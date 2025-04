Free Must-Have Dokumenty Google szablony ankiet

Nie każda ankieta wymaga skomplikowanego narzędzia. Jeśli spędzasz więcej czasu na ustawieniu ankiet niż na faktycznym zbieraniu opinii, szablony ankiet w Dokumentach Google są idealnym, prostym rozwiązaniem.

Szablony te zapewniają prostotę ankiet, niezależnie od tego, czy jesteś właścicielem małego biznesu szukającym szybkich spostrzeżeń na temat klientów, nauczycielem ankietującym swoich uczniów, czy też osobą zbierającą dane badawcze.

Poniżej zebraliśmy najlepsze darmowe szablony ankiet w Dokumentach Google, aby ułatwić ci rozpoczęcie pracy. Jeśli jednak potrzebujesz bardziej ustrukturyzowanych szablonów - takich jak śledzenie odpowiedzi w czasie lub bardziej efektywne organizowanie recenzji - dołączyliśmy również kilka bogatych w funkcje, zaawansowanych szablonów jako alternatywy.

Jeśli jednak Dokumenty Google to twój wybór, najpierw dowiedzmy się, jak wybrać najlepszy szablon do swoich potrzeb.

Co składa się na dobry szablon ankiety w Dokumentach Google?

Skuteczny szablon ankiety w Dokumentach Google jest przejrzysty, angażujący i dostosowany do potrzeb użytkownika. Oto kluczowe funkcje, których należy szukać:

Konfigurowalny projekt : Wybierz szablon, który pozwala łatwo spersonalizować układ, tekst i kolory, aby odzwierciedlić cel ankiety

: Wybierz szablon, który pozwala łatwo spersonalizować układ, tekst i kolory, aby odzwierciedlić cel ankiety Różnorodność typów pytań : Poszukaj szablonu, który zapewni wsparcie dla różnych formatów pytań - wielokrotnego wyboru, krótkich odpowiedzi i skal oceny - w celu uchwycenia zakresu odpowiedzi

: Poszukaj szablonu, który zapewni wsparcie dla różnych formatów pytań - wielokrotnego wyboru, krótkich odpowiedzi i skal oceny - w celu uchwycenia zakresu odpowiedzi Wyczyszczone wskazówki : Wybierz szablon z niestandardowymi instrukcjami, które wskażą respondentom cel ankiety i sposób jej wypełnienia

: Wybierz szablon z niestandardowymi instrukcjami, które wskażą respondentom cel ankiety i sposób jej wypełnienia Logiczny przepływ : Wybierz szablon, który układa pytania w rozsądnej kolejności, utrzymując zaangażowanie respondentów i ułatwiając im zakończenie ankiety

: Wybierz szablon, który układa pytania w rozsądnej kolejności, utrzymując zaangażowanie respondentów i ułatwiając im zakończenie ankiety Format przyjazny dla urządzeń mobilnych: Wybierz szablon, który jest łatwo dostępny i używany na urządzeniach mobilnych, aby respondenci mogli uczestniczyć w badaniu z dowolnego miejsca

Pro Tip: Wypróbuj Szablony Formularzy Google jako alternatywa dla tworzenia ankiet przy użyciu obszarów roboczych Google. Formularze Google oferują zautomatyzowane śledzenie odpowiedzi i łatwą integrację z Arkuszami Google w celu wydajnej analizy danych.

Free Dokumenty Google szablony ankiet

Dokumenty Google nie mają wbudowanych formularzy, ale ich tworzenie jest proste. Jeśli chcesz zaoszczędzić czas na ustawieniach, zewnętrzne platformy oferują skuteczne szablony kwestionariuszy można niestandardowo edytować w Dokumentach Google (i innych narzędziach online). Można je nawet pobrać do edycji offline w programie Word.

Szablony te są wszechstronne, umożliwiając przeprowadzanie ankiet online lub drukowanie ich do ankietowania osobistego.

Zapoznaj się z najlepszymi darmowymi opcjami poniżej.

1. Szablon ankiety w Dokumentach Google od TEMPLATE.NET

przez SZABLON.NET The Szablon ankiety w Dokumentach Google od TEMPLATE.NET przypomina przyjacielską pogawędkę. Jest to prosty jednostronicowy kwestionariusz zaprojektowany w celu szybkiego sprawdzenia preferencji i doświadczeń uczestników.

Szablon ma wbudowaną tabelę z różnymi formatami pytań, w tym wielokrotnego wyboru, skalami ocen i odpowiedziami w skali Likerta ("Bardzo prawdopodobne" do "Bardzo mało prawdopodobne"), aby ocenić preferencje użytkowników.

Elastyczny szablon można niestandardowo dostosować do konkretnej branży lub przypadku użycia. Jest on również dostępny do pobrania w formacie PDF.

Idealny dla: Lokalnych Businessów chcących ocenić doświadczenia klientów za pomocą szybkich informacji zwrotnych

2. Szablon pustej ankiety od TEMPLATE.NET

przez SZABLON.NET The Szablon pustej ankiety od TEMPLATE.NET to jednostronicowy kwestionariusz, który można łatwo dostosować do własnych potrzeb. Posiada funkcje przydatnych symboli zastępczych do szybkiego śledzenia personalizacji.

Istniejące pytania zapewniają wgląd w sposób interakcji uczestników z produktem. Znajdziesz tu pytania otwarte, które zachęcają do szczegółowych informacji zwrotnych, zapytania o częstotliwość, aby zagłębić się w nawyki i zaangażowanie, a także oceny skali, aby zmierzyć satysfakcję i szanse na ponowne zakupy.

Idealne dla: Startupów, które chcą zebrać opinie klientów na temat nowych produktów

3. Kwestionariusz ankiety oceniającej rekrutację od TEMPLATE.NET

przez SZABLON.NET The Kwestionariusz ankiety oceniającej rekrutację wg TEMPLATE.NET daje ci jasny widok na to, jak kandydaci postrzegają twój proces rekrutacji. Ta szczegółowa, siedmiostronicowa ankieta łączy w sobie pytania ilościowe (skale, oceny, tak/nie) i jakościowe (otwarte), aby pomóc ci zobaczyć szerszy obraz sytuacji.

Możesz szybko zmierzyć poziom zadowolenia w różnych aspektach procesu rekrutacji i dostosować swoje podejście do zatrudniania, aby poprawić doświadczenia kandydatów.

Idealne rozwiązanie dla: Teamów HR w małych organizacjach, które chcą ocenić swój proces rekrutacji

4. Szablon ankiety oczekiwań klienta restauracji od TEMPLATE.NET

przez SZABLON.NETNiestandardowe narzędzia do zbierania opinii klientów to sprytny sposób, aby dowiedzieć się, czego naprawdę chcą Twoi klienci.

The Szablon ankiety oczekiwań klientów restauracji od TEMPLATE.NET nadaje ankiecie profesjonalny wygląd, z przestrzenią na logo i wstępnie ustawionymi nagłówkami i stopkami dla lokalizacji i brandingu.

Ankieta rozgałęzia się na sekcje obejmujące zarówno ludzkie aspekty (takie jak etykieta serwera), jak i techniczne aspekty gastronomii (takie jak postrzegana uczciwość cen), wykorzystując skale oceny dla łatwej informacji zwrotnej. Można również poznać opinie klientów na temat smaku, jakości i różnorodności menu.

Dodawanie niestandardowe pytania dotyczące odkrywania klientów do tego szablonu pomoże w dalszym ulepszaniu usług i oferty menu.

Idealny dla: Właścicieli niezależnych restauracji poszukujących celowych informacji zwrotnych od klientów

5. Szablon ankiety zgodności z przepisami dla pracowników od TEMPLATE.NET

przez SZABLON.NET The Szablon ankiety zgodności z przepisami dla pracowników od TEMPLATE.NET jest idealny do pomiaru, jak dobrze kultura miejsca pracy pasuje do polityki firmy.

Ta dwustronicowa ankieta łączy w sobie pytania dotyczące pola wyboru z otwartymi informacjami zwrotnymi, aby ocenić zrozumienie i przestrzeganie wytycznych organizacyjnych przez zespół. Jest to świetny dodatek do stosu ankiet narzędzia do ankiet pracowniczych .

Każdy tytuł pytania potwierdza zgodę na kluczowe zasady, takie jak przeciwdziałanie molestowaniu i dyskryminacji, zapewniając, że wszyscy są po tej samej stronie. Ponadto pytania związane ze świadomością pomagają wykryć potencjalne naruszenia pozostające niezauważone.

Dzięki klauzuli poufności pracownicy mogą przekazywać informacje zwrotne w sposób otwarty i szczery.

Idealny dla: Organizacji non-profit, które chcą ocenić zrozumienie wytycznych operacyjnych przez wolontariuszy

Limity korzystania z Dokumentów Google dla szablonów ankiet w Dokumentach Google

Formularze ankiet w Dokumentach Google stanowią solidny punkt wyjścia dla badania użytkowników . Do zrobienia są jednak wyzwania, takie jak:

Brak zaawansowanej logiki ankiety: W formularzach Dokumentów Google każdy respondent widzi te same pytania, bez dynamicznego branchowania na podstawie jego poprzednich odpowiedzi

W formularzach Dokumentów Google każdy respondent widzi te same pytania, bez dynamicznego branchowania na podstawie jego poprzednich odpowiedzi Ręczne zbieranie danych: Po wysłaniu ankiety będziesz musiał samodzielnie przeanalizować odpowiedzi - nie ma tu automatycznej analizy

Po wysłaniu ankiety będziesz musiał samodzielnie przeanalizować odpowiedzi - nie ma tu automatycznej analizy Limity formatu: Opcje projektowania są podstawowe, więc twoje ankiety mogą nie wyglądać tak dopracowane lub profesjonalne, jak byś chciał

Opcje projektowania są podstawowe, więc twoje ankiety mogą nie wyglądać tak dopracowane lub profesjonalne, jak byś chciał Wyzwania związane ze współpracą: Współpraca może być utrudniona, zwłaszcza w przypadku dużych Teams próbujących edytować ten sam dokument

Współpraca może być utrudniona, zwłaszcza w przypadku dużych Teams próbujących edytować ten sam dokument Problemy z anonimowością odpowiedzi: Dokumenty Google nie gwarantują anonimowości, co może sprawić, że respondenci będą wahać się przed udostępnianiem swoich szczerych opinii

Dokumenty Google nie gwarantują anonimowości, co może sprawić, że respondenci będą wahać się przed udostępnianiem swoich szczerych opinii Problemy z integracją: Dokumenty Google nie zawsze mają płynne połączenie z innymi dokumentami, takimi jak platformy e-mail marketingu lub systemy zarządzania danymi

W przypadku bardziej zaawansowanych potrzeb, zapoznaj się z tymi Dokumentami Google i Alternatywy dla Formularzy Google .

Alternatywne szablony ankiet w Dokumentach Google

Powodzenie ankiety zaczyna się od właściwego oprogramowanie do tworzenia formularzy . Potrzebujesz narzędzia, które szybko przekształci pytania w spostrzeżenia, a te spostrzeżenia w elementy działania. Jest to łatwiejsze, gdy można śledzić i wizualizować odpowiedzi w intuicyjnych formatach. ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania projektami zaprojektowana w celu usprawnienia cyklu pracy, w tym przeprowadzania, zarządzania i analizowania ankiet. Przyjazny dla użytkownika interfejs pomaga ustawić dostosowane ankiety i projekty w ciągu kilku minut. Obszar roboczy ClickUp pełni funkcję sieci neuronowej opartej na AI, integracji z ulubionymi narzędziami, inteligentnej automatyzacji, która zamienia odpowiedzi z formularzy w zadania i nie tylko. Widok formularza w ClickUp jest jednym z podstawowych elementów oferty ClickUp. Upraszcza on zbieranie informacji, utrzymując informacje zwrotne zorganizowane w jednym miejscu i dostępne w różnych formatach wizualnych. W ten sposób możesz skupić się na analizowaniu danych, a nie na ich przeszukiwaniu. Dodatkowo, dzięki logice warunkowej, pytania dostosowują się do poprzednich odpowiedzi, zapewniając, że formularze są zawsze trafne.

Widok formularza płynnie współpracuje z resztą ClickUp. Gdy ktoś prześle odpowiedź, możesz automatycznie połączyć ją z odpowiednimi zadaniami i projektami w całej organizacji.

Ustawienie intuicyjnego sposobu udostępniania informacji przez interesariuszy za pomocą widoku formularza ClickUp

Poniżej zebraliśmy nasze najlepsze darmowe szablony ankiet, które są idealne dla początkujących.

1. Szablon wyników ankiety opinii o produkcie ClickUp

Szablon ankiety dotyczącej opinii o produkcie ClickUp

Oprogramowanie do zbierania opinii o produktach może być kluczem do dokonywania świadomych aktualizacji produktów.

The Szablon wyników ankiety dotyczącej opinii o produkcie ClickUp gromadzi informacje bezpośrednio od Twoich klientów na temat tego, jak radzą sobie Twoje produkty.

Formularz ankiety szablonu obejmuje pytania dotyczące wszystkiego, od ceny i zadowolenia z jakości po użyteczność i obsługę klienta. Opcje rozwijane, oceny emoji i wybory oznaczone kolorami sprawiają, że ankieta jest atrakcyjna wizualnie i łatwa do wypełnienia przez klientów.

Wszystkie odpowiedzi są zestawiane w widoku listy "Przesłania", aby zespół wsparcia mógł je szczegółowo przejrzeć. Widok listy "Oceny produktów" sortuje wszystkie oceny według produktów, dając jasny obraz wydajności każdego produktu. Istnieje nawet wbudowana formuła do obliczania średniego wyniku dla każdego produktu.

Aby uzyskać szybki przegląd, tablica "Ogólna satysfakcja" działa jak pulpit nawigacyjny, podkreślając obszary, które wymagają dodatkowej uwagi w oparciu o niższe oceny.

Z ClickUp Brain dzięki asystentowi ClickUp AI możesz szybko analizować otwarte opinie, aby wyodrębnić punkty bólu i ustalić priorytety aktualizacji funkcji.

⚡️Ideal dla: Menedżerów produktu, którzy chcą zebrać szczegółowe informacje na temat nowych funkcji oprogramowania

2. Szablon ankiety zaangażowania pracowników ClickUp

Szablon ankiety zaangażowania pracowników ClickUp

Szablon Szablon ankiety zaangażowania pracowników ClickUp umieszcza Twoich pracowników w centrum procesu zbierania informacji zwrotnych w miejscu pracy, pomagając Ci zrozumieć, co naprawdę ma znaczenie dla Twojego zespołu. Dzięki anonimowemu uczestnictwu mogą oni swobodnie udostępniać swoje przemyślenia.

Wbudowany formularz zawiera kompleksowe pytania ankietowe dotyczące satysfakcji pracowników obejmujących wszystko, od satysfakcji z pełnionej roli po pracę zespołową, równowagę między życiem zawodowym a prywatnym i kulturę firmy. Znajdziesz tu rozwijaną listę opcji wyboru teamów i ról, a także zabawne oceny emoji i skale oznaczone kolorami, aby formularz był łatwy do udzielenia odpowiedzi.

Jedną z wyróżniających się funkcji jest zakładka "Verbatims" szablonu, która zawiera listę odpowiedzi na pytania otwarte, dając pełniejszy obraz nastrojów pracowników.

⚡️Ideal dla: Menedżerów HR w firmach zdalnych, których celem jest podniesienie morale zespołu

3. Szablon planu działania dotyczącego wyników ankiety zaangażowania ClickUp

Szablon planu działania na podstawie wyników ankiety zaangażowania ClickUp

Dzięki dedykowanej stronie Wiki, szablon Szablon planu działania wyników ankiety zaangażowania ClickUp pomaga przekształcić informacje zwrotne od pracowników w możliwe do wprowadzenia ulepszenia.

Ten centralny hub pełni funkcję trzech głównych części. Zacznij od sekcji "Przegląd", w której możesz przedstawić wskaźniki wydajności biznesowej i dynamikę zespołu.

W sekcji "**Analiza" można utworzyć tabelę wizualizującą plan działania w ramach ankiety. Zdefiniuj problemy (np. niskie morale w określonych Teams), zidentyfikuj przyczyny źródłowe (np. niewystarczające zasoby) i wskaż obszary wymagające poprawy (np. zapewnienie większych możliwości rozwoju kariery).

Wyzwania można również kategoryzować przy użyciu klasyfikacji 4M1E (Człowiek, Maszyna, Materiał, Metoda, Środowisko). Ponadto można przypisać wskaźniki i właścicieli oraz ustawić docelowe terminy.

Na koniec można podsumować ogólny plan w sekcji "Status i zalecenia", wraz z dostosowanymi sugestiami i dodać pytania ewaluacyjne dla menedżerów zapewnienie zgodności między liderami różnych teamów.

⚡️Ideal dla: Menedżerów HR w małych i średnich organizacjach, którzy chcą poprawić komunikację między zespołami

Czytaj więcej: Przykłady skutecznych informacji zwrotnych dla pracowników w celu zapewnienia obiektywnych danych wejściowych i zwiększenia morale

4. Szablon wyników ankiety satysfakcji klienta ClickUp

Szablon wyników badania satysfakcji klientów ClickUp

Szablon Szablon wyników badania satysfakcji klientów ClickUp gromadzi i analizuje opinie klientów, aby zidentyfikować obszary, w których można ulepszyć produkty lub usługi.

Jego rdzeniem jest formularz ankiety z możliwością udostępniania. Znajdziesz w nim pola do oznaczania agentów wsparcia i oceny emoji, aby klienci mogli ocenić pomocność agentów, przejrzystość i jakość rozwiązania. Poręczne pytanie "tak/nie" u góry informuje, czy problem został rozwiązany.

Wszystkie zebrane opinie przepływają do różnych widoków. Widok listy "Respondent" wyświetla wszystkie odpowiedzi klientów, kategoryzując je na podstawie tego, czy ich problemy zostały zamknięte. Tymczasem widok tablicy oferuje migawkę ocen wiedzy, umożliwiając szybki przegląd jakości opinii.

Można użyć ClickUp Chat aby zainicjować dyskusję w czasie rzeczywistym z zespołem wsparcia na temat trendów w opiniach. Otwiera to drzwi do natychmiastowej burzy mózgów na temat tego, jak rozwiązać wszelkie obawy klientów.

A co najlepsze? Czat pozwala jednym kliknięciem przekształcić dowolną wiadomość w zadanie, które można śledzić i wykonać. Dzięki temu praca i konwersacje odbywają się na jednej platformie, co sprawia, że działania następcze są dziecinnie proste!

⚡️Ideal dla: Zespołów wsparcia klienta, które chcą zidentyfikować luki w jakości swoich reakcji na usługi

5. Szablon formularza ClickUp

Szablon formularza ClickUp

Szablon Szablon formularza ClickUp to wszechstronne narzędzie ankietowe spełniające wszystkie potrzeby związane z gromadzeniem danych.

Szablon pełni funkcję udostępnianego formularza rejestracyjnego z niestandardowymi, wstępnymi pytaniami, które można rozbudować. Umożliwia on również celom przesyłanie plików bezpośrednio z ich urządzeń lub pamięci masowej w chmurze (np. Google Drive), co ułatwia gromadzenie dokumentów, takich jak zdjęcia ID.

Widok listy "Podsumowanie" pokazuje zebrane dane uporządkowane i oznaczone kolorami według statusu, a widok tablicy "Sceny" dostarcza migawkę tego, na jakim etapie procesu weryfikacji znajduje się każdy element. Każda karta zadania zawiera kluczowe szczegóły, dzięki czemu nie trzeba przełączać się między zakładkami w poszukiwaniu informacji.

⚡️Ideal dla: Teamów badawczych chcących zorganizować rejestrację uczestników do badań

6. Szablon formularza opinii ClickUp

Szablon formularza opinii ClickUp

Uogólniona wersja szablonu ankiety satysfakcji klienta, szablon Szablon formularza opinii ClickUp pomaga zbierać opinie od użytkowników końcowych, dostawców lub członków Teams.

Wbudowany formularz jest ustawiony dla dostawców usług, ale można go łatwo niestandardowo dostosować szablon formularza opinii aby dopasować go do swoich potrzeb. Kolorowe listy rozwijane dla obszarów usług i agentów wsparcia ułatwiają kategoryzację. Klienci mogą oceniać swoje ogólne doświadczenia za pomocą systemu gwiazdek i mają do dyspozycji pole z długim tekstem na sugestie.

Widok listy "Ocena usług" pozwala grupować opinie według typu usługi i przypisywać poziomy klientów, aby nadać priorytet działaniom następczym w oparciu o ważność lub poziom zaangażowania.

W widoku listy "Ocena dostawców" opinie są pogrupowane według członków zespołu, dzięki czemu można zidentyfikować pracowników, którzy wymagają dodatkowego szkolenia.

Wreszcie, widok tablicy "Ogólna rekomendacja" organizuje opinie według rekomendacji klientów, sortując od najwyższej do najniższej oceny. Takie ustawienie pomaga świętować zwycięstwa z zespołem lub szkolić go podczas następnego spotkania indywidualnego.

⚡️Ideal dla: Instytucji edukacyjnych, które chcą zbierać opinie od studentów na temat skuteczności kursów

Dzięki ankietom umieszczonym w ClickUp możesz scentralizować gromadzenie danych i wizualizować wyniki bezpośrednio w ekosystemie zarządzania projektami. Możesz łatwo filtrować, tworzyć etykiety i kategoryzować odpowiedzi, co ułatwia analizę danych.

Powyższe szablony ankiet ClickUp mogą być zintegrowane bezpośrednio z szerszymi cyklami pracy, ułatwiając wyciąganie wniosków bezpośrednio do powiązanych projektów i podejmowanie działań na ich podstawie.

Przekształć odpowiedzi z ankiet we wnioski z ClickUp

Szablony ankiet z Dokumentów Google są świetne do lekkich badań, ale gdy ankiety wymagają większej mocy - takich jak interaktywne pytania lub śledzenie czasu w czasie rzeczywistym - ClickUp oferuje krok naprzód.

Niezależnie od tego, czy zbierasz opinie klientów, angażujesz pracowników, czy oceniasz studentów, ma szablony ankiet, które pasują do każdego celu.

Szablony te nie pozwalają na gromadzenie opinii; zamieniają je w zadania, którym można nadawać priorytety, przypisywać i zarządzać nimi. Dane są automatycznie organizowane w listy i pulpity, pomagając w przełączaniu i analizowaniu wszystkiego na jednej platformie.

Inteligentne automatyzacje i integracje dodatkowo upraszczają działania następcze i współpracę w zespole.

A co najlepsze? Te szablony są całkowicie Free. 💸

Zarejestruj się na ClickUp za Free i zmień sposób zbierania i działania na podstawie informacji zwrotnych.