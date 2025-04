NotebookLM vs ChatGPT: Co jest lepsze do robienia notatek?

Notatki mówią jedno, badania co innego, a gdzieś pomiędzy tym wszystkim rozmywa się szerszy obraz. Znalezienie nowego narzędzia, które pomaga organizować, wyszukiwać i wchodzić w interakcje z informacjami - jednocześnie czyniąc ten proces mniej przytłaczającym - może wydawać się zwycięstwem samym w sobie.

Dwie popularne opcje, NotebookLM i ChatGPT, oferują unikalne sposoby na ułatwienie notatek i zwiększenie wydajności.

Oba narzędzia obiecują uprościć sposób gromadzenia, organizowania i wykorzystywania informacji. Podchodzą jednak do tego wyzwania na różne sposoby.

Przeanalizujmy NotebookLM vs. ChatGPT, aby zobaczyć, który z nich najlepiej pasuje do Twojego stylu pracy. ✅

**Co to jest NotebookLM?

via NotebookLM NotebookLM firmy Google to Narzędzie AI do robienia notatek zaprojektowane, aby pomóc Ci efektywniej zarządzać informacjami. Łączy zaawansowane możliwości AI z intuicyjną konstrukcją, ułatwiając organizowanie, połączenie i budowanie na własnych zaufanych źródłach.

Zaprojektowany dla studentów, profesjonalistów i Teams, NotebookLM dostosowuje się do Twojego przepływu pracy. Możesz szybko znaleźć kluczowe pomysły, połączyć powiązane tematy i zagłębić się w swoje badania - wszystko w jednym miejscu.

Dzięki inteligentnej organizacji i sugestiom w czasie rzeczywistym, używając NotebookLM oszczędza czas, zwiększa wydajność i pozwala śledzić postępy.

Pro Tip: Zwracaj uwagę na format źródła podczas korzystania z NotebookLM, aby uniknąć błędnych odpowiedzi i zapewnić dokładne informacje.

Funkcje NotebookLM

NotebookLM oferuje funkcje zaprojektowane w celu poprawy sposobu robienia notatek i utrzymania porządku. Przyjrzyjmy się, co wyróżnia tę aplikację. 👇

Funkcja #1: Podsumowania audio

przez NotebookLM

Funkcja przeglądu audio w NotebookLM zamienia dokumenty w dyskusje audio, umożliwiając słuchanie kluczowych spostrzeżeń podczas pracy wielozadaniowej.

Dwóch gospodarzy AI podsumowuje materiał, podkreślając kluczowe punkty i sprawiając, że każda praca naukowa jest łatwiejsza do zrozumienia i bardziej wciągająca.

Użytkownik może niestandardowo dostosować temat i ton rozmowy, a następnie kontynuować pracę w aplikacji, podczas gdy dźwięk jest odtwarzany w tle, zapewniając, że wydajność nie spadnie.

🧠 Ciekawostka: Google pierwotnie nazwało NotebookLM "Projekt Tailwind", ponieważ miał on na celu pomóc użytkownikom "żeglować" przez ich notatki bez wysiłku.

Funkcja #2: Zapisywanie i organizowanie odpowiedzi

via NotebookLM

NotebookLM umożliwia zapisywanie cennych odpowiedzi jako notatek na tablicy ogłoszeń. Funkcja ta umożliwia przypinanie ważnych połączeń, cytatów, fragmentów lub spostrzeżeń z badań w celu łatwego dostępu i organizacji.

Każda odpowiedź zawiera cytaty, dzięki czemu można szybko wrócić do oryginalnego źródła i zobaczyć je w kontekście.

Pro Tip: Opracuj ustrukturyzowany format notatek (np. wypunktowania lub nagłówki), aby zachować przejrzystość i ułatwić późniejsze przeglądanie notatek. Spójność pomaga uporządkować myśli i przyspieszyć przeglądanie.

Funkcja #3: Niestandardowe dane powstania dokumentu

przez NotebookLM

NotebookLM ułatwia przekształcanie notatek w różne formaty.

Po zebraniu informacji można polecić programowi NotebookLM sformatowanie ich w konspekty, przewodniki do nauki, a nawet projekty. Jeśli potrzebujesz czegoś bardziej szczegółowego, możesz wprowadzić niestandardowe instrukcje.

Gdy wszystko zostanie zrobione, jednym kliknięciem można wyeksportować swoją pracę do Dokumentów Google w celu dalszej edycji.

Funkcja #4: Przesyłanie i podsumowywanie zawartości

przez NotebookLM

NotebookLM umożliwia przesyłanie różnych rodzajów zawartości, takich jak pliki PDF, strony internetowe, filmy z YouTube, Dokumenty Google, podcasty, a nawet duże zbiory danych jako źródła. Następnie analizuje i podsumowuje te materiały, rysując połączenia między kluczowymi tematami.

Narzędzie to, oparte na asystencie AI Google Gemini 1.5, przekształca NotebookLM w asystenta badawczego, który dostosowuje się do konkretnych źródeł i dostarcza spostrzeżeń w oparciu o potrzebną zawartość.

Ceny NotebookLM

Free

Co to jest ChatGPT?

przez OpenAI

ChatGPT to zaawansowany chatbot AI opracowany przez OpenAI, zaprojektowany do generowania tekstu podobnego do ludzkiego na podstawie otrzymanych danych wejściowych.

Wykorzystuje potężne duże modele językowe (LLM) i algorytmy uczenia maszynowego, aby zrozumieć kontekst, dostarczyć szczegółowych odpowiedzi, a nawet prowadzić rozmowy na wiele różnych tematów.

Narzędzie pomaga studentom, profesjonalistom i Teamsom usprawnić ich cykl pracy, oferując inteligentne, kontekstowe odpowiedzi. Co więcej, ChatGPT jest wszechstronny i może być wykorzystywany do uzupełniania i ulepszania wielu aplikacji strategii sporządzania notatek .

🧠 Fun Fact: W styczniu 2023 r. ChatGPT rozszerzył się na 100 milionów aktywnych użytkowników miesięcznie co czyni ją najszybciej rozwijającą się aplikacją w historii - do czasu, gdy w lipcu 2023 r. prześcignął ją wątek Threads.

Funkcje ChatGPT

ChatGPT oferuje szereg funkcji poprawiających wydajność, generowanie pomysłów i efektywne zarządzanie badaniami. Oto zestawienie niektórych kluczowych funkcji, które sprawiają, że ChatGPT jest cennym zasobem. 👇

Funkcja #1: Podsumowanie badań

via OpenAI

ChatGPT pomaga szybko analizować dane i podsumowywać duże ilości badań.

Jako student pracujący nad artykułem lub profesjonalista zajmujący się obszernymi raportami, ChatGPT może przeglądać źródła i zapewniać jasne, zwięzłe podsumowania, które podkreślają kluczowe punkty. Oszczędza to czas i wysiłek, zapewniając jednocześnie jakość, aby nie przegapić ważnych szczegółów.

Funkcja #2: Generowanie i edycja zawartości

przez OpenAI

ChatGPT to potężne narzędzie do tworzenia zawartości.

Może generować teksty dla różnych formatów, takich jak e-maile, posty na blogach lub raportowanie, pomagając studentom i profesjonalistom uzyskać przewagę w pisaniu wysokiej jakości.

Ponadto ChatGPT oferuje funkcje edycji, które pozwalają dopracować pracę, poprawiając gramatykę, przejrzystość i ton, aby zapewnić, że zawartość jest dopracowana i profesjonalna.

Funkcja #3: Burza mózgów i rozwiązywanie problemów

via OpenAI

Jeśli potrzebujesz świeżych pomysłów na projekt lub zmagasz się ze złożonymi problemami, ChatGPT może być twoim partnerem w burzy mózgów. Pomaga generować kreatywne rozwiązania, proponować tematy badawcze i odkrywać nowe kierunki pracy.

Teams i profesjonaliści mogą korzystać z tego narzędzia do wspólnego rozwiązywania problemów, ponieważ ChatGPT zapewnia zakres sugestii i spostrzeżeń do kierowania procesem.

🤝 Przyjazne przypomnienie: ChatGPT to fantastyczne narzędzie do burzy mózgów, ale ponieważ narzędzia AI są podatne na halucynacje, nie zapomnij zweryfikować jego wyników.

Funkcja #4: Spersonalizowane informacje zwrotne i sugestie

via OpenAI

ChatGPT dostarcza spersonalizowane opinie i sugestie dostosowane do Twojej pracy.

W przypadku raportowania, prezentacji lub esejów, ChatGPT analizuje zawartość i sugeruje ulepszenia w oparciu o konkretne cele. Funkcja ta jest szczególnie przydatna dla studentów udoskonalających zadania lub profesjonalistów poprawiających wyniki, zapewniając, że zawsze prześlesz swoją najlepszą pracę.

ChatGPT pricing

Free

ChatGPT Plus: $20/miesiąc

NotebookLM Vs. ChatGPT: Porównanie funkcji

NotebookLM i ChatGPT oferują różne możliwości, które zaspokajają różne potrzeby.

Podczas gdy NotebookLM koncentruje się na organizacji badań i szczegółowych podsumowaniach, ChatGPT jest wszechstronny w zakresie danych powstania i generowania pomysłów. Przyjrzyjmy się bliżej ich funkcjom. 📚

| Funkcja | NotebookLM | ChatGPT |

| Tworzenie treści | Koncentruje się na wynikach badań | Wsparcie dla różnych formatów, takich jak e-mail, blogi i raportowanie |

| Burza mózgów_ | Doskonale sprawdza się w kontekstach badawczych | Oferuje kreatywne rozwiązania dla różnorodnych zadań |

| Brak funkcji zarządzania zadaniami | Integruje się z narzędziami innych firm w celu podstawowego zarządzania zadaniami |

| Współpraca_ | Przede wszystkim do użytku indywidualnego | Usprawnia pracę zespołową dzięki funkcjom udostępniania czatu |

| Dobrze sprawdza się przy podsumowywaniu materiałów akademickich | Buduje kontekstowe zrozumienie w wielu interakcjach | Obsługa dokumentów

| Obsługa dokumentów | Dobrze radzi sobie z badawczymi plikami PDF, w tym z analizowaniem złożonych plików | Zarządza różnymi typami plików i może generować materiały uzupełniające |

| Oferuje niestandardowe opcje w ograniczonym zakresie. Dostosowuje odpowiedzi do konkretnych podpowiedzi i celów

NotebookLM vs. ChatGPT

Funkcja #1: Podsumowanie badań

Zarówno NotebookLM jak i ChatGPT upraszczają robienie notatek i badania, oferując narzędzia podsumowujące. Jednak ich metody i głębokość analizy są różne.

NotebookLM

Dzięki przeglądom audio "Deep Dive", NotebookLM analizuje źródła, rysuje połączenia między tematami i dostarcza interaktywne podsumowania audio, aby badania były wciągające i dostępne.

Funkcja ta jest idealna do obsługi gęstych informacji i przeglądania zawartości w podróży.

ChatGPT

ChatGPT doskonale analizuje tekst i dzieli go na łatwe do przyswojenia streszczenia. Chociaż może odczytywać te podsumowania na głos, brakuje mu wbudowanych podsumowań audio NotebookLM i funkcji interaktywnej dyskusji, co ogranicza jego opcje zaangażowania.

🏆 Zwycięzca: NotebookLM wyróżnia się jako skuteczne narzędzie do analizy tekstu oprogramowanie do zarządzania badaniami z wciągającymi przeglądami audio i multimodalnym rozumieniem źródeł.

Funkcja #2: Organizacja notatek

Sposób, w jaki narzędzie organizuje notatki, może znacząco wpłynąć na wydajność. NotebookLM i ChatGPT podchodzą do tego w różny sposób, zaspokajając różne potrzeby.

NotebookLM

NotebookLM oferuje zaawansowane narzędzia do gromadzenia i organizowania notatek. Pozwala użytkownikom przypinać odpowiedzi, cytaty i fragmenty z różnych źródeł internetowych do wirtualnej tablicy, dzięki czemu wszystkie istotne informacje są łatwo dostępne.

ChatGPT

ChatGPT nie posiada dedykowanej funkcji tablicy notatek do zarządzania wyselekcjonowanymi notatkami lub automatycznego łączenia cytatów ze źródłami w celu uzyskania płynnego kontekstu.

🏆 Zwycięzca: NotebookLM zajmuje pozycję lidera dzięki intuicyjnym narzędziom do organizowania i zarządzania notatkami.

🧠 Fun Fact: Baza użytkowników ChatGPT jest rozproszona po całym świecie, ale Stany Zjednoczone odpowiadają za 14.18% wszystkich użytkowników .

Funkcja #3: Dane powstania

Dla studentów i profesjonalistów, którzy polegają na wydajnym tworzeniu zawartości, oba narzędzia oferują wyjątkowe korzyści.

NotebookLM

NotebookLM koncentruje się bardziej na przeformatowywaniu wyselekcjonowanych notatek do predefiniowanych formatów, takich jak konspekty lub przewodniki do nauki.

Choć pomocny, jego możliwości są ograniczone w porównaniu z szerszymi opcjami generowania zawartości ChatGPT.

ChatGPT

ChatGPT wyróżnia się w tym obszarze, umożliwiając użytkownikom tworzenie różnorodnej zawartości, od esejów akademickich po profesjonalne prezentacje. Jego możliwości edycji zapewniają również wyraźne i dopracowane wyniki, co czyni go wszechstronnym narzędziem zarówno do projektów indywidualnych, jak i zespołowych.

Dodatkowo, korzystanie z Szablony podpowiedzi AI w ChatGPT mogą pomóc w łatwym uzyskaniu pożądanego wyniku.

🏆 Zwycięzca: ChatGPT wyróżnia się w tworzeniu i udoskonalaniu zawartości do różnych celów.

Funkcja #4: Współpraca i integracja

Możliwości współpracy i integracji mogą decydować o skuteczności narzędzia dla zespołów. Oto porównanie NotebookLM i ChatGPT.

NotebookLM

NotebookLM wspiera współpracę, umożliwiając użytkownikom przesyłanie różnych formatów plików, takich jak PDF, wideo z YouTube i Dokumenty Google.

Jego zdolność do przetwarzania i łączenia informacji w tych formatach tworzy scentralizowany hub dla Teams.

ChatGPT

ChatGPT nie wspiera natywnie niektórych formatów przesyłania plików lub bezpośredniej interakcji z formatami zewnętrznymi, takimi jak NotebookLM. Można jednak przesyłać niektóre pliki z komputera lub Dysku Google.

🏆 Zwycięzca: NotebookLM oferuje lepsze narzędzia do współpracy dzięki integracji z wieloma typami plików.

NotebookLM vs. ChatGPT na Reddit

Użytkownicy Reddita mają wiele do powiedzenia na temat NotebookLM i ChatGPT, a ich spostrzeżenia ujawniają, jak różne są te narzędzia.

Redditor, Alexandeisme preferuje NotebookLM zamiast ChatGPT, ponieważ brzmi bardziej ludzko.

Znacznie bardziej ludzki i konwersacyjny niż OpenAI Yazzdevoleps zgadza się .

_To może pozornie podążać za zawartością... ale nieco irytujące jest to, że zwykle branchują w bardziej szczegółowe dyskusje... szczerze mówiąc, fajnie jest przewidzieć, jak zinterpretują artykuł

Pomimo swoich mocnych stron, NotebookLM ma kilka limitów, jak podkreślono przez Redditor, RamaSchneider .

To, czego najwyraźniej nie może teraz zrobić, to przekształcenie tabel w wizualne wykresy

jeden użytkownik

Znaleźli jednak sprytne rozwiązanie - wkleili tekst NotebookLM do ChatGPT, który wygenerował doskonały wykres i dostarczył kod Pythona.

Konsensus? Oba narzędzia mają unikalne mocne strony, a połączenie ich w Teams może być przełomem dla wydajności.

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla NotebookLM i ChatGPT

NotebookLM i ChatGPT to bez wątpienia solidne narzędzia. Ale co by było, gdybyś miał coś, co nie ograniczałoby się tylko do pomocy w robieniu notatek lub generowaniu zawartości?

W tym miejscu ClickUp wchodzi. 🤩

To tak, jakbyś miał wszystko, co kochasz w narzędziach do notatek i badań, a także cały zestaw funkcji, które utrzymują twoją pracę zorganizowaną i na właściwym torze.

Przyjrzyjmy się bliżej jego funkcjom. 💁

ClickUp's One Up #1: Notatnik ClickUp

Jeśli jesteś przyzwyczajony do notowania szybkich pomysłów lub notatek, wiesz, jak ważne jest posiadanie miejsca, w którym wszystko jest łatwo dostępne - bez bałaganu.

Przechwytywanie pomysłów na prostej liście w ClickUp Notepad Notatnik ClickUp jest właśnie tym: czystą, łatwą w użyciu przestrzenią, w której możesz przechwytywać swoje myśli i organizować je na bieżąco. Jest płynnie zintegrowany z obszarem roboczym ClickUp, dzięki czemu Twoje pomysły i zadania są ze sobą połączone.

Powiedzmy, że pracujesz nad raportowaniem.

Zaczynasz od burzy mózgów w Notatniku, notując kluczowe punkty i pomysły. Następnie, w miarę przeglądania listy pomysłów, przekształcasz niektóre z tych notatek w zadania, przypisujesz terminy i śledzisz postępy w ClickUp - wszystko to bez opuszczania Notatnika.

Pro Tip: Podczas korzystania z aplikacji Narzędzia AI do zarządzania wiedzą uporządkuj swoje notatki za pomocą określonych etykiet lub kategorii, aby poprawić możliwości wyszukiwania w przyszłości. W ten sposób można szybko wyszukać istotne informacje bez konieczności przeszukiwania całego dokumentu.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Docs Dokumenty ClickUp clickUp Docs to aplikacja, w której zarządzanie dokumentami jest znacznie ulepszone, zwłaszcza jeśli chcesz zarządzać swoimi badaniami, notatkami i zadaniami w jednym miejscu.

Bez wysiłku organizuj pomysły na swoje projekty w ClickUp Docs

The Zarządzanie wiedzą ClickUp funkcja w Docs daje ci możliwość połączenia punktów między dokumentami i bieżącymi zadaniami, zapewniając, że wszystko pozostaje wyrównane i aktualne.

Oznacza to, że dokumenty nie są odizolowane - są częścią żywej, oddychającej struktury projektu.

Załóżmy, że pracujesz nad szczegółowym planem wprowadzenia produktu na rynek.

Możesz utworzyć dokument w Docs, nakreślić kluczowe fazy, a następnie załączyć powiązane zadania do każdej fazy, takie jak projektowanie materiałów marketingowych lub przygotowywanie kampanii e-mail.

Konwertowanie notatek na zadania ClickUp w Dokumentach

Tworzenie Zadania ClickUp możliwe jest również tworzenie zadań bezpośrednio z notatek przy użyciu AI. Gdy pojawi się inspiracja lub kluczowy punkt działania, natywna sztuczna inteligencja ClickUp AI pomoże Ci przekształcić go w zadanie bez opuszczania dokumentu.

Podczas pracy możesz stale aktualizować dokument i współpracować z członkami zespołu - wszystko to bez przełączania się między aplikacjami.

To, co jeszcze bardziej wyróżnia Docs, to gotowe do użycia szablony, które sprawiają, że porządkowanie myśli i notatek jest dwa razy łatwiejsze.

Idealne do zapisywania codziennych zadań, refleksji lub szybkich aktualizacji, szablony Szablon codziennych notatek ClickUp pomaga być na bieżąco z codziennymi postępami, nie tracąc ani chwili.

Dodatkowo Szablon notatki dotyczącej projektu ClickUp uporządkuj swoje notatki, przechowując wszystko - od pomysłów na burzę mózgów po wnioski ze spotkań - w jednym miejscu.

Przeczytaj również: Jak połączone AI eliminuje silosy, aby zaoszczędzić czas na prawdziwą pracę

ClickUp's One Up #3: ClickUp Brain

Zapytanie i zarządzanie repozytorium wiedzy i pracy jest proste dzięki ClickUp Brain -ponieważ jest wbudowany w ekosystem ClickUp, umożliwiając płynną integrację z zadaniami, dokumentami, projektami i celami.

Zamiast żonglować wieloma narzędziami, możesz uzyskać dostęp do AI bezpośrednio w obszarze roboczym, co czyni ją naturalnym rozszerzeniem Twojego cyklu pracy. Oznacza to, że sugestie AI są nie tylko ogólne, ale także dostosowane do kontekstu projektu i zadania.

Jeśli zagłębiasz się w złożone projekty lub żonglujesz wieloma terminami, możliwości AI pozwalają wyróżnić kluczowe spostrzeżenia, podsumować długie dokumenty i uporządkować informacje w celu zwiększenia czytelności i wydajniejszej analizy.

Brain ułatwia również tworzenie zawartości. Brain tworzy przejrzystą, dopracowaną zawartość dostosowaną do twoich potrzeb, niezależnie od tego, czy chodzi o złożone argumenty do artykułów naukowych, przemyślane propozycje projektów, czy szybkie aktualizacje zespołu.

Podsumuj badania i uporządkuj kluczowe spostrzeżenia za pomocą ClickUp Brain w dokumentach

Masz trudności z ujęciem pomysłów w słowa? Brain dostosowuje się do Twojego stylu i pomaga dopracować tekst tak, aby był gotowy do udostępniania.

Gdy Twoje pomysły są już gotowe, możesz tworzyć zadania ClickUp bezpośrednio z wersji roboczych w ClickUp Docs. Dzięki temu Twoja praca będzie gotowa do działania i dopasowana, co pomoże Ci płynnie przejść od burzy mózgów do realizacji.

A jeśli zapomnisz połączyć odpowiednie notatki i zadania z odpowiednimi dokumentami?

Znajdź wszystko czego potrzebujesz w kilka sekund dzięki ClickUp Connected Search

Nie musisz martwić się o marnowanie cennych minut na ich szukanie- Połączone wyszukiwanie ClickUp znajduje wszystko natychmiast. Wyciąga odpowiednie wyniki z zadań, notatek i dokumentów, aby mieć pod ręką zakończony kontekst.

Pro Tip: Nie pisz notatek i nie zapominaj o nich! Ustaw Przypomnienia ClickUp aby przeglądać je co kilka dni.

Kliknij w mądrzejsze notatki z ClickUp

Jeśli szukasz narzędzi do zwiększenia wydajności, usprawnienia badań i uporządkowania swoich pomysłów, NotebookLM i ChatGPT mają swoje zalety.

Oba narzędzia mają unikalne zalety, ale bądźmy szczerzy - po co zadowalać się "wystarczająco dobrym", skoro można mieć wszystko z ClickUp?

ClickUp to doskonała platforma, która zdobywa koronę z jednego prostego powodu - daje więcej za swoje pieniądze.

Od zarządzania zadaniami bezpośrednio w ClickUp Docs po wykorzystanie ClickUp Brain do pomocy opartej na AI, to coś więcej niż tylko narzędzie - to zakończony ekosystem wydajności. A dzięki konfigurowalnym szablonom, płynnym funkcjom współpracy i połączonemu wyszukiwaniu, nie tylko nadążasz za obciążeniem pracą - jesteś jej właścicielem. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i odkryj inteligentniejszy, bardziej zintegrowany sposób pracy.