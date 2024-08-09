Jak utworzyć pulpit w Notion?

Notion zyskał znaczną popularność jako narzędzie zwiększające wydajność! Ponad 35 milionów użytkowników na całym świecie używa go do zarządzania zawartością, śledzenia nawyków lub prowadzenia dziennika.

W tym przewodniku zbadamy, jak stworzyć funkcjonalny pulpit w Notion, aby zarządzać wszystkim, od codziennych zadań po długoterminowe cele.

Ważne jest jednak, aby zrozumieć limity Notion w zakresie zaawansowanego zarządzania projektami i optymalizacji wydajności oraz rozważyć alternatywne platformy, które mogą lepiej odpowiadać konkretnym potrzebom.

Dla tych, którzy szukają bardziej solidnego rozwiązania, zbadamy również ClickUp jako alternatywę, która zapewnia szerszy zakres narzędzi dla zespołów i osób indywidualnych, w tym śledzenie czasu, wykresy Gantta i konfigurowalne cykle pracy.

Ale najpierw zbudujmy konfigurowalny pulpit nawigacyjny w Notion.

Przewodnik krok po kroku tworzenia pulpitu w Notion

Tworzenie estetycznego pulpitu Notion jest jak budowanie wymarzonego obszaru roboczego. Oto jak możesz zacząć.

Krok 1: Ustawienie nowej strony

Kiedy po raz pierwszy zaczniesz korzystać z obszaru roboczego Notion, poczujesz się, jakbyś otworzył zupełnie nowy notatnik - pełen możliwości i gotowy do wypełnienia pomysłami. Nadanie nazwy stronie Notion jest pierwszym krokiem do uczynienia jej własną. Oto jak ją ustawić:

Otwórz Notion i przejdź do lewego paska bocznego

i przejdź do lewego paska bocznego Kliknij "Nowa strona " . Możesz znaleźć tę opcję na dole lub w określonym obszarze roboczym

. Możesz znaleźć tę opcję na dole lub w określonym obszarze roboczym Nadaj swojej stronie nazwę, która odzwierciedla jej przeznaczenie, na przykład "Pulpit projektu" lub "Osobisty hub"

Bonus: Użyj tych przykłady pulpitu projektu dla inspiracji przed stworzeniem pierwszego pulpitu do zarządzania projektami

przez Notion

Krok 2: Dodanie widoku tabeli lub tablicy

Teraz dodajmy trochę struktury do pulpitu nawigacyjnego Notion. Widok tabeli lub tablicy może służyć jako szkielet niestandardowego pulpitu nawigacyjnego Notion:

Type "/database " **Tabele świetnie nadają się do dodawania szczegółowych danych, podczas gdy tablice (podobne do tablic Kanban) są idealne do wizualizacji zadań i śledzenia postępów

przez Notion

Krok 3: Niestandardowe ustawienie tabeli lub tablicy

Niestandardowe ustawienia to miejsce, w którym dzieje się magia. Oto jak możesz dostosować tabelę lub tablicę do swoich potrzeb:

Dodaj kolumny: Kliknij ikonę "+", aby dodać nowe kolumny. Typowe kolumny to: zadanie, termin wykonania, status i przypisany do Ustaw właściwości: W Notion każda kolumna może mieć inne właściwości. Na przykład, kolumna Termin może mieć właściwości daty, podczas gdy kolumna Status może mieć właściwości wyboru dla różnych statusów, takich jak "W trakcie" lub "Zakończone" Zastosuj filtry: Możesz użyć filtrów, aby wyświetlić tylko potrzebne informacje. Na przykład, możesz filtrować zadania, aby wyświetlić tylko te przypisane do ciebie lub te, których termin wykonania przypada na ten tydzień

Ten krok może zająć najwięcej czasu i wykorzystać twoją kreatywność do granic możliwości, ale jest kluczowy. Nie pomijaj go! Każdy niestandardowy krok zwiększy funkcjonalność pulpitu Notion i zapewni jego idealne dopasowanie do cyklu pracy.

przez Notion

Krok 4: Osadzanie widżetów i narzędzi

Pulpit nawigacyjny nie jest zakończony bez kilku przydatnych widżetów, prawda? Oto przegląd widżetów i narzędzi, które można osadzić w pulpicie nawigacyjnym Notion:

Kalendarze: Możesz użyć widżetu kalendarza, aby śledzić ważne daty i terminy. Pomoże ci to wizualnie śledzić terminy, zmniejszając ryzyko przeoczenia ważnych dat Wykresy: Dobrym pomysłem jest osadzenie wykresów w celu wizualizacji danych. Jest to szczególnie przydatne w trakcie śledzenia postępów i wydajności Paski postępu: Możesz użyć pasków postępu do śledzenia zakończonych zadań lub projektów. Prawdziwą radość sprawia obserwowanie postępów pod koniec dnia - gdy paski postępu zapełniają się, pokazując, jak daleko zaszedłeś w swoich zadaniach i projektach

Aby osadzić widżet:

Kliknij klucz '/', aby otworzyć menu bloków Wyszukaj widżet, który chcesz dodać, na przykład "Embed" lub "Kalendarz" Wklej połączony link do widżetu lub wybierz go z menu

przez Notion

Krok 5: Ułóż i nadaj styl pulpitowi

Ostatnim krokiem jest ułożenie i stylizacja szablonu pulpitu nawigacyjnego Notion, aby był atrakcyjny wizualnie i łatwy w nawigacji:

Przeciągnij i upuść: Ułóż bloki przeciągając je na miejsce. Możesz tworzyć kolumny, przeciągając bloki obok siebie

Ułóż bloki przeciągając je na miejsce. Możesz tworzyć kolumny, przeciągając bloki obok siebie Stylizacja: Użyj opcji stylizacji Notion, aby zmienić czcionki, kolory i obrazy tła. Możesz utworzyć motyw, który sprawi, że pulpit Notion będzie estetyczny. Możesz także wybrać jeden z wielu szablonów pulpitu Notion dostępnych online

💡 Wskazówka dla profesjonalistów: Oznacz kolorami różne sekcje osobistego pulpitu nawigacyjnego Notion . To drobny akcent, ale znacznie przyspiesza nawigację po zadaniach. Badania wykazały, że kodowanie kolorami może poprawić przetwarzanie poznawcze i zapamiętywanie, ułatwiając mózgowi efektywne organizowanie i wyszukiwanie informacji.

przez Notion

Limity korzystania z Notion do tworzenia pulpitów nawigacyjnych

Notion to fantastyczne narzędzie, ale nie jest pozbawione dziwactw. Oto kilka limitów, na które można natknąć się podczas tworzenia pulpitu:

Limit zaawansowanych możliwości analitycznych: Wbudowane narzędzia analityczne Notion są dość podstawowe. Jeśli potrzebujesz dogłębnej analizy danych, może być konieczna integracja z zewnętrznymi aplikacjami

Wbudowane narzędzia analityczne Notion są dość podstawowe. Jeśli potrzebujesz dogłębnej analizy danych, może być konieczna integracja z zewnętrznymi aplikacjami Zależność od ręcznych aktualizacji: Będziesz musiał ręcznie aktualizować wszystkie dane, co może być czasochłonne, szczególnie w przypadku pulpitów dla większych projektów

Będziesz musiał ręcznie aktualizować wszystkie dane, co może być czasochłonne, szczególnie w przypadku pulpitów dla większych projektów Ograniczona integracja z innymi narzędziami: Chociaż pulpity Notion oferują pewne integracje, nie są one tak rozbudowane, jak można by tego potrzebować. Może to stanowić przeszkodę, jeśli w dużym stopniu polegasz na innych platformach

Chociaż pulpity Notion oferują pewne integracje, nie są one tak rozbudowane, jak można by tego potrzebować. Może to stanowić przeszkodę, jeśli w dużym stopniu polegasz na innych platformach Problemy z wydajnością przy dużych zestawach danych: Pulpity Notion mogą działać wolno, jeśli masz do czynienia z dużymi ilościami danych. Może to spowolnić cykl pracy i wpłynąć na wydajność

Pulpity Notion mogą działać wolno, jeśli masz do czynienia z dużymi ilościami danych. Może to spowolnić cykl pracy i wpłynąć na wydajność Brak funkcji automatyzacji: Pulpity Notion nie oferują solidnych opcji automatyzacji. Automatyzacja powtarzalnych zadań może zaoszczędzić wiele czasu, a bez tego możesz ugrzęznąć w ręcznej pracy

Jeśli uznasz, że funkcje aplikacji są niewystarczające, zwłaszcza w obszarach takich jak zaawansowana analityka, automatyzacja lub integracja z innymi narzędziami, możesz rozważyć alternatywne rozwiązania.

Narzędzia takie jak ClickUp zostały zaprojektowane w celu wyeliminowania tych luk, oferując kompleksowe funkcje i zaawansowane możliwości usprawniające zarządzanie projektami i zwiększające wydajność.

Tworzenie pulpitów za pomocą ClickUp

ClickUp to wszechstronne narzędzie do zwiększania wydajności, które jest najlepszą alternatywą dla Notion. Posiada wszechstronne funkcje tworzenia osobistych pulpitów i jest zbudowany tak, aby z łatwością radzić sobie ze złożonymi potrzebami zarządzania projektami, od prostych pulpitów śledzących codzienne zadania po złożone pulpity do zarządzania wydajnością produktu .

Przewodnik krok po kroku po tworzeniu pulpitów w ClickUp

Tworzenie własnego pulpitu nawigacyjnego w ClickUp jest dziecinnie proste w porównaniu do Notion i pozwala przezwyciężyć związane z nim ograniczenia. Przyjazny dla użytkownika interfejs i zaawansowane funkcje ułatwiają ustawienie pulpitu, który nie tylko spełni, ale nawet przewyższy Twoje potrzeby.

Oto szczegółowy przewodnik, jak to zrobić:

Krok 1: Ustawienie nowego pulpitu

Przejdź do sekcji Pulpity w ClickUp i kliknij "Nowy pulpit". Nadaj mu nazwę, która pasuje do jego przeznaczenia.

Przejdź do sekcji Pulpitu nawigacyjnego ClickUp z paska bocznego

z paska bocznego **Kliknij przycisk "Nowy pulpit", aby rozpocząć tworzenie pulpitu

Wprowadź nazwę dla pulpitu, która odzwierciedla jego funkcję, na przykład "Przegląd projektu" lub "Wyniki sprzedaży".

**Użyj opisowej nazwy, która ułatwi identyfikację pulpitu na pierwszy rzut oka.

Rozpocznij tworzenie pulpitu nawigacyjnego w ClickUp, klikając przycisk "Nowy pulpit nawigacyjny"

Krok 2: Dodaj widżety

ClickUp oferuje wiele widżetów i widoków. Oto kilka, które mogą okazać się przydatne, aby być na bieżąco z ważnymi informacjami wskaźniki KPI i metryki projektu :

Zadania ClickUp Widżet zadań: Wyświetla zadania lub listę "do zrobienia" z różnych projektów w jednym miejscu

Wyświetla zadania lub listę "do zrobienia" z różnych projektów w jednym miejscu Widżet wykresów: Wizualizacja postępu i wydajności projektu za pomocą wykresów wypalenia, wypalenia, prędkości i skumulowanego przepływu i nie tylko

Wizualizacja postępu i wydajności projektu za pomocą wykresów wypalenia, wypalenia, prędkości i skumulowanego przepływu i nie tylko Kalendarz ClickUp Kalendarz: Śledzenie ważnych dat i terminów

Śledzenie ważnych dat i terminów ClickUp Śledzenie czasu projektu : Monitorowanie ilości czasu poświęcanego na różne zadania

Dostosuj swój pulpit nawigacyjny za pomocą rozszerzonych widżetów w ClickUp, które pasują do różnych przypadków użycia

Krok 3: Niestandardowe widżety

Każdy widżet można dostosować do wyświetlania potrzebnych informacji:

Wybierz każdy widżet , który chcesz dodać i niestandardowo dostosuj go do swoich potrzeb

, który chcesz dodać i niestandardowo dostosuj go do swoich potrzeb Używaj filtrów , aby wyświetlać tylko najbardziej istotne dane, takie jak zadania według priorytetów lub terminów realizacji

, aby wyświetlać tylko najbardziej istotne dane, takie jak zadania według priorytetów lub terminów realizacji Pogrupuj dane w znaczący sposób, na przykład według projektu, członka zespołu lub statusu zadania

Wskazówka dla profesjonalistów: Użyj filtrów i grup, aby niestandardowo wyświetlać dane w każdym widżecie. Można na przykład filtrować zadania według priorytetów lub grupować je według projektów, aby uzyskać jaśniejszy obraz tego, co wymaga uwagi w pierwszej kolejności.

Wykorzystanie filtrów w ClickUp do niestandardowego dostosowywania danych w każdym widżecie

Krok 4: Zorganizuj swój układ

Następnie zaaranżuj swój niestandardowy pulpit nawigacyjny za pomocą widżetów typu "przeciągnij i upuść ". Elastyczny system siatki ClickUp pomaga stworzyć czysty i wydajny projekt.

Umieść widżety dokładnie tam, gdzie chcesz , korzystając z funkcji przeciągania i upuszczania ClickUp

, korzystając z funkcji przeciągania i upuszczania ClickUp Dostosuj rozmiar każdego widżetu, aby upewnić się, że najważniejsze informacje są widoczne

Porada profesjonalisty: Weź pod uwagę wizualną hierarchię. Umieść najważniejsze widżety na górze lub w centrum, gdzie będą łatwo widoczne. Gwarantuje to, że najważniejsze informacje są zawsze na wyciągnięcie ręki. ClickUp jest dostawcą wyczerpującego ustawienia funkcji, aby zapewnić Ci jak najwięcej możliwości zwinny pulpit nawigacyjny .

ClickUp oferuje świetne opcje układu i formatu, aby zapewnić najbardziej znaczące informacje z pulpitów na pierwszy rzut oka

Krok 5: Zapisywanie i udostępnianie

**Gdy pulpit zostanie zakończony, zapisz go i udostępnij swojemu zespołowi. ClickUp umożliwia współpracę i aktualizacje w czasie rzeczywistym, dzięki czemu wszyscy są na bieżąco.

Zapisz pulpit , klikając przycisk "Zapisz"

, klikając przycisk "Zapisz" Udostępnij pulpit członkom zespołu, klikając przycisk "Udostępnij" i wybierając członków zespołu lub grupy, którym chcesz udzielić dostępu

Wskazówka dla profesjonalistów: Pulpity nawigacyjne mogą być skutecznym sposobem na informowanie wszystkich o postępach w projekcie. Nasze Teams wykorzystują je do zrobienia tego samego. Można na przykład stworzyć niestandardowe, zautomatyzowane pulpity nawigacyjne pulpity do raportowania metryk swoim klientom aby zapewnić im widoczność postępów w projektach w czasie rzeczywistym.

Przyjrzyjmy się teraz kluczowym funkcjom, które odróżniają ClickUp od Notion.

Wizualizuj swoją wydajność i postępy w projektach bez wysiłku dzięki pulpitom ClickUp

Zalety ClickUp w porównaniu z Notion dla pulpitów nawigacyjnych

Oto pięć najważniejszych powodów, dla których Pulpity ClickUp może być idealnym narzędziem do tworzenia najbardziej wszechstronnych pulpitów:

Zaawansowana analityka

ClickUp oferuje potężne funkcje analityczne i raportowania, które pozwalają zagłębić się w dane i generować wnikliwe raporty dotyczące zarówno wydajności zawodowej, jak i osobistej. W przeciwieństwie do podstawowej analityki Notion, ClickUp zapewnia zaawansowane narzędzia do raportowania, które umożliwiają śledzenie postępów projektów, monitorowanie wydajności zespołu i analizowanie cykli pracy w czasie rzeczywistym.

Możesz tworzyć niestandardowe pulpity z widżetami, które wyświetlają kluczowe wskaźniki, takie jak wskaźniki zakończenia zadań, śledzenie czasu i dystrybucja obciążenia pracą. Te szczegółowe informacje pomagają podejmować świadome decyzje, identyfikować wąskie gardła i optymalizować procesy w celu zwiększenia wydajności.

Jako analityk biznesowy, funkcja pulpitu w ClickUp znacznie ułatwia przedstawianie danych w piękny i celowy sposób. Funkcja porównywania posiada niestandardowe ustawienia, dzięki którym dane mogą być wyświetlane w znaczący, zakończony sposób i mogą być bardzo łatwo zrozumiane. \W tym celu ClickUp oferuje funkcję porównywania Shikha Chaturvedi analityk biznesowy, Cedcoss Technologies Private Limited

Przykład kompleksowego pulpitu wydajności zbudowanego w oparciu o ClickUp

Wsparcie automatyzacji

**Dzięki ClickUp możesz zautomatyzować rutynowe zadania, oszczędzając czas i zmniejszając ryzyko błędu ludzkiego. Możliwości ClickUp w zakresie automatyzacji pozwalają na ustawienie wyzwalaczy if-then i akcji dla różnych zadań.

Można na przykład zautomatyzować przydzielanie zadań w oparciu o określone kryteria, wysyłać automatyczne przypomnienia przed upływem terminów lub przenosić zadania do różnych scen i list w miarę ich postępu. Taki poziom automatyzacji gwarantuje, że nic nie umknie uwadze, a twój team będzie mógł skupić się na bardziej strategicznych działaniach, a nie na powtarzalnej pracy administracyjnej.

Integracja z Twoim stosem technologicznym

ClickUp integruje się z ponad 1000 narzędzi, które są częścią codziennej rutyny, od Slack po Google Drive, ułatwiając połączenie wszystkich cykli pracy. Ta płynna integracja umożliwia pobieranie danych z ulubionych aplikacji i zarządzanie wszystkim z jednej centralnej platformy.

Takie połączenie usprawnia przepływ pracy, zmniejsza potrzebę przełączania się między różnymi aplikacjami i zwiększa ogólną wydajność.

Współpraca w czasie rzeczywistym

funkcje współpracy w czasie rzeczywistym ClickUp oznaczają, że Twój zespół może płynnie współpracować, bez względu na to, gdzie się znajduje. Możesz przydzielać zadania, zostawiać komentarze i aktualizować statusy zadań w czasie rzeczywistym, zapewniając, że wszyscy pozostają na tej samej stronie. Platforma oferuje również funkcje takie jak czat, wzmianki i komentarze w wątkach, ułatwiając komunikację i współpracę nad zadaniami.

Taki poziom współpracy jest kluczowy dla zdalnych Teams i zapewnia, że projekty posuwają się naprzód płynnie, bez żadnych opóźnień lub nieporozumień.

Wielu z naszych menedżerów najwyższego szczebla ma wiele do śledzenia i niekoniecznie chce logować się do ClickUp. Możemy jednak wysyłać linki tylko do widoku, aby oni - lub ktokolwiek inny, kto tego potrzebuje - mogli zobaczyć kalendarz zawartości lub pulpit sprintu, aby szybko zrozumieć, nad czym pracujemy

Lauren Makielski, szef sztabu, Hawke Media

Skalowalne pulpity nawigacyjne

ClickUp z łatwością radzi sobie z dużymi ustawieniami danych i połączonymi bazami danych, zapewniając płynne działanie nawet w przypadku projektów wymagających największej ilości danych. Wraz z rozwojem Businessu i wzrostem złożoności projektów, ClickUp skaluje się razem z Tobą.

Platforma może zarządzać tysiącami zadań i podzadań, dużymi bazami danych i rozległymi ośmioma czasu projektów bez żadnych problemów z wydajnością. Ta skalowalność zapewnia, że ClickUp pozostaje szybki i responsywny, bez względu na to, jak duże są Twoje projekty.

Wykorzystaj szablon pulpitu do zarządzania projektami ClickUp, aby rozpocząć pracę w kilka sekund

Niezależnie od tego, czy jesteś kierownikiem projektu koordynującym złożone projekty, przedsiębiorcą żonglującym wieloma przedsięwzięciami, studentem zarządzającym harmonogramami studiów, czy po prostu kimś, kto uwielbia utrzymywać porządek dzięki rozbudowanej "liście rzeczy do zrobienia", niestandardowy pulpit ClickUp może być dobrym dodatkiem do Twojego zestawu narzędzi. Możesz go szybko zbudować za pomocą aplikacji Szablon pulpitu do zarządzania projektami ClickUp .

Szablon ten został zaprojektowany, aby zapewnić kompleksowy widok wszystkich projektów w jednym miejscu.

Śledź zadania, obciążenie pracą i wydajność swojego zespołu dzięki szablonowi do zarządzania projektami ClickUp

Ten szablon umożliwia niestandardowe dostosowanie pulpitu za pomocą widżetów, które wyświetlają kluczowe wskaźniki, takie jak status zadań, terminy i obciążenie pracą. Będziesz mieć wszystkie dane dotyczące projektu na wyciągnięcie ręki, co pomoże Ci szybko i bez wysiłku podejmować świadome decyzje. Aktualizacje w czasie rzeczywistym zapewniają, że zawsze jesteś na bieżąco, zmniejszając potrzebę niekończących się spotkań dotyczących statusu lub ręcznych przeglądów długiej "listy do zrobienia".

Oto krótki przegląd tego, co znajdziesz w tym szablonie:

Widok listy: Wyświetla prostą listę wszystkich zadań od początku do końca

Wyświetla prostą listę wszystkich zadań od początku do końca Widok Gantt: Oferuje wizualną oś czasu projektu, pokazując jak zadania i kamienie milowe są ze sobą połączone

Oferuje wizualną oś czasu projektu, pokazując jak zadania i kamienie milowe są ze sobą połączone Widok kalendarza: Daje migawkę wszystkich działań zaplanowanych w kalendarzu

Daje migawkę wszystkich działań zaplanowanych w kalendarzu Widok Tablicy: Dostarcza przegląd statusów zadań w stylu Kanban

Dostarcza przegląd statusów zadań w stylu Kanban Widok obciążenia pracą: Pokazuje obciążenie pracą każdego członka zespołu oraz to, czy jest on poniżej, czy powyżej swoich możliwości

Pokazuje obciążenie pracą każdego członka zespołu oraz to, czy jest on poniżej, czy powyżej swoich możliwości Widok Box: Pokazuje, nad czym pracuje każdy członek zespołu, co zostało zakończone i jakie jest jego ogólne obciążenie pracą

Dzięki ClickUp poszliśmy o krok do przodu i stworzyliśmy pulpity, w których nasi klienci mogą uzyskać dostęp i monitorować wydajność, obłożenie i projekty w czasie rzeczywistym. Dzięki temu klienci mogą poczuć połączenie ze swoimi Teams, zwłaszcza biorąc pod uwagę ich lokalizację w różnych krajach, a czasem nawet na różnych kontynentach

Dayana Mileva, Account Director z Pontica Solutions

Zbuduj swoje ulubione pulpity na ClickUp już dziś

No i proszę! Notion to fantastyczne narzędzie do zrobienia niestandardowych pulpitów, ale ma kilka limitów. **Jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanych funkcji, lepszej integracji lub solidnej automatyzacji, ClickUp może być rozwiązaniem, którego szukasz

Niezależnie od tego, czy zarządzasz pojedynczym projektem, czy wieloma strategicznymi inicjatywami, ClickUp zapewnia elastyczność i funkcje, których potrzebujesz, aby pozostać na szczycie swojej gry. To nie wszystko; ClickUp jest zaangażowany we wprowadzanie ciągłych aktualizacji i ulepszeń funkcji pulpitu.

Wykorzystaj pulpity ClickUp jako swój system wydajności.