Jak używać ChatGPT do poprawy wydajności

"Nie jestem wielozadaniowcem" - mówisz, popijając drugą kawę, odpowiadając na e-maile, planując lunch i spiesząc się, by dotrzymać terminu spotkania z klientem. Ale praca w ten sposób sprawia, że pomijasz ważne zadania, jednocześnie żonglując pięcioma o niskim priorytecie.

Nie musi tak być! Narzędzia AI mogą zwiększyć wydajność, ułatwić zarządzanie zadaniami, usprawnić komunikację i pomóc w zadaniach takich jak analiza danych.

Spotkaj się z ChatGPT, Twoim kumplem do spraw wydajności, który nie robi przerw na kawę i wie prawie wszystko o świecie. Bo jeśli 24 godziny to dla Ciebie 24 minuty, to wszystko czego potrzebujesz to pomocnik AI.

Reuters raportuje, że ChatGPT ma aktywną bazę użytkowników wynoszącą 200 milionów ludzi tygodniowo. Wyczyszczone, jego obecność jest odczuwalna!

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak wykorzystać ChatGPT do poprawy wydajności.

Jak wykorzystać ChatGPT dla wydajności

ChatGPT to asystent, który nie śpi. Niezależnie od tego, czy jesteś studentem, czy pracującym profesjonalistą, narzędzie to może przynieść korzyści w codziennych zadaniach, takich jak zajęcia akademickie, kreatywne myślenie, osobiste projekty, a nawet kompilacja i analiza dokumentów.

Ale zanim założysz, że zawsze mówi to, co trzeba, pamiętaj, że ChatGPT jest szkolony przez ludzi przy użyciu ustawień danych. Pomimo tego, że jest potężny, dostępny i innowacyjny, może popełniać błędy. Jedną ze sztuczek jest pisanie wyczyszczonych podpowiedzi i unikanie nieporozumień!

Mając to na uwadze, oto 15 sposoby wykorzystania ChatGPT do zwiększenia wydajności:

1. Pisanie zawartości

Czy zbyt dobrze znasz uczucie wpatrywania się w pusty ekran?

Słowa same się nie napiszą, więc dlaczego nie poszukać pomocy w generowaniu pomysłów? Narzędzia AI do pisania mogą przynieść wiele korzyści, niezależnie od tego, czy doświadczasz bloku pisarskiego, czy masz mało czasu.

ChatGPT może pomóc w:

Tworzeniu wpisów na bloga lub zawartości mediów społecznościowych

Tworzeniu e-maili/raportów

Przeprowadzaniu badań na potrzeby konkretnych zadań

Wykonywaniu działań związanych z edycją i korektą

Podpowiedź: "Utwórz [tonalność ] [rodzaj artykułu ] na [temat ] w ramach [liczba słów ]. Wyjaśnij [podtytuły/klucze do podkreślenia]."

przykład: "**Stwórz humorystyczny wpis na blogu na temat sztucznej inteligencji w ciągu 500 słów. Wyjaśnij potencjalne korzyści, wątpliwości etyczne i wpływ AI na rynek pracy."

przez ChatGPT

2. Generowanie kodu dla programowania

Tworzenie oprogramowania od podstaw jest męczące i skomplikowane. Użyj ChatGPT, aby zmniejszyć obciążenie pracą poprzez:

Pisanie fragmentów kodu

Identyfikowanie i naprawianie błędów w kodzie, znane również jako debugowanie

Poznawanie nowych języków programowania, ich funkcji i alternatywnych fragmentów kodu

Zrozumienie, dlaczego kod nie działa

Tłumaczenie kodu z jednego języka programowania na inny

Notatka: ChatGPT nie jest recenzentem kodu. Szukaj pomocy, ale zawsze testuj wynik.

Podpowiedź: "Muszę zaimplementować [konkretną funkcję] w [języku programowania]. Moje kluczowe wymagania to [Wymaganie 1], [Wymaganie 2] i [Wymaganie 3]. Weź pod uwagę najlepsze praktyki dla [język/framework]. Wygeneruj kod z jasnymi komentarzami wyjaśniającymi logikę."

📌Przykład: "Potrzebuję zaimplementować skrypt przetwarzania danych dla dużych plików CSV w Pythonie przy użyciu Flask. Moje kluczowe wymagania to wysoka wydajność dla dużych zbiorów danych, skalowalny projekt oraz jasna i zwięzła dokumentacja. Proszę o uwzględnienie najlepszych praktyk dotyczących bezpieczeństwa i wydajności Flask. Wygeneruj kod z jasnymi komentarzami wyjaśniającymi logikę."

via ChatGPT

przez ChatGPT

3. Nauka nowych języków

ChatGPT może nauczyć cię zasad gramatyki i struktur zdań w wielu językach. Może również nakreślić różnice między dwoma językami, aby ułatwić naukę.

Użyj ChatGPT, aby zaprojektować podręczny przewodnik językowy do własnego użytku.

Podpowiedź: "Jaka jest różnica między [słowo/zasada] w [język 1] a [słowo/zasada] w [język 2]? Wyjaśnij mi to, jakbym był początkujący w obu językach."

📌Przykład: "Jaka jest różnica między czasem przeszłym w języku hiszpańskim (pretérito) a czasem przeszłym w języku francuskim (passé composé)? Wyjaśnij mi to, jakbym był początkujący w obu językach"

4. Tłumaczenie języków obcych

Potrzebujesz zobaczyć hiszpańską piosenkę po angielsku? A może potrzebujesz pomocy w zrozumieniu arabskiego wiersza? ChatGPT może przetłumaczyć jeden język na inny w ciągu kilku sekund.

Podpowiedź: "Proszę przetłumaczyć [zawartość w języku 1] na [język 2]"

Przykład: "Proszę przetłumaczyć 'Chciałbym dokonać rezerwacji dla dwóch osób na godzinę 19:00' z angielskiego na francuski"

5. Zbieranie inspiracji

Każdy z nas przynajmniej raz w życiu stanął w martwym punkcie. Studenci mogą mieć trudności z wyborem tematu pracy dyplomowej, podczas gdy pisarze mogą zmagać się z opracowaniem zarysu fabuły.

Użyj ChatGPT, aby przeprowadzić burzę mózgów i rozpalić kreatywną inspirację. Następnie możesz rozwinąć sugestie w istotne koncepcje.

Podpowiedź: "Rozważ post [w mediach społecznościowych/temat dyskusji] na tym czacie i zasugeruj pięć różnych sposobów jego napisania. Maintainer."

📌Przykład: "Weź pod uwagę post w mediach społecznościowych w tym czacie: 'Z radością ogłaszamy wprowadzenie na rynek naszego nowego produktu! Bądź na bieżąco z aktualizacjami!" i zasugeruj pięć różnych sposobów jego napisania. Zachowaj entuzjastyczny ton"

przez ChatGPT

6. Organizacja obciążenia pracą

Nieprzeczytane e-maile, niezałatwione zadania i nieodebrane telefony mogą być stresujące. Brak organizacji i praktyk zarządzania zadaniami może spiętrzać pracę i powodować opóźnienia. Jednak ChatGPT może być Twoim menedżerem projektów, pomagając Ci uporządkować chaos.

Podpowiedź: "Jestem [tytuł pracy]. Moja praca obejmuje [wyjaśnij zadania, którymi musisz zarządzać]. Obecnie [używam tej metody], ale [wyjaśnij konkretne wyzwania, przed którymi stoisz]. Czy możesz mi pomóc w osiągnięciu pożądanego rezultatu?"

📌Przykład: "Jestem menedżerem ds. marketingu. Moja praca obejmuje nadzorowanie kampanii, śledzenie ROI i zarządzanie zawartością na różnych platformach. Obecnie używam arkuszy kalkulacyjnych do śledzenia wyników kampanii, ale trudno mi szybko i dokładnie analizować duże zbiory danych. Czy możesz mi pomóc znaleźć bardziej wydajny sposób śledzenia i analizowania danych kampanii?"

7. Transkrypcja plików wideo i audio

GPT-4 umożliwia przesłanie pliku audio lub wideo. Użyj tej funkcji, aby przekształcić je w tekst w ponad 50 językach i zapisać wyniki w różnych formatach plików.

Na przykład, prześlij swoją notatkę głosową w ChatGPT-4 i przekształć jej zawartość we wpis na blogu lub paragraf.

Podpowiedź: "Oto [notatka głosowa/plik audio] ze [spotkania/wpis na blogu]. Proszę o utworzenie pliku tekstowego słowo w słowo. Musisz wiedzieć, że plik audio zawiera [liczba mówców]. Prosimy o etykiety ich nazwisk w transkrypcji w formacie"

📌Przykład: "Oto notatka głosowa ze spotkania zespołu. Utwórz plik tekstowy od słowa do słowa. Musisz wiedzieć, że plik audio ma trzech mówców. W sformatowanej transkrypcji należy umieścić etykiety z ich nazwiskami."

8. Nagrywanie refleksji

Narzędzie umożliwia prowadzenie dziennika i nagrywanie refleksji. Najlepsze jest to, że ChatGPT może być cichy lub responsywny, zależnie od preferencji użytkownika.

Można go również używać do:

Analizować swoje wpisy w dzienniku i identyfikować wzorce

Nadawać etykiety wyrażanym emocjom

Generować pytania, aby dodać do procesu myślenia i refleksji

Zyskać alternatywną perspektywę, aby promować konstruktywne rozumowanie

Możesz poprosić ChatGPT o wcielenie się w postać historyczną lub literacką, która zareaguje na Twój wpis w dzienniku tak, jak zrobiłaby to ona. Na przykład wyobraź sobie, jak Judith Butler zareagowałaby na twój ostatni wpis w dzienniku!

Podpowiedź: "Hej ChatGPT, czy możesz wrócić do ostatnich [liczba wpisów do dziennika w czatach] i wskazać powtarzający się wzorzec? Zaproponuj konstruktywne sposoby na jego przezwyciężenie."

📌Przykład: "Hej ChatGPT, czy możesz cofnąć się do ostatnich pięciu wpisów w dzienniku na czatach i wskazać powtarzający się wzorzec? Zaproponuj konstruktywne sposoby na jego przezwyciężenie."

9. Podsumowywanie dużych dokumentów

ChatGPT może pomóc podsumować, zidentyfikować kluczowe punkty i uporządkować duże zbiory danych w ciągu kilku sekund.

Podpowiedź: "Tutaj jest . Proszę zapisz protokół ze spotkania w formacie listy"

📌Przykład: "Oto plik audio z dzisiejszego spotkania. Zapisz protokół ze spotkania w formacie listy."

10. Tworzenie planu podróży

Użyj ChatGPT jako osobistego przewodnika. Poinstruuj go, aby utworzył plan podróży na nadchodzącą wycieczkę lub dzień spędzony w rodzinnym mieście.

Podpowiedź: "Hej ChatGPT, planuję odwiedzić \ [miejsce docelowe] w \ [miesiąc i rok]. Stwórz dla mnie plan podróży na [liczba dni]. Szukam [przygody/relaks/offbeat] miejsc."

📌Przykład: "Hej ChatGPT, planuję odwiedzić Tokio w czerwcu 2025 roku. Stwórz dla mnie 5-dniowy plan podróży. Szukam miejsc pełnych przygód."

przez ChatGPT

11. Znajomość własnego stylu

Masz wesele i nie wiesz w co się ubrać oprócz czarnego smokingu? Porozmawiaj z ChatGPT!

Podpowiedź: "Hej ChatGPT, jestem w [wiek i płeć] z [wzrost], ważę [waga]. Muszę wziąć udział w [rodzaj okazji] w [miesiąc]. Proszę o sugestie, które stroje i kolory podkreślą moje funkcje"

📌Przykład: "Hej ChatGPT, jestem 28-letnią kobietą, która ma 5'6 " i waży 145 funtów. Muszę iść na wesele w czerwcu. Proszę zasugeruj jakie stroje i kolory podkreślą moje funkcje."

12. Eksperymentowanie ze sztuką

Poproś ChatGPT o zaprojektowanie logo, tablicy nastrojów, plakatów itp. i zainspiruj się jego kreatywnością, aby stworzyć unikalne projekty.

Podpowiedź: "Pracuję nad [opis projektu i typ projektu]. Proszę, zasugeruj kilka pomysłów na [punkty do podkreślenia]."

📌Przykład: "Pracuję nad przeprojektowaniem strony internetowej dla platformy e-commerce. Proszę zasugeruj pomysły na poprawę doświadczenia użytkownika, usprawnienie procesu płatności i zwiększenie atrakcyjności wizualnej."

13. Nauka nowych przepisów

Zmagasz się z tym, co ugotować? Często potrzebujemy przepisów, które są dobrą równowagą między zdrowym i smacznym. ChatGPT może je dla ciebie stworzyć zgodnie z twoimi instrukcjami i zawartością twojej lodówki.

Podpowiedź: "Hej ChatGPT, mam [zawartość lodówki]. Zaproponuj 5 przepisów, które mogę dla nich przygotować w mniej niż 30 minut."

📌Przykład: "Hej ChatGPT, mam w lodówce piersi z kurczaka, szpinak, pomidory, jajka i ser. Zaproponuj pięć szybkich i łatwych przepisów, które mogę dla nich przygotować w mniej niż 30 minut."

14. Rozbijanie złożonych projektów na prostsze koncepcje

Przekształcanie zrzucanych do mózgu informacji, złożonych celów projektów i przepełnionych list rzeczy do zrobienia w wykonalne, osiągalne cele.

Podpowiedź: "[Wstaw informacje]. Hej ChatGPT, uporządkuj te informacje i przedstaw je w formacie listicle."

📌Przykład: "Mam listę zadań na ten tydzień: 1. Ukończyć raportowanie projektu 2. Wziąć udział w spotkaniu zespołu 3. Napisać posty na bloga dla firmy 4. Przejrzenie analiz marketingowych 5. Zaplanować zawartość dla mediów społecznościowych. Hej ChatGPT, uporządkuj te informacje i przedstaw je w formacie listicle"

15. Budowanie rutyny treningowej

Zapytaj ChatGPT o rutynę treningową i wskazówki dotyczące utrzymywania zrównoważonej diety i higieny osobistej.

Notatka: Pamiętaj, że ChatGPT jest narzędziem AI. Chociaż może ono zaprojektować rutynę treningową, musisz pozostać realistą, jeśli chodzi o utratę lub przybranie na wadze i odwiedzić dietetyka lub skonsultować się z trenerem.

Podpowiedź: "Hej ChatGPT, ważę [twoja waga] i spożywam [liczba kalorii] dziennie. Zaproponuj mi trening na [liczba dni] i zbilansowaną dietę, które pomogą mi osiągnąć [cel wagowy]."

przykład: "Hej ChatGPT, ważę 160 funtów i spożywam 2000 kalorii dziennie. Proszę zasugeruj trening przez 5 dni w tygodniu i zbilansowaną dietę, która pomoże mi osiągnąć cel utraty 10 funtów."

Limity korzystania z ChatGPT w celu poprawy wydajności

Podczas gdy ChatGPT może pomóc w opracowaniu plan wydajności jednak ludzki nadzór nadal odgrywa kluczową rolę. AI wie całkiem sporo, ale nie wszystko. Nie zastanawia się, jak i dlaczego dla danej koncepcji; zamiast tego narzędzie po prostu podaje informacje w oparciu o swoje zrozumienie podpowiedzi.

Dlatego tak ważne jest sprawdzanie wszystkiego, co generuje sztuczna inteligencja.

Na przykład, dwóch amerykańskich prawników, pan Schwartz i jego partner, Peter LoDuca, byli ukarani grzywną w wysokości $5,000 za powoływanie się na nieistniejące sprawy w swoich dokumentach sądowych.

Jeden z prawników, pan Schwartz, wyjaśnił sędziemu, jak pomylili ChatGPT z "super wyszukiwarką" i że dowiedział się o niej od swoich dzieci.

Niemniej jednak, możemy łatwo dostrzec znaczenie prowadzenia naszych badań pomimo tego, co mówi nam ChatGPT lub podobne narzędzia AI. Oprócz tego, oto kilka innych limitów ChatGPT:

1. ChatGPT nie może rozwiązywać problemów matematycznych

Podczas gdy komputery i kalkulatory są czymś oczywistym, nie można zakładać, że AI będzie również świetne w matematyce. Dyskusja na forum OpenAI ujawniła, że ChatGPT ma na celu spełnianie kreatywnych podpowiedzi, a nie rozwiązywanie skomplikowanych równań matematycznych.

przez Forum społeczności OpenAI

2. Złe podpowiedzi mogą generować mylące odpowiedzi

Podpowiedzi mają duże znaczenie podczas komunikacji z ChatGPT. Narzędzie AI nie potrafi czytać między wierszami. Dlatego musisz szczegółowo wyjaśnić swoje pytanie - powiedz dokładnie, czego chcesz i jak. W przeciwnym razie znalezienie odpowiedniej lub pomocnej odpowiedzi może być trudne.

3. ChatGPT nie może przestrzegać liczby słów

Wiemy już o jego limitach w matematyce. Ale ChatGPT również nie jest przystosowany do zrobienia określonej liczby słów.

Nawet do zrobienia, odpowiedź pozostaje niepoprawna po sprawdzeniu krzyżowym. Praktyki takie jak te mogą utrudniać pracę organizacjom, które w dużym stopniu zależą od AI w celu spełnienia ich wymagań dotyczących zawartości.

Oto przykład:

przez ChatGPT

4. Wbudowane uprzedzenia prowadzą do uprzedzonych wyników

Na odpowiedzi ChatGPT mogą wpływać uprzedzenia w danych, na których został przeszkolony. Może to prowadzić do stronniczych lub dyskryminujących wyników.

5. ChatGPT ma trudności z zadaniami wielojęzycznymi

ChatGPT może mieć trudności z zadaniami, które wymagają rozumienia i generowania tekstu w wielu językach.

Korzystanie z ClickUp dla wydajności

Ustaliliśmy już, że ChatGPT może udzielać "fikcyjnych" odpowiedzi, myląc założenia z faktami. Użytkownicy powinni używać ostrożnie, ponieważ może dostarczyć niewłaściwej analizy lub wygenerować mylące informacje.

To również sprawia, że ChatGPT nie nadaje się do użytku organizacyjnego i związanego z pracą. To, czego potrzebujesz, to narzędzie wydajności z możliwościami AI. Cóż, ClickUp sprawdza wszystkie te Boxy i nie tylko.

Integruje się z 1000+ narzędziami, przenosząc wszystkie informacje pod jeden dach i redukując błędy w przesyłaniu danych. Po prostu masz jeden interfejs do zarządzania funkcjami i zapewnienia widoczności swojemu zespołowi.

Funkcje ClickUp zmniejszają zamieszanie i oszczędzają czas, eliminując potrzebę przełączania się między wieloma platformami. Na przykład, nie musisz spędzać godzin przy biurku na dopracowywaniu briefu projektu - wystarczy, że zapytasz ClickUp Brain do zrobienia tego za Ciebie!

Napisz brief projektu za pomocą ClickUp Brain

Istnieją trzy najważniejsze Funkcje ClickUp Brain , AI Knowledge Manager, AI Project Manager i AI Writer, do których każdy członek zespołu może uzyskać dostęp, aby regulować codzienną rutynę. I to również bez presji, aby znaleźć właściwą podpowiedź do wydawania instrukcji.

Oto jak te funkcje mogą pomóc zaoszczędzić czas, zautomatyzować rutynowe zadania i nie tylko:

Menedżer wiedzy AI

Znajdź kontekstowe i szczegółowe odpowiedzi na wszystkie pytania dotyczące zadań, dokumentów i osób za pomocą menedżera wiedzy AI.

Można go używać do:

Pobierać informacje z dokumentów, raportowania lub stron wiki w ciągu kilku sekund

Analizować dane w dużych ustawieniach dokumentów

Monitorować postępy zespołu i przygotowywać się z wyprzedzeniem na nadchodzące wyzwania

Menedżer projektów AI Narzędzia AI do automatyzacji są dobrodziejstwem! Menedżer projektów AI eliminuje powtarzalne zadania, oszczędzając czas i energię. Niezależnie od tego, czy chodzi o wprowadzanie danych, czy planowanie podstacji, zajmie się wszystkim.

Niektóre z jego wyróżniających się funkcji automatyzacji to:

Generowanie podsumowań i aktualizacji projektów w oparciu o bieżący status prac

Podświetlanie ważnych punktów związanych z danymi

Zrozumienie blokad i słabych punktów

Optymalizacja alokacji zasobów

Konwertuj komentarze na zadania ClickUp lub przypisuj je do zespołu

/%img/ AI Writer do pracy

Ta funkcja umożliwia tworzenie wymaganej zawartości za pomocą wbudowany asystent pisania , przeprowadzaj sprawdzanie pisowni i nie tylko. Uporządkuj wszystkie swoje potrzeby związane z zawartością w jednym miejscu:

Twórz tabele bez żadnych kłopotów do analizy konkurencji lub porównywania recenzji

Generuj różnego rodzaju szablony dla dokumentów, zadań lub projektów i wykorzystuj je w praktyce

Zamieniaj notatki głosowe w teksty i używaj AI writer do transkrypcji informacji ze spotkań i klipów

_ClickUp ma wiele do zaoferowania w jednym miejscu, takich jak zarządzanie projektami, opcje burzy mózgów, zarządzanie zadaniami, planowanie projektów, zarządzanie dokumentacją itp. Zdecydowanie ułatwiło to życie, ponieważ jest łatwe w użyciu, interfejs użytkownika jest dobrze zaprojektowany, a współpraca w zespole i z innymi zespołami jest łatwiejsza. Byliśmy w stanie lepiej zarządzać pracą, łatwo śledzić i raportować pracę, a w oparciu o codzienne spotkania dotyczące postępów, planowanie przyszłości było łatwe Ansh Prabhakar analityk ds. doskonalenia procesów biznesowych w Airbnb

Wyczyszczone, ClickUp może dopasować się do wymagań i preferencji Twojej organizacji. A jeśli potrzebujesz Narzędzia AI do użytku osobistego na to też jest rozwiązanie!

Poza dużymi Teams, ClickUp jest również przeznaczony dla freelancerów, studentów i każdego, kto ma nadzieję osiągnąć swoje cele. Jego szablony wydajności są zakończone i gotowe do użycia.

Instancja, Szablon wydajności osobistej ClickUp dzieli listę rzeczy do zrobienia na hierarchie i przekształca je w zadania, którymi można zarządzać. Funkcja ta dostarcza skalowalną strukturę celów i oferuje opcję zachowania prywatnego lub publicznego interfejsu.

Szablon osobistej wydajności ClickUp

Ten szablon pozwala również na:

Stworzyć jedną przestrzeń do zarządzania i śledzenia swojej wydajności

Przypisywanie niestandardowych statusów do zadań w oparciu o ich oś czasu i priorytet

Kategoryzowanie działań w niestandardowych polach w celu uporządkowania listy do zrobienia

Wizualizować swój postęp jako osobisty raport wydajności

Planowanie zadań i dotrzymywanie terminów

Otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym jako przypomnienia

Możesz również wizualizować dane, aby mierzyć swoją wydajność. Użyj szablonu Szablon raportu wydajności osobistej ClickUp do śledzenia swoich dziennych, tygodniowych i miesięcznych celów.

Dodatkowo Korzystanie z szablonu ClickUp dla wydajności może być tym, czego potrzebujesz, aby zwiększyć swoją efektywność bez dodatkowych godzin pracy. Szablon może pomóc w filtrowaniu ważnych zadań i upewnieniu się, że nic nie zostanie pominięte.

ClickUp Twoje rutynowe zadania z płynną integracją

ChatGPT może być nieoceniony do zakończenia monotonnych i powtarzalnych zadań w krótszym czasie. Musimy jednak również ocenić, czy jest to rozwiązanie długoterminowe.

Integracja ChatGPT z różnymi obszarami roboczymi wymaga wtyczek, API i rozszerzeń. Użytkownicy muszą przełączać się między różnymi obszarami roboczymi, aby śledzić wydajność i zarządzać aktualizacjami.

W przeciwieństwie do tego, ClickUp Brain zestawia wszystkie obszary robocze w jeden interfejs. Możesz poprosić o aktualizację statusu, a odpowiedź zostanie udzielona po przejrzeniu zadań, dokumentów, raportowania postępów itp. Odpowiedzi są kontekstowe, istotne i pomocne.

Dodatkowo, nie musisz być świetny w pisaniu podpowiedzi!

Wypróbuj przez rejestrując się na ClickUp za Free!