50 imponujących przykładów generatywnej AI zmieniających branże

Dzieło sztuki wygenerowane przez AI zostało sprzedane w domu aukcyjnym Christie’s za 432 500 dolarów!🎨 Niedokończona X symfonia Beethovena, przywrócona do życia dzięki AI, zachwyciła publiczność na całym świecie!🎶

To tylko kilka przykładów tego, jak generatywna AI rewolucjonizuje różne branże. Od tworzenia angażującej zawartości i projektowania innowacyjnych produktów po przewidywanie przyszłych trendów — generatywna AI przesuwa granice tego, co jest możliwe.

To zmienia sposób, w jaki pracujemy, tworzymy i rozwiązujemy problemy.

W tym wpisie na blogu udostępnimy 50 imponujących przykładów pokazujących, jak generatywna AI wywiera ogromny wpływ na różne sektory.

Czym jest generatywna AI?

Generatywna AI to rodzaj sztucznej inteligencji, która tworzy nową zawartość — taką jak tekst, obrazy, muzyka i wideo — w oparciu o wzorce zawarte w danych, na których została wyszkolona.

W przeciwieństwie do tradycyjnej AI, która głównie rozpoznaje wzorce lub tworzy prognozy, generatywna AI generuje oryginalne, realistyczne zawartości. Wykorzystuje ona głębokie sieci neuronowe, a konkretnie duże modele językowe (LLM), do analizowania podstawowych wzorców i struktur w istniejących zawartościach w celu generowania nowych.

Co więcej, nie potrzebujesz wiedzy z zakresu programowania, aby wdrożyć generatywną AI w swoich cyklach pracy. Wystarczy rozmawiać z nią w języku naturalnym!

Zastosowania generatywnej AI

Chociaż ChatGPT cieszy się największą popularnością wśród użytkowników, generatywna sztuczna inteligencja ma wiele zastosowań w różnych branżach.

Obecnie modele generatywne AI są szeroko stosowane do:

Tworzenie i obróbka obrazów

Audio i wideo

Generowanie zawartości

Wyszukiwanie w Enterprise

Projektowanie i architektura

AI przyspiesza realizację zadań, inspiruje do tworzenia nowych pomysłów i wnosi unikalne perspektywy do zakresu branż od marketingu po badania naukowe. Przyjrzyjmy się 50 przykładom generatywnej AI, które zmieniają kreatywność, wydajność i sposób rozwiązywania problemów.

Zaczynamy!

Przykłady generatywnej AI w zarządzaniu projektami

W zarządzaniu projektami generatywna sztuczna inteligencja może zautomatyzować rutynowe zadania, pozwolić członkom zespołu skupić się na kluczowych działaniach oraz usprawnić procesy biznesowe.

Od planowania spotkań, przez aktualizowanie statusów projektów, po generowanie raportów — narzędzia do zarządzania projektami oparte na generatywnej sztucznej inteligencji automatyzują wiele ręcznych zadań. Przyjrzyjmy się kilku przykładom:

ClickUp AI (Brain)

ClickUp to oprogramowanie do zarządzania projektami, które gromadzi wszystkie Twoje zadania, dokumenty i członków zespołu rozproszonych po różnych aplikacjach w jednej scentralizowanej platformie.

Dzięki ponad 100 intuicyjnym funkcjom zarządzania projektami, bogatej bibliotece szablonów i płynnej integracji ClickUp jest potężnym narzędziem dla zespołów, które chcą usprawnić pracę.

ClickUp Brain przenosi wydajność na wyższy poziom dzięki funkcjom AI opartym na rolach:

Menedżer wiedzy AI: Po prostu zapytaj ClickUp Brain o cokolwiek dotyczącego zadań, firmowych stron wiki, terminów i osób przypisanych do zadań, aby uzyskać przegląd swojego projektu. Co więcej? Uzyskaj natychmiastowe odpowiedzi dotyczące planu, spostrzeżeń i produktów w ClickUp oraz innych połączonych aplikacjach

Kierownik projektu AI: Nie trać czasu na powtarzalne zadania związane z zarządzaniem projektami. Nie trać czasu na powtarzalne zadania związane z zarządzaniem projektami. Wykorzystaj sztuczną inteligencję do automatyzacji rutynowych zadań , takich jak przydzielanie działań, planowanie podzadań i automatyczne wypełnianie danych. Usprawnij cykl pracy, ogranicz wysiłek ręczny i osiągnij więcej w krótszym czasie

AI Writer for Work: ClickUp oferuje zintegrowaną ClickUp oferuje zintegrowaną sztuczną inteligencję do tworzenia dokumentacji , która udoskonala Twoje teksty i poprawia ich dokładność. Twórz komentarze i wiadomości, podsumowania wątków, porządki obrad spotkań, poradniki i nie tylko

Wykorzystaj ClickUp AI do automatyzacji zadań, takich jak planowanie podzadań oraz aktualizowanie statusów i osób przypisanych do zadań

Najważniejsze funkcje ClickUp

Zadawaj pytania dotyczące zadań, terminów i dokumentów, aby nadać priorytet pilnym zadaniom. Wybieraj spośród gotowych podpowiedzi, aby uzyskać najważniejsze informacje o działaniach związanych z zadaniami

Twórz osobiste podsumowania i aktualizacje dla zespołu, wykorzystując AI do oceny postępów

Skorzystaj z asystenta pisania opartego na AI , aby generować zawartość dostosowaną do konkretnych ról oraz streszczenia zgodnie z Twoimi preferencjami

Twórz niestandardowe automatyzacje przy użyciu języka naturalnego, takie jak aktualizowanie statusów, stosowanie szablonów, tworzenie zadań, zmiana priorytetów czy wysyłanie komentarzy

Transkrybuj fragmenty nagrań głosowych na tekst za pomocą AI i szybko przeglądaj kluczowe informacje

Korzystaj z ponad 15 konfigurowalnych widoków projektów , takich jak wykres Gantt, oś czasu, widok tablicy w stylu Kanban, kalendarz AI i lista, aby zarządzać swoją pracą z różnych perspektyw

Skorzystaj z połączeń z wiodącymi narzędziami oferującymi ponad 1000 integracji

Ograniczenia ClickUp

Opanowanie setek zaawansowanych funkcji ClickUp może zająć użytkownikom trochę czasu

Nie wszystkie widoki są dostępne w aplikacji mobilnej

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: 7 USD miesięcznie za członka

Business: 12 USD miesięcznie za członka

Enterprise: Ceny niestandardowe

ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 7 USD miesięcznie na członka obszaru roboczego.

Notion AI

Notion AI pomaga wyszukiwać informacje, generować zawartość, uzyskiwać streszczenia oraz tworzyć praktyczne plany.

Na przykład zadaj pytanie Notion AI, a wykorzysta ono Twój obszar roboczy, w tym połączone aplikacje, takie jak Slack, Dokumenty Google, Prezentacje i Arkusze Google, aby udzielić Ci zwięzłych i trafnych odpowiedzi.

Najważniejsze funkcje Notion AI

Edytuj swoje teksty zgodnie z wytycznymi stylistycznymi, korzystając z AI

Analizuj pliki PDF i obrazy, aby szybko generować streszczenia, wnioski i praktyczne plany działania

Ograniczenia Notion AI

Sztuczna inteligencja działa na bieżącej stronie, ma problemy z bazami danych w formacie tabelarycznym i podaje nieprawidłowe linki do artykułów.

Ceny Notion AI

Free

Dodatkowo: 10 USD miesięcznie za licencję

Biznes: 15 USD miesięcznie za licencję

Enterprise: Ceny niestandardowe

Notion AI jest dostępne jako dodatek do wszystkich planów Notion, w tym planów Free, za 8 USD miesięcznie na członka (rozliczane rocznie).

Inne wzmianki

Trello

Dzięki sztucznej inteligencji Trello odpowiadaj na zapytania klientów, korzystając z odpowiedzi przygotowanych przez AI, i zapewnij samoobsługową pomoc za pomocą wirtualnych agentów.

Wykorzystaj tę AI do zwiększenia wydajności i zarządzaj rutynowymi aktualizacjami, śledź postępy oraz przenoś zadania między różnymi fazami projektu bez konieczności ręcznej interwencji.

Asana

Asana AI może generować raporty, analizować wyniki zespołu oraz pomagać w tworzeniu zawartości w różnych kanałach marketingowych. Dzięki modelowi AI może również automatycznie tworzyć zadania, przydzielać pracę i sugerować zmiany.

Przykłady generatywnej AI w marketingu i reklamie

Wykorzystanie AI w marketingu zawartości i reklamie jest bardzo przydatne dla start-upów i firm, które nie dysponują budżetem na tworzenie wysokiej jakości materiałów.

Jeśli więc chcesz tworzyć materiały zgodne z wizerunkiem marki, oto kilka przykładów, które pomogą Ci zacząć.

Jasper

Jasper, narzędzie do pisania oparte na AI GPT-4, pomaga marketerom, twórcom zawartości i przedsiębiorcom w tworzeniu zawartości pisemnej przy użyciu automatyzacji.

Wprowadź podpowiedzi lub wybierz jeden z gotowych szablonów, aby tworzyć blogi, teksty reklamowe, e-booki, opisy produktów, posty w mediach społecznościowych i e-maile sprzedażowe. Dzięki temu modelowi generatywnej sztucznej inteligencji zintensyfikuj wysiłek w zakresie content marketingu i nawiąż lepsze połączenie z klientami.

Najważniejsze funkcje Jasper

Umożliwia stworzenie bazy wiedzy dla AI zawierającej informacje o firmie, takie jak strategia, grupa docelowa, konkurenci oraz szczegóły dotyczące produktów

Odwołania do poprzedniego tekstu mają na celu zapewnienie spójności i logiczności nowej zawartości oraz uniknięcie powtórzeń.

Ograniczenia Jaspera

Wymaga znacznej edycji i weryfikacji faktów, ponieważ wyniki są często niedokładne

W przeszłości firma stosowała niekonsekwentną politykę cenową, co może być frustrujące dla długoletnich klientów

Ceny Jasper

Creator: 39 USD miesięcznie za licencję

Wersja Pro: 59 USD miesięcznie za licencję

Business: Ceny niestandardowe

Copy. ai

Copy.ai, oparte na modelu GPT-3 LLM firmy OpenAI, to narzędzie do pisania, które umożliwia marketerom tworzenie spersonalizowanej zawartości. Ponadto możesz skorzystać z funkcji „Brand Voice”, aby udostępniać oryginalną zawartość i trenować narzędzie pod kątem stylu komunikacji Twojej marki, co pozwoli zachować spójność w różnych kanałach marketingowych.

Najważniejsze funkcje Copy.ai

Korzystaj z Infobase, aby przechowywać kluczowe informacje o swojej marce i mieć do nich dostęp

Chroń swoją zawartość dzięki solidnemu szyfrowaniu i rygorystycznej kontroli dostępu

Limitations of Copy.ai

Czasami platforma generuje zawartość będąca plagiatem

Opcje dostosowywania w ramach każdego szablonu są ograniczone

Ceny Copy.ai

Na zawsze za darmo

Pakiet startowy: 49 USD miesięcznie za licencję

Pakiet zaawansowany: 249 USD miesięcznie za 5 licencji

Enterprise: Ceny niestandardowe

Inne wzmianki

AdCreative. AI

AdCreative.ai wykorzystuje generatywne modele AI, aby usprawnić tworzenie zawartości dla zespołów marketingowych. Może pomóc Ci w tworzeniu skutecznych materiałów graficznych i tekstów reklamowych do postów w mediach społecznościowych oraz reklam displayowych.

Analizuje złożone dane i zachowania użytkowników przy użyciu algorytmów uczenia maszynowego, aby generować zawartość dostosowaną do preferencji celowych odbiorców.

Phrasee

Dzięki Phrasee (obecnie znanemu jako Jacquard) możesz generować trafną zawartość na podstawie briefów. Wybierz kanał marketingowy, a narzędzie automatycznie wygeneruje ogromne ilości zawartości zgodnej z wizerunkiem marki w ciągu kilku sekund.

Zaraz potem możesz przeprowadzić testy A/B tych wariantów wiadomości wygenerowanych przez AI, zoptymalizować zawartość i osiągnąć najwyższą skuteczność kampanii we wszystkich kanałach cyfrowych.

Przykłady generatywnej AI w produkcji wideo

Czy kiedykolwiek próbowałeś tworzyć wideo od podstaw i zrezygnowałeś, bo wymagało to zbyt wiele wysiłku? Narzędzie do generowania wideo oparte na AI może to zmienić.

Te generatywne systemy AI do tworzenia wideo potrafią w mgnieniu oka tworzyć wideo na podstawie tekstów i scenariuszy. Technologia ta sprawia, że generowanie wideo na dużą skalę jest zarówno łatwe, jak i szybkie.

Synthesia

Synthesia to darmowy generator wideo oparty na AI, który przekształca tekst w wideo o studyjnej jakości oraz nagrania lektorskie w ponad 140 językach. Doskonale nadaje się do tworzenia wideo wspierających sprzedaż, obsługę klienta, marketing oraz bezpieczeństwo informacji, usprawniając i optymalizując proces tworzenia wideo.

Najlepsze jest to, że tworzenie wideo za pomocą tej aplikacji opartej na generatywnej sztucznej inteligencji jest tak proste, jak przygotowanie prezentacji. Wybierz szablon, edytuj scenariusz wideo i dostosuj elementy, takie jak awatary AI, kolory i układy, aby tworzyć angażujące wideo.

Najważniejsze funkcje Synthesia

Twórz wysokiej jakości wideo w wybranym języku, korzystając ze scenariuszy

Osadź swoje wideo w swoich ulubionych rozwiązaniach CRM, LMS i CMS

Ograniczenia Synthesia

Powoduje nieoczekiwane zakłócenia w ostatecznych renderach, które nie są widoczne w trybie redaktora

Awatary AI nie mrugają, a brak możliwości zmiany tonu głosu zmniejsza naturalność wideo

Ceny Synthesia

Free: 0 USD miesięcznie

Pakiet startowy: 18 USD/miesiąc

Creator: 64 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Pictory

Pictory, narzędzie do generowania wideo, pozwala tworzyć angażującą zawartość wizualną przy użyciu technologii generatywnej AI. Wystarczy wprowadzić scenariusz wideo, edytować streszczenie tekstowe, przejrzeć scenariusz obrazkowy, dodać muzykę lub narrację oraz dostosować motywy do swojej marki.

Na koniec obejrzyj podgląd wideo i wygeneruj go w celu współpracy.

Najważniejsze funkcje Pictory

Twórz wideo na podstawie tekstów, URL lub plików multimedialnych oraz przekształcaj długie wideo w krótkie fragmenty

Generuj dokładne napisy i podpisy do swoich wideo

Ograniczenia Pictory

Dostępna jest tylko ograniczona liczba opcji głosowych AI

Oferuje wsparcie wyłącznie dla języka angielskiego, co ogranicza jego zdolność do wybierania odpowiednich obrazów dla innych języków

Ceny Pictory

Pakiet startowy: 19 USD miesięcznie za użytkownika

Wersja profesjonalna: 39 USD miesięcznie za użytkownika

Teams: 99 USD miesięcznie dla 3 lub więcej użytkowników

Enterprise: Ceny niestandardowe

Inne wzmianki

Lumen5

Lumen5 rewolucjonizuje sposób tworzenia i udostępniania wideo, łącząc generatywną AI z interfejsem typu „przeciągnij i upuść”. Zamień swoje scenariusze, posty na blogu, pliki PDF, opracowania i inne materiały pisemne w wideo za pomocą zaledwie kilku kliknięć.

Platforma integruje liczne funkcje oparte na AI, w tym generowanie obrazów. Pomaga to znaleźć odpowiednie zdjęcia i klipy wideo, które pasują do narracji.

RunwayML

Runway to zaawansowany model generowania zawartości wideo, charakteryzujący się szybkością i kontrolą. Możesz zmieniać lokalizację, dostosowywać oświetlenie, eksplorować pomysły w czasie rzeczywistym i z łatwością wypełniać lukę między koncepcją a realizacją.

Przykłady generatywnej AI w projektowaniu graficznym

Narzędzia do projektowania graficznego oparte na AI ułatwiają tworzenie i edycję grafiki, nawet bez zaawansowanych umiejętności projektowych. Te narzędzia do generowania obrazów, wspierane przez statystyki oparte na AI , wykorzystują podpowiedzi od użytkownika do tworzenia spersonalizowanych obrazów. Przyjrzyjmy się im:

Magic Write od Canva

Wykorzystując zaawansowane modele AI, Magic Write analizuje wzorce występujące w tekście, aby tworzyć naturalną, czytelną zawartość, która pasuje do Twojego stylu. Jest to idealne rozwiązanie dla osób, które chcą zwiększyć swoją wydajność bez angażowania się w powtarzalne zadania związane z pisaniem.

Najważniejsze funkcje Canva Magic Write

Zamień kilka słów kluczowych w wysokiej jakości listy motywacyjne, karty z życzeniami, wpisy na blogu i nie tylko

Twórz zawartość w swoim stylu i tonie, aby poświęcać mniej czasu na przeredagowywanie swoich tekstów

Limit funkcji Canva Magic Write

Wykorzystuje dane tylko do połowy 2021 r.

Użytkownicy wersji Free mają do dyspozycji tylko 50 jednorazowych użyć funkcji Magic Write

Ceny Canva Magic Write

Free dla wszystkich użytkowników aplikacji Canva

Fotor

Dzięki narzędziom generatywnej sztucznej inteligencji Fotor tworzenie obrazów jest łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Skorzystaj z najlepszych podpowiedzi AI i wprowadź pomysły, aby narzędzie stworzyło unikalne obrazy.

Narzędzie oferuje również funkcję usuwania tła, retuszu zdjęć oraz łatwych w użyciu filtrów, które natychmiast poprawiają jakość obrazu.

Najważniejsze funkcje Fotor

Popraw tonację i nastrój swoich zdjęć dzięki efektom vintage, czarno-białym, sepii i rozmyciu bokeh

Usuń z obrazów osoby, które wpadły w kadr, teksty i stemple

Limit serwisu Fotor

Dostępna jest tylko ograniczona liczba czcionek i efektów

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że narzędzie czasami zawiesza się i działa nieprawidłowo

Ceny Fotor

Podstawowe: Free

Pro: 3,33 USD/miesiąc

Pro+: 7,49 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Inne wzmianki

Looka

Looka pomaga tworzyć logo, posty w mediach społecznościowych i karty.

Wystarczy wpisać nazwę firmy i wybrać style logo, kolory oraz symbole, a AI Looka wygeneruje spersonalizowane projekty logo na podstawie Twoich preferencji. Wybierz swój ulubiony projekt i dostosuj elementy wizualne, takie jak kolory, czcionki tekstu, układy i symbole, a następnie obejrzyj podgląd na koszulkach i sfinalizuj logo.

Designify

Designify łączy zaawansowane technologie wizualnej AI, aby usuwać tła, dodawać realistyczne cienie i wzmacniać kolory, tworząc piękne obrazy.

Cechą wyróżniającą to narzędzie jest jego zdolność do tworzenia intuicyjnych obrazów. Wystarczy przesłać podstawowe zdjęcia produktów zeskanowane aparatem, aby wygenerować profesjonalne zdjęcia produktowe bez konieczności korzystania ze studia.

Przykłady generatywnej AI w kompozycji muzycznej

Czy kiedykolwiek wyobrażałeś sobie komponowanie własnej muzyki bez żadnego doświadczenia ani profesjonalnego sprzętu studyjnego? Dzięki generatywnej AI można teraz tworzyć oryginalne utwory dopasowane do Twojego nastroju, tempa i stylu.

Narzędzia do generowania muzyki oparte na technologii AI potrafią tworzyć kompozycje o profesjonalnej jakości, które brzmią tak, jakby stworzył je prawdziwy muzyk. Przyjrzyjmy się kilku przykładom:

AIVA

AIVA, narzędzie do generowania muzyki oparte na sztucznej inteligencji, to świetny pomocnik dla początkujących kompozytorów. Możesz stworzyć własny model stylistyczny, wybierając spośród kilku gotowych opcji stylów muzycznych. Edytuj wygenerowane utwory za pomocą narzędzia i pobierz je w preferowanym formacie. To wszystko!

Najważniejsze funkcje Aiva

Twórz nowe utwory w ponad 250 różnych stylach

Prześlij własne pliki audio lub MIDI, aby stworzyć spersonalizowane modele stylistyczne

Ograniczenia AIVA

Pojedynczy użytkownik nie może wygenerować więcej niż 5 kompozycji jednocześnie.

Podgląd AIVA czasami nie odpowiada ostatecznemu wyglądowi strony

Ceny AIVA

Na zawsze za darmo

Standard: 11 USD/miesiąc + VAT

Pro: 33 USD/miesiąc + VAT

Amper Music

Amper Music, część Shutterstock, to przyjazna dla użytkownika platforma do komponowania muzyki oparta na AI, która pozwala tworzyć utwory dopasowane do Twoich upodobań. Dostosuj swoją muzykę, wybierając spośród szerokiego zakresu stylów, nastrojów, instrumentów i tempa. Możesz również płynnie zintegrować ją z popularnymi programami do edycji, aby jeszcze bardziej dopracować swoje kompozycje.

Najważniejsze funkcje Amper Music

Wybierz jeden z dostępnych szablonów i stwórz własną muzykę

Kontroluj styl, nastrój, instrumentację, długość, tempo i strukturę swojej muzyki

Limits of Amper Music

System komentarzy Amper wymaga od operatorów przewijania strony, aby uzyskać widok na pełną treść notatek, co utrudnia komunikację w zespole

Ceny Amper Music

Free

Licencja osobista: 5 USD

Licencja profesjonalna: 25 USD

Licencja komercyjna: 99 USD

Licencja na reklamy internetowe: 499 USD

Inne wzmianki

Jukedeck

Jukedeck, przejęty przez TikTok, pozwala użytkownikom generować oryginalną, wolną od opłat licencyjnych muzykę z niestandardowymi parametrami, takimi jak gatunek, instrumenty i czas trwania, a także konkretne momenty kulminacyjne w utworze. Aplikacja interpretuje nawet kontekst wideo i automatycznie ustawia do niego odpowiednią muzykę.

OpenAI MuseNet

OpenAI MuseNet, oparty na głębokiej sieci neuronowej, generuje 4-minutowe kompozycje muzyczne z wykorzystaniem dziesięciu różnych instrumentów i stylów. Wybierz kompozytora lub styl i wykorzystaj znany utwór jako punkt wyjścia do stworzenia zupełnie nowej kompozycji.

Możesz też wpisać podpowiedź, aby stworzyć unikalną muzykę, ponieważ model został wytrenowany na danych z plików MIDI.

Przykłady generatywnej AI w tworzeniu oprogramowania

Zespoły programistów odnoszą wiele korzyści z wdrażania narzędzi AI do kodowania do swoich cykli pracy. Te najlepsze narzędzia generatywnej AI dla zespołów programistycznych dostarczają sugestie kodowania w czasie rzeczywistym, zwiększając precyzję rozwiązań programowych. Przyjrzyjmy się kilku przykładom:

GitHub Copilot

za pośrednictwem GitHub Copilot

GitHub Copilot, asystent programistyczny oparty na AI, przyspiesza tempo tworzenia oprogramowania. Zadaj temu asystentowi ogólne lub konkretne pytania programistyczne dotyczące Twojego kodu, aby uzyskać sugestie dotyczące ulepszenia starszej wersji kodu.

Najważniejsze funkcje GitHub Copilot

Otrzymuj sugestie oparte na AI w czasie rzeczywistym, aby uzupełniać zakończony kod

Podsumowuj zmiany w pull requestach, spraw, by recenzje były szybsze i bardziej przejrzyste

Ograniczenia GitHub Copilot

Często nie rozumie kontekstowego przepływu i wymaga sekwencyjnych podpowiedzi

Sugestie kodu mogą czasami proponować kod, który został już zaimplementowany

Ceny GitHub Copilot

Copilot Individual: 10 USD miesięcznie za użytkownika

Copilot Business: 19 USD miesięcznie za użytkownika

Copilot Enterprise: 39 USD miesięcznie za użytkownika

OpenAI Codex

OpenAI Codex, stworzony we współpracy z GitHub Copilot, przekształca komentarze w kod, automatycznie uzupełnia powtarzające się fragmenty kodu i sugeruje testy. Oparty na modelu GPT-3, Codex jest wyszkolony zarówno na języku naturalnym, jak i miliardach linii kodu pochodzących ze źródeł publicznych, w tym z serwisu GitHub.

Najważniejsze funkcje OpenAI Codex

Generuj kod za pomocą opisów lub komend w języku naturalnym

Przekładaj kod z jednego języka programowania na inny

Zdobądź spostrzeżenia i sugestie, które przyspieszą proces debugowania

Ograniczenia OpenAI Codex

Czasami model AI błędnie interpretuje komendy i generuje niedokładny kod

Możesz przeoczyć subtelne błędy logiczne

Ceny OpenAI Codex

Niestandardowe ceny dostosowane do indywidualnych potrzeb

Inne wzmianki

Replit

Replit upraszcza generowanie kodu dzięki zaawansowanym narzędziom AI, umożliwiając użytkownikom tworzenie stron internetowych, automatyzacji, narzędzi wewnętrznych i potoków danych — wszystko w ramach jednego obszaru roboczego w chmurze.

Dzięki Replit AI możesz szybko generować kod, korzystać z autouzupełniania i debugować problemy za pomocą prostych podpowiedzi w języku naturalnym. Oferuje on wsparcie dla każdego języka programowania.

Tabnine

Asystent kodowania AI firmy Tabnine oferuje wsparcie dla kilku języków programowania i środowisk IDE, zapewniając sugestie kodowania w czasie rzeczywistym. Uczy się na podstawie Twoich wzorców kodowania i preferencji na każdym etapie tworzenia oprogramowania.

Przykłady generatywnej AI w służbie zdrowia

Generatywna AI na nowo definiuje sposób, w jaki lekarze diagnozują choroby i zapewniają opiekę, przyspieszając cykle pracy związane z opracowywaniem leków.

Oto kilka godnych uwagi przykładów:

Zebra Medical Vision

Zebra Medical Vision, przejęta przez Nanox./AI, to narzędzie do obrazowania medycznego służące do wykrywania chorób przewlekłych przy użyciu technologii sztucznej inteligencji. Ten generatywny model AI wykorzystuje algorytmy uczenia maszynowego do analizowania dużych zbiorów danych istniejących obrazów medycznych i identyfikowania wczesnych objawów chorób, zmniejszając ryzyko wystąpienia poważnych problemów zdrowotnych.

Najważniejsze funkcje Zebra Medical Vision

Przeprowadza analizę ilościową i jakościową narządów ciała

Przekształca zdjęcia rentgenowskie w modele 3D do planowania ortopedycznego

Limity systemu Zebra Medical Vision

Lekarze mogą napotykać trudności w korzystaniu z aplikacji opartych na AI do oceny chorób

Ceny Zebra Medical Vision

Niestandardowe ceny dostosowane do indywidualnych potrzeb

PathAI

PathAI wykorzystuje patologię opartą na AI do usprawnienia cykli pracy związanych z opracowywaniem leków i diagnostyki. Rozpoznaje i mierzy guzy w próbkach tkanek, przyspieszając procesy analizy przeprowadzane przez patologów. Wykorzystuje AI, aby uczynić patologię bardziej dokładną i wydajną.

Najważniejsze funkcje PathAI

Identyfikuj, analizuj, kwantyfikuj i klasyfikuj TIL w obrębie obszarów tkankowych za pomocą PathAI

Wspiera badania kliniczne dzięki gotowym do użycia algorytmom, usługom laboratoryjnym oraz fachowej obsłudze operacji klinicznych

Ograniczenia PathAI

Brak zróżnicowanych danych do szkolenia modelu AI może prowadzić do niedokładnej identyfikacji patologii.

Ceny PathAI

Niestandardowe ceny dostosowane do indywidualnych potrzeb

Inne wzmianki

Insilico Medicine

Insilico Medicine rewolucjonizuje proces opracowywania leków dzięki generatywnej AI, skracając czas i obniżając koszty wprowadzania na rynek leków ratujących życie. Oferuje w pełni zintegrowany pakiet oprogramowania do odkrywania leków, który pozwala przewidywać wskaźniki powodzenia badań klinicznych, rozpoznawać słabe punkty i wprowadzać na rynek leki ratujące życie.

Google DeepMind Health

Google DeepMind Health tworzy innowacyjne aplikacje oparte na AI, które pozwalają wcześnie rozpoznawać choroby i wydłużać życie pacjentów. Technologie te analizują na przykład wyniki badań oczu w celu wykrycia wczesnych objawów utraty wzroku.

Przykłady generatywnej AI w edukacji

Dawno minęły czasy, kiedy edukacja ograniczała się do podręczników i wykładów. Wraz z rozwojem generatywnej sztucznej inteligencji nauka stała się bardziej interaktywna, spersonalizowana i angażująca.

Oto kilka najważniejszych przykładów:

Khan Academy AI

Khanmigo, asystent nauczyciela oparty na AI, sprawia, że odrabianie zadań domowych staje się dla uczniów i rodziców dziecinnie proste. Zamiast po prostu odpowiadać na pytania uczniów, Khanmigo zadaje pytania uzupełniające i daje im podpowiedzi do głębokiego i krytycznego myślenia, aby samodzielnie rozwiązywali problemy.

Najważniejsze funkcje AI Khan Academy

Zaplanuj swój tydzień i łatwo przygotuj się do zastępstw dzięki zestawowi narzędzi

Twórz elementy przyciągające uwagę uczniów przy minimalnych podpowiedziach

Limity AI w Khan Academy

Brak możliwości personalizacji planów nauki i materiałów

Dodawanie nowych uczniów do klas może być uciążliwe, ponieważ zadania nie są przenoszone automatycznie

Ceny usług AI Khan Academy

Free

Nauczyciele i rodziny: 4 USD miesięcznie

Narzędzia District: Ceny niestandardowe

DreamBox Learning

Wykorzystując narzędzia AI i ciągłą ocenę, DreamBox Learning dostosowuje się do każdego ucznia, zapewniając odpowiednie wskazówki, które pomagają rozwijać kluczowe umiejętności i przyspieszyć postępy. Dostosowuje doświadczenia edukacyjne poprzez precyzyjne dostosowywanie lekcji i śledzenie postępów.

Najważniejsze funkcje DreamBox Learning

Zapewnia nauczycielom szczegółowe raporty dotyczące postępów w nauce każdego ucznia

Ocenia odpowiedzi każdego ucznia, aby zapewnić spersonalizowane lekcje

Ograniczenia DreamBox Learning

Ogranicza uczniom możliwość wyboru konkretnych umiejętności do ćwiczenia

Wymaga od uczniów rozwiązywania zadań matematycznych przy użyciu określonych strategii

Ceny DreamBox Learning

Dostępne są niestandardowe ceny dla nauczycieli, rodzin i usługodawców

Inne wzmianki

Squirrel AI

Squirrel AI zapewnia wsparcie dla spersonalizowanych doświadczeń edukacyjnych uczniów. Analizuje indywidualne cechy ucznia, aby przygotować odpowiednie ścieżki nauczania.

Quizlet

Quizlet, globalna platforma edukacyjna wzbogacona o AI, sprawia, że nauka staje się przyjemna i łatwa dzięki interaktywnym kartom quizowym, testom i grom edukacyjnym. Przyspiesza również tworzenie fiszek dzięki funkcji Magic Notes, przewidywaniu tekstu i sugestiom obrazów.

Przykłady generatywnej AI w e-commerce

Generatywna sztuczna inteligencja rewolucjonizuje sektor e-commerce. Narzędzia AI mogą teraz personalizować rekomendacje produktów, generować angażujące posty w mediach społecznościowych, a nawet odpowiadać na pytania klientów za pośrednictwem chatbotów AI.

Oto kilka konkretnych przykładów zastosowania generatywnej AI w sektorze e-commerce:

Jeśli jesteś przedsiębiorcą dążącym do rozwoju swojej firmy, funkcje Magic i Sidekick od Shopify pozwolą Ci zwiększyć wydajność, kreatywność i osiągnąć powodzenie.

Wykorzystaj możliwości generatywnej AI, aby zmienić tło zdjęć produktów, generować opisy produktów dostosowane do SEO oraz uzyskać sugestie dotyczące często zadawanych pytań, które możesz dodać do swojej skrzynki odbiorczej Shopify.

Najważniejsze funkcje AI Shopify

Twórz profesjonalne zdjęcia produktów za pomocą zaledwie kilku kliknięć

Twórz skuteczne tematy wiadomości i treści e-maili, a także dowiedz się, kiedy najlepiej wysyłać wiadomości

Limity AI Shopify

AI Shopify czasami generuje zawartość zawierającą błędy gramatyczne i nieodpowiednie sformułowania

Funkcja „tonu wypowiedzi” wymaga dopracowania, ponieważ różnice między poszczególnymi tonami są często bardzo niewielkie.

Ceny Shopify AI

Pakiet startowy: 5 USD miesięcznie

Pakiet podstawowy: 29 USD/miesiąc

Zaawansowany: 299 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Bluecore

Platforma AI firmy Bluecore oferuje klientom odpowiednie rekomendacje produktów dostosowane do ich potrzeb zakupowych. Możesz automatycznie gromadzić dane klientów i ustawiać wyzwalacze, aby wysyłać te spersonalizowane rekomendacje.

Najważniejsze funkcje Bluecore

Optymalizuje czas wysyłania wiadomości i zwiększa zaangażowanie klientów

Zapobiega utracie klientów poprzez kierowanie odpowiednich komunikatów do klientów zagrożonych odejściem

Ograniczenia Bluecore

Nie można segmentować klientów na podstawie różnych zachowań, takich jak otwarcia, kliknięcia i aktywność w mediach społecznościowych

Tworzenie konkretnych segmentów w Bluecore może być trudne ze względu na brak podstawowych filtrów typu „if/and”

Ceny Bluecore

Brak wystarczających informacji

Inne wzmianki

Dynamic Yield

Shopping Muse firmy Dynamic Yield, narzędzie oparte na generatywnej sztucznej inteligencji, odtwarza dla klientów wrażenia z zakupów w sklepie stacjonarnym, przekształcając ich potoczny język w spersonalizowane rekomendacje produktów. Dzięki Shopping Muse użytkownicy mogą przeglądać nowoczesne style, modne stylizacje i zasady ubioru na konkretne okazje, aby znaleźć produkty najlepiej dopasowane do ich potrzeb.

Algolia

Algolia to jeden z głównych przykładów generatywnej AI, który sprawia, że zakupy online stają się spersonalizowane i wciągające. Generuje ona porównania produktów, podsumowujące różnice, zalety i wady poszczególnych produktów, aby pomóc Ci dokonać mądrego wyboru.

Przykłady generatywnej AI w obsłudze klienta

Zespoły obsługi klienta zawsze mają pełne ręce roboty — powolne odpowiedzi, sfrustrowani klienci i niekończące się zapytania.

W ramach pomocy AI rozwiązuje te problemy za pomocą wirtualnych asystentów. Wykorzystanie sztucznej inteligencji w obsłudze klienta pozwala zachwycić klientów szybkimi odpowiedziami i personalizacją.

Oto kilka przykładów:

Zendesk AI

Zendesk to wielokanałowa platforma obsługi klienta zaprojektowana w celu usprawnienia doświadczeń klientów i pracowników. Funkcje generatywnej AI platformy, takie jak chatboty, bazy wiedzy i połączenia głosowe, są niezwykle pomocne.

Na przykład chatbot Zendesk oparty na AI automatycznie generuje odpowiedzi dla klientów, ucząc się na podstawie istniejących baz wiedzy, rozszerza zawartość o niestandardowy ton oraz tworzy podsumowania i transkrypcje rozmów telefonicznych.

Najważniejsze funkcje AI Zendesk

Automatyzuje rutynowe zadania, takie jak kierowanie i klasyfikowanie

Zmień kilka punktów na zakończony artykuł, korzystając z generatywnej AI

Limity AI Zendesk

Brak opcji przejęcia czatu przez agenta od chatbota

Dialogue Builder może czasami nie reagować i narzuca ścisłe zasady dotyczące sekwencji bloków

Ceny rozwiązań AI firmy Zendesk

Pakiet Teams: 55 USD miesięcznie za agenta

Suite Growth: 89 USD miesięcznie za agenta

Pakiet Professional: 115 USD miesięcznie za agenta

Suite Enterprise: Ceny niestandardowe

LivePerson

Generatywna AI LivePerson pozwala odkrywać cenne informacje ukryte w ogromnej ilości rozmów z klientami. Chatbot oparty na AI dogłębnie analizuje zebrane dane klientów, aby wykrywać trendy i wzorce w ich zachowaniach. Możesz również zautomatyzować zadania związane z obsługą klienta i tworzeniem zawartości, korzystając z możliwości generatywnej AI, a wszystko to z szerokimi opcjami dostosowania.

Najważniejsze funkcje LivePerson

Sprawdzaj, edytuj, przerabiaj i zatwierdzaj odpowiedzi na zapytania klientów przy użyciu generatywnej sztucznej inteligencji

Wykorzystaj agentów AI do rozwiązywania typowych problemów, takich jak wyznaczanie tras, gromadzenie informacji i udzielanie odpowiedzi na często zadawane pytania

Ograniczenia LivePerson

Czasami klienci dokonują raportowania opóźnień w odpowiedziach podczas interakcji z chatbotem LivePerson

Narzędzie do tworzenia analiz jest nieporęczne w obsłudze, dane są rozproszone, a limity opcji filtrowania są duże

Ceny LivePerson

Niestandardowe ceny dostosowane do indywidualnych potrzeb

Inne wzmianki

Ada

Agent AI firmy Ada wykorzystuje algorytmy konwersacyjnej AI, aby maksymalnie usprawnić rozwiązywanie problemów klientów. Silnik przetwarza każde zapytanie klienta, aby zrozumieć kontekst, a następnie pobiera informacje ze źródeł wiedzy. Następnie podejmuje wymagane działania w systemach biznesowych i udziela odpowiedzi w celu rozwiązania zapytania.

Intercom

Intercom to platforma obsługi klienta oparta na AI, zaprojektowana z myślą o zmianie sposobu obsługi klientów, agentów i kierowników wsparcia. Ta aplikacja AI potrafi tworzyć artykuły do Centrum pomocy, przeformułowywać odpowiedzi oraz dostosowywać ton wypowiedzi (formalny lub przyjazny), aby zapewnić agentom lepszy kontekst dla udzielanych odpowiedzi.

Przykłady generatywnej AI w tworzeniu zawartości

Ile godzin poświęciłeś na stworzenie swojej ostatniej zawartości? Odpowiedź brzmi: wiele godzin, prawda? Na szczęście systemy generatywnej AI pomagają tworzyć unikalną zawartość w kilka sekund, dostosowując ją do niestandardowego stylu.

Oto kilka narzędzi do generowania zawartości opartych na AI, które przyspieszą cykle pracy pisarskiej:

Sudowrite

Sudowrite to oparte na generatywnej sztucznej inteligencji narzędzie do pisania, które pełni rolę kreatywnego pomocnika dla autorów beletrystyki, zwłaszcza pisarzy i scenarzystów.

Funkcja „Story Engine” w Sudowrite pomaga napisać powieść od początku do końca. Możesz również skorzystać z funkcji „Describe”, aby stworzyć żywe sceny, które ożywią Twoje postacie.

Najważniejsze funkcje Sudowrite

Wygeneruj automatycznie kolejne 300 słów swoim głosem, korzystając z funkcji Write

Twórz alternatywne wątki fabularne, historie postaci i motywy za pomocą Magic AI Canvas

Ograniczenia Sudowrite

Użytkownicy zgłaszają, że narzędzie to nie do końca nadaje się do długich opowiadań składających się z kilku rozdziałów

Ceny Sudowrite

Hobby i studenci: 10 USD/miesiąc

Wersja profesjonalna: 22 USD/miesiąc

Maksymalna cena: 44 USD miesięcznie

W skrócie: AI

ShortlyAI wykorzystuje modele generatywnej AI, aby z łatwością rozszerzać, przerabiać lub skracać teksty. Korzystając z technologii GPT-3 firmy OpenAI, generuje teksty przypominające ludzkie, które można wykorzystać do tworzenia artykułów, opowiadań, postów w mediach społecznościowych i nie tylko.

Najważniejsze funkcje Shortly AI

Zakończ pisać szkic własnym stylem, korzystając z partnera do pisania Shortly AI

Generuj pomysły i przekształcaj swoje myśli w dobrze napisane akapity, gdy utkniesz

Krótko o limitach AI

Nie udostępnia folderów do porządkowania pracy

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że wyniki dotyczące nagłówków i treści reklam były słabe

Ceny Shortly AI

Plan roczny: 65 USD miesięcznie

Plan miesięczny: 79 USD/miesiąc

Inne wzmianki

Writesonic

Writesonic pomaga szybko tworzyć wysokiej jakości zawartość zoptymalizowaną pod kątem SEO dzięki wykorzystaniu badań w czasie rzeczywistym i wbudowanych narzędzi marketingowych. Funkcje takie jak SEO Checker i Optimizer, a także Chatsonic — alternatywa dla ChatGPT — skutecznie podnoszą jakość zawartości i poprawiają pozycję w wyszukiwarkach.

Wordsmith

Wordsmith AI pomaga generować teksty dostosowane do Twoich potrzeb. Wybierz typ zawartości, dostosuj ustawienia i podaj szczegóły, takie jak informacje o produkcie lub marce. Następnie sztuczna inteligencja tworzy potrzebną zawartość. Wystarczy kilka kliknięć, aby przejrzeć, edytować i wyeksportować zawartość wygenerowaną przez AI na platformy takie jak Shopify lub WordPress.

Przykłady generatywnej AI w analizie danych

Dawno minęły czasy, kiedy zespoły ds. danych musiały ręcznie analizować dane od podstaw. Dzięki rozwojowi generatywnej AI możesz zaoszczędzić czas i uzyskać kluczowe wnioski.

Omówmy najlepsze narzędzia AI do generowania wniosków, które mogą dostarczać przydatnych spostrzeżeń:

Tableau AI

za pośrednictwem Tableau AI

Tableau Pulse, generator wniosków oparty na generatywnej AI, pomaga analitykom danych zautomatyzować zadania, takie jak przygotowywanie i wizualizacja danych.

Dzięki solidnym zabezpieczeniom zapewnianym przez warstwę Einstein Trust Layer masz pewność, że Twoje dane pozostaną bezpieczne i prywatne. Możesz również korzystać ze spersonalizowanych analiz, które w naturalny sposób wpisują się w Twój cykl pracy.

Najważniejsze funkcje Tableau AI

Opisz obliczenia związane z przygotowaniem danych przy użyciu podpowiedzi w języku naturalnym

Skorzystaj z sugerowanych pytań użytkowników, aby rozpocząć eksplorację danych

Ograniczenia Tableau AI

Niektórzy użytkownicy zgłaszają, że duże zbiory danych mogą powodować problemy z wydajnością

Niejasne komunikaty o błędach często wymagają od użytkowników ponownego tworzenia raportów i źródeł danych

Ceny Tableau AI /AI

Niestandardowe ceny dostosowane do indywidualnych potrzeb

Qlik

Qlik przekształca surowe dane w przydatne wnioski, pomagając analitykom skupić się na rozwiązywaniu problemów biznesowych zamiast na ręcznej pracy. Dzięki funkcjom generatywnej sztucznej inteligencji zapewnia wnioski w języku naturalnym oraz odpowiedzi na pytania oparte na najnowszych danych. To sprytny sposób na szybkie uzyskanie trafnych odpowiedzi i zrozumienie złożonych danych przy użyciu technologii sztucznej inteligencji oraz przetwarzania języka naturalnego.

Najważniejsze funkcje Qlik

Twórz wizualizacje w czasie rzeczywistym, prognozy i podsumowania, zadając pytania w języku naturalnym

Twórz raporty, korzystając z gotowych szablonów raportów do raportowania bez konieczności pisania kodu

Ograniczenia Qlik

Platforma działa wolno podczas przetwarzania dużych zbiorów danych

Przygotowanie danych może stać się skomplikowane w przypadku danych nieustrukturyzowanych

Ceny Qlik

Standard: 825 USD/miesiąc

Premium: 2500 USD/miesiąc

Enterprise: Ceny niestandardowe

Inne wzmianki

IBM Watsonx Analytics

Watsonx to oparta na chmurze platforma generatywnej sztucznej inteligencji firmy IBM, która oferuje studio do tworzenia modeli AI, magazyn danych do zarządzania informacjami oraz zestaw narzędzi zapewniających płynne działanie całego systemu.

Obsługuje różne modele LLM, w tym własny model IBM, Granite. Jedną z wyróżniających się funkcji jest jego elastyczność. Watsonx pozwala firmom dostosowywać modele AI do swoich potrzeb i trenować je na własnych danych.

Power BI

W Power BI funkcja AI Insights pozwala korzystać z wstępnie wytrenowanych algorytmów sztucznej inteligencji, aby ułatwić przygotowywanie danych. Dzięki usłudze Azure Machine Learning możesz tworzyć, trenować i wdrażać modele uczenia maszynowego bezpośrednio w Power BI. Oznacza to, że może ona przewidywać trendy i ryzyko na podstawie danych historycznych. Na przykład może pomóc w wykryciu, kiedy sprzęt w fabryce może ulec awarii, dzięki czemu konserwację można zaplanować z wyprzedzeniem.

Przykłady generatywnej AI w tłumaczeniach i lokalizacji

Tłumacze oparte na AI mogą szybko przetłumaczyć teksty na wybrany przez Ciebie język. To tak, jakbyś miał przy sobie przewodnika, który wyjaśnia kontekst w różnych językach. Oto kilka przykładów:

DeepL

za pośrednictwem DeepL

DeepL to narzędzie tłumaczeniowe oparte na AI, które z łatwością tłumaczy zawartość na ponad 30 języków, zapewniając precyzję na poziomie ludzkim. Możesz również dostosowywać słowniki, aby zachować unikalną terminologię Twojej firmy, zapewniając spójność całej zawartości.

Najważniejsze funkcje DeepL

Przetłumacz cały plik, zachowując oryginalny format

Zmień styl i ton przetłumaczonych tekstów, aby dostosować je do odbiorców i zachować spójność

Ograniczenia DeepL

Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemy z prywatnością w przypadku wrażliwych i poufnych tekstów

Ceny DeepL

Free

DeepL Pro Starter: 8,74 USD/miesiąc na użytkownika Advanced: 28,74 USD/miesiąc na użytkownika Ultimate: 57,49 USD/miesiąc na użytkownika Enterprise: Niestandardowe ceny

Pakiet startowy: 8,74 USD miesięcznie na użytkownika

Zaawansowany: 28,74 USD miesięcznie na użytkownika

Pakiet Ultimate: 57,49 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Pakiet startowy: 8,74 USD miesięcznie na użytkownika

Zaawansowany: 28,74 USD miesięcznie na użytkownika

Pakiet Ultimate: 57,49 USD miesięcznie za użytkownika

Enterprise: Ceny niestandardowe

Tłumacz Google

za pośrednictwem Tłumacza Google

Tłumacz Google przełamuje bariery językowe i zapewnia Ci połączenie z różnymi ludźmi, miejscami i kulturami. Tłumaczy teksty w prawie 110 językach, pomagając Ci komunikować się w różnych językach. Wystarczy skierować aparat na tekst, aby natychmiast go przetłumaczyć, lub pobrać język, aby tłumaczyć w trybie offline.

Najważniejsze funkcje Tłumacza Google

Tłumacz teksty, mowę, strony internetowe, a nawet obrazy na wybrany język

Zapisz tłumaczenia, aby mieć do nich dostęp później

Ograniczenia Tłumacza Google

Narzędzie to może czasami przeoczyć subtelne niuanse i odniesienia kulturowe

Ceny Google Translate

Free to use

Inne wzmianki

Tłumacz Microsoft

Microsoft Translator pomaga tłumaczyć czaty, rozmowy, mowę, obrazy, a nawet interakcje w dużych grupach. Doskonale nadaje się do przekształcania codziennej komunikacji w rozmowy tłumaczone w czasie rzeczywistym, zwłaszcza w rozmowach jeden na jeden z osobą posługującą się innym językiem.

iTranslate

iTranslate pomaga czytać, pisać i komunikować się w ponad 100 językach. Tłumacz tekst lub mowę na popularne języki albo użyj aparatu, aby zeskanować i natychmiast przetłumaczyć zawartość. Aplikacja przechowuje również historię tłumaczeń i pozwala zapisywać ulubione.

