RAPID vs RACI: Która struktura odpowiada potrzebom projektu?

Wyczyszczone procesy decyzyjne oraz dobrze zdefiniowane role i obowiązki mogą przyczynić się do sukcesu lub porażki projektu. Jednak wiele Teams boryka się z problemem jasności ról.

Badanie Gallupa wykazało, że tylko 45% pracowników wie, czego się od nich oczekuje!

W tym miejscu z pomocą przychodzą ramy takie jak RAPID i RACI - pomagają one jasno zdefiniować role i zapewnić podejmowanie decyzji w odpowiednim czasie, aby posuwać projekty do przodu.

Obie struktury mogą wydawać się podobne, ale mają zastosowanie do różnych scenariuszy zarządzania projektami.

Niniejszy artykuł analizuje RAPID i RACI, przedstawia ich mocne strony i pomaga zdecydować, która metoda zwiększy przejrzystość i odpowiedzialność w projektach. Ponadto pokażemy, w jaki sposób narzędzia takie jak ClickUp może pomóc we wdrożeniu ich obu w przepływie pracy.

Co to jest RAPID?

RAPID to struktura decyzyjna odpowiednia dla złożonych scenariuszy projektów, które angażują wielu interesariuszy. Jego celem jest wyeliminowanie jednego z najbardziej frustrujących aspektów każdego projektu: zamieszania co do tego, kto podejmuje ostateczną decyzję.

W tej strukturze decydent ponosi ostateczną odpowiedzialność za wybór sposobu działania w oparciu o zalecenia i dane wejściowe.

Funkcje RAPID

Przeanalizujmy kluczowe funkcje struktury RAPID i sposób, w jaki przyczyniają się one do szybkiego podejmowania decyzji i osiągania wyników w każdej organizacji.

Wyczyszczone role

Ramy RAPID wyjaśniają role poprzez przypisanie odrębnych obowiązków pięciu kluczowym osobom lub grupom, jak poniżej.

Zalecanie: Proponowanie dobrze zbadanych rozwiązań poprzez gromadzenie danych i analizowanie wkładu interesariuszy w celu zasugerowania najlepszego sposobu działania

Proponowanie dobrze zbadanych rozwiązań poprzez gromadzenie danych i analizowanie wkładu interesariuszy w celu zasugerowania najlepszego sposobu działania Zatwierdzanie: Upewnianie się, że kluczowi interesariusze zatwierdzają lub odrzucają proponowany plan, dostosowując decyzje i unikając sprzeciwów w ostatniej chwili, z prawem do wetowania lub negocjowania zmian

Upewnianie się, że kluczowi interesariusze zatwierdzają lub odrzucają proponowany plan, dostosowując decyzje i unikając sprzeciwów w ostatniej chwili, z prawem do wetowania lub negocjowania zmian Wykonywanie: Wykonywanie planu działania po podjęciu decyzji, zapewniając płynne wdrożenie zleconych działań

Wykonywanie planu działania po podjęciu decyzji, zapewniając płynne wdrożenie zleconych działań Wkład: dostarczanie informacji zwrotnych i kluczowych danych od interesariuszy lub ekspertów w celu udoskonalenia rekomendacji i uwzględnienia wszystkich perspektyw

dostarczanie informacji zwrotnych i kluczowych danych od interesariuszy lub ekspertów w celu udoskonalenia rekomendacji i uwzględnienia wszystkich perspektyw Podejmowanie decyzji: Posiadanie ostatecznego autorytetu, podejmowanie decyzji po zapoznaniu się z zaleceniami i zapewnienie zgodności z celami organizacyjnymi

przykład:

Załóżmy, że firma produkcyjna decyduje się wdrożyć inicjatywę zrównoważonego rozwoju, aby zmniejszyć swój ślad środowiskowy.

Menedżer ds. zrównoważonego rozwoju (Recommend) przeprowadza badania na temat praktyk przyjaznych dla środowiska i proponuje plan zmniejszenia ilości odpadów i poprawy wydajności energetycznej w całym procesie produkcyjnym.

Kierownik operacyjny i szef marketingu (Wejście) oceniają wykonalność techniczną i analizują, w jaki sposób jest ona zgodna z trendami rynkowymi, udoskonalając inicjatywę.

Dyrektor finansowy (zgoda) sprawdza budżet inicjatywy i zatwierdza finansowanie po dokonaniu niezbędnych korekt.

Po dostosowaniu, CEO (Decide) zatwierdza inicjatywę, a zespół operacyjny (Perform) wdraża nowe praktyki i monitoruje postępy.

Ten wspólny wysiłek pokazuje, jak jasno zdefiniowane role ułatwiają wpływowe inicjatywy CSR, które przynoszą korzyści organizacji i społeczności.

Zwiększona otwartość

Ramy RAPID promują przejrzystość poprzez określenie, kto jest odpowiedzialny za każdy krok procesu decyzyjnego. Ta jasność pozwala członkom Teams na bardziej skuteczne współdziałanie, unikanie nieporozumień i zmniejszenie niepewności co do roli.

Zwiększona wydajność

Model RAPID upraszcza i zwiększa wydajność procesu decyzyjnego poprzez wyznaczenie odrębnych ról. Umożliwia on firmom szybkie reagowanie na problemy bez uszczerbku dla jakości dokonywanych wyborów. Model promuje szybkie podejmowanie decyzji, podkreślając, że dobrze wykonana decyzja jest często lepsza niż bezbłędna decyzja, która jest opóźniona.

Adaptacyjność

Model ten można dostosować do różnych kontekstów organizacyjnych, zarówno strategicznych, jak i operacyjnych. Jest to szczególnie pomocne przy podejmowaniu skomplikowanych decyzji, które wymagają informacji zwrotnej od kilku stron.

Podejście oparte na współpracy

RAPID wspiera ustawienie oparte na współpracy, w którym wszystkie istotne zainteresowane strony uczestniczą w procesie podejmowania decyzji. Ponieważ wierzą, że ich opinie mają wartość i są wysłuchiwane przy określaniu wyników, interesariusze mogą być bardziej skłonni do wsparcia tej inkluzywności.

Unikanie myślenia grupowego

Dzięki jasno wyczyszczonym rolom, ramy RAPID promują różnorodne punkty widzenia, zmniejszając prawdopodobieństwo myślenia grupowego. Pozwala na odmienne widoki i staranną ocenę dostępnych opcji przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Ramy RAPID zmniejszają niejednoznaczność, zapewniając, że właściwe osoby angażują się w projekt we właściwym czasie. Takie podejście sprzyja odpowiedzialności, ostatecznie prowadząc do lepszych decyzji.

Czym jest RACI? RACI jest strukturą opartą na matrycy używana do przypisywania i wyjaśniania ról i obowiązków w ramach projektu lub procesu.

Zapobiega to nieporozumieniom, utrzymuje porządek w projekcie i umożliwia zespołowi dotrzymanie terminów.

Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużych, wielofunkcyjnych teamów, w których różne działy muszą ze sobą współpracować.

Funkcje RACI

Przyjrzyjmy się kluczowym funkcjom matrycy przypisywania odpowiedzialności RACI i temu, w jaki sposób zwiększają one przejrzystość i odpowiedzialność w zarządzaniu projektami.

Klasyfikacja ról

Czy kiedykolwiek brałeś udział w projekcie, w którym nie byłeś do końca pewien, kto ma co zrobić - lub, co gorsza, wszyscy myśleli, że to ty się tym zajmujesz?

Klasyfikacja ról w ramach RACI pomaga zdefiniować role w projekcie i wyjaśnić konkretne obowiązki bez nakładania się.

Odpowiedzialni: Ci, którzy wykonują pracę i zapewniają, że zadania zostaną zakończone

Ci, którzy wykonują pracę i zapewniają, że zadania zostaną zakończone Odpowiedzialni: Ci, którzy zapewniają, że zadania są zakończone prawidłowo i na czas. Stanowią oni ostateczny autorytet dla powodzenia lub porażki projektu

Ci, którzy zapewniają, że zadania są zakończone prawidłowo i na czas. Stanowią oni ostateczny autorytet dla powodzenia lub porażki projektu Konsultowani: Obejmuje to kluczowych interesariuszy lub ekspertów, których opinie pomagają kształtować projekt przed podjęciem decyzji bez bezpośredniego wykonywania pracy

Obejmuje to kluczowych interesariuszy lub ekspertów, których opinie pomagają kształtować projekt przed podjęciem decyzji bez bezpośredniego wykonywania pracy Poinformowani: Obejmuje to każdego, kto potrzebuje aktualizacji, ale nie jest zaangażowany w podejmowanie decyzji lub realizację

przykład:

Przyjrzyjmy się zespołowi marketingowemu w firmie produkującej dobra konsumpcyjne rozpoczynającej nową kampanię reklamową. Matryca RACI dla tego projektu obejmuje:

Grafik i copywriter (Odpowiedzialny), którzy tworzą materiały reklamowe

Menedżer ds. marketingu (Odpowiedzialny), który nadzoruje kampanię i zapewnia jej zgodność z celami marki

Zespół sprzedaży (konsultowany), który dostarcza informacje na temat preferencji klientów i trendów rynkowych

Dział finansowy (informowany), który dostosowuje alokacje budżetowe i wydatki związane z kampanią

Koncentracja na odpowiedzialności

RACI kładzie nacisk na odpowiedzialność, zapewniając, że dla każdego zadania istnieje wyraźnie odpowiedzialna osoba. Takie podejście pomaga usprawnić podejmowanie decyzji i wyjaśnia własność.

Uproszczenie złożonych procesów

RACI może uprościć złożone projekty, dzieląc zadania na możliwe do zarządzania części. Proces ten jasno określa, kto jest odpowiedzialny za każdą część, co może być szczególnie korzystne w przypadku dużych teamów lub organizacji.

Elastyczność między teamami

RACI jest elastyczny i może być stosowany w różnych projektach i teamach, niezależnie od ich wielkości czy branży. Z tego powodu RACI jest wszechstronnym narzędziem dla Teams w wielu różnych kontekstach organizacyjnych.

Nacisk na konsultacje

Podczas gdy RACI określa, z kim należy się konsultować, wyraźnie określa różnicę między byciem konsultowanym (osoby, których wkład jest cenny) a byciem informowanym (osoby, które są po prostu aktualizowane). Takie podejście zapewnia wyczyszczone ścieżki komunikacji.

RAPID vs RACI: Porównanie funkcji

Porównanie RACI i RAPID może pomóc w wyborze struktury, która pomoże zespołowi działać szybciej, komunikować się w jasny sposób i uzyskiwać lepsze wyniki.

Podczas gdy RAPID jest nastawiony na autorytet w podejmowaniu decyzji, RACI jest bardziej nastawiony na własność zadania.

RACI dzieli obowiązki w oparciu o zaangażowanie w zadania; RAPID kategoryzuje role w oparciu o ich rolę w procesie decyzyjnym.

Oto szybkie porównanie, aby uchwycić różnice.

Funkcja RAPID RACI Szybkie podejmowanie decyzji Tak Nie Odpowiedzialność za zadanie Nie Tak jasność decyzji Tak Nie Zespoły o różnych funkcjach Nie Tak Zaangażowanie ostatecznego decydenta Tak Nie jasność roli na poziomie zadania Nie Tak niższy, konsultacyjny proces Nie Tak

Przeanalizujmy szczegółowo, jak RAPID i RACI układają się w stosy, abyś mógł wybrać ten, który pasuje do unikalnych potrzeb Twojego projektu:

Podejmowanie decyzji a przejrzystość zadań

RAPID jest właściwym wyborem, jeśli chcesz wyraźnej własności uprawnień decyzyjnych. Posiadanie konkretnej osoby odgrywającej rolę "Decydenta" eliminuje zamieszanie związane z tym, kto podejmuje decyzje. Pozostałe role również mają jasno określone role i obowiązki. W przypadku wprowadzania na rynek produktów o wysokiej stawce, RAPID pomaga zespołowi dokonywać szybkich wyborów.

Z drugiej strony, RACI koncentruje się na jasności zadań w kontekście zespołu, a nie na głównych decyzjach organizacyjnych. W złożonych projektach z wieloma ruchomymi częściami, RACI przypisuje jasne role, aby uniknąć nakładania się, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla większych zespołów wielofunkcyjnych. Korzystanie z Szablony RACI pomaga zdefiniować role dla każdego członka, zapewniając, że wszyscy są zgodni.

Szybkość vs. współpraca

RAPID umożliwia szybkie podejmowanie decyzji poprzez przypisanie określonych ról, takich jak Zalecaj i Decyduj, zapewniając zaangażowanie właściwych osób w razie potrzeby. Zmniejsza to opóźnienia, eliminuje niekończące się debaty i przyspiesza realizację. W przypadku napiętych terminów RAPID zapewnia wsparcie dla szybkie śledzenie w zarządzaniu projektami pomagając zespołowi w ustalaniu priorytetów krytycznych zadań bez niepotrzebnych przestojów.

RACI kładzie jednak nacisk na współpracę, informując wszystkich, niezależnie od tego, czy są bezpośrednio odpowiedzialni, czy tylko potrzebują aktualizacji. W przypadku projektów obejmujących wiele działów lub interesariuszy, RACI zapewnia przejrzystość i zgodność bez zamieszania.

Odpowiedzialność: Kto jest naprawdę odpowiedzialny?

W RAPID odpowiedzialność jest jasna. Osoby z rolą Decide mają ostateczny głos. Ta odpowiedzialność za decyzje jest niezbędna dla zapewnienia wydajności pracowników , ponieważ pozwala pracownikom skupić się na wynikach zamiast kwestionować, kto jest odpowiedzialny.

RACI oferuje bardziej zniuansowane podejście do odpowiedzialności poprzez rozróżnienie między rolą Odpowiedzialnego (wykonującego zadanie) i Odpowiedzialnego (nadzorującego powodzenie projektu). Ramy te są idealne dla projektów obejmujących wiele teamów, zapewniając jednocześnie osobę odpowiedzialną za nadzór.

Zapewnia szybsze podejmowanie decyzji i wyczyszczoną odpowiedzialność, Alternatywy RACI takie jak DACI lub RAPID mogą być bardziej odpowiednie.

Obie struktury zwiększają wydajność zespołu, ale wybór zależy od jego potrzeb. Wybierz RAPID, jeśli potrzebujesz szybkości i jasności decyzji, a wybierz RACI dla ustrukturyzowanego oddelegowania zadań i współpracy.

Najlepsze przypadki użycia dla RAPID i RACI

Decyzja o tym, kiedy użyć RAPID lub RACI, nie jest prostym, technicznym wyborem. Wpływ na to ma struktura i wielkość organizacji oraz zespołu, charakter projektu i związane z nim terminy. Najlepszym wyborem jest taki, który pozwala utrzymać projekt na właściwym torze, zapewnia dostosowanie zespołu i zapobiega pominięciu szczegółów.

Przyjrzyjmy się najlepszym scenariuszom korzystania z każdego frameworka. Podzielimy się również przykładami firm, które wdrożyły te frameworki i odniosły w nich powodzenie Platforma do zarządzania projektami ClickUp .

Kiedy używać RAPID

Znasz to uczucie, gdy decyzje są opóźnione, ale termin zbliża się wielkimi krokami? Właśnie wtedy RAPID błyszczy. Został stworzony dla Teams, które potrzebują szybkości, jasności i działania i nie mogą sobie pozwolić na utknięcie w niekończącej się pętli.

Wprowadzanie produktów na rynek

Czas jest wszystkim w procesie wprowadzania produktu na rynek. Skorzystaj z tej struktury, gdy trzeba podjąć szybkie decyzje, aby pokonać konkurencję.

Na przykład, łącząc RAPID z matrycą zarządzania czasem może pomóc Teams w ustalaniu priorytetów zadań i przydzielaniu czasu na decyzje o wysokim priorytecie przy jednoczesnym utrzymaniu tempa uruchamiania

Pamiętam, jak na początku 2021 roku próbowaliśmy wprowadzić na rynek całą masę produktów. Nie dotrzymywaliśmy terminów, mieliśmy problemy. Ludzie się nie komunikowali. Nie wiedzieliśmy, kto powinien podejmować decyzje. Zatrudniliśmy kilka inteligentnych osób, ale powiedziałbym, że ClickUp był swego rodzaju kręgosłupem dla działania firmy, szczególnie dla świetnych cykli pracy

Zel Crampton, CEO, Diggs

Zarządzanie kryzysowe

Gdy Twoja firma staje w obliczu koszmaru PR lub nieoczekiwanego problemu z wydajnością, który dotyczy większości użytkowników - RAPID zapewnia szybką reakcję. Strategie zarządzania czasem mają kluczowe znaczenie w sytuacjach wysokiej presji, aby uniknąć opóźnień i utrzymać wszystkich na swoich zadaniach, zapobiegając powstawaniu wąskich gardeł.

Decyzje wysokiego szczebla

Gdy stawka jest wysoka, RAPID zapewnia, że nie ma wątpliwości co do tego, kto podejmuje ostateczną decyzję. Jest to idealne rozwiązanie do podejmowania decyzji na szczeblu kierowniczym, gdzie strategia musi zostać szybko ustawiona. Studium przypadku: ClickUp 🤝 V4 Company ClickUp pomógł firmie V4 Company usprawnić proces podejmowania decyzji na szczeblu kierowniczym, dostarczając narzędzia zapewniające widoczność w czasie rzeczywistym, ocenę obciążenia pracą i usprawnioną komunikację z klientem.

Korzystając z funkcji takich jak pulpity i automatyzacja w ClickUp, firma V4 była w stanie ograniczyć chaos operacyjny i zapewnić widoczność obciążeń pracą na wysokim poziomie, umożliwiając kierownictwu szybkie i pewne podejmowanie strategicznych decyzji. Takie ustawienia zapewniły przejrzystość obowiązków i sprawiły, że projekty klientów były przejrzyste i wydajne.

Kiedy używać RACI

Jeśli twój projekt przypomina grę w "kto ma co zrobić?", RACI jest tutaj, aby zapewnić jasność. Jest to idealne rozwiązanie dla wielofunkcyjnych Teams i projektów, w których zadania muszą być podzielone i pokonane - bez żadnych nieporozumień.

Projekty wielofunkcyjne

RACI jest idealnym rozwiązaniem dla projektów obejmujących wiele teamów, w których obowiązki mogą się rozmyć dzięki jasnemu określeniu, kto jest odpowiedzialny, rozliczany, konsultowany i informowany. Korzystanie z RACI wraz z plan wydajności pomoże Twojemu zespołowi ustalić priorytety zadań i śledzić, kto czym się zajmuje, zapewniając, że projekt pozostanie na właściwym kursie, a terminy zostaną dotrzymane.

Na przykład, Pokrywy używane ClickUp aby poprawić współpracę i usprawnić komunikację między zespołami, dzięki czemu ich cotygodniowe spotkania są o 66% bardziej wydajne i pozwalają zaoszczędzić ponad 100 godzin. Przejrzystość ról pomaga zespołom pozostać w zgodzie i zapewnia, że nic nie zostanie przeoczone.

Projekty długoterminowe

Duże, trwające projekty mogą łatwo stracić impet, ale nie z RACI. Odpowiedzialność może z czasem słabnąć, zwłaszcza w projektach długoterminowych, w których niektórzy członkowie zespołu mogą czuć się mniej bezpośrednio połączeni z codziennymi zadaniami. Model RACI wyznacza jedną osobę odpowiedzialną za każde zadanie lub fazę.

Co więcej, poprzez konsekwentne sprawdzanie, kto jest odpowiedzialny za każde zadanie, zarządzanie projektami może zidentyfikować potencjalne przeszkody i dostosować zasoby lub obowiązki, zanim staną się one krytycznymi problemami.

teraz, gdy mamy ClickUp, nie robimy w kółko tego samego i nie jesteśmy > zdezorientowani co do tego, kto jest za co odpowiedzialny

nie mamy wątpliwości, kto jest odpowiedzialny za który projekt. Widzimy, kto nim kieruje, podzielić go na pod-zadania i każdy może zobaczyć swoje obowiązki.

Lewis Norwood, dyrektor ds. relacji z klientami, Pharmacy Mentor

Zgodność i projekty regulacyjne

Czy masz do zrobienia projekt, w którym zgodność z przepisami ma kluczowe znaczenie? RACI zapewnia, że każdy szczegół jest obsługiwany w sposób odpowiedzialny. Oto jak to zrobić:

Zdefiniowana własność : Z rolami dla osób odpowiedzialnych i rozliczanych, RACI zapewnia, że ktoś jest odpowiedzialny za każdy wymóg zgodności

: Z rolami dla osób odpowiedzialnych i rozliczanych, RACI zapewnia, że ktoś jest odpowiedzialny za każdy wymóg zgodności Konsultowani eksperci : Członkowie Teams w roli Konsultanta mogą zapewnić specjalistyczną wiedzę z zakresu zgodności

: Członkowie Teams w roli Konsultanta mogą zapewnić specjalistyczną wiedzę z zakresu zgodności Wyczyszczona komunikacja: Poinformowani członkowie Teams są na bieżąco, co pomaga zapewnić przestrzeganie procedur zgodności na każdym poziomie

Zarówno RAPID, jak i RACI są dostawcami porządku w chaosie, ale ich prawdziwa skuteczność leży w wyborze odpowiednich ram dla Twojego zespołu. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz szybkiego podejmowania decyzji, czy jasnego oddelegowania zadań, te ramy - wraz z ClickUp - zapewnią Ci powodzenie.

Jak wdrożyć metody planowania RAPID i RACI

Masz już swoje ramy. Porozmawiajmy teraz o wprowadzeniu ich w życie w projekcie - bez bólu głowy. Dzięki rozbudowanym funkcjom zarządzania zadaniami i współpracy oraz szablonom, ClickUp sprawia, że wdrażanie ram RAPID i RACI jest dziecinnie proste.

Wdrażanie RAPID z ClickUp

Gdy decyzje są opóźnione, RAPID jest strukturą, która może pomóc przywrócić tempo i utrzymać wszystkich w zgodzie. Oto jak funkcje ClickUp ułatwiają wdrażanie RAPID.

Ustaw plany działania w ruchu

Załóżmy, że Twój zespół przygotowuje się do dużej premiery produktu. Korzystając z Szablon planu działania ClickUp możesz przypisać role RAPID, takie jak Recommend do zespołu ds. produktu, Input do marketingu i Decide do kierownika projektu.

Zapewnia to płynny przepływ decyzji i sprawia, że żadne zadanie ani rola nie pozostają niejasne. The Metoda planowania RAPID pozwala utrzymać zespół na właściwym torze dzięki jasnemu określeniu, kto jest odpowiedzialny za każdą scenę procesu decyzyjnego, co pozwala zachować kontrolę nad szeroko zakrojonymi celami nawet w szybko zmieniającym się środowisku.

Szablon planu działania ClickUp

Oto, w jaki sposób przyniesie Ci to korzyści:

Przypisuj role RAPID w ramach każdego zadania, zapewniając płynny przepływ zaleceń, danych wejściowych i decyzji

Zarządzanie pilnymi projektami, zapewniając szybkie i trafne podejmowanie decyzji

Utrzymanie wszystkich członków zespołu w zgodzie i skupienie się na tym, co ma być zrobione, minimalizując opóźnienia i nieporozumienia

Zmieniaj lub aktualizuj role w czasie rzeczywistym, jeśli projekt wymaga zmiany lub ewolucji

Polegaj na kompleksowym zarządzaniu zadaniami Zarządzanie zadaniami ClickUp pomaga przypisać określone role RAPID w ramach każdego zadania. Na przykład, jeśli zespół ds. produktu zaleca aktualizację funkcji, zespół ds. rozwoju dostarcza dane wejściowe, a CTO podejmuje ostateczną decyzję.

Można utworzyć Pola niestandardowe w zadaniach ClickUp, aby określić te role RAPID dla każdego członka zespołu. Zapewnia to przejrzystą wizualną reprezentację tego, kto jest za co odpowiedzialny.

Użyj zadań ClickUp, aby przypisać określone role RAPID do każdego zadania, usprawniając współpracę i podejmowanie decyzji w zespole

Każdy członek może używać Komentarze do zadania do omawiania propozycji, zbierania opinii i dostarczania informacji zwrotnych. Wbudowane powiadomienia i @wzmianki informują członków zespołu o aktualizacjach i decyzjach.

Można nawet tworzyć szablony wielokrotnego użytku szablony planów działania ze wstępnie przypisanymi rolami RAPID w celu usprawnienia danych powstania nowych zadań i utrzymania spójności.

Dzięki zadaniom ClickUp i przejrzystości ról nie ma opóźnień w uzyskiwaniu odpowiednich zatwierdzeń lub informacji zwrotnych.

Integracja z innymi narzędziami

RAPID często wymaga danych wejściowych z wielu źródeł. Dzięki ClickUp możesz zintegrować swoje ulubione narzędzia (Slack, Google Drive i inne) bezpośrednio z platformą.

Potrzebujesz opinii od innego działu lub zewnętrznego interesariusza? Przeciągnij spostrzeżenia, pliki i dane z różnych platform, a wszystko to w ClickUp. Centralizuje to proces podejmowania decyzji, zapewniając, że wszystkie niezbędne dane wejściowe znajdują się w jednym miejscu, oszczędzając czas i zmniejszając potrzebę korzystania z różnych systemów.

Wdrażanie RACI z ClickUp

Jeśli Twój projekt obejmuje wiele Teamsów, RACI jest idealną strukturą do definiowania ról i obowiązków. Oto jak ustawić wielofunkcyjne projekty za pomocą ClickUp:

Wyczyszczone role

Przypisywanie ról przy użyciu Cele ClickUp i listy zadań pomagają wszystkim wiedzieć:

Kto jest odpowiedzialny za fazę rozwoju

za fazę rozwoju Kto jest odpowiedzialny za nadzorowanie projektu

za nadzorowanie projektu Z kim należy się konsultować w celu uzyskania wglądu (np. marketing lub obsługa klienta)

w celu uzyskania wglądu (np. marketing lub obsługa klienta) Kto musi być informowany o postępach (np. kadra zarządzająca)

o postępach (np. kadra zarządzająca) Koniec z gonitwą za zatwierdzeniami lub zastanawianiem się, kto powinien być informowany o aktualizacjach

Śledź i osiągaj cele swojego zespołu bez wysiłku dzięki ClickUp Goals

Dodatkowo, używając szablony ustawienia celów teams mogą łatwo ustawić jasne cele i śledzić swoje postępy, zapewniając, że wszyscy są zgodni i pracują nad tymi samymi wynikami.

Ustaw oś czasu

Załóżmy, że zarządzasz długoterminowym projektem z wieloma kamieniami milowymi, takimi jak kampania marketingowa marki. Użyj Widok wykresu Gantta w ClickUp aby zapewnić kompleksowy widok osi czasu i obowiązków w projekcie oraz upewnić się, że każdy członek zespołu zna swoje terminy w oparciu o swoją rolę w ramach RACI.

Wyraźnie nakreśl oś czasu i obowiązki w projekcie, zobacz, jak zadania międzyfunkcyjne są ze sobą powiązane i zidentyfikuj potencjalne wąskie gardła za pomocą widoku wykresu Gantta w ClickUp

Zespół projektowy wie dokładnie, kiedy przesłać projekty, marketing jest świadomy, kiedy rozpocząć tworzenie kopii, a kierownictwo jest informowane o ogólnych postępach - wszystko zgodnie z harmonogramem projektu. Takie podejście zwiększa również zarządzanie projektami w czasie zapewniając, że wszystkie zadania zostaną zakończone sprawnie i na czas.

Wykorzystaj szablon planowania RACI

Chcesz, aby wdrożenie RACI było jeszcze łatwiejsze? Szablon Szablon do planowania RACI ClickUp został zaprojektowany, aby pomóc Ci podzielić obowiązki zespołu od pierwszego dnia. Jest idealny do zapewnienia, że wszyscy są na tej samej stronie, bez względu na to, jak złożony jest projekt.

Szablon RACI do planowania ClickUp

Oto, jakie korzyści przyniesie Ci ten szablon:

Przypisywanie ról - odpowiedzialnego, odpowiedzialnego, konsultowanego i informowanego - do każdego zadania, upewniając się, że nie nakładają się one na siebie ani nie są mylone

Używanie go w projektach wielofunkcyjnych, w których wiele działów (np. marketing, projektowanie, sprzedaż) musi współpracować, upewniając się, że każdy zna swoją rolę

Łatwe śledzenie, kto jest za co odpowiedzialny i dokonywanie aktualizacji w czasie rzeczywistym w miarę postępu zadań lub zmiany członków zespołu

Pozostań w zgodzie z celami projektu, upewniając się, że zadania są zakończone przez właściwe osoby we właściwym czasie

Nadaj jasność projektom swojego teamu

Pod koniec dnia zarządzanie projektem bez jasno określonych ról i szybkich decyzji może przypominać hodowanie kotów. Teams takie jak RAPID i RACI zapewniają przejrzystość, pozwalając zespołowi na pewny postęp.

RAPID przyspiesza podejmowanie decyzji, zapewniając zaangażowanie właściwych osób bez zbędnych opóźnień. Z kolei RACI jest idealny dla dużych, wielofunkcyjnych Teams. Dzięki temu każdy zna swoje obowiązki i wie, z kim się konsultować, co pozwala na zakończenie zadań bez opóźnień.

Dzięki ClickUp wdrożenie tych ram jest łatwe. Oferuje on konfigurowalne szablony, współpracę w czasie rzeczywistym i płynną integrację, aby przekształcić chaos w przejrzystość.

Chcesz przekonać się, o ile sprawniej mogą przebiegać Twoje projekty? Zarejestruj się w ClickUp już dziś i poczuj różnicę!