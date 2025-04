13 najlepszych narzędzi do zarządzania kalendarzem, aby zachować porządek

Obecnie więcej osób niż kiedykolwiek preferuje pracę w godzinach, które najbardziej im odpowiadają - i jest to coś więcej niż tylko trend.

Firma Gartner odkryła, że gdy organizacje oferowały "radykalną elastyczność" w zakresie godzin i lokalizacji pracy, liczba osób osiągających wysokie wyniki wzrosła o 40% .

Jednak wraz z większą autonomią pojawia się wyzwanie skutecznego zarządzania czasem

W rzeczywistości, 94% ludzi twierdzi, że lepsze zarządzanie czasem mogłoby zwiększyć wydajność. To właśnie tutaj narzędzia do zarządzania kalendarzem robią różnicę.

W oparciu o moje doświadczenia z narzędziami do zarządzania kalendarzem i badania zespołu ClickUp, przygotowałem listę 13 najlepszych narzędzi do zarządzania kalendarzem, które pomogą Ci efektywnie zarządzać projektami i zachować równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

Czego należy szukać w aplikacjach do zarządzania kalendarzem?

Dawno minęły czasy, gdy nosiliśmy notatniki w plecakach. Teraz mamy aplikacje do codziennego planowania na naszych telefonach, tabletach i laptopach. Możemy uzyskać dostęp do cyfrowego planera na każdym urządzeniu, na którym pracujemy. Potrzebna jest aplikacja do zarządzania kalendarzem, która synchronizuje się między nimi wszystkimi.

Oto niezbędne funkcje doskonałej aplikacji do zarządzania kalendarzem:

Bezpieczeństwo danych: Wybieraj aplikacje do zarządzania kalendarzem, które oferują solidne funkcje bezpieczeństwa danych osobistych i zawodowych

Wybieraj aplikacje do zarządzania kalendarzem, które oferują solidne funkcje bezpieczeństwa danych osobistych i zawodowych Integracja: Upewnij się, że platforma kalendarza płynnie synchronizuje się z e-mailem, zarządzaniem zadaniami i innymi narzędziami i aplikacjami kalendarza

Upewnij się, że platforma kalendarza płynnie synchronizuje się z e-mailem, zarządzaniem zadaniami i innymi narzędziami i aplikacjami kalendarza Zautomatyzowane funkcje: Poszukaj opcji planowania, przypomnień i powtarzających się wydarzeń w aplikacjach kalendarza

Poszukaj opcji planowania, przypomnień i powtarzających się wydarzeń w aplikacjach kalendarza Sztuczna inteligencja: Sprawdź, czy możesz korzystać z przetwarzania języka naturalnego (NLP) w swoich aplikacjachPlaner i kalendarz AI do intuicyjnego planowania zadań

Sprawdź, czy możesz korzystać z przetwarzania języka naturalnego (NLP) w swoich aplikacjachPlaner i kalendarz AI do intuicyjnego planowania zadań Współpraca: Priorytetem są najlepsze aplikacje kalendarza z opcjami udostępniania kalendarza i planowania spotkań

Priorytetem są najlepsze aplikacje kalendarza z opcjami udostępniania kalendarza i planowania spotkań Łatwość obsługi: Wybierz aplikację kalendarza, która jest intuicyjna, aby uniknąć spędzania czasu na skomplikowanych funkcjach

Wybierz aplikację kalendarza, która jest intuicyjna, aby uniknąć spędzania czasu na skomplikowanych funkcjach Kompatybilność mobilna: Upewnij się, że aplikacja kalendarza działa dobrze na smartfonie, laptopie i tablecie

Upewnij się, że aplikacja kalendarza działa dobrze na smartfonie, laptopie i tablecie Interfejs użytkownika: Wybierz platformę kalendarza, która umożliwia niestandardowe widoki dzienne, tygodniowe i miesięczne

Wybierz platformę kalendarza, która umożliwia niestandardowe widoki dzienne, tygodniowe i miesięczne Niestandardowe ustawienia: Warto zwrócić uwagę na możliwość dostosowania powiadomień i ustawień do swojego stylu pracy

13 najlepszych narzędzi do zarządzania projektami w kalendarzu

1. ClickUp (najlepsze do zintegrowanego planowania i harmonogramowania projektów) ClickUp to kompleksowa platforma do zarządzania projektami, która łączy mój zespół poprzez udostępnianie cykli pracy, dokumentów i pulpitów w czasie rzeczywistym. Uwielbiam to, jak pomaga mi pracować mądrzej i szybciej, mając wszystko w jednym miejscu.

The Widok kalendarza ClickUp to darmowa aplikacja kalendarza, która wyróżnia się tym, że nie jest tylko wizualizacją terminów, ale interaktywnym obszarem roboczym, w którym mogę planować wszystko.

Śledź i planuj wizualnie wszystkie swoje zadania dzięki widokowi kalendarza ClickUp

Mogę przeciągać i upuszczać zadania w aplikacji cyfrowego kalendarza, dostosowywać terminy, oznaczać zadania kolorami, aby dopasować je do moich priorytetów, a także sortować i filtrować zadania. Aplikacja synchronizuje się z moimi zewnętrznymi kalendarzami, takimi jak Kalendarz Google, i utrzymuje moje osobiste i zawodowe commit'y w jednym miejscu.

Poza planowaniem, Zarządzanie projektami w ClickUp funkcje sprawiają, że moja praca jest bardzo wydajna. Możliwość tworzenia zależności między zadaniami odmieniła moje życie podczas zarządzania złożonymi projektami. Jeśli zadanie ulegnie zmianie, ClickUp automatycznie dostosowuje wszystkie zależne zadania - nie są potrzebne żadne ręczne aktualizacje.

Przeciągnij i upuść zadania do kalendarza, aby nadać im priorytety za pomocą Zarządzania projektami ClickUp

The Widok wykresu Gantta i Widok osi czasu daje mi widok z lotu ptaka na wszystkie projekty i kamienie milowe, umożliwiając monitorowanie postępów w czasie rzeczywistym.

Dodatkowo, udostępnianie mojego kalendarza klientom i członkom zespołu zapewnia, że wszyscy są na bieżąco, bez ciągłych telefonów i e-maili. A czy wspomniałem już, że Przypomnienia ClickUp ? Dzięki automatycznym przypomnieniom i powiadomieniom na różnych urządzeniach nigdy nie przegapię krytycznych zadań.

Niestandardowe funkcje ClickUp dodają jeszcze więcej wartości. Oto jak one pomagają:

Możesz dostosować kalendarz do swojego stylu pracy, niezależnie od tego, czy wolisz codzienny podział, czy też miesięczny przegląd na wysokim poziomie

Powtarzające się zadania pomoc w automatyzacji powtarzających się czynności

Liczne integracje z narzędziami takimi jak Slack, Zoom i opcjami przechowywania w chmurze, takimi jak Google Drive, zapewniają, że ClickUp płynnie dopasowuje się do istniejącego stosu technologii, zmniejszając potrzebę przełączania się między różnymi platformami Integracja ClickUp i Kalendarza Google pomogła usprawnić mój harmonogram. Mogę synchronizować zadania z ClickUp do mojego kalendarza Google Lista zadań do zrobienia w Kalendarzu Google i zobaczyć wszelkie zmiany wprowadzone na jednej platformie odzwierciedlone na drugiej w czasie rzeczywistym.

Śledź swoje zadania w dowolnym kalendarzu dzięki integracji ClickUp i Kalendarza Google

Kolejną wyróżniającą się funkcją jest możliwość niestandardowej widoczności zadań - mogę wybrać, które listy lub zadania pojawią się w moim kalendarzu, pomagając mi skupić się na tym, co ważne. Ta integracja usprawniła moje zarządzanie czasem poprzez scentralizowanie wszystkich moich harmonogramów, oszczędzając mi kłopotów związanych z przeskakiwaniem między narzędziami.

Przeczytaj również: 20 szablonów kalendarza Google za darmo The Szablon do planowania kalendarza ClickUp ma funkcje, które zabrały moje kalendarz zarządzania projektami do następnego poziomu.

Zaplanuj jak chcesz spędzić swoje dni z szablonem kalendarza ClickUp

Oto, co najbardziej podoba mi się w tym szablonie:

Niestandardowe statusy zadań ClickUp pozwala mi oznaczać zadania jako "W trakcie" lub "Wstrzymane"

Niestandardowe pola ClickUp są niezwykle pomocne w zapisywaniu istotnych szczegółów, takich jak kamienie milowe i koszty

Oś czasu i Planer Miesięczny dają mi jasny obraz mojego ogólnego cyklu pracy i postępów

Szablon Szablon listy do zrobienia w kalendarzu ClickUp zmienił sposób, w jaki radzę sobie z codziennymi zadaniami. Pozwala mi na łatwą wizualizację moich celów i terminów, a możliwość priorytetyzacji zadań pomaga mi efektywniej zarządzać czasem. Zauważyłem również, że posiadanie ustrukturyzowanego szablonu daje dostawcy wgląd w to, ile czasu zazwyczaj zajmują zadania.

Miej oko na to, jak wygląda Twój codzienny harmonogram dzięki szablonowi listy do zrobienia w kalendarzu ClickUp

Korzystając z tego szablonu, możesz:

Łatwo śledzić postęp za pomocą niestandardowych statusów

za pomocą niestandardowych statusów sortować zadania przy użyciu pól niestandardowych, takich jak kategoria, zasoby, poziom wydajności i rola

przy użyciu pól niestandardowych, takich jak kategoria, zasoby, poziom wydajności i rola Uzyskać dostęp do wielu widoków , w tym widoków spotkań, według roli i według kategorii

, w tym widoków spotkań, według roli i według kategorii Zwiększ wydajność dzięki śledzeniu czasu i ostrzeżeniom o zależnościach

dzięki śledzeniu czasu i ostrzeżeniom o zależnościach Zachowaj porządek dzięki kolorowemu systemowi zadań do wizualnego zarządzania zadaniami

dzięki kolorowemu systemowi zadań do wizualnego zarządzania zadaniami Zakończone zadania o wysokim priorytecie bez poczucia przytłoczenia

To szablon harmonogramu stał się niezbędny w moim cyklu pracy, pomagając mi zakończyć zadania o wysokim priorytecie bez przytłoczenia.

ClickUp najlepsze funkcje

Widoki dzienne, tygodniowe i miesięczne pozwalają mojemu zespołowi zarządzać zadaniami i harmonogramami

Planowanie metodą "przeciągnij i upuść" pozwala mi przenosić zadania bezpośrednio do kalendarza

Narzędzia wizualne monitorują postęp i zarządzają zależnościami między zadaniami

Harmonogramy zadań mogą być automatycznie dostosowywane w oparciu o zmiany w zależnościach

Bezproblemowa integracja z Kalendarzem Google i innymi platformami w celu ujednolicenia harmonogramów

Kalendarze mogą być udostępniane klientom lub członkom zespołu, aby wszyscy byli na bieżąco

Alerty na wielu urządzeniach

Limity ClickUp

Ograniczony dostęp offline

Cennik ClickUp

Free Forever

Unlimited : $7/miesiąc za użytkownika rocznie

: $7/miesiąc za użytkownika rocznie Business : $12/miesiąc na użytkownika rocznie

: $12/miesiąc na użytkownika rocznie Enterprise : Kontakt w sprawie cen

: Kontakt w sprawie cen ClickUp Brain: Dostępny we wszystkich płatnych planach w cenie 7 USD za członka obszaru roboczego miesięcznie

ClickUp oceny i recenzje

G2: 4,7/5 (ponad 9 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 9 000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 4,000 recenzji)

_Liczne widoki (takie jak tabela, wykres Gantta, kalendarz i wiele innych) dostarczane w opcjach wyświetlania również ułatwiają utrzymanie zadań Mochamad Resa Qulyubi , Główne wsparcie, PT Majoo Teknologi

2. Wrike (najlepszy do alokacji zasobów w widokach kalendarza)

przez Wrike Wrike to potężne narzędzie do zarządzania projektami, znane z solidnych funkcji współpracy. Pozwala Teamsom na zarządzanie wieloma projektami poprzez udostępnianie kalendarzy . Widok osi czasu Wrike, wraz z udostępnianymi kalendarzami zespołów, pomaga menedżerom wizualizować zadania i efektywnie przydzielać zasoby.

Integracja z platformami takimi jak Google Drive, Slack i Microsoft Teams pomaga usprawnić komunikację. Funkcje współpracy w czasie rzeczywistym ułatwiają monitorowanie postępów i niezbędnych korekt, dzięki czemu Wrike jest idealny dla dużych zespołów pracujących nad złożonymi projektami z wieloma współpracownikami.

Najlepsze funkcje Wrike

Wizualizacja zasobów i unikanie konfliktów harmonogramów dzięki dynamicznym kalendarzom obciążeń pracą

i unikanie konfliktów harmonogramów dzięki dynamicznym kalendarzom obciążeń pracą Organizowanie projektów i zadań za pomocą przejrzystej osi czasu i widoku kalendarza opartego na zadaniach

Zmień harmonogram lub dostosuj oś czasu za pomocą funkcji przeciągnij i upuść w kalendarzu

Śledzenie przepustowości zespołu i efektywne zarządzanie obciążeniem pracą dzięki zarządzaniu pojemnością w kalendarzu

Limity Wrike

Złożony interfejs użytkownika może być przytłaczający dla nowych użytkowników

Wersja Free ma ograniczone funkcje

Wymaga niestandardowych ustawień w celu dopasowania do unikalnych cykli pracy

Cennik Wrike

Free

Professional: $9.80/miesiąc za użytkownika

$9.80/miesiąc za użytkownika Business: $24.80/miesiąc za użytkownika

$24.80/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje Wrike

G2: 4,2/5 (ponad 3200 recenzji)

4,2/5 (ponad 3200 recenzji) Capterra: 4,3/5 (ponad 4000 recenzji)

3. Kalendarz Google (najlepszy do prostego, darmowego planowania)

przez Kalendarz Google Kalendarz Google był moją pierwszą aplikacją do zarządzania kalendarzem. Jest to niezawodna, darmowa aplikacja z prostymi narzędziami kalendarza, idealna dla użytkowników ekosystemu Google Obszar Roboczy. Dzięki integracji z Gmailem, możesz płynnie planować wydarzenia, spotkania i przypomnienia w swojej skrzynce odbiorczej. Nie oferuje zaawansowanych funkcji zarządzania projektami, ale nadaje się do osobistego planowania i małych zespołów startupowych.

Kalendarz Google jest wysoce dostępny na różnych urządzeniach i zapewnia podstawowe funkcje, takie jak udostępnianie kalendarzy członkom zespołu i tworzenie powtarzających się wydarzeń.

Najlepsze funkcje Kalendarza Google

Funkcja Znajdź czas pozwala zidentyfikować dostępne terminy, które pasują do kalendarza każdego użytkownika

Kategoryzowanie wydarzeń osobistych, służbowych i udostępnianych za pomocą oznaczeń kolorystycznych

Zarządzanie harmonogramami zespołu i rezerwacją zasobów dzięki opcjom udostępniania kalendarza

Limity Kalendarza Google

Ograniczone możliwości niestandardowe

Brak zaawansowanych funkcji zarządzania projektami

Brak wbudowanych narzędzi do zarządzania zadaniami

Ceny Kalendarza Google

Free

Business Plany zaczynają się od 6 USD/miesiąc za użytkownika (z obszarem roboczym Google)

Kalendarz Google - oceny i recenzje

Capterra: 4.8/5 (3,200+ recenzji)

Przeczytaj również: 10 najlepszych alternatyw dla Kalendarza Google

4. Zgodnie z ruchem wskazówek zegara (najlepsze do automatycznego zarządzania czasem)

przez Zgodnie z ruchem wskazówek zegara Clockwise to kolejne narzędzie kalendarza do automatycznej optymalizacji zarządzania czasem. To, co jest niezwykłe w Clockwise, to jego zdolność do zmiany kolejności spotkań i zadań tak, aby pasowały do najbardziej wydajnych godzin pracy. Integruje się on płynnie z Kalendarzem Google, automatycznie planując spotkania w godzinach, które nie przeszkadzają w skupieniu się na pracy.

The blokada czasowa funkcja pomaga wydzielić okresy na dogłębną pracę, jednocześnie zmniejszając konflikty w kalendarzu. Harmonogram Clockwise oparty na AI oszczędza mój czas, minimalizując ręczne korekty.

Najlepsze funkcje Clockwise

Zoptymalizuj swój dzień, tworząc nieprzerwane bloki czasu skupienia dzięki asystentowi inteligentnego kalendarza

Dynamiczne dostosowywanie harmonogramów zespołu dzięki synchronizacji dostępności zespołu, aby dopasować je do optymalnych czasów spotkań

Zapobiegaj naruszaniu czasu osobistego przez spotkania, dostosowując godziny pracy dzięki ochronie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym

Limity zgodne z ruchem wskazówek zegara

Najlepsze rozwiązanie dla indywidualnych użytkowników, a nie Teams

Ograniczone opcje niestandardowe

Zależność od Kalendarza Google

Ceny zgodne z ruchem wskazówek zegara

Free

Pro: $6.75/miesiąc za użytkownika

$6.75/miesiąc za użytkownika Business: $11.50/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje zgodnie z ruchem wskazówek zegara

G2: 4.7/5 (66 recenzji)

4.7/5 (66 recenzji) Capterra: 4.7/5 (50 opinii)

5. Fantastyczny (najlepszy dla użytkowników Apple)

przez Fantastyczny Jest to ekskluzywne narzędzie kalendarza Apple. Jedną z jego wyróżniających się funkcji jest przetwarzanie języka naturalnego, które pozwala zaplanować wydarzenia po prostu wpisując komendy takie jak "Lunch z Sarą jutro w południe" Jest intuicyjny i łatwy w użyciu.

Aplikacja ma przyjazny dla użytkownika wygląd i synchronizuje się z większością obszarów roboczych i ekosystemów, takich jak Google, iCloud i Microsoft Exchange.

Najlepsze funkcje Fantastical

Możliwość intuicyjnego planowania wydarzeń poprzez wpisywanie komend w języku naturalnym

Planowanie zewnętrznych warunków wydarzeń dzięki zintegrowanej prognozie pogody w kalendarzu

Oszczędzaj czas w przypadku powtarzających się lub podobnych wydarzeń, usprawniając zarządzanie kalendarzem dzięki szablonom wydarzeń

Limity Fantastical

Dostępne tylko na urządzeniach Apple

Funkcje premium wymagają subskrypcji

Ograniczone funkcje współpracy

Fantastyczne ceny

Free

Premium: $4.99/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Fantastical

G2: 4.4/5 (16 recenzji)

4.4/5 (16 recenzji) Capterra: 4.8/5 (20 recenzji)

Czytaj także: 10 najlepszych fantastycznych alternatyw

6. Hub Planner (najlepszy do śledzenia wykorzystania zasobów)

przez Hub Planner Hub Planner to wszechstronne narzędzie do planowania i zarządzania zasobami, idealne dla Teams obsługujących projekty na dużą skalę. Intuicyjny widok kalendarza umożliwia efektywne przydzielanie zasobów.

To, co wyróżnia Hub Planner, to prognoza zasobów, która pomaga kierownikom projektów przewidywać przyszłe potrzeby w oparciu o bieżące dane zarządzanie obciążeniem pracą . Zintegrowane karty czasu pracy i funkcje rozliczeniowe ułatwiają śledzenie czasu spędzonego na projektach i zarządzanie budżetami.

Hub Planner najlepsze funkcje

Śledzenie harmonogramów i planów członków Teams za pomocą kalendarza dostępności zasobów

Widok dystrybucji zasobów z lotu ptaka za pomocą kalendarzy alokacji projektów

Wizualny podgląd terminów projektów i wykorzystania zasobów przez zespół dzięki zintegrowanej siatce planowania

Optymalizacja obciążenia zespołu dzięki raportowaniu wykorzystania w kalendarzu

Limity Hub Plannera

Stroma krzywa uczenia się dla początkujących

Wyższe ceny dla małych teamów

Ograniczone opcje niestandardowe

Hub Planner ceny

Start: $7/miesiąc na użytkownika

$7/miesiąc na użytkownika Premium: $18/miesiąc za użytkownika

$18/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie wyceny

Hub Planner oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (44 opinie)

4.2/5 (44 opinie) Capterra: 4.2/5 (ponad 100 recenzji)

7. Zoho Projects (najlepsze do tworzenia konfigurowalnych cykli pracy)

przez Projekty Zoho Zoho Projects wyróżnia się jako dostawca dostosowywanych widoków kalendarza do zarządzania projektami. Jest to szczególnie przydatne dla Teams, które potrzebują elastyczności. Możesz dostosować cykl pracy, zintegrować się z innymi aplikacjami Zoho, takimi jak CRM i Books, a nawet zautomatyzować zadania w oparciu o potrzeby projektu.

Widok osi czasu projektu pomaga utrzymać wszystkich członków zespołu na właściwym torze, a udostępniany kalendarz ułatwia sprawdzanie terminów. Płatne plany oferują wiele funkcji dla rozwijających się teamów, a szeroki zakres integracji pozwala na w pełni dostosowane do potrzeb zarządzanie projektami.

Najlepsze funkcje Zoho Projects

Zarządzanie zależnościami zadań bezpośrednio w kalendarzu dzięki integracji z wykresem Gantta

Przejrzysty podgląd kluczowych terminów projektu w kalendarzu dzięki funkcji śledzenia kamieni milowych

Śledzenie postępu zadań całego zespołu i nadchodzących terminów dzięki udostępnianym widokom kalendarza

Limity Zoho Projects

Wersja Free ma ograniczone funkcje

Może być przytłaczająca, ze zbyt wieloma funkcjami

Wymaga ekosystemu Zoho dla pełnej funkcji

Cennik Zoho Projects

Free

Premium: $5/miesiąc na użytkownika

Enterprise: $10/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje Zoho Projects

G2: 4.2/5 (ponad 440 recenzji)

4.2/5 (ponad 440 recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 650 recenzji)

8. Microsoft Outlook (najlepszy dla ekosystemu Microsoft)

przez Microsoft Outlook Kalendarz Microsoft Outlook pasuje do dużych Teams przyzwyczajonych do Microsoft Office 365. Integruje się z pocztą e-mail i wszystkimi innymi aplikacjami pakietu Office, umożliwiając łatwe planowanie spotkań, przypomnienia i udostępnianie kalendarza członkom zespołu. Kalendarz Outlook oferuje zakres konfigurowalnych i niezawodnych funkcji.

Najlepsze funkcje Microsoft Outlook

Uzyskiwanie sugestii dotyczących dostępnych terminów dla uczestników za pomocą asystenta planowania spotkań na podstawie ich kalendarzy

Szybka identyfikacja typów i priorytetów spotkań za pomocą kolorowych kategorii w kalendarzu

Jeden rzut oka na dostępność całego zespołu dzięki widokom kalendarza zespołu

Limity Microsoft Outlook

Brak zaawansowanych funkcji zarządzania projektami

Ma skomplikowane ustawienia i wymaga eksperta dla użytkowników spoza pakietu Office

Limit opcji zarządzania zadaniami

Ceny Microsoft Outlook

Free z subskrypcją Office 365

Oceny i recenzje Microsoft Outlook

G2: 4.5/5 (2800+ recenzji)

4.5/5 (2800+ recenzji) Capterra: 4.5/5 (ponad 1990 recenzji)

9. Hive (najlepszy do współpracy zespołowej i zadań)

przez Ul Hive oferuje połączenie zarządzania zadaniami i integracji kalendarza, co czyni go doskonałym wyborem dla teamów potrzebujących rozwiązania typu "wszystko w jednym".

Widok kalendarza Hive jest wysoko konfigurowalny i mogę przypisywać zadania bezpośrednio z samego kalendarza, co oszczędza mi czas podczas zarządzania wieloma projektami. Hive ma dobre funkcje współpracy, takie jak czat w czasie rzeczywistym i udostępnianie plików, które usprawniają komunikację. Hive dobrze integruje się również ze Slackiem i Dyskiem Google.

Najlepsze funkcje Hive

Przejrzyste śledzenie terminów i postępów w realizacji zadań dzięki widokowi kalendarza opartemu na zadaniach

Natychmiastowe przekształcanie wydarzeń z kalendarza w wykonalne zadania za pomocą zintegrowanych kart akcji

Konfigurowalne widoki kalendarza oferują opcje Gantta, Kanbana i tradycyjnego kalendarza dla elastycznego planowania projektów

Limity Hive

Bardziej stroma krzywa uczenia się dla mniejszych teamów

Jest nieco drogie dla mniejszych Teamsów

Ograniczona wersja Free

Ceny Hive

Free

Teams: $12/miesiąc za użytkownika

$12/miesiąc za użytkownika Enterprise: Cena po kontakcie

Hive oceny i recenzje

G2: 4.2/5 (60 recenzji)

4.2/5 (60 recenzji) Capterra: 4.4/5 (ponad 200 recenzji)

10. Doodle (najlepszy do tworzenia harmonogramów spotkań opartych na ankietach)

przez Doodle Doodle upraszcza planowanie spotkań, oferując intuicyjną funkcję ankietowania, która pozwala uczestnikom wybrać preferowane godziny spotkań. Jest to przydatne do planowania spotkań z klientami lub dużymi grupami, w których dostępność jest różna. Doodle wizualnie dostarcza przegląd dostępnych slotów.

Chociaż wyróżnia się jako podstawowy oprogramowanie do zarządzania spotkaniami najlepiej nadaje się dla Teams, które potrzebują zewnętrznego narzędzia do zarządzania projektami i zadaniami. Wersja premium nie zawiera reklam i łatwo synchronizuje się z kalendarzem.

Najlepsze funkcje Doodle

Uproszczenie wybierania godzin spotkań z dużymi grupami dzięki planowaniu ankiet grupowych

Ustalanie priorytetów dostępności na spotkania grupowe za pomocą rankingu dostępności

Profesjonalny wygląd zaproszeń na spotkania dzięki niestandardowemu brandingowi wydarzenia

Limity Doodle

Brak funkcji zarządzania projektami

Limit funkcji w wersji Free

Niestandardowe opcje są minimalne

Ceny Doodle

Free

Pro: $6.95/miesiąc za użytkownika

$6.95/miesiąc za użytkownika Teams: $8.95/miesiąc za użytkownika

$8.95/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Doodle oceny i recenzje

G2: 4.4/5 (ponad 2000 recenzji)

4.4/5 (ponad 2000 recenzji) Capterra: 4.6/5 (ponad 1800 recenzji)

11. Kalendarz Apple (najlepszy do zarządzania zlokalizowanymi wydarzeniami)

przez Kalendarz Apple Apple Calendar jest prostym i przyjaznym kalendarzem dla swoich użytkowników. Doceniam łatwość tworzenia wydarzeń, zapraszania uczestników i ustawienia przypomnień. Integracja z Siri to kolejna funkcja, która się wyróżnia. Dzięki niej można planować wydarzenia za pomocą komend głosowych.

Chociaż jest to ograniczone do ekosystemu Apple, sprawdza się dobrze do użytku osobistego i małych zespołów. Przejrzysty, minimalistyczny interfejs ułatwia planowanie.

Najlepsze funkcje Kalendarza Apple

Planowanie spotkań w różnych regionach z automatycznym dostosowaniem dzięki wsparciu stref czasowych

Wyzwalacz powiadomień na podstawie lokalizacji użytkownika dzięki przypomnieniom opartym na lokalizacji

Uproszczone koordynowanie harmonogramów z innymi osobami dzięki udostępnianiu kalendarzy rodzinnych lub grupowych

Limity Kalendarza Apple

Brak zaawansowanych funkcji zarządzania projektami

Ograniczone opcje niestandardowe dla Teams

Ceny w Kalendarzu Apple

Free (dostarczany z urządzeniami Apple)

Oceny i recenzje Apple Calendar

G2: 4.1/5 (194 opinie)

12. Bitrix24 (najlepszy do integracji CRM i kalendarza)

przez Bitrix24 Bitrix24 to zakończony pakiet do zarządzania biznesem, a narzędzie do zarządzania kalendarzem jest jego funkcją. Dodatkowo zawiera CRM, zarządzanie zadaniami i narzędzia komunikacyjne. Funkcja kalendarza dobrze współpracuje z systemem zarządzania zadaniami Bitrix24. Możesz zaplanować zadania i ustawić przypomnienia bezpośrednio w aplikacji.

Bitrix24 jest idealny dla dużych Business, które zarządzają wszystkimi swoimi wewnętrznymi i zewnętrznymi operacjami na jednej platformie. Bitrix24 dostarcza również udostępnianie kalendarzy, dzięki którym można koordynować pracę zespołu.

Najlepsze funkcje Bitrix24

Śledzenie spotkań z klientami, szans sprzedaży i zadań w jednym miejscu dzięki zintegrowanemu CRM i kalendarzowi

Automatyzacja planowania zadań w oparciu o reguły projektu za pomocą niestandardowych cykli pracy powiązanych z kalendarzem

Limity Bitrix24

Złożoność dla początkujących

Niektóre funkcje wymagają aktualizacji

Wyższe ceny dla mniejszych teamów

Cennik Bitrix24

Free (wersja podstawowa)

Podstawowa: 49 USD/miesiąc za 5 użytkowników

49 USD/miesiąc za 5 użytkowników Standard: $99/miesiąc za 50 użytkowników

$99/miesiąc za 50 użytkowników Profesjonalna: $199/miesiąc za nieograniczoną liczbę użytkowników

Bitrix24 oceny i recenzje

G2: 4.1/5 (540 recenzji)

4.1/5 (540 recenzji) Capterra: 4.2/5 (860+ recenzji)

13. Calendly (najlepsza do automatycznego planowania spotkań)

przez Calendly Calendly jest łatwy w użyciu i został trafnie zaprojektowany dla profesjonalistów, którzy muszą planować spotkania w podróży.

Calendly synchronizuje się z kalendarzem, czy to Google, czy Outlook. Automatycznie dostosowuje się do stref czasowych, dzięki czemu idealnie nadaje się do spotkań międzynarodowych. Jest niezawodny i opłacalny.

Najlepsze funkcje Calendly

Wybieraj godziny spotkań, które pasują do twojej dostępności, korzystając z automatycznych łączy do planowania spotkań

Zapobieganie overbookingowi poprzez automatyczne blokowanie czasu osobistego za pomocą konfigurowalnych okien dostępności

Równomierna dystrybucja spotkań pomiędzy członkami teamu dzięki planowaniu w systemie round-robin

Limity Calendly

Brak funkcji zarządzania projektami

Niestandardowe funkcje są ograniczone w wersji Free

Płatne plany wymagane dla zaawansowanych funkcji

Cennik Calendly

Free

Essentials: $10/miesiąc za użytkownika

$10/miesiąc za użytkownika Profesjonalny: $15/miesiąc za użytkownika

$15/miesiąc za użytkownika Teams: $20/miesiąc za użytkownika

$20/miesiąc za użytkownika Enterprise: Kontakt w sprawie ceny

Oceny i recenzje zgodnie z ruchem wskazówek zegara

G2: 4.7/5 (2220+ recenzji)

4.7/5 (2220+ recenzji) Capterra: 4.7/5 (3360+ opinii)

Przeczytaj również: 10 najlepszych alternatyw dla Calendly

ClickUp - Najlepsza aplikacja do zarządzania kalendarzem, jaką możesz mieć

Teraz, gdy odkryłeś już 13 najlepszych narzędzi do zarządzania kalendarzem, nadszedł czas, aby przejąć kontrolę nad swoim harmonogramem i zwiększyć wydajność. Dzięki odpowiedniej aplikacji do zarządzania kalendarzem możesz usprawnić planowanie, poprawić zarządzanie czasem i zwiększyć współpracę w zespole.

Jeśli jesteś gotowy, aby doświadczyć korzyści płynących z efektywnego zarządzania projektami, zarejestruj się w ClickUp już dziś i zmień sposób, w jaki pracujesz!