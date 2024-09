Jak usprawnić procesy za pomocą pulpitu HR?

Zarządzanie zespołem wymaga pracy. Wyobraź sobie zarządzanie całą siłą roboczą w organizacji. Zespoły ds. zasobów ludzkich (HR) są niedocenianymi bohaterami, którzy uzupełniają luki w umiejętnościach, zatrzymują talenty, zarządzają wydajnością i wspierają pozytywną kulturę pracy.

A dzień z życia menedżera HR polega na zakładaniu wielu czapek, organizowaniu spotkań, arkuszy kalkulacyjnych i pracy papierkowej - ale co najważniejsze, zarządzaniu zespołami.

W tym kontekście pulpity analityczne HR mogą być absolutnym przełomem.

Pulpit HR służy jako scentralizowane narzędzie, które w czasie rzeczywistym daje obraz wydajności, dostępności i ogólnych nastrojów zespołu, dzięki czemu nie trzeba już przekopywać się przez kopce danych lub łączyć fragmentów informacji z różnych źródeł.

Analityka HR ma znaczący wpływ na wpływ na wyniki organizacji , prowadząc nawet do 25% wzrostu wydajności biznesu, 50% spadku wskaźnika odejść i 80% wzrostu efektywności rekrutacji.

Na tym blogu zbadamy ważne i kluczowe funkcje pulpitów HR, jak zbudować pulpit krok po kroku, przyjrzymy się kilku przykładom i odkryjemy narzędzia ułatwiające analitykę HR.

Ważność pulpitów HR

Pulpity HR mają kluczowe znaczenie dla specjalistów HR, ponieważ oferują wgląd w dane i wspomagają podejmowanie strategicznych decyzji.

Poniżej znajduje się lista wielu sposobów, w jakie wnoszą one wartość do Procesy HR :

✅ Bezproblemowy proces rekrutacji

Konfiguracja pulpitów HR w celu monitorowania wskaźników rekrutacji, takich jak czas zatrudnienia, koszt zatrudnienia, źródła kandydatów, dopasowanie kulturowe i wskaźniki rotacji, pomaga zoptymalizować proces zatrudniania. Umożliwia to pracownikom działu kadr wprowadzanie usprawnień procesów opartych na danych i spotkanie cele rekrutacyjne bardziej efektywnie.

✅ Podejmowanie decyzji w oparciu o dane

Wizualizacja danych w czasie rzeczywistym umożliwia zespołom HR podejmowanie trafnych decyzji w oparciu o dokładne, aktualne i wysokiej jakości dane. Analiza trendów i wzorców opartych na danych pomaga również w opracowywaniu skutecznych strategii HR.

✅ Efektywne zarządzanie zasobami

Pulpity HR zapewniają wgląd w frekwencję pracowników, obciążenie pracą i dostępność, listę płac, świadczenia i wynagrodzenia oraz churn. Stanowi to wsparcie dla alokacji zasobów i wysiłków optymalizacyjnych w celu efektywnego wykorzystania kapitału ludzkiego.

✅ Śledzenie wydajności pracowników

Specjaliści HR mogą monitorować metryki i kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) za pośrednictwem Pulpity KPI . Pomaga im to zidentyfikować najlepsze wyniki, słabsze wyniki, obszary wymagające poprawy i inne aspekty wydajności pracowników.

✅ Większe zaangażowanie pracowników

Śledzenie wskaźników zaangażowania pracowników, takich jak udział w szkoleniach i programach rozwojowych, Employee Net Promoter Score (e-NPS), wskaźniki rotacji itp. pomaga w identyfikacji i proaktywnym rozwiązywaniu problemów związanych z zaangażowaniem pracowników.

✅ Lepsza zgodność z przepisami

Pulpity ułatwiają zachowanie zgodności organizacji z prawem pracy i obowiązującymi przepisami poprzez śledzenie kluczowych wskaźników, takich jak różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, różnorodność itp. Taka przejrzystość i proaktywne rozwiązania zmniejszają ryzyko problemów prawnych i kar.

✅ Planowanie zatrudnienia

Dzięki kompleksowemu widokowi na wskaźniki dotyczące siły roboczej, menedżerowie ds. rekrutacji mogą prognozować przyszłe potrzeby kadrowe, utrzymywać ścieżki talentów, planować powodzenie, uwzględniać różnorodność, obsadzać otwarte role poprzez pionowy ruch pracowników i wiele więcej, co prowadzi do wydajnej pracy Planowanie HR .

✅ Efektywne zarządzanie kosztami

Posiadanie widoku z lotu ptaka na płace, świadczenia i inne wydatki związane z zasobami ludzkimi umożliwia zespołom HR efektywne zarządzanie kosztami przy jednoczesnym odkrywaniu obszarów potencjalnych oszczędności.

✅ Zatrzymanie pracowników

Identyfikacja trendów w rotacji pracowników wskazuje na potencjalne problemy z zatrzymywaniem talentów. Teams HR mogą wykorzystać tę wiedzę do opracowania celowych strategii mających na celu poprawę zaangażowania i zatrzymania pracowników.

✅ Strategiczne dostosowanie

Pulpity pomagają dostosować Strategie HR z szerszymi celami organizacyjnymi, łącząc wskaźniki dotyczące siły roboczej z celami biznesowymi, napędzając wzrost i wydajność.

Kluczowe funkcje pulpitu HR

Pulpit HR powinien zapewniać kompleksowy przegląd działań i wskaźników HR, aby ułatwić podejmowanie decyzji w oparciu o dane.

Do zrobienia tego potrzebne są następujące kluczowe funkcje:

Wizualizacja danych w czasie rzeczywistym

Pulpit HR umożliwia zespołom HR monitorowanie wskaźników związanych z frekwencją, eNPS, mimowolną rotacją i innymi czynnikami, które odzwierciedlają wydajność pracowników. Dostęp do takich krytycznych informacji we właściwym czasie stanowi wsparcie dla szybkiego podejmowania decyzji w oparciu o dane.

Na przykład, Pulpity ClickUp zapewniają wysoki stopień elastyczności w zakresie śledzenia wskaźników HR, ustawienia celów i monitorowania postępów - wszystko w jednym miejscu.

wizualizacja danych w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Dashboards_

Analityka siły roboczej

Zaawansowana analityka rzuca światło na demografię pracowników, luki w umiejętnościach i wydajność. Funkcja ta pomaga zespołom HR i menedżerom ds. rekrutacji połączyć strategie dotyczące talentów z szerszymi celami w zakresie planowania zasobów ludzkich, dzięki czemu zatrudniane są odpowiednie talenty spełniające przyszłe potrzeby organizacji.

Śledzenie rekrutacji i wdrażania

Ta funkcja pomaga śledzić proces rekrutacji, od aplikacji po wdrożenie. ClickUp Dashboards oferuje wiele funkcji, które umożliwiają śledzenie wszystkiego, od rekrutacji po wdrażanie, rozwój pracowników po listy płac, zarządzanie wydajnością po przeglądy i wiele więcej.

Metryki zaangażowania pracowników

Teams HR często monitorują poziom zaangażowania pracowników za pomocą ankiet, informacji zwrotnych i innych narzędzi. Daje to wgląd w takie obszary, jak poprawa zaangażowania pracowników, promocja ich dobrego samopoczucia i kultywowanie dobrze prosperującego środowiska pracy.

Monitorowanie ryzyka i zgodności

Śledzenie wskaźników zgodności, takich jak przestrzeganie prawa pracy, lokalnych przepisów i wewnętrznych zasad, jest kluczową funkcją. Oprócz prowadzenia audytowalnego rejestru, pulpity zwracają uwagę na niezgodność i inne zagrożenia, aby zminimalizować odpowiedzialność.

Zarządzanie płacami i świadczeniami

Pulpity często integrują się z danymi dotyczącymi płac i świadczeń, aby zapewnić skonsolidowany widok wynagrodzeń, świadczeń i innych wydatków w celu holistycznego planowania finansowego.

Śledzenie wyników pracowników

Niezależnie od tego, czy chodzi o wyniki zespołu, czy indywidualne, pulpity powinny oferować narzędzia do pomiaru i analizy porównawczej. Zintegrowane szablony i konfigurowalne ramy oceny wydajności pomagają w pomiarze wydajności pracowników. Stanowi to kanał ciągłej informacji zwrotnej, przyczyniając się do rozwoju pracowników i organizacji.

Dostosuj wskaźniki KPI na pulpicie nawigacyjnym ClickUp, aby śledzić odpowiednie wskaźniki wydajności pracowników

Powodzenie i planowanie zatrudnienia

Pulpity muszą również zawierać funkcję, która pomaga w planowaniu i prognozie powodzenia. Gwarantuje to, że wszystkie rekrutacje są zgodne z bieżącymi lub przyszłymi wymaganiami dotyczącymi talentów i wspierają długoterminowy rozwój organizacji i ciągłość biznesową.

Monitorowanie różnorodności i integracji

Korzystając z pulpitu różnorodności, możliwe jest śledzenie wskaźników różnorodności, równości i integracji (DEI), takich jak płeć, pochodzenie etniczne, równość wynagrodzeń i inne szczegóły. Wprowadzenie ich w życie pokazuje commit organizacji w wartości DEI.

Niestandardowe raporty i alerty HR

Pulpit powinien zawierać funkcję generowania raportów i alertów dla określonych wskaźników. Podkreślają one podstawowe problemy i pozwalają działowi uniknąć potencjalnych wyzwań.

⚡ Archiwum szablonów: Z szablony oceny wydajności można łatwo mierzyć i śledzić wydajność i rozwój pracowników. Można ich używać do kwartalnych, tygodniowych lub rocznych przeglądów i wyeliminować potrzebę budowania ram od podstaw za każdym razem.

Kroki wdrożenia pulpitu HR

Wdrożenie pulpitu wymaga strategicznego podejścia, które zaczyna się od przeglądu bieżących procesów, a kończy na powodzeniu wdrożenia na wszystkich poziomach organizacyjnych.

Oto kluczowe kroki, które należy podjąć:

Krok #1: Ocena istniejących procesów HR

Oceń istniejące praktyki i procesy HR przed zintegrowaniem pulpitu z przepływem pracy. Zapoznaj się z danymi, które śledzisz i poszukaj obszarów wymagających poprawy.

Zrozumienie na poziomie makro ogólnych procesów, w tym zarządzania miejscem pracy, oceny wyników, zaangażowania pracowników, rekrutacji i zgodności z przepisami, podkreśli niezbędne funkcje pulpitu nawigacyjnego HR.

Szczegółowa ocena cykli pracy HR zapewnia również, że pulpit jest zgodny z celami, priorytetami i zasadami organizacji.

Niezależnie od tego, czy chcesz poprawić plan zatrudnienia, czy usprawnić rekrutację dzięki listy kontrolne zatrudnienia identyfikacja istniejących luk ukierunkuje wysiłki wdrożeniowe i pomoże stworzyć pulpit, który zaspokoi najpilniejsze lub najpilniejsze potrzeby.

Krok #2: Wybór odpowiedniego narzędzia do pulpitu HR

Po dokonaniu oceny procesów, kolejnym krokiem jest wybór narzędzia do tworzenia pulpitów HR.

Dokonując tego wyboru, należy wziąć pod uwagę kilka czynników i zmiennych. Czy narzędzie spełnia cele HR? Czy można je zintegrować z obecnym systemem lub oprogramowaniem HR?

Priorytetem powinny być narzędzia oferujące wizualizację danych w czasie rzeczywistym i płynną integrację.

Na przykład, Pulpity ClickUp zapewniają wysoki stopień elastyczności w zakresie śledzenia wskaźników HR, ustawienia celów i monitorowania postępów - wszystko pod jednym dachem.

Pulpity ClickUp pomagają wizualizować dane za pomocą wykresów i Kluczowe wskaźniki wydajności HR (KPI) ), takie jak rekrutacja i czas zatrudnienia, wyniki satysfakcji pracowników, wskaźniki ukończenia szkoleń oraz wskaźniki różnorodności i integracji.

To nie wszystko. Pulpity ClickUp oferują głębokie możliwości niestandardowe i płynną integrację z innymi narzędziami HR. ClickUp integruje się z ponad 1000 aplikacji umożliwiając zespołom HR precyzyjne dostosowanie pulpitów analitycznych do ich potrzeb. ClickUp łączy w sobie płynną integrację, niestandardowe opcje i zaawansowane funkcje umożliwiające skuteczne podejmowanie decyzji.

pulpity ClickUp wizualnie prezentują dane w łatwym do zrozumienia formacie

Krok #3: Niestandardowe ustawienia pulpitu

Po wybraniu opcji Oprogramowanie do analizy HR dostosuj je do swoich specyficznych wymagań HR.

Ustawienie pulpitu wymaga skonfigurowania go tak, aby wyświetlał najbardziej istotne wskaźniki dla zespołu. Do zrobienia tego należy nadać priorytet danym mającym maksymalny wpływ (lub metrykom Gwiazdy Północnej), niezależnie od tego, czy są to wskaźniki wydajności pracowników, wskaźniki rotacji, różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn, czy inne.

Celem jest skupienie się na najważniejszych obszarach organizacji i śledzenie powiązanych z nimi wskaźników.

ClickUp umożliwia tworzenie widżetów do śledzenia konkretnych celów HR, takich jak poprawa zaangażowania pracowników lub skrócenie czasu oczekiwania na zatrudnienie.

Po zakończeniu ustawień możesz skupić się na niestandardowych ustawieniach. Możesz spersonalizować pulpit, eksperymentować z widokami dostosowanymi do różnych interesariuszy organizacji i nie tylko. Dzięki temu każdy może uzyskać dostęp do danych, od menedżerów ds. rekrutacji, przez kierowników HR, po pracowników.

Krok #4: Szkolenie zwiększające przyjęcie pulpitu

Niestandardowe ustawienia i konfiguracja techniczna to tylko połowa procesu wdrażania pulpitu; druga połowa polega na zapewnieniu, że pulpit się przyjmie. Będziesz musiał przeszkolić swój zespół, aby przyjął i skutecznie korzystał z pulpitów menedżerskich, aby czerpać korzyści w dłuższej perspektywie.

Zacznij od zaoferowania kompleksowego szkolenia swojemu zespołowi HR. Moduł szkoleniowy powinien obejmować nawigację po pulpicie, generowanie raportów HR, wykorzystywanie spostrzeżeń i ustawienie podstawowej automatyzacji.

Po tym, jak pulpit zyska na popularności, integralną częścią jest zapewnienie stałego wsparcia w celu zapewnienia ciągłego użytkowania. Uzupełnij to regularnymi informacjami zwrotnymi, aby zrozumieć wszelkie bariery w przyjęciu i zidentyfikować ulepszenia istniejących funkcji pulpitu.

Uczyń pulpit nawigacyjny centralnym elementem codziennych działań HR - śledzenie wskaźników rekrutacji, ustawienie celów wydajnościowych lub zarządzanie listami płac - aby przyspieszyć powszechne przyjęcie i ogólną wydajność.

Przykłady pulpitów HR

Skoro już wiesz, jak ClickUp pomaga w zarządzaniu zasobami ludzkimi przyjrzyjmy się przykładom pulpitów HR dostępnych na platformie.

ClickUp oferuje różnorodność free szablony HR aby dopracować procesy HR. Oto najlepsze przykłady:

ClickUp Hiring Selection Matrix Template

Szablon matrycy wyboru pracowników ClickUp

The Szablon matrycy wyboru pracowników ClickUp stanowi wsparcie dla zespołów HR podczas oceny kandydatów w procesie rekrutacji. Pomaga skupić się na kluczowych kryteriach wyboru, zapewniając spójność i przejrzystość sposobu, w jaki menedżerowie ds. rekrutacji oceniają kandydatów.

Dzięki temu szablonowi można:

Ustalić kryteria oceny kandydatów

Uszeregować kandydatów na podstawie kwalifikacji, uprawnień i dopasowania kulturowego

Uprościć proces decyzyjny dzięki prostej matrycy selekcji

ClickUp Szablon planu działań rekrutacyjnych

Szablon planu działań rekrutacyjnych ClickUp

Jeśli chcesz mieć wyczerpujący pulpit rekrutacyjny (bez budowania go od podstaw), rozważ szablon Szablon planu działań rekrutacyjnych ClickUp . Służy do planowania i śledzenia procesu rekrutacji, tak aby wszystkie zadania rekrutacyjne - od ogłoszeń o pracę po końcowe rozmowy kwalifikacyjne - odbywały się zgodnie z planem.

Użyj tego szablonu, aby:

Organizować działania rekrutacyjne i terminy

Śledzenia zgłoszeń na różne stanowiska pracy

Dostosować cele rekrutacji i oś czasu do odsetków organizacyjnych

ClickUp Ogólny szablon wdrażania pracowników

onboarding-process

The Ogólny szablon wdrażania pracowników ClickUp sprawia, że proces onboardingu jest łatwy i skuteczny. Nadaje strukturę temu, w jaki sposób organizacje witają i integrują nowych pracowników.

Ramy te zapewniają, że wszyscy nowi pracownicy zakończą niezbędne kroki przed rozpoczęciem swojej podróży jako pracownik.

Kluczowe funkcje tego szablonu obejmują:

Przygotowanie listy kontrolnej niezbędnych zadań onboardingowych

Ustawienie osi czasu dla integracji nowych pracowników

Śledzenie zakończonych kamieni milowych onboardingu

Szablon komunikacji wewnętrznej ClickUp

Szablon komunikacji wewnętrznej ClickUp

The Szablon komunikacji wewnętrznej ClickUp pomaga usprawnić komunikację wewnętrzną między teamami i działami. Dzięki temu szablonowi zespoły HR mogą udostępniać ogłoszenia, aktualizacje i inne kluczowe informacje, które wymagają uwagi całej organizacji.

Ten szablon umożliwia:

Zarządzanie wewnętrznymi kanałami komunikacji

Planowanie i śledzenie komunikacji w całej firmie

Centralizacja całej komunikacji w jednym miejscu

Szablon oceny wyników ClickUp

Szablon oceny wydajności ClickUp

The Szablon oceny wyników ClickUp umożliwia działowi HR przeprowadzanie regularnych ocen pracowników. Oferuje on ustrukturyzowany format oceny wydajności pracowników, ustawienia celów i udostępniania informacji zwrotnych.

Za pomocą tego szablonu można:

Standaryzować proces oceny wydajności

Monitorować cele i osiągnięcia pracowników

Ułatwić przekazywanie informacji zwrotnych i planów poprawy wyników

Szablon planu rozwoju pracownika ClickUp

Szablon planu rozwoju pracownika ClickUp

The Szablon planu rozwoju pracownika ClickUp pomaga organizacjom tworzyć mapy i mierzyć rozwój pracowników. Zespoły HR mogą wykorzystać go do wsparcia inicjatyw rozwoju kariery i ustawienia celów wydajnościowych, aby zachęcić pracowników do odkrywania nowych możliwości uczenia się.

Ten szablon pozwala na:

Ustawienie celów rozwoju pracowników i śledzenie postępów

Zdefiniować oś czasu i kamienie milowe dla rozwoju kariery

Otrzymywać aktualizacje w czasie rzeczywistym na temat rozwoju pracowników

Jak usprawnić procesy HR za pomocą pulpitu HR

Oto kilka przykładów ilustrujących, w jaki sposób pulpity HR zwiększają wydajność organizacji:

Rekrutacja i onboarding : Pulpity pomagają wizualizować każdy krok procesu rekrutacji i onboardingu w celu zapewnienia jego powodzenia. Umożliwia to terminowe zakończenie działań rekrutacyjnych i onboardingowych, jednocześnie podkreślając wszelkie wąskie gardła. Menedżerowie ds. rekrutacji mogą również wdrożyć te pulpity do pomiaru powiązanych wskaźników

: Pulpity pomagają wizualizować każdy krok procesu rekrutacji i onboardingu w celu zapewnienia jego powodzenia. Umożliwia to terminowe zakończenie działań rekrutacyjnych i onboardingowych, jednocześnie podkreślając wszelkie wąskie gardła. Menedżerowie ds. rekrutacji mogą również wdrożyć te pulpity do pomiaru powiązanych wskaźników Zarządzanie wydajnością pracowników : Pulpity centralizują dane dotyczące wydajności, umożliwiając działowi HR jakościowe monitorowanie wskaźników wydajności, ustawienie i śledzenie celów oraz ułatwianie konstruktywnej informacji zwrotnej. Aktywuje to spójne oceny i świadome podejmowanie decyzji

: Pulpity centralizują dane dotyczące wydajności, umożliwiając działowi HR jakościowe monitorowanie wskaźników wydajności, ustawienie i śledzenie celów oraz ułatwianie konstruktywnej informacji zwrotnej. Aktywuje to spójne oceny i świadome podejmowanie decyzji Zaangażowanie i utrzymanie pracowników : Śledząc poziomy zaangażowania pracowników, pulpity pomagają wskazać trendy i wzorce, które mogą wskazywać na odejścia. Podpowiedź na takie problemy z utrzymaniem pracowników w firmie i zaplanowanie działańdziałania angażujące pracowników zwiększa ogólną satysfakcję z pracy

: Śledząc poziomy zaangażowania pracowników, pulpity pomagają wskazać trendy i wzorce, które mogą wskazywać na odejścia. Podpowiedź na takie problemy z utrzymaniem pracowników w firmie i zaplanowanie działańdziałania angażujące pracowników zwiększa ogólną satysfakcję z pracy Zarządzanie zgodnością : Pulpity ułatwiają zachowanie zgodności z przepisami poprzez śledzenie wskaźników związanych z różnorodnością płciową lub etniczną, równością wynagrodzeń, czasem wolnym i innymi wymogami wynikającymi z lokalnych przepisów lub regulacji. Mogą one również stanowić problem dla certyfikacji, aby pomóc zespołom HR być na bieżąco z przepisami prawnymi i zmniejszyć ryzyko

: Pulpity ułatwiają zachowanie zgodności z przepisami poprzez śledzenie wskaźników związanych z różnorodnością płciową lub etniczną, równością wynagrodzeń, czasem wolnym i innymi wymogami wynikającymi z lokalnych przepisów lub regulacji. Mogą one również stanowić problem dla certyfikacji, aby pomóc zespołom HR być na bieżąco z przepisami prawnymi i zmniejszyć ryzyko Planowanie zasobów i siły roboczej: Pulpity zapewniają wgląd w efektywne planowanie siły roboczej, umożliwiając skuteczną alokację zasobów, prognozę i planowanie powodzenia. Pozwala to na utrzymanie zdrowego potoku talentów w celu uzupełnienia luk, które mogą pojawić się nieoczekiwanie

Zarządzaj obciążeniem pracą swojego zespołu i przydzielaj zasoby w celu efektywnego planowania

Usprawnij procesy HR dzięki pulpitom HR i ClickUp

Nowoczesne Teams HR wymagają pulpitów HR jako nośnika informacji w czasie rzeczywistym i opartych na danych. Pomagają one w kompleksowych działaniach związanych z HR, w tym rekrutacji, wdrażaniu, zarządzaniu wydajnością, zaangażowaniu pracowników, zgodności i planowaniu siły roboczej.

Korzystanie z pulpitów na tych scenach umożliwia specjalistom HR podejmowanie mądrzejszych, opartych na danych decyzji i powodzenie organizacji.

Korzystanie z pulpitów na tych scenach umożliwia specjalistom HR podejmowanie mądrzejszych, opartych na danych decyzji i powodzenie organizacji.

ClickUp dodaje "oomph" dzięki nowoczesnym i intuicyjnym pulpitom, które można niestandardowo dostosować do własnych potrzeb. Ustaw płynne cykle pracy i usprawnij zarządzanie zasobami ludzkimi dzięki ClickUp.