20 najlepszych narzędzi do automatyzacji testów 2025 | ClickUp

Był czas, kiedy ręczne testowanie było normą. Był to żmudny i czasochłonny proces, który często prowadził do błędów i opóźnień.

Jednak procesy tworzenia oprogramowania i równoległego wykonywania testów stale ewoluowały na przestrzeni lat.

Jedną z najbardziej znaczących transformacji, których byłem świadkiem, był rozwój narzędzi do automatyzacji testów. To fascynujące, jak narzędzie do automatyzacji może usprawnić proces testowania i poprawić ogólną jakość naszych produktów.

Na tym blogu, wraz z zespołem badawczym ClickUp, zestawiliśmy 20 najlepszych narzędzi do automatyzacji testów, wyselekcjonowanych na podstawie ich wydajności, łatwości obsługi i powszechnego zastosowania.📝

**Czego należy szukać w narzędziach do automatyzacji testów?

Jeśli chodzi o wybór odpowiednich narzędzi do automatyzacji testów, należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników:

Łatwość obsługi: Dobre narzędzia do automatyzacji testów powinny być intuicyjne i łatwe do opanowania. Jeśli dopiero zaczynasz przygodę z automatyzacją testów, nie chcesz spędzać godzin na zastanawianiu się, jak korzystać z narzędzia. Szukaj narzędzi z przyjaznym dla użytkownika interfejsem i przejrzystą dokumentacją

Kompatybilność: Narzędzia do automatyzacji testów muszą być kompatybilne z twoim środowiskiem programistycznym i frameworkami testowymi. Pozwoli to zaoszczędzić czas i wysiłek związany z ustawieniem infrastruktury testowej

Bogaty zestaw funkcji: Różne narzędzia do automatyzacji testów oferują różne funkcje, dlatego ważne jest, aby wybrać takie, które spełnia konkretne potrzeby testowe. Aby zapewnić wydajność testowania, należy szukać funkcji takich jak testowanie w różnych przeglądarkach, testowanie równoległe, testowanie mobilne, testowanie wydajności, wizualne testowanie regresji i testowanie API

Skalowalność: Wraz z rozwojem oprogramowania, będą rosły potrzeby w zakresie testowania. Poszukaj narzędzi do automatyzacji testów, które mogą skalować się wraz z projektem i obsługiwać duże zestawy testów

Możliwości integracji: Dobre narzędzia do automatyzacji testów powinny bezproblemowo integrować się z innymi narzędziami w ekosystemie programistycznym, takimi jak serwery ciągłej integracji (CI) i systemy śledzenia defektów

Wsparcie i społeczność: Silna społeczność wsparcia może być nieoceniona, gdy napotkasz problemy lub potrzebujesz pomocy w konkretnych przypadkach użycia. Poszukaj narzędzi do automatyzacji testów z aktywnymi forami i obsługą klienta

Koszt: Koszt jest ważnym czynnikiem, ale nie jedynym, który należy wziąć pod uwagę. Zwróć uwagę na ogólną wartość, jaką zapewniają narzędzia do automatyzacji testów w porównaniu z ich kosztem

Przekonałem się, że narzędzia do automatyzacji testów są kluczem do poprawy jakości oprogramowania i przyspieszenia jego rozwoju.

Przy tak wielu dostępnych narzędziach do automatyzacji testów, wybór tego właściwego może być przytłaczający. Zanurzmy się i zbadajmy, co jest dostępne, aby usprawnić proces testowania! 👇

1. ClickUp (najlepszy do zarządzania projektami testów automatyzacji i śledzenia błędów)

Uzyskaj wizualną reprezentację cyklu pracy testowania, aby śledzić postępy i identyfikować wąskie gardła dzięki oprogramowaniu do zarządzania projektami ClickUp Agile ClickUp to narzędzie do zarządzania projektami typu "wszystko w jednym" - od planowania produktu po tworzenie oprogramowania. ClickUp Agile - oprogramowanie do zarządzania projektami zapewnia strukturę i organizację kompleksowego rozwoju oprogramowania.

Jest to najlepszy zwinne narzędzie do testowania które umożliwia tworzenie sprintów, przydzielanie zadań i śledzenie ich postępów w czasie rzeczywistym. Zbadajmy razem jego zestaw funkcji.

Widok Tablicy ClickUp

Przeciągaj i upuszczaj zadania między kolumnami, aby przedstawić ich status za pomocą widoku tablicy ClickUp

Widok Widok tablicy ClickUp jest podstawą zwinnych metodologii zarządzania projektami. Umożliwia wizualizację przepływu pracy testowej poprzez przeciąganie i upuszczanie zadań między scenami, takimi jak "Do przetestowania", "W trakcie" i "Zaliczone/Nieudane"

Takie ustawienie zapewnia przejrzysty przegląd statusu każdego zadania, ułatwiając identyfikację wąskich gardeł i skuteczne ustalanie priorytetów obciążeń pracą. Co więcej, funkcja przeciągania i upuszczania w widoku zespołu również poprawia komfort użytkowania, umożliwiając członkom zespołu płynne przenoszenie zadań między scenami w trakcie ich postępu.

A co najlepsze? Widok Tablicy pozwala na integrację szczegółów zadania, w tym osób przypisanych, terminów i komentarzy.

Scentralizowane podejście do zarządzania zadaniami pomaga Teams utrzymać otwarte linie komunikacji, informując wszystkich o postępach i wszelkich wyzwaniach, które mogą pojawić się podczas testów. To nie wszystko. ClickUp dla zespołów programistycznych działa jak mózg procesu ciągłego testowania. Świetnie nadaje się do śledzenia błędów i zarządzania nimi. Możesz łatwo tworzyć szczegółowe raporty błędów, przypisywać je do deweloperów i śledzić ich postępy w całym cyklu rozwoju.

Dodatkowo, konfigurowalne cykle pracy pozwalają dostosować proces śledzenia błędów do konkretnych potrzeb zespołu. ClickUp oferuje również szereg szablonów, które można niestandardowo dostosować do konkretnych potrzeb w zakresie testowania automatyzacji.

Szablon śledzenia błędów i problemów w ClickUp

Zarządzaj błędami i problemami w scentralizowanej lokalizacji dzięki szablonowi ClickUp Bug & Issue Tracking Template

The Szablon do śledzenia błędów i problemów ClickUp dostarcza gotową strukturę zwiększającą widoczność i współpracę między teamami testerskimi, pomagając efektywnie zarządzać złożonością rozwiązywania błędów.

Niestandardowy pobór formularze dla teamów programistycznych umożliwiają bezproblemowe przesłanie błędu, zapewniając, że wszystkie niezbędne szczegóły są rejestrowane z wyprzedzeniem.

Szablon ten usprawnia współpracę między różnymi funkcjami, łącząc zespoły na scentralizowanej platformie, zapewniając, że wszyscy są na bieżąco informowani o statusie błędów i problemów. Wraz z poprawą komunikacji między zespołami, dostarczanie produktu staje się szybsze i bardziej wydajne, co prowadzi do wyższej ogólnej jakości.

Szablon zarządzania testami ClickUp

Zarządzaj całym procesem testowania za pomocą szablonu do zarządzania testami ClickUp

The Szablon do zarządzania testami ClickUp sprawia, że proces testowania jest płynny i zorganizowany. Zapewnia prosty sposób planowania, śledzenia i oceny każdej części procesu testowania, ze scenariuszami testowymi, przypadkami brzegowymi i przebiegami w jednym miejscu.

Zapewnia przejrzysty widok postępów, ułatwiając wykrywanie problemów i przeglądanie wyników na pierwszy rzut oka. Wizualny układ pomaga być na bieżąco ze wszystkim i podejmować szybkie decyzje w razie potrzeby. Ponadto szablon ułatwia współpracę zespołu, dzięki czemu każdy może być na bieżąco z błędami, problemami i prośbami o funkcje.

Zarządzanie harmonogramami testów i śledzenie wyników w czasie staje się łatwe. Dzięki temu szablonowi będziesz na bieżąco z opiniami użytkowników i wynikami testów, co jest kluczem do usprawnienia procesów.

Dodatkowo Szablon raportu z testów ClickUp pomaga w tworzeniu raportów podsumowujących wyniki testów, identyfikujących błędy i dostarczających wgląd w przyszłe iteracje. Ponadto, szablon przypadków testowych ClickUp zapewnia ustrukturyzowane ramy dla nakreślenia indywidualnych przypadków testowych, w tym szczegółowych kroków, oczekiwanych wyników i kryteriów zaliczenia/niezaliczenia.

Najlepsze funkcje ClickUp

Kompleksowe zarządzanie zadaniami: Rozbudowane możliwości ClickUp w zakresie zarządzania zadaniami pozwalają organizować i śledzić wszystkie aspekty projektów testowania automatyzacji, od danych powstania przypadków testowych po raportowanie błędów

Rozbudowane możliwości ClickUp w zakresie zarządzania zadaniami pozwalają organizować i śledzić wszystkie aspekty projektów testowania automatyzacji, od danych powstania przypadków testowych po raportowanie błędów Potężne reguły automatyzacji: Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak przypisywanie błędów do deweloperów lub aktualizowanie statusów zadań, w celu zaoszczędzenia czasu i zmniejszenia liczby błędów

Automatyzacja powtarzalnych zadań, takich jak przypisywanie błędów do deweloperów lub aktualizowanie statusów zadań, w celu zaoszczędzenia czasu i zmniejszenia liczby błędów Bezproblemowa integracja: Zintegruj ClickUp z popularnymi narzędziami do testowania i potokami CI/CD, aby usprawnić przepływ pracy i zapewnić spójność danych

Zintegruj ClickUp z popularnymi narzędziami do testowania i potokami CI/CD, aby usprawnić przepływ pracy i zapewnić spójność danych Konfigurowalne przepływy pracy: Tworzenie niestandardowych przepływów pracy w celu dostosowania ClickUp do konkretnych procesów testowania i wymagań zespołu

Tworzenie niestandardowych przepływów pracy w celu dostosowania ClickUp do konkretnych procesów testowania i wymagań zespołu Solidne raportowanie i analityka: Generowanie szczegółowych raportów na temat postępu testów i wydajności zespołu w celu podejmowania decyzji opartych na danych

Generowanie szczegółowych raportów na temat postępu testów i wydajności zespołu w celu podejmowania decyzji opartych na danych Funkcje współpracy: Efektywna współpraca z członkami zespołu przy użyciu funkcji takich jak komentarze, wzmianki i aktualizacje w czasie rzeczywistym

Limity ClickUp

Opcje niestandardowe mogą być nieco przytłaczające dla osób niezaznajomionych z narzędziami do zarządzania projektami

Ceny ClickUp

Free Forever

Unlimited: $7/miesiąc za użytkownika

$7/miesiąc za użytkownika Business: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Niestandardowy cennik

oceny i recenzje ClickUp

G2: 4.7/5 (ponad 9,000 recenzji)

4.7/5 (ponad 9,000 recenzji) Capterra: 4.7/5 (3,800+ recenzji)

2. Selenium (najlepsze ze względu na wszechstronność i szerokie wsparcie dla przeglądarek)

Via: Testmo Selenium jest jednym z najlepszych nowoczesnych narzędzi do testowania QA dzisiaj. Jest to potężny zestaw narzędzi o otwartym kodzie źródłowym, który stał się niezbędny do automatyzacji aplikacji internetowych w różnych przeglądarkach i na różnych platformach.

Wszechstronność narzędzia i szerokie wsparcie społeczności sprawiły, że jest ono idealne dla programistów i testerów na całym świecie. Posiada również rozszerzenie do przeglądarek, "Selenium IDE", które umożliwia nagrywanie i odtwarzanie interakcji z przeglądarką.

Najlepsze funkcje Selenium

Zapewnienie kompatybilności między przeglądarkami dzięki wsparciu narzędzia dla szerokiego zakresu przeglądarek

Wybór preferowanego języka programowania z dostępnymi powiązaniami dla różnych języków

Uruchamiaj przypadki testowe równolegle na wielu komputerach i przeglądarkach, aby skrócić czas wykonywania testów

Rozszerz swoje możliwości testowania poprzez integrację bibliotek i frameworków innych firm w celu uzyskania dodatkowych funkcji

Limity Selenium

Limit funkcji i brak niestandardowych opcji

Stroma krzywa uczenia się dla początkujących

Ceny Selenium

Free do pobrania

Oceny i recenzje Selenium

G2: 4.5/5 (90+ recenzji)

4.5/5 (90+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

3. Cypress (Najlepszy dla szybkiego i niezawodnego frameworka do testowania aplikacji webowych)

Via: Cypress Cypress to nowoczesny framework do testowania end-to-end oparty na JavaScript, który zyskał znaczną popularność dzięki swojej prostocie, szybkości i przyjaznemu dla programistów podejściu. W przeciwieństwie do tradycyjnych frameworków testowych, Cypress działa bezpośrednio w przeglądarce, zapewniając bardziej intuicyjne i wydajne testowanie.

Najlepsze funkcje Cypress

Automatyczne przeładowywanie testów i aktualizowanie przeglądarki po wprowadzeniu zmian w kodzie w celu stworzenia szybkiej pętli sprzężenia zwrotnego

Eliminacja konieczności jawnego oczekiwania poprzez umożliwienie systemowi automatycznego oczekiwania na zakończenie komend i asercji, co zmniejsza awaryjność testów

Przechwytywanie zrzutów ekranu i wideo nieudanych testów w celu szybkiej identyfikacji i debugowania problemów

Inspekcja ruchu sieciowego i przechwytywanie żądań w celu efektywnego testowania API i usług internetowych

limity Cypress

Niektórzy użytkownicy znaleźli drobne błędy związane z frameworkiem

Brak wbudowanego wsparcia dla testowania aplikacji mobilnych

Ceny Cypress

Wersja próbna Free na 14 dni

Teams: $75/miesiąc

$75/miesiąc Business: $300/miesiąc

$300/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Cypress oceny i recenzje

G2: 4.8/5 (ponad 100 recenzji)

4.8/5 (ponad 100 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 60 recenzji)

4. BrowserStack Automatyzacja (najlepsza do testowania między przeglądarkami i między platformami)

Via: BrowserStack BrowserStack Automatyzacja to oparta na chmurze platforma testowa. Zapewnia dostęp do szerokiego zakresu rzeczywistych urządzeń i przeglądarek, umożliwiając testowanie aplikacji internetowych w różnych konfiguracjach i środowiskach.

Platforma zapewnia wsparcie dla wielu frameworków testowych, ułatwiając integrację z istniejącym cyklem pracy. Ponadto funkcje debugowania w czasie rzeczywistym pozwalają szybko identyfikować i rozwiązywać problemy, poprawiając ogólną jakość aplikacji internetowych.

Najlepsze funkcje automatyzacji BrowserStack

Testowanie na rzeczywistych urządzeniach, w tym smartfonach, tabletach i pulpitach, w celu zapewnienia kompatybilności i wydajności na różnych platformach

Weryfikuj swoje aplikacje internetowe na różnych przeglądarkach, aby zagwarantować kompatybilność między przeglądarkami

Symuluj testy z różnych lokalizacji geograficznych, aby zweryfikować prawidłową funkcję i wydajność w różnych regionach

Równoległe wykonywanie testów na wielu urządzeniach i przeglądarkach w celu znacznego skrócenia czasu wykonywania testów

ograniczenia automatyzacji BrowserStack

Testy mogą zachowywać się nieprzewidywalnie, utknąć w pętlach lub nie być w stanie zlokalizować widocznych elementów

Prędkość może się różnić, powodując, że testy działają zbyt szybko lub zbyt wolno, co wpływa na niezawodność

Cena usługi BrowserStack Automatyzacja

Testowanie stron internetowych

Pulpit: 169 USD/test równoległy/miesiąc

169 USD/test równoległy/miesiąc Desktop & Mobile: 249 USD/test równoległy/miesiąc

249 USD/test równoległy/miesiąc Desktop & Mobile Pro: 299 USD/równoległy test/miesiąc

299 USD/równoległy test/miesiąc Enterprise: ceny niestandardowe

Automatyzacja aplikacji

Device Cloud: 249 USD/równoległy test/miesiąc

249 USD/równoległy test/miesiąc Device Cloud Pro: 299 USD/test równoległy/miesiąc

299 USD/test równoległy/miesiąc Device Cloud Observability Pro: Kontakt z działem sprzedaży

Kontakt z działem sprzedaży Enterprise: ceny niestandardowe

BrowserStack Automatyzacja oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

5. Puppeteer (najlepszy do testowania bezgłowego i zadań automatyzacji)

Via: YouTube Puppeteer to biblioteka Node.js, która dostarcza API wysokiego poziomu do kontrolowania bezgłowego Chrome lub Chromium. Jest to potężne narzędzie do automatyzacji zadań internetowych i testowania aplikacji internetowych.

Co więcej, Puppeteer doskonale radzi sobie z web scrapingiem, umożliwiając użytkownikom efektywne pozyskiwanie danych ze stron internetowych. Dzięki możliwości renderowania dynamicznej zawartości, Puppeteer może pobierać informacje z aplikacji jednostronicowych (SPA), z którymi tradycyjne metody skrobania mogą mieć trudności.

Najlepsze funkcje Puppeteer

Uruchamianie Chrome w trybie bezgłowym w celu automatyzacji zadań bez odpowiedniego interfejsu przeglądarki

Przechwytywanie całostronicowych zrzutów ekranu stron internetowych, w tym elementów poza rzutnią w celu uzyskania pełnej widoczności

Generowanie dokumentów PDF ze stron internetowych z możliwością dostosowania formatu i zawartości

Przechwytywanie i modyfikowanie żądań sieciowych w celu skutecznego testowania API lub symulowania różnych warunków sieciowych

Puppeteer limit

Jako biblioteka Node.js, Puppeteer wymaga znajomości JavaScript do skryptowania zadań automatyzacji

Puppeteer jest ściśle powiązany z Chrome, co może ograniczać jego kompatybilność z innymi przeglądarkami

Ceny Puppeteer

Free to use

Oceny i recenzje lalkarzy

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

6. BugBug (najlepszy do dedykowanego śledzenia błędów)

Via: BugBug BugBug jest wszechstronnym oprogramowanie do śledzenia błędów zaprojektowane w celu usprawnienia procesu zarządzania defektami dla zwinnych Teams. Dzięki intuicyjnemu interfejsowi i konfigurowalnym funkcjom BugBug pomaga Teams w efektywnym śledzeniu, ustalaniu priorytetów i rozwiązywaniu problemów w całym cyklu życia oprogramowania.

Najlepsze funkcje BugBug

Tworzenie niestandardowych cykli pracy w celu dostosowania procesu śledzenia błędów do konkretnych potrzeb zespołu, w tym statusów, priorytetów i poziomów ważności

Załączanie odpowiednich plików i dokumentów do błędów oraz dodawanie komentarzy w celu ułatwienia dyskusji i współpracy

Generowanie szczegółowych raportów na temat trendów błędów, czasu ich rozwiązywania i wydajności zespołu w celu identyfikacji obszarów wymagających poprawy

Otrzymywanie powiadomień, gdy błędy są przypisywane, aktualizowane lub rozwiązywane, aby być na bieżąco w trakcie całego procesu

Limity BugBug

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że możliwości nagrywania i integracji są ograniczone

Uruchamianie testów w chmurze może wprowadzać opóźnienia w porównaniu do lokalnego wykonywania, potencjalnie wpływając na szybkość informacji zwrotnych podczas cykli rozwoju

Ceny BugBug

Free Forever

Pro: 119 USD/miesiąc

119 USD/miesiąc Parallel: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje BugBug

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

7. Robot (najlepszy do automatyzacji testów w oparciu o framework Python)

Via: Robot Robot Framework to oparty na Pythonie, oparty na słowach kluczowych framework automatyzacji, który jest szeroko stosowany do testowania akceptacyjnego, rozwoju opartego na testach akceptacyjnych (ATDD) i zrobotyzowanej automatyzacji procesów (RPA). Jego prosta składnia i rozszerzenie sprawiają, że jest on dostępny zarówno dla technicznych, jak i nietechnicznych członków zespołu.

Najlepsze funkcje robota

Wykorzystanie podejścia opartego na słowach kluczowych do definiowania przypadków testowych za pomocą słów kluczowych wielokrotnego użytku, co upraszcza datę powstania i utrzymanie testów

Wykonywanie tych samych przypadków testowych z różnymi ustawieniami danych w celu weryfikacji różnych scenariuszy i zapewnienia kompleksowego pokrycia

Tworzenie niestandardowych bibliotek i słów kluczowych w celu spełnienia określonych wymagań testowych i rozszerzenia funkcji

Płynna integracja z narzędziami i frameworkami, takimi jak Selenium do testowania stron internetowych, Appium do testowania urządzeń mobilnych i Jenkins do potoków CI/CD

Robotowe limity

Może nie zapewniać takiego samego poziomu elastyczności programowania jak niektóre inne frameworki do automatyzacji

Ceny robotów

Free to use

Oceny i recenzje robotów

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

8. Playwright (najlepsze ujednolicone API dla automatyzacji webowej, mobilnej i desktopowej)

Via: Microsoft Playwright to nowoczesny framework testowy, który wspiera automatyzację webową, mobilną i desktopową, dostarczając ujednolicone API do testowania międzyplatformowego.

Został zaprojektowany tak, aby był szybki, niezawodny i łatwy w użyciu. Ponadto ujednolicone podejście do automatyzacji i kompleksowy zestaw funkcji sprawiają, że jest to niezbędne narzędzie w cyklu pracy programistów.

Najlepsze funkcje Playwright

Automatyzacja aplikacji internetowych w Chrome, Firefox, WebKit, Edge, Safari i przeglądarkach mobilnych dla systemów iOS i Android

Efektywna obsługa współbieżnych operacji i unikanie bloków przy użyciu asynchronicznych API

Emulowanie różnych urządzeń i rozmiarów ekranu w celu testowania aplikacji internetowych na różnych platformach

Uruchamiaj każdy test w odizolowanym kontekście przeglądarki, aby zminimalizować zakłócenia między testami i umożliwić ich równoległe wykonywanie

Limity Playwright

Playwright wymaga instalacji plików binarnych przeglądarek, co może zwiększyć złożoność procesu ustawień

Limity we wsparciu starszych lub mniej popularnych przeglądarek

Ceny Playwright

Free to use

Playwright oceny i recenzje

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Pro Tip: Chociaż automatyzacja jest potężna, nie każdy przypadek testowy powinien być zautomatyzowany. Skoncentruj się na powtarzalnych, czasochłonnych i wysoce wpływowych testach, pozostawiając testy eksploracyjne i testy wymagające ludzkiej oceny do testowania ręcznego.

9. Appium (najlepsze do automatyzacji natywnych, hybrydowych i webowych aplikacji mobilnych)

Via: Appium Appium to wszechstronny framework do automatyzacji aplikacji mobilnych, który umożliwia automatyzację natywnych, hybrydowych i internetowych aplikacji mobilnych na urządzeniach z systemem iOS i Android. Możesz tworzyć solidne zestawy testów, aby zagwarantować jakość i funkcje swoich aplikacji mobilnych.

Najlepsze funkcje Appium

Automatyzacja testów na urządzeniach z systemem iOS i Android w celu zapewnienia funkcji międzyplatformowych

Konfigurowanie żądanych możliwości w celu określenia szczegółów urządzenia, platformy i aplikacji dla sesji testowych

Pisanie skryptów automatyzacji w języku Java, Python, Ruby lub JavaScript w celu interakcji z elementami aplikacji mobilnej

Wykorzystywanie różnych lokalizacji elementów, takich jak ID, XPath, nazwa i identyfikator dostępności do identyfikacji i interakcji z elementami w aplikacji mobilnej

Integracja z potokami CI/CD w celu włączenia automatyzacji testowania jako części procesu rozwoju

Apium limit

Wymaga rzeczywistych lub emulowanych urządzeń mobilnych do wykonywania testów, co może zwiększyć złożoność procesu ustawienia

Niektórzy użytkownicy stwierdzili, że dzienniki serwera są niewystarczająco szczegółowe, aby zrozumieć awarie

CenyAppium

Free to use

oceny i recenzjeAppium

G2: 4.4/5 (50+ recenzji)

4.4/5 (50+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

10. Espresso (najlepsze do automatyzacji testów aplikacji na Androida)

Via: pCloudy Espresso to potężny i niezawodny framework testowy zaprojektowany specjalnie dla aplikacji na Androida. Dostarcza proste i intuicyjne API do tworzenia solidnych testów UI, zapewniając jakość i funkcję aplikacji na Androida.

Narzędzie bezproblemowo integruje się z narzędziami do testowania Androida, takimi jak AndroidJUnitRunner i Gradle, dzięki czemu można je łatwo włączyć do istniejących przepływów pracy programistycznej. Wbudowane wsparcie dla asercji i matcherów pozwala programistom skutecznie weryfikować stany i przejścia interfejsu użytkownika.

Najlepsze funkcje Espresso

Wykorzystanie systemu dopasowywania widoków do dokładnej lokalizacji i interakcji z elementami w aplikacji na Androida

Wykonywanie różnych działań na elementach interfejsu użytkownika, w tym klikanie, wpisywanie, przewijanie i długie naciśnięcia

Weryfikacja stanu aplikacji za pomocą asercji w celu sprawdzenia właściwości elementów, zawartości tekstu i innych warunków

Nagrywanie interakcji z aplikacją w celu szybkiego generowania przypadków testowych do wykorzystania w przyszłości

Płynna integracja z Android Studio w celu usprawnienia procesu tworzenia aplikacji

Limity Espresso

Zaprojektowany wyłącznie dla aplikacji na Androida i nie może być używany do testowania aplikacji na iOS

Trudności z testowaniem widoków, które nie są zgodne ze standardowymi wytycznymi Android UI

Ceny Espresso

Free to use

Oceny i recenzje Espresso

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

11. XCUITest (najlepszy do testowania aplikacji iOS)

Via: BrowserStack XCUITest to potężny i niezawodny framework testowy zaprojektowany specjalnie dla aplikacji iOS. Jako natywny framework testowy dostarczany przez Apple, XCUITest oferuje głęboką integrację z iOS SDK, zapewniając, że testy dokładnie odzwierciedlają zachowanie aplikacji na rzeczywistych urządzeniach.

Najlepsze funkcje XCUITest

Integracja z Xcode i iOS SDK w celu uzyskania dostępu do tych samych API i frameworków, z których korzysta Twoja aplikacja

Zastosowanie nawigatora testowania interfejsu użytkownika Xcode do sprawdzania i identyfikowania elementów interfejsu użytkownika w aplikacji iOS

Zapytanie o hierarchię elementów interfejsu użytkownika w celu lokalizacji określonych elementów na podstawie ich właściwości i powiązań

Testowanie dostępności aplikacji na iOS w celu zapewnienia użyteczności dla użytkowników niepełnosprawnych

XCUITest limit

XCUITest jest przeznaczony wyłącznie dla aplikacji na iOS i nie może być używany do testowania aplikacji na Androida

Ceny XCUITest

Free to use

oceny i recenzje XCUITest

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

12. SoapUI (najlepsze do testowania API)

Via: SoapUI SoapUI to potężne i wszechstronne narzędzie do testowania API. Ułatwia ono datę powstania, wykonanie i zarządzanie przypadkami testowymi dla interfejsów API RESTful i SOAP w celu zapewnienia jakości, niezawodności i bezpieczeństwa.

SoapUI zapewnia wsparcie dla różnych typów testów, w tym testów funkcji, wydajności i bezpieczeństwa. Ta wszechstronność zapewnia, że Teams mogą kompleksowo ocenić swoje API w różnych warunkach.

Najlepsze funkcje SoapUI

Tworzenie i wysyłanie żądań HTTP do API, określając metodę, URL, nagłówki i treść żądania

Weryfikacja odpowiedzi API względem oczekiwanych wartości i schematów w celu zapewnienia poprawności

Organizowanie testów w zestawy i przypadki w celu lepszego zarządzania i organizacji

Wdrażanie testów opartych na danych w celu wykonania tego samego przypadku testowego z różnymi ustawieniami danych, symulując różne scenariusze

Przeprowadzanie testów bezpieczeństwa, w tym skanowania luk w zabezpieczeniach i testów penetracyjnych, w celu identyfikacji potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa

Limity SoapUI

Niska wydajność podczas wykonywania testów

Wymaga znacznego wysiłku programistycznego dla efektywnej daty powstania testu obciążeniowego

Ogólnie nadaje się tylko do projektów na małą skalę

Ceny SoapUI

Free to use

Oceny i recenzje SoapUI

G2: 4.5/5 (140+ recenzji)

4.5/5 (140+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (165+ recenzji)

13. Cucumber (najlepszy do programowania sterowanego zachowaniem (BDD))

Via: Ogórek Podobnie jak SoapUI, Cucumber jest częścią Smartbear. Jest to framework BDD, który pomaga wypełnić lukę między interesariuszami technicznymi i nietechnicznymi. Używa prostych opisów przypadków testowych, napisanych w składni Gherkin, aby zdefiniować pożądane zachowanie aplikacji.

Najlepsze funkcje Cucumber

Wykorzystanie języka Gherkin, czytelnego dla człowieka, do opisu scenariuszy testowych w formacie języka naturalnego

Pisanie definicji kroków w preferowanym języku programowania w celu implementacji działań opisanych w funkcjach Gherkin

Korzystać z tabel danych w celu zapewnienia różnych danych wejściowych dla tego samego scenariusza testowego, umożliwiając testowanie oparte na danych

Integracja z frameworkami automatyzacji testów w celu automatyzacji wykonywania przypadków testowych

Limity ogórka

Dla tych, którzy dopiero zaczynają przygodę z BDD, nauka składni Cucumber i Gherkin może wiązać się z bardziej stromą krzywą uczenia się

Ceny Cucumber

Free to use

Oceny i recenzje ogórków

G2: 4.1/5 (35+ recenzji)

4.1/5 (35+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

14. Postman (najlepszy do tworzenia i testowania API)

Via: Listonosz Postman to wszechstronne narzędzie, które umożliwia wydajne tworzenie, testowanie i zarządzanie interfejsami API. Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i wszechstronnym funkcjom, Postman upraszcza proces tworzenia żądań HTTP, sprawdzania odpowiedzi i automatyzacji testowania API.

Najlepsze funkcje Postman

Tworzenie i wysyłanie żądań HTTP, określając metodę, URL, nagłówki i treść żądania

Sprawdzanie odpowiedzi API, w tym nagłówków, treści i kodów statusu

Organizowanie żądań API w kolekcje w celu lepszego zarządzania i ponownego wykorzystania

Zarządzanie różnymi środowiskami (np. deweloperskim, przejściowym, produkcyjnym) i łatwe przełączanie się między nimi

Tworzenie pozorowanych serwerów do symulacji zachowania API i testowania aplikacji bez polegania na rzeczywistych interfejsach API

Limity Postman

Krzywa uczenia się dla tych, którzy są nowicjuszami w tworzeniu i testowaniu API

Niektórzy użytkownicy odczuli spadek wydajności podczas pracy z rozszerzonymi kolekcjami API lub złożonymi żądaniami

Ceny Postman

Free: $0

$0 Podstawowy: $19/użytkownika/miesiąc

$19/użytkownika/miesiąc Profesjonalny: $39/użytkownika/miesiąc

$39/użytkownika/miesiąc Enterprise: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Postman

G2: 4.6/5 (ponad 1200 recenzji)

4.6/5 (ponad 1200 recenzji) Capterra: 4.7/5 (480+ opinii)

15. TestCafe (najlepszy do kompleksowego testowania aplikacji internetowych opartych na JavaScript)

Via: Dev Tester TestCafe to potężny i wydajny framework testowy oparty na JavaScript, zaprojektowany do automatyzacji aplikacji internetowych w szerokim zakresie przeglądarek.

Dzięki prostej składni, kompatybilności z różnymi przeglądarkami i solidnym funkcjom, TestCafe jest dostawcą niezawodnego i wydajnego sposobu przeprowadzania zautomatyzowanych testów w celu zapewnienia jakości i funkcji aplikacji internetowych.

Najlepsze funkcje TestCafe

Działa bez potrzeby korzystania z WebDrivera lub zależności innych firm, co upraszcza ustawienia

Testowanie we wszystkich głównych przeglądarkach, w tym Chrome, Firefox, Safari, Edge i Internet Explorer

Szybkie i wydajne pisanie testów przy użyciu intuicyjnej składni i wykorzystywanie łańcuchów komend do tworzenia zwięzłych skryptów testowych, które minimalizują liczbę linii kodu

Dostęp do wbudowanego trybu debugowania w celu identyfikacji problemów podczas wykonywania testów, umożliwiając skuteczne wskazywanie błędów i rozwiązywanie problemów

TestCafe limit

Mniejsza dostępność dla użytkowników niezaznajomionych z JavaScript

Ceny TestCafe

Free to use

Oceny i recenzje TestCafe

G2: 4.2/5 (25+ recenzji)

4.2/5 (25+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

16. Ranorex Studio (najlepsze do wsparcia aplikacji webowych, desktopowych i mobilnych)

Via: Ranorex Ranorex Studio to wszechstronne narzędzie do automatyzacji testów, które umożliwia zespołom wydajne testowanie aplikacji internetowych, pulpitów i aplikacji mobilnych na różnych platformach. Dzięki swoim funkcjom, przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i wsparciu dla innych frameworków testowych, Ranorex Studio jest doskonałym rozwiązaniem zapewniającym jakość i niezawodność oprogramowania.

Najlepsze funkcje Ranorex Studio

Automatyzacja na różnych platformach, w tym Windows, macOS, Linux, iOS i Android, zapewniająca szeroką kompatybilność dla potrzeb testowania

Zarządzanie repozytoriami obiektów i ich ponowne wykorzystywanie w celu skutecznej identyfikacji i interakcji z elementami interfejsu użytkownika, co usprawnia proces testowania

Tworzenie słów kluczowych wielokrotnego użytku w celu uproszczenia tworzenia i obsługi skryptów testowych

Uzyskiwanie szczegółowych raportów umożliwiających śledzenie wyników testów i mierzenie ich pokrycia w celu usprawnienia procesu

Limity Ranorex Studio

Ranorex Studio jest narzędziem komercyjnym i wymaga licencji

Limit testów w chmurze

Ceny Ranorex Studio

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Ranorex Studio

G2: 4.2/5 (245+ recenzji)

4.2/5 (245+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (120+ recenzji)

17. NightwatchJS (najlepszy do kompleksowego testowania aplikacji internetowych opartych na węzeł.js)

Via: Tudip NightwatchJS to oparty na węzeł.js framework do testowania end-to-end, zaprojektowany specjalnie dla aplikacji internetowych. Wśród innych narzędzi do automatyzacji testów, NightwatchJS oferuje prosty i skuteczny sposób automatyzacji interakcji z przeglądarką i testowania funkcji aplikacji internetowych.

Dodatkowo, framework oferuje wbudowane funkcje raportowania, które generują szczegółowe wyniki testów, ułatwiając identyfikację problemów i śledzenie postępów testów w czasie.

Najlepsze funkcje NightwatchJS

Wykorzystuje Selenium WebDriver do interakcji z przeglądarkami internetowymi, zapewniając wsparcie dla szerokiego zakresu opcji przeglądarek w celu kompleksowego testowania

Wykorzystanie kompleksowej biblioteki asercji do weryfikacji stanu aplikacji internetowych, w tym sprawdzania właściwości elementów i zawartości tekstu

Organizuj kod testowy przy użyciu modelu obiektu strony, poprawiając łatwość konserwacji i możliwość ponownego użycia frameworka testowego

Używaj haków testowych do wykonywania kodu przed i po testach, umożliwiając wydajne ustawienia i usuwanie środowisk testowych

Limity NightwatchJS

NightwatchJS wymaga zainstalowania węzła Node.js w systemie, co zwiększa złożoność ustawienia

Ceny NightwatchJS

Free to use

Oceny i recenzje NightwatchJS

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Via: LambdaTest LambdaTest to potężna platforma oparta na chmurze, która dostarcza kompleksowe rozwiązanie do testowania między przeglądarkami i platformami. Umożliwia łatwe testowanie aplikacji internetowych na szerokim zakresie rzeczywistych urządzeń i przeglądarek, zapewniając kompatybilność i wydajność w różnych systemach operacyjnych, konfiguracjach i środowiskach.

Dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi i rozbudowanym funkcjom, LambdaTest umożliwia organizacjom dostarczanie wysokiej jakości aplikacji internetowych, które działają bezbłędnie na różnych platformach. Ostatecznie zwiększa to zadowolenie użytkowników i powodzenie biznesu.

Testowanie stron internetowych i aplikacji w ponad 2000 kombinacji przeglądarek i systemów operacyjnych w celu zapewnienia kompatybilności i wydajności na różnych platformach

Identyfikacja wizualnych rozbieżności między wersjami stron internetowych lub aplikacji do zrobienia w celu potwierdzenia, że aktualizacje nie mają negatywnego wpływu na interfejs użytkownika

Automatycznie nagrywaj sesje testowe, tworząc wizualne dzienniki, które pomagają w skutecznym debugowaniu problemów

Rejestrowanie błędów bezpośrednio z interfejsu testowego w narzędziach do zarządzania projektami, takich jak ClickUp, w celu usprawnienia procesu rozwiązywania problemów

Analizowanie szczegółowych informacji na temat przebiegu testów, statystyk użytkowania przeglądarek i wskaźników wydajności w celu podejmowania decyzji dotyczących strategii testowania w oparciu o dane

Niektórzy użytkownicy uważają, że wydajność jest nieco wolniejsza

Koszt może być wyższy dla małych Teams lub projektów z limitami budżetowymi

Free: $0

$0 Testowanie automatyzacji pulpitu - Linux: $39/równoległy test/miesiąc

$39/równoległy test/miesiąc Automatyzacja webowa: $99/równoległy test/miesiąc

$99/równoległy test/miesiąc Automatyzacja przeglądarek internetowych i mobilnych: $119/równoległy test/miesiąc

$119/równoległy test/miesiąc Przeglądarka internetowa i mobilna na rzeczywistym urządzeniu: 158 USD/test równoległy/miesiąc

G2: 4.5/5 (1390+ recenzji)

4.5/5 (1390+ recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 270 recenzji)

19. TestComplete (najlepszy do integracji z popularnymi narzędziami)

Via: SmartBear TestComplete to wszechstronne narzędzie do automatyzacji testów, które umożliwia zespołom wydajne testowanie aplikacji internetowych, pulpitów i aplikacji mobilnych na różnych platformach. Dostarcza solidne rozwiązanie zapewniające jakość i niezawodność oprogramowania.

To narzędzie do testowania umożliwia użytkownikom generowanie szczegółowych raportów dotyczących wyników testów, wskaźników pokrycia i trendów w czasie. Raporty te mogą być również łatwo udostępniane interesariuszom i menedżerom produktu.

Najlepsze funkcje TestComplete

Zarządzanie i repozytorium obiektów w celu efektywnej identyfikacji i interakcji z elementami interfejsu użytkownika

Wdrażanie testowania opartego na danych w celu wykonywania tych samych przypadków testowych z różnymi zestawami danych, co pozwala symulować wiele scenariuszy w celu uzyskania kompleksowego pokrycia

Pisanie skryptów w preferowanym języku programowania, w tym JavaScript, Python, VBScript, C# i DelphiScript

Wykorzystanie hybrydowego silnika rozpoznawania obiektów, który łączy rozpoznawanie oparte na właściwościach z rozpoznawaniem wizualnym opartym na AI w celu dokładnej identyfikacji dynamicznych elementów interfejsu użytkownika w różnych technologiach i na różnych platformach

TestComplete limit

Niektórzy użytkownicy doświadczyli mniejszej stabilności i wolniejszego wykonywania

Ceny TestComplete

Licencja podstawowa TestComplete

Stała: $1,940

$1,940 Pływająca: $3,875

Licencja TestComplete Pro

Stała: $3,015

$3,015 Pływająca: $6,029

Licencja TestComplete Advanced: Ceny niestandardowe

Oceny i recenzje TestComplete

G2: 4.2/5 (95+ recenzji)

4.2/5 (95+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

20. Katalon (najlepszy dla teamów różnej wielkości, od początkujących do doświadczonych testerów)

Via: Katalon Katalon to komercyjne narzędzie do automatyzacji testów, które zapewnia wsparcie dla testów webowych, API i mobilnych. Oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs i kompleksowe ustawienie funkcji, dzięki czemu jest odpowiedni dla Teams każdej wielkości.

Narzędzie sprzyja również współpracy między członkami zespołu poprzez wsparcie systemów kontroli wersji, takich jak Git. Pozwala to teamom na śledzenie zmian, udostępnianie skryptów testowych i jednoczesną pracę nad projektami testowymi, zwiększając ogólną wydajność.

Najlepsze funkcje Katalon

Przeprowadzanie automatyzacji testów we wszystkich głównych przeglądarkach, w tym Chrome, Firefox, Safari i Internet Explorer

Rejestrowanie działań i generowanie skryptów testowych bez konieczności rozszerzenia wiedzy z zakresu kodowania

Testowanie aplikacji na iOS i Androida, wsparcie dla natywnych, hybrydowych i mobilnych aplikacji internetowych, aby zapewnić spójne wrażenia na różnych platformach

Wykorzystanie Katalon Object Spy do przechwytywania obiektów podczas testowania i szczegółowego widoku ich właściwości w celu tworzenia dokładniejszych skryptów testowych dzięki lepszemu zrozumieniu elementów interfejsu użytkownika

Limity Katalon

Niektórzy użytkownicy napotkali opóźnienia podczas korzystania z tej platformy na laptopie

Podstawowe funkcje, takie jak równoległe wykonywanie, nie są dostępne

Ceny Katalon

Free: $0

$0 Premium: $218/użytkownika/miesiąc

$218/użytkownika/miesiąc Ultimate: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Katalon

G2: 4.5/5 (105+ recenzji)

4.5/5 (105+ recenzji) Capterra: 4.4/5 (705+ opinii)

Zoptymalizuj oprogramowanie i zwinne zarządzanie projektami dzięki ClickUp

Przeanalizowaliśmy 20 najlepszych narzędzi do automatyzacji testów, z których każde oferuje unikalne funkcje i możliwości dostosowane do różnych potrzeb testowania. Od wszechstronności Selenium po nowoczesne podejście Cypress i możliwości testowania BrowserStack Automate - istnieje narzędzie, które spełni Twoje specyficzne wymagania.

Jednakże, jeśli chodzi o znalezienie kompleksowego rozwiązania, które wyróżnia się na tle innych, ClickUp wyłania się jako najlepsza opcja dla Teams poszukujących zarówno możliwości testowania, jak i zarządzania projektami.

ClickUp płynnie integruje się z popularnymi narzędziami do automatyzacji testów, usprawniając cykl pracy dzięki zarządzaniu zadaniami, tablicom Kanban i gotowym szablonom. Pozwala to na efektywne zarządzanie procesami testowania przy jednoczesnym utrzymaniu organizacji całego cyklu rozwoju. Zarejestruj się w ClickUp już dziś i poznaj przyszłość testowania oprogramowania.