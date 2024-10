Jak stworzyć listę kontrolną tworzenia zawartości?

Listy kontrolne nie są przeznaczone wyłącznie dla kierowników projektów lub liderów biznesu. Są to niezwykle przydatne narzędzia dla każdego, kto musi upewnić się, że zadanie lub projekt jest zakończony dokładnie i konsekwentnie - tym bardziej, jeśli żonglujesz wieloma zadaniami lub pracujesz jako marketer.

Pomyśl o tym: tworzenie wpisu na blogu, wideo, a nawet postu społecznościowego obejmuje wiele kroków.

Jest wiele do śledzenia, od badania i planu po edycję, publikację i promocję. Do tego dochodzą wszyscy interesariusze - specjaliści SEO, pisarze, osoby sprawdzające fakty, zespoły ds. zawartości, projektanci, redaktorzy i inni. Łatwo jest przeoczyć pewne rzeczy.

Nie martw się. W tym artykule omówimy, jak stworzyć idealną listę kontrolną tworzenia zawartości dla swojego zespołu i podzielimy się kilkoma taktycznymi wskazówkami, narzędziami i szablon listy kontrolnej sugestie dotyczące tworzenia wartościowej zawartości.

Gotowy do stworzenia listy i odhaczenia jej?

Dlaczego potrzebujesz listy kontrolnej tworzenia treści?

Zanim przejdziemy do faktycznej listy kontrolnej content marketingu, szybko omówmy, w jaki sposób może ona przynieść korzyści twojemu zespołowi:

Usprawnia przepływ pracy : Dzieląc wysiłki związane z content marketingiem na mniejsze, łatwe do wykonania zadania, listy kontrolne mogą pomóc ci zachować koncentrację i uniknąć przytłoczenia

: Dzieląc wysiłki związane z content marketingiem na mniejsze, łatwe do wykonania zadania, listy kontrolne mogą pomóc ci zachować koncentrację i uniknąć przytłoczenia Zapewnia spójny głos marki : Lista kontrolna może pomóc w utrzymaniu spójnego tonu głosu we wszystkich pomysłach na zawartość i blogach, wzmacniając tożsamość marki

: Lista kontrolna może pomóc w utrzymaniu spójnego tonu głosu we wszystkich pomysłach na zawartość i blogach, wzmacniając tożsamość marki Gwarantuje jakość : Zapewnienie, że wszystkie niezbędne kroki zostały zakończone (na przykład sprawdzenie formatu, przegląd projektu i optymalizacja zawartości) pomaga utrzymać standardy wysokiej jakości

: Zapewnienie, że wszystkie niezbędne kroki zostały zakończone (na przykład sprawdzenie formatu, przegląd projektu i optymalizacja zawartości) pomaga utrzymać standardy wysokiej jakości Poprawia współpracę: Listy kontrolne mogą pomóc wszystkim członkom zespołu pozostać na tej samej stronie - każdy wie, jaka jest jego rola i kiedy będzie zaangażowany w proces

Listy kontrolne mogą pomóc wszystkim członkom zespołu pozostać na tej samej stronie - każdy wie, jaka jest jego rola i kiedy będzie zaangażowany w proces Zmniejsza ilość poprawek : Dostarczając jasną mapę drogową z określonymi kryteriami kontroli jakości, przeglądów projektów i nie tylko, listy kontrolne pomagają uzyskać właściwe rzeczy za pierwszym razem, minimalizując poprawki i opóźnienia

: Dostarczając jasną mapę drogową z określonymi kryteriami kontroli jakości, przeglądów projektów i nie tylko, listy kontrolne pomagają uzyskać właściwe rzeczy za pierwszym razem, minimalizując poprawki i opóźnienia Ułatwia wdrażanie: Niezależnie od tego, czy wdrażasz nowego członka zespołu, freelancera czy agencję, lista kontrolna do tworzenia zawartości może pomóc ci nakreślić zarówno oczekiwania dotyczące jakości treści, jak i procesy operacyjne

Niezależnie od tego, czy jesteś niezależnym twórcą treści, czy częścią dużego zespołu marketingowego, który chce tworzyć angażujące treści, lista kontrolna może być doskonałym narzędziem do usprawnienia cyklu pracy, tworzenia wysokiej jakości zawartości i zwiększania ruchu organicznego.

Zakończona lista kontrolna tworzenia treści

Teraz, gdy już wiemy, dlaczego potrzebna jest lista kontrolna do tworzenia treści, przyjrzyjmy się, jak ją stworzyć. Omówimy każdy krok tworzenia zawartości - od planu po promocję - wraz z dodatkowymi wskazówkami, jak niestandardowo dostosować listę kontrolną do swoich potrzeb.

Ale najpierw, oto krótki TL;DR listy kontrolnej tworzenia zawartości.

1. Zdefiniuj format zawartości, cele i odbiorców

Wyraźnie określ, dla kogo tworzysz zawartość

Określ, co chcesz osiągnąć dzięki zawartości (np. zwiększyć ruch na stronie, generować leady, poprawić świadomość marki)

Wybierz najlepszy format dla swojej zawartości (np. wpis na blogu, wideo, infografika)

2. Przeprowadź dokładne badania

Znajdź słowa kluczowe, których szukają docelowi odbiorcy

Zrozumienie działań konkurencji i zidentyfikowanie możliwości

Pozyskaj MŚP w celu uzyskania wycen ekspertów

3. Zarys struktury zawartości

Stwórz szczegółowy brief zawartości z tematami, odbiorcami, słowami kluczowymi i wymaganiami MŚP

Zacznij od 10% zarysu strukturalnego i stopniowo rozszerzaj go do 30%, aby uzyskać bardziej szczegółowy przegląd omawianych punktów

4. Tworzenie wysokiej jakości zawartości

Upewnij się, że zawartość jest pouczająca, wiarygodna i dobrze zbadana

Pisz zawartość, która jest istotna i dostarcza dogłębnych spostrzeżeń

5. Edycja i korekta zawartości

Sprawdź zawartość pod kątem błędów gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych

Upewnienie się, że wersja robocza jest zgodna z zawartością i tezą tematu

Naturalne włączenie słów kluczowych i optymalizacja pod kątem wyszukiwarek

6. Sfinalizuj wizualizacje

Zaprojektuj lub znajdź wysokiej jakości obrazy, grafiki lub wideo

Upewnij się, że wizualizacje są zoptymalizowane pod kątem różnych platform i są przyjazne dla urządzeń mobilnych

7. Publikacja i promocja zawartości

Wybierz odpowiednią platformę (np. stronę internetową, media społecznościowe, e-mail)

Udostępnianie zawartości w mediach społecznościowych, poprzez e-mail marketing i inne kanały

8. Analizuj wydajność zawartości

Monitoruj kluczowe wskaźniki KPI, takie jak ruch na stronie, zaangażowanie i konwersje

Uruchamiaj ankiety, aby zbierać jakościowe opinie od czytelników

Krok 1: Zdefiniuj format zawartości, cele i odbiorców

Od tego wszystko się zaczyna - ustalasz, dla kogo piszesz, jakiego kanału planujesz użyć i jak możesz najlepiej rezonować z punktami bólu tej grupy docelowej. Podczas gdy nowicjusz wolałby poradniki, zespoły kierownicze chętniej czytają raporty branżowe lub wywiady z ekspertami.

Ponadto odbiorcy z pokolenia Z i niestandardowi klienci B2C mogą rezonować z TikTok i treściami opartymi na memach, podczas gdy starsi milenialsi i firmy B2B mogą preferować zawartość bardziej popartą badaniami.

Sugerujemy, aby zacząć od zadania sobie tych pytań:

Dla kogo to jest? Wyraźnie określ swoich odbiorców docelowych. To ukształtuje ton, styl i przekaz treści

Wyraźnie określ swoich odbiorców docelowych. To ukształtuje ton, styl i przekaz treści Jaki problem rozwiązuje? Zawartość powinna oferować wartość dla odbiorców. Określ konkretny problem, który rozwiązuje lub potrzebę, którą zaspokaja

Zawartość powinna oferować wartość dla odbiorców. Określ konkretny problem, który rozwiązuje lub potrzebę, którą zaspokaja **Jak będzie mierzone powodzenie tego elementu? Ustal jasne wskaźniki, aby ocenić skuteczność zawartości. Może to obejmować ruch na stronie, zaangażowanie, konwersje lub świadomość marki

**Jaką nową wiedzę będzie zawierał ten materiał? Upewnij się, że twoja zawartość dostarcza coś unikalnego lub wartościowego, czego twoi odbiorcy jeszcze nie widzieli. Może to być nowa perspektywa, praktyczna wskazówka lub kreatywne rozwiązanie istniejącego problemu

💡Pro Tip: Dodaj te pytania do swojej listy kontrolnej jako podpunkty. Twój strateg ds. zawartości (lub lider ds. treści) może następnie otrzymać zadanie udzielenia odpowiedzi na te pytania i włączenia ich do konspektu lub briefu. Zapewnia to niezawodne ramy do planowania celowej, angażującej zawartości, która rezonuje z odbiorcami i przynosi wyniki.

Krok 2: Przeprowadź dokładny research

Po zdefiniowaniu celów i odbiorców nadszedł czas, aby przejść do fazy badań.

Oto zestawienie kluczowych obszarów, które możesz zbadać:

1. Badanie słów kluczowych

Jest to pierwszy krok dla każdej zawartości opartej na SEO - wpisu na blogu, ebooka lub białej księgi. Niektóre punkty, które możesz poprosić swój zespół o sprawdzenie na tej scenie to:

Zidentyfikowali podstawowe i drugorzędne słowa kluczowe

Przeanalizowali intencje wyszukiwania (transakcja, nawigacja, informacje)

Uwzględnili słowa kluczowe z długiego ogona dla bardziej celowego ruchu

2. Analiza konkurencji

W tym miejscu identyfikujesz luki w treściach konkurencji na ten sam temat. Czy są jakieś tematy, których oni nie poruszyli? Czy możesz zaoferować unikalną perspektywę lub dodatkowe spostrzeżenia?

Rozumiejąc mocne i słabe strony konkurencji, możesz ustawić swoją zawartość tak, aby się wyróżniała i zapewniała większą wartość dla odbiorców.

Możesz zachować prostotę tego kroku i zapytać swój zespół ds. zawartości, czy zakończyli analizę konkurencji lub podzielić ją na kroki, takie jak:

Czy przeanalizowałeś ranking bloga konkurencji dla odpowiednich słów kluczowych?

Czy zidentyfikowałeś luki w ich zawartości, takie jak brakujące tematy lub przestarzałe perspektywy?

Czy zmierzyłeś poziom zaangażowania otrzymywanego przez ich zawartość (np. widoki, polubienia, udostępnianie, komentarze)?

Czy zastanawiałeś się, jak sprawić, by Twój artykuł wyróżniał się na ich tle, czy to oferując unikalną perspektywę, dostarczając bardziej dogłębnych informacji, czy też używając innego formatu?

3. Eksperci merytoryczni (MŚP)

Jeśli piszesz o technicznych lub złożonych tematach, raportach branżowych lub artykułach dotyczących przywództwa, to pozyskiwanie spostrzeżeń od ekspertów w danej dziedzinie nie podlega negocjacjom. Nie jest to jednoetapowy proces.

Jeśli pozyskujesz spostrzeżenia MŚP dla swojej zawartości, możesz utworzyć osobną, bardziej szczegółową listę kontrolną. Zapewni to twoim autorom ustrukturyzowane podejście do procesu, zapewniając, że wykonają wszystkie niezbędne kroki.

Następnie możesz dodać link jako notatkę do pola wyboru "Czy przeprowadziłeś wywiady z MŚP?" na liście kontrolnej tworzenia zawartości. Przypomni to twojemu zespołowi, aby odniósł się do listy kontrolnej pozyskiwania MŚP w celu uzyskania konkretnych wskazówek.

Oto, co można dodać do listy kontrolnej:

Identyfikacja potencjalnych MŚP

Opracowanie przemyślanych pytań

Zaplanuj wywiady

Przeprowadzenie wywiadów

Uwzględnienie spostrzeżeń MŚP

Uzyskanie zgody

Powiadomienie MŚP o publikacji

Pro Tip: Dodaj notatkę do listy kontrolnej, aby określić, jakie rodzaje badań są wymagane dla każdego typu zawartości, aby Twój zespół wiedział, na czym się skupić.

Krok 3: Nakreśl strukturę zawartości

W zależności od procesu tworzenia zawartości, twój zespół może potrzebować stworzyć brief treści i kilka rodzajów konspektów, zanim przejdzie do właściwej wersji roboczej.

Oto jak wygląda ten proces:

Specjalista ds. SEO (lub strateg ds. treści) musi stworzyć brief dotyczący zawartości, informując autora, jakie tematy należy poruszyć, kim są odbiorcy, jakie słowa kluczowe należy uwzględnić i czy potrzebne są cytaty MŚP

Następnie autor zawartości przygotowuje 10% konspektu (najlepiej 10% całkowitej liczby słów) obejmującego tezę bloga, wstępny haczyk i kluczowe nagłówki

Po zatwierdzeniu konspektu może on rozszerzyć go do 30%, dostarczając szczegółowy przegląd każdej sekcji

Proces ten pomaga w dostosowaniu interesariuszy i zmniejsza liczbę zwrotów podczas fazy pisania (i edycji).

Pro Tip: Podobnie jak w przypadku podlisty kontrolnej wywiadu z MŚP, można również utworzyć indywidualne listy kontrolne dla briefu zawartości i każdego typu konspektu.

Krok 4: Tworzenie wysokiej jakości zawartości

Teraz dochodzimy do głównej części - tworzenia wysokiej jakości zawartości, która jest kochana zarówno przez ludzi, jak i wyszukiwarki. Ogólnie rzecz biorąc, oto trzy kluczowe czynniki, które przyczyniają się do wysokiej jakości zawartości:

I. Wciągająca narracja

Czy wypowiadasz się z autorytetem na dany temat?

Czy wszystkie badania pochodzą z wiarygodnych źródeł?

II. Istotność

Czy wczuwasz się w wyzwania i bolączki swoich odbiorców?

Czy wychodzisz poza powierzchowne wyjaśnienia?

III. Projektowanie

Czy na blogu dodano zrzuty ekranu i inne elementy wizualne wraz z podpisami i tekstem ALT?

Czy dodałeś "brief projektowy" dla zespołu projektowego na temat tego, jakie elementy wizualne będą potrzebne w danym utworze?

Skupiając się na tych obszarach, możesz tworzyć zawartość, która jest nie tylko informacyjna, ale także angażująca dla odbiorców.

Krok 5: Edycja i korekta zawartości

Pisanie zawartości to tylko pierwszy krok. Następnym krokiem jest dokładne przejrzenie go, aby upewnić się, że spełnia twoje standardy. Ustrukturyzowane ramy (czyli lista kontrolna do edycji i korekty) mogą pomóc w standaryzacji procesu przeglądu i utrzymaniu stałej jakości.

Oto kilka punktów, które należy uwzględnić:

I. Zgodność z briefem

Czy poruszono wszystkie wzmianki zawarte w briefie?

Czy każda sekcja ma połączenie z tezą bloga?

II. Czytelność

Czy użyłeś nagłówków, podtytułów i wypunktowań, aby poprawić czytelność?

Czy użyłeś jasnego i zwięzłego języka?

Czy dokładnie sprawdziłeś swoją wersję roboczą?

III. Marka

Czy zachowałeś spójny ton i styl, które są zgodne z Twoją marką (i grupą docelową)?

Czy zawartość jest zgodna z wartościami i misją marki?

IV. SEO

Czy w naturalny sposób uwzględniłeś odpowiednie słowa kluczowe w całej zawartości?

Czy zoptymalizowałeś swój meta tytuł i opis?

V. Połączone linki

Czy wszystkie wewnętrzne linki wzmiankowane w treści zostały połączone?

Czy wszystkie połączone źródła mają mniej niż 4 lata?

Czy usunięto parametry UTM z połączonych linków zewnętrznych?

VI. Wezwania do działania (CTA)

Czy zawarłeś jasne i przekonujące główne wezwanie do działania?

Czy dodałeś jakieś miękkie wezwania do działania, aby zachęcić czytelników do zapoznania się z inną zawartością, taką jak szablony lub darmowe narzędzia?

Czy dodałeś tracker UTM do swoich wezwań do działania?

Oprócz tego możesz również dodać sekcję z pytaniem do autorów, czy sprawdzili swoje wersje robocze za pomocą narzędzia do sprawdzania plagiatu lub wykrywacza zawartości AI.

Pro Tip: Zamiast przypisywać indywidualne listy kontrolne swoim autorom i redaktorom, dodaj proces samokontroli. Niech autorzy używają listy kontrolnej do oceny swojej pracy przed przekazaniem jej redaktorowi. Redaktor może następnie przejrzeć zawartość przy użyciu tej samej listy kontrolnej, dostarczając celowe informacje zwrotne i sugestie dotyczące ulepszeń. Takie podejście może przyspieszyć proces recenzji i uczynić go bardziej opartym na współpracy.

Krok 6: Sfinalizuj wizualizacje

Nawet jeśli twój zespół projektowy ma własną listę kontrolną, dobrą praktyką jest uwzględnienie kluczowych kroków projektowych w ogólnym procesie tworzenia zawartości, zwłaszcza jeśli pozyskujesz obrazy.

Oto kilka punktów, które warto śledzić:

Brief projektowy: Czy stworzono jasny brief projektowy określający pożądany styl, kolory i ogólną estetykę?

Czy stworzono jasny brief projektowy określający pożądany styl, kolory i ogólną estetykę? Zasoby wizualne: Czy wszystkie niezbędne elementy wizualne zostały pozyskane lub stworzone (np. obrazy, infografiki, ikony, wideo)?

Czy wszystkie niezbędne elementy wizualne zostały pozyskane lub stworzone (np. obrazy, infografiki, ikony, wideo)? Informacje zwrotne na temat projektu: Czy dostawca przekazał informacje zwrotne lub poprosił o poprawki od zespołu projektowego?

Czy dostawca przekazał informacje zwrotne lub poprosił o poprawki od zespołu projektowego? Terminy: Czy terminy są dotrzymywane?

Czy terminy są dotrzymywane? Kompatybilność: Czy pliki projektowe są we właściwym formacie, mają odpowiednie wymiary i są przyjazne dla urządzeń mobilnych?

Krok 6: Publikacja i promocja zawartości

Po sfinalizowaniu zawartości i wizualizacji nadszedł czas na publikację i promocję.

1. Publikowanie

Stwórz listy kontrolne dla każdego zadania w swoim plikucontent marketing plan aby upewnić się, że wszystko jest na swoim miejscu Dla blogów: Banery, etykiety, optymalizacja pod kątem wyszukiwarek Dla e-maili: HTML kod, temat, wezwanie do działania Dla mediów społecznościowych: Platforma, wizualizacje, podpisy, hashtagi

Publikowanie zawartości na wybranej platformie

Sprawdź, czy opublikowana wersja jest poprawna i wolna od błędów

2. Promocja

Podczas gdy pierwszym krokiem jest stworzenie strategii promocji zawartości, kolejne kroki mogą się różnić w zależności od kanału promocji.

Na przykład, jeśli promujesz bloga w mediach społecznościowych, musisz:

Ustalić, na których platformach mediów społecznościowych docelowi odbiorcy są najbardziej aktywni

Opracować posty w mediach społecznościowych, które podsumowują zawartość i zachęcają do kliknięcia

Używać odpowiednich hashtagów w celu zwiększenia widoczności.

Z drugiej strony, dystrybucja e-maili oznacza:

Segmentowanie listy e-mail na podstawie odsetków lub aktywności odbiorców

Stworzenie tematu, który przyciąga uwagę i zachęca do otwierania wiadomości

Przekształcenie tekstu e-maila w kod HTML

Krok 7: Analizuj wydajność swojej zawartości

Wreszcie nadszedł czas, aby sprawdzić, czy twoje strategia marketingu zawartości powodzenie. Ponownie przeanalizuj cele, które ustawiłeś dla swojej zawartości i określ, czy spotkała się ona z tymi celami, czy też je przekroczyła. Aby uzyskać zakończony obraz, uwzględnij zarówno wyniki ilościowe, jak i jakościowe.

Dane ilościowe

Monitorowanie wzrostu ruchu w witrynie dzięki zawartości

Mierzenie wskaźników zaangażowania, takich jak polubienia, udostępnianie, komentarze i czas spędzony na stronie

Śledzenie konwersji (np. rejestracji, zakupów, pobrań).

Monitorowanie zawartości w rankingach wyszukiwarek dla odpowiednich słów kluczowych

Jakościowe informacje zwrotne

Przeprowadzanie ankiet lub sondaży w celu zebrania opinii od odbiorców

Analizowanie komentarzy i wiadomości dotyczących zawartości

Sugerujemy sprawdzanie ilościowych i jakościowych wyników zawartości co miesiąc lub co kwartał, aby zidentyfikować obszary wymagające poprawy w wysiłkach związanych z marketingiem treści. W ten sposób można analizować wyniki zawartości i podejmować oparte na danych decyzje dotyczące przyszłych strategii marketingu treści.

Zarządzanie listą kontrolną (i procesem) tworzenia zawartości za pomocą ClickUp

Według badania ankieta McKinsey z 2023 r menedżerowie średniego szczebla spędzają ponad połowę swojego czasu pracy na pracach administracyjnych. W przypadku kierowników ds. zawartości może to również obejmować tworzenie list kontrolnych i zarządzanie nimi.

**Rozwiązanie?

Skorzystaj z platformy do zarządzania projektami, takiej jak ClickUp który umożliwia tworzenie list kontrolnych, zapisywanie ich jako szablonów i integrowanie ich z większymi operacjami związanymi z wydajnością zawartości.

Oznacza to, że możesz używać ClickUp jako narzędzie do zarządzania zawartością do zrobienia wszystkiego - zarządzania operacjami związanymi z zawartością, tworzenia zawartości i analizowania jej wydajności

Jak ujęła to Cristina Willson, dyrektor ds. zawartości w Graphite,

Nie tylko zaczęliśmy pisać artykuły, ale zdecydowaliśmy się robić to na dużą skalę, więc potrzebowaliśmy solidnej platformy, która mogłaby łatwo dostosować się do rosnącej liczby dostarczanych przez nas treści. ClickUp był najlepszym wyborem

Cristina Willson, dyrektor ds. zawartości w Graphite

Graphite zwiększył swoją wydajność w zakresie zawartości o imponujące 12x dzięki ClickUp!

Oto jak możesz wykorzystać możliwości zarządzania zawartością ClickUp:

Utwórz listę kontrolną tworzenia zawartości

Po pierwsze, możesz opracować różne kroki w procesie tworzenia zawartości za pomocą listy kontrolnej. W tym celu użyj narzędzia Szablony list kontrolnych ClickUp funkcja. Możesz łatwo tworzyć i ponownie wykorzystywać procesy tworzenia zawartości w całym zespole.

Szablony list kontrolnych ClickUp

Oszczędzaj czas, tworząc główną listę kontrolną tworzenia zawartości za pomocą szablonów ClickUp Checklist Templates i niestandardowo dostosowując ją do każdego projektu zawartości

Oto kilka wyróżniających się funkcji:

Szablony wielokrotnego użytku: Zapisz swoją listę kontrolną do tworzenia zawartości jako szablon i używaj jej ponownie w różnych projektach.

Zapisz swoją listę kontrolną do tworzenia zawartości jako szablon i używaj jej ponownie w różnych projektach. Zagnieżdżanie i przeciąganie: Organizuj elementy listy kontrolnej, zagnieżdżając je lub dostosowując kolejność za pomocą łatwej funkcji przeciągania i upuszczania.

Organizuj elementy listy kontrolnej, zagnieżdżając je lub dostosowując kolejność za pomocą łatwej funkcji przeciągania i upuszczania. Przypisywanie i śledzenie postępów: Przypisuj elementy listy kontrolnej do konkretnych członków zespołu, zapewniając odpowiedzialność na każdym kroku.

Przypisuj elementy listy kontrolnej do konkretnych członków zespołu, zapewniając odpowiedzialność na każdym kroku. Przypadki użycia w świecie rzeczywistym: Zastosuj szablony list kontrolnych dla procesów takich jak zadania przed blogiem, po blogu, data powstania strony docelowej lub wydania funkcji, zapewniając skuteczne śledzenie każdego kroku.

Listy kontrolne zadań ClickUp

Następnie możesz użyć Listy kontrolne zadań ClickUp do tworzenia prostych list do zrobienia w ramach zadania.

Dokumentuj wszystkie kroki w procesie tworzenia zawartości za pomocą list kontrolnych zadań ClickUp

Oto jak to pomaga:

Za każdym razem, gdy rozpoczynasz nowy projekt dotyczący zawartości, utwórz świeżą listę kontrolną z szablonu listy kontrolnej

Dostosuj listę kontrolną do konkretnego formatu i celów bieżącego projektu

Przypisz poszczególne elementy listy kontrolnej do odpowiedzialnych członków zespołu (np. specjalisty SEO, autora treści, działu operacyjnego)

Pozwala to nie tylko zaoszczędzić czas, ale także zapewnia, że wszyscy mają jasność co do swoich ról i obowiązków, co prowadzi do wydajnego i skutecznego procesu tworzenia zawartości.

Automatyzacja ClickUp

Użycie Automatyzacja ClickUp aby automatycznie przypisać zadanie do różnych członków zespołu na podstawie statusu zadania.

Na przykład, jeśli autor przeniesie blog do "edycji", możesz automatycznie przypisać go do redaktora prowadzącego, który następnie może ponownie przypisać go do jednego z redaktorów.

Przyspiesz operacje, takie jak dodawanie osób przypisanych, planowanie aktualizacji statusu i nie tylko, dzięki automatyzacji cyklu pracy opartej na AI

Ustawienie bazy danych zawartości

Teraz, gdy masz już swoją cykl pracy przy tworzeniu zawartości kolejny krok to ustawienie systemu do faktycznego tworzenia i publikowania zawartości. W tym celu można wykorzystać gotowe do użycia narzędzia Szablon skalowania produkcji zawartości ClickUp .

Szablon skalowania produkcji zawartości ClickUp

Ten wstępnie zbudowany szablon jest oparty na własnym procesie produkcji zawartości ClickUp - więc wiesz, że jest skalowalny. Domyślny szablon koncentruje się na blogach, ale można go niestandardowo dostosować do innych formatów zawartości, takich jak wideo lub strony internetowe.

Pobierz szablon

Oto jak korzystać z szablonu:

Treści zaległości: Utwórz zaległości, aby przechowywać wszystkie swoje pomysły na tematy

Utwórz zaległości, aby przechowywać wszystkie swoje pomysły na tematy Niestandardowe statusy: Używaj statusów takich jak Tworzenie, Edycja, Projektowanie, Publikacja i Promocja do śledzenia postępów

Używaj statusów takich jak Tworzenie, Edycja, Projektowanie, Publikacja i Promocja do śledzenia postępów Szczegółowe zadania: Dostosuj szczegóły zadania, aby uwzględnić autora, redaktora i odpowiednie połączenia (lista kontrolna, konspekt, wersja robocza itp.)

Dostosuj szczegóły zadania, aby uwzględnić autora, redaktora i odpowiednie połączenia (lista kontrolna, konspekt, wersja robocza itp.) Widoki miesięczne: Wykorzystaj domyślne widoki miesięczne ClickUp (ostatni miesiąc, ten miesiąc, następny miesiąc), aby zwizualizować harmonogram dostarczania zawartości

Wykorzystaj domyślne widoki miesięczne ClickUp (ostatni miesiąc, ten miesiąc, następny miesiąc), aby zwizualizować harmonogram dostarczania zawartości Komentarze: Informuj swój zespół o statusie bloga i używaj komentarzy do dyskusji w ramach zadań

Ten szablon to świetna opcja do zarządzania wszystkimi aspektami operacyjnymi procesu tworzenia zawartości i usprawnienia cyklu pracy - dzięki czemu możesz skalować proces produkcji zawartości .

Pobierz ten szablon

Twórz, edytuj i lokalizuj swoją zawartość

Niezależnie od tego, czy chodzi o dokumentowanie badań, tworzenie briefów i konspektów treści, czy też redagowanie samej zawartości - wszystko to można zrobić za pomocą szablonu Dokumenty ClickUp wbudowane rozwiązanie do przetwarzania dokumentów.

A najlepsze jest to, że ClickUp Docs posiada zagnieżdżone strony - w przeciwieństwie do zwykłych procesorów dokumentów - dzięki czemu można łatwo skonsolidować wszystkie różne dokumenty. Obejmuje to briefy, konspekty, badania, nagrania wywiadów z MŚP, wersje robocze i wiele innych.

Co więcej, ClickUp Docs oferuje szereg opcji współpracy, takich jak komentowanie, edycja na żywo i etykiety, dzięki czemu można uzyskać opinie interesariuszy i upewnić się, że wszyscy są na tej samej stronie.

Zarządzaj całą dokumentacją zawartości i współpracuj z członkami zespołu w czasie rzeczywistym dzięki ClickUp Docs

Kolejną doskonałą funkcją jest ClickUp Brain , asystent pisania, który działa jak twój Marketingowiec zawartości AI -pomaga szybciej tworzyć i lokalizować blogi. Może poprawić błędy gramatyczne i ortograficzne, zmienić ton bloga, aby pasował do głosu marki, a nawet zmienić przeznaczenie bloga na posty w mediach społecznościowych w celu dystrybucji.

Może również przygotowywać projekty e-maili dla klientów, aby przyspieszyć proces sprawdzania i zatwierdzania.

Przyspiesz proces tworzenia i edycji zawartości dzięki ClickUp Brain

ClickUp Brain szybko odpowiada na wszelkie pytania dotyczące postępów w tworzeniu zawartości, od znalezienia konkretnych list kontrolnych po dostęp do planów dystrybucji lub badań. Wszystkie niezbędne informacje są na wyciągnięcie ręki, oszczędzając czas i wysiłek.

Pro Tip: Osadź listę kontrolną zadań związanych z tworzeniem zawartości bloga w ClickUp Docs. W ten sposób autorzy mogą łatwo uzyskać dostęp do listy kontrolnej i śledzić swoje postępy, upewniając się, że żaden krok nie zostanie pominięty.

Przenieś swoje listy kontrolne zadań do dokumentu swojego bloga, aby mieć do nich łatwy dostęp

Zarządzanie harmonogramem publikacji i dystrybucji

Po przygotowaniu zawartości, kolejnym krokiem jest jej publikacja.

Nie jest to jednak takie proste. Nie tylko publikujesz bloga, ale także serię krótszych fragmentów zawartości w celu dystrybucji i promocji. Może to być e-mail, posty w mediach społecznościowych, zaangażowanie na forach społecznościowych i nie tylko.

Oto, gdzie znajduje się kalendarz zawartości może pomóc. Zapewnia on wizualną reprezentację harmonogramu publikacji, zapewniając organizację i uniknięcie niedotrzymania terminów.

Szablon kalendarza zawartości ClickUp

Sugerujemy skorzystanie z szablonu Szablon kalendarza zawartości ClickUp do zarządzania harmonogramem publikacji i promocji.

Pobierz szablon

Oto jak działa ten szablon:

Zacznij od dodania tematów treści wraz z informacją, na jakiej scenie znajdują się w procesie produkcji zawartości - pisania, edycji itp. Jest to ważne, ponieważ statusy są oznaczone kolorami, co pozwala zorientować się w stanie bloga w kalendarzu

wraz z informacją, na jakiej scenie znajdują się w procesie produkcji zawartości - pisania, edycji itp. Jest to ważne, ponieważ statusy są oznaczone kolorami, co pozwala zorientować się w stanie bloga w kalendarzu **Dodaj filar treści, do którego należy każdy temat. Dzięki temu zawartość będzie zgodna z ogólną strategią dotyczącą treści i unikniesz zbaczania na nieistotne tematy

Następnie dodaj datę publikacji posta na blogu i przełącz się na widok kalendarza, aby zwizualizować nadchodzące terminy. Zapewni to przejrzysty przegląd harmonogramu zawartości

Teraz możesz skupić się na nadchodzących terminach i odpowiednio planować projekty, wykrywać kolizje w harmonogramie i monitorować status swojej zawartości. Super wygodne, prawda?

Pobierz szablon

Usprawnij swoją zawartość dzięki ClickUp

Lista kontrolna tworzenia treści jest niezbędnym narzędziem dla każdego zespołu zajmującego się contentem lub marketingiem cyfrowym. Jest to mapa drogowa do niechaotycznej produkcji zawartości - prowadząca zespół przez każdą scenę procesu tworzenia treści i zapewniająca, że nic nie umknie uwadze.

Prawdziwa moc ClickUp leży w jego zdolności do scentralizowania całego procesu tworzenia zawartości.

Listy kontrolne, zadania związane z zarządzaniem projektami i szkice zawartości można przechowywać na tej samej platformie. Teams nie musi przełączać się między wieloma narzędziami.

Przeniesienie wszystkich operacji związanych z tworzeniem zawartości do ClickUp ma o wiele więcej zalet, ale pozwolimy Ci się o tym przekonać. Zarejestruj się w ClickUp za darmo i zacznij od razu.