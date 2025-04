W jaki sposób AI jako usługa może przekształcić operacje Business

64% firm uważa, że AI im pomoże zwiększyć ogólną wydajność.

Dodatkowo, 72% firm zaczęło korzystać z AI w co najmniej jednej funkcji.

Biorąc pod uwagę potencjał AI do zmiany wydajności biznesu, wiele firm z łatwością skaluje swoje operacje za pomocą AI jako usługi (AIaaS).

Choć może się to wydawać skomplikowane, AIaaS jest zaskakująco dostępne, a wielu dostawców ułatwia integrację AI z ich funkcjami bez większych inwestycji finansowych.

W tym artykule przeprowadzimy Cię przez wszystko, co musisz wiedzieć o AIaaS, od ustawienia narzędzi AI po poznanie najlepszych graczy w branży.

Czym jest AI jako usługa?

AI as a Service (AIaaS) to rozwiązanie oferowane przez zewnętrznych dostawców, które umożliwia wdrażanie narzędzi opartych na sztucznej inteligencji w systemach. Umożliwia to korzystanie ze sztucznej inteligencji bez konieczności rozwijania własnej infrastruktury AI. AIaaS jest idealnym rozwiązaniem dla menedżerów IT, małych i średnich przedsiębiorstw oraz entuzjastów technologii eksplorujących technologie AI bez znaczących inwestycji lub ryzyka.

Korzyści z AI jako usługi

AI as a Service cieszy się dużym zainteresowaniem w zakresie skutecznego radzenia sobie z wyzwaniami biznesowymi. Kluczowe korzyści obejmują:

Redukcja kosztów: Płacisz tylko za AI, z którego korzystasz, unikając kosztów budowy infrastruktury i umożliwiając dostęp doróżnych narzędzi AI w przystępnej cenie

Płacisz tylko za AI, z którego korzystasz, unikając kosztów budowy infrastruktury i umożliwiając dostęp doróżnych narzędzi AI w przystępnej cenie Poprawa jakości obsługi klienta: Narzędzia AI, takie jak wirtualni asystenci i chatboty, usprawniają interakcje przy użyciu zaawansowanych modeli AI. 73% Business korzysta lub planuje korzystać z chatbotów AI

Narzędzia AI, takie jak wirtualni asystenci i chatboty, usprawniają interakcje przy użyciu zaawansowanych modeli AI. 73% Business korzysta lub planuje korzystać z chatbotów AI Potrzebne umiejętności kodowania w ograniczonym zakresie: Wielu dostawców AIaaS oferuje wstępnie skonfigurowane API do zadań analizy obrazu i wideo. Funkcje te umożliwiają automatyzację cyklu pracy i tworzenie aplikacji AI bez konieczności nauki kodowania

Wielu dostawców AIaaS oferuje wstępnie skonfigurowane API do zadań analizy obrazu i wideo. Funkcje te umożliwiają automatyzację cyklu pracy i tworzenie aplikacji AI bez konieczności nauki kodowania Zwiększona wydajność zespołu: Narzędzia AI, takie jak analiza sentymentu przy użyciu algorytmów uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego, zwiększają wydajność i usprawniają podejmowanie decyzji

Narzędzia AI, takie jak analiza sentymentu przy użyciu algorytmów uczenia maszynowego i przetwarzania języka naturalnego, zwiększają wydajność i usprawniają podejmowanie decyzji Zwiększona skalowalność: Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) mogą skalować się poprzez wdrożenie AI w celu efektywnego zakończenia projektów

Jak Business może wykorzystać AI jako usługę

AIaaS jest nieocenionym narzędziem dla firm, które chcą zoptymalizować swoje operacje, poprawić wydajność Teams i zmniejszyć obciążenie powtarzalnymi zadaniami, które mogą wyczerpać czas i zasoby.

Dzięki efektywnemu wykorzystaniu AIaaS, firmy mogą bardziej skupić się na strategicznym rozwoju, innowacjach i rozwiązywaniu problemów, zamiast grzęznąć w rutynowych czynnościach. Przeanalizujmy kilka praktycznych kroków, aby w pełni wykorzystać AIaaS.

Identyfikacja potrzeb biznesowych

Przed wdrożeniem usług AI należy określić, gdzie mogą one wywrzeć największy wpływ. Czy może zautomatyzować rutynowe zadania, zmniejszyć błędy ludzkie lub poprawić relacje z klientami? Zrozumienie bolączek biznesowych pomoże dostosować AI do celów firmy.

na przykład narzędzia AI, takie jak chatboty 24/7 i wirtualni asystenci mogą usprawnić niestandardową obsługę klienta , podczas gdy analityka predykcyjna pomaga w podejmowaniu decyzji, ocenie ryzyka i osiąganiu celów związanych z przychodami.

Ustawienie narzędzi AI

Kolejnym krokiem jest integracja narzędzi AI z biznesem. ClickUp , platforma wydajności typu "wszystko w jednym", oferuje wielofunkcyjne, konfigurowalne narzędzie AI o nazwie ClickUp Brain zaprojektowany, aby uprościć złożone zadania i wielokrotnie zwiększyć wydajność.

ClickUp Brain oferuje firmom AIaaS w celu automatyzacji powtarzalnych zadań, usprawnienia procesu podejmowania decyzji poprzez destylację danych z obszaru roboczego do wglądu i wygładzenia procesów pracy poprzez dostarczanie pomocnych informacji na temat optymalizacji cyklu pracy.

Wykorzystaj ClickUp Brain do automatyzacji rutynowych zadań i uwolnij cenny czas

Integracja z platformą ClickUp daje Brain dostęp do danych związanych z pracą. Integracja ta eliminuje potrzebę przełączania platform lub przesyłania danych do narzędzi innych firm, poprawiając w ten sposób dostępność i wydajność, jednocześnie zmniejszając ryzyko naruszenia prywatności.

Automatyzacja rutynowych zadań

Narzędzia do automatyzacji przynoszą korzyści firmom dążącym do poprawy wydajności operacyjnej i uwolnienia cennych zasobów ludzkich. Wybierając odpowiednie narzędzie do zbudować zautomatyzowany cykl pracy kluczowe funkcje obejmują łatwość obsługi, zaawansowane możliwości AI, opłacalność, skalowalność i łatwą integrację.

Wybieraj spośród ponad 100 gotowych szablonów automatyzacji w ClickUp Automations lub twórz własne od podstaw

Korzystanie z Automatyzacja ClickUp , który ma ponad 100 typów przepływów pracy automatyzacji wstępnie wbudowanych w szablony, można zautomatyzować większość zadań zarządzania projektami bez żadnych kłopotów.

Na przykład:

Automatycznie przydzielaj zadania po przeniesieniu ich do określonej sceny, np. przydzielając dewelopera, gdy zgłoszenie wejdzie w status "W trakcie realizacji"

Ustawienie cyklicznych przypomnień lub powiadomień, gdy zbliżają się terminy, zapewniając, że zespół pozostaje na bieżąco bez konieczności ręcznej interwencji

Automatyzacja zmian statusu, takich jak oznaczanie zadań jako "Zakończone" po zakończeniu wszystkich podzadań, co zmniejsza potrzebę ciągłego nadzoru

Korzystaj z wyzwalaczy, takich jak daty powstania zadań, aktualizacje statusu lub zmiany priorytetów, aby inicjować działania, takie jak powiadamianie interesariuszy lub generowanie zadań uzupełniających

Łącząc ClickUp Brain z ClickUp Automations, możesz tworzyć sekwencje automatyzacji za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym.

Twórz sekwencje automatyzacji za pomocą podpowiedzi w języku naturalnym dzięki ClickUp Brain

Ponadto, ClickUp Brain pozwala na wykorzystać AI do poprawy wydajności poprzez tworzenie szybkich odpowiedzi na e-maile, burze mózgów pomysłów na projekty i podsumowywanie długiej dokumentacji. Może również analizować zadania w oparciu o terminy i obciążenie pracą, pomagając w ustalaniu priorytetów odpowiednich do osiągnięcia celów.

Twórz z AI

Od samego początku generatywna AI lub GenAI była wykorzystywana do uzupełniania i przesuwania granic ludzkiej kreatywności w zastosowaniach takich jak generowanie zawartości i hiper-personalizacja w interakcjach z klientami.

👀 **Do zrobienia?

Istnieje znacząca zmiana w kierunku opracowywania modeli GenAI dostosowanych do konkretnych branż, takich jak opieka zdrowotna, finanse i handel detaliczny.

Według firmy Gartner, ponad 50% modeli GenAI ma być specyficznych dla branży do 2027 roku, w porównaniu z zaledwie 1% w 2023 roku. Trend ten wynika z zapotrzebowania na precyzyjne i kontekstowe aplikacje AI, które spełniają unikalne wymagania różnych sektorów.

ClickUp Brain i Dokumenty

ClickUp Brain łączy w sobie najbardziej przydatne funkcje niektórych najlepszych narzędzi AI do tworzenia zawartości -i pozostaje wszechstronnym narzędziem, którego można używać w różnych funkcjach i branżach. Od strategii zawartości, artykułów i e-maili po konspekty treści i strony docelowe - może pomóc w stworzeniu wszystkiego, czego potrzebujesz do swoich kampanii marketingowych.

Użyj ClickUp Brain do generowania pomysłów na zawartość i pisania dopracowanych, niestandardowych treści bez błędów

Ponieważ ClickUp Brain jest częścią ogólnego interfejsu ClickUp, jest on ściśle zintegrowany z funkcjami takimi jak Dokumenty ClickUp . Pozwala to na tworzenie, edytowanie i utrzymywanie repozytoriów zawartości w jednym miejscu.

Używaj ClickUp Brain i Docs razem, aby tworzyć bardziej inteligentne i usprawnione dane dotyczące powstania zawartości

Narzędzie do pisania oparte na AI wykorzystuje przetwarzanie języka naturalnego do tworzenia angażującej zawartości w oparciu o Twoje wymagania.

Pro Tip: Jeśli dopiero zaczynasz korzystać z AI do tworzenia treści i nie wiesz, jak pisać podpowiedzi, możesz również użyć darmowe szablony podpowiedzi AI aby rozpocząć.

Szablony ClickUp

Alternatywnie, jeśli doświadczasz bloku pisarskiego, możesz użyć szablonu Szablon do pisania zawartości ClickUp aby pokonać go kilkoma kliknięciami.

Szablon do pisania zawartości ClickUp

Ten przyjazny dla początkujących szablon ma na celu uproszczenie pisania zawartości poprzez dostarczenie ustrukturyzowanych ram do planowania, organizowania i efektywnego wykonywania projektów treści. Użyj go, aby zacząć pisać angażującą zawartość dla marki, marketingu i sprzedaży. Pomaga również śledzić i przechowywać wszystkie szczegóły projektu w jednym miejscu oraz usprawnia współpracę między członkami zespołu.

Użyj analizy predykcyjnej

Analiza predykcyjna może wydawać się trudna. Pulpity ClickUp mogą szybko pomóc w identyfikacji trendów, dostosowaniu strategii i podejmowaniu decyzji opartych na danych.

Wizualizuj wszystkie kluczowe wskaźniki za pomocą pulpitów ClickUp

Wizualnie przedstawiają kluczowe metryki z obszaru roboczego, takie jak wskaźniki ukończenia zadań, oś czasu projektu i dystrybucja obciążenia pracą. Pozwala to Teams na śledzenie postępów w czasie rzeczywistym i proaktywne dostosowywanie projektów i zasobów, optymalizując ich wydajność.

Poprawa współpracy w zespole ClickUp Chat i ClickUp Brain mogą być połączone, aby zapewnić, że Twój zespół zawsze pozostaje w kontakcie i jest na bieżąco.

Teams mogą używać Czatu do omawiania konkretnych zadań, projektów lub pomysłów bezpośrednio w ClickUp, eliminując potrzebę przełączania się między wieloma narzędziami. ClickUp Brain analizuje trwające rozmowy i odpowiednie dane projektu, aby w czasie rzeczywistym wyświetlać krytyczne spostrzeżenia lub sugerować zasoby.

Załóżmy na przykład, że Twój zespół omawia termin wykonania zadania na czacie. W takim przypadku Brain może przekonwertować wiadomość na Zadanie ClickUp i dostarczyć przegląd powiązanych kamieni milowych lub oznaczyć potencjalne ryzyko w oparciu o bieżący postęp.

Połącz ClickUp Brain z ClickUp Chat, aby usprawnić współpracę opartą na kontekście

Dzięki inteligentnym spostrzeżeniom ClickUp Brain wbudowanym w Chat, członkowie Teams mogą podejmować decyzje oparte na danych podczas dyskusji, bez konieczności wyszukiwania aktualizacji lub raportowania w innych miejscach.

/## Integracja AI z istniejącymi systemami

ClickUp wspiera płynną integrację z popularnymi narzędziami, takimi jak Slack, obszar roboczy ClickUp, Clockify, Dropbox, GitLab, Zoom i inne, zapewniając naturalne dopasowanie ClickUp Brain do istniejących cykli pracy.

🧠 Fun Fact

Istnieje ponad 1000 Integracje ClickUp dzięki czemu jest to kompleksowe rozwiązanie dla wszystkich potrzeb biznesowych.

Zintegruj swoje istniejące narzędzia i cykle pracy z ClickUp bez wysiłku

Jest to funkcja, którą wielu użytkowników ClickUp uważa za najbardziej przydatną podczas migracji swoich procesów z wielu narzędzi na platformę ClickUp.

ClickUp zmniejsza potrzebę posiadania wielu programów do zarządzania projektami, zapewniając funkcje takie jak komentarze i automatyczne dostarczanie powiadomień, gdy użytkownicy są oznaczeni. Ponadto integruje się z narzędziami takimi jak Miro i GDrive, eliminując potrzebę powielania zadań/zawartości w tych systemach_.

Sid Babla, koordynator programu Wellbeing w Dartmouth College - Student Wellness Center

Szkolenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników

Szkolenie zespołu jest ważne, aby zmaksymalizować potencjał AI. Skorzystaj z usług uczenia maszynowego, które pomogą Ci zrozumieć i efektywnie korzystać z narzędzi AI.

Możesz również skorzystać z Szablon planu wdrożenia szkolenia ClickUp do strukturyzowania programów szkoleniowych.

Szablon planu wdrożenia szkolenia ClickUp

Ten szablon może Ci pomóc:

Usprawnić procedury szkoleniowe

Zapewnić płynne wdrażanie procesów

Zwiększyć rozwój umiejętności w całej organizacji

Use Cases for AI as a Service with ClickUp

Niezależnie od tego, czy zarządzasz projektami, poprawiasz obsługę klienta, czy usprawniasz współpracę w zespole, AIaaS może przynieść znaczącą wartość.

Przyjrzyjmy się kilku konkretnym Przypadki użycia AI i jak ClickUp Brain ułatwia wdrażanie AI w różnych funkcjach biznesowych.

Zarządzanie projektami

Zarządzanie projektami to niekończąca się pętla terminów, zadań, procedur, zasobów i komunikacji. Korzystając z AI jako usługi, możesz przewidywać wyzwania, optymalizować cykle pracy i utrzymywać projekty zgodnie z harmonogramem.

Osoby zarządzające projektami wykorzystują AI do:

Przewidywania ryzyka związanego z projektem: Analizując historyczne dane projektowe, AI może wcześnie identyfikować potencjalne zagrożenia, umożliwiając Teams podejmowanie działań zapobiegawczych przed eskalacją problemów

Analizując historyczne dane projektowe, AI może wcześnie identyfikować potencjalne zagrożenia, umożliwiając Teams podejmowanie działań zapobiegawczych przed eskalacją problemów Optymalizacji przepływu pracy: Automatyzacja oparta na AI dostosowuje cykl pracy w oparciu o zależności między zadaniami i postęp, minimalizując ręczne działania następcze i zapewniając płynny przepływ projektu

Automatyzacja oparta na AI dostosowuje cykl pracy w oparciu o zależności między zadaniami i postęp, minimalizując ręczne działania następcze i zapewniając płynny przepływ projektu Wsparcie decyzji opartych na danych: Spostrzeżenia AI pochodzące z analizy danych mogą pomóc zespołom w podejmowaniu decyzjiświadome decyzje i dostosowywać strategie projektów w razie potrzeby

Spostrzeżenia AI pochodzące z analizy danych mogą pomóc zespołom w podejmowaniu decyzjiświadome decyzje i dostosowywać strategie projektów w razie potrzeby Śledzenie terminów: Śledzenie i alerty oparte na AI pomagają zapewnić, że zadania pozostaną zgodnie z harmonogramem dzięki aktualizacjom i przypomnieniom w czasie rzeczywistym

Twórz wyczyszczone briefy projektowe z ClickUp Brain i utrzymuj swoje projekty na właściwym torze

Dzięki oprogramowaniu AI, takiemu jak ClickUp Brain, kierownicy projektów mogą automatyzować zadania, tworzyć briefy projektowe i uzyskiwać wgląd w dane. Pomaga to zarządzać ryzykiem i zapewnia, że projekty zostaną zakończone na czas i w ramach budżetu. W ten sposób AI jako usługa staje się nieocenionym atutem w spotkaniu z celami projektu.

Obsługa klienta

AIaaS zmienia zasady gry w obsłudze klienta, dając Teams narzędzia do automatyzacji powtarzalnych zadań i poprawy sposobu połączenia z klientami. Oto jak to działa:

Wirtualni asystenci: Asystenci wspierani przez AI obsługują rutynowe zapytania i udzielają natychmiastowych odpowiedzi, uwalniając ludzkich agentów od złożonych problemów.

Przykładem może być asystent Sephora oparty na AI, Sephora Virtual Artist , pomaga klientom w rekomendacji produktów i rutynowych zapytaniach, pozwalając agentom skupić się na bardziej złożonych potrzebach

Automatyzacja rozwiązywania zgłoszeń: AI automatycznie klasyfikuje i przekierowuje zgłoszenia klientów według priorytetu, skracając czas reakcji i poprawiając jakość obsługi

AI automatycznie klasyfikuje i przekierowuje zgłoszenia klientów według priorytetu, skracając czas reakcji i poprawiając jakość obsługi Proaktywna obsługa klienta: AI analizuje zachowanie klientów, aby wyzwalać proaktywne działania, takie jak wysyłanie pomocnych informacji lub sugerowanie aktualizacji, zanim klient o to zapyta

Usprawnij pionową obsługę klienta dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain może wesprzeć zespoły obsługi klienta poprzez generowanie szablonów odpowiedzi FAQ i automatyzację zarządzania biletami. W ten sposób możesz zapewnić swoim klientom niestandardową pomoc.

Marketing

Używając AIaaS do kampanii poprzez Narzędzia marketingowe AI marketerzy mogą lepiej reagować na niestandardowe potrzeby klientów. Oto kilka sposobów, w jakie AI umożliwia marketerom bardziej autentyczne połączenie z odbiorcami:

Personalizacja zawartości: AI analizuje dane użytkowników w celu tworzenia spersonalizowanych wiadomości, zwiększając doświadczenie klienta

AI analizuje dane użytkowników w celu tworzenia spersonalizowanych wiadomości, zwiększając doświadczenie klienta Przeprowadzanie badań rynkowych: AI przetwarza duże zbiory danych w celubadać rynek oraz identyfikować trendy i nawyki konsumentów, aby zapewnić wgląd w inteligentniejsze strategie

AI przetwarza duże zbiory danych w celubadać rynek oraz identyfikować trendy i nawyki konsumentów, aby zapewnić wgląd w inteligentniejsze strategie Optymalizacja kampanii: AI oferuje informacje zwrotne w czasie rzeczywistym, umożliwiając dostosowanie w locie w celu poprawy wyników

Analizuj i dokumentuj marketingowe studia przypadków za pomocą AI as a Service z ClickUp Brain

ClickUp Brain pomaga zespołom marketingowym robić rzeczy szybciej i mądrzej - niezależnie od tego, czy chodzi o planowanie kampanii, automatyzację powtarzalnych zadań, czy uzyskiwanie przydatnych informacji z danych. Dzięki ClickUp Brain marketing staje się mniej związany z zajętą pracą, a bardziej z podejmowaniem kreatywnych zakładów z solidnymi zyskami.

Zarządzanie Teams

Zarządzanie zespołem może być wyzwaniem, ale AIaaS upraszcza wsparcie i przywództwo:

Mądre przydzielanie zadań: AI ocenia umiejętności, obciążenie pracą i dostępność, aby efektywnie przydzielać zadania, zapewniając optymalną wydajność

AI ocenia umiejętności, obciążenie pracą i dostępność, aby efektywnie przydzielać zadania, zapewniając optymalną wydajność Monitorowanie wydajności: AI śledzi wskaźniki indywidualne i zespołowe, dostarczając menedżerom wglądu w celu wsparcia i motywowania ich zespołów

AI śledzi wskaźniki indywidualne i zespołowe, dostarczając menedżerom wglądu w celu wsparcia i motywowania ich zespołów Lepsza komunikacja: Narzędzia AI usprawniają komunikację, podsumowując dyskusje, tłumacząc wiadomości i utrzymując wszystkich w zgodzie

Podsumuj aktualizacje pracy w celu efektywnego zarządzania zespołem i wydajnością za pomocą ClickUp Brain

Dzięki spostrzeżeniom opartym na AI zarządzanie zespołem staje się mniej zgadywaniem, a bardziej strategią. ClickUp Brain ułatwia skuteczne oddelegowanie zadań, monitorowanie postępów i utrzymywanie wszystkich w tym samym kierunku.

Kluczowi gracze w branży AI as a Service

Wybór najlepszego dostawcy AIaaS jest ważny, aby wdrożyć narzędzia AI, które odpowiednio zaspokoją potrzeby Twojego biznesu i pozostaną w ramach Twojego budżetu. Oto lista niektórych kluczowych graczy w AI as a Service i niektóre z oferowanych przez nich rozwiązań.

ClickUp

ClickUp wyróżnia się jako kluczowy gracz w AI jako usłudze dzięki wbudowanej funkcji AI, ClickUp Brain, która może zastąpić większość używanych asystentów AI.

ClickUp Brain i jego integracja z resztą platformy ClickUp ułatwia łączenie zarządzania projektami z zadaniami kreatywnymi bez konieczności inwestowania w zewnętrzne aplikacje.

Możesz go używać do wsparcia wszystkich funkcji biznesowych w jednym miejscu, od uruchamiania kodu i tworzenia dokumentacji produktu po śledzenie celów marketingowych, budowanie strategii finansowych i poprawę obsługi klienta.

Oto kilka usług oferowanych przez ClickUp w przestrzeni AIaaS:

AI Knowledge Manager: Dni grzebania w dokumentach w celu znalezienia niezbędnych informacji odeszły w niepamięć. Dzięki ClickUp Brain możesz szybko znaleźć i podsumować informacje z dokumentów, raportów, wiki i innych w ciągu kilku sekund

Dni grzebania w dokumentach w celu znalezienia niezbędnych informacji odeszły w niepamięć. Dzięki ClickUp Brain możesz szybko znaleźć i podsumować informacje z dokumentów, raportów, wiki i innych w ciągu kilku sekund AI Writer for Work: ClickUp Brain może tłumaczyć, edytować, przeprowadzać burze mózgów i generować pomysły na zawartość w ciągu kilku minut

Wykorzystaj ClickUp AI jako usługę do tworzenia atrakcyjnej zawartości w kilka sekund

AI Project Manager: ClickUp Brain może pomóc w zarządzaniu projektami poprzez optymalizację cyklu pracy, automatyzację zadań i aktualizacji postępów, koordynację z członkami zespołu i rozwiązywanie krytycznych problemów

Amazon Web Services (AWS) AI

Amazon to coś więcej niż tylko platforma eCommerce - oferuje chmurę obliczeniową za pośrednictwem Amazon Web Services (AWS). AWS obejmuje narzędzia AI i uczenia maszynowego. Oferta AIaaS obejmuje:

Amazon Rekognition: Analizuje obrazy i wideo w celu wykrywania obiektów, twarzy i elementów wizualnych

Analizuje obrazy i wideo w celu wykrywania obiektów, twarzy i elementów wizualnych Amazon Lex: dostawca narzędzi do tworzenia chatbotów i asystentów głosowych, które rozumieją język naturalny

dostawca narzędzi do tworzenia chatbotów i asystentów głosowych, które rozumieją język naturalny Amazon SageMaker: Pomaga programistom i zespołom danych w łatwym tworzeniu, trenowaniu i wdrażaniu modeli uczenia maszynowego

Google Cloud AI

Żadna lista rozwiązań AI nie jest zakończona bez Google Cloud AI. Dostarcza ona różne usługi uczenia maszynowego i rozwiązania AI, w tym:

Google Cloud Vision AI: Analizuje obrazy i wideo w celu wykrywania obiektów, rozpoznawania twarzy i nanoszenia etykiet

Analizuje obrazy i wideo w celu wykrywania obiektów, rozpoznawania twarzy i nanoszenia etykiet Google Cloud AI: Oferuje narzędzia uczenia maszynowego dla programistów, przy wsparciu TensorFlow i scikit-learn

Oferuje narzędzia uczenia maszynowego dla programistów, przy wsparciu TensorFlow i scikit-learn API języka naturalnego w chmurze Google: Analizuje tekst w celu określenia nastrojów i kategoryzacji zawartości

Analizuje tekst w celu określenia nastrojów i kategoryzacji zawartości Google Dialogflow: Platforma do tworzenia chatbotów i wirtualnych asystentów, które rozumieją język naturalny i reagują na niego

Microsoft Azure AI

Microsoft Azure AI oferuje szereg narzędzi i usług, które pomagają firmom zintegrować sztuczną inteligencję z ich działalnością. Możliwości tego narzędzia obejmują zakres od uczenia maszynowego po przetwarzanie języka naturalnego. Jego funkcje obejmują:

Wyszukiwanie kognitywne: Dodaje funkcje wyszukiwania oparte na AI do aplikacji mobilnych i internetowych

Dodaje funkcje wyszukiwania oparte na AI do aplikacji mobilnych i internetowych Usługi botów: Oferuje skalowalne, bezserwerowe rozwiązanie chatbot, które dostosowuje się w zależności od zapotrzebowania

Oferuje skalowalne, bezserwerowe rozwiązanie chatbot, które dostosowuje się w zależności od zapotrzebowania Usługi kognitywne Azure: Dostarcza API do moderowania zawartości i zadań wykrywania anomalii

Dostarcza API do moderowania zawartości i zadań wykrywania anomalii Azure Machine Learning (AML): Pomaga tworzyć, trenować i wdrażać modele ML w chmurze i na urządzeniach brzegowych

IBM Watson

IBM Watson oferuje firmom narzędzia AI do tworzenia wirtualnych asystentów i analizowania tekstów. Może również wdrażać niestandardowe modele uczenia maszynowego bez wcześniejszej wiedzy z zakresu nauki o danych. Jego platforma oparta na chmurze dodatkowo wspiera niestandardowe tworzenie i szkolenie modeli. Oto niektóre z jej funkcji:

Watson Assistant: Pomaga tworzyć wirtualnych asystentów do interakcji z klientami

Pomaga tworzyć wirtualnych asystentów do interakcji z klientami Watson Natural Language Understanding: analizuje złożony tekst pod kątem sentymentu, kategorii i kluczowych informacji

analizuje złożony tekst pod kątem sentymentu, kategorii i kluczowych informacji IBM Watson Studio: Umożliwia programistom tworzenie, trenowanie i wdrażanie modeli ML na wielu platformach w chmurze

Wyzwania i kwestie związane ze sztuczną inteligencją jako usługą

Chociaż AI jest przyjacielem, którego wszyscy potrzebujemy, wiąże się również z wyzwaniami. Przyjrzyjmy się niektórym z nich wyzwania związane z AIaaS i ich antidotum.

Prywatność danych

Obsługa wrażliwych danych za pomocą narzędzi AI wiąże się z ryzykiem, w tym brakiem przejrzystości, oszustwami generowanymi przez AI i deepfake'ami. Firmy muszą upewnić się, że ich wrażliwe dane są bezpieczne u dostawcy AIaaS. ClickUp traktuje bezpieczeństwo priorytetowo, przestrzegając przepisów o ochronie danych, takich jak RODO, i wdrażając ścisłe protokoły szyfrowania w celu ochrony danych i utrzymania zaufania.

Złożoność integracji

Integracja AI z istniejącymi cyklami pracy może być trudna. Integracja między ClickUp i ClickUp Brain uwalnia Cię od ryzyka i kosztów związanych z korzystaniem z wielu niezależnych platform, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo danych.

Krzywa uczenia się

Nauka obsługi nowych platform może być wyzwaniem, zwłaszcza podczas szkolenia członków Teams. ClickUp zapewnia obszerne zasoby, w tym samouczki, szablony, seminaria internetowe i centrum pomocy, aby zapewnić nieprzerwaną pracę z nową technologią.

Przyszłość AI jako usługi

AI jako usługa ma obiecującą przyszłość, otwierając możliwości dla uznanych Business, SMB i startupów. Branże takie jak opieka zdrowotna, finanse, edukacja, handel detaliczny, marketing, rolnictwo i bezpieczeństwo mogą czerpać korzyści z AIaaS.

Rynek AIaaS charakteryzuje się niezwykłym wzrostem. Według projektów jego wartość wzrośnie z 24,947 mld USD w 2024 r. do 168,449 mld USD do 2029 r., co oznacza złożoną roczną stopę wzrostu (CAGR) na poziomie 46,5% .

Analitycy spodziewają się, że Ameryka Północna będzie liderem rynku ze względu na silny ekosystem technologiczny, solidną infrastrukturę chmury i obecność głównych graczy, takich jak AWS, Microsoft i Google. Oczekują również, że Azja i Pacyfik będą szybko rosły na tym polu, wykorzystując AI do inteligentnych ekosystemów w produkcji i rolnictwie.

Pole gry stanie się o wiele bardziej konkurencyjne, a firmy, które nie wdrożą AI i danych, aby pomóc im wprowadzać innowacje do wszystkiego, co zrobią, znajdą się w niekorzystnej sytuacji.

Paul Daugherty, dyrektor ds. technologii i innowacji, Accenture

Wzrost ten jest spowodowany postępem w technologiach AI, takich jak uczenie maszynowe (ML), przetwarzanie języka naturalnego (NLP) i wizja komputerowa, a także rosnącym zapotrzebowaniem Enterprise na skalowalne i opłacalne rozwiązania AI.

Choć oferuje ona korzyści, takie jak lepsza automatyzacja, redukcja kosztów i większa satysfakcja klientów, ma również potencjalne wady, takie jak ludzkie uprzedzenia, utrata miejsc pracy i obawy związane ze zmianami klimatycznymi.

Pracuj mądrzej z ClickUp Brain

Usługi AI przekształcają różne aspekty naszego życia, od poprawy wydajności biznesu i indywidualnej do analizy krytycznych danych i przewidywania prognozy pogody.

Od dawna wierzę, że AI nie tylko poprawi sposób, w jaki żyjemy, ale zasadniczo go przekształci. ... AI oddaje w ręce każdego z nas narzędzia o niespotykanej dotąd mocy, elastyczności, a nawet personalizacji, wymagające do działania niewiele więcej niż języka naturalnego. Będą nam pomagać w wielu aspektach naszego życia, przyjmując rolę supermocnych współpracowników.

Silvio Savarese, wiceprezes wykonawczy i główny naukowiec, Salesforce AI Research

Aby zaistnieć w świecie zarządzanym przez AI, możesz albo zacząć od zera, szkoląc się na kolejnego inżyniera AI, albo wyjść naprzód, korzystając z rozwiązań AIaaS, takich jak ClickUp AI Brain.

