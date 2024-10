50+ Free Notion Templates for Notes, Tasks, & More

Żonglowanie wieloma narzędziami - jednym do robienia notatek, innym do burzy mózgów, osobnym do śledzenia zadań i jeszcze innym do udostępniania dokumentów - jest przytłaczające. Rozproszone podejście prowadzi do utraty informacji, błędnej komunikacji i marnowania czasu.

W tym miejscu wkraczają szablony Notion: pomagają one połączyć cykl pracy na jednej platformie. 🤝

Aby pomóc Ci znaleźć odpowiedni dla Twoich potrzeb, poniżej połączyliśmy ponad 50 darmowych szablonów Notion. Dodatkowo, dodatkowa lista 10 najlepszych alternatywnych szablonów z solidnymi możliwościami zarządzania zadaniami i niestandardowymi funkcjami.

Ale najpierw zbadajmy, co szablony Notion wnoszą do tabeli.

Czym są szablony Notion?

Szablony Notion to wstępnie zaprojektowane narzędzia, które ułatwiają robienie notatek, śledzenie celów, zarządzanie powtarzającymi się zadaniami, a nawet organizowanie projektów - indywidualnie lub wszystkich razem - na jednej platformie.

Zbudowane przez społeczność Notion, obejmują wiele aspektów i przypadków użycia (organizacja osobista i wydajność, zarządzanie projektami, śledzenie nawyków, planowanie lekcji itp.) Dla nowych użytkowników Notion służą one jako punkt wyjścia, z którego mogą tworzyć własne systemy i szablony.

Na przykład Szablon kalendarza zawartości według Notion jest idealny do zarządzania wieloma kampaniami content marketingowymi i kreatywnymi projektami. Zapewnia uporządkowany sposób planowania i harmonogramowania postów, z sekcjami na oś czasu, pomysły na zawartość i daty publikacji, wszystkie starannie wyświetlane w widoku kalendarza - w obszarze roboczym Notion.

przez Notion Zadania można również sortować według statusu i priorytetu, ustawiając zależności i działania następcze w razie potrzeby. Chociaż jest to szablon Free, Notion oferuje również płatne szablony z zaawansowanymi funkcjami dla bardziej złożonych potrzeb.

Aby jak najlepiej wykorzystać każdy szablon Notion, musisz zrozumieć, co sprawia, że są one skuteczne dla twoich potrzeb.

Co sprawia, że szablon Notion jest dobry?

Niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem projektu, studentem czy freelancerem, solidny szablon Notion powinien oferować więcej niż tylko tylko typowe metody sporządzania notatek . Oto główne funkcje, na które warto zwrócić uwagę:

Dostosowane : Wybierz szablon, który pasuje do Twoich potrzeb, np. FreeSzablony kalendarzy Notion do śledzenia celów i terminów

: Wybierz szablon, który pasuje do Twoich potrzeb, np. FreeSzablony kalendarzy Notion do śledzenia celów i terminów Dobra struktura: Wybierz szablon z logicznym przepływem informacji, dobrze zdefiniowanymi sekcjami (takimi jak kategorie, podkategorie i nagłówki) oraz intuicyjną nawigacją

Wybierz szablon z logicznym przepływem informacji, dobrze zdefiniowanymi sekcjami (takimi jak kategorie, podkategorie i nagłówki) oraz intuicyjną nawigacją Niestandardowe: Znajdź szablony, które umożliwiają łatwą edycję sekcji, kolorów i układów bez zakłócania ogólnego projektu i mogą być powielane dla różnych projektów

Znajdź szablony, które umożliwiają łatwą edycję sekcji, kolorów i układów bez zakłócania ogólnego projektu i mogą być powielane dla różnych projektów Wydajność: Szukaj szablonów z wbudowanymi bazami danych, kalendarzami i listami zadań, aby zminimalizować zadania administracyjne

Szukaj szablonów z wbudowanymi bazami danych, kalendarzami i listami zadań, aby zminimalizować zadania administracyjne Współpraca: Upewnij się, że szablon wspiera funkcje takie jak edycja w czasie rzeczywistym i wątki komentarzy, aby pomóc zespołom współpracować w czasie rzeczywistym

Upewnij się, że szablon wspiera funkcje takie jak edycja w czasie rzeczywistym i wątki komentarzy, aby pomóc zespołom współpracować w czasie rzeczywistym Integracja : Sprawdź zgodność szablonu z istniejącym ustawieniem Notion, w tym funkcje takie jak automatyczna synchronizacja z kalendarzem Notion

: Sprawdź zgodność szablonu z istniejącym ustawieniem Notion, w tym funkcje takie jak automatyczna synchronizacja z kalendarzem Notion Responsywny design: Sprawdź, czy szablon działa dobrze na różnych urządzeniach (np. komputer, telefon komórkowy, tablet) i na różnych rozmiarach ekranu

Czytaj więcej: Jak używać Notion do zarządzania projektami (baza danych, wykres Gantta, oś czasu, CRM)?

50+ Free Notion szablonów dla różnych przypadków użycia

Notion oferuje stale rosnącą kolekcję darmowych szablonów od swojego zespołu i zewnętrznych twórców, dzięki czemu łatwo jest znaleźć narzędzia do różnych potrzeb. Poniżej zebraliśmy niektóre z najbardziej lubianych przypadków użycia:

Szablony dokumentów od Notion Szablony dokumentów według Notion obejmują wszechstronny zestaw konfigurowalnych układów, które upraszczają proces tworzenia dokumentacji dla samodzielnych specjalistów i zespołów projektowych. Dokument można niestandardowo dostosować, dodając elementy wizualne, tekst, połączone strony i wykresy. 📊

Od notatek ze spotkań i briefów kreatywnych po dokumenty techniczne dokumentacja produktu i analizy SWOT, Notion oferuje kilka szablonów dokumentów w celu usprawnienia cyklu pracy nad dokumentacją. Przyjrzyjmy się kilku przykładom.

1. Szablon SOP Notion

przez Notion Pojęcie Szablon SOP Notion tworzy krok po kroku protokoły i standardy operacyjne krytyczne dla zadań i działań firmy w różnych projektach, od zarządzania projektami po finanse. Wytyczne te zawierają jasne, konkretne wskazówki zapewniające utrzymanie jakości i zgodności wszystkich działów.

2. Szablon Notion Marketing Docs

przez Notion Teams marketingowe mogą używać Szablon dokumentów marketingowych aby skonsolidować kluczowe zasoby, takie jak briefy kampanii i wytyczne dotyczące marki w jednej lokalizacji

3. Szablon analizy konkurencji Notion

przez NotionSzablon analizy konkurencji Notion jest szczególnie pomocny w ocenie przewagi konkurencyjnej biznesu, porównywaniu najlepszych praktyk i identyfikowaniu obszarów wymagających poprawy.

4. Notion Strategia Wpływu Szablon Dokumentu

przez Notion Planujesz współpracę z influencerem w celu zwiększenia zasięgu? Szablon dokumentu strategii dla influencerów by Notion może pomóc w opracowaniu kompleksowego planu, od zrozumienia odsetków docelowych odbiorców i znalezienia influencera do określenia celów i pomiaru kluczowych wskaźników.

5. Szablon mapy podróży użytkownika Notion

przez Notion Istotną częścią tworzenia strategii zorientowanych na użytkownika jest zrozumienie jego doświadczeń. Pojęcie Szablon mapy podróży użytkownika by Notion pozwala identyfikować punkty bólu klientów w różnych punktach styku i uzyskać cenne informacje.

6. Szablon procesu wdrażania klienta Notion

przez Notion Aby pomóc nowym użytkownikom w szybkim rozpoczęciu korzystania z produktów i usług, można użyć funkcji Niestandardowy szablon przepływu procesu wdrażania klienta aby zebrać demoty, przewodniki, często zadawane pytania i wiele więcej w jednym miejscu. Dzięki informacjom o punktach bólu i osobach możesz zapewnić spersonalizowane szkolenia i wsparcie oraz zwiększyć zaangażowanie.

7. Szablon Notion Retrospective

przez Notion Po zakończeniu projektu, Szablon retrospektywny Notion może pomóc w zebraniu kluczowych spostrzeżeń i stworzeniu planu działania na przyszłość.

8. Szablon Notion Performance Review

przez Notion Pojęcie Szablon oceny wydajności umożliwia menedżerom ocenę indywidualnego wkładu i postępów w zespole oraz udostępnianie szczegółowych informacji zwrotnych.

9. Szablon RFP dla agencji Notion

za pośrednictwem Notion Notion's Szablon RFP dla agencji jasno definiuje zakres projektu i cele dokumentacji przetargowej, usprawniając komunikację między wewnętrznymi i zewnętrznymi interesariuszami.

10. Szablon podsumowania spotkania Notion AI

przez Notion Notion's Szablon podsumowania spotkania AI to narzędzie oparte na AI, które podsumowuje notatki ze spotkań, agendy, elementy działań itp. i przechowuje wszystkie istotne informacje w scentralizowanej lokalizacji w celu łatwego dostępu.

Szablony projektów by Notion

Szukasz uporządkowanego sposobu zarządzania kampaniami, lejkami lub potokami? Szablony projektów według Notion oferują różne układy dla zespołów i osób indywidualnych do organizowania i realizacji projektów. Skorzystaj z funkcji przydzielania zadań, aby oddelegować pracę i zbudować pulpit nawigacyjny aby utrzymać zgodność interesariuszy.

1. Szablon karty projektu Notion

przez Notion W przypadku spotkania inaugurującego projekt Szablon karty projektu dostarcza ram do definiowania zakresu i celów, ustalania oś czasu i przydzielania zasobów

2. Szablon mapy drogowej Notion Design

przez Notion Dbanie o to, aby cross-funkcjonalne Teams były zgodne z Szablon mapy drogowej projektu . Dzięki niestandardowym filtrom i widokom można uzyskać widok z lotu ptaka na wiele projektów lub szczegółowe informacje na temat każdego zadania.

3. Szablon mapy drogowej dla wielu produktów Notion Rippling

przez NotionSzablon mapy drogowej dla wielu produktów firmy Rippling pomaga w łatwym śledzeniu wielu projektów dzięki funkcjom takim jak sekwencjonowanie zadań i mapowanie zależności na wykresie Gantta.

4. Szablon do śledzenia celów i kluczowych wyników Notion

przez Notion Pojęcie Szablon śledzenia celów i kluczowych wyników umożliwia tworzenie i aktualizowanie każdego OKR z ważnymi informacjami, takimi jak status, właściciel, priorytet i oś czasu. Pomaga to w jasnym zdefiniowaniu obowiązków i sprawia, że Teams są wyrównane i skoncentrowane na nadrzędnych celach.

5. Szablon Notion Feedback Tracker

przez Notion W przypadku połączonych baz danych Szablon narzędzia do śledzenia opinii by Notion wypełnia luki między niestandardowymi klientami a zespołami ds. rozwoju produktów. Pomaga inżynierom rozwiązań uzyskać szczegółowy wgląd w wydajność produktu i poprawić użyteczność

6. Szablon Notion Marketing Vendor Hub

przez Notion W przypadku pracy z wieloma dostawcami należy użyć rozszerzenia Szablon Marketing Vendor Hub do konsolidacji dokumentacji i komunikacji w jednym miejscu

7. Notion Szablon zgłaszania błędu

przez Notion Zoptymalizuj kompleksowe procesy śledzenia błędów, od raportowania po rozwiązywanie, dzięki Szablon zgłaszania błędów Notion . Szablon jest również dostawcą bazy danych do prowadzenia dzienników i monitorowania poprawek.

8. Szablon CRM Notion Partnerships

przez Notion Usprawnij cykl pracy związany z zarządzaniem relacjami z partnerami dzięki aplikacji Szablon CRM dla programów partnerskich firmy Notion . **Kategoryzuj partnerów na podstawie branży, regionu itp. i zarządzaj wszystkim z dedykowanego portalu.

9. Szablon Notion do planowania mediów społecznościowych

przez Notion Chcesz wzmocnić swoją obecność w mediach społecznościowych? Użyj Szablon do planowania mediów społecznościowych Notion aby publikować na czas spójną zawartość na różnych platformach. Wizualizacja różnych scen, od pomysłu do publikacji, na Tablicy w stylu Kanban dla efektywnego planu.

10. Szablon Notion Applicant Tracker

przez Notion Zatrudnienie na wiele ról? Użyj Szablon Notion's Applicant Tracker do monitorowania postępów kandydatów w trakcie różnych scen rekrutacji. Przełączaj się między różnymi widokami, aby analizować cały proces rekrutacji na pierwszy rzut oka lub uzyskać szczegółowe informacje o poszczególnych kandydatach.

Czytaj więcej: Jak utworzyć formularz w Notion

Szablony Wiki według Notion Szablony Wiki by Notion zawiera jedne z najlepszych szablonów Notion, które pomogą ci zachować porządek. Oferują one intuicyjny sposób centralizacji wiedzy, zamieniając gąszcz dokumentów w uporządkowany hub informacji.

Te darmowe szablony Notion są idealne do tworzenia baz wiedzy i wytycznych dotyczących pracy. Można łatwo aktualizować zawartość, niestandardowy układ i połączyć powiązane strony. Ponadto, dzięki edycji w czasie rzeczywistym, członkowie zespołu mogą również wnieść swój wkład i zapewnić, że informacje pozostaną aktualne i dostępne dla wszystkich.

1. Notion Podstawowy szablon podręcznika pracownika

przez Notion Pojęcie Szablon podstawowego podręcznika dla pracowników obejmuje zachowanie w miejscu pracy, przywileje, dress code i przepisy bezpieczeństwa, zapewniając, że wszyscy pracownicy rozumieją i przestrzegają zasad firmy polityki i procedury .

2. Szablon Notion Sales Wiki

przez Notion Stwórz scentralizowane repozytorium zasobów sprzedażowych, takich jak karty bitewne, skrypty i szablony e-mail, z Szablon wiki sprzedaży Notion aby zapewnić łatwy dostęp do ważnych informacji.

3. Szablon wiki Notion Engineering

przez Notion Stwórz jedno źródło prawdy dla swoich teamów inżynieryjnych dzięki aplikacji Szablon wiki dla inżynierów według Notion . Poprzez dokumentowanie procesów i najlepszych praktyk, szablon pomaga również wdrożyć nowych pracowników i łatwo i szybko przyspieszyć ich pracę.

4. Szablon katalogu teamów Notion

przez NotionSzablon katalogu Teams dla Notion pomaga przechowywać i organizować wszystkie informacje związane z pracownikami w łatwo dostępnym repozytorium. Oprócz uproszczenia zarządzania pracownikami, ułatwia członkom zespołu łączenie się ze sobą, wspierając kulturę współpracy i wzajemnego wsparcia.

5. Szablon wizji i strategii Notion

przez Notion Dobrze zdefiniowana wizja jest niezbędna, aby planowanie strategii i podejmowanie decyzji było zgodne z celami organizacji. Wizja Szablon wizji i strategii według Notion to narzędzie, które zapewnia pracownikom jasność wartości i aspiracji firmy, znaczniki postępu i wskaźniki powodzenia.

6. Szablon kalendarza wydarzeń Notion

przez Notion Od dni rodzinnych i pokazów talentów po ceremonie wręczenia nagród i imprezy offshore - istnieje kilka wydarzeń, przy których możesz pracować. Użyj Szablon kalendarza wydarzeń by Notion aby pomóc ci informować ekipę wydarzenia o szczegółach wydarzenia i dodawać dodatkowe szczegóły, takie jak sponsorzy, lokalizacja, połączone linki, zdjęcia, i inne, aby zachęcić do uczestnictwa.

7. Szablon przewodnika po rozmowie kwalifikacyjnej Notion

przez Notion Rozmowy kwalifikacyjne mogą być przerażające. Uspokój kandydatów, pomagając im zrozumieć proces, czego mogą się spodziewać, szczegóły opisu stanowiska, różne sceny rozmowy kwalifikacyjnej i zasoby firmy, które pomogą w przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Szablon przewodnika po rozmowie kwalifikacyjnej Notion .

8. Szablon listy mediów Notion

przez Notion Śledzenie tego, co mówi się o Twojej firmie w różnych kanałach dzięki Szablon listy mediów Notion . Użyj dwóch połączonych ze sobą baz danych, aby mapować zasięg mediów z raportowaniem i platformami

9. Szablon zestawu prasowego Notion

przez Notion Stwórz wstępnie spakowany zestaw brandingu i zasobów wizualnych, informacji o przywództwie, wiadomości o premierach produktów, fuzjach itp. oraz relacji medialnych z Szablon zestawu prasowego Notion . Jego łatwy w użyciu interfejs sprawia, że dodawanie i udostępnianie informacji opinii publicznej jest proste i szybkie.

10. Szablon Notion Internal FAQs

przez Notion Wspieranie przejrzystości i zaufania w organizacji poprzez wykorzystanie Szablon wewnętrznego FAQ firmy Notion umożliwiając pracownikom zadawanie pytań dotyczących zasad, korzyści i nie tylko w scentralizowanej, ogólnofirmowej bazie wiedzy.

Pro Tip: Użyj oprogramowanie wiki do centralizacji informacji na poziomie organizacji i projektów dla pracowników oraz do tworzenia szczegółowych instrukcji obsługi produktów dla użytkowników końcowych.

Szablony pracy według Notion Szablony pracy Notiona mają różne formy i kształty. Można ich używać do zarządzania osobistym blogiem, śledzenia finansów osobistych lub realizacji pomysłu na biznes od jego powstania do wdrożenia.

Poznajmy niektóre z najlepszych szablonów do pracy z adaptowalnymi układami, które można dostosować do różnych potrzeb.

1. Szablon do zarządzania projektami Notion Agile

przez Notion Chcesz uzyskać szczegółowy widok aktywności zachodzących w różnych fazach projektu rozwoju oprogramowania? Szablon zwinnego zarządzania projektami Notion umożliwia Tobie i Twojemu zespołowi wizualizację sprintów na tablicach Scrum i Kanban w celu lepszego zrozumienia oś czasu i zależności.

2. Szablon Notion Business Starter Kit

przez Notion Pojęcie Szablon Business Starter Kit to cyfrowe centrum dowodzenia do zarządzania operacjami Business we wszystkich działach. Dzięki dedykowanym sekcjom na dane klientów, kalendarze mediów społecznościowych, dokumenty wewnętrzne i śledzenie zadań, łączy i zwiększa wydajność wewnętrznych cykli pracy.

3. Szablon projektu i zadań Notion

przez Notion Dzięki widokom osi czasu, kalendarza i tablicy Kanban, aplikacja Szablon projektów i zadań według Notion daje ci szczegółowy podział oś czasu, odpowiedzialności i zależności dla wszystkich zadań projektu.

4. Notion Szablon wdrażania nowego pracownika

przez NotionSzablon wdrożeniowy dla nowych pracowników Notion pomaga usprawnić proces wdrażania nowych pracowników. Informacje o pracownikach są dodawane do kart z etykietami ułatwiającymi ich kategoryzację. Można również przełączać się między widokami, aby wyświetlić informacje dla określonego działu lub statusu wdrożenia.

5. Szablon Notion Sales Pipeline z automatyzacją

przez Notion Dzięki automatyzacji baz danych, aplikacja Sales Pipeline z szablonem automatyzacji by Notion umożliwia śledzenie potencjalnych leadów w czasie rzeczywistym, gdy przechodzą przez różne scena konwersji. Możesz także zautomatyzować działania, takie jak przenoszenie zadań przez sceny, korzystając z niestandardowych automatyzacji w tym szablonie.

6. Szablon Notion Design Portfolio

przez Notion Pojęcie Szablon portfolio projektowego pomaga zebrać najlepsze prace w cyfrowe portfolio, które można udostępniać potencjalnym klientom za pomocą jednego kliknięcia. Możesz także dodać szczegółowe notatki do każdego projektu, aby zapewnić więcej kontekstu dla jego celu i procesu rozwoju.

7. Szablon Notion Sales CRM

przez Notion Jeśli szukasz prostego, nieskomplikowanego szablonu do śledzenia leadów i zarządzania danymi niestandardowymi, Szablon CRM sprzedaży Notion jest dla Ciebie. Dzięki łatwemu w użyciu interfejsowi pozwala dodawać szczegółowe notatki dotyczące interakcji w różnych punktach kontaktu i dodawać niestandardowe etykiety w celu klasyfikowania i ustalania priorytetów potencjalnych klientów.

8. Szablon Notion Design Moodboard

przez Notion Szukasz kreatywnej inspiracji? Stwórz kolaż kolorów i tekstur w aplikacji Szablon Notion's Simple Design Moodboard do odkrywania nowych pomysłów i ustawienia tonu dla następnego projektu.

9. Szablon kalendarza redakcyjnego Notion

przez Notion Zbuduj niestandardową platformę zarządzania zawartością i wizualizuj cykle pracy dzięki Szablon kalendarza redakcyjnego Notion . Z jednej lokalizacji można tworzyć i przydzielać zadania, planować daty publikacji, kategoryzować zawartość według typu, śledzić postępy i koordynować działania ze współpracownikami.

10. Szablon strony głównej kursu online Notion

przez NotionSzablon strony głównej kursu online Notion pomaga zaprojektować profesjonalną stronę główną dla kursów online i materiałów szkoleniowych dla pracowników. Za jego pomocą można wyświetlić kluczowe informacje, takie jak harmonogram, czas trwania, poziom trudności, cele nauczania i inne.

Niezależnie od tego, czy żonglujesz wieloma terminami, czy koordynujesz wysiłki zespołu, szablony te zapewniają uporządkowany system, który pomaga utrzymać wszystkich (i wszystko) na właściwym torze. Można również utworzyć Wykresy Gantta w Notion do bardziej efektywnego gromadzenia i wizualizacji danych.

Osobiste szablony Notion

Teraz, gdy praca jest uporządkowana, omówmy kilka Szablony osobiste (życiowe) według Notion szablony, które pomagają utrzymać porządek w codziennym życiu. Obejmują one wszystko, od zarządzania budżetem i planowania posiłków po podręczne listy do zrobienia i narzędzia do śledzenia nawyków.

1. Szablon listy lektur Notion

przez Notion Chcesz zapisywać przeczytane i do przeczytania książki, artykuły, posty na blogu, newslettery itp. w jednym miejscu? Pobierz Szablon listy lektur aby utworzyć listę rzeczy do przeczytania.

2. Szablon podania o pracę Notion

przez Notion Użyj Szablon do śledzenia podań o pracę aby śledzić swoje podania o pracę i zaplanować terminowe działania następcze z menedżerami ds. rekrutacji

3. Szablon Notion Travel Planner

przez Notion Niezależnie od tego, czy chodzi o bilety lotnicze, rezerwacje hotelowe, czy plan podróży, w aplikacji Szablon do planowania podróży pomaga zachować całą dokumentację podróży w jednym miejscu.

4. Szablon Notion do śledzenia finansów osobistych

przez Notion Z automatyzacją baz danych u podstaw, Szablon Notion do śledzenia finansów osobistych ułatwia finansową podróż poprzez automatyczną aktualizację pulpitu w miarę dodawania nowych dochodów lub wydatków.

5. Szablon Notion Journal

przez Notion Potrzebujesz dziennika osobistego? Użyj Szablon dziennika Notiona do dokumentowania wydarzeń za pomocą datowanych wpisów uporządkowanych według etykiet. Pomaga promować rozwój osobisty i zawodowy poprzez upraszczanie nawyków i śledzenie celów.

6. Szablon Notion do planowania posiłków i listy artykułów spożywczych

przez Notion Szukasz narzędzia, które ułatwi ci planowanie posiłków? Oto Szablon do planowania posiłków i listy artykułów spożywczych w Notion, aby pomóc ci zorganizować cotygodniowe posiłki, dodać ulubione przepisy, i przygotować listę zakupów.

7. Notion Prosta Tygodniowa Lista do zrobienia Szablon

Uzyskaj widoczność swoich najważniejszych zadań na tydzień dzięki szablonowi Szablon prostej tygodniowej listy do zrobienia . Dzięki jasnej agendzie możesz skutecznie ustalać priorytety swojej pracy.

8. Szablon Notion My Calendar

przez Notion Utwórz spersonalizowany kalendarz za pomocą Szablon Notion's My Calendar i już nigdy nie zapomnij o ważnym spotkaniu lub urodzinach bliskiej osoby! 🎂

9. Szablon menedżera zakładek Notion

przez Notion Trzymaj swoje internetowe znaleziska w zasięgu ręki, zachowując ważne strony jako zakładki, wysyłając je do skrzynki odbiorczej i kategoryzując je według ich typu za pomocą Szablon menedżera zakładek .

10. Notion Profesjonalny szablon CV

przez Notion Wyróżnij się na rynku pracy, tworząc ustrukturyzowane CV, które natychmiast zwróci uwagę rekruterów na wszystkie Twoje doświadczenia, kwalifikacje i osiągnięcia dzięki Notion Profesjonalny szablon CV .

💡 Pro Tip: Użyj szablonu szablon dziennego planera aby ustrukturyzować swój harmonogram wokół ważnych zadań i zmniejszyć chaos w pracowite dni.

Szablony Free Notion to świetne narzędzia, które można zabrać ze sobą w podróż ku organizacji i wydajności. Jeśli jednak szukasz szablonów cyklu pracy z zaawansowanymi funkcjami lub bardziej niestandardowymi, to Notion będzie miał pewne ograniczenia.

Limity Notion

Korzystasz z darmowego szablonu Notion dla biznesu, aby zorganizować swoje zadania i zespoły? A może darmowego szablonu osobistego do usprawnienia rutynowych czynności? Zobacz wady tych wstępnie zaprojektowanych układów poniżej:

Limit integracji: Darmowe szablony Notion mają mniej opcji integracji z narzędziami innych firm, co sprawia, że płynny cykl pracy i synchronizacja danych są wyzwaniem

Darmowe szablony Notion mają mniej opcji integracji z narzędziami innych firm, co sprawia, że płynny cykl pracy i synchronizacja danych są wyzwaniem Ograniczenia niestandardowe : Zaawansowane funkcje są w większości zablokowane za płatnymi szablonami, ograniczając dostęp do bardziej niestandardowych ustawień

: Zaawansowane funkcje są w większości zablokowane za płatnymi szablonami, ograniczając dostęp do bardziej niestandardowych ustawień Limity plików: Darmowe szablony Notion mają ograniczenia dotyczące rozmiaru i ilości przesyłanych plików, co jest kłopotliwe, jeśli masz do czynienia z dużymi plikami lub rozszerzeniem zestawu dokumentów

Darmowe szablony Notion mają ograniczenia dotyczące rozmiaru i ilości przesyłanych plików, co jest kłopotliwe, jeśli masz do czynienia z dużymi plikami lub rozszerzeniem zestawu dokumentów Podstawowa współpraca zespołowa: Funkcje współpracy zespołowej i uprawnień są bardziej podstawowe w szablonach Free, co czyni je mniej odpowiednimi dla większych zespołów lub złożonych projektów

Te limity mogą mieć wpływ na to, jak dobrze darmowe szablony Notion radzą sobie z niuansami cyklu pracy.

Przeanalizujmy następujące przykłady Alternatywa dla Notion która ma na celu zwiększenie wydajności skomplikowanych projektów i procesów.

Alternatywne szablony Notion

Gdy szukasz opcji do zarządzania bardziej zaawansowanymi zadaniami, ClickUp może być dobrym wyborem.

Jest to wydajna platforma do zarządzania projektami, która oferuje szeroki zakres szablonów spełniających różne potrzeby w zakresie wydajności, niezależnie od tego, czy zarządzasz zadaniami, projektami, czy celami osobistymi.

Dzięki funkcjom takim jak wykresy Gantta, osie czasu i zależności zadań, wstępnie zaprojektowane układy ułatwiają zarządzanie współpracą w zespole, planowanie projektów, zarządzanie dokumentami i nie tylko.

Ponadto, szablony osobistej wydajności posiadają szczegółowe pulpity do śledzenia wszystkiego, od wskaźników KPI po osobiste cele. Poniżej przedstawiamy dziesięć najlepszych, w pełni konfigurowalnych szablonów, które usprawnią twój cykl pracy.

1. Szablon ClickUp Teams Docs

Szablon dokumentów zespołu ClickUp

Szablon Szablon dokumentów ClickUp Teams został zaprojektowany w celu usprawnienia pracy zespołowej. Dzięki temu szablonowi można zapisywać notatki, decyzje i elementy działań ze spotkań w jednym miejscu. Tablica ClickUp pomaga wizualizować pomysły, a edycja w czasie rzeczywistym sprawia, że burza mózgów i planowanie stają się wspólnym wysiłkiem.

Szablon umożliwia również stworzenie wiki zespołu, informując wszystkich o hierarchii organizacyjnej, wizji firmy i nie tylko.

Ponadto zawiera sekcje do rejestrowania kamieni milowych projektu. Szablony te można połączyć z innymi stronami ClickUp (takimi jak narzędzie do śledzenia budżetu), dzięki czemu wszystkie informacje są uporządkowane i pod ręką.

Idealne rozwiązanie dla: Liderów Teams, którzy chcą stworzyć scentralizowaną wiki dla swoich zespołów.

Wskazówka dla profesjonalistów: Aby mieć pewność, że Twoje pomysły są skutecznie rejestrowane, wybierz odpowiednią aplikację do robienia notatek. Sprawdź naszą recenzję aplikacji 10 najlepszych aplikacji do robienia notatek aby ocenić swoje obecne narzędzie lub znaleźć nowe.

2. Szablon dokumentacji projektu ClickUp

Dokumentacja projektu ClickUp

Szukasz lepszej organizacji w swoim cyklu pracy nad projektem? Szablon Szablon dokumentacji projektu ClickUp jest tutaj, aby pomóc. Wstępnie zaprojektowane ramy obejmują wszystkie aspekty projektu - od tworzenia przeglądu i ustawiania celów po przydzielanie zadań i śledzenie postępów - w jednej przestrzeni.

Możesz określić zakres projektu i plan zarządzania nim oraz udokumentować zaplanowane kamienie milowe, budżety i ryzyka. Szablon zapewnia wsparcie dla współpracy w czasie rzeczywistym dzięki funkcjom takim jak etykiety zadań i przypisane komentarze pomagając zespołowi wspólnie nad tym pracować.

Idealny dla: Kierowników projektów, którzy chcą stworzyć przejrzysty plan i dokumentację projektu.

3. Szablon ClickUp Wiki

Szablon Wiki ClickUp

Wiki jest jak e-biblioteka dla Twojego zespołu. I Szablon ClickUp Wiki pomaga tworzyć i utrzymywać te bazy wiedzy.

Oferuje niestandardowe ramy do organizowania informacji, z opcjami podstron i elastycznymi układami dopasowanymi do Twoich potrzeb.

Szablon łączy dokumentację wiki z funkcjami zarządzania zadaniami, umożliwiając połączenie stron wiki z zadaniami, ustawienie przypomnień i śledzenie postępów. Zapewnia to, że dokumentacja pozostaje istotna dla trwających projektów.

Dodatkowo, szablon wspiera wewnętrzne linkowanie do powiązanych stron wiki oraz osadzanie dokumentów, obrazów i innych mediów, tworząc bogate i połączone repozytorium.

Idealny dla: Wiki projektu lub wiki zespołu, w zależności od potrzeb.

Czytaj więcej: 10 szablonów Free Wiki: Twój skrót do płynnego zarządzania danymi

4. Szablon firmowej wiki ClickUp

Szablon ClickUp Company Wiki

Specjalistyczna wersja szablonu Wiki, szablon Szablon Wiki firmy ClickUp skupia się na zbieraniu informacji dotyczących całej firmy. Dostarcza ujednolicony hub do dokumentowania wartości biznesowych, schematów organizacyjnych i polityki firmy, ułatwiając pracownikom bycie na bieżąco.

Hierarchiczna struktura szablonu zapewnia wsparcie dla podstron dla różnych obszarów, takich jak biuletyny firmowe, zasady HR i zasoby L&D. Wbudowana funkcja wyszukiwania pomaga szybko znaleźć określone szczegóły.

Możesz nawet dodać wizualne przerwy, takie jak tabele, wykresy i formularze, aby odpowiedzieć na zapytania pracowników.

Idealny dla: Teamów HR tworzących kompleksową dokumentację dotyczącą polityki firmy.

Pro Tip: Użyj sieci neuronowej w szablonie ClickUp Brain jedno z najlepszych narzędzi AI do pisania, edycji i formatowania zawartości stron wiki. Jeśli zabraknie ci pomysłów, uruchom podpowiedź, a pierwszy szkic będzie gotowy w kilka sekund.

5. Szablon notatek ze spotkania ClickUp

Szablon notatek ze spotkania ClickUp

Szablon Szablon notatek ze spotkania ClickUp ułatwia rejestrowanie i organizowanie kluczowych szczegółów spotkania w centralnej lokalizacji. Dostarcza sekcje do rejestrowania ważnych elementów działań i punktów dyskusji, pomagając zachować jasność co do tego, co zostało omówione i co wymaga kontynuacji.

Możesz tworzyć i przydzielać kolejne zadania bezpośrednio w szablonie poprzez etykiety i ustawienie priorytetów, aby pomóc im skupić się na tym, co najważniejsze.

Szablon posiada również dedykowaną sekcję "Podsumowanie spotkania" z wygenerowanym przez AI przeglądem kluczowych punktów, co pozwala uniknąć przeglądania całego protokołu.

Idealny do: Przechwytywania szybkich notatek ze spotkań zespołu, spotkań z klientami itp.

6. Szablon notatki dotyczącej projektu ClickUp

Szablon notatki projektowej ClickUp

Dostosowany do dokumentacji specyficznej dla projektu, szablon Szablon notatki projektowej ClickUp pomaga sporządzać szczegółowe notatki dla każdego projektu. Dzięki konfigurowalnym polom możesz zorganizować wszystko, od zakresu projektu i briefu po końcowy przegląd.

Możesz również opisać zalecane najlepsze praktyki i kamienie milowe, wraz z ich przewidywanym wpływem na projekt. Dzięki temu dokumentacja jest zarówno kompleksowa, jak i ukierunkowana.

W szablonie można bezpośrednio łączyć się z zasobami projektu, takimi jak pliki, dokumenty i zadania, aby zapewnić do nich łatwy dostęp. Posiada również system etykiet, który pomaga sortować wszystkie zadania według priorytetów i faz projektu. A dzięki dostępnej historii wersji można łatwo śledzić zmiany i zobaczyć, jak plany rozwijały się w czasie.

Idealny dla: Kierowników projektów poszukujących solidnych szablonów dokumentacji projektowej.

7. Szablon wydajności osobistej ClickUp

Szablon osobistej wydajności ClickUp

Zaprojektowany do użytku indywidualnego szablon Szablon wydajności osobistej ClickUp pomaga zarządzać osobistymi zadaniami i celami. Pełni funkcję listy zadań do zrobienia, śledzenia celów i monitorowania postępów, abyś był zorganizowany i skoncentrowany.

Przypisz szerokie kategorie do swoich zadań (np. "Do nauki", "Do kupienia" lub "Kontakt"), a następnie podziel je na mniejsze podzadania. Możesz nawet dodać konfigurowalne poziomy - pilny, wysoki, normalny i niski - aby upewnić się, że zajmujesz się odpowiednim zadaniem w danym momencie.

Skorzystaj z wbudowanej tablicy wizji, aby zobaczyć swoją mapę drogową wydajności (możesz importować dane z zewnętrznych narzędzi, takich jak Figma i obszar roboczy Google). Szablon posiada również funkcję dziennika, która umożliwia dodawanie notatek, wyróżnianie wpisów i przekształcanie dowolnego tekstu w zadania.

Idealny dla: Każdego, kto chce podnieść swoją wydajność i zrealizować swoje cele.

8. Szablon planera tygodniowego ClickUp

Szablon planera tygodniowego ClickUp

Szablon Szablon tygodniowego planera ClickUp został zaprojektowany z myślą o zorganizowanym i wydajnym tygodniu pracy. Planer można niestandardowo dostosować do widoku dziennego, tygodniowego lub miesięcznego.

Szablon łączy w sobie elementy dziennika i kalendarza, pomagając śledzić zadania, utrzymywać odpowiedzialność, a nawet prowadzić rejestr poprzednich działań. Możesz notować elementy na karteczkach samoprzylepnych i przymocować je do planera lub dodać zdjęcia, aby jeszcze bardziej go spersonalizować.

Czysty szablon tablicy zapewnia szybki widok wszystkich zadań i terminów. Ułatwia to dystrybucję zadań na różne dni, pomagając zrównoważyć obciążenie pracą w ciągu tygodnia.

Idealny dla: Freelancerów i osób prowadzących własną działalność gospodarczą, którzy muszą planować swoje tygodnie z wyprzedzeniem.

9. Szablon do planowania projektów ClickUp

Szablon do planowania projektów ClickUp

Szablon Szablon do planowania projektów ClickUp pomaga w szczegółowym planowaniu projektu. Służy jako żywy dokument, który śledzi zakres projektu, komunikuje oczekiwania i zarządza harmonogramami. Dokumentuje również założenia i decyzje dotyczące planu, aby zapewnić zgodność interesariuszy.

Dzięki temu układowi można ustawić zależności między zadaniami, aby zapewnić, że podzadania zostaną zakończone we właściwej kolejności. Wbudowane formuły śledzą czas trwania projektu i budżet, pomagając w podejmowaniu świadomych decyzji.

Idealny dla: Teamów projektowych, które chcą stworzyć ustrukturyzowane podejście do określania zakresu i planowania swoich projektów.

10. Szablon bazy wiedzy ClickUp

Szablon bazy wiedzy ClickUp

Szablon Szablon bazy wiedzy ClickUp pomaga stworzyć centrum pomocy online dla Twojej firmy. Ustaw dobrze zorganizowaną, dostępną bibliotekę niezbędnych dokumentów i zasobów, od FAQ i przewodników rozwiązywania problemów po samouczki wideo i zasady firmy.

Skategoryzuj zawartość i nadaj jej etykiety, aby pracownicy mogli szybko znaleźć to, czego potrzebują. Możesz również użyć zduplikowanych stron niestandardowych, aby zapewnić spójność wszystkich artykułów bazy wiedzy.

Idealny dla: Menedżerów wiedzy i zespołów HR, którzy budują scentralizowane repozytoria

Lepiej zarządzaj cyklami pracy dzięki ClickUp

Niezależnie od tego, czy prowadzisz burzę mózgów nad projektem, czy nadzorujesz kampanię biznesową, czy pracujesz sam, czy z zespołem, szablony ClickUp oferują różnorodne opcje dopasowane do Twoich unikalnych potrzeb.

Chociaż Notion jest świetny, szablony ClickUp zapewniają konkretne, zaawansowane funkcje i wyższy poziom niestandardowy, aby Twoje procesy były zorganizowane i skuteczne.

A co najlepsze? Szablony te są dostępne i można z nich korzystać za darmo. 💸 Zarejestruj się na ClickUp za darmo i poznaj bardziej efektywny sposób na utrzymanie się na szczycie swojej pracy.