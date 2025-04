Dopasowanie kulturowe a dodawanie kultury: Równoważenie zgodności i różnorodności zespołu

Zatrudnianie w branży technologicznej już teraz jest trudne, ze względu na ogromną lukę talentów w połączeniu z niepokojącymi trendami, takimi jak ciche odejścia i Wielka Rezygnacja.

Do 2026 roku "90% organizacji odczuje kryzys umiejętności IT" stwierdza IDC szacując, że w wyniku tego straty wyniosą ponad 5,5 biliona dolarów.

Jest to ponura, ale powszechnie akceptowana statystyka branżowa, zgodnie z którą średni okres przydatności umiejętności technicznych wynosi zaledwie pięć lat, 🤯 co jeszcze bardziej pogłębia problem pozyskiwania talentów.

Z drugiej strony, zdolność do zatrzymywania, angażowania i wykorzystywania zatrudnionych talentów staje się coraz trudniejsza. W przypadku przeprowadzonym niedawno przez McKinsey liderzy organizacji raportowali, że kultura jest najważniejszym wyzwaniem w spotkaniu z cyfrowymi priorytetami.

Eksperci uważają, że jednym ze sposobów na rozwiązanie obu problemów - pozyskiwania i zatrzymywania talentów - jest pielęgnowanie kulturę zespołu .

Można to zrobić na dwa sposoby: Możesz zatrudnić ludzi, którzy są już zgodni z Twoją kulturą lub zatrudnić tych, którzy ją kształtują. W tym wpisie na blogu omówimy oba te sposoby.

Przeanalizujmy więc dopasowanie kulturowe i dodanie kultury oraz sposób, w jaki można je wykorzystać na swoją korzyść.

Czym jest dopasowanie kulturowe?

Dopasowanie kulturowe ma miejsce, gdy wartości, przekonania i zachowania pracownika są zgodne z wartościami, przekonaniami i zachowaniami organizacji. Kładzie nacisk na zatrudnianie osób, których podstawowe wartości i styl pracy uzupełniają misję firmy i środowisko pracy.

Korzyści z dopasowania kulturowego

Dopasowanie kulturowe tworzy grupę podobnie myślących ludzi, którzy wierzą w tę samą misję i są gotowi pracować nad osiągnięciem wspólnych celów. Kluczowe korzyści z tego płynące to:

Łatwiejsza współpraca: Kiedy ludzie mówią tym samym językiem i mają wspólne przekonania, łatwo jest przełamać lody. Sprzyja to głębszej współpracy i łatwiejszemu rozwiązywaniu konfliktów.

Większa wydajność: Dobre dopasowanie kulturowe tworzy pozytywne środowisko pracy umożliwiając Teamsom tworzenie pomysłów bez strachu i otwarte eksperymentowanie. Poprawia to zbiorową wydajność i efektywność zespołu.

Zwiększona satysfakcja pracowników: Pracownicy, którzy dobrze pasują do kultury firmy, prawdopodobnie czują się bardziej zaangażowani i spełnieni.

Niższa rotacja: Gdy pracownicy pasują do kultury organizacyjnej, mają poczucie przynależności, co zachęca ich do pozostania w firmie na dłużej.

W kategoriach finansowych, dopasowanie kulturowe poprawia wydajność, produktywność i zwrot z inwestycji w talenty. Nic więc dziwnego, że od lat organizacje poważnie traktują dopasowanie kulturowe. Nie oznacza to jednak, że nie jest ono pozbawione wad.

Wady dopasowania kulturowego

Ale to nie tylko słońce i jednorożce, gdy wszyscy w zespole są całkowicie zaangażowani w kulturę 🦄

Jednorodność: Zbytnie skupienie się na dopasowaniu kulturowym może prowadzić do homogeniczności, limitując różnorodne perspektywy i innowacje.

Uprzedzenia: Zatrudnianie w oparciu o dopasowanie kulturowe może skutkować świadomą/nieświadomą stronniczością, w której kandydaci o podobnym wykształceniu, pochodzeniu, doświadczeniu itp. są preferowani w stosunku do tych, którzy są inni.

Stagnacja: Silny nacisk na dopasowanie kulturowe może zniechęcać do nowych pomysłów i zakłócać przepływ świeżych perspektyw niezbędnych do rozwoju.

Praktyki wykluczające: Naleganie, aby każdy nowy pracownik pasował do istniejącej grupy może stworzyć środowisko, w którym osoby, które nie pasują idealnie do ustalonej kultury, czują się wykluczone lub marginalizowane.

Aby stawić czoła tym wyzwaniom, eksperci i liderzy biznesu całkowicie zmienili sposób myślenia o dopasowaniu kulturowym.

**Nie oznacza to, że kultura nie jest ważna, ale nie należy oczekiwać, że nowi pracownicy będą pasować do sztywnej formy, która istnieje

Wraz z tym myśleniem pojawiła się koncepcja dodawania kultury.

Czym jest Culture Add?

Jak sama nazwa wskazuje, culture add koncentruje się na zatrudnianiu osób, które poszerzają i podnoszą kulturę organizacyjną. Oznacza to zatrudnianie osób z unikalnymi perspektywami, doświadczeniami i umiejętnościami, które uzupełniają i podnoszą kulturę organizacyjną napędzają zmiany kulturowe zamiast po prostu dopasowywać się do status quo.

Korzyści z dodania kultury

Dodatek kulturowy rozszerza korzyści płynące z dopasowania kulturowego i minimalizuje jego wady. Oto jak to zrobić.

Łatwiejsze zatrudnianie: Jeśli szukasz absolwentów inżynierii, aby zapewnić dopasowanie kulturowe, możesz mieć trudności z zatrudnieniem. Jeśli jednak szukasz kogoś z umiejętnościami inżynierskimi z dowolnego środowiska w celu dodania kultury, poszerzasz rynek, umożliwiając łatwiejsze zatrudnianie.

Różnorodność: Zatrudnianie w celu dodania kultury wnosi różne punkty widzenia i doświadczenia, sprzyjając bardziej zróżnicowanemu, integracyjnemu i innowacyjnemu środowisku.

Elastyczność: Zróżnicowana i inkluzywna siła robocza jest również bardziej odporna. Tacy pracownicy są już przyzwyczajeni do nowych sposobów myślenia, podejść i stylów pracy, co sprawia, że są mniej podatni na zakłócenia ze strony sił zewnętrznych. Zróżnicowani pracownicy są lepiej przystosowani do rozwiązywania przyszłościowych problemów.

Większa atrakcyjność: Uwzględniając różnorodne perspektywy kulturowe, firmy zwiększają swoją zdolność do połączenia się z szerszym zakresem klientów i rynków.

Pomimo swoich zalet, dodawanie kultury również nie jest idealne.

Wady culture add

Potencjał konfliktu: Różnorodność opinii i stylów pracy może prowadzić do nieporozumień, nieporozumień i konfliktów.

Dłuższe wdrożenie: Pracownicy, którzy w naturalny sposób nie pasują do istniejącej kultury, mogą potrzebować więcej czasu, aby w pełni zintegrować się z zespołem.

Zakłócenia: Wprowadzanie nowych pomysłów i wartości może stanowić wyzwanie dla ustalonych norm i praktyk firmy, powodując zakłócenia zawodowe i emocjonalne.

Podsumujmy więc.

Jaka jest różnica między dodaniem kultury a dopasowaniem kulturowym?

Culture add jest improwizacją dopasowania kulturowego. Opiera się na koncepcjach i lekcjach dopasowania kulturowego, aby stworzyć podejście bardziej odpowiednie dla nowoczesnych miejsc pracy. Oto ich kluczowe różnice.

Aspekt Dopasowanie kulturowe Dodatek kulturowy Cele Utrzymanie i wzmocnienie istniejącej kultury firmy Rozwój kultury poprzez dodanie świeżych pomysłów i różnorodności Koncentracja na zatrudnianiu Na znalezieniu kandydatów, którzy odzwierciedlają obecnych pracowników pod względem wartości i stylu pracy Na znalezieniu kandydatów, którzy wnoszą cechy, które są różne i uzupełniają się Długoterminowy wpływ Utrzymanie spójności i harmonii operacyjnej. Umożliwia wzrost, elastyczność i odporność ryzyko związane z zatrudnianiem Nieświadome uprzedzenia i wykluczanie kandydatów o niekonwencjonalnych profilach Zatrudnianie różnorodnych kandydatów bez przygotowania organizacji na ich przyjęcie, ustawienie ich na porażkę Ryzyko długoterminowe Może skutkować brakiem możliwości rozwoju Ryzyko długoterminowe Może wynikać z jednorodnej siły roboczej Może powodować zakłócenia lub napotykać początkowy opór

Różnice między dopasowaniem kulturowym a dodaniem kultury

Dopasowanie kulturowe a dodawanie kultury Przykłady

Teraz, gdy już teoretycznie rozumiesz dopasowanie kulturowe i dodawanie kultury, zobaczmy, jak może to wyglądać w praktyce na kilku przykładach.

Startup technologiczny

Załóżmy, że chcesz zatrudnić programistę średniego szczebla w startupie technologicznym, który ceni sobie płaską strukturę organizacyjną, szybkie podejmowanie decyzji, własność i commit.

Kiedy rekrutujesz pod kątem dopasowania kulturowego, możesz przełożyć to na preferowanie kandydatów płci męskiej, którzy (jak myślisz) mogą pracować długie godziny, dołączać do zespołu na regularne drinki po pracy i szybko prototypować produkty przez cały czas.

Kiedy zatrudniasz w celu dodania kultury, będziesz szukał osób z doświadczeniem w pracy z zespołami o różnych funkcjach w środowiskach o niskich zasobach. Może to być na przykład powracająca do pracy matka, która stworzyła fajne produkty dla organizacji pozarządowej (NGO).

W obu przypadkach cechy wymagane od kandydata są takie same. Różni się natomiast podejście do oceny tych cech. Zobaczmy inny przykład.

Agencja marketingowa

Załóżmy, że zatrudniasz copywritera do swojej agencji marketingowej B2B. Jako mały biznes, możesz szukać ludzi, którzy są energiczni, konkurencyjni i terminowi.

Jeśli chodzi o dopasowanie kulturowe, możesz wybrać młodych absolwentów szkół wyższych, którzy są dobrze zorientowani w nowoczesnym żargonie i trendach w mediach społecznościowych.

W przypadku zatrudniania pod kątem kultury organizacyjnej, należy zarzucić szerszą sieć. Możesz szukać kandydatów z różnym doświadczeniem w pisaniu, takich jak scenarzysta, powieściopisarz lub z innej branży, którzy wykazują się zdolnościami adaptacyjnymi i umiejętnościami, które można przenosić.

Zatrudnianie w sektorze Enterprise

Załóżmy, że zatrudniasz lidera ds. finansów w swoim przedsiębiorstwie, z ustrukturyzowanymi procesami, wymogami zgodności i wymagającą Tablicą.

Podczas rekrutacji pod kątem dopasowania kulturowego, będziesz szukał kogoś z silnymi kwalifikacjami finansowymi i doświadczeniem w Enterprise, z uwzględnieniem implikacji prawnych i regulacyjnych w branży. Może to być dyrektor finansowy z podobnego Enterprise lub ktoś z Wall Street.

Przy zatrudnianiu na stanowisko związane z kulturą organizacyjną można poszukać przedsiębiorcy z branży fintech, nawet jeśli nie udało mu się zbudować własnego biznesu. Daje im to holistyczny outlook, jasne zrozumienie ryzyka i umiejętność radzenia sobie z różnymi interesariuszami.

Jak zatrudniać pod kątem dopasowania kulturowego vs. dodatku kulturowego

Zatrudnianie pod kątem dopasowania kulturowego i dodawania kultury wymaga zupełnie innych podejść. Poniżej znajduje się kilka strategii, które należy wziąć pod uwagę podczas rekrutacji.

Zatrudnianie pod kątem dopasowania kulturowego

Aby zatrudnić kogoś, kto pasuje do istniejącej kultury, musisz wiedzieć, czym ona jest i jak ewoluowała. Zacznij od tego i udokumentuj każdy krok w procesie za pomocą narzędzia do zarządzania zasobami ludzkimi, takiego jak ClickUp .

1. Zdefiniuj swoją kulturę

Pierwszy krok w jak zatrudniać pod kątem dopasowania kulturowego jest zdefiniowanie swojej kultury. Może to obejmować nakreślenie misji/wizji/wartości, zbadanie istniejących zachowań pracowników, mapę stylów pracy itp. Oto kilka przykłady podstawowych wartości na dobry początek.

tablica ClickUp do wspólnej burzy mózgów_

Zastosowanie Tablice ClickUp aby przeprowadzić warsztaty z przekrojem swoich pracowników. Jeśli chcesz porozmawiać ze wszystkimi, wyślij ankietę za pomocą Formularze ClickUp . W ten sposób można automatycznie przechwytywać wyniki w ramach ClickUp narzędzie do zarządzania projektami.

2. Dostosowanie kultury organizacyjnej na mapie

W tym kroku sprawy nabierają realnych kształtów. Wyraźnie zdefiniuj, co oznacza "dopasowanie kulturowe". Sporządź listę wszystkich przekonań i zachowań, które będziesz badać w celu oceny zgodności kultury z etyką organizacji. Uwzględnij tę listę w swoim raporcie szablony opisów stanowisk .

Na przykład, jeśli jedną z twoich wartości jest przejrzystość, zdefiniuj, co to oznacza. Co powinien mieć kandydat, aby zademonstrować swoją przejrzystość? Czy powinien wyglądać na uczciwego? Brać odpowiedzialność za swoje działania? Akceptować porażki?

Pisz i publikuj kulturę swojej firmy za pomocą ClickUp Docs

Wymaga to refleksji i pisania długich formularzy. Otwórz Dokumenty ClickUp i zapisz wszystko. Udostępnianie go odpowiednim osobom i szukanie komentarzy. Uwzględnij sugestie i skrystalizuj elementy kultury.

3. Stwórz odpowiedni proces rekrutacji

Zbuduj proces, który sprawdza dopasowanie kulturowe na każdej scenie.

Weryfikacja przeszłości: Poszukaj doświadczenia zawodowego w organizacjach podobnych kulturowo do Twojej. Na przykład, jeśli jesteś startupem zatrudniającym pierwszą osobę do działu HR, szukaj kandydatów z doświadczeniem w pozyskiwaniu talentów dla firm na wczesnej scenie rozwoju.

Krótka lista: Zidentyfikuj kandydatów, którzy mogą dobrze wykonać swoją pracę. Jeśli jesteś małą organizacją, w której każdy musi być generalistą, oceń cały zakres umiejętności kandydata.

Pre-testy: W ramach narzędzia rekrutacyjne zaprojektuj pytania, które badają sposób pracy kandydata, a nie tylko wytwarzane przez niego wyniki. Na przykład, zamiast pytań wielokrotnego wyboru, poproś kandydata o mapę jego procesu myślowego.

Wywiady: Zachęcaj do rozmów, które badają kulturowe aspekty życia zawodowego kandydata. Kilka pytań, które warto zadać:

Jak wolisz pracować ze swoim zespołem?

Jak poradziłbyś sobie z uciążliwym członkiem zespołu?

Opisz swoje idealne środowisko pracy

Czy możesz podać przykład sytuacji, w której musiałeś dostosować się do kultury firmy?

Jak wygląda dla ciebie powodzenie w pracy?

Szablon planu działań rekrutacyjnych ClickUp

Użyj Szablon planu działań rekrutacyjnych ClickUp aby usprawnić ten proces. Ukierunkuj ocenę kandydatów, planowanie rozmów kwalifikacyjnych, zarządzanie dokumentami i procesy wdrażania w celu osiągnięcia dopasowania kulturowego za pomocą tego szablonu.

Zatrudnianie dla kultury dodaj

Podczas gdy powyższy proces był dość prosty, zatrudnianie w celu dodania kultury wymaga więcej przemyślenia i rozważenia. Oto kroki, które można podjąć w celu powodzenia wdrożenia strategii zatrudniania z uwzględnieniem kultury organizacyjnej w organizacji.

1. Zdefiniuj swoją idealną kulturę

Zwizualizuj, jaka ma być kultura Twojej firmy. Na przykład, jeśli jesteś tradycyjnym przedsiębiorstwem ze strukturami, procesami i sprawdzonymi wynikami, twoja idealna kultura może być kulturą innowacji i energii. Zdefiniuj to jasno. Szablon kultury organizacyjnej ClickUp pomaga wizualizować przyszły stan firmy w sposób, który jest łatwy do zaakceptowania przez zespół ds. talentów i nowych pracowników.

2. Identyfikacja luk

Porównaj swoją obecną kulturę ze stanem idealnym i zidentyfikuj luki. Organizacje, które chcą dodać kulturę, zazwyczaj znajdują luki w:

Różnorodności środowisk, doświadczeń lub światopoglądów z nowymi procesami myślowymi i pomysłami, aby rzucić wyzwanie myśleniu grupowemu

środowisk, doświadczeń lub światopoglądów z nowymi procesami myślowymi i pomysłami, aby rzucić wyzwanie myśleniu grupowemu innowacyjności i kreatywności w celu ożywienia istniejących procesów

i kreatywności w celu ożywienia istniejących procesów Otwartości z pomysłami i przywilejami, aby podnieść zbiorową wydajność

z pomysłami i przywilejami, aby podnieść zbiorową wydajność Zarządzanie konfliktami z umiejętnością niezgadzania się, ale także commitowania i posuwania się naprzód jako zespół

3. Aktywne dążenie do dodawania kultury

Projektowanie kompleksowych procesów rekrutacyjnych w celu przyciągnięcia talentów, które tworzą dodatkową kulturę.

Weryfikacja CV: Celowe poszukiwanie kandydatów o niekonwencjonalnym pochodzeniu i ścieżce kariery. Wdrożenie rekrutacja różnorodna praktyki.

Pre-test: Przedkładaj umiejętności behawioralne nad techniczne. Testy na rozwiązywanie problemów, krytyczne myślenie, logiczne rozumowanie i umiejętność uczenia się.

Rozmowy kwalifikacyjne: Prowadź otwarte rozmowy z kandydatami. Bądź otwarty na ich krytyczne opinie. Przyjmuj pomysły i uwagi na temat tego, w jaki sposób mogą wzbogacić Twoją organizację. Niektóre pytania, które możesz zadać to:

Jakie unikalne doświadczenia lub umiejętności wnosisz do tej firmy?

Opowiedz mi o sytuacji, w której zakwestionowałeś istniejący proces w pracy

Jak widzisz siebie w roli osoby dostosowującej się do kultury naszej firmy?

Co zmieniłbyś w naszej obecnej kulturze, aby uczynić ją lepszą?

Oto więcej strategiczne pytania na rozmowę kwalifikacyjną dla kandydatów w procesie rekrutacji.

Szablon do zatrudniania kandydatów ClickUp

A tutaj jest Szablon do zatrudniania kandydatów ClickUp aby usprawnić cały proces rekrutacji. Dzięki temu szablonowi dodasz wszystkie istotne informacje i porównasz kandydatów na ujednoliconym widoku. Twórz niestandardowe pola dla parametrów, które są dla Ciebie ważne. Na przykład, przechwytywanie danych dotyczących różnorodności w procesie rekrutacji za pomocą pól niestandardowych.

Więc, czy zatrudniamy do zrobienia dopasowania kulturowego czy dodania kultury? Odpowiedź nie jest taka prosta!

Zachowanie właściwej równowagi

Aby zbudować integracyjne miejsce pracy , musisz znaleźć idealną równowagę między dostosowaniem a rozwojem. Oto dlaczego.

Znaczenie równowagi

Potrzebujesz ludzi, którzy mogą dobrze pracować z obecnym ustawieniem, a także tych, którzy rozwijają kulturę zgodnie z wymaganiami przyszłości. Do zrobienia tego należy znaleźć równowagę między dopasowaniem do kultury organizacyjnej a jej dodawaniem.

Na przykład, jeśli każdy pracownik jest inny pod każdym względem, zapanuje chaos. Jeśli jednak każdy pracownik jest podobny do każdego innego pod każdym względem, masz firmę pozbawioną świeżych pomysłów.

Alternatywnie, jeśli masz pewne podobieństwa i pewne różnice, masz energetyczny potpourri talentów. Ta energia i żywiołowość przyspiesza rozwój Businessu.

Strategie oceny dopasowania kulturowego i dodawania kultury

Niezależnie od tego, czy zatrudniasz pracowników pod kątem dopasowania kulturowego, czy jego uzupełnienia, ocena jest dużym wyzwaniem. Jak można stwierdzić, czy ktoś jest transparentny, czy weźmie na siebie własność, czy zrobi to, co należy? Są to przekonania i zachowania, które trudno dokładnie zmierzyć w teście.

Poniżej przedstawiamy kilka strategii, które zwiększą prawdopodobieństwo powodzenia w ocenie dopasowania kulturowego. Aby zwiększyć efektywność, zorganizuj swoje strategie za pomocą Szablon dokumentu strategii rekrutacyjnej ClickUp . Użyj go, aby usprawnić rekrutację i wdrażanie pracowników.

Zaprojektuj wywiady behawioralne: Podczas rozmowy kwalifikacyjnej prowadź znaczące rozmowy na temat przekonań i zachowań kandydata. Poszukaj przykładów tego, jak zachowywali się w różnych sytuacjach w przeszłości.

Twórz zróżnicowane panele rozmów kwalifikacyjnych: Zbierz zróżnicowane grupy osób i menedżerów ds. rekrutacji na spotkanie z potencjalnymi pracownikami, aby skuteczniej ocenić podobieństwa i różnice.

Wypróbuj testy osobowości: Rozważ wykorzystanie testów osobowości lub kulturowych, aby ocenić, w jaki sposób wartości kandydata są zgodne z kulturą firmy lub ją wzbogacają. Do przeprowadzenia tych testów należy użyć skali pozbawionej uprzedzeń.

Skup się na wpływie: Podczas gdy przeszłe doświadczenia i zachowania są ważne, zbadaj jakie plany i pomysły ma kandydat na przyszłość.

Prawidłowe wdrożenie: Zobaczmy jak.

Onboarding i integracja z zespołem

Teraz, gdy zatrudniłeś właściwą osobę, nie poprzestawaj na tym. Wykorzystaj doświadczenie onboardingu, aby stworzyć dopasowanie kulturowe lub dodać kulturę, której oczekujesz od swojego zespołu.

Ustawienie oczekiwań: Wyraźnie nakreśl oczekiwania firmy podczas procesu wdrażania. Wyjaśnij kulturę firmy, styl pracy i jak wygląda powodzenie.

Wprowadź każdego interesariusza: Zapewnij nowym pracownikom możliwość poznania firmy i jej pracowników. Szablon "Poznaj zespół" ClickUp to świetny sposób na skonsolidowanie informacji o wszystkich kluczowych osobach, które nowi członkowie zespołu mogą przejrzeć w dowolnym momencie.

Immersja kulturowa: Zachęć nowych pracowników do spotkania z kluczowymi członkami zespołu, poznania różnych działów i wzięcia udziału w działaniach kulturowych lub budujących zespół w ramach onboardingu.

Otwarta komunikacja: Wspieraj środowisko otwartej komunikacji. Pokaż, że jesteś gotów wysłuchać opinii bez negatywnej reakcji. Zachęcaj nowych pracowników do dzielenia się swoimi pomysłami i zadawania pytań.

Twórz bezpieczne przestrzenie: Kiedy zatrudniasz pracowników z myślą o różnorodności, wprowadzasz różne rodzaje ludzi do tej samej przestrzeni fizycznej i wirtualnej. Spraw, by była ona bezpieczna. Dla przykładu, oto jak wdrażać nowych pracowników z neurozróżnicowaniem .

Twórz pętle informacji zwrotnej: Regularnie sprawdzaj nowych pracowników. Zbieraj informacje zwrotne na temat ich doświadczeń i uzupełniaj luki. Wykorzystaj je do optymalizacji przyszłych programów rekrutacyjnych i onboardingowych.

Mentoring: Sparuj nowych pracowników z mentorami, którzy mogą poprowadzić ich przez kulturowe i operacyjne aspekty firmy.

Szkolenie: Harmonogram Szkolenie dotyczące różnorodności, równości i integracji (DEI) programy pomagające nowym pracownikom zrozumieć zasady i praktyki firmy.

Wypróbuj Szablon wdrażania pracowników ClickUp aby zorganizować to w mgnieniu oka!

Przekształć swoją kulturę rekrutacji z ClickUp

To, co większość ludzi naprawdę ma na myśli, mówiąc, że ktoś jest dobrze dopasowany kulturowo, to fakt, że jest to ktoś, z kim chcieliby napić się piwa. Ale ludzie o różnych osobowościach mogą być świetni do zrobienia tego, czego potrzebujesz.

Patty McCord, była dyrektor ds. talentów, Netflix

Jest to zrozumienie, które doprowadziło do pojawienia się culture add jako koncepcji. Niezależnie od wybranego modelu, powszechnie przyjmuje się, że kultura jest ważnym aspektem rekrutacji. Ocena, testowanie, zatrudnianie i wdrażanie talentów, które mogą zintegrować się z kulturą firmy, może być wyzwaniem.

Właśnie wtedy ClickUp wkracza do akcji. Dzięki konfigurowalnym funkcjom, przestrzeniom do współpracy i wstępnie zaprojektowanym szablonom, ClickUp oferuje strukturę potrzebną do zarządzania pozyskiwaniem i wdrażaniem talentów Cele DEI dla pracy . Zachęcamy do wypróbowania. Wypróbuj ClickUp już dziś za darmo .