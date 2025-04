Darmowe szablony kalendarzy marketingowych dla programu Excel

Czy niezorganizowane kampanie i ciągła wielozadaniowość uniemożliwiają zespołowi marketingowemu osiągnięcie celów związanych z przychodami? 55.2% użytkowników Internetu w wieku 16+ kupuje coś online każdego tygodnia. Szablony kalendarzy marketingowych w Excelu mogą pomóc w łatwym zorganizowaniu pipeline'u, aby zapewnić maksymalną trakcję.

Dzięki tym szablonom możesz organizować cele, planować kampanie i zarządzać terminami na tydzień, miesiąc, a nawet rok.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz agencję marketingową, czy zajmujesz się marketingiem dla swojego małego Businessu teraz jest najlepszy czas, aby osiągnąć swoje cele marketingowe dzięki tym łatwym w użyciu szablonom.

Przygotuj się do tworzenia zawartości, która będzie rezonować z odbiorcami dzięki tym darmowym szablonom kalendarza marketingowego dla programu Excel.

Co składa się na dobry szablon kalendarza marketingowego?

Kluczem do sukcesu w powodzeniu kalendarz marketingowy szablonu jest jego zdolność do śledzenia kampanii marketingowych podczas planowania. Wybierając najlepszy szablon, oto o czym należy pamiętać:

Szczegóły kampanii: Szablony, które zawierają sekcje dla celów, odbiorców, budżetu, kanałów i terminów, pomogą ci uzyskaćwidok z lotu ptaka na marketingową mapę drogową Pomoce wizualne: Szablony z zadaniami oznaczonymi kolorami pomogą ci łatwo dostrzec, co jest priorytetem, co się zbliża, a co jest zakończone

Szablony, które zawierają sekcje dla celów, odbiorców, budżetu, kanałów i terminów, pomogą ci uzyskaćwidok z lotu ptaka na marketingową mapę drogową Elastyczność i współpraca: Dobry kalendarz powinien pozwalać na łatwą współpracę i niestandardową konfigurację, umożliwiając łatwe wprowadzanie zmian w czasie rzeczywistym do zadań zespołu programy marketingowe Łatwość użycia: Szablony powinny upraszczać planowanie, a nie je komplikować. Jeśli zmagasz się z niekończącymi się kolumnami i skomplikowanymi układami, nadszedł czas na zmianę

Dobry kalendarz powinien pozwalać na łatwą współpracę i niestandardową konfigurację, umożliwiając łatwe wprowadzanie zmian w czasie rzeczywistym do zadań zespołu programy marketingowe

Szablony kalendarzy marketingowych

Dobry szablon kalendarza musi być elastyczny, umożliwiając niestandardowe dostosowanie go do cyklu pracy. Poniżej znajduje się kilka świetnych darmowych szablonów kalendarzy marketingowych:

1. Szablon kalendarza zawartości Excel autorstwa Vertex42

przez Vertex42.com The Szablon kalendarza zawartości Excel autorstwa Vertex42 składa się z rocznego kalendarza z 12 oddzielnymi kalendarzami miesięcznymi.

Niestandardowa konfiguracja jest łatwa - możesz łączyć komórki dla rozszerzonych kampanii i dostosowywać motywy do swojej marki.

Jest to idealne rozwiązanie do planowania inicjatyw marketingowych z dużym wyprzedzeniem, zwłaszcza w celu wsparcia innych działań promocyjnych, takich jak planowanie wydarzeń . Możesz nawet dodać trochę zabawy i stylu dzięki cyfrowym naklejkom na kalendarz!

idealne dla: Specjalistów ds. marketingu, koordynatorów wydarzeń i organizacji, które planują roczną zawartość

2. Szablon kalendarza marketingowego Excel autorstwa ProjectManager

przez ProjectManager The Szablon kalendarza marketingowego Excel by ProjectManager zapewnia wiele widoków projektów i pulpit nawigacyjny w czasie rzeczywistym, umożliwiając łatwe śledzenie postępów w kampaniach.

Szablon ten jest w pełni konfigurowalny, dzięki czemu można dodawać kolumny lub pola zgodnie z potrzebami zespołu. Możesz nawet dodać swoje logo, aby nadać mu spersonalizowany charakter, unikalny dla Twojej marki!

Korzystając z szablonu kalendarza marketingowego ProjectManager, możesz łatwo zorganizować swoją kampanię marketingową na przestrzeni miesięcy, a każdy miesiąc będzie widoczny jako osobna zakładka.

✨Idealny dla: Teamów marketingowych, które chcą przydzielać obowiązki i efektywnie śledzić swoje postępy

3. Szablon kalendarza zawartości podcastów od Coefficient

przez Coefficient.io Jeśli pracujesz z podcastami, plik Szablon kalendarza zawartości podcastów od Coefficient utrzyma cię na dobrej drodze dzięki automatycznym przypomnieniom dla każdej sceny - nagrywania, edycji i publikacji.

Możesz niestandardowo dostosować biografie gości, tytuły odcinków i notatki specjalne, a także dostosować każde pole do unikalnych potrzeb swojego podcastu.

Szablon ten płynnie integruje się z Kalendarzem Google i podobnymi narzędziami w celu ujednolicenia cyklu pracy.

idealny dla: Podcasterów i agencji zarządzających kompleksowym marketingiem podcastów

4. Szablon kalendarza zawartości YouTube od Coefficient

przez Współczynnikent.io Ten Free Szablon kalendarza zawartości YouTube od Coefficient pomaga łatwo planować i harmonogramować zawartość YouTube, śledząc każdy szczegół, od tematu po harmonogram publikacji.

Możesz sporządzić mapę pomysłów na zawartość każdego wideo, zaplanować daty przesyłania, aby utrzymać spójny harmonogram publikacji, a nawet śledzić polubienia, komentarze i udostępnianie swoich filmów!

idealne dla: YouTuberów i menedżerów marki którzy potrzebują spójnej strategii postów

5. Szablon miesięcznego kalendarza zawartości wg Coefficient

przez Coefficient.io Korzystanie z szablon planu marketingowego planowanie działań z miesięcznym wyprzedzeniem może dać ci kluczową przewagę.

To Szablon miesięcznego kalendarza zawartości według współczynnika przegląd planu marketingowego na cały miesiąc, zakończony typami zawartości, przypisaniami autora/właściciela i dziennymi podziałami.

Użyj tego szablonu do regularnych powiadomień o nadchodzących elementach zawartości. Ten szablon miesięcznego kalendarza marketingowego sprawi, że twój zespół będzie zgodny, a twoja strategia silna przez cały miesiąc.

idealny dla: Twórców treści i marketerów planujących miesięczne strategie z wieloma dostarczanymi treściami

Wskazówka dla profesjonalistów: Przejrzyj nadchodzące trzy miesiące na początku każdego kwartału, aby dostrzec wszelkie nakładające się kampanie, święta i trendy sezonowe, które możesz chcieć powiązać z zawartością.

6. Szablon harmonogramu marketingowego Excel by Ganttpro

przez Ganttpro To Szablon harmonogramu marketingowego Excel by Ganttpro jest wysoce konfigurowalny i idealny do złożonych planów projektów marketingowych w różnych projektach.

Ten szczegółowy szablon umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie pracy nad projektami. Oferuje łatwe funkcje niestandardowe, współpracę i nawigację.

idealny dla: Kierowników ds. marketingu, teamów projektowych i agencji, które chcą sprawnie realizować kampanie

7. Kalendarz redakcyjny platformy mediów społecznościowych Microsoft365

za pośrednictwem Microsoft.com To Kalendarz redakcyjny platformy mediów społecznościowych Microsoft365 pozwala bez wysiłku planować i zarządzać publikowaniem zawartości w mediach społecznościowych.

Łatwo zarządzaj zawartością mediów społecznościowych za pomocą oznaczonych kolorami terminów i dodawaj animacje lub wideo, aby kalendarz był atrakcyjny wizualnie.

Jest to łatwo dostępny i gotowy do użycia szablon do tworzenia wykresów kalendarz zawartości na wielu platformach mediów społecznościowych.

idealne dla: Freelancerów i małych agencji zarządzających wieloma platformami

8. Prosty szablon kalendarza marketingowego Excel od Template.net

przez Szablon.net Planuj i planuj pomysły na zawartość kampanii za pomocą tego prostego, w pełni konfigurowalnego narzędzia Prosty szablon kalendarza marketingowego Excel od Template.net który może również służyć jako kalendarz marketingowy w mediach społecznościowych lub e-mail

Jest dostępny w różnych formatach, w tym wspieranych przez Word, Dokumenty Google, Excel, Arkusze Google, Apple Pages lub Apple Numbers, a nawet jako PDF.

idealny dla: Małych Business i freelancerów, którzy chcą organizować materiały marketingowe

Limity korzystania z Excela do tworzenia kalendarzy marketingowych

Excel jest powszechnie używanym narzędziem, ale ma swoje limity:

Ręczne aktualizacje: Błędy wymagają ręcznego wycofania, co może być czasochłonne

Błędy wymagają ręcznego wycofania, co może być czasochłonne Brak integracji: Excel nie ma wsparcia dla integracji z narzędziami marketingowymi dla mediów społecznościowych, e-maili czy analityki

Excel nie ma wsparcia dla integracji z narzędziami marketingowymi dla mediów społecznościowych, e-maili czy analityki Problemy ze współpracą: Współpraca w czasie rzeczywistym może stanowić wyzwanie w porównaniu doprofesjonalne oprogramowanie kalendarza marketingowegozwłaszcza jeśli wielu członków zespołu pracuje jednocześnie nad tym samym kalendarzem

Współpraca w czasie rzeczywistym może stanowić wyzwanie w porównaniu doprofesjonalne oprogramowanie kalendarza marketingowegozwłaszcza jeśli wielu członków zespołu pracuje jednocześnie nad tym samym kalendarzem Brak powiadomień: Excel nie może wysyłać alertów w czasie rzeczywistym, co może prowadzić do niedotrzymania terminów

Alternatywne szablony kalendarzy marketingowych

Jeśli uważasz, że Excel jest niewygodny lub napotykasz niektóre z wyżej wymienionych limitów, ClickUp oferuje świetne alternatywy. Oto kilka szablonów kalendarzy marketingowych z ClickUp, których możesz użyć:

1. Szablon kalendarza marketingowego ClickUp

Zorganizuj wszystkie swoje projekty marketingowe w jednym miejscu. Szablon Szablon kalendarza marketingowego ClickUp ułatwia śledzenie premier, terminów i działań zespołu.

Szablon kalendarza marketingowego ClickUp

Posiada funkcje takie jak automatyzacja, spersonalizowane widoki i ostrzeżenia o zależnościach.

Oto, co czyni ten szablon potężnym:

Niestandardowe statusy: Śledzenie postępu każdego zadania za pomocą statusów, takich jak "Wymaga uwagi", "W trakcie przeglądu" i "Zakończone", zapewniając, że zespół pozostaje w zgodzie, a zadania płynnie przechodzą przez pipeline

Śledzenie postępu każdego zadania za pomocą statusów, takich jak "Wymaga uwagi", "W trakcie przeglądu" i "Zakończone", zapewniając, że zespół pozostaje w zgodzie, a zadania płynnie przechodzą przez pipeline Dostosowane widoki: Dostęp do sześciu różnych widoków, takich jak "Widok tabeli budżetu" do monitorowania wydatków i "Widok listy procesów marketingowych" do dzielenia złożonych projektów na możliwe do zarządzania kroki

Dostęp do sześciu różnych widoków, takich jak "Widok tabeli budżetu" do monitorowania wydatków i "Widok listy procesów marketingowych" do dzielenia złożonych projektów na możliwe do zarządzania kroki Zaawansowane funkcje: Wykorzystaj ostrzeżenia o zależnościach, aby zidentyfikować relacje między zadaniami, zintegruj e-maile w celu płynnej komunikacji i zastosuj etykiety priorytetów, aby wyróżnić krytyczne zadania, zapewniając, że nie zostaną przekroczone żadne terminy

Wykorzystaj ostrzeżenia o zależnościach, aby zidentyfikować relacje między zadaniami, zintegruj e-maile w celu płynnej komunikacji i zastosuj etykiety priorytetów, aby wyróżnić krytyczne zadania, zapewniając, że nie zostaną przekroczone żadne terminy Współpraca w czasie rzeczywistym: Pozostawianie opinii, przydzielanie zadań i udostępnianie aktualizacji bez wysiłku w ramach platformy, zwiększając współpracę i wydajność zespołu

Idealne dla: Profesjonalistów z agencji i przedsiębiorców zarządzających wieloma kampaniami

2. Szablon do zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp

Zarządzaj, planuj i realizuj kampanie marketingowe za pomocą szablonu dla średnio zaawansowanych Szablon do zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp który zapewnia płynne działanie projektów.

Szablon do zarządzania kampaniami marketingowymi ClickUp

Niezależnie od tego, czy prowadzisz długoterminową kampanię marketingową, czy krótkoterminowy projekt, oto kilka powodów, dla których ten szablon jest dla Ciebie świetny:

Dzięki 11 niestandardowym atrybutom, takim jak "Finalna zawartość", "Wersja robocza", "Referencje", "Zatwierdzenie" i "Przypisany do zespołu", możesz zapewnić łatwy dostęp do wszystkich istotnych informacji

Szablon zapewnia siedem różnych widoków, w tym "Widok listy kampanii wprowadzenia produktu na rynek", "Widok listy śledzenia budżetu" i "Widok kalendarza", co zapewnia kompleksowe spojrzenie na kampanie

idealny dla: Agencji kreatywnych i startupów poszukujących uporządkowanego sposobu zarządzania kampaniami

3. Szablon dla mediów społecznościowych ClickUp

Zarządzaj postami w mediach społecznościowych, organizując je według tematu, kanału i daty publikacji za pomocą szablonu Szablon mediów społecznościowych ClickUp .

Szablon dla mediów społecznościowych ClickUp

Oto jak zmaksymalizować potencjał tego szablonu:

Zoptymalizuj cykl pracy dzięki AI i śledzeniu czasu: Wykorzystaj narzędzia AI ClickUp i funkcje śledzenia czasu, aby udoskonalić swoje procesy i skutecznie dotrzymywać terminów

Wykorzystaj narzędzia AI ClickUp i funkcje śledzenia czasu, aby udoskonalić swoje procesy i skutecznie dotrzymywać terminów Organizuj zawartość strategicznie: Kategoryzuj posty według tematów, kanałów i hashtagów oraz ustaw jasne daty publikacji, aby skutecznie śledzić i ulepszać swoją strategię dotyczącą treści

Kategoryzuj posty według tematów, kanałów i hashtagów oraz ustaw jasne daty publikacji, aby skutecznie śledzić i ulepszać swoją strategię dotyczącą treści Wykorzystaj wiele widoków do planowania: Przełączaj się między różnymi widokami, takimi jak widok kalendarza do planowania i widok postów w mediach społecznościowych do szczegółowego śledzenia, aby planować bardziej inteligentnie

Przełączaj się między różnymi widokami, takimi jak widok kalendarza do planowania i widok postów w mediach społecznościowych do szczegółowego śledzenia, aby planować bardziej inteligentnie Uprość zarządzanie dzięki zintegrowanym narzędziom: Employnarzędzia marketingowego cyklu pracy takie jak śledzenie czasu, komentarze i wbudowana analityka, aby uprościć zarządzanie mediami społecznościowymi

Niezależnie od tego, czy zarządzasz jednym, czy wieloma kontami w mediach społecznościowych, ten szablon został zaprojektowany tak, aby usprawnić i zorganizować przepływ pracy w mediach społecznościowych.

idealny dla: Freelancerów i agencji marketingowych zarządzających wieloma kampaniami

4. Szablon kalendarza redakcyjnego ClickUp do content marketingu

Zarządzaj całą swoją strategią dotyczącą zawartości za pomocą Szablon kalendarza redakcyjnego ClickUp do content marketingu .

Szablon kalendarza redakcyjnego ClickUp do content marketingu

Ten szablon sprawia, że zarządzanie content marketingiem jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Oto co otrzymasz:

Dodaj szczegółowe atrybuty, takie jak Copywriter, Approver i Graphics Designer, aby uchwycić konkretne szczegóły dla każdej zawartości

Śledzenie terminów, monitorowanie postępów i usprawnianie produkcji, aby utrzymać strategię zawartości na właściwym kursie

Dostęp do kalendarza redakcyjnego w czterech konfiguracjach: "Przewodnik dla początkujących", "Tablica postępów", "Kalendarz publikacji" i "Plan zawartości", które zapewniają elastyczność w zarządzaniu strategią zawartości

Korzystaj z niestandardowych statusów, pól i widoków zaprojektowanych do generowania zawartości, wyposażając się w narzędzia do tworzenia, planowania i śledzenia powodzenia strategii treści.

idealny dla: Menedżerów zawartości i blogerów, którzy chcą dobrze zorganizować swoje wysiłki marketingowe

5. Szablon listy kalendarza redakcyjnego ClickUp

Szablon Szablon listy kalendarza redakcyjnego ClickUp jest świetny dla redaktorów, którzy muszą zarządzać harmonogramami zawartości stron internetowych i blogów.

Szablon listy kalendarza redakcyjnego ClickUp

Ten szablon pozwala na:

Bez wysiłku przełączać się między widokami listy, kalendarza lub tablicy, aby wizualizować swój plan redakcyjny w sposób, który najlepiej pasuje do Twojego cyklu pracy

Dodawać szczegółowe informacje, takie jak terminy, rodzaj zawartości, grupa docelowa i kanały promocji, aby stworzyć kompleksowy obraz każdego elementu na pierwszy rzut oka

Przypisuj zadania, ustaw priorytety i zostawiaj komentarze bezpośrednio w szablonie, zapewniając swojemu zespołowi spójność i dostęp do informacji

Przygotowuj blogi i przeglądaj je przed publikacją, wykorzystując niestandardowe statusy ClickUp do śledzenia postępów na każdym etapie tworzenia zawartości

idealne rozwiązanie dla: Redaktorów blogów i menedżerów kampanii, którzy potrzebują wydajnych narzędzi do planowania

6. Szablon kalendarza postów ClickUp

Śledź wszystkie swoje posty w mediach społecznościowych i harmonogramy blogów za pomocą szablonu Szablon kalendarza postów ClickUp .

Szablon kalendarza postów ClickUp

Przypisuj zadania, dodawaj terminy i płynnie współpracuj ze swoim zespołem.

Oto jak efektywnie wykorzystać funkcje tego szablonu:

Śledzenie podróży zawartości dzięki statusom takim jak "Pisanie zawartości", "Projekt" i "Zatwierdzenie", zapewniającym przejrzystość postępu każdego zadania

Dostęp do informacji za pośrednictwem różnych widoków, takich jak "Zawartość" i "Kalendarz", aby znaleźć dokładnie to, czego potrzebujesz

Przechwytuj kluczowe szczegóły, takie jak daty publikacji, platformy (np. Instagram, LinkedIn) i typy zawartości (blog, post społecznościowy, wideo), ułatwiając sortowanie i filtrowanie kalendarza zawartości

Przypisuj zadania, zostawiaj opinie i etykiety członkom zespołu bezpośrednio w kalendarzu, zapewniając płynną komunikację i szybsze zatwierdzanie

✨Idealne dla: Małych Teamów i indywidualnych twórców zawartości nadążających za harmonogramami publikowania

7. Szablon kalendarza redakcyjnego ClickUp Blog

Szablon Szablon kalendarza redakcyjnego na blogu ClickUp pomaga blogerom zachować spójność ze strategią dotyczącą zawartości.

/$$cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/12/image-365.png Szablon kalendarza redakcyjnego ClickUp dla blogów https://app.clickup.com/signup?template=t-205492904&department=marketing Pobierz szablon /%cta/

Kluczowe zalety tego szablonu kalendarza redakcyjnego bloga są następujące:

Niestandardowe statusy: Monitoruj postęp każdego wpisu na blogu za pomocą statusów takich jak "Zakończone", "W trakcie" i "Do zrobienia", zapewniając przejrzystość na każdej scenie

Monitoruj postęp każdego wpisu na blogu za pomocą statusów takich jak "Zakończone", "W trakcie" i "Do zrobienia", zapewniając przejrzystość na każdej scenie Wiele widoków: Dostęp do kalendarza redakcyjnego w różnych konfiguracjach, w tym "Przewodnik dla początkujących", "Biblioteka blogów", "Scena blogów" i "Kalendarz blogów", zapewniający elastyczność w wizualizacji i zarządzaniu harmonogramem zawartości

Dostęp do kalendarza redakcyjnego w różnych konfiguracjach, w tym "Przewodnik dla początkujących", "Biblioteka blogów", "Scena blogów" i "Kalendarz blogów", zapewniający elastyczność w wizualizacji i zarządzaniu harmonogramem zawartości Zgodność z celami dotyczącymi zawartości: Szablon zapewnia, że posty są aktualne, istotne i zgodne z celami dotyczącymi zawartości, ułatwiając spójną strategię dotyczącą zawartości

idealny dla: Niezależnych blogerów i właścicieli małych firm, którzy potrzebują zorganizowanego kalendarza zawartości

💡Pro Tip: Stwórz widok Content Pipeline, ustawiając niestandardowe statusy, takie jak "Ideating", "Outline Drafting", "Content Drafting", "Editing", "Ready to Publish" i "Published", aby uzyskać przegląd zakończonych prac nad każdym wpisem na blogu. Zachęcamy do dodawania własnych statusów w razie potrzeby!

8. Szablon kalendarza zawartości ClickUp

Dostosuj całą swoją strategię marketingową za pomocą w pełni konfigurowalnego Szablon kalendarza zawartości ClickUp .

Szablon kalendarza zawartości ClickUp

Planuj, organizuj, zarządzaj i synchronizuj swój potok zawartości z precyzją za pomocą tego szablonu. Dzięki niemu możesz:

Kategoryzować zawartość według typu, grupy docelowej lub sceny cyklu życia kupującego, aby zapewnić uporządkowane i strategiczne podejście

Korzystać z funkcji takich jak przydzielanie zadań, komentarze i załączniki do plików, aby ułatwić płynną komunikację i pracę zespołową

Siedem pól niestandardowych - Tydzień, Filar zawartości, Powiązane pliki, Wartość, Zatwierdzenie przez klienta, Data publikacji i Notatki - umożliwia rejestrowanie istotnych szczegółów dotyczących każdej zawartości

Dostosuj ten w pełni konfigurowalny szablon do różnych formatów, takich jak kalendarz marketingowy e-mail lub kalendarz marketingowy w mediach społecznościowych, aby spełnić określone wymagania

idealny dla: Teams marketingu cyfrowego planujących kompleksowe kampanie

Osiągnij swoje cele biznesowe w mgnieniu oka dzięki szablonom kalendarza marketingowego ClickUp

Dziś możesz zapisywać pomysły na kampanie na serwetce lub oznaczać zadania kolorami w arkuszu kalkulacyjnym. Jednak wraz ze wzrostem ambicji marketingowych, będziesz potrzebować lepszego sposobu na osiągnięcie tych celów biznesowych. I tu właśnie z pomocą przychodzą odpowiednie narzędzia.

Szablony kalendarzy marketingowych mogą pomóc w opanowaniu sztuki organizacji kampanii. Szablony kalendarzy marketingowych ClickUp zapewniają strukturę, przejrzystość i możliwości adaptacji, których potrzebuje Twój rozwijający się biznes. Załóż darmowe konto ClickUp już dziś i zobacz, jak może ono odmienić Twój cykl pracy. Twoje kampanie, zdrowie psychiczne i cele biznesowe będą Ci wdzięczne!