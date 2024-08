Jak ustawić sensowne cele DEI w pracy? (Z przykładami)

Wyobraź sobie zróżnicowany zespół, w którym każdy czuje się ceniony i szanowany. Promuje to kreatywność i innowacyjność oraz prowadzi do lepszego rozwiązywania problemów. Cele wydajności DEI pomagają osiągnąć te kamienie milowe.

Cele w zakresie różnorodności, sprawiedliwości i integracji (DEI) to konkretne, mierzalne cele, które określają postępy firmy w budowaniu bardziej zróżnicowanego i integracyjnego miejsca pracy.

Cele te są ważne, ponieważ przekładają abstrakcyjne koncepcje DEI na możliwe do wykonania kroki. Ustawienie i praca nad tymi celami stanowi podstawę dla silniejszego, bardziej powodzenia zespołu.

Zrozumienie różnorodności, równości i integracji (DEI)

Różnorodność, równość i integracja (DEI) mają fundamentalne znaczenie dla powodzenia i rozwoju organizacji.

1. Różnorodność

Różnorodność odnosi się do różnorodności ludzkich doświadczeń, środowisk i perspektyw wśród pracowników.

Wyobraź sobie firmę technologiczną zatrudniającą wyłącznie programistów. Oczywiście, byliby oni czarodziejami kodowania, ale ich pojedyncze skupienie mogłoby prowadzić do martwych punktów.

Potrzebujemy doświadczenia użytkownika (UX), aby zapewnić płynny i intuicyjny produkt, zespołu ds. zapewnienia jakości, aby upewnić się, że produkt jest wolny od błędów, menedżerów produktu, aby dostosować wszystkie aspekty projektu, oraz specjalistów ds. bezpieczeństwa, aby chronić dane użytkowników.

Potrzebowalibyśmy również zespołów ds. marketingu i sprzedaży, aby pozycjonować, uruchamiać i sprzedawać produkt, zespołu wsparcia klienta, aby rozwiązywać problemy klientów, oraz analityków danych, aby pomóc zrozumieć, w jaki sposób produkt jest używany i zidentyfikować obszary wymagające poprawy.

Zróżnicowany Teams oferuje szerszy zakres perspektyw, co prowadzi do innowacji i rozwiązywania problemów, zapewniając, że produkt spełnia potrzeby rynku i pozostaje konkurencyjny.

2. Kapitał własny

Równość zapewnia sprawiedliwość i równe pole gry dla wszystkich pracowników.

Wykracza poza reprezentację i tworzy system, w którym każdy ma dostęp do takich samych możliwości awansu, zasobów do rozwoju i narzędzi potrzebnych do odniesienia sukcesu w swojej roli.

Instancja Google Rozwijaj się z Google program oferuje zakres bezpłatnych szkoleń, narzędzi i wydarzeń, aby pomóc osobom rozwijać swoje umiejętności, karierę lub biznes. Inicjatywa ta jest szczególnie skoncentrowana na niedostatecznie reprezentowanych grupach.

Ponadto Google wspiera zewnętrzne programy i partnerstwa, takie jak Women Techmakers która zapewnia widoczność, społeczność i zasoby dla kobiet w branży technologicznej, oraz Google dla Startupów który koncentruje się na pomaganiu startupom w rozwoju na całym świecie.

3. Włączenie

Integracja sprzyja poczuciu przynależności wszystkich pracowników i zapewnia, że każdy czuje się wartościowy, szanowany i doceniany.

Wyobraźmy sobie firmę, w której utalentowani pracownicy, pomimo swojego potencjału, niechętnie udostępniają swoje pomysły na spotkaniach ze względu na pochodzenie kulturowe lub płeć. W takim środowisku innowacje są tłumione, ponieważ tracone są cenne spostrzeżenia i różnorodne perspektywy.

Wpływa to negatywnie na morale pracowników i ogranicza zdolność firmy do kreatywnego rozwiązywania problemów i dostosowywania się do zmian rynkowych.

Z kolei firma, która kultywuje kulturę integracyjną, w której każdy głos jest ceniony i wspierany, może wykorzystać bogactwo różnorodnych pomysłów.

Środowisko integracyjne nie tylko zwiększa zaangażowanie i satysfakcję pracowników, ale także napędza innowacje i przewagę konkurencyjną, wykorzystując pełny potencjał swojej siły roboczej. Pozytywne środowisko pracy tworzy przestrzeń, w której każdy może w pełni uczestniczyć, co prowadzi do większego zaangażowania i współpracy pracowników.

Powiązanie między DEI a kulturą organizacyjną

DEI i kultura organizacyjna są ze sobą nierozerwalnie połączone. Silna strategia DEI promuje pozytywną i integracyjną kulturę, w której każdy czuje się komfortowo wyrażając swoje pomysły i perspektywy.

To z kolei prowadzi do zwiększenia innowacyjności, np. współpracy zespołu marketingowego i inżynieryjnego w celu opracowania produktu bardziej przyjaznego dla użytkownika. Zróżnicowane perspektywy mogą również usprawnić proces podejmowania decyzji.

Wreszcie, silna kultura DEI może zwiększyć zaangażowanie pracowników. Kiedy pracownicy czują się wartościowi i szanowani, istnieje większe prawdopodobieństwo, że będą zmotywowani i zainwestują w powodzenie firmy.

Wzrost znaczenia różnorodności, równości i integracji (DEI) w biznesie

Droga do różnorodności, równości i integracji (DEI) w miejscach pracy była długa i kręta. Przed 1960 rokiem normy społeczne często dyktowały homogeniczną siłę roboczą, limitując możliwości i talenty.

Ten brak różnorodności tłumił innowacje i hamował postęp. Ruch na rzecz praw obywatelskich i przełomowe akty prawne, takie jak akcja afirmatywna, wymusiły konieczną refleksję, znosząc dyskryminujące praktyki i otwierając drzwi dla grup historycznie wykluczonych.

Jednak wczesne dni inicjatyw DEI nie były pozbawione wad. Wielu postrzegało je jako zwykłe ćwiczenia zgodności, pozbawione prawdziwego zaangażowania w kultywowanie prawdziwie integracyjnego środowiska.

Ruchy społeczne takie jak #MeToo i #BlackLivesMatter jeszcze bardziej wzmocniły apel o sprawiedliwość społeczną w strukturach korporacyjnych, podpowiedź krytycznej ponownej oceny wysiłków na rzecz różnorodności,

Punkt zwrotny nastąpił, gdy Business zaczął dostrzegać siłę zróżnicowanej siły roboczej.

Dziś DEI nie jest już kwestią marginalną; to podstawowa strategia biznesowa. Firmy pielęgnują wcześniej niedostatecznie reprezentowane talenty i znacznie inwestują w programy DEI, uznając niezaprzeczalny związek między zróżnicowaną siłą roboczą a lepszą wydajnością.

To przejście od wysiłków opartych na zgodności do strategicznego skupienia się na integracji stanowi znaczący krok naprzód w tworzeniu miejsc pracy, które są uczciwe, sprawiedliwe i otwarte dla wszystkich.

Rola ustawienia celów i motywacji w osiąganiu DEI Ustawienie celów ma fundamentalne znaczenie dla powodzenia każdego przedsięwzięcia biznesowego, a DEI nie jest inaczej.

Tak jak cele sprzedażowe motywują zespół sprzedażowy do osiągania konkretnych wyników, tak posiadanie dobrze zdefiniowanych celów DEI mobilizuje całą organizację do tworzenia bardziej integracyjnego miejsca pracy.

Wyobraź sobie, że budujesz dom. Nie rozpocząłbyś jej bez planu i kamieni milowych, które pozwoliłyby ci śledzić postępy, prawda? Cele DEI są jak plan budowy integracyjnego miejsca pracy.

Ustawienie celów dla różnorodności i integracji

Ustawienie celów w zakresie różnorodności, równości i integracji (DEI) jest kluczowym krokiem do zapewnienia, że te ważne wartości staną się częścią organizacji. Chodzi o przejście od intencji do działania i od działania do wpływu.

Znaczenie ustawienia celów dla inicjatyw DEI

Powodzenie inicjatyw DEI wymaga jasnego kierunku i wymiernych celów, jak w przypadku każdego przedsięwzięcia biznesowego. Zapewnia to mapę drogową dla postępu, utrzymuje odpowiedzialność wszystkich i pozwala na śledzenie ich wpływu w czasie.

Wyczyszczone cele włączenia pozwalają mierzyć postęp. Jest to niezbędne do oceny skuteczności inicjatyw DEI i rozliczania poszczególnych osób i teamów z ich wkładu w realizację tych celów.

Dostosowanie celów DEI do celów biznesowych

DEI nie powinno istnieć w silosie. Cele DEI w zakresie różnorodności i integracji muszą być zgodne z szerszymi celami biznesowymi.

Oto jak to osiągnąć:

Zidentyfikuj potrzeby biznesowe: Zastanów się nad obecnymi wyzwaniami i przyszłymi aspiracjami swojej firmy. W jaki sposób różnorodność i integracja mogą przyczynić się do osiągnięcia tych celów?

Zastanów się nad obecnymi wyzwaniami i przyszłymi aspiracjami swojej firmy. W jaki sposób różnorodność i integracja mogą przyczynić się do osiągnięcia tych celów? Skoncentruj się na wynikach: Powiąż cele DEI z konkretnymi wynikami biznesowymi, takimi jak zwiększona innowacyjność, zwiększone zaangażowanie pracowników lub przyciąganie najlepszych talentów z szerszej puli

Powiąż cele DEI z konkretnymi wynikami biznesowymi, takimi jak zwiększona innowacyjność, zwiększone zaangażowanie pracowników lub przyciąganie najlepszych talentów z szerszej puli Śledź wpływ: Monitoruj, w jaki sposób inicjatywy DEI przyczyniają się do osiągania celów biznesowych. Wzmacnia to argumenty przemawiające za dalszymi inwestycjami w wysiłki DEI

Monitoruj, w jaki sposób inicjatywy DEI przyczyniają się do osiągania celów biznesowych. Wzmacnia to argumenty przemawiające za dalszymi inwestycjami w wysiłki DEI Korzystaj z odpowiedniego narzędzia: Uzyskaj przyjazne dla użytkownika narzędzie, które pomoże ci zdefiniować, przypisać i śledzić cele związane z integracją

Kryteria SMART do ustawienia celów

Kryteria SMART zapewniają ramy dla ustawienia skutecznych celów sprzyjających powodzeniu, zwłaszcza w inicjatywach na rzecz różnorodności, równości i integracji (DEI).

Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób każdy element kryteriów SMART można zastosować do ustawienia celów DEI:

Konkretny: Praca nad konkretną metryką jest łatwiejsza i bardziej inspirująca niż pogoń za niejasnym celem. Wyraźnie określ, co chcesz osiągnąć; zamiast "poprawić różnorodność", dąż do "zwiększenia reprezentacji kobiet na rolach kierowniczych o 20% w ciągu roku"

Praca nad konkretną metryką jest łatwiejsza i bardziej inspirująca niż pogoń za niejasnym celem. Wyraźnie określ, co chcesz osiągnąć; zamiast "poprawić różnorodność", dąż do "zwiększenia reprezentacji kobiet na rolach kierowniczych o 20% w ciągu roku" Mierzalny: Ustal jasne wskaźniki, aby śledzić postępy - np. liczbę nowych pracowników z niedostatecznie reprezentowanych grup

Ustal jasne wskaźniki, aby śledzić postępy - np. liczbę nowych pracowników z niedostatecznie reprezentowanych grup Osiągalne: Ustawienie ambitnych, ale osiągalnych celów. Przy ustawianiu celów weź pod uwagę swoje zasoby i ramy czasowe

Ustawienie ambitnych, ale osiągalnych celów. Przy ustawianiu celów weź pod uwagę swoje zasoby i ramy czasowe Istotne: Upewnij się, że twoje cele są zgodne z ogólną strategią DEI i celami biznesowymi

Upewnij się, że twoje cele są zgodne z ogólną strategią DEI i celami biznesowymi Określone w czasie: Wyznacz konkretne ramy czasowe dla osiągnięcia celów

Dodatkowo, używając oprogramowanie do zarządzania pracownikami pozwoli zaoszczędzić zespołowi HR znaczną ilość czasu i wysiłku związanego ze śledzeniem realizacji celów DEI.

20 celów DEI na rzecz promocji integracyjnego miejsca pracy w 2024 roku

Przed utworzeniem celów DEI należy ocenić status quo organizacji, aby zrozumieć luki. Luki te mogą się różnić w zależności od organizacji, dlatego też cele te będą się różnić.

Oto 20 przykładów celów DEI:

Reprezentacja

Rozbicie szklanego sufitu poprzez zwiększenie odsetka kobiet na stanowiskach dyrektorskich o X% w ciągu najbliższych 12 miesięcy Osiągnięcie Y% reprezentacji mniejszości wśród pracowników branży technologicznej podczas kolejnego cyklu rekrutacyjnego, który rozpocznie się we wrześniu Śledzenie różnorodności puli kandydatów przez cały proces rekrutacji i wysyłanie kierownictwu wyższego szczebla raportów na temat wszelkich braków miesiąc po miesiącu

Equity

Przeprowadzenie w ciągu najbliższych 90 dni audytu równości wynagrodzeń w celu zidentyfikowania i wyeliminowania wszelkich różnic w wynagrodzeniach ze względu na płeć lub rasę podczas kolejnego półrocznego cyklu oceny wyników Wdrożenie szkolenia w zakresie nieświadomych uprzedzeń dla wszystkich nowo zatrudnionych menedżerów zaangażowanych w proces zatrudniania i promocji w ciągu 90 dni od ich dołączenia Zainicjowanie programów mentorskich zaprojektowanych specjalnie dla pracowników z niedostatecznie reprezentowanych grup w ciągu 30 dni od ich dołączenia do organizacji

Włączenie

Stworzenie grup zasobów pracowniczych (ERG) w ciągu kolejnych 90 dni w celu promowania poczucia przynależności dla niedostatecznie reprezentowanych grup Ustanowienie wyczyszczonych wytycznych dotyczących komunikacji opartej na szacunku, przeprowadzenie ogólnofirmowego szkolenia antydyskryminacyjnego i opublikowanie ich na portalu intranetowym w ciągu najbliższych 60 dni Zaoferowanie kierownikom i pracownikom w ciągu najbliższego kwartału szkolenia na temat świadomości i integracji w zakresie neuroróżnorodności

**Odpowiedzialność

Regularne śledzenie i mierzenie postępów w realizacji celów DEI poprzez analizę danych opartą na AI co 30 dni Przeglądaj i aktualizuj swoją strategię DEI co sześć miesięcy w oparciu o dane i opinie pracowników otrzymane w ciągu poprzednich sześciu miesięcy Ustanowienie anonimowego systemu raportowania w ciągu najbliższych 30 dni, aby pracownicy mogli zgłaszać obawy dotyczące dyskryminacji lub uprzedzeń, rejestrować je jako problemy i zapewnić ich rozwiązanie w ciągu 60 dni od zgłoszenia

Komunikacja i przejrzystość

Uznanie i świętowanie pracowników, którzy są orędownikami różnorodności i integracji pod koniec każdego kwartału Włączenie języka DEI do misji firmy i jej podstawowych wartości w ciągu najbliższych 90 dni Upewnij się, że wszystkie materiały komunikacyjne firmy są włączające i dostępne w ciągu najbliższych 90 dni

Dostępność

Zapewnienie dostępności fizycznych obszarów roboczych dla pracowników niepełnosprawnych w ciągu najbliższych trzech miesięcy Oferowanie technologii i narzędzi komunikacyjnych, które zaspokajają różnorodne potrzeby i możliwości w ciągu najbliższych trzech miesięcy Wdrożenie elastycznej organizacji pracy w celu uwzględnienia różnorodnych potrzeb i stylów pracy w ciągu najbliższych 60 dni

Mierniki i pomiary

Włączenie celów DEI do ocen wyników menedżerów i kadry kierowniczej przed końcem tego kwartału Mierzenie zadowolenia pracowników z wysiłków na rzecz integracji poprzez ankiety i grupy fokusowe raz na kwartał i wykazywanie poprawy z kwartału na kwartał

Pamiętaj, że to tylko przykłady. Najskuteczniejsze cele DEI będą konkretne i dostosowane do unikalnych potrzeb organizacji.

Zachęcanie do DEI w miejscu pracy

Liderzy biznesu nadają ton znaczącym transformacjom organizacyjnym; DEI nie jest wyjątkiem. Silne zaangażowanie liderów jest niezbędne do stworzenia prawdziwie integracyjnego miejsca pracy.

1. Wpływ roli klienta i lidera na promocję DEI

Liderzy Businessu i specjaliści HR muszą w sposób widoczny i publiczny wspierać inicjatywy DEI i włączać je w misję firmy i jej działania podstawowych wartości swoich teamów .

Aktywne uczestnictwo w szkoleniach DEI i dawanie dobrego przykładu poprzez demonstrowanie inkluzywnych zachowań w interakcjach z pracownikami. Zarządzanie oczekiwaniami klientów w procesach DEI na wczesnym etapie postępowania, aby ustawić swój zespół na wygraną i mocno postawić go na drodze do powodzenia.

Ustaw jasne cele DEI i rozliczaj menedżerów z ich osiągnięcia. Zintegruj wyniki DEI z ocenami wydajności.

Wreszcie, liderzy muszą przeznaczyć wystarczające zasoby finansowe i ludzkie na wsparcie inicjatyw DEI.

2. Znaczenie ERG dla różnorodności kulturowej i etnicznej

Employee Resource Groups (ERG) to dobrowolne, prowadzone przez pracowników grupy w różnych firmach, które koncentrują się na wspólnej tożsamości lub różnorodnym pochodzeniu. ERG odgrywają kluczową rolę we wspieraniu różnorodnych talentów na wiele sposobów.

Mogą one pomóc zidentyfikować i sprostać wyzwaniom stojącym przed niedostatecznie reprezentowanymi grupami mniejszościowymi oraz przyczynić się do większej różnorodności siły roboczej i integracyjnego środowiska pracy.

Na przykład, Outforce to ERG zajmująca się tożsamością płciową i orientacją seksualną. Koncentruje swoje wysiłki na pracownikach LGBTQ+ i sojusznikach w Salesforce, firmie produkującej oprogramowanie w chmurze.

W widoczny sposób kultywuje bardziej inkluzywne środowisko i wzmacnia pozycję pracowników LGBTQ+ na kilka sposobów, w tym zwiększoną reprezentację, widoczność, mentoring i budowanie społeczności.

Wysiłki Outforce nie pozostały niezauważone: Salesforce konsekwentnie zajmuje wysokie pozycje w indeksie równości korporacyjnej HRC, będącym punktem odniesienia dla równości osób LGBTQ+ w miejscu pracy.

Ponadto, Outforce został doceniony przez różne organizacje za swój wkład w integrację osób LGBTQ+, pokazując swoje powodzenie jako modelowy ERG.

ERG mogą być zatem cennym źródłem różnorodnych perspektyw i pomysłów na restrukturyzacji organizacji aby stała się zgodna z DEI.

3. Budowanie społeczności integracyjnej poprzez programy mentorskie

Programy mentorskie mogą być potężnym narzędziem promocji różnorodności i integracji w miejscu pracy. Oto, w jaki sposób przyczyniają się one do bardziej zróżnicowanej i inkluzywnej siły roboczej i społeczności:

Dostarcza cennych wskazówek i wsparcia pracownikom z niedostatecznie reprezentowanych mniejszości , pomagając im rozwijać umiejętności i rozwijać karierę

, pomagając im rozwijać umiejętności i rozwijać karierę Mentorzy udostępniający swoją wiedzę i doświadczenie swoim podopiecznym pomagają im poruszać się w kulturze firmy i pokonywać potencjalne przeszkody

swoim podopiecznym pomagają im poruszać się w kulturze firmy i pokonywać potencjalne przeszkody Wspieranie autentycznych połączeń między pracownikami z różnych środowisk i poziomów, tworząc bardziej spójne i integracyjne środowisko pracy

Monitorowanie i ocena celów DEI

Monitorowanie i ocena celów DEI jest istotnym procesem, który zapewnia, że inicjatywy te nie są tylko ustawione, ale są aktywnie realizowane i osiągane. ClickUp to narzędzie, które pomaga śledzić wszystkie te działania.

Jako wszechstronne i elastyczne narzędzie do zarządzania projektami, pozwala na Teams HR i kierownictwo, aby płynnie współpracować, promując pozytywne i integracyjne środowisko pracy.

1. Zbuduj swój wymarzony team i zarządzaj nim dzięki ClickUp Platforma zasobów ludzkich ClickUp utrzymuje scentralizowaną bazę danych zawierającą wszystkie informacje o pracownikach, w tym dane kontaktowe, wyniki i historię szkoleń. Dzięki temu każdy ma łatwy dostęp do potrzebnych informacji.

Ustaw terminy dla celów swojego zespołu i utrzymuj działania HR na napiętej osi czasu. Dodatkowo, specjaliści HR mogą zwiększyć wydajność swoich teamów poprzez wykorzystanie free szablony HR .

Uprość procesy związane z zasobami ludzkimi dzięki Platformie Zarządzania Zasobami Ludzkimi ClickUp

ClickUp umożliwia projektowanie, zarządzanie i śledzenie skutecznych programów różnorodności, równości i integracji (DEI) wraz z angażującymi inicjatywami pracowniczymi.

Możesz planować i realizować strategie DEI, tworząc dedykowany dział Obszar roboczy ClickUp do scentralizowania wysiłków w zakresie DEI, gdzie można współpracować z członkami zespołu w zakresie celów, przeprowadzać burze mózgów i przydzielać zadania, aby zwiększyć różnorodność i integrację.

Załóżmy, że twój zespół DEI chce uruchomić program szkoleniowy dotyczący nieświadomych uprzedzeń.

W obszarze roboczym ClickUp możesz utworzyć listę zadań do opracowania materiałów szkoleniowych, przydzielić zadania różnym członkom zespołu w celu stworzenia zawartości, zaplanować terminy i śledzić postępy.

Możesz również użyć Dokumenty ClickUp do wspólnego tworzenia i edytowania materiałów szkoleniowych oraz udostępniania ich zainteresowanym stronom w celu uzyskania opinii.

Zwiększ zaangażowanie pracowników, tworząc angażujące kampanie bezpośrednio w ClickUp. Mogą one obejmować wewnętrzne konkursy w celu zwiększenia morale zespołu i świętowania osiągnięć, a także ankiety w celu zbierania w czasie rzeczywistym informacji zwrotnych na temat nastrojów pracowników.

ClickUp może być Twoim sprzymierzeńcem w zarządzaniu inicjatywami DEI i zaangażowania, ale pomaga również w łatwym radzeniu sobie z rutynowymi zadaniami HR. Automatyzacja powtarzalnych procesów, takich jak onboarding, wnioski urlopowe i oceny wyników, pozwala specjalistom HR na bardziej strategiczną pracę.

2. Ustaw swoje cele za pomocą ClickUp Goals

Użyj Cele ClickUp aby połączyć cele DEI z szerszymi celami biznesowymi organizacji. Pokazuje to wartość różnorodności i integracji dla powodzenia firmy.

Ustaw jasne, mierzalne i osiągalne cele DEI, śledź postępy wizualnie i wprowadzaj korekty oparte na danych w razie potrzeby, wykorzystując ClickUp Goals Cele ClickUp pozwalają jasno zdefiniować cele DEI i przełożyć je na mierzalne realia. Wykraczaj poza proste cele i wdrażaj ramy celów SMART, aby zapewnić jasność i koncentrację.

Na przykład, zamiast ogólnego celu "zwiększenia reprezentacji mniejszości", można stworzyć cel SMART, taki jak: "Zwiększenie odsetka mniejszości zatrudnionych na rolach technicznych o 15% w następnym kwartale"

Ponieważ duże cele DEI mogą wydawać się przytłaczające, Zadania ClickUp pozwalają podzielić główne cele na mniejsze, łatwiejsze w podzadaniu. Zwiększa to przejrzystość i pozwala zespołowi skupić się na osiągalnych kamieniach milowych.

W związku z tym podziel swój cel SMART na wykonalne zadania ClickUp: W obszarze roboczym ClickUp DEI utwórz listę zadań zatytułowaną "Increase Tech Minority Hires (15% Q3)". W ramach listy zadań utwórz podzadania dla każdego kroku potrzebnego do osiągnięcia celu. Może to obejmować współpracę z zespołami rekrutacyjnymi w celu opracowania celowych strategii przyciągania różnorodnych talentów technologicznych. Przypisz to zadanie liderowi ds. rekrutacji.

Przypisanie konkretnych zadań związanych z DEI członkom zespołu i ustawienie realistycznych terminów w ramach zadań ClickUp promuje odpowiedzialność i zapewnia postęp w trakcie realizacji ogólnych celów.

Możesz również przeglądać opisy stanowisk, aby zapewnić inkluzywny język i podkreślić możliwości dla niedostatecznie reprezentowanych grup. Wreszcie, śledź aplikacje i wskaźniki rozmów kwalifikacyjnych dla kandydatów z mniejszości przez cały kwartał.

Monitorując postępy w tych zadaniach ClickUp, możesz ocenić swój postęp w kierunku zwiększenia reprezentacji mniejszości. Takie podejście oparte na danych pozwala zidentyfikować obszary poprawy i śledzić kamienie milowe.

Mierz postęp swoich celów za pomocą ClickUp Goals

ClickUp Goals śledzi dane historyczne, umożliwiając obserwowanie postępów w realizacji celów DEI na przestrzeni czasu. Pomaga to zidentyfikować trendy i zmierzyć skuteczność podejmowanych inicjatyw.

3. Korzystanie ze wskaźników KPI do mierzenia postępów w realizacji celów DEI

Użyj ClickUp Goals, aby ustawić konkretne, mierzalne cele i KPI (kluczowe wskaźniki wydajności) do monitorowania inicjatyw DEI.

Ustawienie określonych folderów do śledzenia wskaźników KPI za pomocą celów ClickUp

Utwórz foldery do śledzenia cykli rekrutacyjnych, OKR, KPI, ankiet pracowniczych, kart wyników pracowników i istotnych celów DEI. Mogą one obejmować wskaźniki reprezentacji w celu śledzenia odsetka kobiet lub mniejszości na wyższych pozycjach kierowniczych lub w określonych działach.

Zapewni to, że organizacja pozostanie na dobrej drodze do osiągnięcia celów DEI i będzie promować bardziej integracyjne miejsce pracy.

4. Rola grup fokusowych w ocenie inicjatyw DEI

Grupy fokusowe i ułatwione dyskusje z niewielką grupą pracowników mogą dostarczyć cennych informacji na temat wysiłków podejmowanych w ramach DEI.

ClickUp upraszcza proces przeprowadzania grup fokusowych w celu oceny inicjatyw DEI, przekształcając go z rozproszonego wysiłku w dobrze zorganizowany przepływ:

a. Planowanie i rekrutacja

Opracowanie ankiety przy użyciu Formularze ClickUp aby zachęcić do udziału określone grupy demograficzne pracowników istotne dla grupy fokusowej DEI. Zapewni to zebranie informacji od właściwych osób.

Wykorzystaj ClickUp Docs do wspólnego opracowania jasnego i zwięzłego przewodnika do dyskusji z kluczowymi pytaniami i punktami do dyskusji. Użyj ClickUp Brain aby przeprowadzić burzę mózgów z angażującymi pytaniami i podpowiedziami na potrzeby wydajnej sesji.

Przechowuj wszelkie dodatkowe zasoby lub prezentacje w ClickUp Doc, aby uczestnicy mieli do nich wcześniejszy dostęp. Dzięki temu wszyscy będą przygotowani do dyskusji.

b. Zbieranie i analiza informacji zwrotnych

ClickUp Docs umożliwia wspólne sporządzanie notatek w czasie rzeczywistym podczas sesji grupy fokusowej. Każdy może uchwycić kluczowe spostrzeżenia i obserwacje w miarę rozwoju dyskusji.

Po zakończeniu grupy fokusowej przydziel zadanie w ClickUp, aby podsumować kluczowe wnioski i zidentyfikować powtarzające się tematy, które pojawiły się podczas dyskusji. Dzięki temu nic nie zostanie pominięte.

c. Elementy działań i kolejne kroki

W oparciu o analizę informacji zwrotnych grupy fokusowej, użyj ClickUp, aby przypisać konkretne elementy działań, aby zająć się zidentyfikowanymi obszarami wymagającymi poprawy. Wyraźnie określ własność i terminy dla każdego elementu działania.

Rozbudowane funkcje zarządzania zadaniami ClickUp umożliwiają śledzenie postępów każdego elementu działania, zapewniając odpowiedzialność i terminową realizację strategii DEI.

Wykorzystując narzędzia do współpracy i funkcje zarządzania zadaniami ClickUp, możesz przeprowadzać skuteczne grupy fokusowe, które dostarczają cennych informacji na temat wysiłków w zakresie DEI, ostatecznie napędzając pozytywne zmiany organizacyjne.

Przydziel zadania do sporządzania notatek i analizy danych po grupie fokusowej za pomocą ClickUp Tasks

Użyj komentarzy do zadań i dyskusji, aby ułatwić komunikację i współpracę wokół celów DEI. Członkowie Teams mogą udostępniać aktualizacje, zadawać pytania i przeprowadzać burze mózgów.

ClickUp zapewnia, że Twoja organizacja pozostaje skoncentrowana i stale czyni postępy w budowaniu bardziej zróżnicowanego i integracyjnego miejsca pracy.

Pokonywanie wyzwań we wdrażaniu DEI

Oto kilka typowych wyzwań, przed którymi mogą stanąć specjaliści HR podczas wdrażania DEI oraz sposoby na ich przezwyciężenie:

Typowe przeszkody w realizacji celów DEI

Nawet najbardziej ambitne inicjatywy DEI mogą napotkać przeszkody. Oto kilka typowych przeszkód i strategii radzenia sobie z nimi:

Brak zaangażowania ze strony kierownictwa: Jeśli biznes i zespół kierowniczy HR nie wspierają aktywnie DEI, może to stanowić sygnał, że inicjatywy te nie są priorytetem Rozwiązanie: Uzyskaj poparcie kierownictwa, podkreślając korzyści biznesowe płynące z DEI, takie jak zwiększona innowacyjność i większe zaangażowanie pracowników

Jeśli biznes i zespół kierowniczy HR nie wspierają aktywnie DEI, może to stanowić sygnał, że inicjatywy te nie są priorytetem Uzyskaj poparcie kierownictwa, podkreślając korzyści biznesowe płynące z DEI, takie jak zwiększona innowacyjność i większe zaangażowanie pracowników Nieświadome uprzedzenia: Nieświadome uprzedzenia mogą wkradać się do rekrutacji, decyzji o promocji i codziennych interakcji Rozwiązanie: Wdrożenie programów szkoleniowych w zakresie nieświadomych uprzedzeń dla wszystkich pracowników, od kierownictwa w dół

Nieświadome uprzedzenia mogą wkradać się do rekrutacji, decyzji o promocji i codziennych interakcji Wdrożenie programów szkoleniowych w zakresie nieświadomych uprzedzeń dla wszystkich pracowników, od kierownictwa w dół Opór przed zmianami: Niektórzy pracownicy mogą opierać się zmianom związanym z inicjatywami DEI Rozwiązanie: Zachęcanie do otwartej komunikacji, odpowiadanie na obawy z zachowaniem przejrzystości i wyjaśnianie, w jaki sposób DEI przynosi korzyści wszystkim i tworzy silniejszą kulturę miejsca pracy

Niektórzy pracownicy mogą opierać się zmianom związanym z inicjatywami DEI Zachęcanie do otwartej komunikacji, odpowiadanie na obawy z zachowaniem przejrzystości i wyjaśnianie, w jaki sposób DEI przynosi korzyści wszystkim i tworzy silniejszą kulturę miejsca pracy Mierniki i odpowiedzialność: Bez jasnych wskaźników do śledzenia postępów, pomiar wpływu wysiłków DEI jest trudny Rozwiązanie: Ustanowienie konkretnych, mierzalnych celów DEI, regularne śledzenie postępów i udostępnianie wyników pracownikom w celu wykazania odpowiedzialności i świętowania osiągnięć

Rola edukacji w przezwyciężaniu oporu wobec DEI

Opór wobec DEI może często wynikać z braku zrozumienia. Edukacja odgrywa kluczową rolę w przezwyciężaniu tego oporu.

Szkolenie w zakresie nieświadomych uprzedzeń pomaga pracownikom zidentyfikować i zająć się swoimi uprzedzeniami, prowadząc do sprawiedliwszego podejmowania decyzji i bardziej integracyjnych interakcji.

Szkolenie z zakresu świadomości różnorodności poszerza wiedzę pracowników i liderów wyższego szczebla Businessu na temat różnych kultur, środowisk i doświadczeń. Promuje empatię, zrównoważoną różnorodność i szacunek dla różnych perspektyw.

Wreszcie, należy edukować pracowników i liderów wyższego szczebla na temat wymiernych korzyści płynących z DEI dla organizacji. Może to obejmować dane na temat tego, w jaki sposób różnorodność prowadzi do zwiększonej innowacyjności, lepszego podejmowania decyzji i silniejszej marki pracodawcy.

Wdrożenie tych inicjatyw edukacyjnych może stworzyć bardziej świadomą i zaangażowaną siłę roboczą, która uzna DEI za podstawową wartość.

Ustawienie celów DEI dla dobrze prosperującego miejsca pracy

DEI to podróż, a nie cel. Budowanie prawdziwie integracyjnego miejsca pracy wymaga ciągłego zaangażowania i wysiłku. Ustawienie jasnych, mierzalnych celów DEI i śledzenie realizacji tych celów aby upewnić się, że zmierzasz we właściwym kierunku.

Aktywne zaangażowanie liderów ma kluczowe znaczenie dla tworzenia kultury, która ma wartość dla różnorodności i integracji. Zainwestuj w programy szkoleniowe, aby wyposażyć swoich pracowników w wiedzę i umiejętności sprzyjające bardziej inkluzywnemu środowisku.

Poza etycznym imperatywem tworzenia sprawiedliwego i równego miejsca pracy, DEI oferuje znaczące korzyści biznesowe. Zróżnicowane Teams wnoszą różne perspektywy, prowadząc do zwiększonej innowacyjności i bardziej kreatywnych rozwiązań.

Takie aktywne partnerstwo wykracza daleko poza pracę zespołową, generując potężne synergie zespołowe które maksymalizują wyniki.

Koncepcja DEI stale ewoluuje. Organizacje będą prawdopodobnie kładły większy nacisk na tworzenie integracyjnych miejsc pracy dla pracowników neurodywergentnych. Prawdopodobnie pojawią się ustandaryzowane wskaźniki pomiaru postępów w zakresie DEI, co doprowadzi do większej przejrzystości i odpowiedzialności.

Postęp technologiczny, taki jak narzędzia rekrutacyjne oparte na AI, może zostać wykorzystany do dalszej promocji różnorodności i bezstronnych praktyk zatrudniania. Będąc na bieżąco z tymi trendami i dostosowując swoje podejście, możesz zapewnić, że Twoja organizacja pozostanie liderem w stale zmieniającym się krajobrazie DEI.

ClickUp, z rozbudowanymi funkcjami dostosowywania, jest najlepszą platformą zarządzania projektami do ustawienia, śledzenia i postępów w realizacji celów DEI. Zarejestruj się w ClickUp już dziś!

Często zadawane pytania (FAQ)

1. Jakie są cele pracowników DEI?

Pracownicy DEI zazwyczaj dążą do stworzenia środowiska pracy, które jest uczciwe, sprawiedliwe i integracyjne dla wszystkich. Może to obejmować pracę nad inicjatywami mającymi na celu zwiększenie różnorodności w zatrudnianiu, promocję i dostarczanie szkoleń dotyczących nieświadomych uprzedzeń lub tworzenie ERG (grup zasobów pracowniczych).

2. Jakie są cele grupy roboczej DEI?

Grupa robocza DEI opracowuje i wdraża strategie mające na celu osiągnięcie celów organizacji w zakresie DEI i różnorodności. Mogą one koncentrować się na takich obszarach jak rekrutacja, utrzymanie pracowników, rozwój zawodowy i tworzenie kultury sprzyjającej włączeniu społecznemu.

3. Jaki jest przykład celu związanego z różnorodnością?

Celem w zakresie różnorodności może być zwiększenie reprezentacji kobiet na pozycjach kierowniczych w biznesie o 20% w ciągu roku. Może to również obejmować rozszerzenie wysiłków rekrutacyjnych w celu dotarcia do szerszego zakresu uniwersytetów lub przyciągnięcie bardziej zróżnicowanych kandydatów z niedostatecznie reprezentowanych społeczności i mniejszości.