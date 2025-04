Airtable vs. Excel: Które narzędzie będzie lepsze w 2025 roku?

Jednym z największych wyzwań dla współczesnych firm jest gotowość do przetwarzania danych.

Niezależnie od tego, czy analizujesz liczby dla dużego projektu, śledzisz zapasy, czy po prostu organizujesz swoje codzienne zadania, solidne narzędzie do przetwarzania danych jest przełomem. Przy tak wielu dostępnych opcjach może być trudno wybrać tę, która pasuje idealnie.

Na szczęście przyjrzymy się bliżej dwóm popularnym narzędziom do zarządzania bazami danych: Airtable i Excel. Oba są pełne funkcji do zrobienia, ale podchodzą do zarządzania danymi w wyjątkowy sposób.

Gotowy, aby dowiedzieć się, które z nich może być Twoim nowym wyborem? Zapraszamy na ostateczne starcie Airtable vs. Excel. Dorzucimy również nowe narzędzie, które może przechylić szalę! 🏆

Czym jest Airtable?

Airtable to narzędzie relacyjnej bazy danych, które pomaga organizować dane w wierszach i kolumnach oraz łączyć różne punkty danych w celu lepszego zarządzania projektami i cyklami pracy. Możesz go użyć do zebrania wszystkich danych biznesowych w jednym miejscu - niezależnie od tego, czy są to OKR zespołu, projekty klientów, kampanie marketingowe czy opinie klientów.

Ułatwia współpracę, pozwalając wszystkim pozostać na tej samej stronie dzięki aktualizacjom w czasie rzeczywistym i niestandardowym widokom, które odpowiadają potrzebom wszystkich.

Ponadto szablony Airtable pomagają szybko rozpocząć pracę, niezależnie od tego, czy tworzysz narzędzie do śledzenia projektów, CRM, czy osobistą listę rzeczy do zrobienia.

Funkcje Airtable

Jeśli szukasz przyjaznego dla użytkownika narzędzia do śledzenia wszystkich danych biznesowych i usuwania silosów danych w różnych działach, Airtable oferuje kilka przydatnych funkcji. Sprawdźmy je!

Funkcja #1: Widoki

Organizowanie i wizualizacja danych za pomocą niestandardowych widoków. Airtable pozwala wybierać spośród różnych typów widoków - takich jak widok siatki, kalendarz lub Kanban - dzięki czemu można wyświetlać informacje w formacie, który najlepiej pasuje do wymagań projektu i zespołu.

Funkcja #2: Projektant interfejsu

Kreator interfejsów Airtable umożliwia tworzenie niestandardowych interfejsów bezpośrednio z danych. Twórz widoki dostosowane do konkretnych potrzeb, ułatwiając zespołom interakcję z danymi w sposób atrakcyjny wizualnie i przyjazny dla użytkownika.

Funkcja #3: Raportowanie

Airtable oferuje również możliwości raportowania. Możesz mierzyć i analizować swoje dane w Airtable dzięki kompleksowym funkcjom raportowania do zarządzania danymi, takimi jak incydenty, dostępne zasoby według typu, pipeline sprzedaży i inne. Pomaga to uzyskać wgląd i śledzić kluczowe wskaźniki, aby utrzymać projekty na właściwym kursie, pomagając bez wysiłku podejmować decyzje oparte na danych.

Funkcja #4: Automatyzacja

Airtable oferuje mnóstwo możliwości automatyzacji. Możesz usprawnić powtarzające się zadania, tworzyć wyzwalacze powiadomień i integrować się z zewnętrznymi narzędziami, aby zapewnić płynny przepływ pracy przy minimalnym wysiłku ręcznym. Jeśli potrzebujesz więcej funkcji, możesz połączyć swój Javascript.

Cennik Airtable

Free

Teams: $24 miesięcznie

$24 miesięcznie Business: $54 miesięcznie

$54 miesięcznie Skala Enterprise: Niestandardowy cennik

Co to jest Excel?

Excel jest popularnym programem oprogramowanie do arkuszy kalkulacyjnych firmy Microsoft, które jest szeroko stosowane do analizy danych, modelowania finansowego i organizacji danych. Oferuje siatkę komórek, w których użytkownicy mogą wprowadzać, manipulować i analizować dane za pomocą formuł, wykresów i tabel obrotowych. Zarządzanie projektami w programie Excel ma potężne funkcje zaprojektowane do obsługi wszystkiego, od podstawowego wprowadzania danych po zaawansowaną analitykę.

Niezależnie od tego, czy zarządzasz budżetem, tworzysz raporty, zarządzasz złożonymi strukturami danych, czy budujesz modele, Excel jest dostawcą praktycznych narzędzi, dzięki którym Twoje dane staną się bardziej wartościowe.

Funkcje programu Excel

Oto kilka kluczowych zalet MS Excel:

Funkcja #1: Formuły i funkcje

Excel oferuje obszerną bibliotekę formuł i funkcji, umożliwiając użytkownikom łatwe wykonywanie obliczeń, analizę danych i operacje logiczne. Formuły programu Excel sprawiają, że jest on niezastąpiony w wielu zadaniach, od prostej matematyki po złożone funkcje statystyczne.

Funkcja #2: Wizualizacja danych

Pomaga wizualizować wzorce danych i trendy za pomocą różnych typów wykresów, takich jak wykres słupkowy, liniowy i kołowy. Można również użyć formatu warunkowego, aby wyróżnić dane na podstawie reguł, co ułatwia dostrzeżenie wartości odstających lub trendów na pierwszy rzut oka.

Funkcja #3: Narzędzia do analizy danych

Excel oferuje potężne wbudowane narzędzia do wizualizacji danych, takie jak Solver, Analysis ToolPak i Goal Seek do analizy statystycznej, uproszczonego wprowadzania danych, prognozy i optymalizacji. Narzędzia te upraszczają złożone obliczenia, dzięki czemu Excel jest dobrym wyborem do podejmowania decyzji opartych na danych.

Funkcja #4: Makra i automatyzacja

Dzięki VBA (Visual Basic for Applications) użytkownicy Excela mogą tworzyć makra w celu automatyzacji powtarzalnych zadań, usprawniając cykl pracy i oszczędzając czas. Funkcja ta jest szczególnie przydatna przy tworzeniu niestandardowych raportów i złożonych cykli pracy.

Ceny w programie Excel

Free

Essential: $4/użytkownika/miesiąc

$4/użytkownika/miesiąc Podstawowy: $6/użytkownika/miesiąc

$6/użytkownika/miesiąc Standardowy: $12.5/użytkownika/miesiąc

Airtable vs. Excel: Porównanie funkcji

Przejdźmy do zrobienia dogłębnego porównania Excel i Airtable w oparciu o ich możliwości:

Funkcja #1: Struktura danych i elastyczność

Jeśli chodzi o organizację danych, elastyczność jest wszystkim. Niezależnie od tego, czy zarządzasz podstawową listą, czy zajmujesz się złożonym projektem, posiadanie narzędzia, które może dostosować się do twoich potrzeb, robi różnicę. Oto jak Excel i Airtable radzą sobie ze strukturą danych i elastycznością na swój własny, unikalny sposób.

Excel

Excel to elastyczne, oparte na siatce narzędzie do zarządzania danymi. Można w nim obsługiwać ogromne zbiory danych, niestandardowe komórki, używać formuł i bawić się formatami, aby dane wyglądały tak, jak chcesz. Został stworzony do obsługi złożonych obliczeń, dlatego jest tak popularny we wszystkim, co wiąże się z liczbami i finansami.

Airtable

Airtable jest jak połączenie arkusza kalkulacyjnego i bazy danych, dając ci to, co najlepsze z obu światów. Jest ustawiony jako "relacyjna baza danych", dzięki czemu można łatwo łączyć rekordy między tabelami, co jest przydatne do takich rzeczy jak zarządzanie projektami , monitorowanie pipeline'u sprzedaży i zarządzanie zawartością. Ponadto jest bardziej intuicyjny dla użytkowników nietechnicznych niż tradycyjna aplikacja arkusza kalkulacyjnego, co ułatwia zespołom utrzymanie porządku.

🏆 Zwycięzca: Airtable do scentralizowanego zarządzania danymi

Funkcja #2: Formuły i obliczenia

Formuły i obliczenia są sercem każdego potężnego narzędzia do zarządzania danymi. Niezależnie od tego, czy analizujesz liczby, trendy, czy po prostu porządkujesz dane, posiadanie solidnych opcji obliczeniowych może znacznie ułatwić pracę. Oto jak radzą sobie Excel i Airtable:

Excel

Excel posiada potężne, zaawansowane formuły, w tym złożone funkcje matematyczne, statystyczne i finansowe. Możesz tworzyć zagnieżdżone formuły, tabele obrotowe i złożone struktury danych za pomocą narzędzi analitycznych, takich jak Power Query, które są przydatne do szczegółowej analizy danych i modelowania finansowego.

Airtable

Airtable zawiera podstawowe formuły, ale brakuje mu bardziej zaawansowanych funkcji i głębi obliczeń Excela. Jest lepiej zaprojektowany do organizacji danych niż do ciężkich obliczeń. Dostępne są proste formuły i funkcje do podstawowej matematyki, manipulacji danymi i funkcje tekstowe, ale nie mają one wsparcia dla złożonych formuł na tym samym poziomie co Excel.

🏆 Zwycięzca: Excel do złożonych obliczeń danych

Funkcja #3: Wizualizacja danych

Wizualizacja danych pomaga użytkownikom szybko uchwycić spostrzeżenia, zidentyfikować trendy i dokonać porównań. W narzędziach takich jak Excel i Airtable funkcja ta sprawia, że złożone dane stają się bardziej dostępne, umożliwiając szybkie dostrzeżenie wzorców i wyciąganie wniosków z danych liczbowych.

Excel

Excel oferuje rozszerzone narzędzia do wizualizacji danych, w tym wykresy, grafy i formaty warunkowe. Bezpośrednio w arkuszu kalkulacyjnym można tworzyć wykresy liniowe, słupkowe, punktowe i kołowe. Excel zawiera również integrację z Power BI dla bardziej zaawansowanych, interaktywnych pulpitów.

Airtable

Airtable zawiera opcje wizualizacji, ale są to bardziej podstawowe funkcje zorientowane na użyteczność. Widoki takie jak Kanban, galeria, kalendarz i siatka są dostępne w sekcji "Aplikacje". Wizualizacje te pełnią funkcję śledzenia projektów, ale brakuje im złożoności narzędzi do tworzenia wykresów w Excelu.

🏆 Zwycięzca: Excel do szczegółowej wizualizacji danych

Funkcja #4: Automatyzacja i zarządzanie cyklem pracy

Narzędzie bez funkcji automatyzacji i zarządzania cyklem pracy nie ma sensu. Automatyzacja i zarządzanie przepływem pracy usprawniają powtarzalne zadania, czyniąc pracę bardziej wydajną i zwalniając czas na działania wyższego szczebla. Oto, co Excel i Airtable mają do zaoferowania w tym zakresie:

Excel

Excel posiada ograniczone możliwości automatyzacji poprzez makra i VBA (Visual Basic for Applications), pozwalając użytkownikom na automatyzację powtarzalnych zadań i tworzenie niestandardowych funkcji. Makra, choć potężne, wymagają znajomości kodowania i nie są przyjazne dla każdego użytkownika.

Airtable

Airtable dostarcza automatyzację w bardziej przystępnym formacie, bez kodowania. Jego funkcje automatyzacji umożliwiają ustawienie wyzwalaczy, powiadomień i integracji z innymi narzędziami (takimi jak Slack, Kalendarz Google itp.), Dzięki czemu doskonale nadaje się do cyklu pracy zespołowej i zarządzania projektami. Ta łatwość użytkowania jest idealna do pracy zespołowej, ale brakuje jej głębi VBA Excela.

🏆 Zwycięzca: Airtable za automatyzację bez użycia kodu i zaawansowane funkcje

Funkcja #5: Współpraca i udostępnianie

Funkcje współpracy i udostępniania ułatwiają zespołom płynną współpracę. Narzędzia takie jak Excel i Airtable pozwalają wielu użytkownikom na dostęp, edycję i komentowanie danych w czasie rzeczywistym, utrzymując wszystkich na tej samej stronie i zwiększając wydajność zespołu.

Excel

Excel wspiera współpracę, szczególnie za pośrednictwem Microsoft 365, gdzie wielu użytkowników może jednocześnie pracować nad plikiem. Jednak śledzenie zmian i zarządzanie uprawnieniami dla wielu widoków może stać się skomplikowane, szczególnie w przypadku dużych zespołów.

Airtable

Airtable został zaprojektowany z myślą o współpracy. Użytkownicy mogą komentować rekordy, przydzielać zadania i pracować w czasie rzeczywistym nad udostępnianie baz danych . Uprawnienia można ustawić dla każdego widoku, umożliwiając kontrolowany dostęp do określonych danych. Przyjazny dla użytkownika interfejs Airtable i opcje udostępniania sprawiają, że jest on bardziej bezproblemowy w przypadku wspólnych, zespołowych projektów.

🏆 Zwycięzca: Airtable do płynnej współpracy nad danymi

Airtable vs. Excel na Reddit

Udaliśmy się na Reddit, aby zobaczyć, co ludzie mówią o Airtable vs. Excel. Oto co znaleźliśmy:

Airtable, choć potężne, ma swoje limity, jeśli chodzi o obsługę obliczeń na dużą skalę, takich jak Excel.

Użytkownik Reddit

Uwielbiam fakt, że mogę dodać prawie każdą funkcję, którą chcę w Airtable w chwilę po tym, jak zdam sobie sprawę, że jej potrzebuję. To idealne rozwiązanie dla kogoś, kto chce w pełni niestandardowego, dopasowanego rozwiązania i czerpie przyjemność z jego samodzielnego wykonywania.

Użytkownik Reddit

Spotkanie z ClickUp - najlepszą alternatywą dla Airtable vs. Excel

Zarówno Airtable, jak i Microsoft Excel oferują unikalne funkcje i przypadki użycia do zarządzania danymi. Mają jednak podstawowe funkcje współpracy.

Bez względu na to, które narzędzie wybierzesz, potrzebujesz oddzielnej platformy do analizy danych lub komunikacji z interesariuszami. Przełączanie się na inne narzędzie dla każdego punktu danych jest kłopotliwe i może spowodować utratę kontekstu.

Aby tego uniknąć, najlepiej jest korzystać z kompleksowej platformy, takiej jak ClickUp który oferuje najlepszą elastyczność Airtable i moc danych Excela

Dowiedzmy się, co sprawia, że ClickUp wyróżnia się jako najlepsza alternatywa w zarządzaniu i analizie danych.

ClickUp's One Up #1: Organizuj za pomocą widoku tabeli

Widok tabeli w ClickUp przenosi funkcję narzędzi arkusza kalkulacyjnego do zarządzania projektami, oferując znajomy układ oparty na siatce, który można dostosować i który jest wyposażony w zaawansowane funkcje.

Możesz zarządzać zadaniami, śledzić dane i organizować informacje w intuicyjny i elastyczny sposób, idealny dla teamów przyzwyczajonych do pracy z arkuszami kalkulacyjnymi.

Widok tabeli umożliwia pracę bez konieczności kodowania. Szybko rysuj relacje między zadaniami i organizuj swoją pracę, łącząc zadania, dokumenty i zależności.

ClickUp's One Up #2: Planuj mądrzej dzięki szablonom arkuszy kalkulacyjnych

ClickUp oferuje szablony arkuszy kalkulacyjnych dedykowany arkusz kalkulacyjny szablon, który naśladuje najlepsze części Excela i Airtable, ale w środowisku zarządzania projektami- Szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp .

Dzięki temu szablonowi możesz łatwo ustawić budżety projektów, narzędzia do śledzenia zadań, a nawet arkusze analizy danych, zachowując wszystko połączone z obszarem roboczym ClickUp w celu płynnej współpracy.

To nie wszystko. Możesz wybierać spośród sześciu różnych widoków: Lista, Siatka, Tablica, Dokument, Formularz i Mapa. Ten szablon jest przyjazny dla początkujących, więc możesz zapomnieć o Excelu lub Airtable (haha)!

ClickUp's One Up #3: Automatyzacja cyklu pracy Funkcje automatyzacji w ClickUp przenoszą zarządzanie cyklem pracy na wyższy poziom. Możesz ustawić automatyzacje, aby wyzwalać działania w zadaniach, projektach i powiadomieniach, zmniejszając wysiłek ręczny i utrzymując zespół na właściwym torze.

Niezależnie od tego, czy przypisujesz zadania, aktualizujesz statusy, czy przypominasz członkom zespołu o terminach, automatyzacje ClickUp oszczędzają czas i zwiększają wydajność.

Możesz również powiedzieć AI, co chcesz zrobić, a ona natychmiast stworzy Twoje automatyzacje. Jakie to fajne! Co więcej, możesz go używać w całym cyklu pracy, na przykład do skrótów projektów, dynamicznych osób przypisanych, automatyzacji e-maili, aktualizacji i analiz opartych na AI i nie tylko.

Inne funkcje ClickUp dla sprawnego zarządzania danymi

Twórz automatyzacje bez kodu dzięki funkcjom automatyzacji ClickUp

Mamy również ClickUp Brain, asystent AI, który ułatwia generowanie zawartości, podsumowywanie aktualizacji i optymalizację cykli pracy za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Jest to ogromny plus dla Teams, które chcą przyspieszyć powtarzalne zadania i zwiększyć wydajność.

pozwól AI na aktualizacje projektów i nie tylko dzięki ClickUp Brain_

Dodatkowo, kompleksowy pakiet aplikacji Zarządzanie projektami ClickUp funkcja umożliwia organizowanie pracy, ustawienie celów i śledzenie postępów - wszystko w jednym miejscu.

**Dzięki wykresom Gantta, tablicom Kanban i kalendarzom możesz zarządzać każdym aspektem projektu bez konieczności przełączania narzędzi

Jeśli szukasz bardziej elastycznego ustawienia, mamy dla Ciebie Edytowalny szablon arkusza kalkulacyjnego ClickUp, który jest w pełni konfigurowalny. Szablon ten pozwala na stworzenie spersonalizowanego obszaru roboczego w stylu arkusza kalkulacyjnego, dostosowanego do unikalnych potrzeb użytkownika.

ClickUp: Rozwiązanie debaty Airtable vs. Excel

Jeśli zależy Ci na scentralizowanym zarządzaniu danymi i płynnej współpracy, wybierz Airtable. Excel może być jednak lepszym wyborem, jeśli masz zróżnicowany zbiór danych i chcesz wykonywać zaawansowane obliczenia.

Ale po co wybierać? Dlaczego nie mieć wszystkich funkcji na jednej platformie, aby uzyskać zaawansowany wgląd w dane?

Tutaj właśnie wkracza ClickUp. Łączy on możliwości relacyjnej bazy danych Airtable z wszechstronnością Excela, stając się idealnym rozwiązaniem do zarządzania cyklami pracy.

Zaprojektowany w celu usprawnienia zarządzania pracą, ClickUp oferuje automatyzację, zarządzanie projektami i możliwości współpracy, które mogą zastąpić Airtable i Excel z kilkoma unikalnymi zwrotami akcji. Łączy w sobie najlepsze cechy obu rozwiązań w jednej intuicyjnej platformie, czyniąc zarządzanie pracą bezproblemowym. Zarejestruj się w ClickUp już dziś, aby zwiększyć wydajność pracy!