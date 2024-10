Zoho Workplace vs. Google Workspace: Jak wybrać najlepsze rozwiązanie

Wpatrujesz się w dwie zakładki przeglądarki i uważnie oceniasz zawartość każdej z nich - jednej dla Zoho Workplace i jednej dla obszaru roboczego Google - i zastanawiasz się, dlaczego tak trudno jest zamknąć jedną z nich.

Skąd dokładnie wiesz, do zrobienia czego potrzebujesz? narzędzie do pracy zdalnej aby założyć pinezkę?

Wystarczy wysyłać e-maile, udostępniać dokumenty i zapewnić nieprzerwaną, wyczyszczoną komunikację z zespołem. Witamy we współczesnym dylemacie wyboru między dwoma równie dobrymi narzędziami zwiększającymi wydajność.

Wybór odpowiedniego narzędzia dla swojego biznesu jest jak próba wyboru między kawą a herbatą - prawdopodobnie chcesz obu, ale na razie możesz wybrać tylko jedno. Więc, do zrobienia? Rozłóżmy to na czynniki pierwsze.

Czym jest Zoho Workplace?

przez Zoho Zoho Workplace to zintegrowany pakiet narzędzi biurowych zaprojektowany, aby pomóc Businessowi efektywniej zarządzać codziennymi zadaniami. Od zarządzanie pocztą e-mail do przetwarzania tekstu, przechowywania plików i współpracy zespołowej, Zoho Workplace łączy wiele aplikacji, aby zapewnić płynną pracę.

Jest popularny ze względu na swoją elastyczność, przystępną cenę i możliwość integracji z innymi aplikacjami Zoho, co czyni go silnym konkurentem dla małych i średnich firm poszukujących rozwiązania typu "wszystko w jednym".

Funkcje Zoho Workplace

Zoho Workplace oferuje szereg narzędzi, które pomagają zespołom współpracować, komunikować się i skutecznie zakończyć zadania. Oto krótki przegląd niektórych z jego najważniejszych funkcji.

Funkcja #1: Zoho Mail

Jest to bezpieczna i wolna od reklam usługa hostingu e-mail. Najlepsza część? Dostawca zapewnia niestandardowy hosting poczty e-mail w domenie, dzięki czemu Twój zespół może cieszyć się profesjonalnymi adresami e-mail.

Posiada funkcje takie jak przywoływanie e-maili, dostęp offline i zintegrowany czat do dyskusji zespołowych.

Funkcja #2: Zoho Writer

Zoho Writer to aplikacja do edycji tekstu firmy Zoho, która umożliwia współpracę nad dokumentami w czasie rzeczywistym

Niezależnie od tego, czy sporządzasz raporty, tworzysz propozycje, czy przeprowadzasz burzę mózgów, Zoho Writer pozwala łatwo udostępniać dokumenty, śledzić zmiany i zostawiać komentarze dla członków zespołu - a wszystko to w przyjaznym dla użytkownika interfejsie.

Funkcja #3: Zoho WorkDrive

Zoho WorkDrive to cyfrowa szafka na dokumenty Twojego zespołu. Jest to usługa przechowywania danych w chmurze, która oferuje funkcje współpracy i zarządzania plikami w czasie rzeczywistym. Możesz organizować pliki w foldery, kontrolować poziomy dostępu dla różnych członków zespołu, a nawet pracować w trybie offline.

Cennik Zoho Workplace

Standardowy: 3 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

3 USD za użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie) Professional: $6/użytkownika miesięcznie (rozliczane rocznie)

Czym jest obszar roboczy Google?

przez Obszary robocze Google Obszar roboczy Google (wcześniej znany jako G Suite) to pakiet narzędzi Google do wydajności i współpracy w chmurze. Obejmuje on wszystkie znane aplikacje obszaru roboczego Google, takie jak Gmail, Kalendarz Google, Dokumenty Google, Dysk, Prezentacje Google i Arkusze Google, zaprojektowane w celu ułatwienia zespołom współpracy w czasie rzeczywistym z dowolnego urządzenia.

Obszar roboczy Google jest znany z intuicyjnego interfejsu użytkownika, integracji aplikacji i możliwości przechowywania danych w chmurze.

Funkcje obszaru roboczego Google

Podobnie jak Zoho Workplace, usługi Google są wyposażone w narzędzia do współpracy i zwiększania wydajności.

Oto krótkie spojrzenie na niektóre z wyróżniających się funkcji:

Funkcja #1: Gmail for Business

przez Google Obszar roboczy Google zapewnia profesjonalny hosting poczty e-mail wraz z nazwą domeny. Solidne filtry antyspamowe Gmaila, funkcje offline i płynna integracja z innymi aplikacjami Google sprawiają, że jest to niezbędne narzędzie biznesowe.

Funkcja #2: Dokumenty Google

przez Wsparcie Google Dokumenty Google umożliwiają zespołom tworzenie, udostępnianie i edytowanie dokumentów oraz współpracować w czasie rzeczywistym . Jego intuicyjne narzędzia do współpracy, takie jak komentarze i śledzenie zmian, sprawiają, że jest on niezbędny dla firm, które cenią sobie pracę zespołową i przejrzystość.

Funkcja #3: Google Drive

przez Obszar roboczy Google Dysk Google to usługa przechowywania danych w chmurze, która umożliwia przechowywanie, organizowanie i udostępnianie plików. Dzięki solidnym możliwościom wyszukiwania (dzięki AI Google), uprawnieniom do udostępniania i ogromnym opcjom przechowywania, Dysk Google jest dobrym rozwiązaniem dla firm, dla których priorytetem jest współpraca i łatwy dostęp do plików.

Cennik obszaru roboczego Google

Business Starter: $7.user miesięcznie

$7.user miesięcznie Business Standard: $14/użytkownika miesięcznie

$14/użytkownika miesięcznie Business Plus: $22/użytkownika miesięcznie

Zoho Workplace vs. Obszar roboczy Google: Porównanie funkcji

Jeśli chodzi o pakiety zwiększające wydajność, Zoho Workplace i Google Workspace oferują zestaw zaawansowanych funkcji. Ale do zrobienia?

Funkcje Zoho Workplace Obszar roboczy Google Hosting poczty e-mail Niestandardowa domena, filtry antyspamowe, możliwości offline Niestandardowa domena, wiodące w branży filtry antyspamowe, lepsze możliwości offline, szersze zastosowanie Współpraca nad dokumentami Współpraca w czasie rzeczywistym, wbudowany podpis elektroniczny Współpraca w czasie rzeczywistym, bardziej intuicyjny interfejs, szersze zastosowanie Pamięć masowa w chmurze Funkcje współpracy i zarządzania Silne możliwości wyszukiwania, integracja z innymi aplikacjami Google, ogromna pamięć masowa

Omówmy to teraz szczegółowo:

Funkcja #1: Hosting poczty e-mail

Zarówno Zoho Mail, jak i Gmail for Business oferują niestandardowy hosting poczty e-mail w domenie. Jednak Gmail ma tutaj przewagę, głównie ze względu na wiodące na rynku filtry antyspamowe, lepsze możliwości offline i ogólnie lepsze wsparcie techniczne. Ponadto, Gmail jest już szeroko rozpowszechniony, co oznacza, że pracownicy prawdopodobnie nie będą potrzebować wielu szkoleń, aby przyspieszyć pracę.

🏆Zwycięzca: Google

Funkcja #2: Zarządzanie dokumentami i współpraca

Zoho Writer i Dokumenty Google oba zapewniają doskonałe funkcje współpracy w czasie rzeczywistym.

Jednak Dokumenty Google mają przewagę ze względu na bardziej intuicyjny interfejs i powszechne zastosowanie. Często łatwiej jest udostępniać Dokumenty Google, ponieważ więcej użytkowników jest z nimi zaznajomionych. Mimo to Zoho Writer oferuje potężne narzędzia, takie jak wbudowana funkcja podpisu elektronicznego, co daje mu niewielką przewagę w określonych przypadkach użycia.

🏆Zwycięzca: Remis pomiędzy Zoho Writer i Dokumentami Google

Funkcja #3: Przechowywanie w chmurze

Dzięki AI Google, możliwości wyszukiwania na Dysku Google są niezrównane. Podczas gdy Zoho WorkDrive oferuje rozbudowane funkcje współpracy i zarządzania, integracja Dysku Google z innymi aplikacjami Google i ogromne możliwości przechowywania danych sprawiają, że jest on bardziej atrakcyjny dla firm z dużymi potrzebami w zakresie udostępniania plików

🏆Zwycięzca: Google

Porównanie cen Zoho Workplace i obszaru roboczego Google

Oto szczegółowy przegląd funkcji oferowanych przez oba te zestawy do pracy w różnych kategoriach cenowych:

Funkcje planów cenowych Zoho Workplace Standard (Rozliczenie roczne) Zoho Workplace Professional (Rozliczenie roczne) Google Workspace Business Starter Google Workspace Business Standard Google Workspace Business Plus Koszt $3/użytkownika na miesiąc $6/użytkownika na miesiąc $7.20/użytkownika na miesiąc $14.40/użytkownika na miesiąc $21.60/użytkownika na miesiąc Pamięć masowa e-mail 30 GB 100 GB 30 GB 2 TB 5 TB Pamięć masowa w chmurze 10 GB 100 GB 30 GB 2 TB na użytkownika 5 TB na użytkownika Wideokonferencje 100 uczestników 250 uczestników 100 uczestników 150 uczestników 500 uczestników Niestandardowe domeny Tak Tak Tak Tak Tak udostępnianie dysków Teams Tak Tak Nie Tak Tak Tak aplikacje mobilne Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Narzędzia do współpracy Zoho Writer, Sheet, Show, Cliq, Połączenie itp. Zoho Writer, Sheet, Show, Cliq, Connect, itp. Dokumenty Google, Arkusze, Slajdy, Czat Dokumenty Google, Arkusze, Slajdy, Czat Dokumenty Google, Arkusze, Slajdy, Czat Dokumenty Google, Arkusze, Slajdy, Czat Dokumenty Google, Arkusze, Slajdy, Czat Dokumenty Google, Arkusze, Slajdy, Czat Dokumenty Google, Arkusze, Slajdy, Czat Dokumenty Google, Arkusze, Slajdy, Czat Kontrola administratora Podstawowa Zaawansowana (z dziennikami audytu, zaawansowanymi ustawieniami) Podstawowa Zaawansowana Zaawansowana Bezpieczeństwo 2FA, Szyfrowanie danych 2FA, Szyfrowanie danych, Zaawansowana kontrola administratora 2FA, Szyfrowanie danych 2FA, Skarbiec, Szyfrowanie danych 2FA, Skarbiec, Szyfrowanie danych Wsparcie Podstawowe Priorytetowe Standardowe Rozszerzone Premium

Zoho Workplace vs. Obszar roboczy Google na Reddicie

Jeśli chodzi o rzeczywiste opinie, Reddit jest miejscem, w którym można znaleźć bezsensowne opinie.

Udaliśmy się na platformę, aby zobaczyć, gdzie ludzie lądują w debacie na temat Zoho Workplace vs. Google Obszar roboczy; anonimowy użytkownik wydawał się mieć mieszane uczucia co do obu platform :

Moją sugestią byłoby przyjrzenie się temu, co jest ważne dla twojego biznesu... Obie platformy są dość proste w użyciu. To funkcje, których potrzebujesz, określą, która platforma je oferuje i cenę, którą jesteś skłonny zapłacić. Następnie można rozważyć interfejs użytkownika. Oceń również, jakie integracje stron trzecich są dla Ciebie ważne i czy są one wspierane. Inny użytkownik podkreśla, w jaki sposób przypadki użycia i indywidualne wymagania wpłyną na platformę, która będzie najlepsza dla Ciebie:

_Używam obszaru roboczego Google dla wszystkich moich Businessów. Dostępnych jest mnóstwo integracji. Ostatecznie będzie to jednak zależało od przypadków użycia. Zarządzam mnóstwem danych w Arkuszach Google i z łatwością przekształciłem je w aplikację mobilną (np. CRM, zarządzanie zamówieniami itp.) za pomocą AppSheet Z drugiej strony, używam wielu narzędzi i systemów bez kodu (do tworzenia stron internetowych, portali dla klientów itp.) Większość z nich posiada integracje z Arkusze Google _ale nie Excel.

Poznaj ClickUp - najlepszą alternatywę dla Zoho Workplace i obszaru roboczego Google

Jeśli Zoho Workplace i obszar roboczy Google nie do końca spełniają Twoje oczekiwania, być może nadszedł czas, aby rozważyć wszechstronną alternatywę : prezentacja ClickUp .

_Zarządzam wieloma projektami wewnętrznymi i zewnętrznymi, a także moim życiem osobistym. ClickUp pozwala mi zarządzać wszystkimi tymi obszarami o różnych zastosowaniach i potrzebach w izolacji i w całym obszarze roboczym, w zależności od tego, na czym się koncentruję. Zapewnia to ogromną elastyczność

Dylan Halliday, Head of Consulting w Big Leap Real Estate Services

Znany głównie jako narzędzie do zarządzania projektami, ClickUp jest kompleksowym rozwiązaniem dla Teams, które chcą połączyć komunikację, zarządzanie zadaniami i udostępnianie wiedzy na jednej potężnej platformie.

ClickUp's One Up #1: Czat, e-mail i spotkania

ClickUp pozwala Teamsom na czatowanie w czasie rzeczywistym, przypisywanie komentarzy bezpośrednio do zadań, wysyłanie e-maili, a nawet organizowanie spotkań spotkania online -wszystko bez opuszczania platformy. Taki poziom integracji oszczędza czas i zwiększa wydajność.

Komunikuj się ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Chat ClickUp Chat dostarcza bardziej zintegrowany system komunikacji niż Google Workspace lub Zoho Workspace, łącząc czat i zarządzanie zadaniami na jednej platformie.

Umożliwia przekształcanie wiadomości w zadania za pomocą jednego kliknięcia, zapewniając połączenie kontekstu między zadaniami, dokumentami i rozmowami. Ta płynna integracja między komunikatorami i moją pracą zwiększa wydajność, utrzymując wszystko w jednym miejscu, zmniejszając potrzebę przełączania się między wieloma narzędziami.

Możesz jeszcze bardziej usprawnić współpracę między Teams, korzystając z E-mail w ClickUp. Umożliwia Teams wysyłanie i śledzenie e-maili bezpośrednio w ramach zadań, zapewniając organizację całej korespondencji w jednym miejscu.

Organizuj spotkania ze swojego obszaru roboczego dzięki ClickUp Meetings

Tymczasem, Spotkania ClickUp integruje dyskusje z zadaniami, dokumentami i zarządzaniem projektami, umożliwiając zespołom współpracę i podejmowanie odpowiednich kroków natychmiast podczas spotkań.

Korzystanie z ClickUp Clip w ramach platformy oferuje również bardziej zintegrowany i wszechstronny alternatywę dla Zoho Workplace i obszaru roboczego Google. ClickUp pozwala użytkownikom nagrywać klipy ekranowe, transkrybować je za pomocą ClickUp Brain i łatwo je udostępniać lub osadzać.

ClickUp's One Up #2: Zarządzanie projektami i zadaniami

Niezależnie od tego, czy zarządzasz złożonym projektem, czy codziennymi zadaniami, Zadania ClickUp umożliwia ustawienie priorytetów, śledzenie czasu i wizualizację postępów.

Ustawienie niestandardowych priorytetów zadań za pomocą ClickUp Tasks

Oto jak to może pomóc:

Pola niestandardowe: Dodawaj do zadań połączenia, relacje, pliki i nie tylko, dostarczając cały niezbędny kontekst w jednym miejscu

Dodawaj do zadań połączenia, relacje, pliki i nie tylko, dostarczając cały niezbędny kontekst w jednym miejscu Zależności zadań: Połączone zadania, aby zrozumieć ich wzajemny wpływ i uniknąć wąskich gardeł

Połączone zadania, aby zrozumieć ich wzajemny wpływ i uniknąć wąskich gardeł Poziomy priorytetów: ustawienie poziomów priorytetów od niskiego do pilnego, pomagając skupić się na tym, co najważniejsze

ustawienie poziomów priorytetów od niskiego do pilnego, pomagając skupić się na tym, co najważniejsze Niestandardowe statusy: Śledzenie postępu za pomocą niestandardowych statusów, które pasują do Twojego cyklu pracy

Śledzenie postępu za pomocą niestandardowych statusów, które pasują do Twojego cyklu pracy Wiele list: Dodawanie zadań do wielu list w celu lepszej organizacji i zarządzania pracą między różnymi funkcjami

Dodawanie zadań do wielu list w celu lepszej organizacji i zarządzania pracą między różnymi funkcjami Typy zadań: Zarządzanie różnymi rodzajami pracy za pomocą typów zadań, które mają sens dla twojego zespołu

To nie wszystko. Zarządzanie projektami w ClickUp oferuje wyższy poziom niestandardowych funkcji niż Zarządzanie projektami Google lub Zoho.

Zarządzanie projektami ClickUp

Zarządzanie projektami z wieloma funkcjami w jednym miejscu dzięki ClickUp Project Management

Oto niektóre z funkcji, które oferuje:

Wiele widoków: Organizuj projekty w różne widoki, takie jak listy, tablice, kalendarze i wykresy Gantta, aby wizualizować postęp i identyfikować wąskie gardła

Organizuj projekty w różne widoki, takie jak listy, tablice, kalendarze i wykresy Gantta, aby wizualizować postęp i identyfikować wąskie gardła Narzędzia do współpracy: Ułatwiają pracę zespołową dzięki funkcjom takim jak komentarze,ClickUp @ wzmiankiudostępnianie plików i współpraca w czasie rzeczywistym

Ułatwiają pracę zespołową dzięki funkcjom takim jak komentarze,ClickUp @ wzmiankiudostępnianie plików i współpraca w czasie rzeczywistym Niestandardowe obszary robocze: Twórz niestandardowe obszary robocze, aby dopasować je do konkretnych potrzeb i preferencji Twojego zespołu

Twórz niestandardowe obszary robocze, aby dopasować je do konkretnych potrzeb i preferencji Twojego zespołu Integracje: Połączenie ClickUp z innymi popularnymi narzędziami, np Google Drive , Slack i Zoom w celu płynnej integracji cyklu pracy

Połączenie ClickUp z innymi popularnymi narzędziami, np Google Drive , Slack i Zoom w celu płynnej integracji cyklu pracy Raportowanie i analityka: Generowanie szczegółowych raportów i analiz w celu śledzenia wydajności projektów, identyfikowania trendów i podejmowania decyzji opartych na danych

Dodatkowo, Kalendarz ClickUp umożliwia planowanie, ustalanie harmonogramu i efektywne zarządzanie czasem i zasobami.

Wizualizacja projektów i zadań oraz dotrzymywanie terminów dzięki ClickUp Calendars

Oto kilka kluczowych funkcji:

Wizualizuj harmonogramy projektów: Wyczyszczone oś czasu projektów, terminy i zależności w widoku kalendarza

Wyczyszczone oś czasu projektów, terminy i zależności w widoku kalendarza Planowanie spotkań: Koordynuj spotkania i wydarzenia bezpośrednio w kalendarzu, eliminując potrzebę korzystania z zewnętrznych narzędzi do planowania

Koordynuj spotkania i wydarzenia bezpośrednio w kalendarzu, eliminując potrzebę korzystania z zewnętrznych narzędzi do planowania Zarządzanie strefami czasowymi: Uwzględnianie różnych stref czasowych podczas planowania spotkań i wydarzeń

Uwzględnianie różnych stref czasowych podczas planowania spotkań i wydarzeń Przypomnienia i powiadomienia: Otrzymywanie na czas przypomnień o zbliżających się terminach i wydarzeniach

ClickUp's One Up #3: Efektywne zarządzanie wiedzą

ClickUp zapewnia ustrukturyzowane i wydajne podejście do zarządzania wiedzą dzięki systemowi Docs i hierarchii, umożliwiając dostawcom łatwe organizowanie, udostępnianie i aktualizowanie dokumentacji w zespołach. ClickUp Docs oferuje konfigurowalne układy, współpracę w czasie rzeczywistym i płynne połączenie z zadaniami, ułatwiając łączenie dokumentów z cyklami pracy.

Zorganizuj wszystkie swoje dokumenty i wiki w jednym miejscu dzięki ClickUp Docs

ClickUp Docs pozwala na:

Tworzenie i organizowanie dokumentów: Łatwe tworzenie i zarządzanie różnymi typami dokumentów, w tym notatkami, artykułami i raportowaniem

Łatwe tworzenie i zarządzanie różnymi typami dokumentów, w tym notatkami, artykułami i raportowaniem Funkcje współpracy: Współpracę z członkami Teams nad dokumentami, udostępnianie komentarzy, sugestii i zmian

Współpracę z członkami Teams nad dokumentami, udostępnianie komentarzy, sugestii i zmian Kontrola wersji: Śledzenie zmian wprowadzonych w dokumentach i przywracanie poprzednich wersji w razie potrzeby

Śledzenie zmian wprowadzonych w dokumentach i przywracanie poprzednich wersji w razie potrzeby Łączenie dokumentów: Łączenie dokumentów z zadaniami lub projektami w celu łatwego odniesienia i organizacji

Łączenie dokumentów z zadaniami lub projektami w celu łatwego odniesienia i organizacji Wyszukiwanie i filtrowanie: Szybkie znajdowanie określonych dokumentów za pomocą funkcji wyszukiwania i filtrowania

Funkcja Hierarchia projektów ClickUp z elastycznymi warstwami przestrzeni, folderów i list, zapewnia uproszczoną kategoryzację wiedzy, dzięki czemu wyszukiwanie informacji jest bardziej intuicyjne.

Systematycznie kategoryzuj informacje za pomocą ClickUp Project Hierarchy

Hierarchia jest uporządkowanym systemem zaprojektowanym, aby pomóc w organizacji i efektywnym zarządzaniu pracą w zespołach i projektach. Składa się z pięciu kluczowych poziomów: Obszarów roboczych, Przestrzeni, Folderów, List, Zadań i Podzadań

Ta hierarchia zapewnia, że praca jest starannie skategoryzowana, co ułatwia nawigację, przypisywanie i śledzenie zadań. Pomaga to zachować przejrzystość w różnych projektach, poprawiając współpracę i wydajność zespołu.

Dodatkowo, ClickUp Brain , asystent ClickUp AI, usprawnia zarządzanie wiedzą poprzez automatyzację generowania zawartości, podsumowań i spostrzeżeń, oszczędzając czas na powtarzalnych zadaniach. To Współpraca AI daje ClickUp przewagę nad Google i Zoho, które polegają na podstawowych narzędziach automatyzacji bez tej samej głębi AI opartej na zadaniach.

Wybór najlepszego pakietu do zarządzania wydajnością w chmurze

Które narzędzie najlepiej nadaje się do zwiększania wydajności pracy biurowej - Zoho Workplace czy Google Workspace? Odpowiedź w dużej mierze zależy od potrzeb twojego biznesu. Jeśli jesteś mniejszą firmą szukającą przystępnej ceny i solidnych integracji, Zoho Workplace może być lepszą opcją.

Jeśli natomiast twój zespół ceni sobie płynną współpracę, znane interfejsy i ogromną przestrzeń dyskową w chmurze, Google Workspace może być idealnym wyborem.

Jeśli jednak chcesz uzyskać to, co najlepsze z obu światów, ClickUp może być mądrzejszym wyborem. Platforma ta wykracza poza proste udostępnianie dokumentów i komunikację.

ClickUp zapewnia niezrównaną elastyczność, która łączy zarządzanie zadaniami, współpracę w czasie rzeczywistym i zaawansowane funkcje komunikacyjne w jednej przestrzeni. Niezależnie od tego, czy przypisujesz komentarze, zarządzasz złożonymi projektami, czy pracujesz nad udostępnianymi dokumentami, ClickUp integruje wszystko płynnie. Wypróbuj ClickUp i odkryj, co może dla Ciebie zrobić!