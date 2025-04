Free Excel Inventory Templates for Efficient Tracking (Szablony inwentaryzacji Excel do efektywnego śledzenia)

Śledzenie stanów magazynowych może być zniechęcające, zwłaszcza dla firm zarządzających wieloma produktami i dostawcami. Ciągłe zmiany w poziomach zapasów mogą prowadzić do zamieszania, utraty możliwości sprzedaży i strat finansowych.

Bez zorganizowanego systemu śledzenie tego, co jest w magazynie i co wymaga uzupełnienia, może szybko wymknąć się spod kontroli.

Microsoft Excel oferuje rozwiązanie w zakresie bezpłatnych szablonów inwentaryzacji. Szablony te zapewniają ustrukturyzowane ramy do rejestrowania produktów, monitorowania ilości i zarządzania dostawcami. Ich wszechstronność sprawia, że są odpowiednie zarówno dla właścicieli małych firm, jak i dużych magazynów, umożliwiając niestandardowe dostosowanie do konkretnych potrzeb.

Zapoznajmy się z tymi wydajnymi i przyjaznymi dla użytkownika szablonami inwentaryzacji Excel, które pomagają w efektywnym zarządzaniu zapasami.

Co składa się na dobry szablon inwentaryzacji Excel?

Szablon inwentaryzacji Excel to wstępnie zaprojektowany arkusz kalkulacyjny, który pomaga skutecznie śledzić i zarządzać poziomami zapasów.

Podczas poszukiwania najlepszego szablony do zarządzania zapasami należy wziąć pod uwagę następujące kluczowe funkcje:

Przejrzystość: Szablon powinien mieć dobrze zorganizowany układ z wyraźnymi nagłówkami, sekcjami i kategoriami ułatwiającymi wprowadzanie i przeglądanie danych inwentaryzacyjnych

Szablon powinien mieć dobrze zorganizowany układ z wyraźnymi nagłówkami, sekcjami i kategoriami ułatwiającymi wprowadzanie i przeglądanie danych inwentaryzacyjnych Przyjazność dla użytkownika: Szablon powinien być intuicyjny, umożliwiając zespołowi łatwą nawigację - niezależnie od ich biegłości w programie Excel

Szablon powinien być intuicyjny, umożliwiając zespołowi łatwą nawigację - niezależnie od ich biegłości w programie Excel Automatyzacja: Powinien wspierać wbudowane formuły do obliczania sum, zmniejszając wysiłek ręczny i minimalizując błędy

Powinien wspierać wbudowane formuły do obliczania sum, zmniejszając wysiłek ręczny i minimalizując błędy Możliwość dostosowania: Dobry szablon arkusza kalkulacyjnego Excel do inwentaryzacji pozwala dodawać lub usuwać kolumny, włączać określone kategorie i stosować elementy brandingowe (takie jak logo i schematy kolorów) w celu dopasowania do konkretnych potrzeb biznesowych

Dobry szablon arkusza kalkulacyjnego Excel do inwentaryzacji pozwala dodawać lub usuwać kolumny, włączać określone kategorie i stosować elementy brandingowe (takie jak logo i schematy kolorów) w celu dopasowania do konkretnych potrzeb biznesowych Wizualna reprezentacja: Powinien zawierać wykresy lub grafy, które zapewniają szybki wgląd w poziomy zapasów i trendy

Powinien zawierać wykresy lub grafy, które zapewniają szybki wgląd w poziomy zapasów i trendy Funkcje współpracy: Szablon powinien umożliwiać wielu użytkownikom widok, edycję i udostępnianie go w czasie rzeczywistym, promując efektywną pracę zespołową

8 szablonów inwentaryzacji Excel dla codziennych wyzwań

Omówmy osiem najlepszych szablonów inwentaryzacyjnych Excel do efektywnego zarządzania zapasami:

1. Lista inwentaryzacyjna z szablonem podświetlania zamówień firmy Microsoft

przez Microsoft The Lista zapasów z szablonem podświetlania zamówień firmy Microsoft zapewnia prosty, ale skuteczny sposób monitorowania poziomu zapasów, śledzenia punktów zmiany kolejności i upewniania się, że masz niezbędne elementy w magazynie.

Szablon jest wyposażony w kolumny takie jak ID zapasów, nazwa, opis, cena jednostkowa, ilość w magazynie i całkowita wartość zapasów. Funkcja formatowania warunkowego automatycznie podświetla elementy, które wymagają ponownego zamówienia. Jeśli zapas popularnego elementu spadnie poniżej ustawionego poziomu, zostanie on natychmiast oznaczony, aby można było go uzupełnić przed wyczerpaniem.

Idealny dla: Właścicieli sklepów detalicznych, którzy muszą monitorować poziom zapasów i szybko zmieniać kolejność szybko sprzedających się elementów, aby zapobiec ich wyczerpaniu.

Pobierz ten szablon

2. Szablon inwentaryzacji majątku osobistego firmy Microsoft

przez Microsoft Microsoft Szablon inwentaryzacji majątku osobistego pozwala na szybki przegląd finansów osobistych - bez konieczności przeszukiwania niekończących się arkuszy kalkulacyjnych.

Możesz wprowadzić różne kategorie aktywów, takie jak 401(k), obligacje, oszczędności, akcje, a nawet aktywa fizyczne, takie jak samochód i dom, wraz z ich wartościami. Wbudowany wykres słupkowy zamienia dane w przejrzystą wizualizację, pokazując, które kategorie aktywów dominują w portfolio.

Szablon jest w pełni konfigurowalny - możesz dostosować tekst, kolory, obrazy i styl wykresu do swoich preferencji.

Idealny dla: Osób, które chcą skatalogować i ocenić swoje aktywa, aby zrozumieć swoje portfolio finansowe.

Pobierz ten szablon

3. Szablon inwentaryzacji magazynu firmy Microsoft

przez Microsoft The Szablon inwentaryzacji magazynu firmy Microsoft pozwala zobaczyć wszystko, co dzieje się w magazynie. Organizuje zapasy według opisów elementów, numerów jednostek magazynowych (SKU) i określonych lokalizacji pojemników.

Kluczowe funkcje obejmują:

Obliczanie całkowitej wartości zapasów : Natychmiastowy podgląd całkowitej wartości zapasów

: Natychmiastowy podgląd całkowitej wartości zapasów Lokalizacja i organizacja pojemników : Dzięki nim można szybko wskazać lokalizację przechowywania elementów, utrzymując podłogę magazynu wolną od bałaganu

: Dzięki nim można szybko wskazać lokalizację przechowywania elementów, utrzymując podłogę magazynu wolną od bałaganu Alerty ponownego zamawiania : Szablon oznacza elementy do ponownego zamówienia, eliminując zgadywanie i zapewniając, że bestsellery są zawsze w magazynie

: Szablon oznacza elementy do ponownego zamówienia, eliminując zgadywanie i zapewniając, że bestsellery są zawsze w magazynie Drukowanie listy wyboru: Możesz wydrukować listę wyboru bezpośrednio z programu Excel. Daje to Twojemu zespołowi jasny przewodnik po tym, co wybrać i gdzie to znaleźć podczas przygotowywania zamówień

Idealny dla: Kierowników magazynów w handlu detalicznym lub e-commerce, którzy muszą śledzić poziom zapasów w celu dokładnej i terminowej realizacji zamówień.

Pobierz ten szablon

4. Szablon arkusza kalkulacyjnego inwentaryzacji od Template.net

przez Szablon.net The Szablon arkusza kalkulacyjnego inwentaryzacji by Szablon.net to kolejny szablon do śledzenia zasobów, który pozwala na:

Wprowadzanie kluczowych informacji, takich jak nazwa firmy, slogan, adres i informacje kontaktowe w sekcji nagłówka

Przechowywanie istotnych informacji, takich jak SKU, opisy elementów, ilości w magazynie, koszty jednostkowe i wartości całkowite

Rejestrowanie wszystkich ruchów magazynowych - zakupów, sprzedaży, zwrotów i korekt - w celu zapewnienia dokładności i aktualności dokumentacji

Monitorowanie stanów magazynowych w czasie rzeczywistym i ustawienie alertów dotyczących zmiany kolejności, aby uniknąć wyczerpania bestsellerów lub nadmiernych zapasów towarów wolno rotujących

Śledzenie kontaktów z dostawcami, czasów realizacji i cen w celu usprawnienia uzupełniania zapasów

Idealne rozwiązanie dla: Właścicieli małych biznesów, którzy muszą radzić sobie z wieloma dostawcami i liniami produktów.

Pobierz ten szablon

5. Szablon inwentaryzacji sklepu od Template.net

przez Szablon.net Zarządzanie zapasami w sklepie może być ciągłym wyzwaniem - produkty pojawiają się i wyprzedają, a śledzenie wszystkiego może być trudne. Jednakże Szablon inwentaryzacji sklepu od Szablon.net przechowuje wszystkie te informacje na wyciągnięcie ręki.

Oferuje funkcje takie jak:

Śledzenie zapasów w czasie rzeczywistym: Pulpit pokazuje całkowity ruch zapasów - 225 elementów w magazynie, 150 poza nim i 75 pozostałych - dając ci jasny widok na podejmowanie szybkich decyzji o uzupełnianiu zapasów

Pulpit pokazuje całkowity ruch zapasów - 225 elementów w magazynie, 150 poza nim i 75 pozostałych - dając ci jasny widok na podejmowanie szybkich decyzji o uzupełnianiu zapasów Wizualna reprezentacja: Wykres liniowy porównuje elementy otrzymane i sprzedane w czasie, podkreślając trendy, takie jak koszulki męskie o wysokiej wydajności lub trampki o niskiej wydajności. Wykres radarowy dzieli zapasy na kategorie, takie jak odzież i obuwie

Wykres liniowy porównuje elementy otrzymane i sprzedane w czasie, podkreślając trendy, takie jak koszulki męskie o wysokiej wydajności lub trampki o niskiej wydajności. Wykres radarowy dzieli zapasy na kategorie, takie jak odzież i obuwie Sekcja Notatki: Użyj tego obszaru, aby uzyskać dodatkowe informacje, takie jak specjalne instrukcje obsługi lub notatki dotyczące promocji sprzedaży

Idealne dla: Firm zajmujących się sprzedażą detaliczną odzieży i obuwia, które muszą śledzić zapasy sezonowe, takie jak kurtki zimowe i letnie sandały, aby zoptymalizować poziomy zapasów w szczytowych okresach zakupów.

Pobierz ten szablon

6. Szablon do zarządzania zapasami w transporcie i logistyce od Template.net

przez Szablon.net The Szablon do zarządzania zapasami w transporcie i logistyce od Template.net zarządza różnymi danymi logistycznymi za jednym zamachem:

Opis elementu : Uzyskaj jasny opis każdego elementu na pierwszy rzut oka

: Uzyskaj jasny opis każdego elementu na pierwszy rzut oka Numer części i dostawca : Są one kluczowe dla ponownego zamawiania i utrzymywania silnych relacji

: Są one kluczowe dla ponownego zamawiania i utrzymywania silnych relacji Poziomy zapasów : Śledzenie tego, co masz, co przychodzi i co wychodzi, aby być na bieżąco z zapasami

: Śledzenie tego, co masz, co przychodzi i co wychodzi, aby być na bieżąco z zapasami Punkty ponownego zamawiania: Wiedz, kiedy zmienić kolejność zapasów, aby uniknąć niedoborów. System oblicza je automatycznie, odciążając umysł

Dodatkowo, po wybraniu elementu, pozostałe pola są automatycznie wypełniane lub obliczane - oszczędzając czas i redukując błędy.

Idealny dla: Menedżerów logistyki, którzy muszą śledzić dostawy, aby zapobiec zakłóceniom w operacjach wysyłkowych.

Pobierz ten szablon

➡️ Czytaj więcej: 10 najlepszych programów i narzędzi do zarządzania zamówieniami

7. Szablon do zarządzania zapasami od Template.net

przez Szablon.net The Szablon do zarządzania zapasami od Szablon.net zapewnia natychmiastową przejrzystość statusu zapasów.

Monitoruje koszty jednostkowe i ceny, pomagając zrozumieć ogólne marże zysku. Można również uzyskać dostęp do danych dostawcy dla każdego produktu, dzięki czemu zmiana zamówienia jest szybka i prosta.

Dodatkowo szablon zawiera wizualne reprezentacje (wykresy, wykresy słupkowe i kołowe) zapasów w podziale na produkty i kategorie.

Idealny dla: Menedżerów restauracji, którzy muszą analizować wskaźniki wykorzystania określonych składników, aby zminimalizować ilość odpadów i utrzymać dostępność menu.

Pobierz ten szablon

8. Szablon inwentaryzacji fizycznej magazynu od WPS Office

przez Biuro WPS The Szablon inwentaryzacji fizycznej magazynu opracowany przez WPS Office daje ci zakończony obraz zapasów magazynowych, umożliwiając monitorowanie surowców, zakończonych produktów i opakowań.

Kluczowe funkcje to:

Wyczyszczona kategoryzacja : Dzieli cały magazyn na uporządkowane kategorie - surowce, półprodukty, wyroby gotowe i materiały eksploatacyjne

: Dzieli cały magazyn na uporządkowane kategorie - surowce, półprodukty, wyroby gotowe i materiały eksploatacyjne Inwentaryzacja rzeczywista i systemowa : Kolumny pozwalają rejestrować stan zapasów, a następnie porównywać go z danymi systemowymi. Możesz rejestrować wszelkie nadwyżki (dodatkowe zapasy) lub straty (brakujące elementy), co pomaga szybko zidentyfikować potencjalne problemy

: Kolumny pozwalają rejestrować stan zapasów, a następnie porównywać go z danymi systemowymi. Możesz rejestrować wszelkie nadwyżki (dodatkowe zapasy) lub straty (brakujące elementy), co pomaga szybko zidentyfikować potencjalne problemy Śledzenie zapasów: Szablon śledzi liczbę posiadanych elementów i ich wartość. Dzięki polom na cenę jednostkową i łączną kwotę w dolarach łatwo jest śledzić finansowy wpływ zapasów

Idealny dla: Kierowników magazynów w branży produkcyjnej, którzy muszą śledzić rozbieżności w zapasach w celu efektywnego zarządzania zapasami i dokładnego raportowania finansowego.

Pobierz ten szablon

➡️ Czytaj więcej: Zasoby do zarządzania projektami: Rodzaje, znaczenie i proces planowania

Limity korzystania z Excela do śledzenia zapasów

Chociaż Excel jest przyjaznym dla budżetu i dostępnym narzędziem do zarządzania zapasami, ma wiele limitów:

Ręczna obsługa : Excel wymaga ręcznego wprowadzania danych, co może prowadzić do błędów, szczególnie w przypadku zarządzania dużymi ilościami danych

: Excel wymaga ręcznego wprowadzania danych, co może prowadzić do błędów, szczególnie w przypadku zarządzania dużymi ilościami danych Wyzwania związane ze współpracą : Jednoczesna edycja w Excelu może prowadzić do problemów z kontrolą wersji i konfliktów danych

: Jednoczesna edycja w Excelu może prowadzić do problemów z kontrolą wersji i konfliktów danych Brak automatyzacji złożonych procesów : Excel może automatyzować podstawowe obliczenia, ale bardziej zaawansowane procesy inwentaryzacji, takie jak prognoza popytu lub zautomatyzowane ponowne zamawianie, są trudne do wdrożenia

: Excel może automatyzować podstawowe obliczenia, ale bardziej zaawansowane procesy inwentaryzacji, takie jak prognoza popytu lub zautomatyzowane ponowne zamawianie, są trudne do wdrożenia Brak integracji : Integracja programu Excel z innym oprogramowaniem ERP lub CRM często wymaga ręcznego importu i eksportu, co może być czasochłonne

: Integracja programu Excel z innym oprogramowaniem ERP lub CRM często wymaga ręcznego importu i eksportu, co może być czasochłonne Limit zabezpieczeń : Excel nie posiada solidnych funkcji bezpieczeństwa specjalistycznego oprogramowania, co czyni go mniej idealnym do zarządzania wrażliwymi danymi inwentaryzacyjnymi

: Excel nie posiada solidnych funkcji bezpieczeństwa specjalistycznego oprogramowania, co czyni go mniej idealnym do zarządzania wrażliwymi danymi inwentaryzacyjnymi Ograniczenia wizualne: Excel nie posiada zaawansowanych narzędzi do wizualizacji danych, takich jak interaktywne pulpity czy dynamiczne wykresy. Utrudnia to śledzenie trendów, dostrzeganie wzorców lub uzyskiwanie głębszego wglądu w wydajność zapasów

W wyniku tego rośnie zapotrzebowanie na Alternatywy dla Excela aby lepiej sprostać wymaganiom nowoczesnych Business.

Alternatywy dla szablonów Excel Inventory

Business ze złożonymi łańcuchami dostaw może znaleźć dedykowane oprogramowanie do zarządzania zapasami bardziej efektywne dla ich potrzeb.

W tym miejscu ClickUp kroki w.

Jego konfigurowalne pulpity oferują przejrzysty przegląd zapasów, śledzenie kluczowych wskaźników, takich jak obrót, punkty ponownego zamawiania i wydajność dostawców - wszystko w jednym miejscu, aby podejmować mądrzejsze decyzje. Ponadto można ustawić alerty i przypomnienia o niskim poziomie zapasów, potrzebie uzupełnienia zapasów lub wysyłce zamówień.

Ponadto wielu członków Teams może jednocześnie uzyskiwać dostęp do danych dotyczących zapasów i aktualizować je, dzięki czemu wszyscy - od pracowników magazynu po menedżerów - mają dostęp do informacji w czasie rzeczywistym.

A co najlepsze? ClickUp posiada ogromną kolekcję gotowych szablonów inwentaryzacji, co sprawia, że korzystanie z niego jest bardzo efektywne oprogramowanie do zarządzania zapasami .

Przyjrzyjmy się niektórym z nich.

1. Szablon inwentaryzacji ClickUp

Pobierz szablon

Szablon Szablon ClickUp Inventory centralizuje wszystko w jednej przestrzeni - kontakty z dostawcami, statusy płatności i nie tylko - dzięki czemu możesz zrezygnować z niekończącego się przerzucania między arkuszami kalkulacyjnymi, e-mailami i formularzami zamówień.

Oferuje:

Niestandardowe widoki: Uzyskaj wiele perspektyw swoich zapasów - takich jak "Vendor View", aby zobaczyć, którzy dostawcy dostarczają co lub "Inventory View", aby szczegółowo śledzić bieżące poziomy zapasów

Uzyskaj wiele perspektyw swoich zapasów - takich jak "Vendor View", aby zobaczyć, którzy dostawcy dostarczają co lub "Inventory View", aby szczegółowo śledzić bieżące poziomy zapasów Pola niestandardowe : Śledzenie wszystkiego, od kosztu jednostkowego po punkty zmiany kolejności, co ułatwia prognozowanie potrzeb

: Śledzenie wszystkiego, od kosztu jednostkowego po punkty zmiany kolejności, co ułatwia prognozowanie potrzeb Automatyzacja: Ustawienie niestandardowych reguł automatyzacji w celu przypomnienia o konieczności uzupełnienia zapasów lub terminach płatności

Ponadto, jeśli masz różne działy, takie jak sprzedaż, zaopatrzenie i finanse, szablon oferuje dobrze zorganizowany format dla efektywnego planowania organizacyjnego .

Idealny dla: Menedżerów operacyjnych w wielooddziałowych firmach, którzy potrzebują scentralizowanego systemu do usprawnienia śledzenia zapasów.

Pobierz ten szablon

Czytaj więcej: 10 najlepszych programów logistycznych (recenzje i ceny)

2. Szablon do zarządzania zapasami ClickUp

Pobierz szablon

Szablon Szablon do zarządzania zapasami ClickUp to narzędzie do śledzenia w czasie rzeczywistym ilości produktów, ponownych zamówień, dostawców, a nawet wahań kosztów - wszystko w jednym zgrabnym, łatwym do zarządzania ustawieniu.

Pomaga zapobiegać nadmiernym lub niedostatecznym zapasom dzięki wbudowanym alertom i zaplanowanym przeglądom. Możesz podejmować świadome decyzje dotyczące czasu zmiany zamówienia i inwestycji, analizując zmiany kosztów i trendy zapasów.

Skorzystaj z widoku osi czasu, aby śledzić zmiany zapasów w czasie, zapewniając, że jesteś przygotowany na skoki popytu podczas sezonowych szczytów, takich jak Black Friday.

Idealny dla: Sprzedawców detalicznych i menedżerów ds. zapasów, którzy chcą mieć pewność, że wszyscy - od kierownika operacyjnego po zespół sprzedaży - są na tej samej stronie, jeśli chodzi o status zapasów i potrzeby w zakresie ponownego zamawiania.

Pobierz ten szablon

3. Szablon inwentaryzacji biura ClickUp

Pobierz szablon

Szablon Szablon spisu inwentarza biurowego ClickUp organizuje zapasy biurowe - niezależnie od tego, czy są to laptopy, przekąski, czy niekończące się zapasy kawy.

Dzięki możliwości śledzenia czasu możesz monitorować czas trwania zadań, wykrywać wąskie gardła (takie jak opóźnienia dostawców) i dostosowywać harmonogram zamówień, czy to poprzez wcześniejsze zamawianie, czy zmianę dostawcy na bardziej niezawodnego.

Skorzystaj również z Widoku rozmów, aby bezpośrednio komunikować się w sprawie problemów lub zmian w zapasach. Jeśli wystąpi opóźnienie w dostawie nowego zamówienia, przypisz etykiety członkom Teams, aby zsynchronizować wszystkich, tak aby nikt nie był zaskoczony.

Idealne rozwiązanie dla: Kierowników biur lub teamów administracyjnych zarządzających materiałami biurowymi.

Pobierz ten szablon

4. Szablon inwentaryzacji materiałów biurowych ClickUp

Pobierz szablon

Szablon Szablon inwentaryzacji materiałów biurowych ClickUp oferuje widok z lotu ptaka na wszystkie materiały eksploatacyjne potrzebne w biurze.

Zawiera niestandardowe pola do śledzenia zamówień biurowych, takie jak:

Całkowity koszt : Oblicza całkowity koszt zamówienia na podstawie ceny jednostkowej i ilości

: Oblicza całkowity koszt zamówienia na podstawie ceny jednostkowej i ilości Dział : Przypisuje każde zamówienie do działu w celu łatwego budżetowania

: Przypisuje każde zamówienie do działu w celu łatwego budżetowania Status płatności: Śledzenie, czy element jest w pełni opłacony, częściowo opłacony, czy oczekuje na płatność. Na przykład, ozdoby choinkowe kosztują 40 USD, ale z zaznaczoną "Częściową płatnością", będziesz wiedział, że należy skontaktować się ze sprzedawcą

Idealny dla: Kierowników biur, którzy obsługują duże ilości umów z dostawcami, zamówień hurtowych lub powtarzających się potrzeb w zakresie dostaw.

Pobierz ten szablon

5. Szablon inwentaryzacji IT ClickUp

Pobierz szablon

Szablon Szablon inwentaryzacji IT ClickUp to rozwiązanie typu "wszystko w jednym", które zapewnia zakończoną kontrolę inwentaryzacji technicznej z automatycznymi przypomnieniami i zależnościami

Możesz ustawić kwartalne przypomnienia, aby sprawdzić dostępność licencji lub połączyć zamówienia sprzętu, aby jedno zadanie aktualizowało się automatycznie, gdy inne zostanie zakończone.

Widok podsumowania oferuje szybki podgląd tego, co jest w magazynie i co jest w toku, podczas gdy widok aktualnego stanu magazynowego pokazuje szczegółową listę elementów w magazynie.

Idealny dla: Menedżerów IT i administratorów systemów nadzorujących różne zasoby techniczne.

Pobierz ten szablon

➡️ Czytaj więcej: 10 najlepszych narzędzi do zarządzania operacjami

6. Szablon raportu z inwentaryzacji ClickUp

Pobierz szablon

Szablon Szablon raportu z inwentaryzacji ClickUp pomaga szybko uzupełnić zapasy bestsellerów i wyczyścić wolno poruszające się produkty zbierające kurz na półkach.

Oto jak to pomaga:

Wizualizacja poziomów zapasów na pierwszy rzut oka: Łatwy do odczytania format tabeli szablonu pozwala zobaczyć wszystkie szczegóły dotyczące zapasów bez konieczności przeglądania niekończących się wierszy danych

Łatwy do odczytania format tabeli szablonu pozwala zobaczyć wszystkie szczegóły dotyczące zapasów bez konieczności przeglądania niekończących się wierszy danych Łatwe wprowadzanie danych: Dzięki możliwości wprowadzania danych bez kodu, dostosowanie szczegółów produktu jest dziecinnie proste - wystarczy kliknąć, wpisać i zrobione

Dzięki możliwości wprowadzania danych bez kodu, dostosowanie szczegółów produktu jest dziecinnie proste - wystarczy kliknąć, wpisać i zrobione Narzędzia do analizy: Wykrywanie wzorców ruchu zapasów, przewidywanie skoków popytu i dostosowywanie zamówień

Idealny dla: Menedżerów e-commerce, którzy obsługują różne linie produktów.

Pobierz ten szablon

Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj ClickUp Brain automatycznie uzupełnia dane, takie jak koszty produktów lub zmiany dostawców, skracając czas wprowadzania danych. Aktualizuje również członków zespołu, gdy zmienia się poziom zapasów lub elementy wymagają uwagi. Może również podsumowywać komentarze i opinie, usprawniając dyskusje zespołu na temat zapasów.

Generuj formuły i usprawnij wprowadzanie danych dzięki ClickUp Brain

7. Szablon ewidencji restauracji ClickUp

Pobierz szablon

Szablon Szablon ewidencji restauracji ClickUp pomaga monitorować poziom zapasów ważnych składników, ograniczać marnotrawstwo i zapobiegać brakom w zapasach.

Zawiera wiele widoków, w tym:

Weekly Consumption View: Wyświetla tygodniowe zużycie każdego elementu - jeśli twoja restauracja zużywa 20 funtów parmezanu tygodniowo, możesz dostosować zamówienia, aby zapobiec nadmiernym zakupom lub brakom w zapasach

Wyświetla tygodniowe zużycie każdego elementu - jeśli twoja restauracja zużywa 20 funtów parmezanu tygodniowo, możesz dostosować zamówienia, aby zapobiec nadmiernym zakupom lub brakom w zapasach Widok przechowywania elementów: Organizuje wszystkie elementy w kuchni, spiżarni, lodówce i zamrażarce, przypisując im określone lokalizacje przechowywania

Organizuje wszystkie elementy w kuchni, spiżarni, lodówce i zamrażarce, przypisując im określone lokalizacje przechowywania Widok wyczerpanych zapasów: Śledzi wszystko, co jest na wyczerpaniu lub całkowicie wyczerpane, dzięki czemu dokładnie wiesz, co należy ponownie zamówić

Śledzi wszystko, co jest na wyczerpaniu lub całkowicie wyczerpane, dzięki czemu dokładnie wiesz, co należy ponownie zamówić Widok Daty ważności: Pozwala sortować elementy według daty ważności, zapewniając, że wykorzystasz je na czas i unikniesz marnotrawstwa

Idealny dla: Właścicieli małych i średnich restauracji, którzy nadzorują codzienne operacje kuchenne i potrzebują precyzyjnego narzędzia do zarządzania zapasami.

Pobierz ten szablon

8. Szablon zamówienia zakupu i inwentaryzacji ClickUp

Pobierz szablon

Szablon Szablon zamówień i inwentaryzacji ClickUp jest przeznaczony do śledzenia każdego zamówienia i zarządzania poziomami zapasów oraz danymi dostawców.

Pozwala on organizować elementy zapasów według kategorii, ID produktów lub dostawców. Możesz także przechowywać kluczowe informacje o dostawcach bezpośrednio w obszarze roboczym - dane kontaktowe, ceny i czasy realizacji. Pozwala to sprawdzić, kto oferuje najlepszą ofertę i najszybszą dostawę.

Dodatkowo, ustaw powtarzające się zadania w ClickUp dla regularnych zamówień i używaj Przypomnienia ClickUp aby otrzymywać powiadomienia, gdy nadejdzie czas na złożenie kolejnego zamówienia.

Idealny dla: Właścicieli firm poszukujących oprogramowania do śledzenia zamówień i automatyzacji zamówień.

Pobierz ten szablon

➡️ Czytaj więcej: 10 najlepszych programów do zarządzania zamówieniami

9. ClickUp Prosty szablon rejestru inwentaryzacji dla biznesu

Pobierz szablon

Szablon ClickUp Prosty szablon rejestru inwentarza dla firm organizuje całe zapasy w przejrzyste, oznaczone kolorami sekcje, takie jak Out of Stock, Critical i Reorder - dzięki czemu nigdy więcej nie stracisz sprzedaży z powodu niskiego stanu zapasów.

Posiada 15 niestandardowych pól do przechowywania danych każdego elementu:

Ilość towaru: Wyświetla ilość pozostałego towaru

Wyświetla ilość pozostałego towaru Ilość zamówienia: Określa ilość towaru do zamówienia, gdy poziom osiągnie punkt krytyczny

Określa ilość towaru do zamówienia, gdy poziom osiągnie punkt krytyczny Informacje o dostawcach: śledzenie dostawców, u których złożyłeś zamówienie i ich danych kontaktowych

śledzenie dostawców, u których złożyłeś zamówienie i ich danych kontaktowych Poziom ponownego zamówienia: ustawienie progu ponownego zamówienia i wysyłanie alertów, gdy poziom zapasów spadnie poniżej tego poziomu

Idealny dla: Właścicieli kawiarni, którzy potrzebują prostego systemu do zarządzania poziomami zapasów niezbędnych składników.

Pobierz ten szablon

Płynne zarządzanie zapasami dzięki ClickUp

Skuteczne zarządzanie zapasami zapewnia optymalizację poziomu zapasów, kontrolę kosztów i wysoki poziom zadowolenia klientów.

Chociaż Excel dostarcza wiele szablonów usprawniających proces śledzenia zapasów, poleganie wyłącznie na arkuszach kalkulacyjnych może prowadzić do nieefektywności i komplikacji w miarę wzrostu potrzeb związanych z zapasami i rozwojem biznesu.

ClickUp wykracza poza proste śledzenie. Dzięki funkcjom takim jak współpraca w czasie rzeczywistym, automatyczne alerty dotyczące uzupełniania zapasów i zaawansowane narzędzia do wizualizacji danych, umożliwia zarządzanie zapasami z łatwością i precyzją. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i zmień sposób zarządzania zapasami.