to pytanie, porównując funkcje i ceny WhatsApp Business i Telegram. Omówimy również narzędzie, które zapewnia bardziej kompleksowe rozwiązanie dla potrzeb biznesowych!

Czym jest Telegram?

przez Telegram Uruchomiony w 2013 roku przez braci Durov, Telegram jest opartym na chmurze oprogramowaniem do przesyłania wiadomości. Jest Free i może być używany na urządzeniach mobilnych i stacjonarnych do udostępniania plików, zdjęć i wideo.

Podczas gdy każda grupa Telegram może mieć do 200 000 członków z włączonymi rozmowami dwukierunkowymi, kanały Telegram pozwalają na udostępnianie wiadomości nieograniczonej liczbie członków tylko w rozmowach jednokierunkowych.

Szybkie spostrzeżenia: Małe Businessy mogą używać Telegrama do angażowania swoich klientów, nadawania wiadomości marketingowych, a nawet ułatwiania komunikacji wewnętrznej, zwłaszcza jeśli mają do czynienia z limitami budżetowymi.

Funkcje Telegrama

Telegram oferuje kilka wszechstronnych funkcji, które można wykorzystać zarówno do komunikacji zawodowej, jak i osobistej.

1. Funkcja #1: Wiadomości błyskawiczne

Wiadomości błyskawiczne wysyłane przez Telegram mogą zawierać tekst, wideo, audio i pliki o rozmiarze do 2 GB.

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Telegram za pośrednictwem wielu urządzeń, każda wiadomość wpisana na urządzeniu zostanie zapisana jako wersja robocza w chmurze. Umożliwia to dostęp do wersji roboczej na innym zsynchronizowanym urządzeniu w celu płynnego przejścia i komunikacji. Telegram umożliwia również usuwanie wiadomości niezależnie od tego, kiedy zostały wysłane, zwiększając prywatność i bezpieczeństwo.

Czytaj więcej: Jak korzystać z różnych rodzajów kanałów komunikacji?

2. Funkcja #2: Grupy i kanały

W Telegramie można tworzyć grupy i kanały, aby łatwo komunikować się z wieloma użytkownikami. Grupa może wspierać do 200 000 użytkowników i może być publiczna lub prywatna. Grupa prywatna jest dostępna tylko na zaproszenie, podczas gdy grupy publiczne można łatwo zlokalizować za pomocą funkcji wyszukiwania.

Kanały, z drugiej strony, są używane do nadawania wiadomości do szerszej publiczności. Tylko właściciel kanału i administratorzy mogą publikować posty na kanałach. Inni mogą czytać, komentować i reagować na wiadomości. Jeśli prowadzisz kanał na Telegramie, możesz uzyskać wgląd w takie aspekty, jak wzrost liczby użytkowników, liczba interakcji i zaangażowanie klientów.

Quick Insight: Business może wykorzystywać grupy do współpracy, obsługi klienta, udostępniania plików i budowania społeczności. Kanały są przydatne do reklam marketingowych, ogłoszeń i udostępniania ekskluzywnych wiadomości lub aktualizacji.

Czytaj więcej: 10 najlepszych programów do udostępniania skrzynki odbiorczej (recenzje i ceny)

3. Funkcja #3: Wideo i połączenia głosowe

Użytkownicy Telegrama mogą inicjować połączenia wideo lub głosowe z innymi członkami w czatach prywatnych lub grupowych.

przez Telegram Możesz udostępniać swój ekran, wyciszać innych członków i nagrywać rozmowy, jeśli jest to wymagane. Dzięki kanałom możesz również rozpocząć transmisję na żywo, aby zorganizować prezentacje produktów, AMA lub inne wydarzenia na małą skalę, aby zaangażować odbiorców.

4. Funkcja #4: Boty

Telegram umożliwia zewnętrznym programistom tworzenie i wdrażanie botów do wykonywania różnych zadań na platformie, takich jak automatyzacja odpowiedzi i zaproszeń, akceptowanie płatności itp. za pomocą niestandardowych komend.

przez Telegram Boty te pomagają w automatyzacji powtarzalnych zadań i integrują się z narzędziami takimi jak CRM i rozwiązania analityczne w celu zwiększenia zadowolenia klientów i zaangażowania użytkowników.

Quick Insight: Firmy z branży e-commerce mogą wykorzystywać boty Telegram do zarządzania zamówieniami, obsługi klienta i generowania leadów.

Ceny Telegram

Free Forever

Telegram Premium: 4,99 USD miesięcznie

Czym jest WhatsApp?

przez WhatsApp WhatsApp to bezpieczna aplikacja do przesyłania wiadomości należąca do Meta AI, która jest używana przez ludzi na całym świecie do utrzymywania połączenia z ich osobistymi i zawodowymi sieciami. Aplikacja zapewnia niezawodny sposób na połączenie za pośrednictwem tekstu, połączeń głosowych i wideo.

Właśnie dlatego WhatsApp rozszerzył swoje usługi dla Business poprzez dwa kluczowe produkty:

Platforma WhatsApp Business dla średnich i dużych firm

Aplikacja WhatsApp Business dla małych firm

Więcej o nich później. Najpierw przyjrzyjmy się niektórym funkcjom oferowanym przez WhatsApp.

1. Funkcja #1: Wiadomości tekstowe

przez WhatsApp WhatsApp umożliwia wysyłanie wiadomości błyskawicznych do każdego użytkownika aplikacji. Aplikacja jest Free do użytku osobistego i wymaga jedynie stałego połączenia z Internetem.

Aplikacja umożliwia wykonywanie połączeń wideo i głosowych, a także wysyłanie notatek głosowych w celu zapewnienia przejrzystej komunikacji. Wszystkie połączenia i teksty są zabezpieczone za pomocą szyfrowania end-to-end, więc tylko nadawca i odbiorca wiadomości mogą ją odczytać lub odsłuchać.

💡 Porada dla profesjonalistów: Korzystanie z wcześniej zatwierdzonego szablonu planu komunikacji zapewnia, że komunikaty biznesowe są spójne, profesjonalne i zgodne z obowiązującymi zasadami i przepisami.

2. Funkcja #2: Czaty grupowe

WhatsApp umożliwia tworzenie czatów grupowych z maksymalnie 1024 uczestnikami jednocześnie. Grupy są kontrolowane przez administratorów, którzy mogą zdecydować, czy włączyć dwukierunkowe rozmowy lub czy tylko niektóre osoby mogą publikować w grupie. Grupy umożliwiają udostępnianie multimediów, połączonych plików i dokumentów o rozmiarze do 2 GB.

Podczas udostępniania poufnych informacji można przełączyć się na "Znikające wiadomości", które znikają po określonym czasie.

3. Funkcja #3: Platforma WhatsApp Business

Platforma WhatsApp Business jest przeznaczona dla średnich i dużych firm do interakcji z niestandardowymi klientami i napędzania rozwoju biznesu. Wykorzystuje API WhatsApp Business do integracji z istniejącymi aplikacjami biznesowymi i automatyzacji cykli pracy w celu zapewnienia lepszej obsługi klienta.

przez WhatsApp Dzięki platformie WhatsApp Business można udostępniać klientom potwierdzenia zamówień i aktualizacje śledzenia, dostarczać spersonalizowane oferty w celu ponownego zaangażowania użytkowników oraz włączyć uwierzytelnianie wieloskładnikowe i OTP do weryfikacji.

4. Funkcja #4: Aplikacja WhatsApp Business

Jeśli jesteś właścicielem małej firmy, która chce połączyć się z klientami, zaprezentować swoje produkty i zaoferować wsparcie, aplikacja Business jest dokładnie tym, czego potrzebujesz. Jest ona dostępna zarówno w Google Play Store, jak i Apple App Store.

Aplikacja Business umożliwia utworzenie profilu biznesowego widocznego dla niestandardowych klientów, który jest wyposażony w odznakę zweryfikowaną przez Meta, aby zweryfikować Twoją autentyczność. Dzięki możliwości połączenia do 10 różnych urządzeń z kontem Business, możesz zaoferować bezproblemową obsługę klienta z pomocą wielu agentów.

Cennik WhatsApp

Free forever

Aplikacja WhatsApp Business : Free

: Free Platforma WhatsApp Business: Płać za 24-godzinną rozmowę

Telegram vs. WhatsApp: Porównanie funkcji

Jeśli chcesz usprawnić komunikację w swoim biznesie, Telegram i WhatsApp są najlepszym wyborem. Obie platformy oferują jednak podobne funkcje w porównywalnych cenach. Więc do zrobienia? Pomożemy ci podjąć decyzję.

Poniższa tabela zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat porównania tych platform.

Funkcja Telegram WhatsApp Komunikatory internetowe Włączone dla rozmów grupowych i prywatnych Dostępne dla rozmów prywatnych i grupowych Kanały wiadomości Grupy do rozmów dwukierunkowych i kanały do wiadomości jednokierunkowych Grupy mają administratorów, którzy kontrolują, kto może publikować w danej grupie Szyfrowanie typu end-to-end Dostępne tylko w sekretnych czatach, połączeniach głosowych i wideo Wszystkie rodzaje komunikacji są domyślnie szyfrowane Kopia zapasowa i przechowywanie Nieograniczone przechowywanie w chmurze, pojedyncze pliki nie mogą być większe niż 2 GB Wymaga zewnętrznych systemów przechowywania, takich jak Google Drive lub iCloud Narzędzia Business Niedostępne Dostępne jako platforma/aplikacja WhatsApp Business Wiadomości ulegające samozniszczeniu Dostępne dla sekretnych czatów Dostępne z funkcją "Znikające wiadomości"

1. Funkcja #1: Funkcje wiadomości

Telegram umożliwia użytkownikom interakcję z pojedynczymi osobami lub z szerszą publicznością za pomocą prywatnych czatów, grup i kanałów. Możesz nadawać wiadomości do nieograniczonej liczby uczestników lub tworzyć interaktywne ogłoszenia za pomocą ankiet, quizów i zaplanowanych wiadomości.

WhatsApp oferuje w dużej mierze podobny zestaw funkcji, w ramach których można bezpiecznie udostępniać zdjęcia, wideo, pliki i dokumenty swoim kontaktom oraz tworzyć grupy, aby dotrzeć do większej liczby odbiorców. Jedynym zastrzeżeniem jest to, że grupa WhatsApp ma limit 1024 członków.

Zwycięzca 🏆

Zarówno WhatsApp, jak i Telegram wypadają równie dobrze, jeśli chodzi o funkcje przesyłania wiadomości. Jeśli jednak chcesz dotrzeć do szerszego grona odbiorców, zwłaszcza w przypadku promocji marketingowych lub ogłoszeń, Telegram będzie lepszym wyborem, ponieważ WhatsApp ogranicza grupy do maksymalnie 1024 członków.

2. Funkcja nr 2: szyfrowanie end-to-end

Szyfrowanie end-to-end (E2EE) jest kluczową funkcją bezpieczeństwa w przypadku poufnych danych. Telegram nie oferuje E2EE do zrobienia zwykłych czatów, ale jego funkcja "Secret Chats" szyfruje wiadomości, z dodatkową opcją autodestrukcji wiadomości. Platforma szyfruje również wszystkie połączenia głosowe i wideo za pomocą E2EE.

WhatsApp oferuje E2EE dla wszystkich wiadomości, niezależnie od tego, czy znajdują się one na czacie prywatnym, czy w rozmowach grupowych. To samo dotyczy wszystkich wiadomości wideo, głosowych i tekstowych, zapewniając bezpieczną komunikację.

Zwycięzca 🏆

Właściciele firm uznają WhatsApp za lepszy wybór w tym scenariuszu. Domyślne szyfrowanie end-to-end zapewnia zarówno zewnętrzną, jak i wewnętrzną komunikację komunikację zespołową pozostaje prywatna i bezpieczna przez cały czas, bez potrzeby stosowania dodatkowych środków bezpieczeństwa.

3. Funkcja #3: Tworzenie kopii zapasowych i przechowywanie danych

Funkcja nieograniczonego przechowywania w chmurze Telegrama przydaje się, gdy trzeba wykonać kopię zapasową czatów i plików. Dodaje również dostęp do wielu urządzeń, aby zapewnić dostęp do konta i czatów ze wszystkich połączonych urządzeń. Co więcej, nie musisz martwić się o tworzenie kopii zapasowych danych, ponieważ aplikacja robi to automatycznie w regularnych odstępach czasu.

WhatsApp, z drugiej strony, umożliwia dostęp tylko z maksymalnie czterech połączonych urządzeń jednocześnie. Do zrobienia kopii zapasowej wystarczy Google Drive lub iCloud. Czaty muszą być okresowo archiwizowane, w przeciwnym razie istnieje ryzyko ich całkowitej utraty, zwłaszcza podczas migracji ze starego urządzenia na nowe.

Zwycięzca 🏆

Telegram ma tutaj przewagę nad WhatsApp, ponieważ nie musisz polegać na zewnętrznych systemach pamięci masowej lub ręcznym tworzeniu kopii zapasowych, aby uzyskać dostęp do swoich rozmów. Jest to wygodne dla firm, ponieważ nie muszą się martwić o utratę ważnych danych. Synchronizacja między urządzeniami zapewnia również dostęp do wszystkich najnowszych rozmów w dowolnym momencie.

4. Funkcja #4: Narzędzia Business

Podczas gdy funkcje takie jak kanały i boty pozwalają wykorzystać Telegram do promocji, obsługi klienta i wsparcia, brakuje mu funkcji specyficznych dla biznesu. Sprawia to, że jest to mniej wykonalne dla zaawansowanych przypadków użycia, takich jak automatyzacja, integracja CRM i inne operacje.

WhatsApp oferuje dedykowane narzędzia dla wiadomości dla biznesu z funkcjami takimi jak katalogi produktów, przepływ konwersacji, szybkie odpowiedzi i bezpieczne płatności. Co więcej, WhatsApp ma ponad dwa miliardy użytkowników na całym świecie, co daje firmom dostęp do dużej puli potencjalnych klientów.

Zwycięzca 🏆

Jeśli chodzi o komunikację w biznesie, WhatsApp jest zdecydowanym zwycięzcą. Umożliwia automatyzację wsparcia, napędzanie sprzedaży, angażowanie klientów, a nawet integrację z aplikacjami innych firm za pośrednictwem API WhatsApp Business. Te wyspecjalizowane funkcje sprawiają, że jest to skuteczne narzędzie dla firm każdej wielkości.

Telegram vs WhatsApp na Reddit

Ta debata jest niekompletna bez rzeczywistych właścicieli firm wypowiadających się na temat tego, co ich zdaniem jest lepszym wyborem między Telegramem a WhatsApp Business. Przeszukaliśmy Reddit, aby ustalić, czy użytkownicy biznesowi wolą Telegram czy WhatsApp dla swoich potrzeb.

Jeden Redditor stwierdziło, że wolałoby WhatsApp, ponieważ automatycznie szyfruje wszystkie ich rozmowy. Dla porównania, Telegram szyfruje tylko sekretne czaty, rozmowy głosowe i wideo.

WhatsApp 100%. Tak, to Meta, ale do zrobienia szyfruje całą zawartość automatycznie dla całej komunikacji. Meta może zobaczyć metadane, ale nie zawartość.

Telegram nie szyfruje niczego domyślnie, więc cała komunikacja jest swobodnie odczytywana przez firmę Telegram i potencjalnie każdego hakera, który może włamać się do Telegrama.

Inny użytkownik mówi, że woli WhatsApp po prostu dlatego, że większość ich kontaktów jest tam obecna. Telegram nie zdobył jeszcze popularności wśród użytkowników.

Używam WhatsApp, ponieważ moje kontakty używają WhatsApp. Nie mogę znaleźć wszystkich, z którymi rozmawiam w Telegramie. Używam Telegrama do zrobienia grup hobbystycznych i nawiązania nowych kontaktów.

Niektóre inne użytkowników preferuje Telegram ponieważ płynnie synchronizuje wiadomości z chmurą bez konieczności ręcznego tworzenia kopii zapasowych.

Wszystkie wiadomości są synchronizowane w chmurze telegramu natychmiast, na wszystkich urządzeniach jednocześnie, to bardzo wygodne, kopie zapasowe to ostatni wiek.

Pomimo bogatych funkcji Telegrama, użytkownicy online preferowali WhatsApp for Business ze względu na szyfrowanie end-to-end i większy zasięg.

Spotkanie ClickUp: najlepsza alternatywa dla Telegram vs. WhatsApp

WhatsApp i Telegram to przyzwoite platformy do przesyłania wiadomości dla zwykłych użytkowników. W rzeczywistości WhatsApp ma niewielką przewagę nad Telegramem ze względu na swoje funkcje komunikacyjne przeznaczone dla biznesu.

Obu platformom brakuje jednak kompleksowych funkcji zarządzania projektami, które pozwalają analizować dane klientów i kampanii, efektywnie współpracować nad projektami z członkami zespołu i organizować istniejące biznesowe cykle pracy.

W tym miejscu ClickUp wchodzi na czat (w przenośni)!

ClickUp sprawnie obsługuje całą komunikację biznesową i oferuje możliwości zarządzania zadaniami dzięki funkcjom takim jak czat, inteligentne AI, automatyzacja zadań, zarządzanie zespołem i centralizacja cyklu pracy.

Poniżej pokazujemy dokładnie, w jaki sposób ClickUp ułatwia pracę i dlaczego jest to jeden z lepszych Telegramów lub WhatsApp .

1. ClickUp's One Up #1: ClickUp Chat

Przenosząc dyskusje i zadania na jedną zunifikowaną platformę, ClickUp Chat zapewnia, że wszystko, czego potrzebujesz do komunikacji i współpracy, jest płynnie zintegrowane.

Załóżmy, że pracujesz nad uruchomieniem kampanii marketingowej i chcesz, aby zespół projektantów pracował nad kilkoma kreacjami na premierę. ClickUp Chat pozwala zainicjować rozmowę z projektantami za pomocą prostej @ wzmianki.

Działa bezpośrednio w ClickUp, dzięki czemu nie jesteś zmuszony do przełączania się na inny e-mail lub aplikacja czatu Teams aby zapętlić współpracowników. Komentarze mogą być przekształcane w zadania i dodawane do listy rzeczy do zrobienia członka zespołu. Zadanie pozostaje połączone z rozmową, dając wszystkim zaangażowanym osobom cały kontekst, którego potrzebują, gdy wrócą do niego później.

Dodatkowo, możesz inicjować połączenia audio lub wideo z poziomu Czat , który jest pomocny przy udostępnianiu szybkich aktualizacji, burzy mózgów w czasie rzeczywistym lub wyjaśnianiu elementów, które mogą być zbyt skomplikowane do przekazania za pomocą tekstu.

Co więcej, Czat jest wzbogacony o własną sztuczną inteligencję ClickUp AI ClickUp Brain -dając mu poważne supermoce.

ClickUp Brain daje sugerowane odpowiedzi w oparciu o spostrzeżenia, które pobiera z obszaru roboczego za każdym razem, gdy ktoś zada ci pytanie. Może dołączać do rozmów, podsumowywać to, co zostało omówione i automatycznie tworzyć zadania do krytycznych działań następczych.

Kluczowe funkcje ClickUp Chat obejmują:

Ujednolicona komunikacja : Wszystkie dyskusje są powiązane z zadaniami i projektami, dzięki czemu kontynuacja działań i współpraca nie wymagają wysiłku

: Wszystkie dyskusje są powiązane z zadaniami i projektami, dzięki czemu kontynuacja działań i współpraca nie wymagają wysiłku Rozmowy głosowe i wideo : Połączenia audio lub wideo bezpośrednio na czacie, aby odpowiedzieć na pytania lub omówić projekty twarzą w twarz - nie są wymagane żadne dodatkowe aplikacje

: Połączenia audio lub wideo bezpośrednio na czacie, aby odpowiedzieć na pytania lub omówić projekty twarzą w twarz - nie są wymagane żadne dodatkowe aplikacje Wydajność oparta na AI : Automatycznie twórz zadania z wiadomości, podsumowuj rozmowy za pomocą AI CatchUp i znajduj powiązane zadania lub dokumenty za pomocą relacji AI

: Automatycznie twórz zadania z wiadomości, podsumowuj rozmowy za pomocą AI CatchUp i znajduj powiązane zadania lub dokumenty za pomocą relacji AI Komunikacja w czasie rzeczywistym : Natychmiastowa współpraca, udostępnianie aktualizacji i burza mózgów bez opóźnień

: Natychmiastowa współpraca, udostępnianie aktualizacji i burza mózgów bez opóźnień Wątki : Zachowaj porządek dzięki wątkom, aby nic nie zginęło na czacie

: Zachowaj porządek dzięki wątkom, aby nic nie zginęło na czacie Niestandardowe powiadomienia: Zarządzaj alertami i ustalaj priorytety tego, co najważniejsze, aby pozostać skupionym

Często korzystasz z komunikatorów internetowych do zrobienia czegoś? Skorzystaj z Szablon wiadomości błyskawicznych ClickUp aby stworzyć wewnętrzny czat dla swojego zespołu i scentralizować komunikację w zespole.

Szablon wiadomości błyskawicznych ClickUp

Dzięki temu szablonowi możesz:

Śledzićetykieta czatu w pracy i przestań martwić się literówkami lub błędami gramatycznymi

Szybka reakcja przy użyciu standardowych odpowiedzi na typowe zapytania

Zachowaj spójność głosu i tonu marki we wszystkich wiadomościach

Priorytetyzuj ważne rozmowy, aby nie przegapić krytycznych szczegółów

Wskazówka dla profesjonalistów: Synchronizuj wątki konwersacji na czacie z zadaniami, usprawniając ich wykonywanie współpracę w miejscu pracy . Za każdym razem, gdy w wątku omawiany jest pomysł, można natychmiast utworzyć na jego podstawie zadanie. Dzięki temu każdy ma wystarczający kontekst dla każdego zadania wraz z jasnymi terminami i własnością.

2. ClickUp's One Up #2: ClickUp Clips

Podczas pracy nad stroną internetową dla kampanii marketingowej, zdajesz sobie sprawę, że dobrym pomysłem byłoby dodanie kilku interaktywnych elementów dla lepszego zaangażowania użytkowników. Zamiast tłumaczyć przez telefon, chcesz pokazać swojemu zespołowi projektowemu, co należy zrobić. ClickUp Clip jest tym, czego potrzebujesz.

Ułatw asynchroniczną komunikację wideo dzięki ClickUp Clips

Clip może być używany do nagrywania i wyjaśniania złożonych cykli pracy członkom Teams, klientom i nowym pracownikom, eliminując potrzebę dodatkowego oprogramowania do udostępniania ekranu w stosie technologicznym. Wszystkie klipy są zapisywane w "Clips Hub" w celu szybkiego i łatwego wyszukiwania.

Najlepsze jest to, że można udostępniać klipy członkom zespołu, korzystając z publicznego łącza lub wysyłając im pobrany plik. Jak to zrobić komunikacja asynchroniczna bardziej elastyczna?

💡 Pro Tip: ClickUp Brain może transkrybować każdy Clip, ułatwiając lokalizację konkretnych informacji. Możesz skanować różne znaczniki czasu w transkrypcji i kopiować fragmenty z dowolnego miejsca w wideo w celu szybkiego odniesienia lub dokumentacji.

3. ClickUp's One Up #3: Przypisane komentarze ClickUp

Chcesz uzyskać informacje zwrotne od interesariuszy na temat elementów projektu lub alokacji budżetu na kampanię?

Zamiast wysyłać osobne wiadomości, użyj Przypisywanie komentarzy przez ClickUp .

Użyj ClickUp Assigned Comments do tworzenia elementów akcji z komentarzy i zadań

Jest to świetny narzędzie komunikacji w miejscu pracy do powiadamiania członków zespołu, gdy wymagane jest działanie z ich strony.

Komentarze przypisane do Ciebie będą zorganizowane w jednej lokalizacji, dzięki czemu możesz je łatwo zlokalizować. Po zrobieniu tego, możesz rozwiązać element działania w samym komentarzu bez żadnych kłopotów.

Dlaczego ClickUp jest najlepszym wyborem do współpracy w ramach Businessu

Zarówno WhatsApp, jak i Telegram mają wyjątkowe zalety. Telegram wyróżnia się publicznymi kanałami, płynną synchronizacją urządzeń i przechowywaniem w chmurze. Jeśli chodzi o kompleksowe szyfrowanie i funkcje specyficzne dla biznesu, WhatsApp jest lepszym wyborem.

Obu platformom brakuje jednak funkcji śledzenia zadań, wsparcia organizacyjnego i automatyzacji opartej na AI.

Jeśli chcesz wyposażyć swój biznes w kompleksowe narzędzia komunikacyjne, ClickUp jest najlepszym wyborem. Wykracza on poza proste narzędzie komunikacyjne i oferuje wszechstronny obszar roboczy, w którym zespoły mogą nie tylko współpracować, ale także zarządzać zadaniami, usprawniać zarządzanie powiązaniami z klientami i wykorzystywać AI do inteligentniejszej pracy. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i dowiedz się, co sprawia, że jest to najlepszy wybór dla efektywnej komunikacji i zaangażowania w biznesie.