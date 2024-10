10 najlepszych alternatyw dla Leonardo AI w celu usprawnienia cyklu pracy

Kilka miesięcy temu utknąłem w kreatywnej rutynie.

Używałem Leonardo AI do niektórych moich projektów artystycznych i chociaż na początku było świetnie, poczułem swędzenie, by poszukać czegoś świeższego.

Zrobiłem więc sobie przerwę, nalałem kawy i postanowiłem spędzić weekend na testowaniu innych narzędzi AI.

Niektóre narzędzia miały funkcje, o których nawet nie wiedziałem, że są mi potrzebne, podczas gdy inne oferowały poziom niestandardowy, który przyćmił Leonardo AI. Czułem się, jakbym otworzył zupełnie nowy świat możliwości.

Jeśli kiedykolwiek byłeś ciekawy, co jeszcze jest dostępne, nie jesteś sam. Przygotowałem listę najlepszych alternatyw dla Leonardo AI, które mogą być zmianą, której potrzebujesz. 🗃️

**Czego należy szukać w alternatywach dla Leonardo AI?

Istnieje wiele Generatory sztuki AI które można wykorzystać jako alternatywę dla Leonardo AI. Istnieją jednak pewne funkcje, które każde narzędzie musi posiadać

Oto niektóre z nich, których należy szukać w alternatywach dla Leonardo AI:

Jakość i dokładność obrazu: Upewnij się, że alternatywa zapewnia wysokiej jakości wydruki, które odpowiadają Twoim potrzebom w zakresie stylu, szczegółowości i kreatywności

Upewnij się, że alternatywa zapewnia wysokiej jakości wydruki, które odpowiadają Twoim potrzebom w zakresie stylu, szczegółowości i kreatywności Opcje niestandardowe: Szukaj elastyczności w dostosowywaniu parametrów lub generowaniu bardziej spersonalizowanych obrazów w oparciu o określone dane wejściowe lub style

Szukaj elastyczności w dostosowywaniu parametrów lub generowaniu bardziej spersonalizowanych obrazów w oparciu o określone dane wejściowe lub style Szybkość generowania: Zwróć uwagę na to, jak szybko dana alternatywa generuje wyniki, zwłaszcza jeśli pracujesz nad projektami, którym zależy na czasie

Zwróć uwagę na to, jak szybko dana alternatywa generuje wyniki, zwłaszcza jeśli pracujesz nad projektami, którym zależy na czasie Łatwość obsługi: Priorytetem są intuicyjne platformy z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, który ułatwia nawigację i generowanie obrazów

Priorytetem są intuicyjne platformy z przyjaznym dla użytkownika interfejsem, który ułatwia nawigację i generowanie obrazów Przenoszenie stylu: Szukaj narzędzi, które dają ci możliwość zastosowania aspektów istniejących dzieł sztuki i stylów do twoich danych powstania

Szukaj narzędzi, które dają ci możliwość zastosowania aspektów istniejących dzieł sztuki i stylów do twoich danych powstania Społeczność i wsparcie: Posiada silną społeczność użytkowników lub dostępną obsługę klienta, która może pomóc w rozwiązywaniu problemów i nauce najlepszych praktyk

Bonus: Poznaj oszałamiające przykłady sztuki generowanej przez AI do zrobienia!

10 najlepszych alternatyw dla Leonardo AI

Jeśli jesteś gotowy, aby odkryć nowe opcje poza Leonardo AI, mam dla Ciebie ochronę. 🤝

Te dziesięć najlepszych narzędzi ma ekscytujące funkcje, od intuicyjnych interfejsów po zaawansowane możliwości AI.

Wyjaśnię, dlaczego je wybrałem.

1. Midjourney

Via: Midjourney Midjourney jest wiodącym narzędziem opartym na AI, zaprojektowanym do generowania obrazów na podstawie podpowiedzi tekstowych. Działając głównie za pośrednictwem Discord, pozwala użytkownikom tworzyć różne style artystyczne, w tym realistyczne, surrealistyczne i abstrakcyjne.

Używam go do projektowania graficznego, łącząc go z szablony graficzne do tworzenia atrakcyjnych logo, plakatów i innych materiałów marketingowych przy użyciu narzędzi do edycji.

Najlepsze funkcje

Generowanie i edytowanie niestandardowych, unikalnych obrazów za pomocą prostego kodu Podpowiedzi Midjourney * Kontroluj atrybuty obrazu, takie jak rozmiar, rozdzielczość i współczynnik proporcji, aby uzyskać niestandardowy wygląd

Malowanie obrazów i rozszerzanie ich poza oryginalne granice, podobnie jak w przypadku narzędzia Adobe Generative Fill

Generowanie wysokiej jakości obrazów o rozdzielczości do 1792 x 1024 pikseli

Midjourney limit

W wyniku generowania obrazów ludzi mogą pojawić się dodatkowe dłonie lub twarze

Brak dostępnej wersji próbnej Free

Może wymagać wielu podpowiedzi, aby uzyskać dokładne obrazy

Ceny midjourney

Podstawowy plan: $10/miesiąc na użytkownika

$10/miesiąc na użytkownika Plan standardowy: $30/miesiąc na użytkownika

$30/miesiąc na użytkownika Plan Pro: $60/miesiąc na użytkownika

$60/miesiąc na użytkownika Mega plan: $120/miesiąc na użytkownika

Oceny i recenzje midjourney

G2: 4.4/5 (80+ recenzji)

4.4/5 (80+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

Przeczytaj również: 10 najlepszych alternatyw Midjourney dla generowania obrazów AI

2. Uproszczone

Via: Uproszczone Simplified AI oferuje różne możliwości generowania grafiki, dzięki czemu stanowi konkurencyjną alternatywę dla Leonardo AI. Jego intuicyjny interfejs zapewnia wsparcie użytkownikom o różnym poziomie doświadczenia artystycznego, zachęcając ich do kreatywności.

Podobają mi się interaktywne funkcje Simplified. Użytkownik może dostosować podpowiedzi i zobaczyć natychmiastowy podgląd swojej pracy, co usprawnia proces twórczy i pozwala na szybkie iteracje.

Simplified oferuje również inne narzędzia, takie jak AI Presentation Maker, Ads Generator, Thumbnail Maker i inne, aby zaspokoić różne potrzeby.

Najlepsze funkcje Simplified

Wprowadzanie dowolnego słowa lub frazy w celu wygenerowania odpowiednich obrazów i różnorodnych efektów artystycznych, w zakresie od krajobrazów po abstrakcyjne projekty. Można go również używać jako darmowego generatora anime AI

Tworzenie obrazów do różnych celów, w tym materiałów marketingowych, postów w mediach społecznościowych i osobistych projektów

Stosowanie określonych stylów artystycznych dzięki funkcji transferu stylu Simplified

Uproszczone limity

Niewystarczająca liczba kredytów w wersji próbnej, aby poznać możliwości narzędzia

Limit funkcji niestandardowych i animacji dla zaawansowanych użytkowników

Uproszczony cennik

Free Forever

Simplified One: $24/miesiąc za użytkownika

$24/miesiąc za użytkownika Uproszczony Enterprise: Niestandardowy cennik

Uproszczone oceny i recenzje

G2: 4,6/5 (ponad 4 500 recenzji)

4,6/5 (ponad 4 500 recenzji) Capterra: 4.7/5 (ponad 200 recenzji)

3. Canva

Via: Canva Generator obrazów AI Canva różni się od Leonardo AI silnym naciskiem na prostotę i integrację. Podczas gdy oba oferują generowanie obrazów oparte na AI, Canva ma na uwadze szersze grono odbiorców, zapewniając przyjazny dla użytkownika interfejs, który płynnie integruje się z kompleksowym pakietem projektowym. Ponadto, jest to jedno z najlepszych narzędzi do edycji zdjęć online.

Jest to świetna opcja do tworzenia wszelkiego rodzaju zawartości wizualnej, od postów w mediach społecznościowych po prezentacje i materiały marketingowe.

Najlepsze funkcje Canva

Tworzenie niestandardowych grafik, naklejek, ikon i ilustracji za pomocą Magic Media, które upraszcza proces projektowania dla użytkowników

Testowanie różnych stylów obrazów, takich jak akwarela, film, neon, kolorowy ołówek i fala retro

Otrzymywanie sugestii dotyczących grafiki opartych na sztucznej inteligencji na podstawie ustawionych preferencji i wcześniejszych projektów w celu uproszczenia procesu projektowania

Współpracuj ze swoim zespołem w czasie rzeczywistym nad różnymi projektami AI art

limity Canva

Obsługa klienta czasami reaguje niestandardowo

Ograniczone możliwości edycji offline

Niedawne podwyżki cen niektórych planów subskrypcji

Cennik Canva

Free Forever na zawsze

Canva Pro: $15/miesiąc/na użytkownika

$15/miesiąc/na użytkownika Canva Teams: $10/miesiąc/na użytkownika

$10/miesiąc/na użytkownika Canva Enterprise: Niestandardowy cennik

oceny i recenzje Canva

G2: 4,7/5 (ponad 4 000 recenzji)

4,7/5 (ponad 4 000 recenzji) Capterra: 4,7/5 (ponad 11 000 recenzji)

4. Pareto

Via: Pareto Czwarta na mojej liście, Pareto (Tess AI) to najnowocześniejsza platforma oferująca funkcje zamiany tekstu na obraz. Posiada wyjątkowe możliwości tworzenia obrazów za pomocą AI.

Zapewnia wsparcie dla różnych kreatywnych aplikacji, takich jak projektowanie wnętrz, tworzenie logo i szkicowanie do obrazu. Dodatkowo można generować do pięciu obrazów jednocześnie, co zwiększa wydajność.

Posiada również funkcje integracji wielu modeli, obejmujące ponad 200 zaawansowanych modeli sztuki AI, w tym Leonardo AI, Midjourney i Stable Diffusion. Umożliwia to użytkownikom tworzenie grafiki, obrazów i zawartości w różnych formatach i stylach.

Najlepsze funkcje Pareto

Szybkie generowanie wysokiej jakości obrazów dzięki przyjaznemu dla użytkownika interfejsowi Pareto, zaprojektowanemu dla wszystkich poziomów umiejętności

Enterpodpowiedzi artystyczne i wybierz preferowany model AI, zamiast wybierania go przez narzędzie

Eksportuj generacje grafiki w wielu formatach dzięki wszechstronnym opcjom wyjściowym

Limity Pareto

Wymaga precyzyjnych i szczegółowych instrukcji, co może być czasochłonne

Skuteczność platformy zależy od wiedzy eksperckiej oceniających

Ceny Pareto

Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Pareto

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

5. Adobe Firefly

Via: Adobe Firefly Adobe Firefly to generatywne narzędzie AI, które usprawnia kreatywny cykl pracy, dzięki czemu jest świetną alternatywą dla Leonardo AI. Jego intuicyjne funkcje umożliwiają użytkownikom tworzenie wysokiej jakości wizualizacji, co czyni go doskonałą alternatywą dla Leonardo AI. Jeśli masz już zintegrowany ekosystem Adobe, jest to wygodna opcja.

Wykorzystuje modele uczenia maszynowego (ML) i duże zbiory danych, aby uczyć się na podstawie tysięcy obrazów i tworzyć nowe na podstawie podpowiedzi tekstowych.

Najlepsze funkcje Adobe Firefly

Generowanie grafiki AI na podstawie opisów tekstowych w celu tworzenia realistycznych i abstrakcyjnych dzieł sztuki

Modyfikowanie obrazów za pomocą funkcji "Generative Fill" w celu dodawania lub zastępowania elementów przy użyciu zaledwie kilku słów

Eksperymentowanie ze schematami kolorów w grafice wektorowej dzięki funkcji "Vector Recoloring"

Płynna praca na różnych platformach, takich jak Photoshop i Illustrator, dzięki integracji Firefly z Adobe, zapewniająca ciągłość projektów

Limity Adobe Firefly

Czasami nie podąża dokładnie za podpowiedziami

Wymaga stałego połączenia z Internetem, ponieważ działa w chmurze, co ogranicza edycję offline

Wciąż w fazie beta, co prowadzi do potencjalnych błędów

Ceny Adobe Firefly

$4.99/miesiąc/na użytkownika

Oceny i recenzje Adobe Firefly

G2: 4.8/5 (200+ recenzji)

4.8/5 (200+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

6. DALL.E 2

Via: DALL.E 2 DALL.E 2 to model AI, który tworzy realistyczne obrazy przy użyciu opisów tekstowych. Jest to znaczący postęp w stosunku do swojego poprzednika, DALL.E 1. Wykorzystuje model dyfuzji do generowania wysokiej jakości i bardziej fotorealistycznych obrazów.

Co najlepsze? ChatGPT integruje DALL-E, umożliwiając generowanie niestandardowych obrazów na żądanie. Używam DALL.E 2 specjalnie do tworzenia surrealistycznych obrazów dla różnych projektów.

DALL.E 2 najlepsze funkcje

Osiągnij szybkość i wydajność dzięki obrazom generowanym w mniej niż minutę

Niestandardowe style artystyczne, takie jak pixel art lub malarstwo olejne

Edycja części obrazu w celu precyzyjnego dostosowania

Łączenie wielu elementów w jeden obraz w celu tworzenia niestandardowych modeli AI, złożonych scen lub ilustracji

Limity DALL.E 2

Wygenerowanym obrazom brakuje głębi i wydają się zbyt abstrakcyjne

Dłuższy czas oczekiwania na złożone obrazy

Brak dostępnej instrukcji obsługi

Cena DALL.E 2

Ceny niestandardowe

DALL.E 2 oceny i recenzje

G2: 3.8/5 (30+ recenzji)

3.8/5 (30+ recenzji) Capterra: Za mało recenzji

7. NightCafe

Via: NightCafe NightCafe to wszechstronna aplikacja generująca sztuczną inteligencję do tworzenia, udostępniania i omawiania unikalnych dzieł sztuki. Posiada zaawansowane algorytmy, takie jak Stable Diffusion, DALL.E 2, Neutral Style Transfer i dyfuzja sterowana przez CLIP. Możesz wybrać ten, który najlepiej pasuje do Twojej wizji artystycznej i tworzyć wysokiej jakości obrazy.

Najlepsze jest to, że możesz wydrukować swoje dane powstania jako fizyczne dzieło sztuki. Aplikacja oferuje również świetne funkcje współpracy, takie jak czat i codzienne wyzwania AI Art Challenges.

Najlepsze funkcje NightCafe

Dostosuj swoją grafikę, wybierając określone style artystyczne lub motywy, co pozwala na spersonalizowaną ekspresję

Dostosuj parametry, takie jak siła stylu, proporcje obrazu i inne, aby osiągnąć idealną równowagę w swoich dziełach

Udostępnianie danych powstania i otrzymywanie opinii od społeczności NightCafe

Przesyłaj swoje zdjęcia i przekształcaj je w artystyczne renderingi, łącząc osobiste wspomnienia z kreatywnym stylem

Limity NightCafe

Obrazy niskiej jakości z powodu kompresji

Cenzura może być ekstremalna

Ceny NightCafe

Początkujący AI: $5.99/miesiąc

$5.99/miesiąc Hobbysta AI: $9.99/miesiąc

$9.99/miesiąc Entuzjasta AI: $19.99/miesiąc

$19.99/miesiąc Artysta AI: $49.99/miesiąc

oceny i recenzje NightCafe

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: 4.6/5 (ponad 30 recenzji)

8. Jasper Art

Via: Jasper Art Jasper Art pozwala tworzyć oryginalne, wolne od tantiem obrazy i dzieła sztuki za pomocą podpowiedzi tekstowych. Łączy koncepcje, atrybuty i style, aby osiągnąć pożądane wyniki.

Technologia oparta na AI jest częścią szerszego pakietu Jasper, znanego przede wszystkim z możliwości generowania zawartości.

Użytkownik może tworzyć dowolną liczbę oszałamiających obrazów generowanych przez AI, bez ograniczeń co do liczby generacji. Aplikacja zwiększa rozdzielczość obrazów bez utraty jakości; wystarczy tylko przesłać je do skalowania.

Najlepsze funkcje Jasper Art

Tworzenie obrazów w wysokiej rozdzielczości i pobieranie ich w różnych rozmiarach, w tym 512×512, 1024×1024 i 2048×2048 pikseli

Używaj "Freeform Mode" dla szczegółowych podpowiedzi i "Szablonów" dla określonych stylów artystycznych, aby uzyskać dostęp do elastycznych opcji wprowadzania

Wybieraj spośród różnych stylów artystycznych, takich jak abstrakcyjny, anime, cyfrowy i surrealistyczny

Modyfikuj elementy takie jak styl, medium (akwarela i farba olejna) i słowa kluczowe (czarno-białe lub fotorealistyczne) dla swojej wizji

Jasper Art limit

Wyniki mogą być ogólne i pozbawione niuansów

Często zmaga się ze złożonymi podpowiedziami

Niestandardowa obsługa klienta i wsparcie

Ceny Jasper Art

Creator: $39/miesiąc za użytkownika

$39/miesiąc za użytkownika Pro: $59/miesiąc za użytkownika

$59/miesiąc za użytkownika Business: Niestandardowy cennik

Oceny i recenzje Jasper Art

G2: 4.7/5 (1,200+ recenzji)

4.7/5 (1,200+ recenzji) Capterra: 4.8/5 (1,800+ recenzji)

9. Stabilna dyfuzja

Via: Stabilna dyfuzja Stable Diffusion tworzy fotorealistyczne obrazy na podstawie podpowiedzi tekstowych. Opiera się na modelu głębokiego uczenia zwanym diffusion model, który uczy się powiązań między obrazami a opisującym je tekstem.

Uważam tę platformę za świetną opcję ze względu na jej dostępność, cenę i możliwości niestandardowe.

Najlepsze funkcje Diffusion

Tworzy szczegółowe i zróżnicowane obrazy, które oferują dużą szczegółowość, kolorystykę, dokładność i fotorealizm

Ciesz się szybkim generowaniem obrazu dzięki technologii obsługującej GPU, idealnej, jeśli potrzebujesz szybkich wyników

Skorzystaj z liberalnej licencji, która pozwala zarówno na osobiste, jak i komercyjne wykorzystanie wygenerowanych obrazów

Stabilne ograniczenia dyfuzji

Opóźnienia w godzinach największego obciążenia

Wymaga stabilnego połączenia internetowego dla optymalnej wydajności

Stabilne ceny Diffusion

Free Forever

Pro: $10/miesiąc

$10/miesiąc Maksymalnie: 20 USD/miesiąc

Stabilne oceny i recenzje Diffusion

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Przeczytaj również: 10 najlepszych narzędzi do projektowania produktów

10. Designs.ai

Via: Designs.ai Designs.ai usprawnia proces projektowania, umożliwiając łatwe tworzenie niestandardowych dzieł sztuki, grafik, logo i wideo. Pozwala również tworzyć awatary AI.

Możesz przeglądać miliony obrazów i szablonów, aby wygenerować grafikę pasującą do Twojej wizji. Dodatkowo, przeglądanie ich rozszerzonej galerii może zainspirować potrzeby projektu.

Najlepsze funkcje Designs.ai

Wykorzystaj intuicyjny, przyjazny dla użytkownika interfejs Designs.ai do tworzenia atrakcyjnej wizualnie zawartości

Eksperymentowanie z różnymi stylami i koncepcjami dla swojej artystycznej wizji

Eksportuj swoje projekty w różnych formatach, takich jak PNG, PDF i JPG

Użyj "Zestawu marki", aby zachować spójność marki poprzez przechowywanie palet kolorów i czcionek

Designs.ai limit

W przypadku niektórych projektów wymagane są ręczne korekty

Uważany za droższy dla początkujących

Wsparcie techniczne dla zaawansowanych użytkowników jest powolne

Ceny Designs.ai

Basic: $29/miesiąc

$29/miesiąc Pro: $69/miesiąc

$69/miesiąc Enterprise: $199/miesiąc

Oceny i recenzje Designs.ai

G2: Za mało recenzji

Za mało recenzji Capterra: Za mało recenzji

Inne narzędzia AI dla marketingu

Powodzenie kampanii projektowej zależy od efektownej oprawy wizualnej. Jednak skuteczna data powstania zawartości, zarządzanie projektami graficznymi i współpraca są równie istotnymi elementami wpływającymi na powodzenie całej inicjatywy.

W tym miejscu ClickUp wkracza do akcji - kompleksowe rozwiązanie dla Twoich strategii marketingowych.

Przyjrzyjmy się niektórym jego funkcjom, które doskonale uzupełnią te narzędzia AI. 🔍

Zarządzanie projektami za pomocą ClickUp Brain

Użyj ClickUp Brain, aby usprawnić całą wiedzę, zadania i zespół projektu za pomocą AI ClickUp Brain to sieć neuronowa AI będąca częścią obszaru roboczego ClickUp. Zapewnia pomoc w czasie rzeczywistym, aby usprawnić zarządzanie projektami i wysiłki marketingowe.

Dzięki tej funkcji zintegrowanej z cyklem pracy, dane powstania zawartości stają się bardziej wydajne i dostosowane do ogólnej wizji.

ClickUp Brain dostarcza w czasie rzeczywistym sugestie, które poprawiają styl, gramatykę i spójność tekstu, ułatwiając tworzenie właściwych komunikatów uzupełniających wizualizacje.

Skuteczne generowanie zawartości w oparciu o wytyczne marki i nie tylko dzięki ClickUp Brain

Poza zawartością, ClickUp Brain utrzymuje Twój zespół zorganizowany poprzez połączenie dokumentów, zadań i kluczowych informacji w jednym miejscu, usprawniając współpracę projektową .

Pomaga to zapewnić, że wszyscy zaangażowani w kampanię - od marketerów po projektantów - współpracują wydajnie, pozostają na tej samej stronie i napędzają powodzenie inicjatywy.

Może na przykład podsumowywać notatki ze spotkań lub wątki rozmów w zadaniach.

Podsumuj swoje wątki konwersacji za pomocą ClickUp Brain

Jak więc uzyskać dostęp do ClickUp Brain?

To proste - wystarczy kliknąć przycisk AI w opisach zadań, komentarzach, polach niestandardowych lub dokumentach i wszystko gotowe!

Możesz także użyć skrótów klawiaturowych, takich jak "Option + K" dla komputerów Mac lub "Alt + K" dla systemu Windows.

💫 _Czy wiesz, że 143 000+ klientów zrewolucjonizowało swoją pracę do zrobienia z ClickUp Brain? Zwiększa wydajność o 30% i obniża koszty o 75%!

Tworzenie zawartości dzięki ClickUp Docs

Znakomita zawartość jest podstawą każdego projektu. Słowa i elementy wizualne powinny ze sobą współgrać, aby skutecznie komunikować się z odbiorcami. Dokumenty ClickUp jest silnym narzędziem do tworzenia dokumentacji ze zintegrowanymi możliwościami AI, co czyni go nieocenionym zasobem dla Teams chcących usprawnić dane powstania zawartości i zarządzanie projektami.

Sformatuj swój tekst, aby był bardziej efektywny dzięki ClickUp Docs

Wzbogać swoją zawartość za pomocą narzędzi do formatowania ClickUp Docs, takich jak listy, tabele i obrazy, aby przełamać ciężką zawartość i dodać bardzo potrzebną wizualizację.

Ponadto funkcje współpracy w czasie rzeczywistym umożliwiają zespołom jednoczesną edycję tego samego dokumentu.

Wyobraźmy sobie na przykład zespół marketingowy burzy mózgów nad pomysłami na nową kampanię. Jeden z członków może przygotować zarys, podczas gdy inny dodaje elementy wizualne, a trzecia osoba przegląda zawartość - wszystko w czasie rzeczywistym. Zapewnia to, że każdy wkład jest brany pod uwagę, a decyzje mogą być podejmowane szybko, usprawniając proces twórczy.

Dokumenty tworzą również scentralizowaną bazę wiedzy z wiki dla dokumentacji produktu, przewodników stylu i briefy projektowe .

Przejście na korzystanie z ClickUp dla wszystkich zespołów zapewniło scentralizowany hub dla wszystkich naszych zespołów + użytkowników, którzy mogą organizować swoją pracę, jednocześnie śledząc projekty innych zespołów. Zestaw funkcji i narzędzi dostarczanych przez ClickUp jest świetny dla działu CS, sprzedaży i naszego zespołu ds. rozwoju, aby skutecznie i efektywnie zarządzać projektami w całej firmie!

Jordan Patrick, CPO (Chief Product Officer), Harness

Efektywne tworzenie podpowiedzi AI dzięki ClickUp

Sztuczna inteligencja wydaje się czynić wszystko wydajnym i szybkim. Jednak jednym z największych wyzwań, przed którymi stają nowi twórcy zawartości z generatorami AI, jest podpowiedź.

Pisanie skutecznych podpowiedzi, które dostarczają dokładnie to, czego chcesz, wymaga pewnej praktyki. I tutaj szablon ClickUp oferuje solidne rozwiązanie.

Szablon podpowiedzi ClickUp ChatGPT dla marketingu

Pobierz szablon

The Podpowiedzi ClickUp ChatGPT dla szablonu marketingowego oferuje świetny sposób na doładowanie kampanii marketingowej dzięki ponad 600 podpowiedziom AI.

Ma różne kategorie: media społecznościowe, kampanie e-mail, pisanie blogów i kopie reklam. Pozwala to szybciej znaleźć odpowiednie podpowiedzi dla różnych rodzajów zawartości.

Co więcej, szablon ma wiele kategorii, które pomogą ci znaleźć podpowiedź odpowiednią do twoich potrzeb. Niektóre z nich obejmują:

Marketing oparty na kontach (ABM)

Segmentacja odbiorców

Pomysły na zimne e-maile

Marketing afiliacyjny

Pobierz szablon

Zoptymalizuj swój kreatywny cykl pracy dzięki ClickUp

Odkrywając alternatywy dla Leonardo AI, pamiętaj, że Twoje projekty nie działają w izolacji. Niezależnie od tego, czy chodzi o uruchomienie kampanii marketingowej, zarządzanie wydaniem produktu czy współpracę między zespołami, projektowanie to tylko jedna część równania.

Właśnie dlatego narzędzie takie jak ClickUp może przenieść przepływ pracy na wyższy poziom.

Dzięki funkcjom takim jak ClickUp Brain do przechwytywania i organizowania pomysłów, szablonom do szybkiego rozpoczęcia danych powstania zawartości i Docs do wspólnego pisania, ClickUp oferuje znacznie więcej niż zarządzanie projektami.

Wypełnia lukę między kreatywnym projektem a wykonaniem zadania, zapewniając, że procesy są zorganizowane, wydajne i zgodne z celami na każdym kroku. 🎯 Zarejestruj się w ClickUp i zobacz wyniki natychmiast! 🚀