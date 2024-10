Kiedy Free Plan Zoom przestaje wystarczać: czy nadszedł czas na aktualizację?

Znasz ten moment, gdy w połowie spotkania na Zoomie dotyczącego kwartalnych wyników finansowych wyskakuje ten przerażający komunikat "Zostało 10 minut"?

Zaczynasz gorączkowo kalkulować - czy zdołasz upchnąć pozostałą agendę w kilku pospiesznych zdaniach, czy też nadszedł czas, aby rozważyć aktualizację? Jeśli brzmi to zbyt znajomo, nie jesteś sam.

Wielu profesjonalistów jest zdezorientowanych ofertą planów Zoom. Czy płatny plan Zoom ma dla ciebie sens? Jeśli tak, to który?

Zapoznajmy się z przewodnikiem po cenach Zoom, aby porównać płatne i darmowe plany i znaleźć odpowiedź. 💻

Co to jest Zoom?

Ekran startowy Zoom Workplace

Zoom to platforma do wideokonferencji, która umożliwia użytkownikom wirtualne połączenie, czat na żywo i nie tylko. Jest dostępna na platformach takich jak Windows, Mac, Linux, Internet, iOS i Android.

Niezależnie od tego, czy chcesz spotkać się ze swoim zespołem, czy zorganizować webinar, Zoom pomaga połączyć się z ludźmi z dowolnego miejsca na świecie. Oto kilka kluczowych funkcji Zoom:

Wideokonferencje: Zoom zapewnia wideo i audio w wysokiej rozdzielczości, umożliwiając połączenie z maksymalnie 1000 uczestników i widok 49 filmów na ekranie jednocześnie

Zoom zapewnia wideo i audio w wysokiej rozdzielczości, umożliwiając połączenie z maksymalnie 1000 uczestników i widok 49 filmów na ekranie jednocześnie Udostępnianie ekranu: Możesz łatwo udostępniać cały pulpit lub tylko określone aplikacje, dzięki czemu wszyscy są na tej samej stronie, niezależnie od tego, czy prezentujesz, czy pracujesz razem w czasie rzeczywistym

Możesz łatwo udostępniać cały pulpit lub tylko określone aplikacje, dzięki czemu wszyscy są na tej samej stronie, niezależnie od tego, czy prezentujesz, czy pracujesz razem w czasie rzeczywistym Nagrywanie i transkrypcje: Chcesz wrócić do spotkania? Zoom pozwala nagrywać i przechowywać je lokalnie lub w chmurze, zakończone automatyczną transkrypcją

Chcesz wrócić do spotkania? Zoom pozwala nagrywać i przechowywać je lokalnie lub w chmurze, zakończone automatyczną transkrypcją Wirtualne tła: Wirtualne tła Zoom pozwalają zastąpić prawdziwe tło obrazem lub wideo, zachowując profesjonalny i prywatny charakter

Łatwość obsługi Zoom, solidna jakość wideo i przydatne funkcje, takie jak udostępnianie ekranu i pokoje konferencyjne, sprawiają, że jest to ulubione rozwiązanie dla różnych użytkowników rodzajów spotkań . Przyjrzyjmy się teraz wszystkim planom Zoom. 👇

Fun Fact: Wtorek jest najbardziej ruchliwym dniem z największą liczbą spotkań, sal konferencyjnych i wydarzeń hybrydowych. Nic dziwnego, że piątek jest najwolniejszym dniem roboczym dla spotkań, rozmów telefonicznych i czatów w Zoom.

Funkcje planu Free Zoom

Plan Zoom Free, czyli Zoom Workplace Basic, to solidna opcja na mniejsze, rzadsze spotkania.

Funkcja #1: 40-minutowa wideokonferencja

Możesz organizować nieograniczone spotkania Zoom jeden na jednego i cieszyć się nieprzerwanymi spotkaniami grupowymi trwającymi do 40 minut każde. Ta elastyczność pozwala na prowadzenie wydajnych dyskusji bez martwienia się o ograniczenia czasowe.

Dodatkowo zyskujesz dostęp do wideo i audio konferencji w jakości HD, co poprawia ogólną jakość spotkań i zapewnia wyczyszczoną komunikację z uczestnikami.

Funkcja #2: Do 100 uczestników spotkania

Zoom Workplace Basic umożliwia organizowanie spotkań z maksymalnie 100 uczestnikami, dzięki czemu nadaje się do szerokiego zakresu scenariuszy.

Dla wielu małych Teams, takie obciążenie zapewnia wystarczającą przestrzeń do współpracy, niezależnie od tego, czy chodzi o burzę mózgów, przeprowadzanie odpraw zespołowych, czy prowadzenie dyskusji z klientami. Nadaje się również do zastosowań osobistych, takich jak wirtualne spotkania z przyjaciółmi lub rodziną, gdzie można łatwo połączyć się bez żadnych barier kosztowych.

Funkcja #3: Niezbędne narzędzia do współpracy

Nawet w darmowym planie Basic, Zoom oferuje funkcje udostępniania ekranu i wirtualnego tła, które są kluczem do współpracy i utrzymania profesjonalnego wyglądu w ramach współpracy etykieta wirtualnych spotkań .

Funkcja tablicy Zoom również usprawnia współpracę, ułatwiając burzę mózgów w czasie rzeczywistym. Możesz szkicować pomysły, dodawać adnotacje do dokumentów lub tworzyć mapy strategii, jednocześnie utrzymując zaangażowanie i koncentrację zespołu.

Funkcja #4: Bezpieczeństwo

Zoom Basic zawiera solidne funkcje bezpieczeństwa, takie jak poczekalnie, które pozwalają gospodarzom kontrolować wejście uczestników i hasła spotkań, które zapewniają, że tylko autoryzowani użytkownicy mogą dołączyć. Gospodarze mogą blokować spotkania i wykorzystywać kontrolę uczestników do zarządzania zachowaniem, takim jak wyciszanie lub usuwanie przeszkadzających uczestników.

Kompleksowe szyfrowanie chroni wrażliwą zawartość spotkania, a mechanizmy raportowania pozwalają gospodarzom podpowiedzieć, jak szybko rozwiązać wszelkie problemy.

Funkcja #5: Czat podczas spotkania

Czat podczas spotkania umożliwia uczestnikom wysyłanie tekstów do wszystkich lub konkretnych osób. Jest to szczególnie przydatne do udostępniania krótkich przemyśleń, zadawania pytań lub dostarczania zasobów bez przerywania mówcy. Posiada również funkcję udostępniania plików. Zachęca do zaangażowania, ponieważ uczestnicy mogą swobodniej wchodzić w interakcje podczas dyskusji.

Zoom pozwala na reakcje i emoji na czacie, aby dodać trochę zabawy i zaangażowania. Uczestnicy mogą wyrazić zgodę, podekscytowanie lub jakiekolwiek emocje bez werbalnego przerywania spotkania.

**Jeśli wolisz elastyczne rozwiązanie komunikacyjne bez konieczności zrobienia pełnej wideokonferencji, możesz wybrać Zoom Phone do połączeń głosowych, jednocześnie korzystając z infrastruktury Zoom.

Płatne funkcje Zoom

Możesz rozważyć uaktualnienie płatnych planów Zoom, jeśli chcesz gościć ponad 100 osób i uniknąć 40-minutowych automatycznych zamknięć spotkań.

Zobaczmy, co oferują płatne plany. 👇

Funkcja #1: Wydłużony czas trwania spotkań

Pamiętasz, jak Zoom przerwał twoją ważną rozmowę z klientem po 40 minutach? To klasyczny problem Free Zoom. Dzięki płatnemu planowi te nagłe zakończenia są już historią.

Płatne poziomy, takie jak Zoom Pro i Business, pozwalają na spotkania trwające do 30 godzin - idealne na długie sesje strategiczne lub całodniowe warsztaty szkoleniowe.

Funkcja #2: Więcej uczestników

W zależności od planu, płatne subskrypcje mogą pomieścić znacznie więcej uczestników niż plan podstawowy.

Na przykład, plan Pro pozwala na maksymalnie 100 uczestników, podczas gdy plany wyższego poziomu (takie jak Zoom Workplace Business i Zoom Workplace Enterprise) mogą wesprzeć od 300 do 1000 uczestników. Ta skalowalność jest niezbędna dla większych organizacji lub wydarzeń.

Funkcja #3: Nagrywanie i przechowywanie spotkań

Nagrywanie w chmurze, dostępne w płatnych planach, umożliwia zapisywanie spotkań bezpośrednio w chmurze Zoom. Dzięki 5 GB przestrzeni dyskowej na licencję w Zoom Pro i Business oraz 10 GB w Business+, możesz łatwo udostępniać i ponownie odwiedzać swoje sesje. Możesz także nagrywać je bez znaków wodnych aby przesłać je na YouTube.

**Plan Enterprise firmy Zoom oferuje nieograniczoną przestrzeń dyskową w chmurze, umożliwiając przechowywanie wszystkich nagrań i plików ze spotkań bez obawy o brak miejsca.

Funkcja #4: Niestandardowy branding

Płatne plany pozwalają organizacjom na niestandardowe korzystanie z aplikacji Zoom dzięki opcjom brandingu. Obejmuje to dodawanie logo do zaproszeń na spotkania, niestandardowe ekrany poczekalni i używanie spersonalizowanych adresów URL spotkań, co pomaga zachować spójność marki.

Funkcje te poprawiają profesjonalny wygląd spotkań i tworzą spójną tożsamość organizacyjną. Dodatkowo, markowe materiały mogą pozostawić trwałe wrażenie na klientach i partnerach, przyczyniając się do silniejszego powiązania biznesowego.

Funkcja #5: Zarządzanie pokojami konferencyjnymi

Podczas gdy użytkownicy Basic mogą korzystać z podpokoi, płatne plany oferują zaawansowane funkcje zarządzania, takie jak wstępne przypisywanie uczestników do podpokoi przed rozpoczęciem spotkania. Dzięki temu spotkania i sesje szkoleniowe są dobrze zorganizowane, nawet w przypadku dużych grup.

Prowadzący mogą niestandardowo przydzielać uczestników do podpokoi w oparciu o określone kryteria, umożliwiając im tworzenie ukierunkowanych dyskusji, które zaspokajają różne odsetki lub cele.

Płatne plany Zoom

Pro Plan: $14.99/miesiąc/użytkownika

$14.99/miesiąc/użytkownika Business Plan: $21.99/miesiąc/użytkownika

$21.99/miesiąc/użytkownika Plan Business Plus: Niestandardowy cennik

**Zoom Rooms przekształcają fizyczne przestrzenie do spotkań w profesjonalne środowiska do zrobienia wideokonferencji. Te dedykowane ustawienia wymagają płatnej subskrypcji (niezależnej od cennika Zoom podanego powyżej) i wykorzystują sprzęt partnerów, takich jak Logitech, Poly i Crestron.

Inwestycja w licencje Zoom Rooms pozwala organizacjom na tworzenie płynnych wideokonferencji, ułatwiając zespołom połączenie i zaangażowanie.

Zoom Free vs. Paid: Porównanie obok siebie

Przejście z darmowego konta Zoom na płatną wersję zapewnia dostęp do funkcji, które mogą znacznie poprawić jakość spotkań.

Przyjrzyjmy się bliżej różnicom między darmowymi i płatnymi planami Zoom.

Funkcja Plan Free Płatne plany Zoom Idealny dla małych Teams i zwykłych użytkowników, odpowiedni dla większych organizacji i częstych użytkowników Czas trwania spotkania 40-minutowy limit na spotkania grupowe Wydłużony czas trwania spotkania do 30 godzin Obsługa do 100 uczestników spotkań Skalowalne opcje, ze wsparciem dla planów od 100 do 1000 uczestników Narzędzia do współpracy Obejmuje udostępnianie ekranu i wirtualne tła Zaawansowane narzędzia, takie jak zarządzanie pokojami konferencyjnymi Nagrywanie spotkań Dostępne nagrywanie lokalne, bez przechowywania w chmurze Nagrywanie w chmurze z opcjami przechowywania (od 5 GB do 10 GB) Podstawowe funkcje bezpieczeństwa, takie jak poczekalnie i hasła Rozszerzone bezpieczeństwo z zaawansowanymi kontrolami Custom branding Niedostępne Niestandardowe opcje brandingu, w tym logo i spersonalizowane URL Podstawowe funkcje czatu z reakcjami i emoji Rozszerzone opcje czatu z bardziej rozbudowanymi funkcjami

Funkcja #1: Czas trwania spotkania

Czas trwania spotkania jest najbardziej oczywistym wyróżnikiem. 40-minutowy limit spotkań grupowych w planie Free może wystarczyć do swobodnego nadrabiania zaległości lub krótkich spotkań Teams, ale szybko staje się przeszkodą w bardziej merytorycznych dyskusjach.

Płatne plany, oferujące do 30 godzin nieprzerwanego czasu na spotkania, są potężnym rozwiązaniem dla tych, którzy muszą zapewnić płynne wirtualne wydarzenia.

🏆 Zwycięzca: Zoom Paid

Funkcja #2: Obciążenie uczestników

Plan Free Plan z limitem 100 uczestników jest idealnie odpowiedni dla małych Teams lub nieformalnych spotkań. Jednak w przypadku większych webinarów, spotkań firmowych lub wydarzeń społecznościowych, limit ten szybko staje się ograniczający.

Jeśli skalujesz operacje lub organizujesz większe wydarzenia, płatne plany są tego warte. Dla każdego, kto zarządza rosnącą publicznością lub ułatwia większe interakcje, nie chodzi tylko o większą liczbę licencji; chodzi o upewnienie się, że wszyscy mogą uczestniczyć i czuć się włączeni.

🏆 Zwycięzca: Zoom Free

Funkcja #3: Nagrywanie w chmurze

Plan Free ogranicza się do nagrywania lokalnego, co oznacza, że wszelkie nagrane spotkania są zapisywane bezpośrednio na urządzeniu, a nie w chmurze. Może to być kłopotliwe podczas uzyskiwania dostępu lub udostępnianie plików zdalnie.

Płatne plany wprowadzają nagrywanie w chmurze, a Zoom Pro zaczyna się od 5 GB miejsca w chmurze. Funkcja ta jest nieoceniona dla profesjonalistów, którzy polegają na asynchroniczna komunikacja wideo umożliwiając im dystrybucję nagrań do teamów, archiwizację sesji w celu zapewnienia zgodności z przepisami lub wygodny dostęp do zawartości spotkań w dowolnym miejscu i czasie.

🏆 Zwycięzca: Zoom Paid

Funkcja #4: Obsługa klienta

Problemy techniczne podczas spotkania mogą być frustrujące, zwłaszcza jeśli korzystasz z Free Planu z ograniczonymi opcjami wsparcia.

Płatne plany oferują lepsze wsparcie techniczne, w tym całodobową pomoc telefoniczną i czat na żywo z szybszymi odpowiedziami. Uzyskaj natychmiastową pomoc za każdym razem, gdy napotkasz problemy, aby nie zakłócać przebiegu spotkań.

🏆 Zwycięzca: Zoom Paid

Porada profesjonalisty: Używaj oprogramowanie do protokołów ze spotkań aby uprościć sposób dokumentowania spotkań i rejestrowania wszystkich ważnych dyskusji, decyzji i elementów działań. Oprogramowanie to pomaga uporządkować notatki w przejrzystym formacie, ułatwiając późniejsze odwoływanie się do nich i udostępnianie ich członkom zespołu.

Zoom Free vs. Paid na Reddit

Użytkownicy Reddita mają wiele do powiedzenia na temat darmowej i płatnej oferty Zoom - czasami z zaskakującą zgodą, a innym razem nie tak bardzo.

Wielu użytkowników, takich jak ci w r/Zoom społeczności, przyznają, że po prostu wznawiają spotkania po upływie limitu czasu, postrzegając to jako drobna niedogodność, a nie łamanie umowy .

Użytkownicy Reddit na Jak/dlaczego Zoom jest tak popularny? w wątkach często wspomina się o tym, że Zoom "po prostu działa" i jest łatwy w użyciu dla każdego, nawet jeśli nie jesteś obeznany z technologią.

Nie ma znaczenia, czy jest to najbardziej nieudolny pracownik, babcia czy pierwszoklasista, wszyscy zdołali dołączyć do spotkania Zoom, klikając link

Użytkownik Reddit

Wersja Free cieszy się dużą popularnością, ponieważ jest dostępna i wystarczająco dobra do zwykłych spotkań, ale ludzie szybko wskazują na jej limity, takie jak 40-minutowy limit spotkań grupowych.

Jeśli chodzi o wybór między Zoom Free a płatną, wielu użytkowników uważa, że płatna wersja jest tego warta, jeśli potrzebujesz czegoś więcej niż tylko podstaw.

W przypadku zaawansowanych webinarów, konferencji itp. jest to bardzo solidny produkt i bardzo łatwy w użyciu

Użytkownik Reddit

📖 Przeczytaj również: Ponad 10 najlepszych alternatyw i konkurentów Zoom

Spotkanie z ClickUp - najlepszą alternatywą dla Zoom Free vs. Zoom Paid

Zoom świetnie nadaje się do rozmów wideo, ale w momencie, gdy potrzebujesz czegoś więcej, na przykład śledzenia omawianych tematów lub integracji wyników spotkań z codziennymi zadaniami, wiesz, że czujesz wyzwania. ClickUp wkracza tutaj, oferując rozwiązanie, które wiąże spotkania bezpośrednio z cyklem pracy.

Koniec z łączeniem rozmów z różnych aplikacji; dzięki ClickUp wszystko, czego potrzebujesz, jest połączone. Jest to inteligentniejszy i bardziej spójny sposób pracy, zwłaszcza jeśli odczuwasz limity Zoom lub bałagan w Microsoft Teams. Zobaczmy, jak to zrobić:

ClickUp's One-Up #1: Spotkania ClickUp ze zintegrowanym kontekstem

Zarządzanie elementami agendy spotkania i notatkami za pomocą ClickUp Meetings

Śledzenie działań następczych w Zoom może być kłopotliwe; Spotkania ClickUp upraszcza to zadanie. Rozpoczynasz spotkanie w ramach zadania, a każdy szczegół - uczestnicy, notatki, nagrania - pozostaje automatycznie połączony.

Po spotkaniu? Wszystko jest tam, w zadaniu.

Nie musisz szukać informacji o tym, co zostało ustalone lub kto ma co zrobić w następnej kolejności. Wszystko jest uchwycone w kontekście przy zerowym wysiłku z Twojej strony. Sama ta funkcja może zaoszczędzić wiele godzin, jeśli zarządzasz złożonymi projektami, w których każda informacja ma kluczowe znaczenie.

ClickUp's One-Up #2: ClickUp Clips dla przejrzystej komunikacji

Nagraj swój ekran i udostępnij wideo osobom przypisanym do zadania za pomocą ClickUp Clips

Czy kiedykolwiek zmagałeś się z lokalizacją kluczowego momentu w nagraniu Zoom? Może to być czasochłonne i frustrujące. ClickUp Clip ma inne podejście. Dzięki Clips możesz nagrać swój ekran, dodać komentarz głosowy i natychmiast udostępniać go swojemu zespołowi.

Ale tutaj robi się odsetki - Clip to nie tylko wideo. Są one zintegrowane z cyklem pracy. Możesz przekształcić Clips w zadania i przypisać je, a wszystko to bez opuszczania ClickUp.

Jest to idealne rozwiązanie dla Teams, które muszą komunikować złożone pomysły bez planowania kolejnego spotkania. W przeciwieństwie do Zoom, gdzie nagranie jest tylko plikiem, Clips stają się wykonalne, posuwając projekt do przodu.

Co dwa tygodnie odbywam spotkania z moim przełożonym i używamy ClickUp do ustalania naszej agendy. Czuję się lepiej, ponieważ wszystkie moje wydarzenia i prezentacje są dostępne tutaj, wraz z aktualnym wskaźnikiem statusu, który może sprawdzić.

Michael Turner, Associate Director, Career Communities na ClickUp

ClickUp's One-Up #3: Czat, który jest czymś więcej niż tylko rozmową

Nigdy nie trać z oczu tego, co ważne dzięki ClickUp Chat

W większości narzędzi czat jest miejscem, w którym praca traci kontekst - mamy tendencję do pomijania ważnych szczegółów w niekończących się wątkach. Nie w ClickUp Chat . Czat ClickUp integruje się bezpośrednio z Twoimi zadaniami. Chcesz przekształcić wiadomość w zadanie? Jedno kliknięcie do zrobienia.

Każda konwersacja pozostaje połączona z odpowiednimi zadaniami, dzięki czemu zawsze możesz skupić się na tym, co najważniejsze. Gotowy, aby pożegnać się z przełączaniem kontekstu?

ClickUp Brain

Widok ClickUp Przypisywanie komentarzy w zadaniach i używanie @wzmianek do powiadamiania członków zespołu o ich obowiązkach

Jeszcze lepiej, ClickUp Brain może podsumowywać wątki dyskusji i automatycznie tworzyć zadania na podstawie konwersacji, które następnie można zintegrować z szablony spotkań jeden na jeden dla usprawnienia planu.

Podpowiedź ClickUp Brain do podsumowania dyskusji w zespole, aby szybciej nadrobić zaległości

ClickUp Brain może również transkrybować spotkania i tworzyć ustrukturyzowane dokumenty z rozmów.

Przeczytaj również: 10 najlepszych aplikacji do czatu zespołowego dla firm

ClickUp's One-Up #4: Szablony i integracje

ClickUp posiada bibliotekę szablonów do wszystkiego - od zarządzania projektami po agendy spotkań i notatki - więc rozpoczęcie pracy jest łatwe. Dzięki integracjom takim jak Google Drive, Outlook, a nawet Zoom, możesz niestandardowo dopasować ClickUp do swoich istniejących procesów.

Dołącz i planuj spotkania na Zoom bezpośrednio z ClickUp

Szablon spotkań ClickUp

Pobierz szablon

Skorzystaj z szablonu spotkań ClickUp, aby organizować spotkania i śledzić ich przebieg

The Szablon spotkań ClickUp upraszcza zarządzanie spotkaniami. Pomaga organizować elementy agendy, sporządzać notatki i śledzić działania następcze w dokumencie protokołu spotkania, dzięki czemu proces jest bardziej wydajny i zorganizowany.

Szablon ten przechowuje wszystkie ważne informacje w jednym miejscu, dzięki czemu nic nie zostanie pominięte podczas dyskusji. Szablon można niestandardowo dostosować do własnych potrzeb, niezależnie od tego, czy chodzi o spotkania Teams, rozmowy z klientami czy aktualizacje projektów.

Dodatkowo, możliwość tworzenia cyklicznych spotkań i ustawienia przypomnień zwiększa użyteczność szablonu, ułatwiając utrzymanie zespołu w zgodzie z bieżącymi projektami.

Pobierz szablon

💡 Pro Tip: Stwórz swój szablony notatek ze spotkań mogą pracować dla Ciebie, dodając sekcje na tematy istotne dla konkretnych spotkań, takie jak aktualizacje projektów lub informacje zwrotne od zespołu.

W ten sposób każdy wie, czego się spodziewać i może się odpowiednio przygotować. Zachowaj szablon pod ręką, aby mieć do niego łatwy dostęp, i nie zapomnij o udostępnianiu notatek uczestnikom po zakończeniu spotkania, aby wzmocnić odpowiedzialność i zapewnić wszystkim zgodność co do kolejnych kroków.

Krótko mówiąc, jeśli Zoom i Microsoft Teams sprawiły, że poczułeś się ograniczony, ClickUp otwiera nowe możliwości. To nie tylko narzędzie do zarządzania spotkaniami; to platforma do zarządzania pracą - lepiej, mądrzej i skuteczniej.

Przeczytaj również: 8 najlepszych alternatyw i konkurentów Microsoft Teams

Organizuj spotkania za pomocą ClickUp

Podczas gdy Free Plan Zoom skutecznie zaspokaja podstawowe potrzeby, ograniczenia są frustrujące.

Jeśli kiedykolwiek zostałeś przerwany w połowie rozmowy lub zmagałeś się z zarządzaniem nagrywaniem, być może nadszedł czas, aby rozważyć przejście na płatny plan.

Jeśli płatne plany Zooma nie rozwiązują w pełni twoich problemów, ClickUp jest odpowiedzią. Obsługuje spotkania i łączy wszystko - zadania, notatki, nagrania - w jednym miejscu. Koniec z żonglowaniem wieloma narzędziami i śledzeniem szczegółów. ClickUp pomaga utrzymać wszystko zorganizowane i połączone.

Gotowy na lepszy sposób zarządzania swoją pracą? Zarejestruj się w ClickUp już teraz .