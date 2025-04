Praca w dziale HR może czasami wydawać się niekończącym się obowiązkiem. Śledzenie rekrutacji, płac, świadczeń, szkoleń i wydajności pracowników może szybko się nawarstwić.

To właśnie w tym miejscu oprogramowanie HR CRM staje się ratunkiem w zarządzaniu Procesy HR .

Potrzebujesz pomocy w zarządzaniu podaniami o pracę? Zrobione. Chcesz śledzić wydajność pracowników lub zaplanować sesje szkoleniowe? To proste. Zmagasz się z administracją płac lub świadczeń? Oprogramowanie ma wszystko pod kontrolą.

Oto zestawienie najlepszych programów HR CRM, które pomogą Ci zaoszczędzić czas, obniżyć koszty i zwiększyć zaangażowanie pracowników.

⏰ 60-sekundowe podsumowanie

11 najlepszych CRM-ów HR usprawniających procesy HR:

ClickUp: Najlepszy do zarządzania projektami HR i powiązań z pracownikami

Najlepszy do zarządzania projektami HR i powiązań z pracownikami Rippling : Najlepszy do automatyzacji cyklu życia pracowników

: Najlepszy do automatyzacji cyklu życia pracowników Bamboo HR: Najlepszy do centralizacji danych HR i raportowania

Najlepszy do centralizacji danych HR i raportowania Paycor: Najlepszy do zapewnienia zgodności z przepisami płacowymi

Najlepszy do zapewnienia zgodności z przepisami płacowymi Workday HCM: Najlepszy do podejmowania decyzji HR opartych na danych

Najlepszy do podejmowania decyzji HR opartych na danych TriNet: Najlepszy do zarządzania świadczeniami pracowniczymi

Najlepszy do zarządzania świadczeniami pracowniczymi Bitrix24: Najlepszy do komunikacji i współpracy HR

Najlepszy do komunikacji i współpracy HR Workable: Najlepszy do pozyskiwania kandydatów i rekrutacji

Najlepszy do pozyskiwania kandydatów i rekrutacji Monday.com: Najlepszy do budowania konfigurowalnego i skalowalnego cyklu pracy HR

Najlepszy do budowania konfigurowalnego i skalowalnego cyklu pracy HR UKG Pro: Najlepsze do kompleksowego zarządzania pracownikami

Najlepsze do kompleksowego zarządzania pracownikami Gusto: Najlepsze rozwiązanie do zarządzania talentami

Czym jest CRM HR?

Oprogramowanie HR CRM (Human Resources Customer Relationship Management) łączy w sobie najlepsze funkcje narzędzi HR i CRM, aby uprościć zarządzanie pracownikami. Obsługuje wszystko, od rekrutacji po zaangażowanie pracowników, szkolenia i zarządzanie wydajnością.

W ten sposób HR CRM zmniejsza złożoność operacji HR i poprawia ogólną satysfakcję pracowników.

HRM vs. CRM

HRM (Human Resources Management) to zarządzanie ludźmi w organizacji, w tym zatrudnianie, szkolenia, oceny wydajności i zgodność z przepisami prawa pracy. Z drugiej strony, CRM (Zarządzanie relacjami z klientami) koncentruje się na zarządzaniu interakcjami z klientami, śledzeniu sprzedaży i poprawie obsługi klienta.

CRM HR dostosowuje możliwości budowania relacji tradycyjnych narzędzi CRM, aby pomóc w pielęgnowaniu i zarządzaniu relacjami z pracownikami Oznacza to, że Teams HR mogą wykraczać poza tradycyjne zadania zarządzania i budować silniejsze, bardziej znaczące połączenia ze swoimi pracownikami.

Połączenie HRM i CRM oferuje przełomowy sposób zarządzania pracownikami. Ale co dokładnie sprawia, że HR CRM jest tak korzystny?

Oto korzyści płynące z wdrożenia HR CRM w firmie:

Budowanie silnych, trwałych relacji z pracownikami poprzez traktowanie ich jako wartościowych interesariuszy

Tworzenie profili pracowników, śledzenie braków w umiejętnościach pracowników i oferowanie niestandardowych planów nauki i rozwoju w celu poprawy doświadczeń pracowników

Prognoza ryzyka rotacji pracowników, wskaźnika zadowolenia pracowników i przyszłego zapotrzebowania na talenty w celu podejmowania świadomych decyzji

Czego należy szukać w CRM dla HR?

Wybierając CRM HR, należy wziąć pod uwagę następujące czynniki, aby upewnić się, że oprogramowanie spełnia potrzeby organizacji:

📌 Wydajne funkcje rekrutacyjne: Narzędzia rekrutacyjne z systemem śledzenia kandydatów ( ATS) szablony i automatyzacja planowania rozmów kwalifikacyjnych mogą zaoszczędzić wiele godzin ręcznego wysiłku. Dobry CRM HR pomaga również w zarządzaniu listą kandydatów i płynnym monitorowaniu postępów rekrutacji

funkcje angażujące pracowników: Informacje zwrotne, uznanie i narzędzia komunikacyjne są niezbędne do motywowania pracowników. CRM HR centralizuje te procesy, zapewniając pracownikom poczucie połączenia i wartości

śledzenie wyników: Ustawienie celów, śledzenie postępów i przeglądanie wyników powinno być proste. Poszukaj narzędzi, które pozwalają mierzyć przeglądy wydajności i skutecznie kierować rozwojem pracowników

Zarządzanie płacami i zgodnością z przepisami: Zarządzanie płacami i zgodność z przepisami prawa pracy może być złożona. Systemy HR CRM powinny automatyzować te zadania, zmniejszając ryzyko błędów popełnianych ręcznie

Opcje dostosowywania: Każda organizacja ma niestandardowe potrzeby, więc oprogramowanie musi oferować niestandardowe funkcje. Wybierz narzędzie, które oferuje dostosowane cykle pracy, spersonalizowane Pulpity HR i elastyczne opcje raportowania

11 najlepszych CRM HR

Przyjrzyjmy się bliżej najlepszym platformom HR CRM i ich kluczowym funkcjom.

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami HR i powiązaniami z pracownikami)

usprawnij interakcje między pracownikami i zapewnij płynną komunikację dzięki CRM ClickUp

Pozytywne powiązania między pracodawcą a pracownikiem są kluczem do długoterminowego rozwoju i powodzenia każdej organizacji. Jednak dostosowanie różnych oczekiwań pracowników i organizacji może stanowić poważne wyzwanie. To właśnie tutaj ClickUp CRM pomaga - łącząc pracodawców i pracowników i wzmacniając ich powiązania.

Narzędzie ClickUp CRM można niestandardowo skonfigurować w celu centralizacji danych pracowników i widoku historii pracy każdego z nich, danych dotyczących wydajności oraz działań szkoleniowych i rozwojowych. Dzięki integracji narzędzi takich jak ClickUp Cele umożliwia ustawienie odpowiednich celów i kluczowych wyników (OKR) oraz budowanie kultury ciągłego doskonalenia.

ClickUp CRM pomaga również śledzić wkład pracowników w ich staż pracy za pomocą niestandardowych pulpitów. Umożliwia to analizę zwrotu z inwestycji w szkolenie pracowników i identyfikację najbardziej wartościowych pracowników dla organizacji.

To nie wszystko! Podobnie jak CRM pomaga scentralizować kontakt z klientami, CRM ClickUp pomaga zarządzać całą komunikacją z pracownikami w jednym miejscu, od wiadomości o zatrudnieniu po ankiety zwrotne.

Pozwala nawet śledzić status każdego pracownika w całej organizacji, niezależnie od tego, czy jest on na etapie wdrażania, szkolenia, okresu próbnego czy oceny wyników. Daje to widoczność potrzebną do zapewnienia spersonalizowanego wsparcia i nagród, dzięki czemu pracownicy czują się docenieni.

zbuduj potok rekrutacyjny i usprawnij proces onboardingu dzięki oprogramowaniu ClickUp HR

Chcesz jeszcze bardziej zwiększyć zaangażowanie pracowników? ClickUp dla Teams HR umożliwia to. Możesz użyć Zadania ClickUp aby stworzyć spersonalizowany proces wdrażania, dodając krok po kroku zadania dostosowane do roli każdego pracownika.

Najlepsze jest to, że ClickUp pomaga zatrudniać największe talenty poprzez usprawnienie procesu rekrutacji.

Dzięki Szablon do zatrudniania kandydatów ClickUp , można połączyć narzędzia takie jak ClickUp Form, Google Form i Typeform za pośrednictwem Zapier, aby automatycznie tworzyć zadania dla każdego kandydata i porównywać kandydatów. Pozwala to skupić się bardziej na ocenie kandydatów i poprawie ich doświadczenia niż na procesach operacyjnych.

Szablon do zatrudniania kandydatów ClickUp

ClickUp najlepsze funkcje

Automatyzacja zadań związanych z zatrudnianiem, takich jak planowanie kalendarza, zarządzanie dokumentami pracowniczymi oraz śledzenie czasu i obecności dzięki Automatyzacja ClickUp Śledzenie kluczowych wskaźników wydajności pracowników, wizualizacja postępów w realizacji celów i generowanie praktycznych spostrzeżeń w jednym widoku z Pulpity ClickUp Twórz i zarządzaj cyklami pracy oraz wizualizuj oś czasu projektów dzięki Niestandardowe widoki ClickUp Komunikuj się ze swoim zespołem, dostarczaj informacje zwrotne, angażuj się w dyskusje, załączaj dokumenty i łącz zadania za pomocą ClickUp Chat Twórz podręczniki firmowe i pracownicze z listą wszystkich zasad i procedur oraz ustaw uprawnienia kontrolne za pomocą Dokumenty ClickUp Limity ClickUp

Rozszerzenie opcji niestandardowych może być przytłaczające dla nowych użytkowników

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Kontakt w sprawie ceny ClickUp Brain: Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD za członka miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4.7/5 (9,000+ recenzji)

4.7/5 (9,000+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

Przejrzystość organizacyjna jest jedną z najbardziej znaczących korzyści osiągniętych po wdrożeniu ClickUp w zespole. Teraz, w ClickUp, każdy w organizacji może zobaczyć OKR każdego z naszych zespołów, kto jest ich właścicielem i ich postęp. Patrząc teraz wstecz, przed ClickUp nie mieliśmy takiego poziomu przejrzystości, więc wszystkie nasze działy były od siebie odłączone.

Andrea Park, koordynator ds. operacji biznesowych w Spekit

➡️ Czytaj więcej: 12 szablonów CRM za darmo: Excel, Arkusze Google i ClickUp

2. Rippling (najlepszy do automatyzacji cyklu życia pracowników)

via Rippling Rippling zapewnia automatyzację cyklu życia pracownika, od rekrutacji po wdrożenie, rozwój, utrzymanie i odejście. Na przykład, jeśli pracownik przenosi się do innego stanu, Rippling automatycznie oblicza podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Można go również użyć do budowania niestandardowego cyklu pracy HR, takiego jak ustawienie przypomnień o rocznicach pracowników i wysyłanie powiadomień o spadku wydajności pracownika. Wyróżniającą się funkcją jest niestandardowe planowanie, które pozwala przypisać konkretne zadania klienta do pracowników w oparciu o ich zapotrzebowanie, umiejętności, certyfikaty itp.

Rippling najlepsze funkcje

Śledzenie czasu pracy i frekwencji pracowników w czasie rzeczywistym w celu zidentyfikowania trendów kadrowych lub nadgodzin

Zarządzanie lokalnymi, regionalnymi i krajowymi wymogami w zakresie zgodności z przepisami HR i tworzenie planów działania w celu ich przestrzegania

Tworzenie niestandardowych scen rozmów kwalifikacyjnych w oparciu o potrzeby rekrutacyjne organizacji

Rippling limits

Wymaga rocznej płatności, z karami za wcześniejsze anulowanie i nie oferuje wersji próbnej Free

Ceny Rippling

Niestandardowy cennik

Ocena i recenzje Rippling

G2: 4,8/5 (ponad 4 000 recenzji)

4,8/5 (ponad 4 000 recenzji) Capterra: 4.9/5 (3,000+ recenzji)

Automatyzacja Rippling ogranicza pracę ręczną i pomaga zapobiegać błędom. Platforma łączy się również z mnóstwem innych aplikacji, dzięki czemu jest elastyczna dla każdego biznesu/firmy. Ogólnie rzecz biorąc, Rippling eliminuje wiele bólu głowy związanego z zarządzaniem pracownikami i pozwala Teams skupić się na ważniejszych rzeczach. Niektóre funkcje, takie jak raportowanie czy niestandardowe ustawienia, mogłyby być bardziej intuicyjne.

Recenzja G2

3. Bamboo HR (najlepszy do centralizacji danych HR i raportowania)

via BambooHR BambooHR to świetne rozwiązanie do zarządzania danymi pracowników i ich analizy. Umożliwia widok szczegółowych raportów dotyczących stażu pracy pracowników, rotacji, czasu wolnego itp. Posiada również moduł zarządzania wydajnością, który pomaga usprawnić przeglądy pracowników, informacje zwrotne i raportowanie w celu lepszego podejmowania decyzji.

Możesz mierzyć wyniki satysfakcji pracowników, przeprowadzając anonimowe ankiety eNPS, co pozwala na wdrażanie skutecznych zmian.

Najlepsze funkcje Bamboo HR

Konsolidacja danych pracowników w celu sprawnego przetwarzania listy płac, kompleksowego raportowania i bezproblemowego wypełniania zeznań podatkowych

Tworzenie ofert pracy, śledzenie aplikacji, komentowanie życiorysów i ocena kandydatów, dzięki czemu proces rekrutacji jest płynny i oparty na współpracy

Generowanie niestandardowych raportów dotyczących szerokiego zakresu danych HR, od raportów EEO-1 po profile wieku i płci

Limity Bamboo HR

Integracje z Google i Slack są ograniczone i wymagają niestandardowych wywołań API w celu pełnej synchronizacji danych

Ceny Bamboo HR

Niestandardowy cennik

Bamboo HR ocena i recenzje

G2: 4,4/5 (ponad 2000 recenzji)

4,4/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4,6/5 (ponad 2 500 recenzji)

Bamboo HR automatycznie tworzy zadania dla każdego, kogo chcesz, i sprawia, że tak łatwo jest upewnić się, że pracownicy podpisują i przesyłają całą wymaganą dokumentację. Jako średniej wielkości organizacja jest to niezwykle pomocne w zapewnieniu, że onboarding jest w pełni zakończony szybko i skutecznie. Moduł zarządzania wydajnością jest nieco ograniczony pod względem liczby pytań, które można zadać.

Recenzja G2

4. Paycor (najlepszy pod względem zgodności z przepisami płacowymi)

via Paycor Paycor zapewnia automatyzację obsługi płac i zarządzanie wszystkimi danymi pracowników w jednym miejscu. Pomaga zachować zgodność z przepisami podatkowymi i zapewnia, że zespół otrzymuje wynagrodzenie dokładnie i na czas. Funkcje takie jak OnDemand Pay i funkcja AutoRun eliminują pracę ręczną, a usługi samoobsługi pracowników sprawiają, że wszystko jest wygodniejsze dla wszystkich.

Dodatkowo, wydajne narzędzia do raportowania, szablony list płac , alerty prawne i pomocne przewodniki znacznie usprawniają procesy. Pracownicy mogą łatwo aktualizować dane osobowe i zarządzać swoimi świadczeniami, zmniejszając obciążenie działu kadr.

Najlepsze funkcje Paycor

Automatyczne planowanie i uruchamianie listy płac w wybranym dniu i godzinie

Śledzenie czasu pracy pracowników, zarządzanie czasem wolnym i tworzenie harmonogramów, wszystko zsynchronizowane bezpośrednio z listą płac

Uzyskaj szybkie odpowiedzi na pytania dotyczące danych pracowników w języku naturalnym, korzystając z pomocy AI

Limity Paycor

Brak integracji z popularnymi narzędziami, takimi jak QuickBooks

Ceny Paycor

Niestandardowy cennik

Ocena i recenzje Paycor

G2: 3,9/5 (ponad 700 opinii)

3,9/5 (ponad 700 opinii) Capterra: 4,4/5 (ponad 2500 opinii)

Lubię funkcje Paycor dla prawie wszystkich rzeczy związanych z HR. Ten system jest łatwy w użyciu do obsługi listy płac pracowników, świadczeń, ewidencji czasu pracy, wynagrodzeń i nie tylko. Wiele rzeczy można niestandardowo dostosować, ale niektóre opcje są uniwersalne dla całej firmy. Jest to szczególnie frustrujące w przypadku zarządzania wydajnością, ponieważ wszystkie firmy nie są do zrobienia tego samego.

Recenzja G2

5. Workday HCM (najlepsze do podejmowania decyzji HR opartych na danych)

_via Workday HCM Jeśli chcesz podejmować decyzje oparte na danych, zwiększyć satysfakcję z pracy i poprawić ogólną wydajność pracowników, Workday jest dostawcą narzędzi do zrobienia tego.

Obejmuje wszystko, od zarządzania talentami po listę płac, wynagrodzenia, śledzenie czasu pracy i planowanie siły roboczej. Workday oferuje również dodatkowe rozwiązania, takie jak zarządzanie wydatkami, analityka i raportowanie oraz pozyskiwanie talentów w celu zaspokojenia różnych potrzeb biznesowych.

Workday upraszcza złożone zadania HR dzięki takim funkcjom jak Skills Cloud, która umożliwia efektywne zarządzanie umiejętnościami i raportowanie. Oferuje również narzędzia do zarządzania sprawami, informacje zwrotne od pracowników i planowanie zatrudnienia w celu usprawnienia funkcji HR.

Najlepsze funkcje Workday HCM

Scentralizowany dostęp do informacji o pracownikach w celu usprawnienia zarządzania zasobami ludzkimi i podejmowania decyzji

Śledzenie wydajności, celów i rozwoju pracowników, zapewniające ciągły wzrost i zgodność z celami firmy

Umożliwienie płynnej komunikacji między działem HR a pracownikami, zwiększenie zaangażowania i wsparcia za pośrednictwem różnych kanałów

Limity Workday HCM

Mniejsza dostępność dla małych Business, zwłaszcza tych z limitami budżetowymi

Ceny Workday HCM

Ceny niestandardowe

Ocena i recenzje Workday HCM

G2: 4/5 (ponad 1 000 recenzji)

4/5 (ponad 1 000 recenzji) Capterra: 4,5/5 (ponad 1 000 recenzji)

Workday HCM jest wysoce skalowalny, dzięki czemu jest odpowiedni dla organizacji każdej wielkości. Może rozwijać się wraz z firmą i dostosowywać do zmieniających się potrzeb bez znaczących zakłóceń. Niestandardowe dostosowanie Workday HCM do konkretnych potrzeb organizacyjnych może być złożone i wymagać specjalistycznej wiedzy technicznej.

Recenzja G2

Czytaj więcej: Najlepsze oprogramowanie do zarządzania talentami HR

6. TriNet (najlepsze do zarządzania świadczeniami pracowniczymi)

via TriNet TriNet (wcześniej TriNet Zenefits) to dedykowana platforma HR do zarządzania świadczeniami pracowniczymi. Pomaga w łatwej rejestracji pracowników do planów medycznych, dentystycznych, ochrony wzroku i ubezpieczenia na życie. Możesz również wysyłać spersonalizowane powiadomienia do pracowników w oparciu o ich plany świadczeń, status rejestracji itp.

TriNet zapewnia dostawcom mobilny dostęp do ich danych ubezpieczeniowych i kont wydatków, promując lepszą przejrzystość i większe zaangażowanie pracowników. Biblioteka HR zapewnia szybki dostęp do cennych zasobów, w tym podsumowań prawa stanowego i aktualizacji reformy opieki zdrowotnej.

Najlepsze funkcje TriNet

Wgląd w widoczność świadczeń pracowniczych w czasie rzeczywistym dzięki rejestracji i zarządzaniu w 100% online

Automatyczne dodawanie nowych pracowników do listy płac, z wybranymi świadczeniami i proporcjonalnymi pierwszymi wypłatami

Automatyzacja aktualizacji listy płac, gdy pracownik zmienia miejsce zamieszkania, otrzymuje promocję lub bierze wolne

Limity TriNet

Brak samodzielnego modułu ACA (Affordable Care Act) i wymaga zakupu całego planu HRIS, aby uzyskać do niego dostęp

Ceny TriNet

Essentials: $8/pracownika/miesiąc

$8/pracownika/miesiąc Growth: $16/pracownika/miesiąc

$16/pracownika/miesiąc Zen: $21/pracownik/miesiąc

Ocena i recenzje TriNet

G2: 4.6/5 (440+ opinii)

4.6/5 (440+ opinii) Capterra: 4.2/5 (ponad 800 recenzji)

Jedną z najlepszych rzeczy w Trinet jest posiadanie doskonałych opcji dla planów ubezpieczenia medycznego/dentystycznego/wizji/uzupełniającego, które są zintegrowane bezpośrednio z platformą oraz koszty płac i raportowanie. Jednym z obszarów szczególnej frustracji były problemy z podatkami od wynagrodzeń.

Recenzja G2

7. Bitrix24 (najlepszy do komunikacji i współpracy w zakresie HR)

via Bitrix24 Bitrix24 wyróżnia się połączeniem współpracy, zarządzania projektami i komunikacji HR w ramach ujednoliconej platformy.

Jest to dynamiczny obszar roboczy, w którym zespoły HR mogą zarządzać wszystkim, od zadań po śledzenie czasu, udostępnianie dokumentów i współpracę pracowników. Jego unikalny interfejs w stylu mediów społecznościowych zachęca pracowników do zaangażowania poprzez polubienia, komentarze i powiadomienia.

Dzięki wbudowanemu asystentowi AI Bitrix24 pomaga w automatyzacji cykli pracy HR, uwalniając czas na ważniejsze zadania.

Najlepsze funkcje Bitrix24

Połączenie narzędzi do zarządzania pracownikami, leadami i niestandardowymi klientami na jednej platformie

Łatwa lokalizacja rekordów pracowników za pomocą konfigurowalnych filtrów według daty powstania, statusu lub przypisanych członków zespołu

Umożliwienie koordynacji zespołu dzięki udostępnianym obszarom roboczym, śledzeniu aktywności i komunikacji wokół konkretnych projektów

Limity Bitrix24

Oferuje niestandardowe opcje dostosowania interfejsu do indywidualnych preferencji

Cennik Bitrix24

Podstawowy: $49/5 użytkowników/miesiąc

$49/5 użytkowników/miesiąc Standardowy: $99/50 użytkowników/miesiąc

$99/50 użytkowników/miesiąc Professional: $199/100 użytkowników/miesiąc

$199/100 użytkowników/miesiąc Enterprise 250: 399$/250 użytkowników/miesiąc

Ocena i recenzje Bitrix24

G2: 4.1/5 (ponad 500 recenzji)

4.1/5 (ponad 500 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 900 recenzji)

Bitrix24 to oprogramowanie, które pomaga zarządzać klientami, zespołem wsparcia, komunikacją, pracą zespołową, plikami i kampaniami e-mail. Jest bardzo przystępne cenowo i świetne dla nowych Businessów i małych budżetów.

Recenzja G2

8. Wykonalny (najlepszy do pozyskiwania kandydatów i rekrutacji)

via Wykonalne Workable HR CRM, który sprawia, że zatrudnianie jest szybsze i łatwiejsze. Możesz publikować oferty pracy na ponad 200 tablicach, korzystać z bazy danych zawierającej ponad 400 milionów profili i używać narzędzi AI do selekcji, planowania rozmów kwalifikacyjnych i zarządzania ofertami bez wysiłku.

Przydatne funkcje, takie jak spersonalizowane szablony e-maili, gotowe do użycia zestawy do rozmów kwalifikacyjnych i szczegółowe raportowanie, pomagają zorganizować proces rekrutacji.

Niezależnie od tego, czy prowadzisz startup technologiczny, zarządzasz zespołem opieki zdrowotnej, czy rozwijasz biznes hotelarski, możesz polegać na tej aplikacji oprogramowanie do zarządzania pracownikami aby pomóc Ci budować wydajne Teams.

Najlepsze funkcje Workable

Natychmiastowe publikowanie ofert pracy na wielu tablicach ogłoszeń i platformach mediów społecznościowych, co pozwala zaoszczędzić czas i wysiłek

Wyszukiwanie i docieranie do pasywnych kandydatów na platformach takich jak LinkedIn, GitHub i Twitter bezpośrednio z Workable

Korzystanie z szablonów oceny w celu systematycznego zbierania informacji zwrotnych i zapewnienia spójnych decyzji dotyczących zatrudnienia

Limity Workable

Brakuje dedykowanych funkcji do rozwijania przeszłych kandydatów pod kątem przyszłych możliwości

Oferuje ograniczone możliwości raportowania w porównaniu do innych platform

Przystępne ceny

Darmowa wersja próbna

Starter: $189/miesiąc

$189/miesiąc Standard: $378/miesiąc

$378/miesiąc Premier: $628/miesiąc (rozliczane rocznie)

Ocena i recenzje Workable

G2: 4.6/5 (ponad 440 recenzji)

4.6/5 (ponad 440 recenzji) Capterra: 4.4/5 (450+ recenzji)

Workable to intuicyjna platforma typu "wszystko w jednym", która sprawia, że zarządzanie ofertami pracy, potokami kandydatów i cyklami pracy związanymi z zatrudnianiem jest płynne i wydajne. Przyjazny dla użytkownika interfejs zapewnia, że nawet członkowie zespołu, którzy nie są obeznani z technologią, mogą poruszać się i korzystać z jego funkcji bez żadnych kłopotów.

Recenzja G2

9. Monday.com (najlepszy do budowania konfigurowalnego i skalowalnego cyklu pracy HR)

via Monday.com Szukasz prostego CRM do usprawnić procesy HR ? Możesz wypróbować Monday.com. Pomaga ona stworzyć dopasowany do potrzeb pipeline rekrutacyjny poprzez koordynację z menedżerami ds. rekrutacji bezpośrednio na platformie. Ponadto oferuje widoczność codziennych wyników pracowników, dzięki czemu można zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Monday.com umożliwia również projektowanie formularzy do zbierania danych pracowników, ograniczając ręczne wprowadzanie danych podczas procesów wdrażania lub rekrutacji.

Najlepsze funkcje Monday.com

Automatyzacja rozmów kwalifikacyjnych, przypomnień o sesjach szkoleniowych i zatwierdzania wniosków urlopowych w celu zaoszczędzenia czasu

Połączenie Tablic HR w celu śledzenia cykli życia pracowników, od zatrudniania po oceny wyników

Płynna integracja z platformami takimi jak Slack, Gmail, Outlook i innymi w celu synchronizacji komunikacji HR i zarządzania zadaniami

Limity Monday.com

Czasami skomplikowana nawigacja, utrudniająca dostęp do wszystkich funkcji

Ceny Monday.com

Podstawowy: $12/użytkownika/miesiąc

$12/użytkownika/miesiąc Standard: $14/użytkownika/miesiąc

$14/użytkownika/miesiąc Pro: $24/użytkownika/miesiąc

$24/użytkownika/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Monday.com ocena i recenzje

G2: 4.6/5 (ponad 800 recenzji)

4.6/5 (ponad 800 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 350 recenzji)

Uwielbiam to, że można tworzyć wiele Tablic i przechowywać wszystkie dokumenty w jednym miejscu. Nie trzeba też udostępniać wszystkiego wszystkim ludziom! Można jednak przesyłać dokumenty, aby inni mogli je oglądać i dodawać własne. Jest to doskonała pomoc w utrzymaniu porządku. Używam tego do rekrutacji / HR i śledzenia zasobów. Recenzja G2 10. UKG Pro (najlepszy do kompleksowego zarządzania pracownikami)

via UKG Pro UKG Pro to kompleksowa platforma kadrowo-płacowa zaprojektowana w celu ułatwienia zarządzania pracownikami. Od śledzenia czasu do administracji świadczeniami, automatycznego planowania i solidnej analizy, oferuje wszystkie narzędzia potrzebne Businessowi do optymalizacji operacji HR.

The Oprogramowanie do cyklu pracy HR umożliwia bezproblemową samoobsługę dla pracowników, zwiększając autonomię i wydajność pracy. Zapewnia również szczegółową bazę wiedzy dla pracowników, aby mogli szybko znaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania związane z HR.

UKG Pro najlepsze funkcje

Wykorzystanie AI do analityki HR i podejmowania strategicznych decyzji biznesowych

Zatrudnianie wysokiej jakości talentów poprzez personalizację rekrutacji dla każdego kandydata

Skuteczne śledzenie wejść i wyjść pracowników w celu usprawnienia zarządzania frekwencją

Limity UKG Pro

Ma złożony interfejs, który wpływa na ogólne wrażenia użytkownika

UKG Pro ceny

Niestandardowy cennik

Ocena i recenzje UKG Pro

G2: 4.2/5 (ponad 1000 recenzji)

4.2/5 (ponad 1000 recenzji) Capterra: 4.2/5 (ponad 600 recenzji)

Podoba mi się, że mają wsparcie nie tylko w naprawianiu rzeczy, ale także w szkoleniu pracowników korzystających z systemu. Są dostępni na platformie do rozmów dla pracowników, dzięki czemu mogą objąć zmiany, a także są dostępni, aby pomóc w automatyzacji harmonogramu.

Recenzja G2

11. Gusto (najlepsze rozwiązanie do zarządzania talentami)

via Gusto Gusto to popularna platforma do zarządzania zasobami ludzkimi i talentami. Pomaga firmom pielęgnować i zatrzymywać talenty dzięki zintegrowanym aplikacjom do zarządzania wydajnością oraz uczenia się i rozwoju. Pracownicy mogą samodzielnie oceniać swoje wyniki, prosić o opinie menedżerów i uzyskiwać dostęp do zasobów rozwoju kariery.

Możesz śledzić postępy pracowników, identyfikować ich luki w umiejętnościach i opracowywać spersonalizowane plany rozwoju. Zachęca to pracowników do samoświadomości i daje im poczucie wsparcia w rozwoju kariery, czego wynikiem jest lepsze zatrzymywanie talentów.

najlepsze funkcje #### Gusto

Automatyzacja publikowania ofert pracy, podpisywania dokumentów i elektronicznego przechowywania danych w celu sprawnego wdrażania pracowników

Zarządzanie zwrotami kosztów leczenia, stomatologii, wizji, 401(k) i opieki zdrowotnej z automatycznymi potrąceniami z listy płac.

Dostęp do gotowych integracji z różnymi aplikacjami HR innych firm, takimi jak JazzHR i Lattice

Ograniczenia Gusto

Dodatkowe funkcje mogą szybko zwiększyć miesięczny koszt w przeliczeniu na pracownika

Ceny Gusto

Simple: $40/miesiąc i $6/pracownika/miesiąc

$40/miesiąc i $6/pracownika/miesiąc Plus: 80 USD/miesiąc i 12 USD/pracownika/miesiąc

80 USD/miesiąc i 12 USD/pracownika/miesiąc Premium: Niestandardowy cennik

ocena i recenzje #### Gusto

G2: 4,5/5 (ponad 2 000 recenzji)

4,5/5 (ponad 2 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (4,000+ recenzji)

Gusto usprawnia zadania związane z płacami i kadrami dzięki przyjaznej dla użytkownika platformie, oferującej łatwe wdrażanie pracowników, wypełnianie zeznań podatkowych i zarządzanie świadczeniami. Intuicyjny interfejs i doskonała obsługa klienta sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie dla firm dążących do uproszczenia procesów administracyjnych. Możliwości raportowania są nieco ograniczone w porównaniu z bardziej rozbudowanymi opcjami oprogramowania HR dostępnymi na rynku.

Recenzja G2

Podnieś jakość swojego miejsca pracy dzięki ClickUp

Wreszcie dotarliśmy do końca tego przewodnika! CRM HR może scentralizować dane pracowników, uprościć procesy HR i stworzyć bardziej zorganizowane i wydajne środowisko pracy.

Jednak wiele platform HR jest ograniczonych do funkcji płacowych, zgodności i śledzenia czasu. Jeśli szukasz skutecznej platformy HR CRM do budowania solidnych relacji z pracownikami i usprawnienia zarządzania pracownikami, ClickUp jest idealnym rozwiązaniem.

Ułatwia ona systematyczne wdrażanie pracowników, śledzenie postępów i komunikację w celu zwiększenia wydajności w miejscu pracy.