10 najlepszych narzędzi AI do tablic, które usprawnią Twoje cykle pracy

Wyobraź sobie następującą sytuację: uczestniczysz w wirtualnym spotkaniu, próbując zebrać pomysły wszystkich uczestników, ale panuje chaos z wykresami i karteczkami samoprzylepnymi, a połowa pomysłów zgłoszonych podczas burzy mózgów zostaje utracona lub nieprawidłowo zapisana.

A co, gdyby Twoja tablica mogła służyć nie tylko do zapisywania notatek? Narzędzia AI do obsługi tablic pomagają w łatwy sposób organizować, wizualizować i łączyć pomysły, zapewniając płynną i skoncentrowaną współpracę.

W tym blogu omówimy dziesięć narzędzi AI do tworzenia tablic online, które sprawią, że sesje burzy mózgów będą bardziej wydajne i angażujące. 📝

Szukając najlepszego oprogramowania do tablic z funkcjami AI, weź pod uwagę te funkcje, które usprawnią burze mózgów i współpracę w Twoich sesjach:

Przyjazny dla użytkownika interfejs: Znajdź narzędzia AI Tablica, które są intuicyjne i łatwe w obsłudze, dzięki czemu Twój zespół może skupić się na pomysłach, a nie na nauce obsługi oprogramowania

Współpraca w czasie rzeczywistym: Zapewnij wszystkim możliwość wnoszenia wkładu i natychmiastowego wyświetlania aktualizacji w narzędziach AI Tablica, pomagając zespołowi pozostać na bieżąco, niezależnie od tego, gdzie się znajduje

Integracja z innymi narzędziami: Wybierz narzędzia AI Tablica, które łączą się z istniejącymi aplikacjami — takimi jak narzędzia do planowania projektów, projektowania lub tworzenia dokumentów — aby zapewnić płynne działanie

różnorodność szablonów i kształtów:* Wybierz narzędzie z szerokim zakresem szablonów i kształtów tablic , które zapewniają elastyczność w prezentowaniu pomysłów i porządkowaniu myśli

Dostępność i kompatybilność urządzeń: upewnij się, że narzędzie działa na różnych urządzeniach i platformach, aby wszyscy członkowie zespołu mogli z niego korzystać

Chcesz przenieść swoje sesje burzy mózgów na wyższy poziom?

Oto zestawienie dziesięciu najlepszych opcji usprawniających wizualne zarządzanie projektami. 👇

1. ClickUp (najlepsze narzędzie do tworzenia tablic AI i automatyzacji przepływu pracy)

ClickUp to wszechstronna aplikacja do pracy, która wspiera zespoły w organizowaniu zadań, automatyzacji przepływu pracy i usprawnianiu współpracy. W jaki sposób? Łącząc pomysły, zadania, dokumenty i czaty, dzięki czemu Twoja praca i rozmowy na jej temat nie są już od siebie oddzielone! Aplikacja integruje również zaawansowane funkcje AI, które upraszczają burzę mózgów, zwiększają wydajność i przekształcają koncepcje w zadania, które można zrealizować.

Najważniejsze cechy ClickUp to dwie funkcje, które na nowo definiują sposób, w jaki zespoły przeprowadzają burzę mózgów i planują:

Tablica ClickUps

Tablice ClickUp ułatwiają wspólne burze mózgów w czasie rzeczywistym. Służą one jako cyfrowa przestrzeń robocza, w której zespoły mogą wizualnie wymieniać się pomysłami, oferując wszystkim miejsce do wspólnego tworzenia, komentowania i udoskonalania planów.

Przeprowadzaj burzę mózgów, organizuj i twórz wspólnie ze swoim zespołem w ClickUp Tablica

W przeciwieństwie do tradycyjnych tablic, nowoczesne tablice ClickUp łączą połączone elementy wizualne bezpośrednio z zadaniami projektowymi, wypełniając lukę między pomysłem a realizacją. Pozwalają one na dodawanie karteczek samoprzylepnych, opisywanie pomysłów i łączenie odpowiednich dokumentów bezpośrednio z obszarem roboczym. Możesz również używać AI do generowania obrazów!

Zamień pomysły w działania dzięki tablicom ClickUp Whiteboards

Na przykład podczas spotkania poświęconego wprowadzeniu produktu na rynek członkowie zespołu mogą dodawać pomysły, pytania i zadania do wykonania, przypisując je konkretnym członkom zespołu w celu zapewnienia odpowiedzialności. Te elementy wizualne stają się żywymi elementami, które można śledzić, aktualizować i przekształcać w zadania do wykonania w ramach ClickUp.

Pomysły przechodzą bezpośrednio od burzy mózgów do realizacji, dzięki czemu Twój zespół może bez przeszkód iść naprzód.

Dzięki interfejsowi dotykowemu tablic można nawet używać naturalnych gestów do szkicowania, rysowania i manipulowania obiektami bezpośrednio na ekranie.

Funkcja tablicy? Jestem nią zafascynowany. To narzędzie było często używane podczas spotkań zespołu do burzy mózgów lub bardziej szczegółowego opracowywania niektórych inicjatyw.

ClickUp Brain

Następnie ClickUp Brain to narzędzie oparte na AI, do którego można uzyskać dostęp z dowolnego miejsca w obszarze roboczym. Pomaga zespołom przezwyciężyć blok twórczy i przekształcić sesje burzy mózgów w uporządkowane, możliwe do realizacji plany.

Twórz wizualizacje na tablicach dzięki ClickUp Brain, aby natychmiast realizować swoje pomysły

Możliwość generowania obrazów bezpośrednio w Tablicach przez ClickUp Brain dodaje nowy wymiar kreatywności do burzy mózgów.

Podczas planowania i burzy mózgów możesz poprosić Brain o stworzenie materiałów wizualnych, takich jak diagramy, wykresy lub inne odpowiednie obrazy, które zapewnią wsparcie dla Twoich pomysłów. Nie musisz przełączać się między narzędziami ani ręcznie projektować materiałów wizualnych — Brain zajmie się tym, dodając nową warstwę kreatywności do procesu burzy mózgów.

Konwertuj tekst na zadania bezpośrednio z tablic dzięki ClickUp Brain

Brain analizuje również cykl pracy i rekomenduje szablony, które najlepiej pasują do Twojego projektu, jednocześnie tworząc zadania i podzadania w oparciu o Twoje pomysły. Dzięki temu łatwo przejść od burzy mózgów do działania bez utraty impetu.

ClickUp sprawił, że asynchroniczne dostosowywanie stało się znacznie prostsze i bardziej efektywne. Dzięki stworzeniu struktury, w której można nakreślić i uporządkować cele oraz wyniki, zespoły pracujące zdalnie są w stanie zrozumieć oczekiwania i płynnie przekazywać status. Burza mózgów z wykorzystaniem tablic jest łatwa, reorganizacja priorytetów jest łatwa, a dodawanie obrazów referencyjnych itp. jest bardzo płynne.

najlepsze funkcje ClickUp*

Współpraca w czasie rzeczywistym: przeprowadzaj burzę mózgów i udoskonalaj pomysły wspólnie w udostępnianej, interaktywnej przestrzeni, ułatwiając płynną współpracę

*efektywne zarządzanie zadaniami: Szybko przekształcaj pomysły w jasne elementy zadań, ograniczając konieczność przełączania się między różnymi narzędziami

*usprawniony cykl pracy: łatwo przydzielaj i śledź zadania, zapewniając płynny postęp od burzy mózgów do realizacji

Wzbogacenie kreatywności: Automatycznie generuj elementy wizualne, które dodają głębi i przejrzystości omawianym pomysłom

*automatyczna organizacja: Organizuj pomysły w praktyczne zadania, dzięki czemu wszystko będzie skupione i na dobrej drodze do śledzenia, a plany będą ewoluować

Ograniczenia ClickUp

Nowym użytkownikom może sprawiać trudność poruszanie się po wielu funkcjach i opcjach niestandardowego dostosowywania ClickUp

Tablice nie mogą być jeszcze używane w aplikacji mobilnej

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited : 7 USD miesięcznie za użytkownika

Biznes : 12 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise : Skontaktuj się z nami w sprawie cen

clickUp Brain: *Dodaj do dowolnego płatnego planu za 7 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje ClickUp

G2: 4,7/5 (ponad 9000 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 4000 recenzji)

📖 Przeczytaj również: Przewodnik dla początkujących po tablicach ClickUp z przykładami zastosowań

2. FigJam (najlepsze do kreatywnej współpracy i burzy mózgów)

FigJam, stworzony przez Figma, oferuje interaktywną tablicę online zaprojektowaną, aby pomóc zespołom we współpracy wizualnej i burzy mózgów.

Wprowadzony na rynek w 2021 r. FigJam ułatwia interakcję w czasie rzeczywistym dzięki narzędziom takim jak karteczki samoprzylepne, naklejki do głosowania i kształty. Jest szczególnie skuteczny w organizowaniu złożonych projektów i cykli pracy, umożliwiając zespołom zarządzanie kreatywnymi zadaniami w elastycznym środowisku.

Najlepsze funkcje FigJam

Twórz niestandardowe szablony, aby usprawnić ustawienia projektu dzięki podpowiedziom opartym na sztucznej inteligencji

Automatycznie organizuj pliki i notatki FigJam w grupy tematyczne w celu rozpoznawania wzorców

Twórz wizualne struktury map myśli, cykli pracy lub retrospekcji na podstawie podpowiedzi

Podsumuj dyskusje, aby wyjaśnić kluczowe wnioski i uzgodnienia po sesjach burzy mózgów

Ograniczenia FigJam

Ograniczona integracja z narzędziami innych firm, co ogranicza elastyczność

Brak panelu warstw w plikach FigJam

Ceny FigJam

Zespół startowy: Free

Profesjonalny: 5 USD/miesiąc za licencję

Organizacja: 5 USD/miesiąc za licencji (rozliczane rocznie)

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje FigJam

G2: 4,5/5 (ponad 440 recenzji)

Capterra: 4,8/5 (ponad 25 recenzji)

3. Mural (najlepszy do zdalnego burzy mózgów i planowania)

Mural to internetowa platforma z tablicą dla zespołów, które chcą przeprowadzać burze mózgów, planować i organizować projekty. Integruje się z popularnymi platformami, takimi jak Microsoft Teams, Slack i Jira, dzięki czemu nadaje się do różnych cykli pracy.

Narzędzie to jest idealne dla zespołów zdalnych i hybrydowych, które koncentrują się na wizualizacji pomysłów i efektywnej pracy zespołowej.

Najlepsze funkcje Mural

Twórz i organizuj notatki, ograniczając ręczny wysiłek podczas sesji burzy mózgów.

Przyspiesz rutynowe zadania, takie jak tworzenie szablonów, przypisywanie elementów do wykonania i zarządzanie sesjami współpracy.

Twórz mapy myśli i grupuj karteczki samoprzylepne według tematów, aby odkrywać połączenia.

Zapewnij prywatność i bezpieczeństwo dzięki solidnej ochronie danych podczas współpracy.

Ograniczenia Mural

Duże tablice mogą stać się trudne do zarządzania w miarę rozrastania się projektów.

Wydajność może ulec spowolnieniu podczas obsługi tablic zawierających dużą ilość zawartości, nad którymi pracuje wielu współpracowników.

Wersja mobilna nie posiada niektórych funkcji dostępnych w wersji na pulpit.

Ceny Mural

Free

Zespół: 12 USD miesięcznie za członka

Biznes: 18 USD/miesiąc za członka (rozliczane rocznie)

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Mural

G2: 4,6/5 (ponad 1370 recenzji)

Capterra: 4,6/5 (ponad 130 recenzji)

💡 Porada dla profesjonalistów: Zamiast po prostu dodawać kolejne notatki, użyj funkcji komentarzy, aby omówić konkretne pomysły lub elementy na tablicy. Pomaga to utrzymać koncentrację rozmów i sprawia, że współpraca jest bardziej interaktywna.

4. Explain Everything Tablica (najlepsze do tworzenia interaktywnych lekcji i prezentacji)

Explain Everything Tablica to wszechstronna platforma do tworzenia interaktywnych lekcji, samouczków i prezentacji. Umożliwia użytkownikom dodawanie adnotacji, rysowanie i wyjaśnianie pojęć w czasie rzeczywistym, co czyni ją doskonałym wyborem do współpracy zdalnej i osobistej.

Funkcje multimedialne narzędzia zapewniają wsparcie dla plików PDF, obrazów i wideo, zapewniając elastyczność w danych powstania zawartości.

Najlepsze funkcje Explain Everything

Zautomatyzuj proces tworzenia zawartości, w tym redagowanie tekstu i generowanie materiałów wizualnych do prezentacji.

Dostosuj obrazy generowane przez AI do potrzeb projektu, ulepszając wizualną prezentację scenariusza

Mapauj ścieżki użytkowników i generuj spostrzeżenia, aby poprawić projektowanie UX we wszystkich obszarach.

Współpracuj w czasie rzeczywistym dzięki płynnym aktualizacjom dla wszystkich uczestników.

Ograniczenia Explain Everything

Opanowanie zaawansowanych funkcji AI może zająć trochę czasu.

Niektóre integracje innych firm, zwłaszcza te spoza narzędzi edukacyjnych lub prezentacyjnych, mogą nie działać płynnie.

Ceny Explain Everything Wszystko

Free

Pro: 10 USD/miesiąc

Zespół: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Explain Everything

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

5. Google Jamboard (najlepsze do prostej współpracy i robienia notatek)

Google Jamboard to oparte na chmurze narzędzie do tworzenia cyfrowych tablic, które umożliwia nawet 50 użytkownikom interakcję za pomocą „jams”.

Dzięki prostemu interfejsowi Jamboard pomaga zespołom w skutecznym przeprowadzaniu burzy mózgów i udostępnianiu pomysłów. Narzędzie to dobrze integruje się z innymi aplikacjami Google Workspace, co sprawia, że jest wygodne dla organizacji już korzystających z produktów Google.

Najlepsze funkcje Google Jamboard

Konwertuj odręczne notatki na tekst, aby łatwo je edytować i płynnie udostępniać.

Udoskonal szkice, nadając im dopracowane, wyraźne kształty, aby uzyskać bardziej przejrzystą grafikę.

Zapisuj i uzyskuj dostęp do Jams bezpośrednio z Dysku Google, aby uprościć przechowywanie danych.

Wstawiaj obrazy z wyszukiwarki Google bezpośrednio do swoich bieżących jamów.

Limity Google Jamboard

Każda sesja jest ograniczona do 20 slajdów, co ogranicza rozbudowane projekty.

Brak funkcji osadzania plików audio lub wideo, co limituje możliwości interaktywne.

Notatki samoprzylepne mają limit 171 znaków.

Ceny Google Jamboard

Free Forever

Oceny i recenzje Google Jamboard

G2: 4,3/5 (ponad 65 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 120 recenzji)

💡 Porada dla profesjonalistów: Podziel tablicę na warstwy lub sekcje, aby zachować porządek. Kategoryzowanie informacji pomaga rozbić złożone pomysły na prostsze, łatwiejsze do przyswojenia fragmenty, ułatwiając skupienie się i ustalenie priorytetów.

6. Miro (najlepsze do wizualnej współpracy i tworzenia pomysłów)

Miro to platforma do współpracy oparta na tablicach, przeznaczona do burzy mózgów, planowania i wizualizacji pomysłów. Jej funkcje oparte na AI, takie jak strukturyzowanie pomysłów w automatyzowane cykle pracy i sugerowanie zawartości, zwiększają wydajność i kreatywność.

Co więcej, szeroki zakres szablonów i integracja z narzędziami takimi jak Slack i Jira sprawiają, że doskonale nadaje się do różnych branż i struktur zespołów.

Najlepsze funkcje Miro

Przekształć sesje burzy mózgów w uporządkowane cykle pracy i diagramy.

Automatycznie przekształcaj odręczne notatki i szkice w edytowalne formaty cyfrowe.

Generuj pomysły, obrazy i kod na podstawie danych wprowadzonych przez użytkowników, aby przyspieszyć proces tworzenia koncepcji i szybciej wprowadzać je na rynek.

Twórz diagramy UML i schematy blokowe na podstawie podpowiedzi tekstowych, które można łatwo edytować.

Ograniczenia Miro

AI czasami nie uwzględnia kontekstu, zwłaszcza w przypadku map myśli o bardziej złożonej strukturze.

Limity w korzystaniu z AI mogą zakłócać cykl pracy i hamować kreatywność.

Ceny Miro

Free

Pakiet startowy: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Biznes: 20 USD/miesiąc na użytkownika

Przedsiębiorstwa: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Miro

G2: 4,7/5 (ponad 6830 recenzji)

Capterra: 4,7/5 (ponad 1575 recenzji)

📖 Przeczytaj również: 10 narzędzi AI do tworzenia map myśli i burzy mózgów

7. Microsoft Tablica (najlepsze narzędzie do wspólnego burzy mózgów i udostępniania pomysłów w czasie rzeczywistym)

Microsoft Tablica to elastyczna przestrzeń cyfrowa, która umożliwia zespołom efektywną współpracę.

Wzbogacone o funkcję Microsoft Copilot narzędzie usprawnia współpracę i zwiększa wydajność, dzięki czemu idealnie nadaje się dla zespołów poszukujących kreatywnych i zorganizowanych cykli pracy. Jest to świetna opcja dla zespołów pracujących nad różnorodnymi projektami w różnych branżach, szczególnie tych, które już funkcjonują w ekosystemie Microsoft.

*najlepsze funkcje Microsoft Tablica

Wykorzystaj funkcje oparte na AI, aby podsumować sesje burzy mózgów i podkreślić kluczowe wyniki

Osadzaj pliki, takie jak dokumenty Word, arkusze Excel lub pliki PDF, bezpośrednio na tablicy, aby mieć do nich łatwy dostęp

Zapisz i wyeksportuj swoją tablicę jako obraz lub PDF, aby udostępniać ją innym

Płynna integracja z narzędziami Microsoft, takimi jak Teams i OneNote, zapewnia spójną współpracę

Ograniczenia Microsoft Tablica

Wydajność może spadać podczas pracy nad złożonymi tablicami z wieloma współpracownikami

Jednocześnie może współpracować maksymalnie 10 osób, co ustala limit interakcji w dużych zespołach

Brakuje zaawansowanych narzędzi do tworzenia diagramów , które są dostępne na innych platformach

Ceny tablic Microsoft Whiteboard

Free

Microsoft 365 Personal: 70 USD/rok

Microsoft 365 Family: 100 USD/rok

Oceny i recenzje Microsoft Tablica

G2: 4,5/5 (ponad 45 recenzji)

Capterra: 4,4/5 (ponad 145 recenzji)

8. Stormboard (najlepsze narzędzie do organizowania i ustalania priorytetów pomysłów zespołu)

Stormboard to intuicyjne narzędzie do tworzenia cyfrowych tablic, które usprawnia burzę mózgów i zarządzanie pomysłami.

Dzięki StormAI użytkownicy korzystają z sugestii uwzględniających kontekst, które usprawniają proces burzy mózgów. Obsługa wielu języków sprzyja współpracy między zespołami z różnych krajów. To narzędzie jest idealne dla zespołów poszukujących prostej, ale wydajnej platformy do zarządzania projektami na tablicy.

Najlepsze funkcje Stormboard

Twórz niestandardowe szablony na podstawie istniejących zawartości i celów projektu

Automatycznie podsumowuj pomysły i porządkuj notatki, pomagając zespołom w śledzeniu postępów i zachowaniu przejrzystości

Stwórz środowisko wielojęzyczne, które ułatwi współpracę globalnym zespołom

Z łatwością przenoś, zmieniaj rozmiar i organizuj notatki, obrazy i inne elementy na tablicy za pomocą prostych czynności przeciągania i upuszczania

Ograniczenia Stormboard

Wydajność może spadać podczas pracy z większymi zespołami lub tablicami zawierającymi duże ilości danych

Ograniczone opcje kolorystyczne kart, co może wpływać na organizację wizualną

Zagrożenia bezpieczeństwa wynikające z braku możliwości usunięcia użytkowników z tablicy

Ceny Stormboard

Free

Biznes: 10 USD/miesiąc na użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Stormboard

G2: 4,4/5 (ponad 75 recenzji)

Capterra: 4,5/5 (ponad 40 recenzji)

💡 Porada dla profesjonalistów: W przeciwieństwie do fizycznych tablic, tablice cyfrowe często oferują nieskończoną przestrzeń. Nie ograniczaj się do małego obszaru — wykorzystaj całe pole do szkicowania szczegółowych schematów pracy, map lub diagramów. W razie potrzeby zawsze możesz powiększyć lub pomniejszyć obraz.

9. Ziteboard (najlepsze do współpracy w czasie rzeczywistym z rozpoznawaniem rysunków)

Ziteboard to internetowe narzędzie do tworzenia tablic, zaprojektowane z myślą o szybkiej i łatwej współpracy. Oferuje takie funkcje, jak rozpoznawanie kształtów i intuicyjne pomoce do rysowania. Umożliwia użytkownikom wspólną pracę na tym samym wirtualnym obszarze roboczym bez konieczności pobierania plików, co sprawia, że jest szczególnie przydatne dla zespołów pracujących zdalnie.

Zdolność Ziteboard do rozpoznawania intencji użytkownika podczas rysowania sprawia, że jest to doskonałe narzędzie AI dla projektantów, nauczycieli i zespołów pracujących zdalnie, które chcą efektywnie współpracować i szkicować pomysły.

Najlepsze funkcje Ziteboard

Rysuj kształty i natychmiast przekształcaj je w idealne formularze, takie jak koła, kwadraty i prostokąty, aby uzyskać dokładność

Ulepszaj rysunki odręczne, wygładzając linie i tworząc wyraźniejsze, łatwiejsze do interpretacji wizualizacje

Rysuj z łatwością, ponieważ narzędzie reaguje na Twoje działania na tablicy

Wykorzystaj nieskończone pole do swobodnego rozwijania swoich pomysłów bez martwienia się o przestrzeń

Ograniczenia Ziteboard

Limite do trzech podstawowych kolorów, co ogranicza kreatywność i różnorodność wizualną

Zaawansowane funkcje, takie jak nieograniczona liczba tablic i ulepszone narzędzia do współpracy, są dostępne tylko w płatnych planach

Ceny Ziteboard

Free

Tygodniowa wersja pro: 5 USD/tydzień

Miesięczny abonament pro: 9 USD/miesiąc

Roczna opcja pro: 85 USD/rok

Enterprise: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje Ziteboard

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

10. Limnu (najlepsze do zdalnej pracy z tablicą dzięki intuicyjnym funkcjom)

Limnu dostarcza rozwiązanie w postaci cyfrowej tablicy dla zespołów pracujących zdalnie. Obsługuje techniki wspólnego burzy mózgów i idealnie nadaje się do sesji kreatywnych, planowania spotkań i rozwiązywania zadań.

Intuicyjny interfejs oprogramowania oferuje wsparcie dla nieograniczonej liczby tablic, aktualizacje w czasie rzeczywistym oraz integrację ze Slackiem.

Najlepsze funkcje Limnu

Naśladuj wrażenia z prawdziwej tablicy dzięki algorytmom AI, które zapewniają płynność działania podobną do pisania długopisem

Komunikuj się w czasie rzeczywistym dzięki natychmiastowym aktualizacjom i bez opóźnień, zapewniając płynny udział wszystkich uczestników

Dostosuj obszar roboczy, wykluczając niepotrzebne narzędzia, aby uzyskać usprawnione i skoncentrowane środowisko pracy

Obsługuj wiele projektów jednocześnie dzięki nieograniczonej liczbie tablic, które zapewniają elastyczność członkom zespołu

Ograniczenia Limnu

Brak wbudowanej funkcji udostępniania ekranu

Wymaga od uczestników utworzenia kont, co może powodować pewne utrudnienia, zwłaszcza w przypadku współpracowników zewnętrznych

Nie ma możliwości odzyskania tablic po zakończeniu sesji

Ceny Limnu

Free

Pro: 5 USD/miesiąc

Zespół: 8 USD miesięcznie na użytkownika

Oceny i recenzje Limnu

G2: Niewystarczająca liczba recenzji

Capterra: Niewystarczająca liczba recenzji

💡 Porada dla profesjonalistów: Niektóre tablice mają wbudowane narzędzia do głosowania lub przekazywania opinii. Wykorzystaj je, aby ustalić priorytety pomysłów lub zebrać opinie na temat dalszych działań. Pomoże to szybciej podejmować decyzje i zapewni, że głos zespołu zostanie wysłuchany.

współpracuj mądrzej dzięki ClickUp AI, rozjaśniając pracę zespołową*

Narzędzia AI do tworzenia tablic oferują wiele korzyści, jeśli chodzi o pobudzanie kreatywności i usprawnianie współpracy. Pomagają one organizować pomysły, tworzyć mapy strategii i przełamywać blok twórczy — wszystko w jednym miejscu.

ClickUp łączy możliwości tablic i mózgu, aby zwiększyć kreatywność i współpracę.

Tablice pozwalają zespołom przeprowadzać burze mózgów i organizować pomysły w sposób wizualny, a Brain wykorzystuje AI, aby pomóc przezwyciężyć blok twórczy i utrzymać przepływ pomysłów.

Wszystkie te funkcje sprawiają, że ClickUp jest idealnym narzędziem do inteligentniejszej i wydajniejszej pracy zespołowej.

