Jak korzystać z ChatGPT dla Teams HR (Use Cases & Examples)

Jesteś zakopany pod stertą CV, starasz się przygotować oceny wydajności, jednocześnie zarządzając programami onboardingowymi dla tuzina nowych pracowników.

Nadążanie za tymi wszystkimi zadaniami może wydawać się niekończącym się wyścigiem.

I tu właśnie wkracza ChatGPT w HR.

Na tym blogu zbadamy, w jaki sposób specjaliści HR mogą korzystać z narzędzi AI, takich jak ChatGPT, aby ułatwić sobie pracę i poprawić wyniki. 🎯

60-sekundowe podsumowanie

ChatGPT zwiększa wydajność HR poprzez automatyzację powtarzalnych zadań, takich jak opisy stanowisk, przeglądanie CV i zaangażowanie pracowników

Pozwala specjalistom HR skupić się na bardziej strategicznych zadaniach, uwalniając czas i zmniejszając stres

Choć przydatny, ChatGPT nie posiada inteligencji emocjonalnej wymaganej do podstawowego zarządzania zasobami ludzkimi i może wprowadzać uprzedzenia, dlatego należy zachować ostrożność

Korzystanie z ClickUp, wraz z ClickUp Brain, usprawnia cykl pracy HR dzięki automatyzacji, dostosowywanym szablonom i wsparciu opartemu na AI

Integracja obu narzędzi pomaga zespołom HR zachować porządek, usprawnić komunikację i zoptymalizować działania

Zrozumienie ChatGPT dla HR Wykorzystanie AI w HR może znacznie poprawić sposób, w jaki Teams zarządzają swoimi codziennymi zadaniami administracyjnymi.

Na przykład ChatGPT pomaga w automatyzacji powtarzalnych procesów i usprawnia komunikację organizacyjną. ChatGPT, oparty na przetwarzaniu języka naturalnego (NLP), rozumie i reaguje na ludzki język w sposób naturalny i intuicyjny.

W rekrutacji pomaga usprawnić proces, przeglądając CV, a nawet obsługując wstępne rozmowy kwalifikacyjne. W przypadku zaangażowania pracowników, ChatGPT pomaga w tworzeniu spersonalizowanych wiadomości, zbieraniu informacji zwrotnych i śledzeniu satysfakcji pracowników. Ułatwia również wyjaśnianie zasad, odpowiadając na pytania pracowników dotyczące zasad firmy lub korzyści.

spośród wszystkich organizacji, które zaczęły wykorzystywać AI do celów HR, 64% używa jej do pozyskiwania talentów, 43% do uczenia się i rozwoju, a 25% do zarządzania wydajnością, wynika z raportowania SHRM .

Jak korzystać z ChatGPT dla HR

ChatGPT jest doskonałym narzędziem dla usprawniania procesów HR ale jest tylko tak dobry, jak twoje podpowiedzi. Kluczem do maksymalnego wykorzystania jego możliwości jest interakcja z nim.

Aby to uprościć, można użyć funkcji ClickUp ChatGPT Podpowiedzi dla szablonu HR . Pomaga generować pomysły na zarządzanie i motywowanie zespołu, burzę mózgów pomysłów na zaangażowanie pracowników i tworzenie zawartości dla skutecznych programów onboardingowych i szkoleniowych.

Przyjrzyjmy się kilku sposobom wykorzystania ChatGPT do funkcji HR z wypróbowanymi i przetestowanymi podpowiedziami. 💁

1. Tworzenie opisów stanowisk

ChatGPT tworzy zwięzłe opisy stanowisk, umożliwiając rekruterom szybsze tworzenie atrakcyjnych ofert pracy. Wystarczy wprowadzić szczegóły, takie jak tytuł stanowiska, obowiązki, kwalifikacje i umiejętności, aby uzyskać dopracowany projekt, który pasuje do branży i kultury Twojej firmy.

Pomaga to przyciągnąć odpowiednich kandydatów, czyniąc proces rekrutacji płynniejszym i bardziej wydajnym. Dodatkowo, szczegóły stanowiska są dostosowane do unikalnych wymagań każdej roli.

Podpowiedź: Stwórz opis stanowiska dla Marketing Managera, który kładzie nacisk na cyfrowe strategie marketingowe i dane powstania, wymagając co najmniej 5 lat doświadczenia na tym polu.

Tworzenie szczegółowych opisów stanowisk dla różnych ról w firmie

2. Sprawdzanie CV AI w rekrutacji usprawnia sprawdzanie CV i identyfikuje odpowiednie umiejętności i doświadczenie.

ChatGPT rozumie kontekst i znaczenie słów, dostrzegając odpowiednie umiejętności i doświadczenia, nawet jeśli terminologia nie pasuje do słów kluczowych. Prowadzi to do bardziej inkluzywnego procesu rekrutacji, ponieważ koncentruje się na kwalifikacjach, a nie szczegółach osobistych.

Podpowiedź: Mam zestaw CV na pozycję specjalisty HR. Czy możesz je przeanalizować i zidentyfikować trzech najlepszych kandydatów w oparciu o umiejętności HR w zakresie zarządzania talentami, rozwoju organizacyjnego i pracy zespołowej?

Analizuj życiorysy, aby znaleźć najlepszego kandydata na menedżera ds. rekrutacji

🔍Did You Know? W do zrobienia badanie przeprowadzone przez firmę Gartner 76% liderów HR uważa, że jeśli ich organizacja nie przyjmie lub nie wdroży rozwiązań AI, takich jak generatywna sztuczna inteligencja, w ciągu najbliższych 12 do 24 miesięcy, pozostanie w tyle pod względem powodzenia organizacji.

3. Generowanie pytań na rozmowę kwalifikacyjną

ChatGPT upraszcza proces generowania pytań do rozmów kwalifikacyjnych dla określonych ról i potrzeb firmy.

Dostarcz opis stanowiska lub nakreśl kluczowe kompetencje, a otrzymasz dostosowaną listę pytań oceniających umiejętności techniczne i dopasowanie kulturowe. Pozwoli to zaoszczędzić czas i poprawić jakość rozmów kwalifikacyjnych, pomagając w zadawaniu właściwych pytań w celu znalezienia najlepszych kandydatów.

Podpowiedź: Wygeneruj listę 10 pytań na rozmowę kwalifikacyjną na rolę Digital Marketera, koncentrując się na umiejętnościach analitycznych i pracy zespołowej.

Dodaj konkretne kryteria dla pytań na rozmowę kwalifikacyjną, aby uzyskać pytania niszowe

4. Pomoc podczas wdrażania

ChatGPT oferuje wsparcie dostosowane do potrzeb, aby poprowadzić nowych pracowników przez niezbędne informacje, takie jak polityka firmy.

Może tworzyć pomocne przewodniki, odpowiadać na często zadawane pytania i angażować się w interaktywne czaty w oparciu o określone preferencje.

Podpowiedź: Potrzebuję przewodnika krok po kroku do wdrożenia, który pomoże nowym przedstawicielom obsługi klienta zrozumieć systemy i procesy naszej organizacji.

Powodzenie wdrożenia pracowników dzięki ChatGPT

💡 Pro Tip: Korzystaj z ChatGPT i oprogramowanie bazy danych pracowników aby usprawnić wdrażanie nowych pracowników, czyniąc ten proces szybszym i bardziej spersonalizowanym.

5. Tworzenie ankiet zaangażowania pracowników

ChatGPT tworzy gotowe do użycia ankiety pracownicze, upraszczając projektowanie, analizowanie i interpretowanie danych.

Pomaga specjalistom HR w tworzeniu niestandardowych pytań ankietowych, które obejmują kluczowe obszary, takie jak satysfakcja pracowników, zaangażowanie i kultura pracy. Narzędzie oparte na AI może również analizować otwarte odpowiedzi, aby dostrzec trendy i emocje, dostarczając cennych informacji, które mogą przyczynić się do poprawy.

Podpowiedź: Stwórz zestaw pytań do ankiety zaangażowania pracowników, który zawiera zarówno pytania dotyczące skali oceny, jak i pytania otwarte koncentrujące się na dynamice zespołu i indywidualnej satysfakcji z pracy.

Tworzenie dokładnych ankiet zatrudnienia pracowników za pomocą ChatGPT

🧠 Ciekawostka: 64% osób raportowało, że wolałoby bardziej zaufać AI niż swojemu menedżerowi, a połowa już zwróciła się o poradę do robota zamiast do menedżera.

6. Wsparcie w ocenie wyników

ChatGPT generuje wyczyszczone, ustrukturyzowane oceny wyników, które podkreślają kluczowe osiągnięcia i obszary do rozwoju. Łączy dane wejściowe z samooceny i opinii innych, oferując wszechstronną perspektywę.

Wyniki można łatwo niestandardowo dostosować, aby zapewnić, że są one specyficzne dla każdego pracownika i kontekstu, oszczędzając czas i zachowując trafność. Pulpity HR pomagają skutecznie wizualizować te przeglądy.

📌 Podpowiedź: Napisz recenzję wydajności dla [Nazwa pracownika], który w ciągu ostatniego roku wyróżnił się w zarządzaniu projektami, prowadząc trzy udane premiery produktów, poprawiając współpracę w zespole i zwiększając wyniki zadowolenia klientów. Uwzględnij konkretne przykłady osiągnięć i obszary do rozwoju.

Szczegółowe oceny wydajności pracowników dzięki ChatGPT

7. Tworzenie polityki firmy

ChatGPT usprawnia tworzenie polityk firmowych, zapewniając ramy etycznego wykorzystania AI, pomagając organizacjom w radzeniu sobie z potencjalnymi zagrożeniami, takimi jak prywatność danych i dezinformacja.

ChatGPT wspiera tworzenie polityk zgodnych z wartościami firmy, kładąc nacisk na odpowiedzialne użytkowanie i ludzki nadzór w celu promowania etycznych zachowań w całej organizacji.

Podpowiedź: Opracuj politykę firmy dotyczącą korzystania z ChatGPT w komunikacji z pracownikami, koncentrując się na prywatności danych i wytycznych etycznych.

Opracuj niezawodną politykę firmy za pomocą ChatGPT

8. Tworzenie materiałów szkoleniowych

ChatGPT upraszcza tworzenie materiałów szkoleniowych poprzez generowanie ustrukturyzowanych konspektów i dostosowanej zawartości na podstawie podpowiedzi. Pomaga w burzy mózgów, opracowywaniu konspektów kursów i sugerowaniu angażujących pomysłów na lekcje, oszczędzając czas nauczycieli i trenerów, jednocześnie zmniejszając ich obciążenie pracą.

Podpowiedź: Stwórz szczegółowy konspekt kursu dla programu szkoleniowego na temat umiejętności skutecznej komunikacji dla nowych menedżerów, w tym kluczowe cele nauczania i sugerowane działania.

Tworzenie szczegółowego konspektu programu szkoleniowego w celu zwiększenia wydajności

9. Ułatwianie sesji opinii pracowników

ChatGPT pomaga w planowaniu i organizowaniu sesji informacji zwrotnych poprzez generowanie podpowiedzi do dyskusji i pytań przewodnich. Może również dostosować pytania do konkretnych tematów, takich jak wydajność, cele lub kultura miejsca pracy, dzięki czemu każda sesja jest bardziej odpowiednia i skuteczna.

Z pomocą ChatGPT zespoły HR mogą wspierać otwartą komunikację, identyfikować trendy wydajności i poprawiać ogólne doświadczenia pracowników.

📌 Podpowiedź: Jakich podpowiedzi do dyskusji mogę użyć, aby ułatwić sesję informacji zwrotnych z moim zespołem na temat poprawy współpracy i komunikacji?

Dodaj szczegółowe kryteria dla sesji zwięzłych informacji zwrotnych

10. Poprawa komunikacji wewnętrznej

ChatGPT pomaga zespołom HR uprościć komunikację wewnętrzną. Przygotowuje jasne, spójne komunikaty, takie jak ogłoszenia dla całej firmy, aktualizacje zasad i biuletyny. AI może również tworzyć aktualizacje dla poszczególnych zespołów, zapewniając, że każdy otrzyma właściwe informacje.

Dzięki ChatGPT Teams mogą komunikować się bardziej efektywnie, dostarczając wiadomości, które rezonują z różnymi grupami pracowników.

Podpowiedź: Czy możesz przygotować jasne i spójne ogłoszenie dla całej firmy o nadchodzącej zmianie zasad? Prosimy o podanie następujących szczegółów:

Nazwa zmiany polityki

Cel lub powód zmiany

Dotknięte działy lub teamy

Kluczowe zmiany, o których pracownicy powinni wiedzieć

Oś czasu wdrożenia zmian

Wszelkie działania, które pracownicy muszą podjąć

Informacje kontaktowe w przypadku pytań lub wątpliwości

Wykorzystaj ChatGPT do pisania spersonalizowanych odpowiedzi i wiadomości dla komunikacji wewnętrznej

Przyjazne przypomnienie:: Zawsze dwukrotnie sprawdzaj odpowiedzi generowane przez AI w komunikacji z pracownikami, aby uniknąć niezamierzonych błędów lub błędnej interpretacji.

Limity korzystania z ChatGPT w operacjach HR

Dodawanie ChatGPT do plan zasobów ludzkich oferuje wiele korzyści; ważne jest jednak, aby rozpoznać jego limity. Jak każde narzędzie, jego granice mogą sprawiać, że nie nadaje się do każdego zadania.

Przyjrzyjmy się jego limitom. 👇

Inteligencja emocjonalna: Nie może zaoferować empatycznego, ludzkiego dotyku, który jest często potrzebny w delikatnych sytuacjach wymagających interakcji międzyludzkiej, takich jak rozwiązywanie konfliktów lub oferowanie emocjonalnego wsparcia pracownikom

Nie może zaoferować empatycznego, ludzkiego dotyku, który jest często potrzebny w delikatnych sytuacjach wymagających interakcji międzyludzkiej, takich jak rozwiązywanie konfliktów lub oferowanie emocjonalnego wsparcia pracownikom Ograniczona kreatywność: Podczas gdy ChatGPT może generować pomysły lub sugestie, nie zawsze może oferować wysoce kreatywne lub unikalne rozwiązania, zwłaszcza gdy mamy do czynienia ze specjalistycznymi wyzwaniami HR

Podczas gdy ChatGPT może generować pomysły lub sugestie, nie zawsze może oferować wysoce kreatywne lub unikalne rozwiązania, zwłaszcza gdy mamy do czynienia ze specjalistycznymi wyzwaniami HR Uprzedzenia i dyskryminacja: Może odzwierciedlać uprzedzenia wynikające z danych, na których został przeszkolony, co wynika z niesprawiedliwego traktowania w procesach takich jak zatrudnianie lub oceny

Może odzwierciedlać uprzedzenia wynikające z danych, na których został przeszkolony, co wynika z niesprawiedliwego traktowania w procesach takich jak zatrudnianie lub oceny Zagrożenia dla bezpieczeństwa: Istnieją obawy związane z udostępnianiem danych pracowników, ponieważ działy HR często mają do czynienia z wysoce poufnymi informacjami

Używanie ClickUp dla Teamów HR

The Oprogramowanie ClickUp HR to świetny sposób na utrzymanie dobrej organizacji i wydajności. Jego konfigurowalne funkcje wspierają śledzenie kandydatów, automatyzację cyklu pracy, rekrutację, onboarding i zarządzanie pracownikami.

Poznajmy niektóre z jego najlepszych funkcji do zarządzania Teams HR. ✅

ClickUp Brain

Generuj e-maile rekrutacyjne i onboardingowe w pożądanym tonie dzięki ClickUp Brain

Aby uprościć wysiłki związane z komunikacją, możesz zwrócić się do ClickUp Brain doskonały asystent oparty na AI, natywny dla platformy.

Generuje on podpowiedzi dostosowane do roli, analizując dane, tworząc raporty i rekomendując potencjalne rozwiązania problemów HR. Ponadto jest to doskonałe narzędzie do zmiany tonu wiadomości w zależności od tego, z kim rozmawiasz - profesjonalny lub swobodny, ty wybierasz!

To Narzędzie AI dla HR może być używane na każdej scenie cyklu pracy, aby zaoszczędzić czas.

Automatyzacja ClickUp

Automatyzacja sesji informacji zwrotnych i innych powtarzalnych zadań dzięki ClickUp Automations Automatyzacja ClickUp może odciążyć zespół HR od wielu rutynowych zadań.

Na przykład, gdy nowy pracownik rozpoczyna pracę, ClickUp może automatycznie wysłać im spersonalizowany e-mail powitalny, dzięki czemu poczują się zaangażowani od samego początku. Może również aktualizować dane pracowników, automatycznie aktualizując informacje w oparciu o określone wyzwalacze, takie jak zmiana pozycji lub działu.

Dodatkowo, śledzenie wydajności staje się łatwe dzięki automatycznym przypomnieniom o przeglądach i kontrolach postępów.

Formularze ClickUp

Użyj formularzy ClickUp, aby uzyskać dokładne informacje zwrotne od pracowników Formularze ClickUp umożliwia tworzenie niestandardowych formularzy do zbierania opinii pracowników, przeprowadzania ankiet i gromadzenia danych na temat nowych inicjatyw.

Na przykład, jeśli wdrażasz program odnowy biologicznej , możesz utworzyć ankietę, aby zebrać opinie na temat tego, co myślą pracownicy i jakie korzyści z niego czerpią. Możesz także zbierać spostrzeżenia na temat programów szkoleniowych, satysfakcji z pracy lub dynamiki zespołu, aby pomóc w kształtowaniu przyszłych decyzji.

Dzięki formularzom ClickUp otrzymujesz dane w czasie rzeczywistym, które pomagają Ci dokonywać bardziej świadomych wyborów i poprawiać ogólne doświadczenia pracowników.

Szablony

ClickUp oferuje również wiele free szablonów HR aby usprawnić swój cykl pracy.

/$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-438.png Szablon podręcznika HR ClickUp https://app.clickup.com/signup?template=kkmvq-6147864&department=hr-recruitment&\_gl=1\*ozbgyy\*\_gcl\_aw\*R0NMLjE3MzQwMDA5NTQuQ2owS0NRaUFzT3E2QmhEdUFSSXNBR1E0LXpqWHRpaGluQ0FjMVljcGlwUU5hdFFjN3ZwYzc5Yms0aDNvbmNTcmFOLVo0RU5uRXlDRjVmRWFBaXVURUFMd193Y0I.\*\_gcl\_au\*MTMzNjE3OTc1Ny4xNzMyNTczODM4 Pobierz ten szablon /%cta/

The Szablon podręcznika HR ClickUp to scentralizowany hub dla wszystkich dokumentów związanych z HR, zapewniający pracownikom dostęp do najnowszych zasad, świadczeń i wytycznych.

Ten wysoce konfigurowalny szablon pozwala na dostosowanie go do potrzeb organizacji. Możesz zorganizować sekcje dotyczące wdrażania, zarządzania wydajnością, polityki urlopowej i rozwoju pracowników. Ponadto można dołączyć wytyczne dotyczące pracy zdalnej, protokołów bezpieczeństwa lub wysiłków na rzecz różnorodności i integracji.

Aby pójść o krok dalej, ClickUp Brain pomaga generować i organizować zawartość, oferując sugestie dotyczące ulepszania polityk, opracowywania nowych wytycznych lub tworzenia często zadawanych pytań na podstawie zapytań pracowników.

Może na przykład napisać projekt aktualizacji polityki w oparciu o informacje zwrotne z niedawnej ankiety lub zasugerować nowe oferty świadczeń w oparciu o aktualne trendy wśród pracowników.

The Szablon bazy wiedzy ClickUp HR to kolejne świetne narzędzie dla specjalistów HR. Jest to scentralizowane repozytorium wszystkich niezbędnych dokumentów, zasad i procedur, pomagające w dokumentowaniu i śledzeniu kluczowych procesów HR. Możesz również użyć ClickUp Brain.

Zmień swój cykl pracy HR dzięki ClickUp

Sztuczna inteligencja jest nieocenionym narzędziem dla zespołów HR, dzięki czemu zadania są bardziej wydajne i mniej przytłaczające.

Jednakże, chociaż ChatGPT jest niesamowitym atutem, nie jest to rozwiązanie uniwersalne. Brakuje jej inteligencji emocjonalnej niezbędnej w delikatnych sytuacjach i może potencjalnie wprowadzać stronniczość do procesów.

ClickUp oferuje bardziej holistyczne rozwiązanie do zarządzania wieloma zadaniami HR - utrzymując wszystko w jednym miejscu i zapewniając przejrzystość i odpowiedzialność w całym zespole.