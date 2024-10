Jak zidentyfikować mocne i słabe strony pracowników?

"Dzięki wyobraźni możemy wizualizować niestworzone światy potencjału, które w nas drzemią"

Steven Covey, autor

To zdanie pochodzi z bestsellerowej książki Stephena R. Coveya o samodoskonaleniu, 7 nawyków wysoce skutecznych ludzi podsumowuje, co to znaczy być najlepszym sobą.

W codziennej praktyce biznesowej możesz pomóc swojemu zespołowi osiągnąć ten cel, identyfikując i optymalizując mocne i słabe strony pracowników. W tym wpisie na blogu pokażemy, jak to zrobić.

Zrozumienie mocnych i słabych stron pracowników

Mocne i słabe strony pracowników odnoszą się do umiejętności technicznych, behawioralnych i związanych ze sposobem myślenia każdego członka zespołu, które wpływają na wydajność w jego roli.

Mocne strony pracownika: Są to umiejętności, atrybuty i zachowania, które pozwalają im doskonalić się w swojej roli.

Na przykład, umiejętność rozwiązywania problemów i logicznego rozumowania to mocne strony programisty. Umiejętność opowiadania historii jest mocną stroną pisarza.

Słabe strony pracownika: Są to obszary, w których pracownik może mieć trudności lub wymagać poprawy. Mogą to być luki w wiedzy, doświadczeniu, zachowaniu lub osobistych nawykach.

Na przykład, brak doświadczenia lub ekspozycji na opiekę zdrowotną może być słabością dla kogoś pracującego w tej branży. Z drugiej strony, brak umiejętności zarządzania czasem może być ogromną przeszkodą dla wydajności.

Dlaczego menedżerowie muszą rozpoznawać mocne i słabe strony pracowników?

W pracy opartej na wiedzy, niezależnie od procesu i operacjonalizacji zadań, mocne i słabe strony każdej osoby odgrywają ogromną rolę w wynikach zespołu. Przykładowo, lider sprzedaży, który jest punktualny i dobrze się prezentuje, może modelować takie zachowanie dla swoich podwładnych. Kolega, który zawsze wykonuje pracę poniżej standardów, może obniżyć jakość pracy całego zespołu.

To dopiero początek. Identyfikacja mocnych i słabych stron pracowników oferuje niezliczone korzyści, takie jak następujące.

Obiektywne oceny: Każda organizacja, która stara się zidentyfikować mocne i słabe strony pracowników, ustawi obiektywne oceny w formie certyfikatów, przeglądów, wewnętrznych/zewnętrznych informacji zwrotnych itp. Jest to niezwykle pomocne w długoterminowym planowaniu zatrudnienia i projektowaniu organizacji.

Odpowiedni przydział pracy: Kierownicy projektów mogą przydzielać zadania, które są najlepiej dopasowane do mocnych i słabych stron każdego pracownika. Poprawia to szybkość, jakość i ogólne zadowolenie pracowników.

Ukierunkowane uczenie się i rozwój: Identyfikacja słabych stron pozwala na ukierunkowane szkolenia, które stanowią wsparcie dla pracowników w skutecznym pokonywaniu trudności.

Strategiczne planowanie kariery: Regularne identyfikowanie mocnych i słabych stron pozwala kierownictwu firmy na planowanie ścieżki kariery każdego pracownika. Na przykład, najwyższe kierownictwo może powiedzieć: "Jeśli poprawisz swoje umiejętności prezentacji do końca roku, masz większe szanse na awans"

Zaangażowanie pracowników: Kiedy pracownicy otrzymują zadania, które są zgodne z ich mocnymi stronami, wykonują je wydajniej i z większą motywacją.

Pozytywna kultura: Gdy pracownicy pracują nad tym, w czym są dobrzy, buduje to w nich poczucie pozytywności i celu. W konsekwencji stają się oni bardziej otwarci na pomaganie innym i współpracę nad pomysłami. Z drugiej strony, nierozwiązane słabości mogą mieć odwrotny skutek.

Jeśli jesteś przekonany, że nadszedł czas, aby strategicznie przyjrzeć się mocnym i słabym stronom swoich pracowników, zobaczmy, jak możesz to zrobić w następnej kolejności.

Identyfikacja mocnych stron pracowników

Intuicyjnie większość ludzi wie, jakie są ich mocne strony. Jednak w miejscu pracy istnieją prawdopodobnie niezliczone ukryte umiejętności i talenty pracowników, które nigdy nie ujrzą światła dziennego - umiejętności, które mogą mieć duże znaczenie dla organizacji. Pierwszym krokiem do zidentyfikowania tych mocnych stron jest poznanie ich wyglądu.

Poniżej znajdują się niektóre z najważniejszych przykładów mocnych stron pracowników. Zbadamy również, w jaki sposób można ocenić swoje zespoły pod kątem każdej z tych mocnych stron za pomocą narzędzia do zarządzania projektami, takiego jak ClickUp .

Ekspertyza techniczna

Wiedza i biegłość pracownika w określonej dziedzinie, takiej jak tworzenie oprogramowania lub księgowość, to jego obszar wiedzy technicznej. Na przykład, wykwalifikowany technicznie programista może szybko diagnozować i naprawiać błędy.

Do zrobienia oceny wiedzy technicznej każdej osoby można skupić się na tym, ile czasu zajmuje jej zakończenie określonego rodzaju zadania lub jak dobrze je wykonuje.

Użyj ClickUp do śledzenia czasu, aby zmierzyć biegłość techniczną w pracy

Na przykład, możesz użyć Śledzenie czasu ClickUp aby zidentyfikować trendy zadań, które zajmują najkrótszy czas (dostosowując się do złożoności zadania). Można również przyjrzeć się zadaniom, które mają najmniej błędów, przeróbek lub informacji zwrotnych. Pomaga to zmierzyć jakość wyników, która jest wskaźnikiem wiedzy technicznej.

Rozwiązywanie problemów

Rozwiązywanie problemów to analiza sytuacji, identyfikacja przyczyny źródłowej i opracowywanie praktycznych rozwiązań. Pracownicy z silnymi umiejętnościami rozwiązywania problemów mogą wyróżniać się w zarządzaniu powiązaniami z klientem, przedsprzedaży, konsultingu lub zarządzaniu kryzysowym. Warto zauważyć, że pewien poziom umiejętności rozwiązywania problemów jest niezbędny dla każdego!

proste ankiety jakościowe do identyfikacji mocnych stron pracowników za pomocą ClickUp Forms_

Świetnym sposobem do zrobienia tego, szczególnie wśród pracowników zewnętrznych, takich jak dział sprzedaży, przedsprzedaży, powodzenia klienta itp. jest przeprowadzanie okresowych ankiet i zbieranie informacji zwrotnych. Formularze ClickUp oferuje prosty, konfigurowalny sposób na przechwytywanie potrzebnych informacji i bezproblemowe integrowanie ich z cyklami pracy związanymi z zarządzaniem zadaniami.

Możesz również natychmiast rozpocząć pracę z dowolną aplikacją ClickUp szablony formularzy opinii .

Adaptowalność

Zdolność adaptacji to gotowość i zdolność pracownika do dostosowywania się do zmian w miejscu pracy, niezależnie od tego, czy chodzi o oś czasu projektu, struktury Teams czy priorytety. Elastyczni pracownicy mają większe szanse na rozwój w wielofunkcyjnych teamach, które zapewniają wysoką jakość pracy.

Identyfikacja zdolności adaptacyjnych może być trudniejsza niż w przypadku innych umiejętności, ale nie jest niemożliwa. W ClickUp możesz sprawdzić:

Czas zakończonych konkretnych zadań, aby dowiedzieć się, jak szybko pracownik zaczyna działać w każdym sprincie (lub ile czasu potrzebuje, aby przyzwyczaić się do nowych projektów)

Komentarze, czaty i rozmowy, które prowadzą, aby szybciej zapoznać się ze zmieniającymi się priorytetami

Punkty odniesienia dla postępów w osiąganiu określonych celów

Umiejętności przywódcze

Dzisiejsze organizacje stają się coraz bardziej płaskie. Firmy poszukują samodzielnie zarządzanych pracowników, którzy potrafią kierować sobą i zespołami projektowymi, z którymi pracują. W tym kontekście umiejętności przywódcze mogą być wyjątkowym atutem. Zazwyczaj umiejętności przywódcze obejmują:

Dostarczanie kierunku i wskazówek członkom teamu

Oddelegowane zadania i zarządzanie projektami

Umożliwianie rozwiązywania konfliktów między wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami

Udzielanie informacji zwrotnych i korygowanie postępów w realizacji celów

Zwoływanie teamów w celu dotrzymania napiętych terminów lub wykonania złożonej pracy

Wyczyszczone i skuteczne komunikowanie się

Posiadanie świadomości emocjonalnej i refleksja nad własnymi działaniami

Raportowanie sprintów oprogramowania na ClickUp Dashboards

Niektóre z tych umiejętności mają bezpośredni wpływ na wyniki projektu, które będą widoczne na Pulpity ClickUp . Na przykład, jasna komunikacja może obejmować tworzenie przejrzystych opisów i kryteriów akceptacji dla każdego zadania, co skutkuje mniejszą liczbą błędów lub przeróbek. Można to zmierzyć za pomocą czasu potrzebnego na zakończenie zadania lub czasu w statusach takich jak "przeróbka"

Jednak inne, takie jak rozwiązywanie konfliktów, są bardziej jakościowe. Aby je zidentyfikować, konieczna może być informacja zwrotna 360 stopni. Jakościowe informacje zwrotne można skonsolidować i przeanalizować na Tablicy ClickUp, aby podjąć odpowiednie działania.

Tablica Szablon analizy ClickUp Soar został zaprojektowany właśnie w tym celu. Podczas okresowej oceny wyników zbierz informacje zwrotne od swoich przełożonych i członków zespołu i podziel je na mocne strony i możliwości. Na podstawie analizy określ swoje aspiracje i śledź wyniki w czasie.

**Nie wszyscy liderzy są tacy sami. Zastanów się więc, jakim typem lidera jesteś. The Styl przywództwa Myers-Briggs oferuje świetny punkt wyjścia.

Umiejętności komunikacyjne

**W dobrej komunikacji nie chodzi o to, co mówisz, ale o to, co rozumie odbiorca

Umiejętność bycia zrozumianym jest niezwykłą siłą. Na przykład, kierownik projektu z doskonałymi umiejętnościami komunikacyjnymi ma większe szanse na zadowolenie sponsora/klienta projektu.

Co ważniejsze, obecnie umiejętności komunikacyjne obejmują również wiadomości tekstowe w sposób asynchroniczny. Tak więc dobrzy komunikatorzy myślą o konsekwencjach drugiego rzędu, piszą szczegółowe odpowiedzi i unikają nieporozumień.

Oceń umiejętności komunikacyjne członków swojego teamu, korzystając z narzędzia Widok czatu ClickUp .

Jak często pracownik musi się powtarzać?

Jak często korzysta z różnych narzędzi, takich jak tablice, mapy myśli, dokumenty, nagrywanie ekranu itp. w celu uzyskania większej jasności?

Jak często odbiorcy wiadomości proszą o telefon/osobiste spotkanie w celu wyjaśnienia?

Jak empatyczni są w stosunku do współpracowników, którzy mają trudności ze zrozumieniem?

ClickUp Clips dla płynniejszej komunikacji asynchronicznej

Pięć wzmiankowanych wyżej mocnych stron - wiedza techniczna, umiejętność rozwiązywania problemów, zdolność adaptacji, umiejętności przywódcze i umiejętności komunikacyjne - stanowią formularz. Zależnie jednak od stanowiska, które ma być wykonywane, istnieje więcej mocnych stron.

Oto kilka przykładów mocnych stron pracowników w zależności od roli/funkcji:

Zasoby ludzkie: Empatia, świadomość emocjonalna, wiarygodność, uważność

Sprzedaż: Terminowość, umiejętności organizacyjne, budowanie relacji, motywacja do osiągania limitów, pozytywne nastawienie do odmowy

Księgowość i finanse: Dbałość o szczegóły, dokładność, aktualna wiedza z zakresu zgodności, zarządzania ryzykiem

Marketing: Opowiadanie historii, kreatywność, otrzymywanie informacji zwrotnych, eksperymentowanie, podejmowanie decyzji w oparciu o dane

Znajomość swoich mocnych stron jest równie ważna, jak identyfikacja słabości. Przeanalizujmy tę kwestię, zanim przejdziemy do zrobienia tego, co można zrobić, aby poprawić swoje mocne i słabe strony.

Identyfikacja słabych stron pracowników

Na początek, brak powyższych mocnych stron pracownika sam w sobie będzie liczony jako słabość. Nie zamierzamy więc odwracać powyższej sekcji!

Oto kilka konkretnych słabości pracowników, na które musisz uważać.

Słabe zarządzanie czasem

Słabe zarządzanie czasem odnosi się do niezdolności do oszacowania i zarządzania czasem w celu wykonania przydzielonej pracy. Pracownicy ze słabymi umiejętnościami zarządzania czasem mają trudności z dotrzymywaniem terminów lub skutecznym ustalaniem priorytetów zadań.

Na przykład, mogą poświęcać zbyt wiele czasu na zadania o niskim priorytecie, pozostawiając krytyczne projekty nieukończone. Może to zmniejszyć ogólną wydajność Teams i powodować opóźnienia w realizacji projektów.

Raportowanie czasu w celu zidentyfikowania indywidualnych słabości w zarządzaniu czasem

Aby zidentyfikować słabe zarządzanie czasem wśród członków zespołu, funkcje śledzenia czasu w ClickUp są Twoją supermocą. Przejrzyj karty czasu pracy, raportowanie czasu i szacowany czas, aby zrozumieć, jak każdy członek zespołu zarządza swoim czasem.

Trudności z wielozadaniowością

Pogódźmy się z tym: Wielozadaniowość, gdy jest źle zrobiona, ma negatywny wpływ na wydajność. Dzieje się tak jednak wtedy, gdy próbujesz do zrobienia wielu rzeczy w tym samym czasie.

Na przykład, jednoczesne pisanie wpisu na blogu, odpowiadanie na wiadomości na Slacku i słuchanie szkolenia online może być trochę za dużo.

Jednak od każdego pracownika w nowoczesnej pracy opartej na wiedzy oczekuje się żonglowania wieloma rolami. Przykładowo, deweloper może pracować nad wieloma projektami. Autor może mieć wiele artykułów na różnych scenach cyklu pracy. Niezdolność do zarządzania nimi może być słabością, zwłaszcza w małych teamach.

Aby zidentyfikować słabe punkty w wielozadaniowości, użyj narzędzia oprogramowanie do oceny wydajności do znalezienia:

Zadania, które nie dotrzymują terminów

Zadania, które zbyt długo pozostają w tym samym statusie, zwłaszcza na scenie przeróbek/poprawek błędów

Cele, które są prawie zrobione

Reaktywność emocjonalna

Jak sama nazwa wskazuje, reaktywność emocjonalna odnosi się do sposobu, w jaki ktoś reaguje - lub nadmiernie reaguje - na sytuację. Reaktywny emocjonalnie pracownik może mieć trudności z kontrolowaniem swoich uczuć w stresujących lub trudnych sytuacjach, co prowadzi do impulsywnych reakcji lub słabych powiązań interpersonalnych.

Przykładowo, może on reagować złością na informacje zwrotne lub zamykać się w sobie podczas wydarzeń pod dużą presją, tworząc napięcie w miejscu pracy i zakłócając cykl pracy.

Żadne narzędzie nie może (jeszcze) dokładnie zmierzyć reakcji emocjonalnych, więc aby zidentyfikować tę słabość, musisz wykazać się własną empatią, umiejętnościami obserwacyjnymi i świadomością emocjonalną.

Brak dbałości o szczegóły

Pracownicy, którym brakuje dbałości o szczegóły, mają tendencję do popełniania częstych błędów lub pomijania ważnych aspektów swojej pracy. Staje się to słabością, ponieważ z czasem może się potęgować.

Na przykład, błąd o wartości 0,1 $ przy wprowadzaniu danych z ponad 100 000 transakcji to strata w wysokości 10 000 $. Podobnie, źle umieszczony średnik w kodzie aplikacji może spowodować błąd, którego znalezienie i naprawienie zajęłoby godziny. Źle ustawione logo w poście w mediach społecznościowych może kosztować reputację marki.

Brak introspekcji

Wielu z nas zmaga się z tym problemem. Z braku introspekcji wynika albo nieznajomość własnych słabości, albo brak odporności na nie. Oba te zjawiska ostatecznie prowadzą do wypalenia zawodowego, które objawia się zmniejszoną wydajnością, zmęczeniem psychicznym, stresem i brakiem zaangażowania.

Szablon osobistej analizy SWOT ClickUp

Jednym z najlepszych sposobów na zidentyfikowanie tej słabości jest okresowe przeprowadzanie dokładnej oceny. Szablon osobistej analizy SWOT ClickUp oferuje solidne ramy. Pomaga zidentyfikować mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, umożliwiając ocenę problemów w kontekście.

Bonus: Więcej szablony analizy luk i Szablony analizy SWOT do samooceny

Teraz, gdy zidentyfikowałeś już kilka mocnych i słabych stron pracowników, zobaczmy, jak możesz zamienić te drugie w pierwsze.

Zwiększanie mocnych stron pracowników

Najlepszym sposobem na wzmocnienie mocnych stron pracowników jest pomoc w ich wykorzystaniu. Oto kilka strategii, które w tym pomogą.

1. Ćwicz i doskonal

Jeśli członkowie Twojego Teams są w czymś dobrzy, zachęcaj ich do tego. Czy ktoś jest świetnym programistą Pythona? Daj mu projekty, aby mógł ćwiczyć kodowanie każdego dnia.

Zapewniaj dostawcom możliwości pracy nad zadaniami, w których się wyróżniają, pozwalając im budować wiarę w swoje umiejętności. Następnie daj im możliwość rozwijania nowych umiejętności w powiązanych bibliotekach i przyległych narzędziach.

2. Ustawienie ambitnych celów

Uwzględnij wzmacnianie mocnych stron pracowników jako część celów kariery. Na przykład, jeśli ktoś jest dobry w rozwiązywaniu problemów w ramach projektu, zaoferuj mu lepszą pozycję. Jeśli jeden z członków zespołu jest mocny w projektowaniu wizualnym, wyznacz mu cele, aby w nadchodzącym roku nauczył się projektowania user experience.

Wykorzystanie Cele ClickUp ustawienie konkretnych, mierzalnych, osiągalnych, istotnych i określonych w czasie (SMART) celów dla każdego członka zespołu, które konsekwentnie zwiększają jego obecne umiejętności.

ustaw i śledź wszystkie swoje cele w jednym miejscu dzięki ClickUp_

3. Oferuj więcej możliwości

Upoważnij pracowników do podejmowania decyzji w ramach ich mocnych stron. Wykorzystaj ich wiedzę, angażując ich w strategiczne dyskusje i powierzając im odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Zwiększaj morale pracowników i kreatywność, dając im swobodę odkrywania nowych pomysłów, podejmowania ryzyka i eksperymentowania z innowacyjnymi podejściami.

Leczenie słabych stron pracowników

Przejdźmy teraz do tego, jak pomóc pracownikom przezwyciężyć ich słabości. Niektóre skuteczne strategie obejmują:

1. Szkolenie i rozwój

Zaoferuj konkretne programy szkoleniowe dla każdej ze słabych stron pracowników (po omówieniu tego z nimi).

Jeśli są to kwestie techniczne, wyślij ich na bootcamp lub zapisz na kurs online

Jeśli chodzi o umiejętności miękkie, znajdź dla nich trenera

Jeśli jest to związane z zarządzaniem czasem, pomóż im za pomocą narzędzi, takich jak timer Pomodoro, aplikacja do blokowania kalendarza lub matryce do ustalania priorytetów

2. Usprawnianie procesów

Ustaw procesy i cykle pracy, które pomogą członkom zespołu przezwyciężyć ich słabości. Na przykład:

Jeśli problemem jest brak dbałości o szczegóły, stwórz listy kontrolne w celu zoperacjonalizowania jakości

Jeśli problemem jest brak introspekcji, zachęcaj do osobistych przeglądów przed każdym spotkaniem 1 na 1

3. Zmiany kulturowe

Pracownicy zmagający się ze stresem często doświadczają spadku wydajności i satysfakcji z pracy. Może to następnie objawiać się słabościami, takimi jak niecierpliwość lub brak pewności siebie.

Promocja zdrowej równowagi między pracą a życiem prywatnym

Stwórz atmosferę, w której pracownicy mogą wykorzystać swoje mocne strony, jednocześnie minimalizując swoje słabości

Oferuj warsztaty radzenia sobie ze stresem, wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego itp.

Uwzględnienie urlopu naukowego, urlopu nadrzędnego itp. jako części polityki firmy

Stwórz otwarte środowisko dla pracowników, aby mogli omawiać swoje zmagania

Oprócz tego wszystkiego, jest jedna rzecz, którą możesz zrobić jako menedżer lub lider biznesu, aby pomóc swoim pracownikom wykorzystać ich mocne strony i zminimalizować słabości: Udzielaj informacji zwrotnych!

Rola informacji zwrotnej i oceny wyników

Dobra informacja zwrotna jest konstruktywna, udzielana w odpowiednim czasie i stanowi konkretny wkład w działania, zadania lub zachowanie pracownika. Aby pomóc pracownikom wzmocnić ich mocne strony i przezwyciężyć słabości, należy regularnie oferować im informacje zwrotne.

Oto kilka wskazówek do zrobienia tego dobrze.

Bądź obiektywny: Świętuj powodzenia i prowadź ich przez przezwyciężanie porażek. Informacje zwrotne powinny być konkretne i możliwe do zastosowania. Na przykład, możesz powiedzieć: "Twoja praca nad raportem rocznym nie spełniła oczekiwań, ponieważ zawierała błędy typograficzne i błędne stwierdzenia"

Nie bądź ogólnikowy: Upewnij się, że nie mówisz "zbyt wiele błędów", chyba że możesz to uzasadnić liczbami. Wskaż problemy na przykładach.

Wspieraj pracowników: Naucz ich jak prosić o informacje zwrotne aby nie reagowali emocjonalnie na Twoją opinię. Oferta przykłady opinii pracowników aby pokazać, jak to wygląda.

Zachęcaj do autonomii: Pozwól członkom Teams przetwarzać, akceptować i działać w oparciu o informacje zwrotne na swój własny sposób. Zachęcaj ich do niezgadzania się i dyskutowania z tobą, gdy uznają to za stosowne.

Utrzymuj strukturę: Używaj narzędzia informacji zwrotnej dla pracowników aby ocena wyników była bezproblemowa. Szablon oceny wyników ClickUp pomaga śledzić postępy pracowników, oceniać ich osiągnięcia, przekazywać informacje zwrotne i osiągać cele.

Szablon oceny wyników ClickUp

Bonus: Sprawdź niektóre z pozostałych szablonów szablony oceny wydajności Zacznij od początku: Nie czekaj, aż ktoś zostanie pracownikiem, aby zidentyfikować mocne i słabe strony oraz cechy osobowości. Korzystaj z ocen i ewaluacji w ramach rozmowy kwalifikacyjnej i procesu rekrutacji. Uwzględnij to w KPI HR i uczynić z nich spójną praktykę.

Następnie wykorzystaj te informacje do zaprojektowania procesu wdrażania. Uwzględnij w nim konkretne szkolenia, bootcampy lub warsztaty, aby nowy pracownik był ustawiony na powodzenie.

Skorzystaj z list kontrolnych lub szablonów onboardingu ClickUp, aby przeanalizować doświadczenia każdego nowego pracownika i upewnić się, że są one dostosowane do jego mocnych i słabych stron.

Holistyczne zarządzanie ludźmi z ClickUp

Każdy ma mocne i słabe strony. W rzeczywistości mocna strona może również stać się słabością. Na przykład, ktoś, kto przywiązuje dużą wagę do szczegółów, może nie być świetny w patrzeniu na szerszą perspektywę. Komuś z niezwykłymi umiejętnościami technicznymi może brakować umiejętności interpersonalnych.

Jako lider HR lub menedżer zespołu, Twoim zadaniem jest pomóc ludziom stać się najlepszą wersją samych siebie. Oznacza to wykorzystanie ich mocnych stron przy jednoczesnym minimalizowaniu ich słabości.

Do zrobienia tego należy najpierw zidentyfikować mocne i słabe strony. Narzędzie do zarządzania projektami, takie jak ClickUp, przechwytuje te bezcenne dane podczas pracy.

Możesz znaleźć wgląd w proces zatrudniania, oś czasu zadań, wąskie gardła projektów, błędną komunikację, obciążenie pracowników pracą i wiele więcej, po prostu ustawiając pulpity w narzędziu, którego już używasz.

W jednym miejscu można znaleźć jakościowe i ilościowe dane wejściowe dla decyzji związanych z ludźmi. Co więcej? Ponieważ dane pochodzą z ClickUp, możesz mieć pewność, że spostrzeżenia są obiektywne i nie opierają się na osobistych opiniach menedżerów i liderów.

Wzmocnij pozycję swoich pracowników. Wypróbuj ClickUp już dziś za darmo!