10 najlepszych programów do zarządzania zapasami w e-commerce w 2024 roku

Źle zaplanowany proces zarządzania zapasami może prowadzić do utraty sprzedaży i zaszkodzić reputacji firmy. Może być również znaczącym źródłem marnotrawstwa i dodatkowych kosztów.

Dlatego też, jako biznes e-commerce, musisz mieć skuteczny system zarządzania zapasami. Małe firmy mogą do zrobienia tego za pomocą szablony inwentaryzacji ale rozwijający się Business powinien inwestować w ecommerce oprogramowanie do zarządzania zapasami . Może ono pomóc w planowaniu, śledzeniu i efektywnym zarządzaniu danymi dotyczącymi zapasów w całym łańcuchu dostaw.

Zapoznamy się z 10 najlepszymi rozwiązaniami do inwentaryzacji w e-commerce i oprogramowanie do zarządzania zakupami opcje i omówić kluczowe funkcje, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze najlepszego dla swojego Businessu.

Czego należy szukać w oprogramowaniu do zarządzania zapasami w e-commerce?

Podczas oceny opcji oprogramowania do zarządzania zapasami w e-commerce należy wziąć pod uwagę następujące kluczowe czynniki:

Śledzenie i widoczność zapasów: Poszukaj oprogramowania, które umożliwia śledzenie zapasów w czasie rzeczywistym w wielu kanałach. Zwróć uwagę, czy oprogramowanie ma funkcję optymalizacji zarządzania zapasami, aby zapobiec brakom lub nadmiernym zapasom.

Jeśli posiadasz wiele magazynów lub lokalizacji sprzedaży detalicznej, wybierz oprogramowanie umożliwiające łatwe zarządzanie zapasami w wielu lokalizacjach. Powinno ono umożliwiać koordynację pomiędzy wszystkimi punktami sprzedaży i magazynami

Poszukaj systemów zarządzania zapasami, które pomogą ci zoptymalizować poziomy zapasów w oparciu o liczbę zapasów, wzorce popytu, sezonowość i dane historyczne dotyczące sprzedaży

Poszukaj oprogramowania do zarządzania zapasami, które pomaga grupować elementy zapasów w predefiniowane kategorie (np. według typu produktu, marki lub SKU). Może to pomóc w analizie, które produkty cieszą się największym popytem i umożliwić odpowiednie dostosowanie strategii

Wybierz oprogramowanie do zarządzania zapasami, które generuje wnikliwe raporty dotyczące sprzedaży, ruchu zapasów i wydajności produktów w czasie. Analiza danych dotyczących zapasów może zaoszczędzić wiele czasu i pieniędzy, pomóc w lepszym zrozumieniu biznesu i podejmowaniu decyzji opartych na danych

Priorytetem jest platforma, która oferuje responsywną obsługę klienta wraz z funkcjami zarządzania zapasami

10 najlepszych programów do zarządzania zapasami w e-commerce

Teraz, gdy znasz już funkcje, na które należy zwrócić uwagę przy zakupie oprogramowania do zarządzania zapasami dla swojego biznesu, oto lista jednych z najlepszych programów do zarządzania zapasami w e-commerce dostępnych obecnie na rynku.

1. ClickUp

Bądź na bieżąco z danymi inwentaryzacyjnymi w czasie rzeczywistym dzięki platformie zarządzania projektami ClickUp

ClickUp jest platformą do inwentaryzacji i narzędzie do zarządzania operacjami dla małych i dużych Businessów, które może pomóc w zarządzaniu operacjami e-commerce, zapasami produktów, celami i nie tylko.

W połączeniu z Rozwiązanie ClickUp do zarządzania projektami usprawnia zarządzanie zapasami dzięki konfigurowalnym pulpitom wyświetlającym wskaźniki w czasie rzeczywistym, uporządkowanym listom do śledzenia zapasów i zautomatyzowanym cyklom pracy do efektywnego zarządzania zadaniami.

Jego integracja z platformami e-commerce zapewnia dokładną synchronizację danych magazynowych w celu optymalizacji operacji biznesowych i podejmowania świadomych decyzji.

ClickUp najlepsze funkcje

Tworzenie niestandardowych pulpitów wyświetlających kluczowe wskaźniki zapasów, takie jak poziomy zapasów, dane sprzedaży i statusy zamówień, w scentralizowanym przeglądzie operacji magazynowych za pomocąPulpity ClickUp

Wizualizuj dostępne produkty, stany magazynowe i inne zapasy na pulpitach ClickUp

Twórz ustrukturyzowane listy za pomocąListy ClickUp do śledzenia zapasów, kategoryzowania elementów według SKU, lokalizacji lub innych atrybutów

Automatyzacja rutynowych zadań, takich jak alerty o niskim stanie zapasów i działania związane z uzupełnianiem zapasów. Usprawnij procesy zarządzania zapasami dzięki funkcjom automatyzacji, takim jak wyzwalacze zadań i powtarzające się zadania

Analizuj dane bez wysiłku dzięki widokowi tabeli ClickUp do zarządzania uporządkowanymi informacjami

Organizuj szczegóły zapasów w arkuszach danych za pomocąWidok tabeli w ClickUp i zarządzaj harmonogramami uzupełniania zapasów i dostaw produktów za pomocąWidok kalendarza ClickUp* Zarządzaj i aktualizuj poziomy zapasów, dostępność zapasów, ruchy zapasów i zmiany kosztów za pomocąSzablon zarządzania zapasami ClickUp

Zarządzaj zapasami i zawsze uzupełniaj zapasy na czas dzięki szablonowi do zarządzania zapasami ClickUp

Limity ClickUp

Ma stromą krzywą uczenia się ze względu na wszystkie dostępne funkcje

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/użytkownika miesięcznie

: $7/użytkownika miesięcznie Business : $12/użytkownika miesięcznie

: $12/użytkownika miesięcznie Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain jest dostępny we wszystkich płatnych planach za 5 USD na członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 4,000 recenzji)

2. inFlow Inventory

przez inFlow Inventory inFlow Inventory to kompleksowe oprogramowanie do zarządzania zapasami w handlu elektronicznym, zaprojektowane w celu usprawnienia kontroli zapasów dla firm każdej wielkości.

Konsoliduje informacje o zapasach i zamówieniach, oferując wgląd w czasie rzeczywistym w poziomy i ruchy zapasów.

Jego funkcje obejmują kody kreskowe, zarządzanie magazynem w wielu lokalizacjach i analizy, które umożliwiają śledzenie, zmianę kolejności i efektywną optymalizację zapasów.

inFlow Inventory najlepsze funkcje

Integracja z różnymi platformami sprzedaży e-commerce, takimi jak rynki internetowe, strony internetowe i sklepy stacjonarne, w celu zarządzania zapasami z poziomu jednego interfejsu

Usprawnienie procesu przyjmowania, kompletacji i zarządzania zapasami oraz poprawa dokładności i wydajności przy jednoczesnym ograniczeniu błędów ręcznych dzięki skanowaniu kodów kreskowych i RFID (Radio-Frequency Identification)

Monitorowanie stanów magazynowych, sprzedaży i zamówień w czasie rzeczywistym w wielu lokalizacjach. Pomaga to w prowadzeniu dokładnej ewidencji stanów magazynowych i zapobiega sytuacjom braku lub nadmiaru zapasów

Wykorzystaj to jakooprogramowanie do zarządzania zamówieniami aby pomóc Teams w tworzeniu, przetwarzaniu i śledzeniu zamówień. Można również utworzyć plikszablon zamówienia zakupu na potrzeby kolejnego cyklu zamówień

inFlow Inventory limit

Limit skalowalności dla dużych lub szybko rozwijających się biznesów e-commerce

Ograniczenia integracji mogą również wymagać dodatkowej pracy ręcznej lub niestandardowego rozwoju

Cennik inFlow Inventory

Przedsiębiorca: 110 USD/miesiąc

110 USD/miesiąc Mały Business: 279 USD/miesiąc

279 USD/miesiąc Średniej wielkości: $549/miesiąc

$549/miesiąc Enterprise: $1319/miesiąc

inFlow Inventory oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (ponad 30 recenzji)

4.1/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 400 recenzji)

3. Katana

przez Katana Katana to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie dla firm zajmujących się handlem elektronicznym, aby pomóc w zarządzaniu zapasami.

Oferuje wizualne planowanie wydajności i śledzenie zapasów w czasie rzeczywistym oraz integruje się z popularnymi platformami e-commerce, takimi jak Shopify i WooCommerce.

Wykorzystując planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP) i przyjazny dla użytkownika interfejs, Katana pomaga usprawnić procesy produkcyjne, zoptymalizować poziomy zapasów i zwiększyć ogólną wydajność operacyjną.

Najlepsze funkcje Katana

Uproszczenie planowania produkcji i zasobów dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi, śledzeniu czasu rzeczywistego i zoptymalizowanemu wykorzystaniu zasobów

Monitorowanie stanów magazynowych, zamówień sprzedaży i procesów produkcyjnych w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji poziomów zapasów, zapobiegania brakom lub nadwyżkom zapasów oraz efektywnego zarządzania zasobami

Śledzenie wskaźników finansowych, takich jak przychody, zyski itp., aby wiedzieć, które produkty osiągają dobre wyniki

Integracja z popularnymi platformami, takimi jak Shopify, WooCommerce i Amazon, umożliwiająca automatyczną synchronizację zamówień sprzedaży, stanów magazynowych i danych produktów

Ograniczenia Katana

Ustawienie integracji z niektórymi platformami e-commerce może być skomplikowane

Możliwości raportowania Katany mogą nie posiadać zaawansowanych funkcji potrzebnych do dogłębnej analizy

Ceny Katana

Starter: $199/miesiąc

$199/miesiąc Standard: 399 USD/miesiąc

399 USD/miesiąc Profesjonalista: $899/miesiąc

$899/miesiąc Profesjonalny Plus: 1999 USD/miesiąc

oceny i recenzje #### Katana

G2: 4.4/5 (ponad 30 recenzji)

4.4/5 (ponad 30 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 160 recenzji)

4. SkuVault by Linnworks

przez SkuVault Core SkuVault to zaawansowane oprogramowanie do zarządzania zapasami w e-commerce firmy Linnworks, które umożliwia precyzyjną kontrolę nad zapasami, płynną integrację z różnymi kanałami sprzedaży i oferuje takie funkcje, jak dynamiczne uzupełnianie zapasów i raportowanie w czasie rzeczywistym.

Narzędzie to zapewnia dokładne zarządzanie zapasami dzięki kompleksowym narzędziom do zarządzania zapasami, w tym śledzeniu partii i serializacji zapasów.

SkuVault najlepsze funkcje

Optymalizacja operacji magazynowych i zwiększenie wydajności realizacji zamówień dzięki integracji z systemem WMS (Warehouse Management System)

Zmniejszenie liczby braków magazynowych i nadmiernych zapasów dzięki dynamicznemu uzupełnianiu, które automatycznie generuje zamówienia uzupełniające w oparciu o wstępnie ustawione progi

Centralne zarządzanie zapasami dzięki integracji sprzedaży wielokanałowej, która może synchronizować poziomy zapasów w różnych kanałach sprzedaży, takich jak Amazon, eBay i Shopify

Uzyskaj wgląd w wydajność zapasów, trendy sprzedaży i wskaźniki operacyjne w celu podejmowania świadomych decyzji i formułowania strategii dzięki raportowaniu SkuVault w czasie rzeczywistym

Limity SkuVault

Może mieć stromą krzywą uczenia się dla niektórych użytkowników ze względu na jego wszechstronne funkcje i niestandardowe opcje

Niektórzy użytkownicy uważają, że powtarzalny proces skanowania jest czasochłonny

Ceny SkuVault

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje SkuVault

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.3/5 (ponad 50 recenzji)

5. Cin7 Core

przez Cin7 Core Zaprojektowany dla producentów i sprzedawców produktów, Cin7 Core jest doskonałym rozwiązaniem dla małych firm wszelkiego rodzaju - detalistów, hurtowników lub sprzedawców internetowych.

Pomaga Business w zarządzaniu, centralizacji i automatyzacji krytycznych procesów, takich jak zarządzanie zamówieniami, śledzenie zapasów i listy produktów w różnych kanałach sprzedaży.

Dzięki takim funkcjom, jak synchronizacja w czasie rzeczywistym, konfigurowalne raportowanie i płynna integracja, Cin7 Core umożliwia Teams efektywne zarządzanie zapasami, redukcję braków magazynowych i zwiększenie ogólnej sprawności operacyjnej.

Najlepsze funkcje Cin7 Core

Zarządzanie zapasami w wielu kanałach sprzedaży poprzez synchronizację danych o zapasach i usprawnienie procesów realizacji zamówień

Uzyskanie cennego wglądu w kluczowe wskaźniki, takie jak wyniki sprzedaży i obrót zapasami, dzięki solidnym narzędziom do raportowania. Umożliwia to podejmowanie decyzji opartych na danych

Zarządzanie kanałami sprzedaży online i offline z poziomu jednej platformy dzięki zintegrowanym funkcjom POS

Śledzenie terminów ważności i zarządzanie wycofywaniem produktów z rynku za pomocą śledzenia partii i serii elementów

Dostosowanie systemu do konkretnych procesów biznesowych i optymalizacja operacji dzięki niestandardowym cyklom pracy i regułom automatyzacji

Limity Cin7 Core

Może mieć stromą krzywą uczenia się dla użytkowników ze względu na rozszerzenie funkcji i niestandardowe opcje

Złożony proces wdrażania, wymagający znacznego czasu i zasobów na ustawienie i integrację z istniejącymi systemami

Ceny Cin7 Core

Standard: 295 USD/miesiąc

295 USD/miesiąc Pro: $449/miesiąc

$449/miesiąc Zaawansowany: $999/miesiąc

$999/miesiąc Omni: Niestandardowy cennik

Cin7 Core oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (ponad 150 recenzji)

4.2/5 (ponad 150 recenzji) Capterra: 4.3/5 (ponad 400 recenzji)

6. Sage Inventory Advisor

przez Sage Inventory Advisor Sage Inventory Advisor to inteligentne narzędzie do zarządzania zapasami dla firm zajmujących się handlem elektronicznym.

Wykorzystuje ono zaawansowane algorytmy prognozy do optymalizacji poziomu zapasów, zapobiegając ich brakom i redukując nadwyżki.

Zapewniając wgląd w czasie rzeczywistym w popyt na produkty, wydajność dostawców i realizację zamówień, Sage Inventory Advisor pomaga podejmować świadome decyzje, zwiększać wydajność i poprawiać zadowolenie klientów oraz ogólną kontrolę zapasów.

Sage Inventory Advisor najlepsze funkcje

Dokładne prognozowanie przyszłego popytu dzięki zaawansowanym algorytmom prognozy, które pomagają zoptymalizować poziom zapasów i obniżyć koszty

Minimalizacja braków magazynowych i zapewnienie terminowego uzupełniania zapasów dzięki dynamicznemu uzupełnianiu, które automatyzuje zamawianie zapasów z popytem w czasie rzeczywistym i sugestiami opartymi na czasie realizacji

Śledzenie wskaźników wydajności dostawców, takich jak niezawodność dostaw i czas realizacji. Proaktywne zarządzanie relacjami z dostawcami i zapewnienie płynności łańcucha dostaw

Optymalizacja portfolio zapasów dzięki kompleksowej analizie stanu zapasów, która identyfikuje wolno rotujące lub przestarzałe elementy

Uzyskaj praktyczny wgląd w wydajność zapasów dzięki intuicyjnemu pulpitowi, który podkreśla obszary wymagające poprawy

Limity Sage Inventory Advisor

Może być zbyt skomplikowany dla małych Business z prostymi potrzebami inwentaryzacyjnymi

Dostępny poziom niestandardowego dostosowania może nie w pełni uwzględniać unikalne procesy biznesowe lub specyficzne wymagania branżowe, co ogranicza jego możliwości adaptacyjne

Ceny Sage Inventory Advisor

Zaczyna się od 199 USD/miesiąc

Sage Inventory Advisor oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

7. Helcim

przez Helcim Helcim to procesor płatności, który pomaga firmom akceptować płatności zarówno online, jak i offline.

Dostarcza narzędzia takie jak systemy punktów sprzedaży (POS), wirtualne terminale i fakturowanie online dla płatności online i offline.

Jest to platforma wywiadowcza zaprojektowana w celu optymalizacji cen i wydajności produktów.

Analizuje trendy rynkowe, ceny konkurentów i zachowania klientów, aby zapewnić dostawcom przydatne informacje.

Helcim najlepsze funkcje

Zmniejsz koszty wraz ze wzrostem wolumenu transakcji dzięki kompleksowej strukturze cenowej Helcim, która oferuje przejrzyste ceny

Zarządzanie kompleksowymi płatnościami e-commerce dzięki solidnemu rozwiązaniu kasowemu online, które umożliwia przyjmowanie płatności online

Przetwarzanie transakcji bezpośrednio z urządzenia mobilnego za pomocą wirtualnych terminali, które umożliwiają przyjmowanie płatności w dowolnym miejscu

Zapobieganie utracie danych i narażeniu na ryzyko prawne dzięki szyfrowaniu danych, tokenizacji i systemom ochrony przed oszustwami

Limity Helcim

Opcje niestandardowe w Helcim mogą nie spełniać potrzeb większych Businessów lub tych z unikalnymi wymaganiami

Ceny Helcim

Inteligentny terminal Helcim: $329

$329 Czytnik kart Helcim: $99

Helcim oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

8. Fishbowl

przez Fishbowl Fishbowl to narzędzie do zarządzania zapasami i oprogramowanie produkcyjne które pomaga w automatyzacji i skalowaniu biznesu każdej wielkości.

Pomaga usprawnić operacje magazynowe, poprawić wydajność i utrzymać optymalny poziom zapasów, aby sprostać wymaganiom klientów.

Dzięki integracji z QuickBooks, Fishbowl usprawnia kontrolę zapasów i oferuje widoczność w chmurze w czasie rzeczywistym w wielu lokalizacjach.

Najlepsze funkcje Fishbowl

Akceptowanie płatności online dzięki rozbudowanemu rozwiązaniu do płatności online

Śledzenie poziomów zapasów, lokalizacji i ruchów w czasie rzeczywistym dzięki zaawansowanemu śledzeniu zapasów, które zapewnia dostawcy doskonałe możliwości zarządzania zapasami w firmie

Śledzenie całego cyklu życia produktu od surowca do dostawy do klienta dzięki funkcjom ciągłego śledzenia

Szybkie przetwarzanie zamówień klientów z aktualizacjami, problemami i szczegółami wysyłki w jednym miejscu

Limity Fishbowl

Mimo bogatych funkcji, Fishbowl może mieć ograniczenia w personalizacji

Fishbowl integruje się z kilkoma systemami, ale może nie obejmować wszystkich konkretnych platform używanych przez niektóre firmy

Ceny Fishbowl

Fishbowl Drive: Magazynowanie - od 329 USD

Magazynowanie - od 329 USD Fishbowl Advanced: Magazynowanie - od 329 USD

Magazynowanie - od 329 USD Fishbowl Advanced: Produkcja - od 429 USD

Fishbowl oceny i recenzje

G2: 4/5 (ponad 200 recenzji)

4/5 (ponad 200 recenzji) Capterra: 4.1/5 (ponad 800 recenzji)

9. Veeqo

przez Veeqo Veeqo to oparta na chmurze platforma do zarządzania zapasami i wielokanałowej sprzedaży detalicznej, która pomaga zarządzać zapasami, zamówieniami i wysyłką w różnych kanałach sprzedaży, w tym Amazon, eBay i Shopify.

Veeqo ma na celu usprawnienie operacji e-commerce, poprawę dokładności zamówień i poprawę obsługi klienta dzięki potężnym narzędziom do zarządzania zapasami.

Najlepsze funkcje Veeqo

Śledzenie stanów magazynowych i synchronizacja danych o zapasach w wielu kanałach sprzedaży dzięki scentralizowanemu zarządzaniu zapasami

Zarządzaj zapasami, odbieraj zamówienia i realizuj wysyłki w podróży dzięki aplikacji mobilnej.

Zwiększ wydajność operacji magazynowych dzięki możliwości skanowania kodów kreskowych

Generowanie etykiet wysyłkowych, automatyzacja realizacji i wydajne dostarczanie zamówień dzięki zintegrowanym rozwiązaniom do zarządzania wysyłkami i ocenom przewoźników w czasie rzeczywistym

Dostosuj system do swoich potrzeb dzięki rozszerzeniu integracji Veeqo z popularnymi platformami e-commerce, rynkami, oprogramowaniem księgowym i przewoźnikami, a także konfigurowalnym funkcjom i cyklom pracy

Limity Veeqo

Kompleksowe ustawienie funkcji Veeqo może wydawać się trudne dla niektórych użytkowników

Ceny Veeqo

Free

Oceny i recenzje Veeqo

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.3/5 (70+ recenzji)

10. ShipBob

przez ShipBob ShipBob jest zewnętrznym dostawcą usług logistycznych, który oferuje firmom e-commerce kompleksowe rozwiązanie w zakresie realizacji zamówień.

Zajmuje się przechowywaniem zapasów, przetwarzaniem zamówień i logistyką wysyłkową, pomagając firmom usprawnić operacje realizacji i efektywnie dostarczać zamówienia do klientów.

Dzięki strategicznie zlokalizowanym centrom realizacji ShipBob ma na celu usprawnienie procesu wysyłki, obniżenie kosztów wysyłki i poprawę ogólnej wydajności logistycznej dla sprzedawców internetowych.

Najlepsze funkcje ShipBob

Wysyłaj swoje produkty szybko i tanio, korzystając z ponad 50 centrów logistycznych na całym świecie

Śledzenie stanów magazynowych, monitorowanie ruchu zapasów i optymalizacja przestrzeni magazynowej w celu usprawnienia operacji

Aktualizacje statusu zamówień w czasie rzeczywistym dzięki funkcji śledzenia zamówień i widoczności w całym procesie realizacji

Limity ShipBob

Integracja ShipBob z istniejącymi platformami e-commerce może wymagać wiedzy technicznej i dodatkowych zasobów programistycznych

ShipBob ceny

Niestandardowy cennik

ShipBob oceny i recenzje

G2: 3.6/5 (ponad 100 recenzji)

3.6/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 3.7/5 (ponad 90 recenzji)

Uprość zarządzanie zapasami dzięki odpowiedniemu narzędziu

Zarządzanie zapasami w e-commerce może być skomplikowane i wymagające, szczególnie dla rozwijających się Businessów, które muszą obsługiwać duże i zróżnicowane zapasy.

Jednak dzięki odpowiedniemu narzędziu można usprawnić procesy zarządzania zapasami, oszczędzając czas, pieniądze i zasoby.

ClickUp to potężna i wszechstronna platforma wydajności, która może pomóc w efektywnym zarządzaniu zapasami w e-commerce. Pomoże Ci uprościć zarządzanie zapasami w e-commerce i zwiększyć wydajność Twojego biznesu. Zarejestruj się do ClickUp już dziś i przekonaj się sam o różnicy!