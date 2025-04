Free Product Roadmap Templates dla programu Excel

Rozwój produktu może być trudny - zwłaszcza, gdy zmieniające się priorytety i pominięte kamienie milowe wytrącają zespół z kursu. Szybkie rozwiązanie? Zatrzymaj się, przegrupuj i pozwól szablonom map drogowych produktów w Excelu do zrobienia za Ciebie. 📊

Korzystając ze znanego środowiska Excel, te proste szablony pomagają menedżerom produktów tworzyć osie czasu projektów, programistom śledzić postępy funkcji, a właścicielom biznesowym udostępniać aktualizacje produktu interesariuszom.

Poniżej zebraliśmy najlepsze darmowe szablony map drogowych dla programu Excel, aby pomóc Ci zacząć. Jeśli jednak potrzebujesz układu z większymi możliwościami, na przykład takiego, który zapewnia automatyzację zadań lub wsparcie dla współpracy w czasie rzeczywistym, darmowe szablony map drogowych ClickUp oferują taką przewagę.

Zacznijmy więc od zbadania, jak wybrać idealny szablon Excel.

Co składa się na dobry szablon mapy drogowej produktu dla programu Excel?

Dobrze zorganizowany szablon Excel mapa drogowa produktu jasno przedstawia drogę od pomysłu do wprowadzenia produktu na rynek. Zwróć uwagę na te kluczowe funkcje:

Przejrzysta struktura: Wybierz szablon, który jest prosty i zorganizowany tak, abyś mógł zobaczyć zadania, terminy i zasoby na pierwszy rzut oka

Wybierz szablon, który jest prosty i zorganizowany tak, abyś mógł zobaczyć zadania, terminy i zasoby na pierwszy rzut oka Konfigurowalne kolumny: Poszukaj elastycznego szablonu, który pozwala dodawać lub dostosowywać kolumny dla właścicieli zadań, priorytetów, aktualizacji statusu i nie tylko

Poszukaj elastycznego szablonu, który pozwala dodawać lub dostosowywać kolumny dla właścicieli zadań, priorytetów, aktualizacji statusu i nie tylko Widok osi czasu: Wybierz szablon, który wyświetla etapowe daty rozpoczęcia i zakończenia, ułatwiając śledzenie długoterminowych postępów

Wybierz szablon, który wyświetla etapowe daty rozpoczęcia i zakończenia, ułatwiając śledzenie długoterminowych postępów Łatwe aktualizacje: Wybierz szablon, który można szybko zaktualizować, gdy coś się zmienia, niezależnie od tego, czy są to zmieniające się terminy, czy nowe priorytety

Wybierz szablon, który można szybko zaktualizować, gdy coś się zmienia, niezależnie od tego, czy są to zmieniające się terminy, czy nowe priorytety Opcje filtrowania: Znajdź szablon, który zawiera filtry dla członków Teams, statusów zadań i dat, aby pomóc ci przybliżyć określone segmenty projektu

Znajdź szablon, który zawiera filtry dla członków Teams, statusów zadań i dat, aby pomóc ci przybliżyć określone segmenty projektu Przyjazny dla użytkownika: Rozważ szablon, który jest wystarczająco intuicyjny, aby cały zespół mógł go szybko opanować bez konieczności uczenia się od nowa

Pro Tip: Aby zaprezentować swoją strategię produktu w sposób wizualnie angażujący, użyj szablonu PowerPoint z mapą drogową stworzyć oś czasu projektu i jasno komunikować swój plan każdemu odbiorcy.

Free Product Roadmap Templates for Excel

Microsoft Excel nie ma natywnych szablonów map drogowych, ale wiele platform oferuje opcje, z których można skorzystać. Od zarządzanie backlogami produktów do oś czasu wydania (i nie tylko), szablony te pomogą Ci ukształtować mapę drogową, która pasuje do przepływu pracy Twojego zespołu.

1. Szablon mapy drogowej produktu Excel według osi czasu pakietu Office

przez Oś czasu biura The Szablon mapy drogowej produktu Excel według Office Oś czasu to świetny sposób na zaplanowanie kamieni milowych i zadań związanych z wprowadzeniem produktu lub funkcji.

Wstępnie zdefiniowana oś czasu obejmuje cztery kwartały, z których każdy podzielony jest na cztery główne fazy.

Faza "Plan" obejmuje planowanie i kluczowe decyzje. W fazie "Test" nacisk kładziony jest na dostosowanie funkcji produktu do kamieni milowych. Faza "Develop" obejmuje działania takie jak "Prototype" i "Alpha Build", a faza "Launch" pomaga koordynować wydanie produktu i wysiłki marketingowe.

Te oddzielne swimplany zapewniają jasny wizualizację mapy drogowej produktu .

⚡️Ideal dla Teamów produktowych w małych i średnich firmach technologicznych planujących cykle rozwoju oprogramowania

2. Szablon osi czasu planu pracy w programie Excel od Microsoft 365

przez Microsoft 365 The Szablon osi czasu planu pracy w programie Excel dla Microsoft 365 jest skutecznym narzędziem do organizowania projektu w etapy, nakreślania kluczowych zadań i ustawiania jasnych celów.

Wbudowany układ obejmuje cztery fazy dla różnych działań i wyników. Możesz łatwo wypełnić matrycę odpowiednimi szczegółami i monitorować postępy w trakcie przechodzenia przez każdą fazę.

⚡️Ideal dla: Startupów na wczesnym etapie rozwoju, szukających prostego sposobu na planowanie i śledzenie faz projektu

3. Szablon mapy drogowej dla wielu produktów od Template.net

przez Szablon.net The Szablon mapy drogowej dla wielu produktów od Template.net oferuje duży widok ułatwiający śledzenie postępów we wprowadzaniu na rynek wielu produktów jednocześnie.

Wbudowana mapa drogowa pełni funkcję kwartalnej osi czasu, aby zaprezentować rozwój trzech produktów w ciągu kilku miesięcy. Kamienie milowe w ramach każdego projektu można oznaczyć kolorami, co ułatwia monitorowanie postępów i wykrywanie zależności.

⚡️Ideal dla: Szybko rozwijających się, małych teamów zajmujących się marketingiem produktów, nadzorujących wiele premier

4. Szablon cyfrowej mapy drogowej produktu od Template.net

przez Szablon.net The Szablon cyfrowej mapy drogowej produktu od Template.net to wszechstronne narzędzie dla cyfrowych teamów produktowych do planowania, wizualizacji i komunikowania swojej strategii bez wysiłku.

Układ obejmuje cztery kwartały, podzielone na dwie kluczowe fazy, "Rozwój" i "Marketing", dzięki czemu można śledzić odpowiednie zadania i cele w całym cyklu życia projektu. Wizualne wskazówki dotyczące zakończonych, w trakcie realizacji i nadchodzących zadań pomagają utrzymać zespół na właściwym torze.

Szablon ten został stworzony z myślą o małych, zwinnych cyklach pracy, upraszczając zarządzanie zadaniami dla iteracyjnego rozwoju i wdrażania funkcji.

⚡️Ideal dla: Menedżerów produktu w startupach technologicznych pracujących nad uruchomieniem nowej aplikacji lub usługi cyfrowej

5. Szablon mapy drogowej Scrum dla produktu od Template.net

przez Szablon.net The Szablon mapy drogowej Scrum dla produktu od Template.net to ustrukturyzowany plan projektu, który pomaga zespołom interdyscyplinarnym dostosować się, śledzić postępy i osiągać kamienie milowe w całym procesie rozwoju produktu.

Podzielony na trzy kluczowe fazy - "Strategia", "Wykonanie" i "Rozwój" - szablon mapy drogowej projektu zapewnia jasny kierunek i szczegółowe cele dla każdego zespołu.

⚡️Ideal dla: Menedżerów produktu kierujących wielofunkcyjnymi Teams w średniej wielkości firmach technologicznych

6. Szablon mapy drogowej technologii Excel według współczynnika

przez Współczynnik Szablony map drogowych technologii to sprytny sposób na utrzymanie projektów IT na właściwym torze Szablon mapy drogowej technologii Excel według współczynnika jest świetnym przykładem.

Niezależnie od tego, czy chodzi o aktualizację oprogramowania, czy poważny przegląd systemu, ten niestandardowy szablon pomaga stworzyć mapę drogową technologii dostosowaną do Twoich potrzeb.

Układ jest podzielony na fazy "Infrastruktura", "Testowanie", "Ulepszenia" i "Integracja", obejmujące kwartały. Możesz śledzić kluczowe działania w ramach każdej fazy, zapewniając płynną koordynację zespołu.

⚡️Ideal dla: kierowników projektów IT nadzorujących migracje systemów lub aktualizacje technologii

Czytaj więcej: 10 szablonów map drogowych Free Technology Roadmap dla lepszego dopasowania zespołu

7. Szablon mapy drogowej funkcji Excel według współczynnika

przez Współczynnik Współczynnik Szablon mapy drogowej funkcji programu Excel według współczynnika ułatwia dostosowanie rozwoju produktu do celów biznesowych w różnych kwartałach.

Dzięki fazom takim jak "Business Growth", "Scalability", "Decrease Customer Churn" i "Consumer Growth" szablon prowadzi produkt od pomysłu do realizacji.

Każdą fazę można populować szczegółowymi zadaniami i śledzić postępy z miesiąca na miesiąc.

⚡️Idealny dla: Menedżerów produktu w firmach SaaS na wczesnej scenie rozwoju, którzy chcą skalować swoją ofertę przy jednoczesnym ograniczeniu odpływu klientów

Limity korzystania z Excela dla szablonów mapy drogowej produktu

Podczas gdy Excel może być przydatnym narzędziem dla roadmapping produktu ma jednak pewne limity. Oto, na co możesz się natknąć:

Ręczne aktualizacje: Jeśli twój projekt szybko ewoluuje, aktualizowanie wszystkiego w Excelu może wydawać się ciągłą grą w nadrabianie zaległości

Jeśli twój projekt szybko ewoluuje, aktualizowanie wszystkiego w Excelu może wydawać się ciągłą grą w nadrabianie zaległości Wyzwania związane ze współpracą: Excel nie został stworzony do pracy zespołowej w czasie rzeczywistym, więc udostępnianie i aktualizowanie mapy drogowej innym osobom może być kłopotliwe

Excel nie został stworzony do pracy zespołowej w czasie rzeczywistym, więc udostępnianie i aktualizowanie mapy drogowej innym osobom może być kłopotliwe Ograniczona automatyzacja: Excel oferuje tylko podstawowe opcje automatyzacji (takie jak formatowanie warunkowe i sprawdzanie poprawności danych), więc zadania takie jak automatyczne wysyłanie przypomnień lub dostosowywanie osi czasu będą musiały być zrobione ręcznie

Excel oferuje tylko podstawowe opcje automatyzacji (takie jak formatowanie warunkowe i sprawdzanie poprawności danych), więc zadania takie jak automatyczne wysyłanie przypomnień lub dostosowywanie osi czasu będą musiały być zrobione ręcznie Problemy ze skalowaniem: Wraz z rozwojem projektu, arkusz Excela staje się przytłaczający ze zbyt dużą ilością danych do śledzenia postępów lub zarządzania wieloma zespołami w różnych projektach

Wraz z rozwojem projektu, arkusz Excela staje się przytłaczający ze zbyt dużą ilością danych do śledzenia postępów lub zarządzania wieloma zespołami w różnych projektach Brak integracji: Excel nie ma łatwego połączenia z innymi narzędziami, z których możesz korzystać (takimi jak kalendarz lub platforma e-mail), co utrudnia synchronizację danych i płynną współpracę między platformami

Jeśli te limity cię spowalniają, zapoznaj się z kilkoma najlepsze narzędzia do tworzenia map drogowych które mogą nadążyć za szybkim tempem projektów. Potrzebujesz bardziej interaktywnego narzędzia, które wykracza poza możliwości szablonu mapy drogowej technologii w programie Excel.

Alternatywne szablony mapy drogowej produktu Narzędzia do zarządzania produktem wypełniają lukę między świetnymi pomysłami a lepszymi wydajnościami. Zwłaszcza gdy startujesz, pomysły ewoluują, a Teams się rozrastają. Dziś potrzebujesz tablicy online do burzy mózgów, jutro będziesz potrzebować intuicyjnych wizualizacji dla interesariuszy i tak dalej. Dla

Zwinne zarządzanie produktem musisz być większy niż Excel. ClickUp to 360-stopniowa platforma do zarządzania projektami, konsolidująca wszystkie cykle pracy, w tym mapy drogowe produktów. Jako aplikacja do wszystkiego, do pracy, ClickUp pełni funkcję asystenta AI, który pobiera dane na żądanie, integracje z najlepszymi narzędziami technologicznymi i automatyzację, aby oszczędzić Ci żmudnej pracy administratora. Rozwiązanie ClickUp do zarządzania produktami jest jedną z najlepszych ofert. Pomaga ono w kształtowaniu wizji produktów i osiąganiu sukcesu (od pomysłu do wprowadzenia na rynek). Możesz organizować informacje zwrotne, epiki i sprinty w pojedyncze, udostępniane mapy drogowe projektów, aby Twoje Teams i interesariusze mogli zobaczyć, co dzieje się teraz i co będzie dalej.

Wbudowane widoki - lista, tablica lub wykres Gantta - dodatkowo zwiększają wydajność.

Łatwe śledzenie i ustalanie priorytetów zadań z zaległości w rozwoju produktu za pomocą ClickUp Product Management Solution

Poniżej zebraliśmy nasze najlepsze szablony map drogowych produktów i technologii.

1. Szablon mapy drogowej produktu ClickUp

Szablon mapy drogowej produktu ClickUp

Solidny szablony rozwoju produktu zostały stworzone, aby zapewnić całościowy widok podróży produktu od początku do końca.

Szablony Szablon mapy drogowej produktu ClickUp to zaawansowany szablon o strukturze na poziomie folderu. Folder "Mapa drogowa projektu" zawiera listę "Kwartalna mapa drogowa" w celu ustalenia priorytetów zadań w różnych kwartałach, a tablica "Mapa drogowa według inicjatyw" oferuje migawkę wszystkich inicjatyw uporządkowanych według ich statusu.

Tablica "Impact Effort Matrix Tablica" pomaga ocenić każdy pomysł i można przypisać ocenę RICE (Reach, Impact, Confidence, Effort), aby odpowiednio ustalić priorytety. Ten wszechstronny szablon zawiera stronę Wiki "Release Notes" do dokumentowania i organizowania notatek dotyczących wydania.

⚡️Idealny dla: Menedżerów produktów e-commerce nadzorujących wprowadzanie nowych funkcji

Czytaj więcej: Przewodnik po korzystaniu z szablonu mapy drogowej produktu ClickUp

2. Szablon Tablicy Rozwoju Produktu ClickUp

Szablon Tablicy Rozwoju Produktu ClickUp

Szablon Szablon Tablicy Rozwoju Produktu ClickUp pomaga wizualizować każdy krok kwartalnego rozwoju produktu w przejrzystym widoku w stylu osi czasu.

Ten średnio zaawansowany szablon umożliwia tworzenie map ogólnych zadań projektu, a następnie dzielenie ich na konkretne zadania, które można śledzić z miesiąca na miesiąc. Kolorowe notatki samoprzylepne ułatwiają rejestrowanie statusów zadań na tej matrycy osi czasu, pomagając dostrzec wąskie gardła na pierwszy rzut oka.

W celu zwiększenia wydajności można automatycznie przenosić dane do widoków listy i tablicy w szablonie.

⚡️Ideal dla: Teamów inżynieryjnych, które chcą zsynchronizować swoich członków przy wdrażaniu funkcji produktu

3. Szablon rozwoju nowego produktu ClickUp

Szablon rozwoju nowego produktu ClickUp

Szablon Szablon rozwoju nowego produktu ClickUp jest przyjazną dla początkujących opcją do prowadzenia nowego produktu od pomysłu do zakończonego projektu.

Zacznij od widoku "Podsumowanie projektu" szablonu, aby uzyskać przegląd zadań pogrupowanych według faz, wraz ze szczegółami, takimi jak złożoność i poziom wpływu. Następnie przełącz się na "Tablicę procesów", aby uzyskać migawkę postępu zadań w każdej fazie, i użyj widoku "Wykres Gantta", aby śledzić zależności.

Zmiana planów? Liniowy widok "Oś czasu" pomaga przeciągać i upuszczać zadania w celu zmiany harmonogramu, szybko utrzymując rozwój produktu na właściwym torze.

⚡️Ideal dla: Teamów produktowych w szybko rozwijających się firmach technologicznych wprowadzających na rynek swój flagowy produkt

4. Szablon do tablicy z mapą drogową produktu ClickUp

Szablon tablicy drogowej rozwoju produktu ClickUp

Szablon Szablon tablicy z mapą drogową produktu ClickUp integruje się bezpośrednio z obszarem roboczym ClickUp, aby uprościć proces burzy mózgów.

Ten przyjazny dla początkujących szablon zawiera kwartalną oś czasu, z każdym kwartałem podzielonym na miesiące w celu uzyskania szczegółowego widoku każdej fazy. Właścicieli zadań można oznaczać na tablicy, a kolorowe notatki ułatwiają śledzenie postępów w realizacji zadań na pierwszy rzut oka.

Aby upewnić się, że żaden pomysł nie zostanie pominięty, użyj ClickUp Chat aby przekształcić dyskusje w wykonalne zadania. Dzięki temu możesz sprawnie reagować na potrzeby zespołu i użytkowników.

⚡️Ideal dla: Teamów produktowych uruchamiających aplikację z wieloma funkcjami lub zintegrowaną platformę

5. Szablon listy kontrolnej wprowadzenia produktu na rynek ClickUp

Szablon listy kontrolnej wprowadzenia produktu na rynek ClickUp

Szablon Szablon listy kontrolnej uruchomienia produktu ClickUp jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników do efektywnego zarządzania wszystkimi zadaniami związanymi z wprowadzeniem produktu na rynek. Zorganizowany na poziomie listy, szablon ten dostarcza pięć konfigurowalnych widoków zadań dla łatwego śledzenia.

Lista "Działania" zawiera zadania posegregowane według kategorii, priorytetów i kluczowych dat. Widok "Kamienie milowe" podkreśla kluczowe osiągnięcia w całym procesie.

W celu wizualnego zarządzania zadaniami, tablica "Według kategorii" grupuje zadania w układzie typu Kanban, podczas gdy widok "Gantt" pomaga ustawić realistyczne osie czasu dla zadań i zależności.

Wreszcie, widok "Oś czasu" zapewnia ogólny obraz uruchomienia, pokazując daty rozpoczęcia i zakończenia oraz kluczowe kamienie milowe.

⚡️Ideal dla: Teamów marketingowych w firmach technologicznych planujących wprowadzenie dużego produktu na wiele platform

6. Szablon matrycy funkcji produktu ClickUp

Szablon matrycy funkcji produktów ClickUp

Szablon Szablon matrycy funkcji produktu ClickUp to średnio zaawansowana opcja umożliwiająca dostosowanie każdej funkcji produktu do niestandardowych potrzeb i celów firmy.

Centralna lista pomaga rejestrować i ustalać priorytety funkcji o wysokiej wartości, zapewniając efektywną alokację zasobów i budżetów. Można nawet użyć Widok tabeli w ClickUp aby ocenić każdą funkcję w skali 1-5, natychmiast porównując mocne strony produktu i decydując o kolejnych krokach.

Możesz również użyć ClickUp Brain do analizy funkcji produktu. Narzędzie oparte na AI może sugerować optymalizacje, podkreślać zależności i oferować rekomendacje poparte danymi, zmniejszając potrzebę ręcznej analizy.

⚡️Ideal dla: Zespołów produktowych na poziomie Enterprise oceniających ustawienia funkcji w wielu liniach produktów

7. Szablon dokumentu wymagań dotyczących produktu ClickUp

Szablon dokumentu wymagań produktowych ClickUp

Szablony dokumentów dotyczących wymagań produktu (PRD) są przewodnikami do definiowania, rozwijania i dostarczania produktu. Ujmują one każdy szczegół, od "dlaczego" do "jak" w jednym źródle prawdy.

Przyjazny dla początkujących Szablon dokumentu wymagań produktu ClickUp rozszerza tę koncepcję o stronę w stylu Wiki, aby utrzymać zgodność między zespołem produktowym, projektowym i inżynieryjnym. Możesz uchwycić szczegóły, takie jak zakres i kluczowi interesariusze, a także dodać odpowiednie metryki badawcze, aby wesprzeć ustalanie priorytetów i śledzenie kluczowe wskaźniki wydajności zarządzania produktem .

Sekcja "FAQs & Considerations" oferuje łatwy dostęp do najczęściej zadawanych pytań, a sekcja "Oś czasu" pozwala na mapę kamieni milowych i potencjalnych dat uruchomienia w poręcznej tabeli.

⚡️Ideal dla: Menedżerów produktu prowadzących wielofunkcyjne zespoły przez złożony projekt rozwoju oprogramowania

8. Szablon strategii produktu ClickUp

Szablon strategii produktowej ClickUp

Szablony strategii produktów wyjaśniają mapę drogową, dając decydentom wspólny, interaktywny widok przyszłości produktu.

Szablony Szablon strategii produktowej ClickUp pomaga kategoryzować i ustalać priorytety funkcji w oparciu o wysiłek. Dzięki widokom, takim jak tabela "Wszystkie funkcje" i lista "Aktywne funkcje", otrzymujesz przejrzyste podsumowanie najważniejszych priorytetów i zadań zespołu.

Możesz zaplanować rozwój funkcji i ich uruchomienie oraz korzystać z widoków "Oś czasu Gantta", aby śledzić status każdej fazy projektu na przełączanych widokach.

Szablon pozwala wszystkim zachować spójność, grupując członków zespołu według ról i obowiązków oraz konsolidując wszystkie istotne informacje w celu szybkiego odniesienia.

⚡️Ideal dla: Teamów produktowych poszukujących szablonów strategii drogowych dla wielu funkcji, aby napędzać długoterminowy wzrost

9. Szablon do pozycjonowania produktów ClickUp

Szablon do pozycjonowania produktów ClickUp

Szablon Szablon do pozycjonowania produktów ClickUp pomaga określić pozycję rynkową produktu poprzez jasne przedstawienie jego zalet.

Proces rozpoczyna się od formularza "Ocena pozycji produktu", w którym interesariusze przedstawiają swoje spostrzeżenia na temat kluczowych elementów, takich jak USP produktu i branding. Odpowiedzi przepływają bezpośrednio do "Listy produktów", gdzie spostrzeżenia dotyczące nadchodzących premier są uporządkowane według statusu.

Gdy wszystko jest już na swoim miejscu, "Widok tablicy" oferuje mapę pozycjonowania produktu, która pomaga zwizualizować porównanie produktu z konkurencją pod względem kosztów i jakości.

⚡️Ideal dla: Teamów zajmujących się marketingiem produktów, które testują nowy model subskrypcji

10. Szablon mapy drogowej zespołu ClickUp Agile

Szablon mapy drogowej zespołu ClickUp Agile

Szablon Szablon mapy drogowej zespołu ClickUp Agile ułatwia komunikowanie strategii produktu i dostosowywanie priorytetów w miarę, jak zespół dowie się więcej o rynku i produkcie.

Zaprojektowany z myślą o początkujących, szablon ten pełni funkcję nadrzędnego widoku "Agile Product Roadmap Gantt", który wizualizuje oś czasu projektu. Lista "Plan produktu" wyświetla wszystkie zadania, oznaczone kolorami według podstawowych celów i ważności. A gdy potrzebujesz szerszego widoku, przełącz się na tablicę "Status" lub użyj tablicy "Sprints", aby śledzić zadania według sprintów.

Ten szablon zwinnej mapy drogowej zawiera również szczegółowe foldery dla "Inżynierii", "Wydania" i "Projektu", z których każdy jest dostosowany do unikalnych widoków w celu wsparcia niestandardowych przepływów pracy.

⚡️Ideal dla: Rozwijających się firm SaaS wprowadzających częste aktualizacje funkcji

Ułatw sobie drogę od pomysłu do premiery dzięki ClickUp

Szablony Excel są przydatnym punktem wyjścia do zarządzania projektami, ale często napotykają na barierę, gdy projekty stają się bardziej złożone. Śledzenie zmian, współpraca z różnymi Teams, a nawet aktualizowanie mapy drogowej w Excelu może szybko stać się trudne.

To właśnie tam szablony ClickUp robią prawdziwą różnicę.

Niezależnie od tego, czy jest to mapa drogowa Agile, matryca pozycji produktu czy kompleksowy plan strategiczny, ClickUp pozwala budować, śledzić i aktualizować wszystko w jednym, zorganizowanym obszarze roboczym.

Szablony są wyposażone w niestandardowe integracje, inteligentne automatyzacje i wiele widoków, dzięki czemu można je łatwo dostosowywać w miarę postępów i utrzymywać zespół w harmonii.

A co najlepsze? Szablony te są całkowicie zakończone. 💸 Zarejestruj się na ClickUp za darmo i szybko śledź swoje pomysły na produkty w zaledwie kilka kliknięć od pomysłu do rynku.